Только не притворяйтесь, что не помните Мичу! Обаятельный парень с небрежной прической, который улыбался и странно тряс рукой у виска после голов. Это была внезапная вспышка. Как любовь с первого взгляда. Мичу ворвался в АПЛ в сезоне-2012/13 и так же стремительно исчез. О нем ничего не слышали до «Суонси», растворился он и после АПЛ.

Расширим же образ героя – он точно этого заслуживает. Вспоминаем грустную, но честную карьеру Мичу. Совесть не позволила перейти в клуб Ла Лиги и подписать выгодный контракт с «Астон Виллой». Взамен испанец получил боль на всю жизнь.

Фергюсон отчитал скаутов «МЮ», что они проглядели Мичу. Он стоил всего 2 млн, отказался от роскоши и получил прозвище Шэгги из Скуби Ду

Начнем сразу с Англии, ладно? Мичу хватило всего 8 минут, чтобы очаровать АПЛ: он вышел в стартовом составе на первый тур против «КПР» и быстренько пробил Роберта Грина ударом из-за штрафной.

Безумное начало, никто такого не ждал – особенно партнеры, готовившие Мичу к боли и страданию на «Лофтус Роуд». Накачивал Анхель Ранхель: испанец приехал в Уэльс на пять лет раньше Мичу и предупредил – в гостях у «КПР» всегда сложно. Анхель играл там четыре раз и с трудом увез лишь одну ничью. К тому же «Суонси» скверно подготовился к сезону и особых иллюзий не питал – об этом говорил ассистент тренера Микаэля Лаудрупа Алан Кертис.

С приходом Мигеля Переса Куэсты (да-да, это Мичу) все изменилось: «Суонси» разнес лондонцев 5:0, Мичу сделал 2+1 и активно участвовал в еще одном голе. После игры он с фирменной широченной улыбкой подсел к Ранхелю в автобусе и поиздевался: «Ты же обещал, что будет сложно. Ты прикалывался, да?»

Мичу сразу заинтересовал. Журналисты и болельщики перебирали факты: кто это вообще такой? Кажется, 2012-й был совсем недавно, но скаутская служба еще не прокачалась так сильно. Многие банально не знали Мичу, хотя в Ла Лиге-2011/12 он забил 15 мячей за «Райо Вальекано» и стал лучшим бомбардиром среди полузащитников. Его обогнали только форварды и инопланетяне вроде Месси и Роналду, забившие 50 и 46. Во всем этом безумии и потерялся Мичу – его и в Испании-то не особо замечали, какая там Англия.

Еще удивляла цена – жалкие 2 млн фунтов за человека, который сразу выстрелил дублем. Например, тем же летом в Англию переехали Эден Азар (35 млн), Фабио Борини (13), Лукас Подольски (11), Демба Ба (8,5). Всех их Мичу опередил в гонке бомбардиров – а еще Серхио Агуэро, Эдина Джеко, Димитара Бербатова, Оливье Жиру, Уэйна Руни, Ромелу Лукаку, Карлоса Тевеса и других.

Как же из-за этого бесился Алекс Фергюсон. «МЮ» и «Суонси» встретились в 18-м туре: манкунианцы лидировали и опережали валлийцев на 19 очков, но шотландец все равно восхищался Мичу. Настолько, что на пресс-конференции пообещал отчитать скаутов за то, что они упустили такого футболиста.

«Первоклассная сделка – всего 2 млн евро. А ведь я даже ни сразу не слышал о Мичу до его переезда в «Суонси», – краснел Фергюсон.

До приезда «МЮ» Мичу в 17 матчах АПЛ забил 12 мячей. Добавил ли он «Юнайтед» после слов Фергюсона? Обязательно – сыграли 1:1, и Мигель вырвался на первое место в гонке бомбардиров.

В Суонси сразу влюбились в чудного новичка – особенно приклеилось прозвище Шэгги из мультика про Скуби Ду. Тогда в модной АПЛ поражались, что такой страйкер пренебрежительно относится к внешнему виду.

«Он больше походил на студента, чем на звезду АПЛ. Мы так его и называли. Его волосы были повсюду», – говорил Кертис.

«Мичу вообще не парился из-за внешности. Ему было плевать на роскошные автомобили или одежду. Он был приземленным, все время ходил с рюкзаком. Если бы вы прошли мимо него на улице, ни за что бы не поверили, что это игрок АПЛ», – характеристика от Леона Бриттона.

