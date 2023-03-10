17 комментариев

Ответы на главные вопросы о самых заметных игроках РПЛ.

Герман Ткаченко – один из многолетних лидеров нашего агентского футбольного рынка. Он определяет работу компании ProSports Management как «управление карьерами клиентов». В последний год во многих из них начались новые важные этапы: Арсен Адамов и Зелимхан Бакаев перешли в «Зенит», Илья Агапов залетел в РПЛ и за полгода заработал приглашение в ЦСКА, а Руслан Литвинов превратился в главного игрока в центре поля «Спартака».

Александр Дорский встретился с Ткаченко и узнал не только детали из жизни клиентов ProSports Management. В 2022-м Ткаченко много рассуждал об отмене российского футбола на Западе – с этого и начался разговор.

В чем проявляется отмена российского футбола? На каком уровне? Кто из наших игроков все-таки интересен на Западе? Кто может переломить ситуацию?

– Нет никого, кто чаще вас говорил бы об отмене нашего футбола на Западе. Почему так?

– Будем честны: и до февраля 2022-го в Европе не очень часто говорили о российских футболистах. Где-то с апреля я столкнулся с разговорами в духе «Да, этот игрок подходит по качествам, но сейчас его трансфер неуместен». Недавно разговаривал с руководителем одного из итальянских клубов, он назвал трех интересных игроков из РПЛ, упор был сделан на игроков обороны, среди них – Саба Сазонов и Руслан Литвинов. Сазонов интересен в том числе из-за грузинского паспорта, в Италии сейчас это просто круто. А вот про Литвинова этот клуб сказал всего лишь два слова: «No chance». Возможно, это связано с тем, что его владелец – американец.

Мне кажется, у нас все-таки сохранилась основа для того, чтобы это изменить – и это не связано с политикой. На улицах не чувствуется русофобии. Должно произойти что-то знаковое – и мы посмотрим на реакцию европейцев.

– Что-то знаковое – это что?

– Что-то чуть заметнее зимнего перехода Александра Филина в бельгийский «Эйпен». Возможно, это уже маленький шаг к переменам, но я говорю о другом – летнем отъезде Далера Кузяева, лучшего российского футболиста. Тут все может сложиться: у Далера очень высокий уровень, он становится свободным агентом, у него уже точно не космические запросы. Я не верю, что им не заинтересуются клубы из середины таблиц топовых лиг.

То, что за Кузяева не придется платить, освобождает его потенциальный клуб от сложностей с переводами, но это лишь технический момент. Кузяев и в «Зените», и без «Зенита» – российский игрок.

– На каком уровне запрет на подписание российских игроков? С АПЛ, кажется, все понятно: клубы переводят деньги в лигу, а та переводит их продавцу через банк Barclays.

– Ты прав, но и здесь было маленькое исключение. Sila Lawyers Михаила Прокопца как-то запутала «Селтик» – шотландцы заплатили «Рубину» через Barclays. Это было в самом начале ситуации, платеж провели через третью сторону, но он прошел. Это исключение, сегодня я не вижу ни одного легального пути оплаты российским клубам через Barclays. Даже если будет создана зарубежная финансовая инфраструктура. Ее могут посчитать за обход санкций.

Все знают о предложении «Челси» по Захаряну. Давай расставим точки над i. Этот переход был невозможен в рамках существующего законодательства, реализовать его можно было только через третью сторону – например, армянский клуб, в котором Арсен должен был провести минимум четыре месяца. Моментальный переход Захаряна из армянского клуба в «Челси» тоже могли посчитать за обход санкций.

Это регуляторные ограничения, а переход того же Захаряна в «Реал Сосьедад» и Баринова в «Валенсию» если не ветировала, то не рекомендовала Ла Лига.

– Почему «Челси» не может выплатить Захаряну сумму трансфера, а Арсен – переправить эти деньги в «Динамо»?

– Тогда «Челси» должен был бы еще покрыть 42% подоходного налога на 15 миллионов евро. Это был бы личный доход Захаряна. «Челси» посчитал, что это перебор. Ну и теоретически снова мог возникнуть вопрос об обходе санкций.

Поэтому выход для Захаряна – продажа в армянский клуб. Для них сумма выкупа в 15 миллионов не действует, поэтому и «Динамо» должно проявить добрую волю. Такой вариант возможен – мы знаем, что «Урарту» заинтересован в этой схеме. Ставится ли вопрос о смене футбольного гражданства? Я не знаю.

