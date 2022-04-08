«Зенит» и в РПЛ почти перестал побеждать на выезде. Как это объяснить?

Обострили борьбу за чемпионство.

До окончания чемпионата России – семь туров, а в золотой гонке еще участвуют три команды: «Зенит», «Динамо» (три очка отставания) и ЦСКА (шесть).

Весной «Динамо» потеряло шарм первой части сезона, а «Зенит» потерял очки в обоих выездных матчах – 1:1 с «Крыльями Советов» и 0:0 с «Сочи». В этом сезоне петербуржцы вообще не очень справляются с гостевыми играми в РПЛ.

С середины октября 2021-го «Зенит» лишь раз выиграл в гостях – у ЦСКА (2:0) в очень неочевидном матче. Неудачная серия стартовала в Туле, где команда Семака уступила 1:2, пропустив на последней минуте после фантастического дальнего удара Кингса Кангва. Это поражение – единственное гостевое на отрезке, еще в четырех матчах «Зенит» зарабатывал очко.

Конечно, возникает большое желание связать одну победу в шести гостевых матчах РПЛ с тем, что в еврокубках «Зенит» вообще ни разу не побеждал на выезде при Семаке (17 матчей, вся серия с учетом периода Роберто Манчини – 19 игр). Более того, отвечая на вопрос о неудачах в еврокубках, Семак подчеркивал трудности в чемпионате.

«Нам и в РПЛ в выездных матчах приходится не так просто, там мы тоже проигрываем. Глобально – это работа под давлением. Это своего рода тоже мастерство, к этому нужно быть готовым. Есть молодые игроки, есть те, кто не справляются с давлением. Не хватает тактического, технического мастерства. Это одна из причин неудачных выездных матчей», – говорил тренер после ничьей с «Мальме» в ноябре 2021-го.

Ссылка на поражения в гостях в РПЛ казалась странной. За сезоны-2019/20 и 2020/21, когда «Зенит» стабилизировал состав, петербуржцы уступили на выезде только четыре раза. На втором месте был «Рубин», проигравший восемь гостевых матчей.

Справедливее было бы говорить о потере очков на выезде в чемпионате – в этом смысле нынешний сезон не отличается от трех из четырех при Семаке.

И все-таки кажется, что у нестабильного набора очков в гостевых матчах РПЛ и практически гарантированных потерях при выезде в Европу разные причины. Естественно, не сравним уровень сопротивления. В еврокубках «Зенит» редко доминирует даже дома – за три сезона на «Газпром Арене» владели мячом больше, чем «Брюгге» (1:2, сезон-2020/21) и «Мальме» (4:0, сезон-2021/22).

Даже там в каждом из сезонов в гостях «Зенит» контролировал мяч еще реже – 38,5% против 40,1% в ЛЧ-2019/20, 43,8% против 47,4% в ЛЧ-2020/21, 43,5% против 47,7% в этой ЛЧ. Ссылаться на маленькую выборку можно только в прошлом сезоне, когда на статистику сильно повлиял выезд в Дортмунд (30,7% владения).

В России такого нет – в том числе в этом сезоне.

Разницу в количестве владений, длившихся более 45 секунд, «Зенит» набил в гостевых матчах с «Уралом» и «Арсеналом» (по 14). Дома, за исключением игры с «Арсеналом», команда Семака не проводила более 11 таких владений. Скорее всего, разница в показателях сократится уже через неделю, когда в Петербург приедет «Урал».

Результаты в гостях – так себе, а что с качеством атаки?

Шесть матчей (помним, что победа над ЦСКА не была следствием доминирования в качестве игры) – маленькая выборка, поэтому для сравнения показателей «Зенита» в гостях с домашними играми возьмем и то, что было до них.

В стартовый отрезок «Зенита» в гостях попали яркие победы над «Ростовом» (4:2) и «Рубином» (3:1), довольно нудные ничьи с «Локомотивом» и «Уфой» (обе – 1:1) и победа над «Химками», добытая во второй половине второго тайма.

«Зенит» действительно атакует в гостях гораздо хуже, чем дома – в Петербурге никаких проблем нет, элитный уровень для РПЛ. Явное снижение показателей на выезде пошло во второй половине осени – во время серии из шести матчей с одной победой.

Семак почти после каждого неудачного матча говорит об одном и том же.

«Сегодня у нас абсолютно не получилась игра. Мы продемонстрировали мало активности в первой тайме, даже контролируя мяч. Нужно было добавлять в движении, работе с мячом, быстроте во всех компонентах», – слова после «Урала» (0:0) в начале ноября.

«В первом тайме играли слишком медленно. «Крылья Советов» в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. Ошибок было достаточно, они пытались проводить быстрые атаки», – после ничьей в Самаре (1:1) в марте.

«Сегодня немножко медленно развивали атаки, медленно шли на завершение», – после нулей в Сочи на прошлой неделе.

Эти матчи – половина из худших в сезоне «Зенита» с точки зрения создания моментов.

Семак говорил о низкой обороне «Крыльев». Может, все соперники «Зенита» дома защищаются глубже?

Конечно, в стиле «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом» ничего не удивило – команда Игоря Осинькина действует так в большей части матчей в РПЛ. Может, соперники «Зенита» дома обороняются глубже для того, чтобы хотя бы сыграть вничью, а в Петербурге раскрепощены, понимая, что шансов на очки почти нет? Может, из-за этого они постоянно срывают атаки «Зенита» фолами, сбивая темп?

Красивая, но вряд ли пригодная (хотя бы – в таком виде) теория.

Может, сам «Зенит» в гостях не очень агрессивно встречает соперников, не создавая возможности для овладеваний на чужой половине и быстрых атак?

Еще одна красивая, но совсем не пригодная теория. Во-первых, «Зенит» при Семаке никогда не был прессинг-машиной даже на уровне РПЛ. Во-вторых, показатели прессинг-действий на чужой половине (59,75 дома против 59,73 в гостях), контрпрессинг-действий на ней (21,83 дома против 24,82 в гостях) и всей интенсивности прессинга (7,65 допущенных передач на оборонительное действие дома против 7,17 в гостях) вообще не говорят об особом прессинге «Зенита» в Петербурге.

Более того, если сравнивать прессинг-показатели «Зенита» со средними по лиге, окажется, что в гостях команда Семака довольно агрессивна у чужой штрафной.

На «Газпром Арене» соперники «Зенита» фолят чаще, чем у себя дома – вероятно, это связано с общим более высоким уровнем агрессивности. Например, соперники «Зенита» занимают лишь 13-е место по количеству прессинг-действий и агрессивных действий (давление, отбор или фол в течение двух секунд после приема мяча соперником), совершаемых в домашних матчах. То есть против 12 команд в РПЛ такие действия совершаются чаще.

В Петербурге все меняется: 5-е место по числу прессинг-действий, 4-е – по агрессивным действиям.

Это очень интересная деталь, но пока прямой корреляции между ней и результатом матчей нет. В этом сезоне с прессинг и агрессивными действиями в гостях «Зенит» сталкивался с «Ростовом» – комфортная победа 4:2 и более 2 созданных xG, даже без учета пенальти. Чаще, чем «Крылья», «Зенит» встречали лишь «Химки», «Арсенал» и «Динамо» – а в Самаре команда Семака испытала колоссальные проблемы в атаке.

Вся серия – стечение обстоятельств: например, много создали с «Арсеналом», но не были острее ЦСКА. Весной смущала и домашняя игра

«В какой-то год у нас более удачно получаются выездные матчи, в какой-то – менее. После возобновления чемпионата мы сыграли всего две игры выездных, в одной были близки к победе, пропустили в самом конце. Естественно, сложнее играть в гостях при поддержке болельщиков. Команды идут на небольшие хитрости, не поливая газон или не подстригая траву, что абсолютно нормально», – сказал Семак перед выездом к «Ахмату».

Вероятно, говоря о поливе газона Семак вспоминал игру в Туле, с которой и началась неудачная серия. Тогда поле перед матчем действительно не поливали, и во время игры мяч сильно дробил.

Гостевой матч с «Арсеналом» (1:2) – не только пример хитростей хозяев и начало серии, но и показатель того, что она очень неоднородна. В Туле «Зенит» нанес 26 ударов (второй результат сезона после домашнего «Рубина»), 19 из них – из штрафной (аналогично) и 54 раза коснулся мяча в ней (третий, после «Рубина» и домашнего «Арсенала»). Больше, чем в Туле (3,18 xG) с игры «Зенит» создавал лишь в двух домашних матчах сезона – против «Спартака» (4,48) и «Нижнего Новгорода» (4,47). И в такой игре «Зенит» уступил, пропустив после контратаки и дальнего удара.

В матче с «Динамо» (1:1) «Зенит» провел отличный первый тайм, даже с Мостовым на позиции нападающего. Да, не было большого количества моментов, но был незабитый пенальти от Клаудиньо, а также спокойствие у своей штрафной. Игра сильно поменялась после травм Малкома и Вендела перед перерывом – тоже не история, которую можно подвести под системный провал.

Игра с ЦСКА (2:0) – победная, но очень спорная по качеству игры. «Зенит» не был острее соперника и забил благодаря рикошету (Клаудиньо) и контратаке на 94-й минуте (Мостовой).

Серия «одна победа в шести гостевых матчах» – стечение обстоятельств, но в последний месяц «Зенит» не очень хорош. Это касается и домашних игр – например, «Уфе» оба гола забили из-за штрафной, оба после рикошетов (до них практически ничего не создали). Из последних четырех матчей «Зенит» остро атаковал только с «Арсеналом», но и уровень сопротивления был слишком низким.

Поэтому уныние в матчах с «Крыльями Советов» и «Сочи» не случайность. У Семака почти не осталось выбора в центре обороны: Ракицкий уехал, а Ловрен пока так и не доехал до выхода на поле. Возвращение Барриоса в защиту понятно, но так Семак отдает место в середине поля Клаудиньо – и у «Зенита» пропадает магия у чужой штрафной (хотя Клаудиньо полезен в новой роли). Плюс без Ракицкого у «Зенита» нет игрока, способного одной передачей из глубины разрушить оборону соперника (хотя получивший место в старте Круговой активен и эффективен при подключениях).

В Грозном «Зенит» последний раз побеждал еще при Андре Виллаш-Боаше. Скорее всего, в субботу команда Семака столкнется с новыми серьезными проблемами – и отставание «Динамо» и ЦСКА может сократиться.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Артур Лебедев; globallookpress.com/