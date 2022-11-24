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Месси – самый креативный игрок в истории ЧМ! Побил рекорд Марадоны по пасам под удар

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Диего Марадона Диего Марадона
Лионель Месси Лионель Месси
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До рекорда по ассистам осталась одна передача.

Лео Месси продолжает гениальный ЧМ.   Еще перед матчем с Нидерландами Sports.ru говорил, что Аргентина никогда настолько не зависела от Месси. В четвертьфинале Лео отдал потрясающий ассист на Науэля Молину и реализовал два пенальти (один из них с в послематчевой серии).   Голевая на Молину стала 68-й передачей Месси под удар на ЧМ – и это рекорд турнира.     Больше 30 лет рекорд удерживал Диего Марадона. Пока у него еще остались рекорды по ассистам на ЧМ (8, у Месси – 7) и ожидаемым ассистам, но хотя бы один из них почти наверняка падет в Катаре.     Марадона или Месси – вечный аргентинский вопрос. Кажется, хотя бы в части ассистентского таланта на ЧМ все более-менее понятно. Теперь Лео – лучший ассистент в истории плей-офф турнира.

    Или все-таки без главного титула все статистические рекорды обесцениваются?

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Потрясающий турнир Месси. И дело не только в игре

Фото дня. Месси и Аргентина в полуфинале чемпионата мира

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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