Может, все просто устанут от этих запретов. Нужно на все смотреть сквозь призму человеческих ценностей, а не геополитических. Люди не должны нести ответственность за действия правительства. Это мое глубокое убеждение, которое со мной с конца 80-х. Сейчас приоритет человеческих ценностей все-таки соблюдается: мы видим это в теннисе, в НХЛ.

Можно устроить российского футболиста в Грецию и Турцию. Магомед Оздоев прекрасно играет за «Фатих Карагюмрюк», Дзюба ездил в «Адану», этой зимой «Истанбул» делал предложение по Феде Смолову. От этого варианта отказался Федя.

– Турция может стать одним из пунктов, через который российский игрок сможет попадать в топ-чемпионат? Вы рассматриваете этот вариант, например, для Литвинова?

– Ведущие турецкие клубы, участвующие в еврокубках – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» – привлекательны для перехода даже из российских топ-клубов. Но о Руслане я не хочу говорить программными лозунгами, здесь и сейчас он круто выступает, ему есть куда расти еще и в «Спартаке». Поэтому сегодняшний фокус – на успешном выступлении в РПЛ. К возможности перехода в более сильный чемпионат вернемся через полтора года.

– Кто из молодых российских игроков, кроме Литвинова и Захаряна, может быть интересен на Западе?

– Сперцян, Сазонов и Пиняев. Первые двое – воспитанники нашего футбола, но уже с другими паспортами, им должно быть полегче.

То, что слышал я – Сперцян на первом месте по интересу от европейцев. Возможно, потому что на два окна он выдал авторизацию CAA Stelar – очень крупному игроку на агентском рынке.

– Почему наши игроки не были востребованы и до февраля 2022-го?

– Во-первых, качество. Во-вторых, репутация: сложились стереотипы о сложной адаптации, замкнутости, угрюмости, незнания английского.

Даже после ЧМ-2018 у наших игроков не было ни одного предложения. У Головина «Челси», «Ювентус» и «Монако» возникли еще до турнира.

Полгода назад Смолов был близок к «Галатасараю». Федор считает отъезд из «Фейеноорда» ошибкой

– Разве замкнутость и угрюмость – не про вашего клиента Жиркова?

– Да, конечно, но у Жиркова был высочайший футбольный уровень. Ну и в период «Челси» он не был моим клиентом – мы стали с ним работать с «Анжи». Сначала как клубный менеджер, уже после «Анжи» – как агент.

– Еще вы рассказывали, что российские игроки не умеют терпеть. Смолов был вашим клиентом в период «Фейеноорда» – и уехал из Нидерландов, когда была возможность остаться.

– Мы ругались с Федей, я настаивал, что это ошибка. Отец Смолова, наверное, разумом был за то, чтобы остаться, но эмоционально не мог не поддержать сына. В Нидерландах Федя испытывал дискомфорт: клуб в кризисе, травма, из-за которой Смолов не играл. В то же время тренер «Динамо» (Миодраг Божович – Sports.ru) звонил ему каждую неделю, говорил, что надеется на Федю, обещал игровое время. Спустя время Смолов согласился, что нужно было оставаться в «Фейеноорде».

Отказ «Башакшехиру» мне тоже кажется ошибкой. Феде давали контракт на два с половиной года, клуб с одной стороны находится в Стамбуле, а с другой, в нем нет излишнего турецкого давления. Последние годы «Башакшехир» находится вверху, участвует в еврокубках, а главное – тренер (Эмре Белезоглу – Sports.ru). Они лично знакомы, тренер все время зовет Федю в свои клубы.

Отказ больше связан с уважением к «Динамо», не совсем корректно было ставить вопрос об уходе в конце трансферного окна.

– Насколько я знаю, полгода назад Смолов согласился на переход в «Галатасарай».

– Переход был очень вероятен, но в конце августа Федя получил травму.

Если бы «Галатасарай» договорился с «Динамо», Федя точно согласился бы. Я сделал домашнюю работу, мы согласовали все параметры возможного контракта и даже обсудили знаменитый тринадцатистраничный отчет об имидже и поведении Федора Смолова. Этот отчет для «Галатасарая» подготовила одна немецкая компания.

Пару лет назад мы работали над переходом Феди в МЛС – сейчас он невозможен. Правда, и тогда единственное предложение пришло от «Миннесоты» – это кошмар.

– Почему?

– Ты смотрел «Фарго»?

– Да. И?

– Это сериал про Миннесоту. Город, в котором невозможно жить.

– Можно ли судить о городе по сериалу? Не нужно ли съездить и посмотреть?

– Саша, это прикол, это было наше шутливое прочтение предложения из Миннесоты, но ты спроси у бедного Капризова, как ему живется в Миннесоте.

