81 комментарий

«Зенит» – клуб номер один для меня».

Всем привет, это Малком! Вероятно, вы уже знаете: спустя четыре года я покидаю «Зенит».

Я всегда любил узнавать новую культуру. К лету 2019-го «Зенит» уже выиграл первый чемпионат России при Сергее Семаке и готовился к старту в Лиге чемпионов. Я в этом турнире практически не играл (43 минуты за «Барселону» в сезоне-2018/19 – Sports.ru), к тому же год в «Барселоне» в целом получился не слишком успешным. Мне хотелось доказать, что я – хороший футболист. Что могу быть серьезно вовлечен в результаты по-настоящему классной команды. Поэтому я без особых размышлений переехал в Петербург.

Конечно, я не так представлял первый сезон в «Зените». Сломаться в первую же неделю в новом клубе – что может быть хуже? Тем более до этого я избегал серьезных повреждений. И не знал, как себя вести: вокруг все поддерживали, но все равно было сложно. Кажется, в тот период я не смог досмотреть на стадионе ни один матч «Зенита» – уходил минуте на 80-й. Футбол – главная любовь моей жизнь, поэтому не мог смириться с мыслью, что какое-то время не буду выходить на поле.

Во время восстановления от первой травмы пересмотрел отношение к футболу. Нет, на поле и в тренажерном зале и раньше все было в порядке, но я точно не был профессионален в питании. Проконсультировался: убрали красное мясо, добавили рыбу, сладкое отложил на отпуск, пасту ел только за день или в день игры. И да: время газировки и бургеров закончилось. У меня появился личный повар: это не прихоть, а необходимость, потому что я совершенно не умею готовить. Если вы хотите спалить дом за кухонной плитой, зовите меня.

Когда восстановился, не сразу показывал все, на что способен. В Бразилии у игроков большая свобода действий. В «Бордо» мы часто контратаковали, а мне доверяли бить с дистанции. По сути, только во Франции по-настоящему понял, что у меня есть удар. После этого – «Барселона»: акцент на контроле мяча, ты все время должен быть настроен на передачу. В «Зените» же рассчитывали, что я буду больше брать на себя, обыгрывать, бить издали. В Петербурге я впервые начал отрабатывать штрафные. Постепенно пошел прогресс.

С первого дня в «Зените» Семак говорил, что я должен брать на себя ответственность. Без сомнений, Сергей – лучший тренер в моей карьере. Иногда говорят, что тренер – второй отец, но Семак для игроков «Зенита» – еще и мама: постоянно спрашивает о делах и самочувствии. Думаю, он понимает, как это важно, потому что сам был большим футболистом.

Со стороны Семак производит впечатление спокойного человека. Это действительно так – вспоминаю лишь две ситуации, когда Сергей взрывался. Впервые это произошло в феврале – после поражения «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче. Весеннюю часть чемпионата мы довели до титула – значит, все было правильно. Второй срыв произошел совсем недавно – после поражения от «Црвены Звезды» (1:2). Да, опять контрольная игра.

Мне кажется, прошлогодний «Зенит» – сильнейший за мои четыре года в Петербурге. Мы усилили состав, уже получили не очень успешный, но такой необходимый опыт в Лиге чемпионов. Да и сезон, когда в нашей группе были «Челси» и «Ювентус», по-моему, вышел неплохим. Поэтому очень жаль, что нас отстранили от еврокубков.

Многие иностранцы уехали из России в прошлом году. Возможно, потому что понимали, что «Зенит» и дальше будет побеждать – а тут появилась легкая возможность что-то поменять. У меня никогда не возникало мыслей о досрочном уходе из «Зенита»: понимал, что еще не отдал клубу все, что должен, хотел поучаствовать в завоевании второй звезды.

За год у меня было лишь одно конкретное предложение – от «ПСЖ». Естественно, я волновался – разве может быть по-другому, когда на тебя выходит один из европейских топ-клубов? Совру, если скажу, что не представлял себя в футболке «ПСЖ», но и совершенно не расстроился из-за того, что клубы не договорились. Повторюсь: понимал, что еще не доделал все в Петербурге.

