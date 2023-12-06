Гамбургеры от тренера, конфеты, бум-бум вместо тренировок. Так Аилтон сделал «Вердер» чемпионом

Приготовьте пару бутеров к прочтению.

Недавно мы писали про забытого героя АПЛ – вам очень зашла история про Мичу. Сегодня у нас другая нераскрученная звезда прошлого – обаятельный Аилтон.

Бразилец больше напоминал кондитера, а не футболиста, но именно он привел «Вердер» к неожиданному чемпионству и стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

Приготовьте что-нибудь перекусить. Впереди истории про диету с ночными гамбургерами перед матчем, бесконечные конфеты, предательство «Вердера», побег из Стамбула, ювелирку за голы, странные путешествия и рекламу сосисок.

«Вердер» год пытался купить Аилтона. Задействовали мутные схемы, налоговая открывала дело

Не против, если быстренько напомним, что это вообще был за «Вердер»? Новая жизнь клуба началась в 1995-м – сразу после ухода Отто Рехагеля (того самого, который в 2004-м выиграл Евро с Грецией). Рехагель рулил 15 лет и покинул команду королем: в 1993-м взял Бундеслигу и Суперкубок Германии, в 1994-м – Кубок, в 1995-м – финишировал вторым.

Полноценно заменить легенду не удалось: из ПСВ выцепили Адриана де Моса, но только девятое место. Потом поставили Ханс-Юргена Дернера из молодежной сборной – лишь восьмая строчка.

После очередного увольнения руководство доверилось Вольфгангу Зидке – в 80-х он отбегал за «Вердер» пять лет, а в 1997-м пришел ассистентом. Именно благодаря ему в Бремен прикатился Аилтон.

Главная загадка: как Зидка вообще нашел Аилтона? В конце 90-х скаутская система была сооовсем другой. Это сейчас ни один талантливый бразилец не ускользнет от Флорентино Переса и Сергея Семака. Тем более речь про клубы, о которых вы вряд ли слышали: до Германии Аилтон потел за «Илирангу», «Моги Мирим», «Санта Круз» и «Гуарани». Более-менее на слуху «Интернасьональ», но там форвард бегал за четыре сезона до Бундеслиги.

Короче, мистика! Но именно из-за пухлого бразильца (да-да, щечки были уже в начале карьере) Зидка вытряхивал душу из боссов «Вердера». Особенно досталось Вилли Лемке – политику и спортивному чиновнику, который почти 20 лет рулил финансами клуба.

Лемке полетел в Бразилию на переговоры с «Гуарани» и взял с собой исполнительного директора Юргена Борна, который знал португальский. В сезоне-1996/97 Аилтон забивал почти в каждом втором матче, и заштатный клуб логично заломил цену. Но не сразу, сначала бразильцы качали головой: «Не-не-не, не продается».

Когда Лемке собирался чемоданы, боссы «Гуарани» вернулись – ладно, договориться все-таки можно, но за… И заломили цену, после которой Вилли продолжил сборы – таких денег у «Вердера» не было. А если бы и были, то тратить их на загадочного 25-летнего форварда – слишком большой риск.

Вилли помнил, что Аилтон – цель главного тренера, поэтому держал связь с «Гуарани»: ждал, когда клуб снизит цену. Каждый месяц он созванивался с бразильцами – и так до зимы 1998-го: в начале года его шокировали фразой «Аилтон уже в Мексике». Лемке рассвирепел: кричал, что его должны были предупредить о трансфере в «Тигрес», и выпросил у «Гуарани» контакты в Мексике.

Посредник на другом конце провода сразу показался Лемке странным. А когда Вилли прилетел в Монтеррей, агент загнул мощную сумму за помощь в трансфере. Опять все застопорилось, и лишь к осени «Вердер» наконец договорился. Но как-то мутно.

Газета Der Spiegel провела расследование и сообщила: за переход заплатили рекордные на тот момент 5 млн марок, еще 120 тысяч марок достались посреднику. По данным журналистов, в Мексику улетело очень много черных денег: «Вердер» задействовал секретный фонд, который финансировали анонимные инвесторы. Налоговая заинтересовалась и открыла дело, но ничего не доказала, а Лемке улыбался: «Отчет Der Spiegel – полная шляпа».