Если бы политическая ситуация не изменилась, мы дожали бы МЛС.

Почему Ткаченко не продлил Андрея Мостового, хотя высоко оценивает его уровень? На папке Игнатьева была подпись «Профессиональный предатель»

– Вы говорили, что ваша компания не работает со средними игроками. Средний игрок – это какой?

– Игрок без потенциала.

– У футболиста может быть потенциал стать средним.

– Согласен, такие нам не нужны. Нам интересны те, кто имеет потенциал постоянно играть в команде РПЛ. Это все еще высокий уровень, не надо его недооценивать. 99% наших клиентов имеют потенциал играть в РПЛ.

Для нас работа с талантливыми людьми – большая честь, но мы понимаем, что и для них работа с нами – привилегия. Извини за нескромность.

– Главное, чтобы простили футболисты.

– Обычно мы говорим об этом в экстремальных ситуациях, когда они не воспринимают критику, не слышат нас, не понимают, что путь к успеху – это еще и лишения. Мы находим силы расставаться с такими игроками.

– Осенью вы хвалили Андрея Мостового: «Яркий, сильный, возможно, самый крутой. Невероятно талантливый. Мы уверены в его футбольных и других коммерческих перспективах». При этом еще до этой фразы вы прекратили сотрудничество с Мостовым. Почему?

– О Мостовом я думал и думаю именно так. У нас заканчивался контракт. Затраты на его продление, в том числе эмоциональные, перевесили.

Из нашей компании ушел сотрудник – друг юности Мостового. Андрей стеснялся сказать, что он ушел бы с ним. Мы избавили Мостового от неприятного разговора с нами и признания, что он хотел бы работать с ним. А нас – от отказа на предложение о продлении агентского контракта. Так что мы избавили обе стороны от неприятного момента.

Мне уже немало лет, и я хочу получать от работы удовольствие. Это решение сделало наши отношения с Мостом даже лучше, ни одного плохого слова о нем сказать не могу.

– Мостового вы взяли во второй команде «Химок». Его путь вместе с ProSports Management – история успеха?

– С одной стороны, да. А с другой, мы смеемся, что он спрогрессировал на следующий сезон после того, как мы расстались.

– Еще одно ваше громкое расставание – с Иваном Игнатьевым, который ушел к Алану Агузарову.

– Здесь обратная ситуация: игрок решил не продлевать контракт, когда он закончился.

Скажу вещь, которую никогда никому еще не говорил. На его папочке была подпись «Профессиональный предатель». По его человеческим качествам всегда были вопросы, но до определенного момента уровень футбольного таланта перевешивал, да и мы верили, что наши любовь, тепло и отношение смогут его изменить.

– От работы с Мостовым вы не получали удовольствия, у Игнатьева на папке была интересная подпись. Можно ли тогда привести кадровую ошибку ProSports Management?

– Мы упустили Сабу Сазонова – это главная ошибка последних лет. Его родители были не против, чтобы мы подписали Сабу. У нас в «Зените» уже был Хотулев – хоть они и не одинаковые, но играют на одной позиции, и мы не стали подписывать Сазонова.

Саба – игрок с очень большим потенциалом. Он непростой человек, его родители – тоже, но мы этого не боимся. Непростой – это не плохой, это требовательный, даже требующий. Мы даже не дошли до обсуждения сотрудничества. Надо признать, это ошибка, я виноват.

– Какой футболист Арсен Адамов?

– Очень сильный. У него потенциал отличного игрока: скорость, один из лучших в отборе, может играть как правого защитника, так и правого центрального в тройке, хорош на мяче, очень силен в игре один-в-один. Просто Арсен находится в команде с избыточной конкуренцией, в «Зените» собраны игроки очень высокого уровня по меркам России.

– Вы не скрывали, что Адамов мог перейти из «Урала» в «Локомотив». Почему в итоге – «Зенит»?

– «Урал» был обижен на «Локомотив» по какой-то причине. По-моему, на определенной стадии переговоров президент «Урала» Григорий Иванов и дедушка Арсена Хайдар Алханов звонили Томасу Цорну. Цорн не брал трубку, а затем не перезванивал.

– Адамов был близок к уходу из «Зенита» летом или зимой?

– У нас были предложения, что говорит об уровне игрока, но «Зенит» не отпустил. Летом – руководство. Зимой – Семак.

Ткаченко не согласен, что ЦСКА дал нерыночную зарплату Агапову. Признается, что хотелось большего

– Полгода назад вы провернули еще один трансфер в «Зенит» – переход Зелимхана Бакаева. В первой части РПЛ он не сыграл и 300 минут.

