10 комментариев

Вспоминаем массовую закупку «шпор»-2013.

Кейн ушел из «Тоттенхэма», и рухнул незыблемый островок стабильности, такой редкий в современном мире. Казалось, Харри навсегда привязан к шуткам про пыльную полку с трофеями. Теперь он в «Баварии», и «Тоттенхэму» предстоит заменить лучшего футболиста уже по ходу стартовавшего сезона.

Опыт у Дэниэла Леви есть: летом 2013-го «Тоттенхэм» пристраивал деньги с рекордной продажи Гарета Бэйла. История повторяется: спустя 10 лет «шпоры» снова потеряли ключевого футболиста и не планируют менять его одним игроком сопоставимого статуса.

Какой план у «Тоттенхэма»? Кажется, трансферов почти не будет

Уход Кейна образует в «Тоттенхэме» огромную дыру – в сердце и на поле. Фанаты не скоро забудут главного форварда: Харри маскировал многие проблемы «шпор» и явно стал бы лучшим бомбардиром в истории АПЛ (до Ширера всего-то 47 голов).

По данным The Athletic, руководство еще с 2021-го продумывало план на случай ухода Кейна: сейчас «шпоры» предпочитают перераспределить голы Харри на всю атаку – в клубе понимают, что заменить его одним трансфером невозможно. Это означает, что особая роль в новом проекте будет у нового тренера Энджа Пастекоглу – он должен построить системную атаку, независимую от одной звезды.

Такой выбор боссы сделали, исходя из бюджета: несмотря на 100 млн от «Баварии», у «Тоттенхэма» все еще недостаточно средств для покупки супертопа. Поэтому и отпал вариант с Виктором Осимхеном – «Наполи» явно потребовал бы у лондонцев больше.

Еще одним вариантом был Эван Фергюсон – очередной вундеркинд «Брайтона». 18-летний форвард забил шесть мячей в АПЛ-2022/23, ударно начал и новую кампанию – вкрутил «Лутону» за 12 минут на поле. За ирландцем следит еще и «Манчестер Сити», поэтому «Брайтон» переподписал с ним контракт до 2028 года – в ближайшее время Фергюсон никуда не уйдет.

Сорвался и Расмус Хейлунд – он приземлился на «Олд Траффорд», там его очень ждал Эрик тен Хаг. «Тоттенхэм» рассматривал датчанина еще до «Юнайтед», но предложений не делал.

«Тоттенхэм» не решается на закупку еще и потому, что уже прилично потратился летом. Кейн и Харри Уинкс принесли клубу 111 млн евро, но затраты на новичков больше. На выкуп Деяна Кулусевского и Педро Порро ушло 70 млн, на трансферы Джеймса Мэддисона, Микки ван де Вена и Гульельмо Викарио – еще 106 млн.

Тем более у «Тоттенхэма» есть вариант прямой замены Кейна – Ришарлисон. Он давно ждет шанса в центре нападения – о тяге к этой роли он рассказывал еще в 2019-м: «Это ближе к воротам, а чем ближе ты к ним – тем выше шанс забить».

В первом туре именно бразилец сыграл на острие, в него верит и Пастекоглу: «Ричи – фантастический игрок. Я уже говорил, что у него есть действительно сильные качества, которые вписываются в мои настройки. Он усердно работает и делает то, что нужно перед воротам. Есть и другие важные аспекты его игры.

Я бы не ждал одного игрока [на замену Кейну]. Речь идет идет о коллективе и том, как мы можем стать сильной атакующей командой с игроками, которые уже есть у нас. У нас действительно фантастические игроки атаки, Ричи – один из них».

The Athletic предполагает, что «Тоттенхэм» может присмотреться к Айвену Тоуни: к январю форвард «Брентфорда» отбудет дисквалификацию. Еще в шорт-листе «шпор» Бреннан Джонсон – вингер «Ноттингем Форест» выглядит как подмена Сон Хын Мину на длинной дистанции.

Еще до перехода Кейна The Times писала о нападающем «Гента» Гифте Орбане: 21-летний нигериец забил 20 мячей в 22 матчах сезона-2022/23. Evening Standard утверждает, что «Тоттенхэм» сделает предложение до конца лета.

