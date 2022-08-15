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Логичный план Абаскаля: поймали «Сочи» на контратаках из-за сложной структуры Гаранина и уймы потерь

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«Сочи» получил второй похожий разгром в Москве.

«Спартак» выдал лучший старт в российской истории. Пока новый главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль радует не только тем, что происходит на поле, но и публичными выступлениями.  

Пожалуй, сильнее всего Абаскаль раскрылся в интервью клубному сайту в конце июля. Например, тогда испанец рассказал, что хорошая команда должна быть хамелеоном: «Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой». 

Давайте сравним эту мысль с тем, что Абаскаль говорил после разгрома «Сочи» (3:0): «Мы дали им мяч в первом тайме, чтобы они почувствовали инициативу. Так у нас появлялись бы свободные зоны. Какие-то ошибки были, но в целом мы действовали концентрированно. Постепенно мы забрали инициативу, но важнее правильно читать игру и ее моменты. Это и позволило нам так уверенно победить.

Победа никогда не бывает тренерской. Со мной работает порядка 30 человек, это победа всего коллектива. В футболе бывают моменты, когда нужно отдать инициативу. «Сочи» силен в обороне в низком блоке. Чем больше бы мы владели мячом, тем больше контратак мы бы получали на свои ворота. Мы намеренно отдали инициативу и проводили контратаки».  

Последовательность Абаскаля похвальна и еще ценнее, учитывая, что его вступительные слова подтверждаются на деле. Почему Гильермо выбрал такой план на «Сочи»?

В прошлом сезоне «Сочи» превратился в комбинационную команду. Гаранин усложняет систему – и делает акцент на левый фланг (в том числе вынужденно)

В мае я писал о трансформации «Сочи» во второй полный сезон Владимира Федотова. Уже тогда команда стала одной из самых доминирующих в лиге (второе место по средней длительности голевых атак, качеству моментов без учета пенальти, топ-5 – по общему владению и его вариациям). 

После прихода Вадима Гаранина курс не изменился – перед «Спартаком» «Сочи» был вторым по общему владению (60,5%, у москвичей – 52,5%), первым – по владению от 15 до 45 секунд (42 за 90 минут, у ЦСКА было 35), первым-вторым по входам в финальную треть, вторым – по входам в штрафную.

Конечно, четыре тура – слишком маленькая выборка, но, во-первых, Гаранин ставил достаточно сложный футбол в «Твери» и «Енисее», во-вторых, несколько изменений, которые он привнес в «Сочи», слишком явны, чтобы их игнорировать.

Возможно, главная из них – усложнение структуры позиционной атаки. В прошлом сезоне у «Сочи» не было основного левого центрального защитника – начинал Матео Барач, затем конкуренцию выиграл Игорь Юрганов, а заканчивал сезон номинальный крайний защитник Сергей Терехов (его на месте левого центрального защитника в тройке раскрыл Федотов в «Оренбурге»). 

После интеграции в старт левого латераля Артема Макарчука, перевода Терехова в центр, а также потери места в основе правым центральным защитником Данилой Прохиным «Сочи» стал чаще атаковать через левую сторону поля. Макарчук провел в старте восемь последних матчей сезона-2021/22 – тогда «Сочи» проводил 36,8% атак через левый фланг (в среднем по сезону процент поднялся до 32, 14-15-е места в РПЛ). 

В этом сезоне у «Сочи» нет правого центрального защитника, двигающего мяч на топовом (прохинском) уровне. На этой позиции вообще идет поиск: стартовые два тура провел Юрганов, матч с «Ахматом» – Артем Мещанинов, последние два тура – Ванья Дркушич. Проблемы и на самом краю: Кирилл Заика и Тимофей Маргасов выбыли после первого матча с «Торпедо» (3:1). В итоге там играют либо номинальный инсайд Никита Бурмистров, либо Ибрагим Цаллагов, последние годы выходящий в опорной зоне.  

Кадровые проблемы, желание Гаранина доминировать и универсализм Терехова привели к большому перекосу «Сочи» на левый фланг. Это выражается не в сильном цифровом контрасте по сравнению с отрезком с Макарчуком в конце прошлого сезона (процент атак левым краем вырос всего на 0,4%), а в потере баланса. Особенно это проявилось в гостевом матче с ЦСКА (0:3), когда слишком широкая роль Терехова привела к неспособности предотвращать быстрые отрывы Хорхе Карраскаля, Хесуса Медины и Федора Чалова.

Старт «Сочи» (Крис Нобоа, Артур Юсупов, Викторьен Ангбан, Терехов, Макарчук, Цаллагов при игре в середине) позволяет качественно контролировать мяч – в этом смысле хорошие отрезки были и против ЦСКА, и против «Спартака», в двух топ-матчах при Гаранине. Но структурно «Сочи» не кажется готовым к быстрой реакции на потери. Плюс наслаиваются желание сыграть посложнее и привозы в невынужденных ситуациях. 

Еще в первом тайме «Сочи» совершил несколько глупых потерь на своей половине. Не отдавали назад в простых ситуациях – как Терехов при первом голе «Спартака»

В первом тайме матча со «Спартаком» «Сочи» забрал мяч после 15-й минуты. Кажется, это была классика этого сезона для Гаранина. Много атак через левый фланг, выход в него либо через короткий пас, либо через диагональ на Макарчука, постоянные открывания Терехова к финальной трети и непостоянные смещения кого-то, например, Ангбана в освободившуюся зону, из-за чего вообще можно сказать, что «Сочи» играет в два полноценных центральных защитника.