Вторая чемпионская звезда – уже над эмблемой «Зенита», цель достигнута. Кто-то говорит, что уровень РПЛ сильно упал, но я с этим не согласен. В лиге по-прежнему есть «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА – конкуренция велика. Еще выделю «Ростов» – против них всегда тяжело играть. Поэтому, говоря о прошлом сезоне, скорее бы делал акцент на уровне «Зенита» и лучшей форме в моей карьере. Чемпионат-2021/22 уже получился неплохим, фундаментом для следующего. Но, конечно, я и представить не мог, что забью больше 20 голов.

Врачи отмечали, что у меня – лучшие физические показатели за четыре года. Да я и сам это понимал: это видно даже в зеркале. В конце лета 2022-го узнал, что стану отцом ­– думаю, это главная причина вдохновения. Выходя на каждую игру, говорил себе, что играю за сына, все голы буду посвящать ему. В конце сезона, особенно после покера в ворота «Крыльев Советов» (5:1), чувствовал, что это еще не предел возможностей.

После матча в Самаре мне рассказали о рекорде Олега Веретенникова – 25 голов за сезон. Это случилось много-много лет назад – лучшая характеристика рекорда. Конечно, я был бы счастлив его побить, но он не был самоцелью – как и титул лучшего бомбардира. Я не забил в матчах со «Спартаком» (3:2) и «Краснодаром» (2:2), должен был ехать в Оренбург, но малыш Габриэль родился на полторы недели раньше, чем мы думали. Поэтому я отправился в Бразилию. Думаю, вы догадываетесь, что, когда взял малыша на руки, уже не думал о бомбардирском рекорде.

Я абсолютно уверен, что «Зенит» будет успешен и без меня. Топовый состав, топовый тренер, отличная инфраструктура – что еще нужно? Кто-то говорит о большом количестве бразильцев, но я не вижу никаких проблем. Если по правилам разрешено выпускать восемь иностранцев на поле, почему они не могут быть представителями одной страны? Бразилии, Колумбии, Аргентины ­– какая разница? Главное – результат. У «Зенита» он есть.

Не вижу проблем не только из-за результата – я четыре года находился в раздевалке, и все это время в ней была прекрасная атмосфера. Четыре года назад ее лидером был Бано Иванович, потом – Деян Ловрен. Они все держали под контролем. В последнее время выделяется Вильмар Барриос – он объединяет российских игроков и иностранцев, а также решает вопросы с руководством, если они возникают

Прошлый сезон – лучший в карьере, поэтому я ожидал, что кого-то заинтересует моя игра. Но разговоры – это не про футбол, здесь важна конкретика. Этим летом она поступила только от «Аль-Хилаля».

Предложение от «Аль-Хилаля» вызвало такой же интерес, как запрос от «Зенита» четыре года назад: новая страна, совсем другой мир, сильные партнеры. Естественно, вы скажете про деньги – а я не буду отрицать, что они важны. Футболисты часто находятся вдали от родных, которые не в состоянии себя обеспечить. В моем детстве у семьи не было больших возможностей. Поэтому нужно правильно распорядиться временем, которое тебе отведено. Карьера футболиста – совсем не такая долгая, как может показаться, тем более случаются травмы. Уж я-то теперь знаю.

Мы видим, что в Саудовскую Аравию уезжают сильнейшие игроки, которые выигрывали все. Это тоже интригует: ты становишься частью чего-то нового.

Поэтому я перехожу в «Аль-Хилаль». Надеюсь, и там буду радовать болельщиков игрой – и сам наслаждаться ею.

В «Зените» я действительно был счастлив. Лучшая эмоция – после победы над «Спартаком» и оформления второй звезды. Я прошел путь до нее практически с самого начала: было непросто, но мы справились. По уровню эмоций с этим может сравниться только рождение сына.

Здесь я впервые провел 100 матчей за клуб – такого не было ни в «Коринтиансе», ни в «Бордо», ни в «Барселоне». Это и показатель качества игры, и отражение доверия руководства, тренера, игроков и болельщиков. Поэтому «Зенит» для меня – номер один.

Спасибо болельщикам других клубов, которые писали не очень хорошие вещи. Вы меня мотивировали.

Спасибо болельщикам «Зенита» за поддержку даже в самые темные времена. К сожалению, в последнее время мы не всегда виделись на стадионах, но знайте: вы – топ.

Четыре года назад я приходил в «Зенит», потому что мне был интересен новый опыт.

Сейчас я ухожу человеком, в сердце которого навсегда сохранится любовь к «Зениту», Петербургу и России.

Спасибо. Я вас очень люблю.

Ваш Малки.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Даничев, Алексей Филиппов