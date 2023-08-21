27 комментариев

Что нужно знать о главном российском переходе лета.

Главная российская трансферная сага-2023 окончена: Арсен Захарян ушел из «Динамо». Новый клуб 20-летнего полузащитника – «Реал Сосьедад».

Sports.ru узнал, как была устроена эта сделка и почему Захарян уехал только в конце августа 2023-го.

«Динамо» критикуют за непродление Захаряна. С Бувачем клуб хотел развивать и продавать молодых, а сохранение Арсена считали почти нереальным

В 2020-м спортивным директором «Динамо» стал Желько Бувач, который был ассистентом Юргена Клоппа в «Майнце», «Дортмунде» и на стартовом отрезке в «Ливерпуле». Он ни разу не говорил о желании стать главным тренером, а сосредоточился на спортивной стратегии клуба.

Один из пунктов этой стратегии – активная интеграция воспитанников «Динамо» (или тех, кто оказался в клубе сразу после выпуска из других школ) в основу и их дальнейшая продажа. В 21 веке «Динамо» точно не соответствовало этой стратегии: даже если кто-то из молодых и начинал зажигать в РПЛ, то либо оставался в «Динамо» (Александр Кокорин, который не уехал в аренду в лондонский «Арсенал», и Федор Смолов, вернувшийся в Москву после первых проблем в аренде в «Фейеноорде»), либо переходил в другой российский клуб (Иван Соловьев и Артур Юсупов – в «Зенит», Александр Ташаев и братья Комбаровы – в «Спартак», с оговорками – Роман Зобнин, который полноценно раскрылся уже в «Спартаке»).

Через полгода после прихода Бувача в основе дебютировал Владислав Карапузов, через десять месяцев – Захарян и Константин Тюкавин, при Шварце в главной команде закрепился Вячеслав Грулев. В сезоне-2021/22 появились Ярослав Гладышев и Саба Сазонов (воспитанник «Зенита», оказался в «Динамо» в 19 лет).

В феврале 2021-го Захарян продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/24. Агент Тимур Гурцкая в эфире «Это футбол. Итоги» раскритиковал «Динамо» за непродление этого соглашения вовремя: «Это провал клуба. Почему у одного из самых талантливых игроков страны остается год по контракту? Например, у Эдуарда Сперцяна такого не будет никогда, это даже нельзя представить. В «Динамо» должны были озаботиться продлением Захаряна еще год назад».

Собеседники Sports.ru, близкие к «Динамо», считают, что продление контракта до закрытия летнего трансферного окна-2023 было практически невозможно: Захарян твердо решил уехать в Европу. Один из наших источников говорит, что по этой причине «Динамо» сосредоточилось на выгодной продаже Захаряна, Себастьяна Шиманьского (ушел в «Фенербахче», турки писали о 14 млн евро) и Николы Моро (уехал в «Болонью» за 3 млн евро, при этом у «Динамо» есть 50% от перепродажи). К переговорам о контракте с Арсеном клуб вернулся бы в сентябре в случае срыва сделки. Другой источник Sports.ru, связанный с агентским бизнесом, предполагает, что не все руководители «Динамо» были максимально заинтересованы в продаже Захаряна – иначе переговоры с «Реал Сосьедадом» прошли бы проще.

Впервые «Реал Сосьедад» возник еще год назад. Тогда сделку запретила Ла Лига, а «Челси» не подготовил надежную схему по переводу денег

Впервые «Реал Сосьедад» заговорил о Захаряне в июне 2022-го. По информации Sports.ru, клуб обратился за помощью к главе агентства Universe Twenty Two Владо Лемичу, агенту Луки Модрича, Эмилиано Мартинеса, Александера Исака. Примерно в то же время Лемич готовил трансфер Исака из «Реал Сосьедада» в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро – это укрепило отношения агента и клуба.

В России Лемич известен сопровождением сделок по Самюэлю Это’О, Лассана Диарра и Виллиану в «Анжи», а также по назначениям Гуса Хиддинка в сборную России и Лучано Спаллетти – в «Зенит». Собеседники Sports.ru считают, что в переговорах по Захаряну Лемичу помогал российский агент – учитывая бэкграунд Владо, логично предположить, что это Герман Ткаченко (он работал в «Анжи» при покупке Это’О, Диарра и Виллиана). В разговоре со Sports.ru Ткаченко не подтвердил, но напрямую и не опроверг эту теорию: «Я не буду это комментировать. Клуб и группа Павла Андреева воспитывали Арсена, управляли его карьерой. Правильно, если все лавры достанутся им».

Летом 2022-го идея «Реал Сосьедада» о покупке Захаряна провалилась из-за просьбы Ла Лиги не заключать контракты с российскими футболистами. Через несколько недель на «Динамо» вышел «Челси». Эту сделку вела Рафаэла Пимента, которая возглавила компанию Мино Райолы после его смерти (начинала у него как юрист).

«Челси» и Пимента не предложили «Динамо» надежную схему перевода денег, лишь утверждали, что не собираются кидать российский клуб. «Динамо» этих разговоров было недостаточно, Захарян провел сезон-2022/23 в РПЛ.