Дорога из Монтеррея в Бремен заняла 20 часов – и это было смешно. Лемке ни слова не знал на португальском, бразилец вообще не представлял, что такое немецкий. «Мы выучили фразу «Вердер» – круто». Мы повторили ее раз 50 за полет, ничего больше не понимали», – смеялся Лемке.

«Толстяк должен уйти». Аилтон страдал в Германии: жил в отеле, питался только пастой, бесил Магата

В самолете до Бремена Аилтон жевал конфеты и мечтал о славной европейской карьере в большом чемпионате. Но сразу поморщился, как только вышел из аэропорта. «Там была зима 10 месяцев из 12», – вспоминал бразилец.

Зидка наконец получил желанного игрока, но спустя целый год и в самый неподходящий момент. Тренер сразу доверился Аилтону: о трансфере объявили 10 октября, а уже 13-го новичок вышел в старте на «Фрайбург». Забил на 45-й минуте, но уже при счете 0:3. Кондиций хватило на тайм, и после перерыва его заменил Йенс Тодт.

Дальше – шок: «Вердер» проиграл, Зидку уволили, и Аилтон оказался никому не нужным в мрачном Бремене. Спустя неделю после перехода. Мдааа.

Дальше еще кошмарнее – главным назначили Феликса Магата. Хуже тренера не придумаешь – с жесткой дисциплиной и адскими физическими нагрузками. Каторга для толстенького и веселого бразильца, только приехавшего с пляжа.

Аилтон даже не обзавелся постоянным жильем: почти месяц снимал номер в отеле и ел только пасту – не знал, как заказать что-то другое.

«Приезжаешь такой в чужую страну, не понимаешь ни слова, замерзаешь. А тебя даже не отправляют на выездной матч. Так можно и умереть», – вспомнил Аилтон.

Даже с игровым номером не срасталось. Это уже спустя годы его №32 на необычной для «Вердера» зелено-оранжевой форме стал культовым: сперва фанаты возмущались нетрадиционным цветам, но после чемпионства все джерси разлетелись.

«Вообще я просил 11-й. Они сказали: «Занят». Я сказал: «Окей, давайте девятку». Занято! А 10-й? Ответили: «Тоже». Я разозлился и сказал: «Пофиг, дайте мне уже 32».

Магата форма (шара!) Да Силвы не особо устраивала. До конца сезона Феликс лишь четыре раза выпустил новичка в старте, и то из-за травм и дисквалификаций. Железный Феликс был в шоке от желейного Аилтона и предупредил руководство – такой игрок ему вообще не нужен.

Лемке вспоминал: «Магат говорил: «Толстяк должен уйти». Я отвечал: «Феликс, забудь об этом! Никогда в карьере я так упорно не боролся за одного игрока. Просто дай ему время».

В итоге время не дали самому Магату. Тонущую команду подхватил легендарный Томас Шааф: он всю жизнь отдал «Вердеру», ни разу не уходил в аренду, а по завершении карьеры в 1995-м взял «Вердер II». Ему Аилтон тоже не зашел – попросил руководство продать бразильца и инвестировать выручку в новичков.

«Вердер» пытался вернуть Аилтона домой: «Ботафого» не потянул ценник, а сам футболист вдруг проявил характер и захотел остаться. В начале сезона-1999/2000 он даже не проходил в запас – спасли чужие травмы. В игре против «Вольфсбурга» сломался Раде Богданович: Аилтон выбежал на 15-й минуте, забил и отдал два ассиста на Клаудио Писарро.

И пошло! Оказалось, у Да Силвы отличная скорость, крепкие ноги, хорошая координация и достойный пас, а сбить его с ног просто нереально. Шааф понял: Аилтон – человек, который творит в благоприятной среде, где можно вкусно есть, не напрягаться и забить на график. Да, это бесило, но только так Да Силва давал результат. В жестких рамках и без улыбки бразилец скисал.

«Он из тех, кому всегда нужно веселиться. Когда он чувствует себя хорошо, это видно сразу, потому что он много смеется. Он честный и порядочный парень, который любит футбол. При этом он не думает только о себе», – раскрыл секрет Шааф.

Только посмотрите на статистику Аилтона после прихода любимого тренера. Спустя годы Да Силва нежно назвал Шаафа «мой немецкий папа».