Кажется, пока все. Несколько источников опровергли интерес лондонцев к Ромелу Лукаку. Все действительно указывает на то, что «Тоттенхэм» вынес уроки из летней кампании 2013-го.

Повторять такое никто не захочет.

«Тоттенхэм» уже продавал главную звезду за 100 млн. Детали сделки скрыли от Роналду

Вернем вас в 2013-й. Тогда сага с Бэйлом и «Реалом» утомила абсолютно всех. А как иначе, если торгуется Леви, да еще и за 100+ млн.

Бэйл искрометно провел сезон-2012/13: сделал 21+6 и занял третье место в гонке бомбардиров, проиграв Робину ван Перси (26) и Луису Суаресу (23). Но не помог «Тоттенхэму» заползти в Лигу чемпионов – только пятое место, разочарование и желание наконец уехать к трофеям.

К тому времени в Мадриде Флорентино Перес не придумал схему по скупке талантливых бразильцев – его все еще привлекала идея коллекционировать в «Реале» футбольных селебрити. Он вступил в переговоры с Леви и открыл утомительную сагу, стартовав лишь с 56 млн евро. Бэйл очень хотел уехать, но дипломатично молчал – тихонько оставался травмированным и скрестил пальцы в сторонке.

«Реал» панически боялся сделки в 100+ млн. Перес не хотел разочаровать Роналду: капризный португалец вполне мог обидеться на то, что кого-то в клубе оценивают выше (его купили в 2009-м за 94 млн). Тогда Леви предложил схему: «Реал» платит 101 млн евро, но всем говорит, что меньше. Схему вскрыли только через несколько лет, зато со всех сторон: были инсайды Гильема Балаге, комментарии журналиста The Sunday Times Джонатана Норткрофта и слив от Football Leaks.

«Мои источники в Мадриде утверждают, что Роналду не спешил подписывать новый контракт, не узнав, сколько заплачено за Бэйла. Если больше, чем они отдали за него, Роналду будет «расстроен». Если меньше – то все хорошо.

На самом же деле известные мне детали показывают, что за валлийца отдан 101 миллион евро, хотя «Реал» заверил Роналду, что речь о 91 миллионе. По какой-то причине он поверил», – писал Балаге осенью 2013-го.

Те переговоры были сложными для всех (пожалуй, кроме Леви). Перес терял деньги и боялся обидеть Роналду, Бэйл метался от неопределенности, а его агент едва не пережил нервный срыв.

«Несколько раз сделка была близка к провалу. Надеюсь, мы с Леви по-прежнему друзья, но я не уверен. Наши встречи не всегда проходили в любви и согласии. Гарет силен психологически, но все это было для него пыткой. Каждый день мы общались по пять раз. Он хотел знать, что происходит. Его эмоции то шли вверх, то падали», – вспоминал Джонатан Барнетт.

На деньги с продажи Бэйла «Тоттенхэм» купил семь игроков – попал лишь с одним

После завершения сделки с «Реалом» на Лондон упали большие деньги, которые нужно было инвестировать в состав. Под новую стратегию на «Уайт Харт Лейн» вызвонили Франко Бальдини с опытом в «Реале» и «Роме». Итальянцу дали бэйдж технического директора, доверили трансферную политику и огромный бюджет. Больше «Тоттенхэм» тратил только в сезоне-2008/09: 144 млн евро улетели на Романа Павлюченко, Луку Модрича, Ведрана Чорлуку, Дэвида Бэнтли, Робби Кина, Джермейна Дефо и других.

Бальдини вложился в перспективных игроков, которые должны были вывести клуб на новый уровень. Все потратили на семерых новичков. Позже эксперт BBC Гарт Крукс заявил: «Они продали Элвиса, чтобы купить «Битлз».

