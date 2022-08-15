Логичный план Абаскаля: поймали «Сочи» на контратаках из-за сложной структуры Гаранина и уймы потерь

«Сочи» получил второй похожий разгром в Москве.

«Спартак» выдал лучший старт в российской истории. Пока новый главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль радует не только тем, что происходит на поле, но и публичными выступлениями.

Пожалуй, сильнее всего Абаскаль раскрылся в интервью клубному сайту в конце июля. Например, тогда испанец рассказал, что хорошая команда должна быть хамелеоном: «Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой».

Давайте сравним эту мысль с тем, что Абаскаль говорил после разгрома «Сочи» (3:0): «Мы дали им мяч в первом тайме, чтобы они почувствовали инициативу. Так у нас появлялись бы свободные зоны. Какие-то ошибки были, но в целом мы действовали концентрированно. Постепенно мы забрали инициативу, но важнее правильно читать игру и ее моменты. Это и позволило нам так уверенно победить.

Победа никогда не бывает тренерской. Со мной работает порядка 30 человек, это победа всего коллектива. В футболе бывают моменты, когда нужно отдать инициативу. «Сочи» силен в обороне в низком блоке. Чем больше бы мы владели мячом, тем больше контратак мы бы получали на свои ворота. Мы намеренно отдали инициативу и проводили контратаки».

Последовательность Абаскаля похвальна и еще ценнее, учитывая, что его вступительные слова подтверждаются на деле. Почему Гильермо выбрал такой план на «Сочи»?

В прошлом сезоне «Сочи» превратился в комбинационную команду. Гаранин усложняет систему – и делает акцент на левый фланг (в том числе вынужденно)

В мае я писал о трансформации «Сочи» во второй полный сезон Владимира Федотова. Уже тогда команда стала одной из самых доминирующих в лиге (второе место по средней длительности голевых атак, качеству моментов без учета пенальти, топ-5 – по общему владению и его вариациям).

После прихода Вадима Гаранина курс не изменился – перед «Спартаком» «Сочи» был вторым по общему владению (60,5%, у москвичей – 52,5%), первым – по владению от 15 до 45 секунд (42 за 90 минут, у ЦСКА было 35), первым-вторым по входам в финальную треть, вторым – по входам в штрафную.

Конечно, четыре тура – слишком маленькая выборка, но, во-первых, Гаранин ставил достаточно сложный футбол в «Твери» и «Енисее», во-вторых, несколько изменений, которые он привнес в «Сочи», слишком явны, чтобы их игнорировать.

Возможно, главная из них – усложнение структуры позиционной атаки. В прошлом сезоне у «Сочи» не было основного левого центрального защитника – начинал Матео Барач, затем конкуренцию выиграл Игорь Юрганов, а заканчивал сезон номинальный крайний защитник Сергей Терехов (его на месте левого центрального защитника в тройке раскрыл Федотов в «Оренбурге»).

После интеграции в старт левого латераля Артема Макарчука, перевода Терехова в центр, а также потери места в основе правым центральным защитником Данилой Прохиным «Сочи» стал чаще атаковать через левую сторону поля. Макарчук провел в старте восемь последних матчей сезона-2021/22 – тогда «Сочи» проводил 36,8% атак через левый фланг (в среднем по сезону процент поднялся до 32, 14-15-е места в РПЛ).

В этом сезоне у «Сочи» нет правого центрального защитника, двигающего мяч на топовом (прохинском) уровне. На этой позиции вообще идет поиск: стартовые два тура провел Юрганов, матч с «Ахматом» – Артем Мещанинов, последние два тура – Ванья Дркушич. Проблемы и на самом краю: Кирилл Заика и Тимофей Маргасов выбыли после первого матча с «Торпедо» (3:1). В итоге там играют либо номинальный инсайд Никита Бурмистров, либо Ибрагим Цаллагов, последние годы выходящий в опорной зоне.

Кадровые проблемы, желание Гаранина доминировать и универсализм Терехова привели к большому перекосу «Сочи» на левый фланг. Это выражается не в сильном цифровом контрасте по сравнению с отрезком с Макарчуком в конце прошлого сезона (процент атак левым краем вырос всего на 0,4%), а в потере баланса. Особенно это проявилось в гостевом матче с ЦСКА (0:3), когда слишком широкая роль Терехова привела к неспособности предотвращать быстрые отрывы Хорхе Карраскаля, Хесуса Медины и Федора Чалова.

Старт «Сочи» (Крис Нобоа, Артур Юсупов, Викторьен Ангбан, Терехов, Макарчук, Цаллагов при игре в середине) позволяет качественно контролировать мяч – в этом смысле хорошие отрезки были и против ЦСКА, и против «Спартака», в двух топ-матчах при Гаранине. Но структурно «Сочи» не кажется готовым к быстрой реакции на потери. Плюс наслаиваются желание сыграть посложнее и привозы в невынужденных ситуациях.