– Изменение роли – главный риск в трансфере. Зелимхана пригласил чемпион России, его хотело и руководство, и главный тренер – это очень приятно. Мы не сдаемся: нормально, когда в более сильной команде требуется время на адаптацию.

Ты писал про стилистику игры «Зенита» и Бакаева – это тоже очень большой риск. Не помню, формулировал ли его в личной беседе с Зелимханом, но я его чувствовал. У кого-то может полететь сразу – Клаудиньо. Кто-то может приходить в себя полгода – Вендел. Малкому вообще понадобилось больше года. Надеюсь, во второй части сезона Бакаев уже будет играть больше. В его потенциале я не сомневаюсь.

– Еще один громкий переход, который связан с вашим агентством – Илья Агапов из «Пари НН» в ЦСКА.

– Мы ни разу не сомневались в его игровых и ментальных качествах. Помогли выкупить его из «Рубина», потому что бесплатно уехать из Казани было невозможно, а перспектив там не было. Это решение оправдалось: Агапов проделал хорошую, хоть и неочевидную работу в «Спартаке-2», прекрасно отыграл первую часть сезона в «Пари НН».

– Разве нормально, что после 17 туров в лиге Агапова забрал топ-клуб?

– Ты считаешь, что ЦСКА не смотрел его раньше, не знает его характеристики?

– Может, и смотрел, но я понимаю, что ЦСКА борется за медали, а Агапов провел круг за команду из нижней половины таблицы.

– ЦСКА взял Агапова не на полгода, а на пять-семь лет. Высокий, левоногий, быстрый центральный защитник – много таких среди россиян? Агапова хотел не только ЦСКА – это тоже показатель.

– Вы читали статью Александра Головина?

– Конечно. Я хорошо знаю Сашу. Ну, захотелось ему поиграть в популизм, пускай. Саша создал свою шкалу: что много, что мало. Она не соотносится с реальностью, это не то, что нужно обсуждать. Саня так увидел, ему захотелось об этом написать, это его право.

– Почему она не соотносится с реальностью?

– Что такое два миллиона для игрока, который выступал в молодежной сборной, при этом клуб выкупает его за сто? Это абсолютно рыночные условия. Честно скажу, мы требовали больше, хоть и ненамного.

Головин привел примеры зарплат европейских футболистов. Мы знаем о них, это факты? Нет, релевантные примеры можно привести только по Серии А, потому что там публикуются точные зарплаты. Головин подогнал цифры под идею.

– В Серии А играет другой ваш клиент, Шомуродов. Почему он не ушел из «Ромы» еще летом, когда приехали Дибала и Белотти?

– Моуринью не отпустил, потому что Эльдор всегда готов выйти на поле, выполняет установку тренера, при этом не возмущается, когда не играет.

По ходу осени мы решили, что точно нужно уходить – и было принципиально остаться в Серии А. «Лилль», «Эвертон», «Вальядолид» и «Байер» интересовались Шомуродовым, но сейчас ему было важно снова заиграть – это гораздо легче сделать в знакомых стране и чемпионате.

Разбираем зимнее окно в России: кто выиграл при обмене Юри Алберто, чем удивил «Локо», какие контракты дают в «Химках»

– Ваши главные впечатления от зимнего трансферного окна в России?

– Мне были интересны «Химки», много новичков. Меня удивило, что «Химки» обладают достаточно неплохим бюджетом, были готовы заключать контракты на полтора года, то есть речь идет о какой-то среднесрочности.

Кстати, у «Торпедо» тоже есть деньги – они делали предложение по покупке нападающих за 1-1,5 млн евро.

– Кто к вам обращался от «Химок»?

– Спортивный директор Анар Мамедов и Спартак Гогниев. Сейчас у Спартака есть большая проблема: ему нужно научиться управлять эмоциями во время матча. Но у него интересные идеи. Он смелый. «Химки» верят в Гогниева. Кто именно из руководства, я не знаю. Это самый закрытый клуб РПЛ, но точно знаю, что большинство игроков «Химок» считают Спартака прогрессивным тренером.

– Кто-то еще впечатлил?

– В какой-то мере «Локомотив». Считалось, что они наберут одних воспитанников «Чертаново», но клуб подошел к кампании шире.

Ты помнишь наши дискуссии о тренере Галактионове? Я всегда считал его крепким профессионалом, но здесь еще можно сказать, что люди, стоящие за принятием спортивных и технических решений, проделали нормальную работу.

– Вы о ком?

