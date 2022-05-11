Фаната избил будущий член Зала Славы: драки с болельщиками у «Пистонс» были и до того, как это стало модно

Сегодня в возрасте 73 лет скончался легендарный центровой «Пистонс» Боб Ланир. Мы вспоминали его игру (и его поведение за пределами площадки) совсем недавно.
«Детройт», драка, болельщики – какую ассоциацию вызывает комбинация этих трех слов у любителей НБА? Вероятно, многие вспомнят прогремевшее в 2004 году побоище игроков «Пистонс» и «Пэйсерс» с участием зрителей матча – то, что еще называют Malice at the Palace. Однако в активе команды из Города моторов есть и другая батальная сцена, где главным спарринг-партнером фанатов стал уже представитель «поршней» – звездный центровой Боб Ланир.
В 1977 году, когда из-за нехватки команд в лиге «Детройт» выступал в Западной конференции, в первом раунде плей-офф «Пистонс» сошлись в противостоянии до двух побед с «Уорриорз» Рика Бэрри. Судьба серии решалась в домашнем для «Голден Стэйт» матче, где в середине третьей четверти при «+3» в пользу гостей сцепились Эрик Мани и Чарльз Дадли.
Защитники обменивались частыми ударами, попытка разнять их успехом не увенчалась: ком из беснующихся баскетболистов обрушился на столы статистиков, находящиеся у первых зрительских рядов. Один из болельщиков «воинов», оправдывая название любимого клуба, вступился за парней в желтой форме и зарядил кулаком по лицу форварда «Детройта» Эм Эл Карра. Уже через мгновение агрессивного фаната миротворчески обрабатывал ударами 211-сантиметровый Боб Ланир, пришедший на помощь партнеру.
Ситуация менялась так быстро, что телевизионные комментаторы даже не заметили, как вместо освещения баскетбола перешли на трансляцию бокса: «Левый и правый боковой в голову, тяжелый удар правой рукой по голове фаната».
То, как ловко центровой обработал незадачливого мужчину, побудило и других зрителей встречи поучаствовать в конфликте: вниз спустилось еще несколько желающих получить по лицу от двухметровых спортсменов. Когда же полиции все же удалось разнять дерущихся, настал момент вынесения вердикта обслуживающими матч судьями – теми, что согласились обслуживать игру, несмотря на забастовку основных арбитров НБА. Выслушав озвученные в крайне ультимативной форме доводы всех сторон, рефери пришли к непривычному для нашего времени решению: дать по одному персональному замечанию Мани и Дадли, выгнать с арены участвовавших в потасовке болельщиков, отличившегося особой прытью Ланира оставить без наказания. Матч продолжился через десять минут и завершился победой «Голден Стэйт».
Такова уж НБА семидесятых. Характерно для эпохи и то, что на фаната обрушился не какой-нибудь запасной тафгай с дальнего конца скамьи, а настоящая звезда команды.
На драфте-1970 Ланир был выбран «Пистонс» под первым номером (перед Томьяновичем, Маравичем, Коуэнсом) и в дебютном сезоне набирал 15 очков и 8 подборов. Уже через год его статистические показатели подскочили до 26 и 14 соответственно. До драки он пять раз вызывался на Матч всех звезд и даже становился MVP главной игры уикенда, после нее – еще четырежды.
Боб не смог привести «Детройт» к чемпионскому титулу: лучший вариант того состава «поршней» с Дэйвом Бингом уступил в полуфинале конференции 1974-го «Чикаго», после чего клуб потрясла смена владельцев, повлекшая за собой постоянную чехарду с тренерами. Тем не менее центровой оставил весомый след в истории «Пистонс» и среди лучших игроков франшизы до сих пор занимает:
• первое место по средней результативности за матч – 22,7;
• третье место по количеству набранных очков – 15488;
• третье место по количеству подборов – 8063;
• третье место по количеству трипл-даблов – 4;
• четвертое место по количеству блок-шотов – 859;
• седьмое место по количеству проведенных матчей – 681;
• восьмое место по количеству результативных передач – 2256.
Эти достижения были завоеваны еще до 1980 года, в феврале которого Ланира против его желания обменяли в «Милуоки», где он провел еще четыре с половиной сезона. В 1992 году центрового ввели в Зал славы баскетбола.
В 70-х Боб был одним из немногих бигменов, кто стабильно попадал дальние двухочковые. Его крюк уступал в эффективности только скайхуку Карима. Кстати, Абдул-Джаббар любил подшучивать над тем, что Ланир бесконечно курил сигареты в перерывах матчей.
Центрового «Пистонс» считали крепким парнем: большую часть карьеры он провел с травмированным коленом, из-за операции над которым пропустил «Финал четырех» студенческого чемпионата. К концу карьеры он заслужил еще одно достижение, о котором мечтали многие баскетболисты НБА: в 1983-м умышленным ударом сломал нос самому ненавистному игроку в истории лиги – Биллу Лэймбиру.
Ситуацию усугубило то, что Лэймбир играл за «Детройт», и Ланир свалил бывшего одноклубника на глазах у когда-то родных болельщиков.
«Я шел от нашей скамейки запасных до двери выхода – худшая прогулка в моей жизни. Эти люди поддерживали и любили меня, но теперь они выкрикивали издевательства и бросались пивными стаканами», – вспоминал баскетболист.
Несмотря на суровый характер и эпизод с дракой в плей-офф 1977 года, Боб хорошо ладил с болельщиками и избегал проблем с ними. Однажды, еще до ухода из «Пистонс», центровой отправился в бар c тяжелым форвардом команды Бобом Макаду. Один из пьяных посетителей заведения проревел на весь зал, что никогда не видел «настолько больших ниггеров». Повисла тишина, но вместо свойственного тем временам агрессивного продолжения истории игроки отшутились, что в НБА есть парни и побольше.
Еще один случай произошел ближе к концу карьеры центрового. Его он называет одним из важнейших в жизни.
«Как-то раз, когда я выступал за «Милуоки», мне понадобилось заправить машину, – вспоминал Ланир. – На заправке ко мне подошел парень. Он сказал, что его отец болен и что я его любимый игрок. Затем он попросил зайти к ним в дом по соседству и познакомиться с отцом.
Я согласился. Поднялся по ступеням и увидел там человека, лежавшего на кровати. Его сын представил нас друг другу, но он и так узнал меня: слегка улыбнулся и подмигнул глазом, после чего взял за руку, и мы произнесли короткую молитву. Через две недели этот мужчина умер. Его сын оставил в офисе «Бакс» записку с простым посланием: «Спасибо, что превратили один из последних дней моего отца в хороший день».
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Фото: East News/AP Photo
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