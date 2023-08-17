10 комментариев

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«Они продали Элвиса, чтобы купить «Битлз». «Тоттенхэм» уже отпускал звезду за 100 млн – и устроил провальный шопинг

Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Этьен Капу Этьен Капу
Роберто Сольдадо Роберто Сольдадо
Тоттенхэм Тоттенхэм
Харри Кейн Харри Кейн
трансферы трансферы
Франко Бальдини
Паулиньо Паулиньо
Андре Виллаш-Боаш Андре Виллаш-Боаш
Насер Шадли Насер Шадли
Дэниэл Леви Дэниэл Леви
Эрик Ламела Эрик Ламела
Влад Кирикеш Влад Кирикеш
Футбол Футбол

Вспоминаем массовую закупку «шпор»-2013.

Кейн ушел из «Тоттенхэма», и рухнул незыблемый островок стабильности, такой редкий в современном мире. Казалось, Харри навсегда привязан к шуткам про пыльную полку с трофеями. Теперь он в «Баварии», и «Тоттенхэму» предстоит заменить лучшего футболиста уже по ходу стартовавшего сезона.

Опыт у Дэниэла Леви есть: летом 2013-го «Тоттенхэм» пристраивал деньги с рекордной продажи Гарета Бэйла. История повторяется: спустя 10 лет «шпоры» снова потеряли ключевого футболиста и не планируют менять его одним игроком сопоставимого статуса.

Какой план у «Тоттенхэма»? Кажется, трансферов почти не будет

Уход Кейна образует в «Тоттенхэме» огромную дыру – в сердце и на поле. Фанаты не скоро забудут главного форварда: Харри маскировал многие проблемы «шпор» и явно стал бы лучшим бомбардиром в истории АПЛ (до Ширера всего-то 47 голов).

По данным The Athletic, руководство еще с 2021-го продумывало план на случай ухода Кейна: сейчас «шпоры» предпочитают перераспределить голы Харри на всю атаку – в клубе понимают, что заменить его одним трансфером невозможно. Это означает, что особая роль в новом проекте будет у нового тренера Энджа Пастекоглу – он должен построить системную атаку, независимую от одной звезды.

Такой выбор боссы сделали, исходя из бюджета: несмотря на 100 млн от «Баварии», у «Тоттенхэма» все еще недостаточно средств для покупки супертопа. Поэтому и отпал вариант с Виктором Осимхеном – «Наполи» явно потребовал бы у лондонцев больше.

Еще одним вариантом был Эван Фергюсон – очередной вундеркинд «Брайтона». 18-летний форвард забил шесть мячей в АПЛ-2022/23, ударно начал и новую кампанию – вкрутил «Лутону» за 12 минут на поле. За ирландцем следит еще и «Манчестер Сити», поэтому «Брайтон» переподписал с ним контракт до 2028 года – в ближайшее время Фергюсон никуда не уйдет.

Сорвался и Расмус Хейлунд – он приземлился на «Олд Траффорд», там его очень ждал Эрик тен Хаг. «Тоттенхэм» рассматривал датчанина еще до «Юнайтед», но предложений не делал.

«Тоттенхэм» не решается на закупку еще и потому, что уже прилично потратился летом. Кейн и Харри Уинкс принесли клубу 111 млн евро, но затраты на новичков больше. На выкуп Деяна Кулусевского и Педро Порро ушло 70 млн, на трансферы Джеймса Мэддисона, Микки ван де Вена и Гульельмо Викарио – еще 106 млн.

Тем более у «Тоттенхэма» есть вариант прямой замены Кейна – Ришарлисон. Он давно ждет шанса в центре нападения – о тяге к этой роли он рассказывал еще в 2019-м: «Это ближе к воротам, а чем ближе ты к ним – тем выше шанс забить». 

В первом туре именно бразилец сыграл на острие, в него верит и Пастекоглу: «Ричи – фантастический игрок. Я уже говорил, что у него есть действительно сильные качества, которые вписываются в мои настройки. Он усердно работает и делает то, что нужно перед воротам. Есть и другие важные аспекты его игры.

