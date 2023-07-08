81 комментарий

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Малком прощается с Россией. Письмо читателям Sports.ru

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«Зенит» – клуб номер один для меня».

Всем привет, это Малком! Вероятно, вы уже знаете: спустя четыре года я покидаю «Зенит».

Я всегда любил узнавать новую культуру. К лету 2019-го «Зенит» уже выиграл первый чемпионат России при Сергее Семаке и готовился к старту в Лиге чемпионов. Я в этом турнире практически не играл (43 минуты за «Барселону» в сезоне-2018/19  –  Sports.ru), к тому же год в «Барселоне» в целом получился не слишком успешным. Мне хотелось доказать, что я – хороший футболист. Что могу быть серьезно вовлечен в результаты по-настоящему классной команды. Поэтому я без особых размышлений переехал в Петербург. 

Конечно, я не так представлял первый сезон в «Зените». Сломаться в первую же неделю в новом клубе – что может быть хуже? Тем более до этого я избегал серьезных повреждений. И не знал, как себя вести: вокруг все поддерживали, но все равно было сложно. Кажется, в тот период я не смог досмотреть на стадионе ни один матч «Зенита» – уходил минуте на 80-й. Футбол – главная любовь моей жизнь, поэтому не мог смириться с мыслью, что какое-то время не буду выходить на поле.  

Во время восстановления от первой травмы пересмотрел отношение к футболу. Нет, на поле и в тренажерном зале и раньше все было в порядке, но я точно не был профессионален в питании. Проконсультировался: убрали красное мясо, добавили рыбу, сладкое отложил на отпуск, пасту ел только за день или в день игры. И да: время газировки и бургеров закончилось. У меня появился личный повар: это не прихоть, а необходимость, потому что я совершенно не умею готовить. Если вы хотите спалить дом за кухонной плитой, зовите меня.  

Когда восстановился, не сразу показывал все, на что способен. В Бразилии у игроков большая свобода действий. В «Бордо» мы часто контратаковали, а мне доверяли бить с дистанции. По сути, только во Франции по-настоящему понял, что у меня есть удар. После этого – «Барселона»: акцент на контроле мяча, ты все время должен быть настроен на передачу. В «Зените» же рассчитывали, что я буду больше брать на себя, обыгрывать, бить издали. В Петербурге я впервые начал отрабатывать штрафные. Постепенно пошел прогресс.

С первого дня в «Зените» Семак говорил, что я должен брать на себя ответственность. Без сомнений, Сергей – лучший тренер в моей карьере. Иногда говорят, что тренер – второй отец, но Семак для игроков «Зенита» – еще и мама: постоянно спрашивает о делах и самочувствии. Думаю, он понимает, как это важно, потому что сам был большим футболистом. 

Со стороны Семак производит впечатление спокойного человека. Это действительно так – вспоминаю лишь две ситуации, когда Сергей взрывался. Впервые это произошло в феврале – после поражения «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче. Весеннюю часть чемпионата мы довели до титула – значит, все было правильно. Второй срыв произошел совсем недавно – после поражения от «Црвены Звезды» (1:2). Да, опять контрольная игра. 

Мне кажется, прошлогодний «Зенит» – сильнейший за мои четыре года в Петербурге. Мы усилили состав, уже получили не очень успешный, но такой необходимый опыт в Лиге чемпионов. Да и сезон, когда в нашей группе были «Челси» и «Ювентус», по-моему, вышел неплохим. Поэтому очень жаль, что нас отстранили от еврокубков. 

Многие иностранцы уехали из России в прошлом году. Возможно, потому что понимали, что «Зенит» и дальше будет побеждать – а тут появилась легкая возможность что-то поменять. У меня никогда не возникало мыслей о досрочном уходе из «Зенита»: понимал, что еще не отдал клубу все, что должен, хотел поучаствовать в завоевании второй звезды. 

За год у меня было лишь одно конкретное предложение – от «ПСЖ». Естественно, я волновался – разве может быть по-другому, когда на тебя выходит один из европейских топ-клубов? Совру, если скажу, что не представлял себя в футболке «ПСЖ», но и совершенно не расстроился из-за того, что клубы не договорились. Повторюсь: понимал, что еще не доделал все в Петербурге.  

Вторая чемпионская звезда – уже над эмблемой «Зенита», цель достигнута. Кто-то говорит, что уровень РПЛ сильно упал, но я с этим не согласен. В лиге по-прежнему есть «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА – конкуренция велика. Еще выделю «Ростов» – против них всегда тяжело играть. Поэтому, говоря о прошлом сезоне, скорее бы делал акцент на уровне «Зенита» и лучшей форме в моей карьере. Чемпионат-2021/22 уже получился неплохим, фундаментом для следующего. Но, конечно, я и представить не мог, что забью больше 20 голов.

