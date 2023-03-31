Наблюдения Дорского.

Неожиданное увольнение в РПЛ (нет-нет, вовсе не тренерское) – «Ростов» покинул агроном «Ростов Арены» и «Олимпа-2» Альберт Ченибалаян. Вот его предельно грустная реакция:

«Уволили за полтора часа, хотя проработал здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене. При этом комиссию качество поля устроило, соперника – тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня. К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят. Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно».

За месяц до этого Ченибалаяна раскритиковал Валерий Карпин (детали дальше), но эта тема намного масштабнее одного «Ростова».

После рестарта РПЛ лидеры не впечатлили качеством игры. Можно ссылаться на неважную форму топов (атака «Спартака», Карраскаль), на проблемы со здоровьем (Барриос, Захарян, Смолов) и втягивание в сезон, но нельзя игнорировать еще одну причину – отвратительное качество полей.

Проблемы начались с первого же весеннего матча: «Факел» и «Химки» (2:2) скорее соревновались в метании мяча, чем в игре в футбол. И установили два антирекорда сезона: по точности передач и по количеству фолов (40).

К чему еще привели плохие газоны?

Больше половины тренеров лиги говорили о непростых полях. Жестче всех – Карпин (сюрприз-сюрприз)

После возни с «Химками» главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова спрашивали о влиянии качества поля. Он ответил максимально корректно: «Чего нам не хватило? Точно не поля. Благодарность работникам стадиона, людям, которые готовили поле. Мы понимаем, что они проделали колоссальную работу. Поле было нормального качества».

Через пару недель после победы над «Сочи» (3:0) Пятибратов похвалил сотрудников стадиона в Воронеже: «Кто умеет играть, тот умеет играть на любом поле. Я ни разу не сказал, что у нас что-то не так с полем, наоборот, поблагодарил людей. Вчера шел дождь, а сегодня поляна соответствовала уровню РПЛ. У меня точно никогда не возникает вопросов по этому поводу».

«Факел» вообще не провел ни одного матча на нормальном газоне: между двумя домашними играми был выезд к «Спартаку» (2:3). Собеседники Sports.ru рассказывают, что после трехнедельной паузы газон «Открытие Банк Арены» в нормальном состоянии, но в марте (при четырех матчах подряд) он точно не способствовал качественному футболу. Пятибратов не пожаловался и в Москве.

Но другие тренеры РПЛ – целых девять – на послематчевых пресс-конференциях все-таки упоминали «тяжелые поля» и «непростые условия».

На всякий случай: это не наезд на Георгия Джиоева (заменял дисквалифицированного Спартака Гогниева в матче с «Факелом»), Виктора Гончаренко, Сергея Ташуева, Сергея Семака, Артема Горлова, Валерия Карпина, Михаила Галактионова и Владимира Федотова. В таких условиях разговор о полях абсолютно уместен, а Гончаренко, Ташуев, Карпин, Галактионов и Федотов вообще упоминали их после того, как их команды набрали очки.

Самую жесткую пресс-конференцию весны выдал Карпин – и не после матча РПЛ, а после февральского Кубка с «Уралом» (1:1). На вопрос «Сегодняшний «Ростов» как-то отличался по качеству от осеннего?» Карпин выдал: «Вы сами не видели? Вы на поле выходили? Что спрашивать? Какие взаимодействия, какое взаимопонимание? Бить вперед – и подбирать. На этом поле больше невозможно ничего делать. Все что мы делали за год, сегодня не было – и не могло быть, и этого не требовалось. Если бы мы пытались играть, как обычно, проиграли бы 0:5.

В феврале играть в принципе можно, если поле будет нормальным. В Москве, наверное, климат пожестче, но бывают хорошие поля в феврале. Наше тренировочное поле на «Олимпе-2» в сто раз лучше, дело не в феврале. Я интересовался: «Что это за хрень?» Сказали: «Солнца нет». А в Москве и Петербурге оно есть.

Объяснения все время какие-то находятся. То очень жарко, то слишком холодно. То солнца много, поэтому трава выгорает. То солнца мало, поэтому не растет. То грибок, то еще что-то. Отмазки все время какие-то».

