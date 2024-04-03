Obladaet – главный русский рэп-артист в спорте. Интервью о работе в сквоше, дружбе с Бубликом и одежде с «Зенитом»

И этот разговор Дорского – с тренером.

Obladaet – один из самых заметных русских рэперов последних десяти лет. На его счету – пять студийных альбомов, три – мини-альбома и бесконечное количество панчей, посвященных спорту.

«Я кручу топ-спин, я прыгнул в корт, как Рафа», – говорит Назар Вотяков (настоящее имя Obladaet) в треке 666 Prada. Это не случайная отсылка: Назар занимался теннисом в родном Иркутске, а после переезда в Петербург стал тренером по сквошу.

Тренерство давно позади, но Obladaet по-прежнему сильно связан со спортом: ездит на турниры Большого шлема, общается с легендарным Александром Бубликом, снимает клип на «Газпром Арене», выпускает совместную коллекцию одежды с «Зенитом» и создает медиабаскетбольную команду.

Александр Дорский поговорил с Obladaet о сочетании рэпа и спорта, не совсем типичном для России.

В Иркутске Obladaet играл не только в теннис, но и в хоккей с мячом. В теннис отвела мама – привлекала эстетика

– Ты вырос в Иркутске, где главный спорт – хоккей с мячом. Но занимался теннисом. Как хоккей с мячом прошел мимо тебя? – А он и не прошел. Летом играл в футбол и занимался теннисом, зимой – хоккеем с мячом. Мне кажется, в каждом иркутском дворе была коробка, классе во втором я впервые вышел на лед. У меня даже не было коньков, кто-то дал покататься, но зашло, сказал об этом маме. На Новый год мне подарили коньки, встал – и сразу поехал. Так с пятого класса до университета занимался в детских секциях «Сибскана-Энергия», играл на турнирах за хоккейный клуб, который находился возле школы. Там выдавали форму и клюшки, нам приходилось покупать только шлем и коньки. В теннисе же за все платишь сам – для выхода на хоть какой-нибудь уровень нужны инвестиции, которые моя семья не могла себе позволить. Да и амбиций на что-то серьезное не было, хотя в теннис меня привела мама. – Мне кажется, это достаточно непривычный выбор занятий для ребенка в Иркутске, тем более в конце 90-х-начале 2000-х. – Да, но у меня мама вообще интересуется не самыми тривиальными вещами, она художник-модельер, дизайнер. Теннис ее привлекал эстетикой. В секции занятия проходили всего два раза в неделю, и то в группе, но все остальное время я все равно тусовался на кортах. Когда какой-то корт освобождался, нам разрешали немного поиграть. – Если ты играл в хоккей с мячом вплоть до университета, получается, и не делал полноценный выбор в пользу тенниса? – Я выиграл чемпионат Иркутской области по теннису до 12 лет, играл в местных турнирах, а потом стал работать на корте, делал там все: поливал грунт, вешал сетки, забирал деньги за аренду. Потихоньку стал спарринг-партнером для тех, кто приходил играть один. Так заработал первые деньги на теннисе и сделал выбор в его пользу. Через какое-то время уже стал не спарринг-партнером, а тренером. По сути, кроме тенниса, у меня в жизни ничего и не было: учась в университете, понимал, что не поеду в поля работать геодезистом. Лучше в чистом найковском поло стоять на корте, накидывать мячи на спарринге и тренировать.

После переезда в Петербург стал тренером по сквошу. Не рассказывал в рэп-тусовке о теннисе и сквоше, потому что жил клише из детства («мужики играют в футбол»)

– В интервью «Афише» ты рассказывал, как, попав на AVG (популярные трэп-вечеринки из Петербурга) понял, что в Иркутске делать нечего. При этом там же сказал, что переехал в Петербург из-за сквоша. Так из-за чего?