А вот воспоминания Натана Дайера: «Он выглядел так, будто учился в универе. Такой клевый парень, любил его до дрожи».

Мичу сразу влился в «Суонси»: кругом были одни испанцы, а папа каждую неделю привозил из Испании стейки

Любой трансфер испанца в Уэльс кажется странным – если все так хорошо на родине, зачем менять это на мрачный Уэльс и борьбу за выживание? Тем более на высоком уровне Мичу провел лишь один сезон: до дебюта в Ла Лиге с «Райо» он четыре года болтался в Сегунде, а то и ниже. Риск.

Но причин у Мигеля нашлось сразу несколько. Во-первых, никаких погодных изменений.

«Да, я из Испании, но из Овьедо – это север страны. В Суонси постоянно идет дождь, но так было и в Овьедо. Поэтому я спокойно пережил это время», – улыбался Мичу.

Во-вторых, «Суонси» и испанцы – это история взаимной любви, которая началась в 2007-м. Тогда Роберто Мартинес завершил карьеру футболиста в «Честере» и вернулся в «Суонси» уже тренировать. И сразу сменил стиль клуба: поставил на короткие и быстрые передачи, на прессинг, атаку и движение. Для такого испанского футбола требовались испанские футболисты.

Клуб выписал Анхеля Ранхеля, Гиллема Баузу и Андреа Орланди. Большое спасибо главному скауту Кевину Ривзу: его четкие находки стоили «Суонси» всего 100 тысяч.

«Знания Кевина не имеют аналогов. Он разделяет мое видение игроков и отлично ищет таланты. У него шестое чувство, позволяющее находить таланты на иностранных рынках и адаптировать их к английскому футболу», – гордился Мартинес.

Понимание всего испанского было примерно на таком уровне: на первой же тренировке журналисты забрали Ранхеля, Баузу и Орланди на фотосессию, вручили им по сомбреро и назвали Tres Amigos.

«Но мы же не мексиканцы…» – сопротивлялся Ранхель, но никто не слушал. Только Мартинес угарал в сторонке.

Так началась любовь «Суонси» к Испании: к 2016-му за клуб поиграли 13 испанцев, тренеры тоже приглашались под идентичный стиль. После Роберто Мартинеса были Пауло Соуза, Брендан Роджерс и Микаэль Лаудруп – все с примерно похожими взглядами.

Вот и Мичу застал ту эпоху. В одно окно с ним приехали Чико Флорес и Пабло Эрнандес, до этого в клубе уже был Ранхель, следующим летом подвезли Хосе Каньяса, Альваро Васкеса, Жорди Амата и Алехандро Посуэло.

Оценил даже Алекс Фергюсон: «Лаудруп вышел на испанский рынок примерно так же, как Алан Пардью на французский для «Ньюкасла».

Особым днем для испанизации «Суонси» стал сентябрь 2013-го. Тогда валлийцы залетели в группу Лиги Европы к «Валенсии», «Кубани» и «Санкт-Галлену». Когда «Суонси» приехал на «Месталью», все офигели: в стартовом составе гостей было шесть испанцев – на два больше, чем у «Валенсии». И это еще Васкес остался в запасе!

«Это была, наверное, наша лучшая ночь. В первый год нас было четверо, затем пришли еще, плюс Джонатан де Гузман играл в Испании за «Мальорку» и «Вильярреале». Это была семья, поэтому все так сработало. Мы победили 3:0, но «Месталья» аплодировала нам», – вспоминал Мичу.

Еще одна причина, по которой Мигель выбрал «Суонси» – Микаэль Лаудруп.

«Когда я был ребенком, я отправлял письма Санте. Но если бы я был ребенком сейчас, то хотел бы автограф Лаудрупа. А если бы он ответил мне, это было бы лучшее Рождество.

Мы отлично понимали друг друга. Он предоставил игрокам много свободы, просил играть во владение. Вообще лучший!» – так Мичу описывал чувства к тренеру.

В Уэльсе Мигель никогда не оставался один. Вокруг играли соотечественники, часто приезжал отец – он не пропустил ни одной игры сына. Хосе Луис работал классическую пятидневку, в пятницу вечером собирал вещи и ехал из Овьедо в Бильбао. Оттуда самолет в Лондон, из столицы Англии отец Мичу добирался до города, где был матч сына.

«Если мы играли дома, он доезжал до Суонси. Если на выезде – до нужного города. Он был на каждой игре! Невероятно! Он всегда брал с собой тележку со стейками, ветчиной и другой едой для меня. И всегда боялся, что его тормознут в аэропорту», – милая история от Мичу.