Я бы не ждал одного игрока [на замену Кейну]. Речь идет идет о коллективе и том, как мы можем стать сильной атакующей командой с игроками, которые уже есть у нас. У нас действительно фантастические игроки атаки, Ричи – один из них». 

The Athletic предполагает, что «Тоттенхэм» может присмотреться к Айвену Тоуни: к январю форвард «Брентфорда» отбудет дисквалификацию. Еще в шорт-листе «шпор» Бреннан Джонсон – вингер «Ноттингем Форест» выглядит как подмена Сон Хын Мину на длинной дистанции.

Еще до перехода Кейна The Times писала о нападающем «Гента» Гифте Орбане: 21-летний нигериец забил 20 мячей в 22 матчах сезона-2022/23. Evening Standard утверждает, что «Тоттенхэм» сделает предложение до конца лета.

Кажется, пока все. Несколько источников опровергли интерес лондонцев к Ромелу Лукаку. Все действительно указывает на то, что «Тоттенхэм» вынес уроки из летней кампании 2013-го.

Повторять такое никто не захочет.

«Тоттенхэм» уже продавал главную звезду за 100 млн. Детали сделки скрыли от Роналду

Вернем вас в 2013-й. Тогда сага с Бэйлом и «Реалом» утомила абсолютно всех. А как иначе, если торгуется Леви, да еще и за 100+ млн.

Бэйл искрометно провел сезон-2012/13: сделал 21+6 и занял третье место в гонке бомбардиров, проиграв Робину ван Перси (26) и Луису Суаресу (23). Но не помог «Тоттенхэму» заползти в Лигу чемпионов – только пятое место, разочарование и желание наконец уехать к трофеям.

К тому времени в Мадриде Флорентино Перес не придумал схему по скупке талантливых бразильцев – его все еще привлекала идея коллекционировать в «Реале» футбольных селебрити. Он вступил в переговоры с Леви и открыл утомительную сагу, стартовав лишь с 56 млн евро. Бэйл очень хотел уехать, но дипломатично молчал – тихонько оставался травмированным и скрестил пальцы в сторонке.

«Реал» панически боялся сделки в 100+ млн. Перес не хотел разочаровать Роналду: капризный португалец вполне мог обидеться на то, что кого-то в клубе оценивают выше (его купили в 2009-м за 94 млн). Тогда Леви предложил схему: «Реал» платит 101 млн евро, но всем говорит, что меньше. Схему вскрыли только через несколько лет, зато со всех сторон: были инсайды Гильема Балаге, комментарии журналиста The Sunday Times Джонатана Норткрофта и слив от Football Leaks.

«Мои источники в Мадриде утверждают, что Роналду не спешил подписывать новый контракт, не узнав, сколько заплачено за Бэйла. Если больше, чем они отдали за него, Роналду будет «расстроен». Если меньше – то все хорошо.

На самом же деле известные мне детали показывают, что за валлийца отдан 101 миллион евро, хотя «Реал» заверил Роналду, что речь о 91 миллионе. По какой-то причине он поверил», – писал Балаге осенью 2013-го. 

Те переговоры были сложными для всех (пожалуй, кроме Леви). Перес терял деньги и боялся обидеть Роналду, Бэйл метался от неопределенности, а его агент едва не пережил нервный срыв.

«Несколько раз сделка была близка к провалу. Надеюсь, мы с Леви по-прежнему друзья, но я не уверен. Наши встречи не всегда проходили в любви и согласии. Гарет силен психологически, но все это было для него пыткой. Каждый день мы общались по пять раз. Он хотел знать, что происходит. Его эмоции то шли вверх, то падали», – вспоминал Джонатан Барнетт.