– В Иркутске в сквош можно было играть только в одном фитнес-клубе. Я попробовал – зашло, сразу начал всех обыгрывать. Через месяц позвали тренировать, параллельно стал участвовать в турнирах. Приехал на турнир в Петербург и встретил старого друга из Иркутска. В теннис он играл похуже меня, но оказалось, что в Питере смог устроиться тренером по сквошу в очень крутой клуб. Я подумал: «Почему мне не попробовать играть в Питере?» Закончил универ – и уехал из Иркутска.

Музыкой тогда я занимался постольку-постольку, хотя, конечно, AVG c Waka Flocka (американский рэпер, приезжал на AVG в 2014-м) произвело сильное впечатление. Пожалуй, впервые увидел, как должны проходить вечеринки, как должны выступать артисты большого масштаба.

– Легкий переход от тенниса к сквошу – обычная история?

– В Иркутске в теннисе я достиг потолка: тренировал, участвовал в местных турнирах. Естественно, это не очень высокий уровень, но там на большее нельзя было рассчитывать. Сквош стал шансом куда-то продвинуться. Вроде бы похожий вид спорта, но другой.

– Когда перешел в сквош, не слышал негатива от теннисистов?

– Да, пренебрежение к сквошистам было, но я пытался доказать, что это офигенный вид спорта. В теннисе стоишь по колено в грунте на жаре. В сквоше – выходишь на чистый паркет, играешь, потом пьешь смузи или протеиновый коктейль. Все в комфорте – а там все в пыли.

Плюс больше перспектив. Да, любительские турниры, но уже международные: ездил в Финляндию и Нидерланды. Да и платят тренеру по сквошу в Петербурге явно не меньше, чем тренеру по теннису в Иркутске.

– На каком уровне ты играл?

– Я играл в категории М1, над ней была категория Elite (или Pro), в которую входили шесть-семь человек. Так что примерно в десятку лучших в России входил, когда был в лучшей форме, но тогда еще не было полноценного рейтинга.

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– Ты не рассказывал о рэпе при разговорах со сквошистами – и наоборот. Почему не говорил о музыке в раздевалке и на корте?

– Лишняя трата времени. Зачем о чем-то рассказывать человеку, который не совсем этим и интересуется? Может, он тебя еще и не поймет, тогда подумаешь: «Лучше бы он и не знал».

Со временем все равно многие узнали, в клуб приходили люди, которые говорили: «Мне вчера сын клип показал. Это вы?» Но то, что не рассказывал о сквоше в рэп-тусовке – как раз ошибка. Я жил словами одного из школьных тренеров по футболу, который сказал про теннис: «Ты что, на этот балет ходишь?» Мужики же играют в футбол, а я – в теннис и сквош. Жил клише, к тому же с рэпом больше ассоциируются баскетбол и футбол.

Теперь понимаю: теннис – суперстиль.

– В 2016-м ты совмещал сквош и музыку. Было тяжело?

– Да не особо. Выступления – по выходным, сквош – по будням. Единственное – не всегда понимал, кто я. Только что – на концерте, весь в музыке. Раз – и на корте, даешь задания ученикам, делаешь упражнения. Сложно было переключаться.

Весной 2017-го у меня нарисовался тур на 30 городов. Конечно, я офигевал: «Вау, столько людей хотят мой концерт!» Понял, что сквош – все. Поехал рэповать в тур.

– Сейчас играешь в сквош?

– Больше играю в падел. Та же история, что и с переходом из тенниса в сквош: похожий вид спорта, но новая ракетка, новые мячи, поэтому ощущения немного другие.

Obladaet дружит с Бубликом и даже снял его в клипе. Несколько лет назад комментировал матч Зверев – Синнер

– В твоем клипе Taxi снялся теннисист Александр Бублик. Как это получилось?

– Мы познакомились с Бубликом не благодаря моей любви к теннису. Саня слушал русский рэп – по-моему, сначала он познакомился с Маркулом, а затем уже со мной.

Общаемся не так часто, но из-за плотных графиков пересекаемся где-то раз-два в год. Я ездил на «Ролан Гаррос», потом виделись в Монако, где Саша живет. Приезжала его мама, да и вообще давно знаком с его семьей.