Мичу – это непонятная позиция, аномальная реализация и яркое празднование, у которого сразу три объяснения

После тихого трансфера за 2 млн фунтов Мичу оставался загадкой даже для футболистов «Суонси». Например, Натан Дайер вспоминал: «Когда он подписал контракт, Лаудруп сказал команде: «Теперь у нас есть Мичу. Где бы он ни был на поле, просто отдайте мяч ему». И мы подумали: «Чего, к нам Месси приехал что ли?»

Многое прояснилось, когда они оценили новичка в деле на поле «КПР».

«Мы видели, что он качественно тренировался, но даже не мечтали, что он с первого матча окажет такое влияние. После игры с «КПР» мы задумались: «Уау, и этот парень теперь в нашей команде?» – восторгался Леон Бриттон.

Мичу разрывал: после дубля «КПР» он последовательно забил «Вест Хэму» и «Сандерленду» – четыре мяча в трех играх! Заговорили даже про сборную Испании, но Мигель с улыбкой отмахивался: «Нереально! Это лучшая команда мира на данный момент – они выиграли Евро, чемпионат мира, а теперь снова Евро».

И ведь вызвали же: приглашение прилетело уже в декабре 2012-го. Тогда дебютировать не удалось – первый матч за Испанию Мичу провел в 2013-м в квалификации ЧМ против Беларуси.

«Думаю, это лучший момент в карьере. Лучший, потому что они выиграли все, в составе были лучшие игроки мира: Иньеста, Хави, Торрес, Вилья, Касильяс…» – не верил Мичу.

В Англии после дебюта за сборную вручают кепку с датой и именем соперника. Когда Мичу спросили, что ему приготовили после дебюта за Испанию, он рассмеялся: «В раздевалке был «Макдональдс». Мне дали не кепку, а бургер».

Время шло, а Мичу никак не сдувался: в концу года он возглавил таблицу бомбардиров – 13 голов в 18 матчах. Дерзкий новичок забивал не только середнякам: вкатил дубль «Арсеналу» на «Эмирейтс», дважды в сезоне пробил «МЮ», вкрутил по голу «Тоттенхэму» и «Челси». Особенно улыбался после игры с «Арсеналом»: забил победный на 88-й и добавил на 92-й.

«В перерыве Лаудруп говорил: «Что, черт побери, вы делаете? Просто возьмите и забейте уже. Но не теряйте из виду Росицки». Ну вот я и послушал. Просто ждал, ждал, ждал и…» – светился Мичу.

Особой сложности сопернику добавляла позиция испанца. Во-первых, его манеру игры еще никто не знал. Во-вторых, Мичу вообще-то полузащитник – откуда такая результативность? Это идея Лаудрупа. Датчанин разглядел скиллы, которые озадачили защитников: Мичу часто действовал в оттяжке и часто исполнял ложную девятку. Мигель отлично держал мяч, читал игру и пасовал, но еще и классно врывался в зону и четко бил в касание. На 18 голов в АПЛ-2012/13 Мигелю потребовалось 38 ударов в створ.

Свою главную фишку он объяснил так:

«По-испански это называется ллегада. Думаю, это мой лучший прием в футболе. Когда вы оказываетесь в зоне второй линии (или подбора – Sports.ru), то вас никто не опекает. Потому что кто должен делать это? Центральный полузащитник? Защитник? Такие открывания вместе с ударом в касание – один из моих лучших приемов.

Думаю, завершить момент ударом в одно касание – одна из самых сложных вещей в футболе. Если вы посмотрите на мои голы в «Райо» и «Суонси», то увидите, что примерно 95% я забил в одно касание».

В то время настолько продвинутой статистики еще не было, но все легко восстановить – 24 гола из 28 за «Суонси» испанец действительно забил первым касанием. Уау!

Посмотрели видео? Заиграла ностальгия от его празднования? Даааа, эти покручивания у виска навсегда врезались в память. У этого празднования сразу несколько смыслов – по крайне мере, показания самого Мичу постоянно менялись.

Сначала была история про сидр: «Это знак уважения к моему родному региону. В Астурии сидр – фирменный напиток. И там его наливают именно так – с большой высоты, чтобы были брызги и газы».

Потом появилась история про пенальти: «Это празднование – из моего испанского прошлого. Когда я играл за «Сельту» во втором дивизионе, я не забил пенальти в ворота «Гранады». В следующий раз, когда я играл против «Гранады» уже за «Райо», их фанаты кричали: «Эй, Мичу, пробей-ка сегодня пенальти».