На деньги с продажи Бэйла «Тоттенхэм» купил семь игроков – попал лишь с одним

После завершения сделки с «Реалом» на Лондон упали большие деньги, которые нужно было инвестировать в состав. Под новую стратегию на «Уайт Харт Лейн» вызвонили Франко Бальдини с опытом в «Реале» и «Роме». Итальянцу дали бэйдж технического директора, доверили трансферную политику и огромный бюджет. Больше «Тоттенхэм» тратил только в сезоне-2008/09: 144 млн евро улетели на Романа Павлюченко, Луку Модрича, Ведрана Чорлуку, Дэвида Бэнтли, Робби Кина, Джермейна Дефо и других.

Бальдини вложился в перспективных игроков, которые должны были вывести клуб на новый уровень. Все потратили на семерых новичков. Позже эксперт BBC Гарт Крукс заявил: «Они продали Элвиса, чтобы купить «Битлз».

Эксперимент Бальдини провалился: уже к декабрю «Тоттенхэм» опустился на седьмое место, проиграл «Ливерпулю» 0:5 и достал метлу для Виллаш-Боаша. Бальдини признал вину, но его отставку Леви не принял. Итальянец задержался в Лондоне до лета 2015 года, но со срезанными полномочиями. Маурисио Почеттино настоял, чтобы «Тоттенхэм» прихватил с ним из «Саутгемптона» еще и директора Пола Митчелла. Вместе они пересмотрели трансферный отдел «шпор» – теперь Бальдини отвечал только за продажи.

По слухам, клуб задвинул Бальдини именно за провал летом 2013-го, но не увольнял из-за большой компенсации.

А сейчас вспомним великолепную семерку.

Паулиньо

Зарплата: 55 тысяч фунтов в неделю

Бразилец плакал при расставании с «Коринтианс» – до 25 лет он ни разу не покидал родину и предсказуемо столкнулся с тяжелой адаптацией в хмурой АПЛ.

Сначала все вроде было неплохо, и в первом сезоне Паулиньо забил восемь мячей. До переезда в Англию его рекламировали как бразильского Лэмпарда – но ему не хватало завершения. Он действительно врывался в последнюю фазу атаки прямо как Фрэнки, но упустил очень много моментов. А когда критика усилилась, раскис и ошибался даже в передачах ближнему.

С приходом Почеттино Паулиньо все реже появлялся на поле, а уже летом 2015-го его продали в «Гуанчжоу» за 14 млн.

«В «Тоттенхэме» у меня были трудные времена во втором сезоне. Многие потеряли в меня веру.  Я не хотел выходить из квартиры, потому что переживал из-за того, что не играю. Для футболиста не играть – это как рыбе без воды. Мне казалось, я задыхаюсь.

Не знаю почему, но я не входил в планы Почеттино. Наверное, не вписывался в его философию. Но у меня не было с ним разногласий. Никогда не скажу ничего плохого о «Тоттенхэме», – делился Паулиньо в 2018-м.

Роберто Сольдадо

Зарплата: 50 тысяч фунтов в неделю

С похожими чувствами уезжал из Лондона и Сольдадо.

«Последние два года были сложными для меня. Могу только извиниться за то, что не оправдал ожидания фанатов «Тоттенхэма», – прощался он в твиттере.

Испанец приехал из «Валенсии» и установил трансферный рекорд – ранее клуб никогда не платил 30 млн евро за одного футболиста (вскоре его перебил Ламела). Сольдадо ярко стартовал и забил четыре мяча в трех играх против «Кристал Пэлас», «Суонси» и тбилисского «Динамо». Но прицел сбился: всего шесть мячей в АПЛ-2013/14 (четыре с пенальти) и один гол в кампании-2014/15.  

Роберто быстро отошел на второй план – рядом уже сверкал Харри Кейн. В 2015-м его вернули в Испанию – «Вильярреалу» со скидкой в 14 млн.

Насер Шадли

Зарплата: 50 тысяч фунтов в неделю

В первом сезоне АПЛ он забил всего один мяч, но потом расцвел при Почеттино: впечатляющие 11+6 в чемпионате Англии-2014/15. Когда казалось, что все наладилось, свалились смерть отца и травмы – из-за них Шадли потерял место в старте.