Если я нахожусь в Европе, стараюсь залететь на какой-то турнир. Бублик может сделать удобные билеты – после матча ужинаем, общаемся. В Питере встретиться сложно: он тут вообще редко, да и я часто куда-то уезжаю.

– Как появилось Taxi?

– Да просто захотелось его камео. Когда Леброн появляется на концерте Дрейка или Трэвиса Скотта – это же круто. Захотелось чего-то подобного.

У нас лайфстайловые клипы, мы не придумываем какую-то роль. В Taxi мы с Бубликом сидим на улице, кайфуем, едим куриные крылышки. В этом вся суть, ха-ха. Ну и выглядит прикольно.

– Твое любимое ругательство Бублика?

– Про собак .

Я нормально отношусь к такому проявлению эмоций. Бублик играет в яркий теннис, который привлекает зрителей. Мне кажется, получается круто, потому что все естественно. Саня не думает, как произвести впечатление, а просто делает.

Если Бублик играет на турнире, это скорее плюс. Никто же не скажет: «Он ругается, давайте не будем его звать». Даже наоборот – с большей вероятностью будут рады его участию. Хороший пример – серия турниров UTS.

– Тебе нравится и Кириос. Разве с их стилем можно добиваться топовых результатов на дистанции?

– Еще как. Да и не мне судить профиков. У кого-то чисто чемпионская заточенность – например, у Иги Швентек. Кто-то просто угорает, как Бенуа Пер. Ему вообще как будто на все похер.

Я рад, что есть и то, и другое. У каждого есть свой зритель.

– На «Евроспорте» ты комментировал матч Зверев – Синнер на US Open. Сразу согласился?

– Моментально. Я могу смотреть матч с другом, понимать, кто играет – и что-то рассказывать по ходу. Конечно, я знал про Зверева и Синнера, поэтому получил большое удовольствие.

Но работа комментатора – сложная. Помимо анализа игры, рассказа, что сделал игрок, нужно знать историю противостояний и статистику. Я так не готовился. Это другой уровень.

В прошлом году снял клип на «Газпром Арене». Уже выступал не только там, но и на стадионе «Динамо»

– В 2023-м у тебя вышел клип «Дом с привидениями», снятый на «Газпром Арене». Зачем тебе понадобился стадион «Зенита»?

– Этот трек был записан для спектакля про Питер. Мне кажется, вайб города очень чувствуется.

В мае «Зенит» предложил выступить на стадионе перед матчем с «Краснодаром». Мы начали общаться и в итоге пришли к соглашению, а затем нарисовался и клип на стадионе. Спасибо клубу, в частности Илье Балакиреву (директор специальных проектов «Зенита», руководитель медиафутбольной команды «Чисто Питер» – Sports), который сильно нам помог.

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В треке я читаю: «Команда на стадике, как презентация Donda». В тот момент мы собирали футбольную команду, а Канье Уэст жил на стадике, когда писал [альбом] Donda (летом 2021-го Уэст исполнил песни с еще неизданного альбома на стадионе в Атланте, а затем остался на нем дорабатывать пластинку – Sports). Метафора, которая реализовалась в жизни: выступаю на стадионе, снимаю на нем клип.

«Зенит» – один из символов города. Трек с вайбом города. Как будто все лежало на поверхности.

– Ты вспомнил о выступлении перед матчем РПЛ. Я не очень понимаю их прикола: если я захочу вживую послушать Obladaet, я куплю билет на его концерт, на нормальное выступление с, скорее всего, хорошим звуком. Как тебе такой перф на стадионе?

– Мне все понравилось, одно другому же не мешает. На стадионе всем все равно на звук, все хотят насладиться моментом, когда есть какой-то движ перед матчем.

В рамках перформанса – круто. В рамках, условно, презентации альбома, конечно, это не то.

– Ты чувствовал энергетику зрителей, как это происходит на обычных концертах?