Аилтон брал такси до сборов, Шааф лично подносил ему гамбургеры, фанаты зарабатывали на его опозданиях

Спустя пару сезонов Аилтон превратился из изгоя в героя, вокруг которого построили чемпионскую команду. Вот что придумал Шааф в сезоне-2003/04:

● Аилтон опускался вглубь, любил контролировать мяч и включать дриблинг.

● Рядом с ним обязательно был здоровенный форвард: Иван Класнич или Ангелос Харистеас.

● В центре поля бетонировали Франк Бауманн, Фабиан Эрнст и Кристиан Листеш. С простой задачей: отобрать мяч и отдать вперед на волшебную троицу.

● Аилтона и Класнича поддерживал Жоан Мику – позже его традиции в Бремене продолжили Диего, Озил и Де Брюйне. Француз раскидывал идеальные передачи, не просто так Тони Кроос позже назвал его любимым игроком.

«Вердер» был очень хорош: захватил лидерство в 16-м туре, выдал 15-матчевую серию без поражений и взял золотой дубль. Решала внутренняя химия: команда поймала кураж, Аилтон раскрепостился и творил.

Владимир Бут из дортмундской «Боруссии» в интервью «СЭ» вспоминал: «Я мало работал с нападающими, которые бегут. Пасовал направо Ройтеру. Налево Хайнриху, нашему белобрысому. Мог дать на ход Меллеру. Но за семь лет в «Боруссии» у меня не было ни одного быстрого форварда – чтобы я реализовал сильные качества, забрасывал бы ему с центра поля.

Какой мне нужен был нападающий? Как Аилтон из «Вердера». Толстячок, но бежал отлично».

Перед домашними играми Шааф собирал команду в отеле. Так было и перед «Вольфсбургом». За питанием следил клубный повар. Конечно, это не устраивало Аилтона. В полночь он позвонил на кухню гостиницы: «Чуваки, принесите мне огромный гамбургер. Только ничего не говорите главному тренеру».

Через полчаса в дверь постучали. Облизывающийся Аилтон открыл и увидел Шаафа. У тренера на подносе был гамбургер: «С тебя завтра два гола».

«Вердер» разнес «Вольфсбург» (5:3), Аилтон отработал углеводы дублем уже к 21-й минуте. Вообще в пяти матчах после ночного гамбургера он забил восемь! Эту историю в подкасте про чемпионский «Вердер» вспомнил исполнительный директор Юрген Борн.

Отдельная песня с опозданиями. Да Силва ни разу (ну вот вообще ни разу!) не появлялся на сборы вовремя. Он даже не придумывал каких-то историй про больную бабушку или испорченные билеты – все и так знали, что Аилтон не явится в срок. В 2002-м заиграла совесть, и он взял такси до острова Норденай – быстрая поездка на сборы стоила ему 750 евро (большие деньги для того времени).

«О, это легендарная история. К сожалению, не единственная. Он заплатил не один штраф и несколько раз проставлялся за опоздания. Трудно ли мне было с ним? Да, но и ему со мной тоже. Когда все уже работали с мячом, он все еще наматывал круги», – смеялся Шааф.

Тренер злился, штрафовал, но прощал. Фанаты любили и делали ставки: куш срывал тот, кто угадает точное число дней, на сколько опоздает Да Силва.

«Конечно, сначала были проблемы. Тони пришел из совершенно другого мира, не знал про концентрацию на футболе в Германии. У него был другой подход. Мы должны были это понять. Объяснили ему, что это работает только в гармонии.

Я уже говорил, что не всегда необходимо наказывать игрока. Как делал я? Наказывал», – вспоминал Шааф.

Видимо, слово «концентрация» в беседах с тренером проскакивало так часто, что Аилтон употреблял его в легендарных бессвязных интервью. После матчей он общался с журналистами на смеси португальского и немецкого, так еще и тарабанил странные вещи. Никто ничего не понимал:

«Полная концентрация на футболе! Без секса! Без бума! Оргазм, только когда забиваю гол. Гол! Бум-бум! Аилтон вернулся».

Секс Да Силва тоже упоминал не случайно: однажды в интервью его спросили, как он набрал такую форму. Бразилец ответил: все дело не в тренировках Шаафа, а в ежедневном сексе с женой. Видимо, это и был бум-бум.