И вот теперь выяснилось, что агроном «Ростов Арены» и «Олимпа-2» Альберт Ченибалаян уволен.

Из-за ужасного газона «Ростов» выставлял двух больших нападающих, а «Спартак» сильно упрощал игру во втором тайме с «Факелом»

Карпин ответил агрономам не только словами: в следующем матче (против «Локо» в РПЛ, 1:3) «Ростов» впервые в сезоне сыграл с Комличенко и Голенковым в старте. При обороне «Ростов» не играл в два чистых нападающих (Комличенко отходил в полуфланг), но в атаке задумка работала хотя бы в первой части – грузить на больших форвардов. Вторая часть (прямая опасность от Комличенко и Голенкова или подборы после их верховых единоборств) получалась не так здорово, поэтому сразу после перерыва Карпин заменил Голенкова.

Матч с «Локо» все равно стал для «Ростова» худшим по точности передач (63,28%) и доле длинных передач (22,69%, в этом сезоне ни до, ни после у команды Карпина не было такого высокого процента).

Весной точность передач упала у 13 команд РПЛ, а доля длинных передач возросла у 12.

Конечно, очень важен контекст. Во-первых, во второй части сезона прошло всего три тура. Во-вторых, на показатели нескольких команд сильно влияют детали. Например, «Сочи» сменил Вадима Гаранина на Курбана Бердыева – точность передач упала бы и при нормальных полях, потому что это тренеры разного стиля. На точность передач «Локомотива» (-6,57% по сравнению с осенью) сильно повлиял матч с «Ахматом» (1:0), в котором команда Галактионова с 30-й минуты играла вдесятером, а с 59-й – вдевятером (всего 43% точных передач вдевятером).

Главная статистическая аномалия весны – «Спартак». По ходу вторых таймов с «Факелом» (2:2) и «Оренбургом» (0:2) Абаскаль тотально упрощал игру. Вот, например, как выглядит карта верховых единоборств «Спартака» в матче с «Факелом».

Источник – DataHub. Цветом выделены выигранные верховые единоборства игроками «Спартака». 7-й номер – Соболев.

Во втором тайме с «Факелом» Абаскаль выпустил Николсона (второй большой нападающий), Мартинса (лучший центральный полузащитник «Спартака» по подключениям вторым темпом и поиску пространства в чужой штрафной) и Классена (под кроссы). В итоге почти вся игра «Спартака» свалилась к забросам/подачам на Соболева – так и забили победный гол.

Против «Оренбурга» Мартинс и Николсон снова появились во втором тайме, долго не покидал поле Зиньковский (лучший навешивающий крайний нападающий), а в конце вышел Кейта Бальде, который постоянно пулял мяч с левого фланга в чужую штрафную. В итоге в топ-3 матчей «Спартака»-2022/23 по количеству навесов с игры попали обе встречи (27 против «Оренбурга», 22 против «Факела»).

Естественно, упрощение игры «Спартака» во вторых таймах нельзя связать только с качеством газона. В Оренбурге искусственное поле, которое находилось в том же состоянии, что и осенью, а «Факел» оборонялся уж слишком низко.

Почему тогда «Спартак» – статистическая аномалия? Потому что у него наибольший прирост в точности передач (+4,32%) и самое большое снижение доли длинных передач (-1,99%). Это объясняется: 1) отсутствием желания у «Факела» и «Оренбурга» контролировать мяч на всех этапах матча, 2) достаточным количеством промежуточных передач перед забросом от центра поля или навесом с фланга.

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Конечно, низкое качество футбола и отсутствие множества интересных комбинаций низом в начале весны нельзя списывать только на поля. Например, «Факел» и осенью показывал худшую точность передач, в основном играя через забросы на Аппаева. Но состояние газонов усугубило проблемы тех, кто и так играл в несложный футбол, и обнажило слабости команд, которые все-таки пытаются разыгрывать низом.

Статистика стартовых весенних туров ужасает.

Пауза на матчи сборных дала полям время. Хочется верить, что последние десять туров пройдут на (хотя бы) нормальных газонах.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; premierliga.ru ; fc-rostov.ru