– Не так, как в тесном клубе, скорее читаешь куда-то в небо. Я выступал на матче «Динамо» – 2Drots – там был приличный звук, много людей вокруг сцены. Плюс более молодежная аудитория, которая интересуется медиафутболом и рэпом. Там все чувствовалось получше.

Матч «Зенит» – «Краснодар» уже не имел турнирного значения, потому что «Зенит» стал чемпионом за неделю до него. Поэтому на «Газпром Арену» пришло не очень много людей (29454 зрителя – Sports). Но я только благодарен за возможность.

Obladaet знаком со Смоловым. Вспоминаем, как Федор процитировал трек – и получил критику от Черчесова

– В «Динамо» ты знаком только со Смоловым?

– Полноценно – да. На матче с 2Drots еще познакомился с Тюкавиным.

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Костя подошел после игры, предложил сфоткаться. Я ему в ответ: «Знаю тебя, у тебя отец играл в хоккей с мячом. Респект».

– Ты задел за живое. Когда Костя только появился в РПЛ, все говорили, что он сын того самого Тюкавина. Называли только так.

– А, да? Я-то думал, что сказал что-то интересное. Костя не подал виду, но в итоге я все равно почувствовал, что будто сказал что-то неуместное.

В целом, это же нормальная ситуация: когда о человеке знаешь не так много, стараешься зацепиться за какой-то пунктик.

– Смолов. Все помнят его пост с цитатой из твоего трека перед Евро-2020: «Они не ставят на меня, но я ####### их». О чем подумал, когда увидел его?

– «Прикольно». Репостнул – вот, меня поддержал Смолов.

История ушла, но через несколько месяцев об этом посте снова все вспомнили, когда о нем сказал Черчесов («Как с ролью запасного будет справляться Смолов? Мы его внесли в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Если человек в запасе выложил такой пост... Федя Смолов ответил на вопрос, который нас мучил» – Sports).

– Твои мысли?

– Поугорал. Какой-то консервативный взгляд.

– Многие считали, что та фраза была неуместна, потому что была процитирована после финала Кубка России, в котором «Локомотив» обыграл команду из Первой лиги.

– Люди восприняли все в лоб, а Федя просто сделал немного подходящую к общему контексту подпись к фотке из песни, которую слушал в тот момент. Смолов закинул эту строчку по фану.

– В интервью «Евроспорту» пару лет назад ты говорил: «Когда слышу негативные высказывания… Пока ты не испытаешь этих эмоций, этой нагрузки, не можешь осуждать игроков, не имеешь права чего-то там сказать». Сейчас думаешь так же?

– Да. Это не совсем «Сперва добейся – потом говори». Просто многие люди с дивана не совсем понимают, каково это – находиться на поле. Никто не знает, что они сделали бы на месте игроков. Может, тоже сделали бы какую-то дичь, которую потом все обсуждали бы.

Мне кажется, у нас самая популярная тема – почему футболисты зарабатывают так много. Ну а почему те люди, которые задают этот вопрос, сами не играют? Зарабатывали бы столько же.

Я понимаю, что спорт – это труд и дисциплина. Это огромная работа, даже если ты играешь не на топ-уровне.

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– Разве этот подход нельзя спроецировать на все сферы жизни, в том числе на рэп?

– Вполне возможно. Плохие комментарии будут всегда, с этим бессмысленно бороться. Лучше забить и делать дальше то, что ты делаешь.

– Ты можешь почерпнуть что-то полезное из комментариев о себе?

– Хороший вопрос. Как будто мой предыдущий ответ говорит «Нет», но иногда может прилететь что-то умное. Сейчас не могу привести пример, но иногда проскакивает мысль: «Блин, а этот парень прав». Это один случай на миллион.

Obladaet выпустил совместную коллекцию одежды с «Зенитом». Очереди за ней – с двух часов ночи, продали почти все

– В 2018-м ты говорил: «В России очень мало рэперов выглядят прилично, большинство – колхозники». За пять лет что-то поменялось?