Мы победили, а я забил единственный мяч. Тогда я приложил руку к уху и слушал фанатов «Гранады». Они почему-то молчали. Это было безобидное празднование. Да, я сейчас в «Суонси», но мне нравится праздновать так».

Есть и третья версия. Когда Мичу отказал хихонскому «Спортингу», те в ответ смеялись: «Ну и ладно, ты никогда не сыграешь в Ла Лиге». Это привет и для них. «Своим празднованием я заставляю людей молчать», – объяснил Мигель.

Всего за карьеру в Англии испанец заставлял соперников молчать 28 раз. Из топ-6 ноги унес только «Сити»:

«Арсенал» ⚽️⚽️⚽️

«МЮ» ⚽️⚽️

«Ливерпуль» ⚽️

«Тоттенхэм» ⚽️

«Челси» ⚽️

«С самого старта я катился будто на колесах. У меня была вся уверенность мира, меня невозможно было остановить. Мы обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде», «Челси» – на «Стэмфорд Бридж». Была и знаменитая победа на «Эмирейтс». Неплохо, неплохо», – вспоминал Мичу.

Особенно ярким получился первый сезон: 18 голов в АПЛ + 4 мяча в домашних кубках. Кампания-2012/13 стала исторической для «Суонси» – в эпоху АПЛ валлийцы не заползали в топ-9. Да еще и взяли первый (и до сих пор единственный) крупный трофей в Англии – Кубок Лиги.

На пути к финалу на «Уэмбли» «лебеди» прошли «Барнсли» (3:1), «Кроули» (3:2), «Ливерпуль» (3:1), «Мидлсбро» (1:0) и «Челси» (2:0, 0:0). В решающем матче повезло с соперником: «Брэдфорд» тогда пылился в четвертом дивизионе, но все равно прошел «Уотфорд», «Уиган», «Астон Виллу» и даже «Арсенал».

В историческом финале борьбы не получилось: куражный «Суонси» все решил еще в первом тайме (2:0), а во втором добил до 5:0. Конечно, забил и Мичу.

«У нас была очень хорошая команда. Уэйн Раутледж придавал нам много скорости. У «Суонси» был свой стиль в течение многих лет. Было круто забить 22 мяча в том сезоне. Победа в Кубке Лиги – лучшее воспоминание, тем более мы сделали это в столетие клуба. Я счастливый парень, потому что мог жить этим моментом в футболе», – гордился Мичу.

Мичу мог перейти в «Ливерпуль» за 30 млн, но карьеру убила загадочная травма. Тот сезон – последний нормальный в карьере

Уже в середине сезона-2012/13 стало очевидно, что цена Мичу явно не 2 млн. Медиа растиражировали интерес больших клубов, чаще всего писали про «Ливерпуль» и «Атлетико». «Суонси» не очень хотел отдавать лидера, быстро переподписал с ним контракт и заломил для потенциальных покупателей цену в 30 млн фунтов.

Кажется, оправдано: Мичу стал игроком года в «Суонси», а Лаудруп и Фергюсон назвали его трансфер сделкой сезона.

Но вскоре котировки испанца стремительно рухнули.

Сезон-2013/14 многое расставил по местам. Футбол «Суонси» раскусили, Мичу получил травму и пропустил 15 матчей, а квалификация в Лиге Европы усложнила и без того насыщенный календарь. Результаты просели, а расслабленный Лаудруп особо не напрягался – кажется, больше думал о «Тоттенхэме», куда его отправляли на замену Андре Виллашу-Боашу.

Разочаровались даже футболисты. Инсайдеры писали, что лидеры «Суонси» встречались с руководством, чтобы обсудить Лаудрупа. Их смущало отсутствие у тренера мотивации и вовлеченности в процесс – он мог даже не прийти на тренировку, если шел дождь. Испанец многое позволял игрокам, совсем не гасил конфликты и потерял раздевалку. А после поражения от «Вест Хэма» улетел в двухнедельный отпуск.

Руководство «Суонси» прислушалось к игрокам и уволило датчанина. Его заменил Гарри Монк, который был играющим тренером и ранее вошел в штаб Лаудрупа против воли Микаэля.