– Кроме фамилий, которые звучат в медиа, я выделил бы Диму Поляцкина (официально не имеет должности в «Локомотиве» – Sports.ru). Он хорошо разбирается в предмете.

– Я понимаю, зачем «Локомотиву» Дзюба. Но зачем понадобился Смольников?

– «Локо» был недоволен всеми правыми защитниками. Не знаю, приятный это сюрприз или нет, но на сборах их удивил Ненахов, которого клуб уже пытался отдать в аренду в «Торпедо».

«Локомотив» очень близок к подписанию Самошникова. Возможно, за счет Смольникова они надеются найти возрастной баланс во второй части сезона. Но мне кажется, что эта сделка все-таки из разряда «Подпиши одного, второго получишь бесплатно».

– Еще одна непонятная для меня сделка: обмен Юри Алберто на Ренана, Ду Кейроса, процент с продажи Мантуана и Ивана, а также право приоритетного выкупа Педро. Не понимаю, как можно столько отдавать за Алберто.

– На первый взгляд, это запутавшаяся комбинация. Важны два момента.

Первый – в Бразилии Алберто считается суперзвездой. Второй – он не сбежал бесплатно, «Зенит» получил игроков и права, которые потенциально могут стоить больше, чем когда-то заплатили за Алберто.

Я считаю, что «Коринтианс» тоже доволен, считает, что отдал за Алберто меньше его оценки. Ситуация win-win.

«Зенит» заплатил за Алберто 25 миллионов долларов. Ренана оценили в 10 миллионов, Ду Кейрос максимум стоит пять, 50% за Мантуана – тоже пять. Уже сегодня заметно, что upside только от перепродажи Ренана может составить минимум десять миллионов. Тогда уже «Зенит» окажется в прибыли, особенно если учесть, что Алберто не хотел возвращаться в Россию.

– Вы ничего не сказали про Педро.

– Предположим, что его кто-то захочет купить за 30-40 миллионов. «Зенит» может повторить это предложение? Я думаю, что в сегодняшней ситуации Педро – совсем не для «Зенита». Это другая ценовая категория.

Ткаченко зашел на крупнейший рынок Азии – Саудовскую Аравию». «Аль-Наср» Криштиану хотел арендовать Одоевского

– В «Коммент.Шоу» вы говорили, что в 2022-м ваша компания проделала домашнюю работу, чтобы обеспечить функционирование. Что такое домашняя работа?

– Это то, что не приносит много денег, но обязательно к выполнению. Например, кого-то продлить. На командировки тратим больше, чем получаем при переподписании. Две трети сделок вообще не приносят прибыли, футболист с 16 до 22 лет особо денег не приносит.

Где-то мы помогаем с условиями аренд молодых игроков. Зачем условному «Енисею» брать такого футболиста просто так, без права выкупа? Большие клубы не понимают, что нужно платить за то, что его игрока взяли в аренду. Культура аренды в российском футболе находится на очень низком уровне.

– Вы ездили в Саудовскую Аравию. Это реакция на изменение рынка?

– В том числе. Это очень интересный, но сложный рынок. Мы сейчас там выстраиваем свою инфраструктуру. Он сложный, очень фрагментированный, но мы прекрасно понимаем, с кем там разговаривать. Если мы не можем зайти в Европу, нужно заходить в топовую азиатскую лигу.

– О чем вы говорите с саудовцами?

– Понятно, что на повестке были Шомуродов, Смолов. Бакаев был не против перехода в клуб из Саудовской Аравии. Был даже назначен медосмотр, но в последний момент его перенесли. Для них это норма: не отвечать месяц, а потом все решить за 20 минут или, как в этом случае, наоборот. Мы ждать не могли.

Но к нам саудовцы обращаются и как к компании, которая может помочь в переговорах с футболистами из ведущих лиг. Кроме того, у нас среди клиентов много азиатских футболистов – тут Саудовская Аравия тоже интересна.

В зимнее трансферное окно мы получили очень неожиданный запрос из Саудовской Аравии. Это предложение от «Аль-Насра» по аренде Даниила Одоевского. У них травмировался Давид Оспина, Кейлор Навас отказался от перехода.

Эмоционально было очень интересно, но мы даже не дошли до разговора с «Зенитом». Одоевский долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе – и учитывая приезд Криштиану, было бы огромное давление. Плюс это была гладкая аренда только на шесть месяцев, что не позволяло оценивать этот переход как эффективную часть планирования его карьеры.

– Почему ProSports Management так активен на узбекском рынке? Шомуродов – ваш клиент, сейчас в РПЛ играют Юлдошев и Эркинов.