– Отвечу строчкой из нового альбома: «Да, ты артист, наконец заработал себе на одежду. ###### павлин, ты выглядел лучше, когда ты был бедным». Много типов, которые стали зарабатывать неплохие деньги на музле, покупают брендовые шмотки, но не умеют их сочетать. Отсюда и упоминание павлина.

– В 2014-м похожие слова про российских футболистов говорил Олег Тиньков* (признан в России иностранным агентом): «Я никогда не буду смотреть такой футбол, тем более не пойду на стадион. Они все выглядят как какие-то обсосы. Причем зарплаты огромные – и под два миллиона евро, и под три. Но им сколько ни плати, все равно смотришь – и хочется пять рублей дать».

– Это какое-то очень негативное высказывание. Пять лет назад меня спросили о стиле русских рэперов – я ответил, сам бы вряд ли поднял эту тему. Кто что хочет, то и носит. Просто я чуть больше заморочен на этом.

– В 2023-м у твоего бренда Players вышла совместная коллекция с «Зенитом».

– После выступления на стадионе и клипа «Дом с привидениями» «Зенит» предложил такую идею. Наверное, так «Зенит» попытался привлечь мою аудиторию к себе. Это логично: сейчас не вся молодежь интересуется футболом, ребята нечасто ходят на стадион, дело даже не в Fan ID. Больше интересуются медиафутболом, где футбол – вспомогательная штука. Тиктоком, рэпом.

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Это наш первый опыт такой коллабы. По-моему, получилось неплохо. Мы все делали под ключ: дизайн, изготовление. «Зенит» поддержал все идеи, вообще никаких проблем не возникло. Думаю, их и не могло быть – не буду скромничать, мы подошли очень ответственно к этой теме и хорошо ее реализовали. Очереди на Невском с двух часов ночи, солдаут практически всей коллекции, за исключением футболки одного дизайна, тоже говорят об этом.

Мне кажется, «Зенит» офигел от интереса к коллекции. В их магазин пришло столько людей, будто это автограф-сессия Аршавина в свое время.

– Пару лет назад ты говорил: «Я топлю за Питер. Там есть «Зенит», поэтому сопереживаю». После всех совместных проектов чувства стали масштабнее?

– Безусловно, но футбол не самый любимый вид спорта. Я все равно люблю его, люблю Питер, поэтому «Зенит» – моя домашняя команда. Если попадаю на матч, даже по телику, конечно, переживаю.

Прекрасно болеть за одну команду, даже жить этим, но это не про меня. Я спокойно сочетаю футбол с другими вещами. При всем уважении, мне не нужен годовой абонемент в випку. Если бы была такая тема со всеми турнирами Большого шлема – совсем другая история.

Я все-таки больше теннисист, а не футболист.

Obladaet на связи с 2Drots – не удивится, если они дойдут до РПЛ. Теперь у Облы – своя медиабаскетбольная команда

– Ты не футболист, но близок к 2Drots. Как вы познакомились?

– Смотрел их на ютубе. На одном из выступлений увидел их в зале, кинул респект со сцены. После выступления сфоткались, пацаны предложили сняться в ролике на стрижку. Так и понеслась.

Попав на их тренировку, понял, что в моей жизни вообще не было ни одной нормальной футбольной тренировки. В Иркутске мы с пацанами могли максимум поиграть в квадрат и побить по воротам. В 2Drots была отработка передач, какие-то упражнения. И это было даже до Дмитрия Кузнецова – ту тренировку проводил Богдан.

– Два года назад ты говорил, что для тебя медийный футбол интереснее РПЛ. За это время медийный футбол сильно изменился. Он тебя так же привлекает?

– Да, изменения очевидны. Медийный футбол превратился в спорт. Играют одни профики, шоу стало гораздо меньше. Сейчас есть достаточно футбиков, которые считаются медийными, хотя они всего лишь якобы медийные в пределах комьюнити. Мне кажется, это так не работает. Поэтому стал меньше следить за медийным футболом.