Врачи отмечали, что у меня – лучшие физические показатели за четыре года. Да я и сам это понимал: это видно даже в зеркале. В конце лета 2022-го узнал, что стану отцом ­– думаю, это главная причина вдохновения. Выходя на каждую игру, говорил себе, что играю за сына, все голы буду посвящать ему. В конце сезона, особенно после покера в ворота «Крыльев Советов» (5:1), чувствовал, что это еще не предел возможностей. 

После матча в Самаре мне рассказали о рекорде Олега Веретенникова – 25 голов за сезон. Это случилось много-много лет назад – лучшая характеристика рекорда. Конечно, я был бы счастлив его побить, но он не был самоцелью – как и титул лучшего бомбардира. Я не забил в матчах со «Спартаком» (3:2) и «Краснодаром» (2:2), должен был ехать в Оренбург, но малыш Габриэль родился на полторы недели раньше, чем мы думали. Поэтому я отправился в Бразилию. Думаю, вы догадываетесь, что, когда взял малыша на руки, уже не думал о бомбардирском рекорде.

Я абсолютно уверен, что «Зенит» будет успешен и без меня. Топовый состав, топовый тренер, отличная инфраструктура – что еще нужно? Кто-то говорит о большом количестве бразильцев, но я не вижу никаких проблем. Если по правилам разрешено выпускать восемь иностранцев на поле, почему они не могут быть представителями одной страны? Бразилии, Колумбии, Аргентины ­– какая разница? Главное – результат. У «Зенита» он есть. 

Не вижу проблем не только из-за результата – я четыре года находился в раздевалке, и все это время в ней была прекрасная атмосфера. Четыре года назад ее лидером был Бано Иванович, потом – Деян Ловрен. Они все держали под контролем. В последнее время выделяется Вильмар Барриос – он объединяет российских игроков и иностранцев, а также решает вопросы с руководством, если они возникают

Прошлый сезон – лучший в карьере, поэтому я ожидал, что кого-то заинтересует моя игра. Но разговоры – это не про футбол, здесь важна конкретика. Этим летом она поступила только от «Аль-Хилаля».  

Предложение от «Аль-Хилаля» вызвало такой же интерес, как запрос от «Зенита» четыре года назад: новая страна, совсем другой мир, сильные партнеры. Естественно, вы скажете про деньги – а я не буду отрицать, что они важны. Футболисты часто находятся вдали от родных, которые не в состоянии себя обеспечить. В моем детстве у семьи не было больших возможностей. Поэтому нужно правильно распорядиться временем, которое тебе отведено. Карьера футболиста – совсем не такая долгая, как может показаться, тем более случаются травмы. Уж я-то теперь знаю.

Мы видим, что в Саудовскую Аравию уезжают сильнейшие игроки, которые выигрывали все. Это тоже интригует: ты становишься частью чего-то нового. 

Поэтому я перехожу в «Аль-Хилаль». Надеюсь, и там буду радовать болельщиков игрой – и сам наслаждаться ею.

В «Зените» я действительно был счастлив. Лучшая эмоция – после победы над «Спартаком» и оформления второй звезды. Я прошел путь до нее практически с самого начала: было непросто, но мы справились. По уровню эмоций с этим может сравниться только рождение сына. 

Здесь я впервые провел 100 матчей за клуб – такого не было ни в «Коринтиансе», ни в «Бордо», ни в «Барселоне». Это и показатель качества игры, и отражение доверия руководства, тренера, игроков и болельщиков. Поэтому «Зенит» для меня – номер один.

Спасибо болельщикам других клубов, которые писали не очень хорошие вещи. Вы меня мотивировали. 

Спасибо болельщикам «Зенита» за поддержку даже в самые темные времена. К сожалению, в последнее время мы не всегда виделись на стадионах, но знайте: вы – топ.

Четыре года назад я приходил в «Зенит», потому что мне был интересен новый опыт. 

Сейчас я ухожу человеком, в сердце которого навсегда сохранится любовь к «Зениту», Петербургу и России. 

Спасибо. Я вас очень люблю.

Ваш Малки.  