С 15-й минуты до конца первого тайма «Сочи» немного больше владел мячом (51,7% на 48,3%), а Макарчук был вторым после Нобоа по действиям с ним. В этот отрезок «Спартак» ни разу не пробил из штрафной Дениса Адамова (всего – два удара за полчаса), а «Сочи» провел две ударные атаки именно через левый край – Сарвели из-за штрафной после отрыва и Мелкадзе, удар которого заблокировал Джикия.  

Конкретики не хватало, но «Сочи» все равно был острее. При этом еще в первом тайме команда Гаранина несколько раз потеряла мяч в ситуациях, когда могла спокойно разбивать давление «Спартака». Например, в самом начале матча Юсупов не покатил назад на Мещанинова, когда Артура со спины напрягал Михаил Игнатов.

Скриншоты сделаны в InStat Scout.

На 31-й минуте обрезал Ангбан, когда мог отыграться назад на Терехова. «Спартак» вываливался 5-в-3 – «Сочи» повезло, что Мартинс пробил издали. 

Парадокс – команда, которая умеет постепенно развивать атаки, в ключевые моменты не использует промежуточную передачу.

Это проявилось и при первом голе «Спартака». Сразу после передачи Макарчука Терехов мог отдавать назад на Адамова. Вместо этого пошел разворот, неудачное первое касание, передача нерабочей правой ногой – и обрез. 

На чужой половине «Сочи» тоже совершает невынужденные ошибки. Это приводит к большим проблемам – из-за позиций игроков не готовы к потере

В матче со «Спартаком» «Сочи» 23 раза потерял мяч на своей половине поля – худший результат пятого тура. В среднем по сезону команда Гаранина 17 раз теряет мяч в таких ситуациях – 14-15-е места вместе с «Торпедо», хуже только «Химки» (19). Обрезы в стиле Юсупова, Ангбана и Терехова из матча со «Спартаком» – большая проблема, но, кажется, их устранить проще, чем то, в каких ситуациях и как «Сочи» теряет мяч уже за центральным кругом. 

Во втором тайме «Сочи» получил два визуально похожих отрыва «Спартака», когда Промес разгонялся с центра поля в левом полуфланге, а в правом в одиночестве набирал Игнатов. Визуально – действительно один-в-один (разница только в качестве передачи Промеса – в первом случае Игнатов вышел на ударную позицию), но на самом деле это были разные атаки. 

Сначала «Спартак» воспользовался прессингом «Сочи», когда единоборства проиграли вообще все сочинцы: Терехов не успел к Мартинсу, Мещанинова развернул Соболев, а Ангбан не успел за Игнатовым. Во второй атаке «Сочи» потерял мяч при своей позиционке. Сарвели пошел в обводку на Литвинова в ситуации, когда: а) можно было отдавать на свободного Нобоа, в) у чужой штрафной оказались оба латераля «Сочи», Терехов был в очень широкой позиции. В итоге перед Промесом опять возникла огромная свободная зона. 

Второй гол «Спартака» – примерно та же история. Брак Жоаозиньо в простой ситуации – и ситуации, когда «Сочи» не совсем готов к потере.

Третий гол – снова обрез на чужой половине, на этот раз Кравцова. В этом моменте проявилась еще одна проблема «Сочи» – Нобоа пока явно не готов на весь матч ни физически, ни ментально. После неточной передачи Кравцова он начал возмущаться и выключился из игры.

А еще до третьего гола был выход Соболева один-на-один, когда Зиньковский очень легко обошел Нобоа, который после этого вообще остановился.

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Вероятно, самый спорный послематчевый тезис Абаскаля касается того, что «Спартак» постепенно забрал инициативу. 

«Спартак» доминировал в начале обоих таймов, но глобально это ни к чему не привело. Стартовый отрезок второго тайма завершился голом Промеса, но это не следствие давления на штрафную Адамова (хотя то, что Игнатов не выключился и пошел в прессинг, достойно похвалы).

Москвичи воспользовались очевидными слабостями «Сочи», которые были заметны еще в матче с ЦСКА. Достаточное число быстрых отрывов после перерыва создало впечатление полного доминирования «Спартака», в том числе во владении мячом. 

Во втором тайме «Спартак» был намного конкретнее и заслуженно победил – план Абаскаля сработал.

При Гильермо «Спартак» – разный. Очевидно, поиск продолжится – хотя бы за счет интеграции в старт Зиньковского (пока не выходил в основе десяткой). 

Тем интереснее. 

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Спартак – Сочи 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
14 августа, 20.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 57 Промес, 2:0 – 71 Зиньковский, 3:0 – 84 Промес.
СпартакСелихов, Денисов (Рассказов, 86), Литвинов, Джикия (Чернов, 86), Хлусевич, Умяров, Зобнин, Мартинс Перейра (Пруцев, 73), Игнатов (Зиньковский, 64), Соболев (Николсон, 86), Промес.
СочиАдамов, Дркушич, Мещанинов, Терехов, Цаллагов (Бурмистров, 36), Ангбан (Кравцов, 72), Нобоа, Макарчук, Сарвели (Батырев, 63), Юсупов (Жоаозиньо, 64), Мелкадзе.
Предупреждения:
Соболев (59), Кравцов (88).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф

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