– В 2010-х мы сопровождали карьеру Одила Ахмедова, но полноценный заход на рынок произошел после успеха Шомуродова. Почему его не капитализировать? У компании появилась репутация в Узбекистане, мы стали понимать рынок – все сложилось.

Да и в России, несмотря на Остона Урунова и Жасура Жалолиддинова, у узбекского футбола неплохой имидж.

– Жалолиддинов – легенда. По версии Юрия Белоуса, он сильнее Жоау Мариу.

– Жалолиддинов – перспективный парень, но в той истории все было сделано неправильно. Как его презентовали, как о нем говорили с тренером (Марко Николич его не хотел). Люди не понимали, какую ответственность они несут перед узбекским футболом.

– Окей, но в «Урал» Урунова устроили вы. Вы не несете эту ответственность?

– Урунов – не наш клиент, я участвовал в его переходе в «Урал» по просьбе моих партнеров. Расторжением контракта тоже занимался я.

– Виктор Гончаренко рассказывал, как перед одним из матчей Урунов кричал в раздевалке из-за картинки, на которой его не было в заявке. Эту картинку Урунову прислал друг – на самом деле Остон был в запасе.

– И?

– Это не влияет на имидж?

– У Урунова очень сильные футбольные качества, но масштаб его таланта ограничен поведенческими моментами. Мы предупреждали «Урал» о том, что может произойти неприятная история, поэтому в контракт включили пункт о его возможном разрыве.

Какая-то ответственность есть. Мы пытались помочь Остону, который был прижат к стенке. К сожалению, не получилось.

– Что вы думаете о переходе России в Азию?

– Всем нутром против. Я понимаю, что сейчас у нас есть два плохих решения.

Но я против, всем нутром против. Это не злость, а боль.

– ProSports Management пытался зайти в Латинскую Америку в прошлом году?

– Да мы давно там. Есть две модели агентского бизнеса: управление карьерами своих клиентов и управление сделками. Мы – больше про своих клиентов. Сейчас абсолютный лидер по помощи в сделках – Ultimate Sports (агентство Марата Хинчагова и Алана Мамукаева, привезли латиноамериканцев в «Оренбург» и ЦСКА – Sports.ru). У них неплохие отношения со спортивными директорами в России, есть связи в Латинской Америке, есть инвентарь для того, чтобы находить тех, кто может понадобиться нашим клубам прямо сейчас. Теперь за Ultimate Sports играет и репутация. Этой зимой сопровождали сделки «Спартака» по Дуарте и Таварешу.

Вероятно, нам нужно к ним стремиться. В летнее окно мы должны прибавить в этом компоненте. Для этого все есть, многолетние связи на двух континентах, а сделки мы точно делать умеем.

После волны хороших решений – например, «Оренбурга» – я жду нехорошей. На двух сильных бразильцев есть два слабых. Выигрывать будут те, у кого есть качественная экспертиза внутри клуба. Поэтому не нужно преувеличивать роль агентов, они не принимают решения о покупке футболиста.

– Но один агент может предложить двух хороших игроков, а другой – двух плохих.

– Предлагают всех. Все. Всегда. Ответственность клуба – выбрать хорошего. Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Нет, агент предложил дерьмо, но в клуб взял его именно ты.

– Почему африканский рынок у нас не востребован?

– Почему? Олусегун. Вау!

– Это «Виста» из Геленджика.

– «Виста» – это и есть африканский рынок.

Африка – следующий этап для России, до него еще не дошло. Долететь до них не очень просто – до Буэнос-Айреса или Порту-Алегри явно комфортнее.

Агентство Ткаченко принципиально не подписывает тренеров. Слуцкий занимается тем, чем хотел всю жизнь

– У вашего агентства нет ни одного клиента-тренера. Почему?

– Я не работаю с тренерами как агент – это принципиальная позиция. Мы представляем футболистов, а у тренеров – другой интерес. Когда у вас разные интересы, нужно отстаивать свою позицию. Да, многие мои клиенты стали тренерами. Да, cо многими тренерами я дружу, но это лишь позволяет быстро задавать вопросы и, надеюсь, получать честные ответы.

А так тренер-друг может попросить игрока, а футболист может не захотеть переходить в его команду, я могу не желать этого трансфера. Или игрок захочет перехода из команды, а тренер будет против. Плюс мы живем в презумпции виновности. Сразу будут конспирологические разговоры – зачем это?

– Когда «Зенит» валился при Мирче Луческу, вы предлагали назначить Леонида Слуцкого. Разве это не агентская работа?

