Да, у Бельгии провал. Но разве золотое поколение ничего не выиграло?

Разве бронза ЧМ – не медаль?

Совсем не понимаю позицию «Золотое поколение Бельгии так ничего и не выиграло». Даже если не вдаваться в детали, у Бельгии есть бронза ЧМ-2018.

Безусловно, могло быть больше. Но разве бронза ЧМ – не медаль ?

О «золотом поколении» Бельгии заговорили в конце 2000-х-начале 2010-х. На Евро-2012 оно не попало – ребята еще не доросли, старики типа Ван Бюйтена и Симонса еще не сошли, да и в отборочной группе попалась Германия (в стыки пропустили Турцию).

С ЧМ-2014 Бельгия играла на всех крупных турнирах.

В 2014-м Бельгия доехала до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту – Аргентине (0:1). Первая попытка – вполне нормальная по результату, но расстраивающая по качеству игры.

Думаю, вы помните: Бельгия иногда (или даже не иногда) играла так, что главным оружием Марка Вильмотса становилось перемещение (или выход) Маруана Феллайни в атаку и навесы-навесы-навесы.

По-настоящему качественно и ярко Бельгия сыграла только в 1/8 финала – Тим Ховард выдал одну из лучших игр в карьере.

В 2016-м Бельгия снова остановилась в четвертьфинале, но из-за нового формата Евро это точно не воспринималось как успех. На французском Евро проиграли главной сенсации турнира – Уэльсу (1:3). Даже не проиграли – влетели . Да и до этого по игре было много вопросов – в основном решали на контратаках.

Огромный контраст с Евро-2016 – большая часть периода Роберто Мартинеса, пришедшего после провального турнира.

Понятные 3-4-3, позиционный футбол, использование Кевина де Брюйне в роли восьмерки и инсайда, а также специальный план для матчей, где нужно контратаковать. 4-3-3, в которых Де Брюйне в центре атаки, а Ромелу Лукаку – на правом краю. Конечно, главный матч этого плана – четвертьфинал с Бразилией на ЧМ-2018 (2:1).

ЧМ-2018 – пик сборной Бельгии эпохи Де Брюйне и Азара, об этом говорили даже Кевин и Эден . Проиграли в полуфинале Франции – будущему чемпиону.

Но и на Евро-2020, куда Бельгия привезла второй состав по среднему возрасту (старше были только шведы), в 1/8 финала обыграли Португалию. В четвертьфинале проиграли (да-да) будущему чемпиону – Италии.

ЧМ-2022 – совсем плохой турнир и грустный конец. Даже Де Брюйне и Тибо Куртуа, которые тащат в клубах, провалили (особенно – по своим меркам) минимум по матчу. Но в Катаре от Бельгии уже и не ждали чего-то особенного.

Настоящая трагедия сборной Бельгии 2010-х – не отсутствие золота, а матч с Уэльсом на Евро-2016 и Марк Вильмотс, который вместо одного цикла получил два .

Бельгия 2010-х – одна из сильнейших команд мира, у которой были две очень большие победы (Бразилия-2018, Португалия-2020), одна важнейшая для статуса (Англия-2018) и одна сумасшедшая (Япония-2018). А также очень стабильная игра при Мартинесе в 2016-2019-м.

Поколение оказалось не золотым, а бронзовым.

Но и это – очень круто.

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images, AFP PHOTO / PAUL ELLIS; globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON, Liu Dawei/ZUMAPRESS.com