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Даничев, Алексей Филиппов

81 комментарий

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я вообще равнодушен к Зениту, но даже мне приятно это читать.
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Ответ red hikkikomori
Под каким ником он был на спортсе?) Мог бы и в комментах попрощаться)
Это я. Удачи, мужики!
+73
-5
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Под каким ником он был на спортсе?)
Мог бы и в комментах попрощаться)
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прям в сердечко
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Тронуло даже)
Удачи и без травм, Малки🤝
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Спасибо за все, спорт дир!
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Скажем спасибо Малкому. Помимо игровых качеств, по тексту обращения видно, что и голова есть.
Отдельно сохраню себе в блокноте:
"Если по правилам разрешено выпускать восемь иностранцев на поле, почему они не могут быть представителями одной страны? Бразилии, Колумбии, Аргентины ­– какая разница? Главное – результат."
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+19
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ох уж эти ниндзя.. режут лук прямо в комнате!
спасибо, Малки! успехов тебе и будь счастлив!
+16
-2
+14
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Ответ Hasan Kochinov
я вообще равнодушен к Зениту, но даже мне приятно это читать.
Халк, Данни, Ломбертс, Лав, а теперь и Малком - представители образцового проявления тактичности и уважения к клубам, которые в них когда-то в своё время поверили. И список можно долго продолжать - круто, что таких людей очень много в истории отечественного футбола. И пусть так будет и дальше 🙏
+13
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Спасибо, друг.
очень жаль что сломался в первый же сезон и не помог в ЛЧ.
Люди всерьез уверены, что если игрока покупают за огромные деньги, то он просто обязан быть железным человеком, и не получать травм. К сожалению это не так.
Никогда не бузил, не хамил, не истерил (только если по-хорошему, когда игра не шла).

Хотелось бы увидеть такого Малкома в сезоны с АВБ вместе с Халком, какая была бы команда
+13
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зато честно написал: деньги важны, а не стал, как тот же Роналду говорить, что чемпионат СА очень силен!
+12
-2
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Спасибо за отличную игру.Удачи в новом клубе.
+10
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+9
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Ответ pavasaris
Это круто, но это Дорский написал или на самом деле Малколм?
Просто под письмом подпись - автор Александр Дорский)
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не фанат зенита, но приятно, когда легионеры так уходят
+6
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Очень приятное и душевное письмо от Малкома. Удачи в СА и все-таки желаю показать себя в ТОП5 чемпионатов Европы, ты этого достоин)
Фанат ЦСКА (гадости никогда не писал)
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Молодец. Не стал лукавить, расписал как есть,трогательно и по-человечески простился с болельщиками. Я думаю, люди интересующиеся нашим чемпионатом в дальнейшем также тепло и уважительно будут вспоминать вклад Малколма в РПЛ. Яркий футболист и один из лучших легионеров, который играл в нашем чемпионате. Удачи Малкому, будем следить за его карьерой в СА.
+6
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Рпл потеряла жемчужину . Грустно . Спасибо Малки , ты был очень крут . Оставил след , оставил память . Здорово , что я видел как ты играл . Удачи .
+5
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+5
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Ответ SpaceRanger77
Халк, Данни, Ломбертс, Лав, а теперь и Малком - представители образцового проявления тактичности и уважения к клубам, которые в них когда-то в своё время поверили. И список можно долго продолжать - круто, что таких людей очень много в истории отечественного футбола. И пусть так будет и дальше 🙏
Кришито, Витсель, Дриусси, Вернблум, Тошич ещё)
+5
0
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Ответ Hasan Kochinov
я вообще равнодушен к Зениту, но даже мне приятно это читать.
Соглашусь. Возможно, не сам, пиар и все такое, но вот прям, норм и с душой. Да, я Зенит не люблю. В отличии от Питера. Всем peace
+6
-1
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Приятно когда так хорошо прощается, не Крыховяк иди другие леги
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Спасибо, Малки!
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молодец, Малком! в грудь себя не бил, что с детства за Зенит, но на поле и за его пределами никогда не филонил и не давал усомниться в профессионализме своём. всегда с желанием играл, радовал людей футболом, на позитиве чувак

всё это было очень достойно и под конец за него ещё получили отличные бабки. при этом сейчас столько игроков, которые саботируют игру за клуб ради перехода, а Малком честно своё отпахал без истерик. только уважение ему и пожелания всего хорошего. память о себе он оставил отличную не только в рамках Зенита, но и в рамках РПЛ
+5
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Очень искренне все сказал, от души, как русский бразилец. Удачи тебе, Малки!
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От души в душу, Малки! Спасибо за твою лучезарную улыбку и портал, который ты открыл для Клауда и Вендела=) и ты стал олимпийским чемпионом)
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Как то тепло на душе стало от слов Малкома,видно,Что он открытый и добрый парень.
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