– Нет, в дискуссии с клубом я делюсь мыслями: этот тренер интересен тем-то и тем-то. В таких ситуациях выступаю не агентом, а экспертом. Когда я понимаю, что ты можешь дать интересный взгляд, мы обсуждаем конкретную ситуацию – ты разве агент? Нет, это экспертиза.

Со Слуцким мы общаемся многие годы, мне казалось, что в тот момент он может выправить положение «Зенита», а потом дать результат на дистанции. Марко Николича я тоже не знал лично, но он был в наших списках, когда их запрашивал «Локомотив».

– Вам нравится, что Слуцкий отказался от нескольких предложений этой зимой и полностью погрузился в медиа?

– Это не вопрос баланса. Леня занимается тем, чем хотел всю жизнь: медиа, шоу-бизнесом.

– Вы говорите, что у вас клубная ментальность, но в «Коммент.Шоу» рассказывали об отказах от работы в клубе. Почему вас устраивает роль эксперта?

– Во-первых, в клубе гораздо более высокий уровень ответственности. Во-вторых, когда я уходил в «Анжи», ProSports Management очень сильно просел. Сейчас проблем нет – я очень ценю тех, с кем работаю, могу на них положиться. В-третьих, футболом нужно заниматься 24 часа в сутки семь дней в неделю. У меня появилась семья, родилась дочь. Я не могу работать в темпе и концентрации, нужными для клуба. А, может, это просто красивая обертка, и я просто ленюсь.

Почему Ткаченко называл Федуна «возможно, лучшим футбольным президентом России»? И кто лучший теперь?

– Полтора года назад вы говорили: «Я иногда смотрю за некоторыми процессами в «Спартаке» и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России». Очень сильное заявление.

– Конечно, к Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал. Я много общался с менеджерами «Спартака», они рассказывали, что на многих отрезках Федун показывал себя чутким и грамотным управленцем. Федун тратил свои деньги. Если бы не он, не факт, что «Спартак» был бы финансово устойчив. Да, трофеев маловато, но в целом эпоху Федуна оцениваю позитивно.

– Я не говорю, что Федун плохой, но точно ли можно называть его лучшим из-за числа трофеев и текучки кадров даже в топ-менеджменте?

– Я не делал заявлений в суде, это было заявление на фоне неприятия, критики – в основном болельщицкой и ветеранской. Мне кажется, нужно было привлечь внимание к хорошему. Да, получилось провокативно.

– После ухода Федуна в «Спартаке» что-нибудь изменилось?

– Сейчас есть спортивный успех, нужно делать акцент на нем. Но я не вижу каких-то перемен: с кем я общался, с тем и общаюсь. То, что клуб стал более закрытым, не имеет никакого отношения к футболу.

– Федун ушел. Кто лучший менеджер сейчас?

– Люди из «Динамо»: Юрий Соловьев, Павел Пивоваров и Дмитрий Манкин, который не очень хорошо известен широкой публике. Коммерческий рост, позиционирование клуба, настроение внутри, борьба за новую аудиторию – тут даже и думать не надо.

Нравится «Оренбург». Хороший провинциальный клуб – и это не плохая характеристика. Нужно добавить в упаковке, в коммерции – и будет совсем хорошо.

– В России очень многого ждали от Ральфа Рангника и его команды. Нет ощущения, что они нас развели?

– Есть. У Рангника была устоявшаяся репутация, а он оказался оторванным, высокомерным и догматичным. Часть игроков, которых привезли немцы, соответствовали задачам, но «Локомотив» так и не обрел баланс – ни игровой, ни психологический. Проблема лидерства, ну и совершенно катастрофическая кадровая политика в части тренеров.

– Чем лидерство отличается от догматизма?

– Лидерство – когда убеждаешь в своей правоте. Догматизм – когда все равно на мнение других людей.

Президент РПЛ сводил «Спартак» и «Рубин» с City Group – есть ли конфликт интересов? Кто в российском футболе мог дать такой же уровень экспертизы?

– В 2021-м City Football Group вел переговоры со «Спартаком». Вы участвовали в них?

– Нет, я был простым свидетелем. Видел, как эта история возникла в «Сбербанке», какую большую роль играли вице-президент банка Александр Базаров и Ашот Хачатурянц. Глобально я был против: «Спартак» не может быть частью концерна, это должен быть более мелкий клуб. Но для «Спартака» и всего русского футбола это был бы полезный опыт – в первую очередь в уровне экспертизы, внутренних процессов.

City Group видели, что в России это не развито, а бренд у «Спартака» громадный. Знаю, что присматривались к «Сочи», говорили с «Рубином».

– Хачатурянц тогда возглавлял РПЛ. Это не конфликт интересов?