Кто претендовал на Захаряна: звонок Мальдини, «Страсбур» и споры в «Лацио». О чем не могли договориться агенты и «Динамо»?

За год Захаряном интересовались не только «Реал Сосьедад» и «Челси». С руководством «Динамо» связывались, например, бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини (в июне 2023-го покинул клуб), представители «Фейеноорда» и «Лацио».

Главным инициатором перехода Захаряна в «Лацио» был спортивный директор римлян Анджело Фабиани. Сначала «Лацио» прислало предложение на 7 миллионов евро – естественно, оно не устроило «Динамо». «Лацио» пришел еще раз – уже с 10 млн евро. При обсуждении деталей отступил «Лацио»: по информации Sports.ru, Фабиани не договорился с главным тренером Маурицио Сарри по усилению под Лигу чемпионов. Сарри настаивал на более опытном игроке – в итоге «Лацио» подписал 27-летнего Даити Камаду, который последние четыре сезона провел в «Айнтрахте».

Также на «Динамо» выходил «Страсбур». В июне 2023-го контрольный пакет акций французского клуба выкупил консорциум BlueCo, который владеет «Челси» (его глава – Тодд Боули). Неудивительно, что в осуществлении трансфера Захаряна «Страсбуру» помогала Пимента.

«Страсбур» предлагал «Динамо» 11,3 миллиона евро, а Захаряну – контракт на семь лет. Этот вариант отпал после нового захода «Реал Сосьедада», но, вероятно, повлиял на щедрость испанцев: они сразу предложили «Динамо» 11,5 млн.

Собеседники Sports.ru, близкие к «Динамо», называют переговоры между клубами «очень быстрыми». Источники, связанные с агентским бизнесом, соглашаются с этой характеристикой, но добавляют, что скорее это заслуга «Реал Сосьедада». «Они соглашались практически на все условия «Динамо», которые менялись по ходу переговоров», – говорят они.

Возможно, главный координатор сделки – журналист Нобель Арустамян. По информации Sports.ru, агент Захаряна Павел Андреев предоставил Нобелю и его партнерам авторизацию на переговоры с европейскими клубами.

Рассматривались разные варианты сделки. Например, по информации Sports.ru, владелец армянского «Урарту» Джеван Челоянц (бывший акционер и член совета директоров «Спартака») был готов выкупить Захаряна на полгода для перепродажи без участия российского клуба, но никто всерьез эту идею не обсуждал.

В итоге «Реал Сосьедад» и «Динамо» нашли способ прямого перевода. По информации Sports.ru, «Динамо» получит 12,5 миллиона евро единовременным платежом (бонусы не предусмотрены), а также 15% с будущей перепродажи Захаряна. Арсен заключил с испанцами шестилетний контракт с отступными в размере 75 млн евро.

Вылет Захаряна из Москвы дважды задерживался из-за переговоров «Динамо» и агента Павла Андреева. Тимур Гурцкая рассказывал: «Была договоренность, что «Динамо» будет платить комиссию из расчета, что сумма трансфера будет в районе 25 миллионов, и только с этой суммы трансфера – 25 миллионов – будет заплачена комиссия».

Источники Sports.ru утверждают, что в контракте Захаряна с «Динамо» были прописаны отступные. До 1 июля 2022-го они составляли 12 миллионов евро, после – 15, а с лета 2023-го – 25 млн. По версии собеседников Sports.ru, близких к агентскому бизнесу, «Динамо» могло на словах пообещать агентские от продажи за любую сумму. Подтверждения этой информации Sports.ru получить не удалось. Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер писал, что в итоге Павел Андреев получит около 1,2 миллиона евро. Инсайдер Иван Карпов говорит о большей сумме – 2 миллиона.

«Реал Сосьедад» влюблен в Захаряна – только это чувство позволило сделке состояться. У них был вариант с Донни ван де Беком, с «МЮ» и игроком все было согласовано, но в приоритете был Захарян», – рассказывает собеседник Sports.ru.

А что с «Барсой»?

Уже после перехода Захаряна в «Реал Сосьедад» журналист РБК Грант Гетадарян опубликовал видео, на котором главный тренер «Барселоны» Хави приветствует Арсена. Гетадарян сообщил, что видео снято зимой, а «Барселона» пыталась провести сделку в том числе через брата Лео Месси – Родриго.

По информации Sports.ru, в «Барселоне» действительно узнали о Захаряне благодаря Родриго Месси и его партнерам еще в 2021-м. В сентябре того года Нобель Арустамян рассказывал об интересе «Барселоны»: «Их скауты несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо». Они остались довольны увиденным». Собеседники Sports.ru рассказывают, что Захарян особенно впечатлил главу скаутского отдела «Барсы» Хосе Марию Бакеро.

Правда, до официального предложения так и не дошло из-за проблем «Барсы» с финансовым фэйр-плей.

У «Реал Сосьедада» никаких проблем не возникло – и теперь Арсен в Сан-Себастьяне.

Возможно, это станет прорывом и для других игроков РПЛ: Нобель очень близок как минимум к еще одному атакующему футболисту.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Ethan Miller