Почеттино рассчитывал на бельгийца как на игрока ротации – Насеру это не подходило, и он уехал в комфортный «Вест Бромвич». «Тоттенхэм» на нем даже заработал: окупили трансфер из «Твенте» и накинули сверху еще 7 млн.

Затмить Бэйла Шадли, конечно, не удалось.

Влад Кирикеш

Зарплата: 40 тысяч фунтов в неделю

Вряд ли кто-то в Англии слышал про 24-летнего румына до переезда на «Уайт Харт Лейн». А ведь «Тоттенхэм» выписал за него почти 10 млн евро, сделав самым дорогим трансфером из чемпионата Румынии.

Кирикеша презентовали как центрального защитника с отличным пасом. Влад даже неплохо стартовал, но под английским прессингом все чаще дарил соперникам легкие голы. Уже через полгода поползли слухи об РПЛ и Серии А. Кирикеш в итоге уехал только в 2015-м, в «Наполи» за 7 млн – последним действием в футболке «Тоттенхэма» стало нарушение на красную карточку в игре со «Стоком».

Кажется, больше ничего крутого в карьере Влада не случилось.

Этьен Капу

Зарплата: 50 тысяч фунтов в неделю

«Невероятный игрок! Отличный спортсмен и настоящая рабочая лошадка. Мне очень нравится факт, что он немного ******* [чокнутый]», – так описывал Капу Трой Дини.

Мы сейчас точно подумали про одного и того же Капу? Пожалуй, Этьен – самый серый из великолепной семерки. Легко забыть, что он вообще был в «Тоттенхэме». Француз чередовал неплохие матчи с откровенными провалами – хотя сложно говорить о стабильности, когда его внезапно ставили даже центральным защитником.  

Еще Дини говорил, что в 2013-м Капу ради «Тоттенхэма» отказал «Ливерпулю». В итоге всего 36 матчей за «шпор» за два сезона и трансфер в «Уотфорд» – зато почти отбили затраты (9 млн).

Кристиан Эриксен

Зарплата: 75 тысяч фунтов в неделю

За приглашение Эриксена Бальдини действительно хочется пожать руку. Кристиан провел в «Тоттенхэме» шесть с половиной сезонов и стал легендой: 305 матчей, 69 мячей и 90 ассистов – уау!

При Тиме Шервуде казалось, что датчанин просто затыкает дыры в центре поля. Все как всегда изменилось при Почеттино – из незаметного героя Эриксен спрогрессировал в лидера и финалиста Лиги чемпионов.

После поражения в том финале Кристиан заговорил о желании «попробовать что-то новое» и через полгода выпросил-таки трансфер в «Интер». В дополнение к яркому перфомансу «Тоттенхэм» еще и заработал +13 млн.

Эрик Ламела

Зарплата: 100 тысяч фунтов в неделю

Тут Бальдини схитрил: взял Ламелу, которого отлично знал по «Роме». Аргентинец высоко котировался в Европе, считался одним из наследников Месси и набил в Серии А отличную статистику. «Рома» не хотела отпускать Эрика, но вынудило очередное непопадание в еврокубки.

Ламела сразу защищался от давления, потому что именно его считали прямой заменой Бэйлу.

«Я не Гарет Бэйл, я Эрик Ламела. Бэйл – это Бэйл, а я Ламела.

Он перешел в «Реал», в один из лучших клубов мира. Но мы с ним разные. Люди много говорили обо мне и других игроках, которые пришли в команду летом. Все могут добавить в «Тоттенхэм» что-то новое, но будет неправильно говорить, что я пришел сюда, чтобы заменить Бэйла», – говорил Ламела.

Как и многие другие, аргентинец не сработался с Виллаш-Боашем, а потом на него обрушились ужасные травмы, паралич младшего брата и смерть любимой собаки. Все эти неприятности вогнали Ламелу в глубокую депрессию – падение усугубляла травля фанатов, которые еще не знали о потерях аргентинца.

