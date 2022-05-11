Фаната избил будущий член Зала Славы: драки с болельщиками у «Пистонс» были и до того, как это стало модно

Сегодня в возрасте 73 лет скончался легендарный центровой «Пистонс» Боб Ланир. Мы вспоминали его игру (и его поведение за пределами площадки) совсем недавно.

«Детройт», драка, болельщики – какую ассоциацию вызывает комбинация этих трех слов у любителей НБА? Вероятно, многие вспомнят прогремевшее в 2004 году побоище игроков «Пистонс» и «Пэйсерс» с участием зрителей матча – то, что еще называют Malice at the Palace. Однако в активе команды из Города моторов есть и другая батальная сцена, где главным спарринг-партнером фанатов стал уже представитель «поршней» – звездный центровой Боб Ланир.

В 1977 году, когда из-за нехватки команд в лиге «Детройт» выступал в Западной конференции, в первом раунде плей-офф «Пистонс» сошлись в противостоянии до двух побед с «Уорриорз» Рика Бэрри. Судьба серии решалась в домашнем для «Голден Стэйт» матче, где в середине третьей четверти при «+3» в пользу гостей сцепились Эрик Мани и Чарльз Дадли.

Защитники обменивались частыми ударами, попытка разнять их успехом не увенчалась: ком из беснующихся баскетболистов обрушился на столы статистиков, находящиеся у первых зрительских рядов. Один из болельщиков «воинов», оправдывая название любимого клуба, вступился за парней в желтой форме и зарядил кулаком по лицу форварда «Детройта» Эм Эл Карра. Уже через мгновение агрессивного фаната миротворчески обрабатывал ударами 211-сантиметровый Боб Ланир, пришедший на помощь партнеру.

Ситуация менялась так быстро, что телевизионные комментаторы даже не заметили, как вместо освещения баскетбола перешли на трансляцию бокса: «Левый и правый боковой в голову, тяжелый удар правой рукой по голове фаната».

То, как ловко центровой обработал незадачливого мужчину, побудило и других зрителей встречи поучаствовать в конфликте: вниз спустилось еще несколько желающих получить по лицу от двухметровых спортсменов. Когда же полиции все же удалось разнять дерущихся, настал момент вынесения вердикта обслуживающими матч судьями – теми, что согласились обслуживать игру, несмотря на забастовку основных арбитров НБА. Выслушав озвученные в крайне ультимативной форме доводы всех сторон, рефери пришли к непривычному для нашего времени решению: дать по одному персональному замечанию Мани и Дадли, выгнать с арены участвовавших в потасовке болельщиков, отличившегося особой прытью Ланира оставить без наказания . Матч продолжился через десять минут и завершился победой «Голден Стэйт».

Такова уж НБА семидесятых. Характерно для эпохи и то, что на фаната обрушился не какой-нибудь запасной тафгай с дальнего конца скамьи, а настоящая звезда команды.

На драфте-1970 Ланир был выбран «Пистонс» под первым номером (перед Томьяновичем, Маравичем, Коуэнсом) и в дебютном сезоне набирал 15 очков и 8 подборов. Уже через год его статистические показатели подскочили до 26 и 14 соответственно. До драки он пять раз вызывался на Матч всех звезд и даже становился MVP главной игры уикенда, после нее – еще четырежды.

Боб не смог привести «Детройт» к чемпионскому титулу: лучший вариант того состава «поршней» с Дэйвом Бингом уступил в полуфинале конференции 1974-го «Чикаго», после чего клуб потрясла смена владельцев, повлекшая за собой постоянную чехарду с тренерами. Тем не менее центровой оставил весомый след в истории «Пистонс» и среди лучших игроков франшизы до сих пор занимает:

• первое место по средней результативности за матч – 22,7;

• третье место по количеству набранных очков – 15488;

• третье место по количеству подборов – 8063;

• третье место по количеству трипл-даблов – 4;

• четвертое место по количеству блок-шотов – 859;

• седьмое место по количеству проведенных матчей – 681;

• восьмое место по количеству результативных передач – 2256.

Эти достижения были завоеваны еще до 1980 года, в феврале которого Ланира против его желания обменяли в «Милуоки», где он провел еще четыре с половиной сезона. В 1992 году центрового ввели в Зал славы баскетбола.

В 70-х Боб был одним из немногих бигменов, кто стабильно попадал дальние двухочковые. Его крюк уступал в эффективности только скайхуку Карима. Кстати, Абдул-Джаббар любил подшучивать над тем, что Ланир бесконечно курил сигареты в перерывах матчей.

Центрового «Пистонс» считали крепким парнем: большую часть карьеры он провел с травмированным коленом, из-за операции над которым пропустил «Финал четырех» студенческого чемпионата. К концу карьеры он заслужил еще одно достижение, о котором мечтали многие баскетболисты НБА: в 1983-м умышленным ударом сломал нос самому ненавистному игроку в истории лиги – Биллу Лэймбиру .

Ситуацию усугубило то, что Лэймбир играл за «Детройт», и Ланир свалил бывшего одноклубника на глазах у когда-то родных болельщиков.

«Я шел от нашей скамейки запасных до двери выхода – худшая прогулка в моей жизни. Эти люди поддерживали и любили меня, но теперь они выкрикивали издевательства и бросались пивными стаканами», – вспоминал баскетболист.

Несмотря на суровый характер и эпизод с дракой в плей-офф 1977 года, Боб хорошо ладил с болельщиками и избегал проблем с ними. Однажды, еще до ухода из «Пистонс», центровой отправился в бар c тяжелым форвардом команды Бобом Макаду. Один из пьяных посетителей заведения проревел на весь зал, что никогда не видел «настолько больших ниггеров» . Повисла тишина, но вместо свойственного тем временам агрессивного продолжения истории игроки отшутились, что в НБА есть парни и побольше.

Еще один случай произошел ближе к концу карьеры центрового. Его он называет одним из важнейших в жизни.

«Как-то раз, когда я выступал за «Милуоки», мне понадобилось заправить машину, – вспоминал Ланир. – На заправке ко мне подошел парень. Он сказал, что его отец болен и что я его любимый игрок. Затем он попросил зайти к ним в дом по соседству и познакомиться с отцом.

Я согласился. Поднялся по ступеням и увидел там человека, лежавшего на кровати. Его сын представил нас друг другу, но он и так узнал меня: слегка улыбнулся и подмигнул глазом, после чего взял за руку, и мы произнесли короткую молитву. Через две недели этот мужчина умер. Его сын оставил в офисе «Бакс» записку с простым посланием: «Спасибо, что превратили один из последних дней моего отца в хороший день».

Фото: East News/AP Photo