Тогда Аилтон мечтал о сборной. Но в родной Бразилии и так хватало звезд, а Руди Феллер игнорил, несмотря на просьбы журналистов. Подсуетился Катар, предложил 1,5 млн евро. В последний момент сделке помешала ФИФА, задав логичный вопрос: какая хоть минимальная связь у Аилтона и Катара?

Аилтон сам все разрушил из-за жадности: плакал на унитазе и не понимал, как подписался с «Шальке»

Идеальный сезон-2003/04: «Вердер» летел к чемпионству, Аилтон сверкал так, что заинтересовал «Баварию», его обожали фанаты. Прозвали Kugelblitz (шаровая молния) и любя характеризовали как «толстого, ленивого и гениального».

Та самая сказка, о которой он мечтал в самолете.

Но Аилтон очень любил деньги и всегда поддавался эмоциям. Каждый гол он отмечал ювелирными украшениями для жены, за дубль покупал еще больше. Много улетало на рестораны и дорогую одежду.

А контракт с «Вердером» заканчивался после чемпионского сезона. Клуб как-то потерялся: отвлекся на футбол и самонадеянно думал, что Аилтон никуда не денется. И вдруг пришел «Шальке»: удвоил зарплату Да Силвы, надавил, сыграл на эмоциях и договорился за три дня. За три дня! Так быстро, что сам Аилтон ничего не понял.

«Много плакал в том сезоне. Дома, в кровати, на унитазе. Спрашивал себя снова и снова: «Почему «Шальке»? Зачем я это сделал?»

С этой болью надо было жить дальше: золотая гонка в разгаре, но Аилтон не потерял мотивацию, а Шааф ему доверился.

«Ох, это была бомба. большое разочарование. Не думал, что такое возможно. Но каждый имеет право идти своим путем. Для Аилтона «Шальке» был хорошей возможностью. У него большое сердце, он окружает себя множеством людей и заботится о них», – это спустя годы Шааф вспоминает о трансфере философски, тогда же он горел.

При праздновании чемпионства Аилтон рыдал: немецкие журналисты писали, что не от счастья, а от горя, что покидает дом. Позже Да Силва опроверг: «Чушь! Я подумал о брате, который умер перед стартом сезона. Все эти победы я посвятил ему».

А посвящать было что: помимо дубля, он выиграл гонку бомбардиров (28 голов, выкуси, Рой Макай) и стал первым легионером, забравшим приз лучшему футболисту Бундеслиги. Но осадок от неожиданного трансфера все равно оставался.

«Это произошло так быстро. После одного из матчей была встреча с Рудольфом Ассауэром (директор «Шальке» – Sports.ru). Он пришел с целью – Аилтон должен подписать контракт с «Шальке». Как это будет по-немецки… это был рейд!

Я думал об этом три дня, общался с семьей, друзьями, агентом. И тогда решил – да! Сегодня я бы точно думал не три дня, а минимум месяц. Возможно, это была ошибка», – вспоминал Аилтон.

Скандальный трансфер в «Шальке» можно было отменить. Но Аилтон не захотел

Более поздние интервью Аилтона пропитаны сожалением: он рассказывал про слезы и разочарование быстрым выбором. Вот еще один пример:

«Если бы я остался в Бремене, мы могли бы выиграть еще один титул, я снова мог стать лучшим бомбардиром. Но я оказался одним из многих игроков, которые приняли решение слишком быстро и ошиблись».

Позже выяснились подробности трансфера: оказалось, первая встреча Аилтона и Ассауэра состоялась еще в октябре 2003-го, сразу после матча с «Вольфсбургом» – того самого, с дублем после гамбургера.

Стороны договорились и даже что-то подписали, но «Вердер» вполне мог разрушить документ в суде. В этом был уверен Манфред Мюллер, который тогда был управляющим директором «Вердера».

«Во-первых, контракт не соответствовал по форме требованиям Немецкой лиги. Во-вторых, там все было на немецком, Аилтон бы просто не прочел такое».

«Вердер» тогда дал футболисту две недели на размышление: если он хочет остаться, то может просто сказать, и юристы выиграют дело. Аилтон говорил о слезах, но так и не ответил.