Еще в первом тайме «Сочи» совершил несколько глупых потерь на своей половине. Не отдавали назад в простых ситуациях – как Терехов при первом голе «Спартака»

В первом тайме матча со «Спартаком» «Сочи» забрал мяч после 15-й минуты. Кажется, это была классика этого сезона для Гаранина. Много атак через левый фланг, выход в него либо через короткий пас, либо через диагональ на Макарчука, постоянные открывания Терехова к финальной трети и непостоянные смещения кого-то, например, Ангбана в освободившуюся зону, из-за чего вообще можно сказать, что «Сочи» играет в два полноценных центральных защитника.

С 15-й минуты до конца первого тайма «Сочи» немного больше владел мячом (51,7% на 48,3%), а Макарчук был вторым после Нобоа по действиям с ним. В этот отрезок «Спартак» ни разу не пробил из штрафной Дениса Адамова (всего – два удара за полчаса), а «Сочи» провел две ударные атаки именно через левый край – Сарвели из-за штрафной после отрыва и Мелкадзе, удар которого заблокировал Джикия.

Конкретики не хватало, но «Сочи» все равно был острее. При этом еще в первом тайме команда Гаранина несколько раз потеряла мяч в ситуациях, когда могла спокойно разбивать давление «Спартака». Например, в самом начале матча Юсупов не покатил назад на Мещанинова, когда Артура со спины напрягал Михаил Игнатов.

Скриншоты сделаны в InStat Scout.

На 31-й минуте обрезал Ангбан, когда мог отыграться назад на Терехова. «Спартак» вываливался 5-в-3 – «Сочи» повезло, что Мартинс пробил издали.

Парадокс – команда, которая умеет постепенно развивать атаки, в ключевые моменты не использует промежуточную передачу.

Это проявилось и при первом голе «Спартака». Сразу после передачи Макарчука Терехов мог отдавать назад на Адамова. Вместо этого пошел разворот, неудачное первое касание, передача нерабочей правой ногой – и обрез.

На чужой половине «Сочи» тоже совершает невынужденные ошибки. Это приводит к большим проблемам – из-за позиций игроков не готовы к потере

В матче со «Спартаком» «Сочи» 23 раза потерял мяч на своей половине поля – худший результат пятого тура. В среднем по сезону команда Гаранина 17 раз теряет мяч в таких ситуациях – 14-15-е места вместе с «Торпедо», хуже только «Химки» (19). Обрезы в стиле Юсупова, Ангбана и Терехова из матча со «Спартаком» – большая проблема, но, кажется, их устранить проще, чем то, в каких ситуациях и как «Сочи» теряет мяч уже за центральным кругом.

Во втором тайме «Сочи» получил два визуально похожих отрыва «Спартака», когда Промес разгонялся с центра поля в левом полуфланге, а в правом в одиночестве набирал Игнатов. Визуально – действительно один-в-один (разница только в качестве передачи Промеса – в первом случае Игнатов вышел на ударную позицию), но на самом деле это были разные атаки.

Сначала «Спартак» воспользовался прессингом «Сочи», когда единоборства проиграли вообще все сочинцы: Терехов не успел к Мартинсу, Мещанинова развернул Соболев, а Ангбан не успел за Игнатовым. Во второй атаке «Сочи» потерял мяч при своей позиционке. Сарвели пошел в обводку на Литвинова в ситуации, когда: а) можно было отдавать на свободного Нобоа, в) у чужой штрафной оказались оба латераля «Сочи», Терехов был в очень широкой позиции. В итоге перед Промесом опять возникла огромная свободная зона.

Второй гол «Спартака» – примерно та же история. Брак Жоаозиньо в простой ситуации – и ситуации, когда «Сочи» не совсем готов к потере.

Третий гол – снова обрез на чужой половине, на этот раз Кравцова. В этом моменте проявилась еще одна проблема «Сочи» – Нобоа пока явно не готов на весь матч ни физически, ни ментально. После неточной передачи Кравцова он начал возмущаться и выключился из игры.

А еще до третьего гола был выход Соболева один-на-один, когда Зиньковский очень легко обошел Нобоа, который после этого вообще остановился.

***

Вероятно, самый спорный послематчевый тезис Абаскаля касается того, что «Спартак» постепенно забрал инициативу.

«Спартак» доминировал в начале обоих таймов, но глобально это ни к чему не привело. Стартовый отрезок второго тайма завершился голом Промеса, но это не следствие давления на штрафную Адамова (хотя то, что Игнатов не выключился и пошел в прессинг, достойно похвалы).

Москвичи воспользовались очевидными слабостями «Сочи», которые были заметны еще в матче с ЦСКА. Достаточное число быстрых отрывов после перерыва создало впечатление полного доминирования «Спартака», в том числе во владении мячом.

Во втором тайме «Спартак» был намного конкретнее и заслуженно победил – план Абаскаля сработал.

При Гильермо «Спартак» – разный. Очевидно, поиск продолжится – хотя бы за счет интеграции в старт Зиньковского (пока не выходил в основе десяткой).

Тем интереснее.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф