У «Спартака» хаос в стенке при штрафных. Странности и с ЦСКА, и с «Краснодаром» – оба раза пропустили

Недооцененная деталь главного матча выходных.

Герой выходных в РПЛ – полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, оформивший дубль в гостевом матче со «Спартаком» (2:1). 21-летний воспитанник клуба Сергея Галицкого постоянно выходил в старте и до отъезда легионеров, а этой весной уже превратился в лидера атаки «Краснодара».

Первый гол в ворота «Спартака» Сперцян забил прямым ударом со штрафного. Так Эдуард впервые отличился в матче РПЛ – его мяч в августовском матче с «Зенитом» был отменен из-за нарушения правил со стороны Уроша Спайича.

«Как только установил мяч, увидел, что нет игрока под стенкой. Я сразу сказал, что пробью низом и не поменял решение. Расстояние было очень близкое, не понимаю, почему у них не было игрока под стенкой», – сказал Сперцян в интервью «Матч ТВ».

В понедельник комментатор Дмитрий Шнякин дал инсайд в своем телеграм-канале: «При построении стенки Джикия сказал Умярову, чтоб тот лег под стенку. На что Умяров развел руками: мол, в прошлый раз ему за такого лежачего полицейского тренеры пихнули».

Прошлый раз – это матч с ЦСКА (0:2), который состоялся две недели назад. Тогда вратарь «Спартака» Александр Селихов выстроил стенку из четверых игроков (слева направо от бьющего: Соболев, Зобнин, Мартинс, Литвинов), за которыми лег Наиль Умяров. Это не помогло: Юсуф Языджи обвел стенку с внешней стороны и отметил дебют в РПЛ красивым голом.

Кажется, для удара с такого расстояния четырех человек в стенке критически мало. Даже при условии, что стенка здесь стоит правильно (насколько возможно оценить с этого ракурса) и что гол случился только благодаря величайшему исполнению Языджи – единицы в РПЛ могут так закрутить мяч. И есть еще вопрос по Мозесу, который вполне мог встать пятым и из стенки контролировать возможный пас на Облякова.

Вероятно, после гола Языджи штаб Паоло Ваноли решил, что в той ситуации «Спартаку» не хватило одного игрока в стенке. В матче с «Краснодаром» Селихов использовал в стенке уже пятерых: Мозеса, Николсона, Кофрие, Умярова и Джикию.

На этот раз Умяров поднялся, а вот Бакаев, как и Мозес с ЦСКА, снова охранял пустое место на случай розыгрыша. Окей, допустим, что краснодарцы могли разыграть штрафной через зону Бакаева, но, кажется, он успел бы туда и из стенки, а так «Спартак» просто снова лишился необходимого игрока.

Стоит уточнить: в случае со Сперцяном удар низом был куда очевиднее, чем в ситуации с Языджи. Игрок «Краснодара» бил почти с шага, с более близкого расстояния. Точно ли стенке при ударе Сперцяна надо было так рьяно прыгать, учитывая, что лежачий игрок отсутствует? Возможно ли вообще с такого расстояния и почти без разбега ударить так, чтобы мяч взлетел высоко над стенкой, а потом еще и резко нырнул вниз? Вопросы, вопросы, вопросы.

В первой части сезона «Спартак» лишь раз использовал лежащего игрока при штрафном соперника – Умяров бросился прямо перед ударом в гостевом матче с «Легией» (1:0). Тогда в воротах москвичей тоже был Селихов – Александр Максименко в этом сезоне ни разу не прибегал к такой фишке (хотя предпосылки были – например, при голе Глушакова в матче с «Химками» или штрафном Дмитрия Скопинцева в выездном матче с «Динамо»).

Ни по ТВ-камере, ни по широкоугольной картинке точно не разобрать, о чем говорили игроки «Спартака» перед штрафным Сперцяна. Умяров все время находился рядом с теми, кто в итоге и стоял в стенке – с ЦСКА он сразу был за ней и общался с Селиховым.

Джикия сначала располагался немного в стороне – и, вероятно, с «Краснодаром» как раз он и спрашивал у Селихова, нужен ли игрок под стенкой.

После гола ТВ-камера логично показывала игроков «Краснодара», а футболисты «Спартака» по одному грустно плелись к середине поля. Общение было только между Умяровым и Джикией.

Удивительно, но после матча никто не спросил об этом штрафном ни у Ваноли, ни у игроков «Спартака» (хотя микст-зона была открыта впервые с начала пандемии).

Четыре команды РПЛ ни разу не использовали лежащего игрока под стенкой. Сперцян – главный специалист в «Краснодаре»: и бьет, и сам обороняется лежа

В сезоне-2021/22 «Динамо» (Шунин и Лещук), ЦСКА (Акинфеев), «Ахмат» (Гудиев, Шелия) и «Химки» (Лантратов) ни разу не пользовались дополнительными препятствием для соперника в виде игрока под стенкой. Чаще всех к нему прибегает «Уфа» (Беленов) и «Рубин» (Дюпин).

Эгаш Касинтура из «Уфы» и Сеад Хакшабанович из «Рубина» (он уже приостановил контракт с казанцами до конца чемпионата) – рекордсмены по обороне лежа (по 3 раза). Клаудиньо, Зурико Давитавшили из тульского «Арсенала», Азер Алиев (в первой части сезона выступал за «Уфу», сейчас – в чемпионате Азербайджана) и Сперцян ложились за стенку по два раза. Клаудиньо это делал в одном матче – против «Рубина» (3:2), единственном в этом сезоне РПЛ для вратаря Даниила Одоевского.

Пять раз игроки соперника ложились под штрафные Даниила Уткина из «Ахмата» – пока рекорд сезона. Забавно, что дважды в разных матчах с «Ахматом» это делал Хакшабанович – и оба раза Уткин забивал, направляя мяч верхом. Под удары Сперцяна ложились три раза – попадание в перекладину, в стенку и удар выше ворот.

Конечно, при наличии игрока, способного заблокировать удар низом, бьющие очень редко не бьют верхом. В этом сезоне РПЛ обороняющаяся команда использовала игрока под стенкой при 32 штрафных – всего в четырех случаях мяч после удара шел низом, но ни разу не попал в игрока за стенкой. Дважды мяч долетал до ворот, но вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин и голкипер «Уфы» Александр Беленов справлялись с ударами Языджи и Федора Смолова.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; spartak.com