«Пытался ли я отменить контракт? Лично – нет, но пытался мой агент. Он общался с Ассауэром и предложил другого бразильца, чтобы я остался в Бремене. Ассауэр ответил: «Мы в Германии, и тут ценят рукопожатие». После этого я сдался и сказал: «Хорошо, летом поеду в «Шальке».

И опять передумал: через два месяца после ультиматума «Вердера» он обратился в клуб с просьбой помочь. Но бременцы к тому моменту уже смирились с потерей лидера и прорабатывали будущие варианты: они прогрессировали с переговорах с Мирославом Клозе и были уверены, что летом он перейдет из «Кайзерслаунтерна». Мюллер добавил: собрать связку Аилтон/Класнич/Клозе было бы слишком дорого.

Позже Аилтон так описал историю: «Я мог отменить контракт с «Шальке». Но у меня есть принцип, о нем говорил еще мой отец: «Один человек – одно слово».

«Шальке» удвоил зарплату Аилтона – с 1,9 млн евро до 4. В интервью в 2014-м бразилец говорил: «Нет, дело не в деньгах. Тогда были другие причины».

В 2004-м после трансфера приоритеты расставил иначе: «Футбол – это здорово, но семья – приоритет. У меня родилось двое детей, я отец, я должен помогать семье. Поэтому я и поехал в «Шальке». Это нормально, мне предложили хороший контракт».

Аилтон покинул «Шальке» из-за вспыльчивости и Рангника – об этом тоже жалеет

Бразилец быстро отошел после расставания с «Вердером». Сначала говорил, что останется в Бремене и готов каждый день наматывать 500 км до Гельзенкирхена.

Но уже на первой пресс-конференции кривлялся и паясничал – было так смешно, что Младен Крстаич (его тоже забрали бесплатно из «Вердера) валялся от смеха и не мог нормально отвечать на вопросы.

В «Шальке» был типичный Аилтон. Однажды к нему в номер пришел фотограф – он даже не убрал фантики от конфет, которые были разбросаны вокруг. Когда все крутили педали на велосипедах, Да Силва катался на лошадке. И говорил: «Да, на поле всегда нужна концентрация и голы. Но это не значит, что не должно быть весело».

В начале было не до веселья: «Шальке» проиграл три матча из четырех, для Юппа Хайнкеса достали метлу, Аилтон впервые забил только в девятом туре, а с «Ганзой» вообще получил красную. Дальше – классическая для Аилтона история: тренером стал Ральф Рангник, немец и бразилец не сошлись характерами.

Да Силва выходил в старте и даже прилично забивал – 14+3 в 29 матчах. Но взаимная неприязнь нарастала: Рангнику не нравились вольности форварда, тому – предложенные рамки. Фанаты тоже были не в восторге: напрягали частые интервью Аилтона с упоминанием «Вердера» и сожаления об упущенной Лиге чемпионов.

В 31-м туре Ральф оставил Аилтона в запасе, тот в знак протеста не пошел разминаться во втором тайме, надулся и прилип в скамейке. Окончательно все стало ясно, когда Рангник публично заговорил о смене стиля и в подтверждение подписал Кевина Кураньи. Аилтон испугался конкуренции.

Да и вообще особо не горел больше играть за «Шальке». «Мой контракт был до 2006-го. У нас была договоренность о возможном продлении еще на год. Но сегодня я говорю: я не пойду на этот вариант», – сказал бразилец в середине первого сезона.

А позже добавил: «Шальке» меня не понимает. Я бы хотел, чтобы люди поняли меня, то, как я играю. Зачем меня вообще взяли? Иногда мы разговариваем с руководством, но, кажется, о каких-то глупостях».

«Шальке» даже рассматривал вариант с досрочным расторжением контракта, как вдруг прибежал «Бешикташ». Стамбульцы отсчитали 3,5 млн евро, и Аилтон всю тренировку на сборах провел возле телефона, а потом резко собрался, сел в тонированную машину и больше не возвращался.

И опять ошибся. Позже он признал: «Моя карьера сложилась бы иначе, если бы не поспешный переезд из «Шальке» в «Бешикташ». Мне нужно было просто проявить терпение. Было бы разумно, если бы я остался».