Выпутаться помог Почеттино, но своим Ламела так и не стал. Хотя были проблески – например, два гола рабоной и 5+9 в АПЛ-2015/16.

Ламела оставался последним символом закупки Бальдини – он закрыл историю великолепной семерки в 2021-м, уйдя в «Севилью». Там он выиграл Лигу Европы – это был его седьмой финал в карьере и первая победа.  

***

Спустя 10 лет «Тоттенхэм» вновь расстался с ключевым игроком и заработал 100 млн евро. Сейчас есть твердое ощущение, что история с массовой закупкой не повторится. Это подтверждает Постекоглу: «Честно говоря, мы планировали это [замену Кейну] какое-то время. Чтобы понять, что это должно было произойти, не требуется слишком много следственной работы».

Правда, пока не понятно, где Леви возьмет новую звезду, сопоставимую по статусу с Бэйлом и Кейном. Без нее конкурировать в топ-6 невозможно. 

Боль Эрика Ламелы: паралич брата, 1000 дней травм, 0 трофеев и насмешки фанов

Я болею за «Тоттенхэм» и буду скучать по Кейну, но рад определенности. Теперь – полная перестройка

Фото: Gettyimages.ru/Charlie Crowhurst, Francesco Pecoraro, Ryan Pierse, Shaun Botterill, Gonzalo Arroyo Moreno, Clive Rose, Michael Regan, Tom Dulat, Clive Mason, Julian Finney

10 комментариев

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Андрей Андреев
Помню на спортсе даже вышла статья под названием «Как Тоттенхэм и Ливерпуль заменили ушедших Бэйла и Суареса?», в которой вместо текста просто было написано одно слово - «Никак».
+62
0
+62
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olgerd11
Ответ Андрей Андреев
Помню на спортсе даже вышла статья под названием «Как Тоттенхэм и Ливерпуль заменили ушедших Бэйла и Суареса?», в которой вместо текста просто было написано одно слово - «Никак».
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/strops/700490.html
+21
0
+21
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Фанат Доры Дуры
История с Роналду, это дичь какая-то. Забыл уже про это, если тогда я не верил в это, то сейчас это кажется вполне реальным.
+20
-1
+19
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Александр Опёнышев
Какой же криш нарцисс, просто жесть)))
+6
0
+6
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Ivan Ovcharov
Кристиан Ламела?)
+5
0
+5
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Ночной Птах
Ответ Андрей Андреев
Помню на спортсе даже вышла статья под названием «Как Тоттенхэм и Ливерпуль заменили ушедших Бэйла и Суареса?», в которой вместо текста просто было написано одно слово - «Никак».
Комментарий под тем материалом: «Сильный материал, глубокая аналитика. Скиньте это Муну, пусть посмотрит как надо серьезные тексты писать...»
Были времена, когда Роман Мун был звездой Спорса и главной целью буллинга пользователей. Интересно куда пропал он, последняя активность 21 году.
+3
0
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Тюменец
По мне так куча покупок "шпор", последних двух лет, вскоре окажутся в подобном рейтинге.
Из семерки явно провалились только Сольдадо и Паулиньо, от которых, правда, и ждали многого. Эриксен и Ламела (в меньшей степени) были полезны все время в "Тоттенхэме", хотя аргентинец и выпал из-за проблем и травм.
+2
-1
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Nikita_C47
Ответ Ivan Ovcharov
Кристиан Ламела?)
И Эрик Эриксен)
+1
0
+1
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saint mario
Паулиньо играл в Литве и Польше, это его первые клубы, потом вернулся в Бразилию, откуда был выкуплен Шпорами
0
0
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Mcconaughey_lol
Ответ Ночной Птах
Комментарий под тем материалом: «Сильный материал, глубокая аналитика. Скиньте это Муну, пусть посмотрит как надо серьезные тексты писать...» Были времена, когда Роман Мун был звездой Спорса и главной целью буллинга пользователей. Интересно куда пропал он, последняя активность 21 году.
Реинкарнировал в Глебчика
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