Эксперимент Бальдини провалился: уже к декабрю «Тоттенхэм» опустился на седьмое место, проиграл «Ливерпулю» 0:5 и достал метлу для Виллаш-Боаша. Бальдини признал вину, но его отставку Леви не принял. Итальянец задержался в Лондоне до лета 2015 года, но со срезанными полномочиями. Маурисио Почеттино настоял, чтобы «Тоттенхэм» прихватил с ним из «Саутгемптона» еще и директора Пола Митчелла. Вместе они пересмотрели трансферный отдел «шпор» – теперь Бальдини отвечал только за продажи.

По слухам, клуб задвинул Бальдини именно за провал летом 2013-го, но не увольнял из-за большой компенсации.

А сейчас вспомним великолепную семерку.

Паулиньо

Зарплата: 55 тысяч фунтов в неделю

Бразилец плакал при расставании с «Коринтианс» – до 25 лет он ни разу не покидал родину и предсказуемо столкнулся с тяжелой адаптацией в хмурой АПЛ.

Сначала все вроде было неплохо, и в первом сезоне Паулиньо забил восемь мячей. До переезда в Англию его рекламировали как бразильского Лэмпарда – но ему не хватало завершения. Он действительно врывался в последнюю фазу атаки прямо как Фрэнки, но упустил очень много моментов. А когда критика усилилась, раскис и ошибался даже в передачах ближнему.

С приходом Почеттино Паулиньо все реже появлялся на поле, а уже летом 2015-го его продали в «Гуанчжоу» за 14 млн.

«В «Тоттенхэме» у меня были трудные времена во втором сезоне. Многие потеряли в меня веру. Я не хотел выходить из квартиры, потому что переживал из-за того, что не играю. Для футболиста не играть – это как рыбе без воды. Мне казалось, я задыхаюсь.

Не знаю почему, но я не входил в планы Почеттино. Наверное, не вписывался в его философию. Но у меня не было с ним разногласий. Никогда не скажу ничего плохого о «Тоттенхэме», – делился Паулиньо в 2018-м.

Роберто Сольдадо

Зарплата: 50 тысяч фунтов в неделю

С похожими чувствами уезжал из Лондона и Сольдадо.

«Последние два года были сложными для меня. Могу только извиниться за то, что не оправдал ожидания фанатов «Тоттенхэма», – прощался он в твиттере.

Испанец приехал из «Валенсии» и установил трансферный рекорд – ранее клуб никогда не платил 30 млн евро за одного футболиста (вскоре его перебил Ламела). Сольдадо ярко стартовал и забил четыре мяча в трех играх против «Кристал Пэлас», «Суонси» и тбилисского «Динамо». Но прицел сбился: всего шесть мячей в АПЛ-2013/14 (четыре с пенальти) и один гол в кампании-2014/15.

Роберто быстро отошел на второй план – рядом уже сверкал Харри Кейн. В 2015-м его вернули в Испанию – «Вильярреалу» со скидкой в 14 млн.

Насер Шадли

Зарплата: 50 тысяч фунтов в неделю

В первом сезоне АПЛ он забил всего один мяч, но потом расцвел при Почеттино: впечатляющие 11+6 в чемпионате Англии-2014/15. Когда казалось, что все наладилось, свалились смерть отца и травмы – из-за них Шадли потерял место в старте.

Почеттино рассчитывал на бельгийца как на игрока ротации – Насеру это не подходило, и он уехал в комфортный «Вест Бромвич». «Тоттенхэм» на нем даже заработал: окупили трансфер из «Твенте» и накинули сверху еще 7 млн.

Затмить Бэйла Шадли, конечно, не удалось.

Влад Кирикеш

Зарплата: 40 тысяч фунтов в неделю

Вряд ли кто-то в Англии слышал про 24-летнего румына до переезда на «Уайт Харт Лейн». А ведь «Тоттенхэм» выписал за него почти 10 млн евро, сделав самым дорогим трансфером из чемпионата Румынии.

Кирикеша презентовали как центрального защитника с отличным пасом. Влад даже неплохо стартовал, но под английским прессингом все чаще дарил соперникам легкие голы. Уже через полгода поползли слухи об РПЛ и Серии А. Кирикеш в итоге уехал только в 2015-м, в «Наполи» за 7 млн – последним действием в футболке «Тоттенхэма» стало нарушение на красную карточку в игре со «Стоком».