Ох уж этот Аилтон: тренер «Бешикташа» поймал его в аэропорту при побеге, фанаты сделали игроком года за промах, в «Металлурге» не приехал на презентацию

После «Шальке» карьера развалилась. Бразильцу было уже 32, и он стремительно терял мотивацию. Дело даже не в опозданиях и диете – он перестал выкладываться, потому что все кругом были не Шааф. Только немецкий папа его понимал.

● В Стамбуле оказались требовательные фанаты. Они быстро распознали безразличие, почитали новости про ленивые тренировки и настроились против легионера. Главный тренер Жан Тигана назвал его «слишком старым и толстым», партнеры критиковали еще на сборах.

За удаление в матче с «Сивасспором» клуб оштрафовал Да Силву на 85 тысяч евро. Бразилец взвыл, собрал вещи и сбежал. Об этом узнал менеджер Мехмет Экши и поймал его в аэропорту перед самым вылетом во Франкфурт.

● Уже зимой Аилтон выпросил аренду в «Гамбург». «Бешикташ» рассчитывал, что немцы выкупят футболиста, но Да Силва не расцвел даже в любимой Германии: забил всего три мяча за полгода, а щеки только росли.

В конце сезона-2005/06 «Гамбург» спорил с «Вердером» за второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов. Конец голливудский: очный матч, Аилтон в старте против такого родного клуба.

На 65-й минуте при счете 1:1 хозяева выводят Аилтона на пустые ворота, но он промахивается. Через семь минут Клозе, как раз заменивший бразильца в Бремене, забивает решающий и отправляет «Гамбург» в квалификацию. В знак благодарности фанаты «Вердера» атаковали официальный сайт «Гамбурга» и помогли Аилтону выиграть приз игрока года.

● По возвращении в Стамбул Аилтона не допустили к тренировкам, и за 300 тысяч слили его в «Црвену Звезду». В Сербии офигели от окончательно сдувшейся звезды и уже через полгода отправили в аренду в «Грассхоппер».

В Швейцарии Да Силва забил восемь мячей, но клуб отказался от выкупа.

● Странно, что после всех этих историй в Аилтона поверил «Дуйсбург». Главный тренер Руди Боммер надеялся на чудо, тем более сам футболист в первых интервью уверял: «Время ненадежного Аилтона прошло. Авантюр больше не будет, люди познакомятся с новым Аилтоном».

Энтузиазм бразильца вдохновлял: казалось, он настрадался в маленьких чемпионатах и наконец ухватился за новый шанс в Бундеслиге. Даже на диету сел!

«Кому вообще может понравиться сидеть на диете? Я очень люблю сладкое, но пришлось поработать. Знаете, бананы тоже очень вкусные. Я получаю удовольствие от игры, даже если она без торта с кремом», – говорил Аилтон.

Наконец, бразилец клялся, что опоздания в прошлом. Догадаетесь, из-за чего он вылетел из «Дуйсбурга» спустя несколько месяцев?

«Он опять не появился на сборах. И даже ничего не сказал», – развел руками Боммер.

Журналисты писали, что Аилтон очень вяло тренировался, но «Дуйсбург» готов был терпеть взамен на голы. Скандальный новичок забил всего один.

Обиженный Аилтон ответил: «Забить в этой команде вообще нереально. Даже Это’О не забивал бы за «Дуйсбург». Я всегда в порядке, а вот оборона…»

● После «Дуйсбурга» Аилтона занесло в Украину, и этот трансфер донецкого «Металлурга» до сих пор считается одним из самых провальных. Бразилец даже не прилетел на презентацию: там всем показали только его футболку с №9.

Спортивный директор Вардан Исраелян мялся: «У нас еще один новичок есть – Аилтон. Но он находится в Анкаре для получения визы. Есть некоторые проблемы с документами, у него паспорт закончился (свободные страницы – Sports.ru).

В итоге Аилтон все же приехал в Украину, на зарплату в 600 тысяч евро в год. Другой мотивации у него не было: ни играть, ни тренироваться, ни уж тем более учить язык.

Проблемы начались сразу. Уже в мае главный тренер Николай Костов нервничал на вопросах о новичке: «Где Аилтон? Спросите у руководства. Я не знаю».