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С одной стороны, появилась куча новых людей, все хотят иметь свои команды, что-то зарабатывать с этого. С другой, сообщество развивается, появилась МФЛ, сейчас есть даже премия. Это неплохо, но ламповость ушла.

– Ты же был в составе 2Drots в матче с «Амкалом» 2 мая 2021-го. Эта игра считается эпохальной в комьюнити (на поле выходили главные звезды индустрии, «Амкал» выиграл в серии пенальти, а ролик набрал более пяти миллионов просмотров в ютубе) – и ребята, которые тогда были на первых ролях, сейчас совсем не на них.

– Я тогда был в шоке. Пришел в раздевалку, висит моя футболка: «Ничего себе, я уже какой-то футболист!» Выходим на поле – полные трибуны. Это то, чего не хватало в детстве в хоккее с мячом. Сказка, после которой медийный футбол переживал год расцвета. После этого пришел профессионализм.

– Но твои друзья из 2Drots как раз хотят двигаться в сторону профессионального футбола.

– Это все-таки другое, это история бренда. Прикинь, у 2Drots, например, будет свой стадион! Это же круто, этот путь могут пройти чуваки, которые просто снимали ролики на ютуб. Вообще не удивлюсь, если через несколько лет 2Drots будут играть в РПЛ.

– С 2023-го у тебя тоже есть своя команда: Players залетели в медийный баскет. Тебе не кажется, что такой баскетбол – искусственная история, ведь она не построена на успехе 2Drots и «Амкала», как это было в медийной лиге?

– Кажется, сначала и меня это сильно смущало. Да, это скорее баскетбольный менеджер, а не медийный футбол пару лет назад, но в итоге понял, что в этом нет ничего страшного.

Это захватывающий турнир. Для шоу это даже более простая история, чем громоздкий футбол с игрой 11 на 11 на большом стадионе. На баскете все можно легко и свежо подать. Картинка же классная – и пофиг, что играют баскетболисты, которые не так известны для широкого зрителя. Если бы играли медийные пацаны, была бы херня, так как на уровне играют не так много ребят.

Вряд ли медийный баскет достигнет просмотров футбола, так как футбол понятнее для нашего менталитета. Но все равно баскет крутой.

– Как ты участвуешь в жизни команды?

– Я не позволил себе остаться в менеджерских рамках и просто быть лицом команды. Мне кажется, если у тебя есть команда, ты обязан хоть иногда выходить, хотя бы для галочки пробежаться в майке своего клуба. Если он потом выиграет лигу, поднимет кубок, наденет перстни, что делать тебе? Ты даже на поляну не выходил.

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Я никогда не играл в баскетбол, даже за школу, но сейчас мне очень интересно. Сейчас мы участвуем в третьем сезоне, но из-за тура по России не знаю, получится ли так же часто посещать матчи.

Тренера нашел мой менеджер Александр Калашников. Игроков – тренер и Саша. Я скорее отвечал за подачу проекта, за визуал, но участвую и в стратегических моментах по команде.

– Тренеру и игрокам нужно платить. Насколько это затратная история?

– У нас был спонсор на весь турнир. Его деньги распределяются на все: зарплаты тренера и игроков, аренда зала, питание и логистика. Свои деньги я не вкладывал, но все деньги спонсора потрачены.

Мы ничего не заработали, но и полезли в это ради перформанса и нового опыта. Все потратили в проект.

– В дебютном сезоне вы дошли до полуфинала. Суперрезультат?

– Неплохо. Никакого разочарования точно нет. В полуфинале немного не повезло: проиграли в овертайме один на один. Одно дело – если бы мы проиграли в двадцать очков, а так… По уровню мы точно были одной из сильнейших команд сезона, значит, у нас есть шансы и дальше.

Так что никто не расстроился. Все просто ждут, когда мы выиграем.

Этой весной – большой тур Obladaet

Телеграм-канал Дорского

Фото: Janerik Henriksson/Tt/Globallook Press/Global Look Press ; instagram.com/obladaet ; vk.com/2drots ; РИА Новости /Джузеппе Маффиа