Кажется, больше ничего крутого в карьере Влада не случилось.

Этьен Капу

Зарплата: 50 тысяч фунтов в неделю

«Невероятный игрок! Отличный спортсмен и настоящая рабочая лошадка. Мне очень нравится факт, что он немного ******* [чокнутый]», – так описывал Капу Трой Дини.

Мы сейчас точно подумали про одного и того же Капу? Пожалуй, Этьен – самый серый из великолепной семерки. Легко забыть, что он вообще был в «Тоттенхэме». Француз чередовал неплохие матчи с откровенными провалами – хотя сложно говорить о стабильности, когда его внезапно ставили даже центральным защитником.

Еще Дини говорил, что в 2013-м Капу ради «Тоттенхэма» отказал «Ливерпулю». В итоге всего 36 матчей за «шпор» за два сезона и трансфер в «Уотфорд» – зато почти отбили затраты (9 млн).

Кристиан Эриксен

Зарплата: 75 тысяч фунтов в неделю

За приглашение Эриксена Бальдини действительно хочется пожать руку. Кристиан провел в «Тоттенхэме» шесть с половиной сезонов и стал легендой: 305 матчей, 69 мячей и 90 ассистов – уау!

При Тиме Шервуде казалось, что датчанин просто затыкает дыры в центре поля. Все как всегда изменилось при Почеттино – из незаметного героя Эриксен спрогрессировал в лидера и финалиста Лиги чемпионов.

После поражения в том финале Кристиан заговорил о желании «попробовать что-то новое» и через полгода выпросил-таки трансфер в «Интер». В дополнение к яркому перфомансу «Тоттенхэм» еще и заработал +13 млн.

Эрик Ламела

Зарплата: 100 тысяч фунтов в неделю

Тут Бальдини схитрил: взял Ламелу, которого отлично знал по «Роме». Аргентинец высоко котировался в Европе, считался одним из наследников Месси и набил в Серии А отличную статистику. «Рома» не хотела отпускать Эрика, но вынудило очередное непопадание в еврокубки.

Ламела сразу защищался от давления, потому что именно его считали прямой заменой Бэйлу.

«Я не Гарет Бэйл, я Эрик Ламела. Бэйл – это Бэйл, а я Ламела.

Он перешел в «Реал», в один из лучших клубов мира. Но мы с ним разные. Люди много говорили обо мне и других игроках, которые пришли в команду летом. Все могут добавить в «Тоттенхэм» что-то новое, но будет неправильно говорить, что я пришел сюда, чтобы заменить Бэйла», – говорил Ламела.

Как и многие другие, аргентинец не сработался с Виллаш-Боашем, а потом на него обрушились ужасные травмы, паралич младшего брата и смерть любимой собаки. Все эти неприятности вогнали Ламелу в глубокую депрессию – падение усугубляла травля фанатов, которые еще не знали о потерях аргентинца.

Выпутаться помог Почеттино, но своим Ламела так и не стал. Хотя были проблески – например, два гола рабоной и 5+9 в АПЛ-2015/16.

Ламела оставался последним символом закупки Бальдини – он закрыл историю великолепной семерки в 2021-м, уйдя в «Севилью». Там он выиграл Лигу Европы – это был его седьмой финал в карьере и первая победа.

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Спустя 10 лет «Тоттенхэм» вновь расстался с ключевым игроком и заработал 100 млн евро. Сейчас есть твердое ощущение, что история с массовой закупкой не повторится. Это подтверждает Постекоглу: «Честно говоря, мы планировали это [замену Кейну] какое-то время. Чтобы понять, что это должно было произойти, не требуется слишком много следственной работы».

Правда, пока не понятно, где Леви возьмет новую звезду, сопоставимую по статусу с Бэйлом и Кейном. Без нее конкурировать в топ-6 невозможно.

Фото: Gettyimages.ru/Charlie Crowhurst, Francesco Pecoraro, Ryan Pierse, Shaun Botterill, Gonzalo Arroyo Moreno, Clive Rose, Michael Regan, Tom Dulat, Clive Mason, Julian Finney