Через несколько месяцев Да Силва дал интервью Bild.

– Спортивный директор «Вердера» Клаус Аллофс ищет нового нападающего. У вас есть идеи на этот счет?

– Да, Аилтон!

– В смысле?

– Я уже разговаривал с боссом Борном [Юргеном Борном], а на следующей неделе мне предстоит разговор с Аллофсом. Я возвращаюсь в «Вердер»

– Но по контракту вы должны еще полтора года отыграть в Украине.

– Да, но сейчас я дома, в Бразилии, и не собираюсь возвращаться в Донецк. Надеюсь, что в течении одной-двух недель контракт будет расторгнут. Тогда я буду свободен для «Вердера».

А ведь Виктор Скрипник предупреждал: он провел в «Вердере» 20 лет (играл и тренировал) и хорошо знал Аилтона.

«Не было сбора, на который бы он не опоздал. Его штрафовали, он обещал исправиться, но все повторялось. Когда в стране переводили стрелки часов, он забывал это сделать и всегда опаздывал на тренировку. Шааф в «Вердере» закрывал на это глаза, и Аилтон благодарил его голами. Если же тренер «Металлурга» попробует взять его в ежовые рукавицы, бразилец соберет вещи и сбежит. Или сделает это, увидев снег».

● После «Металлурга» ни в какой «Вердер» Аилтон не вернулся. На вопросы о трансфере бразильца хотя бы в дубль Шааф отвечал: «Тони слишком непостоянный парень, чтобы найти дом. Симпатичный человек, но слишком движимый эмоциями, из-за этого он и попадает в новые истории. Вероятно, таким он останется до конца жизни. Возвращение будет не лучшим решением для него же».

Потом были австрийский «Альтах», бразильские «Кампиненсе» и «Рио-Бранко», китайский «Чунцин Лифань», немецкие «Юрдинген» (шестой дивизион), «Обернойланд» (4) и «Хассия Бинген» (6).

***

Аилтон закончил в 2014-м – имитировал бег аж до 41! После завершения карьеры за ним так же тяжело уследить, как во время игры за «Вердер». Он то живет в Монтеррее, где родилась его жена, то зависает на ранчо в Техасе, то возвращается домой в Бразилию. В 2022-м отдыхал в Бремене, до этого – в США.

В хобби такая же история: рекламировал сосиски, снимался в шоу, комментировал, создал строительный бизнес. Даже был певцом – невозможно устоять и не начать подпевать этому миляге.

На одном из интервью выяснилось, что Аилтон еще и лошадей разводит. Он прервал беседу из-за делового звонка, а когда вернулся эмоционировал: «Они хотели купить у меня лошадь за 10 тысяч! Ха-ха, она стоит все 20!»

В какой-то момент казалось, что у Аилтона очень туго с деньгами. В 2007-м на eBay вдруг появилась его пушка – легендарный приз за победу в гонке бомбардиров Бундеслиги. Суд успел закрыть торги за 80 минут до окончания и на отметке в 600 тысяч евро: оказалось, награду выставил агент Аилтона, уверявший, что футболист должен ему крупную сумму.

Мы все запомнили Шаровую молнию по феноменальному сезону в «Вердере». Без обаятельного толстяка клуб затух, он без «Вердера» – тоже. Да, везде были опоздания, голы и фантики от конфет. Но настоящий Аилтон – это про «Вердер».

«Он замечательный, дружелюбный человек. В супермаркете, где я делаю покупки, стоит картонный Аилтон в полный рост. Всегда улыбаюсь, когда прохожу мимо», – смеется Вилли Лемке, который привез бразильца в Бремен 25 лет назад.

Как же круто, что клуб стерпел обиду – в 2014-м бразильцу организовали шикарный прощальный матч: с переполненным стадионом и диваном в центре поля для его семьи.

Аилтон рыдал, прямо как летом 2004-го. Только не от горя и разочарования, а от счастья – только в Бремене его полюбили таким, какой он есть. Необязательным, пухлым, талантливым.

Фото: Gettyimages.ru/Friedemann Vogel, Lars Baron, Martin Rose, Bernd Lauter, Holde Schneider, Friedemann Vogel, Bongarts, Nadine Rupp, Alexander Hassenstein, Kurt Vinion