– Нет, он выступал за развитие лиги, а приход иностранных инвесторов – это развитие.

– Я – президент условного «Урала». Узнаю, что президент лиги способствует переговорам City Group со «Спартаком». Мне кажется, возмущение «А почему не со мной?» – естественная реакция.

– Ашот связывал City Group и с «Рубином». Не ищи скрытого смысла. Если бы City Group зашел в РПЛ, возможно, в лиге появились бы и другие иностранные инвесторы. Если бы они принесли качественную экспертизу в «Спартак» или «Рубин», это заставило бы развиваться других.

– В РПЛ когда-то еще могла быть экспертиза такого уровня?

– «Анжи». Сложный исторический контекст, события, которые не были связаны с футболом, а также наши ошибки не позволили полностью реализовать идею, быть стабильными.

– Что «Анжи» мог поменять в российском футболе?

– «Анжи» и так резко увеличил спортивную конкуренцию, привлек внимание к РПЛ на Западе. Реклама благотворительного фонда на футболке – для меня немаленькая история. Мы создали академию – сейчас она называется «Динамо». Реконструировали стадион. На остальное нужно было больше времени.

– Вы признавали, что «Анжи» должен был двигаться медленнее. Почему изначально не было плана постепенного развития, а не приглашения Это’О через полгода после старта проекта?

– Потому что таковыми были масштаб и требования акционера.

– Можно ли было его переубедить?

– Нет.

Ткаченко – 24-й в списке самых влиятельных людей нашего футбола от «СЭ». Говорили, что для пиара лучше вообще было в него не попадать

– В феврале «Спорт-Экспресс» выпустил рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе. Как вы к нему относитесь?

– Глобально спокойно, но читал с интересом. Рейтинг – тема для обсуждения, стеба друг над другом. Прикладного значения я не вижу.

– Вы заняли 24-е место. Получили много шуток?

– Да, меня торжественно поздравляли. Кто-то даже всерьез.

– Несколько источников говорили мне, что еще за день до публикации рейтинга вас вообще не было в нем. Как вы там оказались?

– Ну вот так. Даже не знаю.

– Логичная версия после такого ответа: вы поговорили со «Спорт-Экспрессом» и изменили их позицию.

– Я не общаюсь с ними. Ты же знаешь, рейтингом занимался Максим Агузаров. Ой, нет-нет, Алланазаров. Благодаря вашему проекту «Это футбол, брат» я теперь точно знаю, что это не один человек.

Многие говорили, что для пиара мне было бы лучше не попадать в этот рейтинг. Хотя я с этим не согласен.

– Выше вас – в том числе Нобель. Я понимаю уровень его влияния, но читателям о нем почти ничего неизвестно. Давайте поясним.

– Нобель общается и что-то советует большинству руководителей российских клубов и футбола в целом. И главное, они прислушиваются к нему. Нобель – фактически главный продюсер «Коммент.Шоу». Нобель очень близок с Захаряном и Сперцяном – а мы помним, что это двое из пятерки наших игроков, наиболее интересных на Западе.

– Кого не хватает в рейтинге?

– Я здесь не оцениваю положительно или отрицательно, но большое влияние на позицию немосковских клубов оказывает Рустем Сайманов. К тому же он член исполкома РФС от клубов. Его можно было добавить к дуэту из «Ростова» (президенту Арташесу Арутюнянцу и спортивному директору Алексею Рыскину – Sports.ru).

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– Вы называли «Анжи» одной из сильнейших команд в истории России. Топ-3?

– «Зенит» Спаллетти. ЦСКА-2005. Ну и личное: «Крылья Советов» образца августа 2004-го. «Крылья» – навсегда особые чувства. По эмоциям нынешние «Крылья» максимально приблизились к той команде: определяющая роль губернатора, отличный тренер, харизматичные футболисты, яркая игра.

«Анжи» все-таки больше был работой. Но состав-2013/14 мог претендовать и на статус лучшей команды в истории России.

– Нынешние «Крылья» до сих пор связаны с Павлом Андреевым. Вы восхищались его портфелем игроков. Хотели бы такой же?

– Андреев вызывает уважение не только за портфель, но и за умение держать позицию, у него есть спокойствие удава. Конечно, все агенты завидуют набору игроков, который есть у Андреева.

Значит, нужно лучше работать. В первую очередь в выборе футболистов.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Владимир Астапкович, Александр Вильф, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Илья Питалев, Евгений Одиноков; Sports Интервью; Коммент.Шоу; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Maurizio Borsari/AFLO, Stupnikov Alexander/spartak.com