Монку как раз не нравилась испанизация «Суонси»: в свое первое трансферное окно он избавился от семи испанцев. Включая Мичу – правда, от того Мичу уже почти ничего не осталось. Из-за травм колена и лодыжки и общей смуты в «Суонси» он никак не мог выйти на привычный уровень. Итог печальный: всего 2 гола в АПЛ и 4 в Лиге Европы – последний мяч за клуб он забил Александру Беленову из «Кубани».

Монк сразу обозначил: никакие испанцы, кроме ветерана Ранхеля, его не интересуют. Мичу уехал в аренду в «Наполи», но толком там и не поиграл: зацепил 148 минут в Серии А, 83 – в Лиге Европы, 13 – в ЛЧ.

Все из-за загадочной травмы. Впервые Мичу повредил лодыжку еще в «Суонси», в Италии случился рецидив. После нескольких операций Мигель вроде бы вернулся к тренировкам, но за «Наполи» больше не сыграл.

И за «Суонси» тоже, хотя вернулся в клуб и числился там до ноября 2015-го. Стороны договорились о расторжении контракта – сухо, грустно и обидно. Спустя полтора года после феноменального сезона Мичу растворился, будто не было тех 22 голов, восторгов Фергюсона и Кубка Лиги. Следующий официальный матч Мигель провел в сентябре 2016-го – спустя 689 дней после последнего выхода на поле. Голы второго сезона за «Суонси» он пересматривает до сих – слишком обидно.

Все это время Мичу провел в любительском клубе «Лангрео» из пятого дивизиона, который тренировал его брат. Даже там Мигель страдал: от боли не спасали ни операции, ни таблетки, ни психологи. Бывшая звезда АПЛ перенес пять операций и тонны недоверия – порой даже близкие не верили в его боль и намекали на психосоматику.

«Помню обед с отцом, мамой и братом. Они сказали: «Ну ты же можешь играть. Врач посмотрел снимок и сказал, что у тебя все в порядке. Он сказал, что это обычная травма». Я ответил: «Это невозможно. Мне больно ходить и бегать».

Знаете, когда вы идете на тренировку, вы обычно бегаете пару кругов, чтобы разогреться. Для меня это худшая часть тренировки. Эти два круга… Мне было ужасно больно.

Но что расстраивало, так это то, что никто не поверил мне. Однажды я спорил из-за этого с женой и сказал: «Если бы у тебя была моя боль, ты бы уже закончила».

У меня была эта боль в течение многих лет. Я просыпаюсь, а у меня так сильно болит правая лодыжка. Левая еще в порядке, даже могу замыкать в одно касание, но правая…

Проблемы начались во втором сезоне в «Суонси». Мы играли в Лиге Европы, и у меня заболела лодыжка. После первой операции стало лучше, но на чуть-чуть», – вспоминал испанец.

Мичу хотя бы попытался: в 2016-м он вернулся в большой футбол, подписал двухлетний контракт с родным «Овьедо» и даже собрал 1194 минуты в Сегунде. Получилось ужасно: всего один гол и непрекращающаяся боль. Она не позволяла играть в полную силу и напрочь убила любовь к футболу.

Тогда «Овьедо» возглавлял Фернандо Йерро, который сказал Мичу: «Я вижу, как ты страдаешь. Почему ты еще не задумывался о завершении карьеры? Я очень тебе сочувствую. Каждый день ты приходишь на тренировку первым, а уходишь последним. Но не можешь выйти на поле. Решать тебе, но я вижу, как ты хромаешь, как страдаешь».

В игре против «Сарагосы» случилось неизбежное. «Я перенес пять операций, но так и не вернулся на уровень «Суонси». Жутко болела лодыжка на опорной ноге. В том матче мышца не выдержала и порвалась», – вспоминал Мичу.

В автобусе на обратном пути форварду дали валиум, но даже он не заглушил страдания. Не утихло и по возвращении домой. Мигель понял – хватит. Он сообщил о решении «Овьедо» и закончил с футболом. В 31 год.

«Говорят, что спортсмен умирает дважды – первый раз, когда завершает карьеру. Это очень тяжело – даже в 36 или 37. А я был очень молод, мне было так больно», – говорил Мичу.

Сейчас Мичу 37, он работает спортивным директором «Бургоса» из Сегунды. Мигель хотел стать тренером, но позже увлекся управлением: сначала был координатором в родном «Овьедо», потом вписался на лучшую должность в «Бургос», которым управляют амбициозные бизнесмены из Аргентины.

Мичу кайфует от работы, по-прежнему много улыбается и шутит. Но боль в лодыжке преследует его до сих пор.

«Сейчас я пью таблетки. Мне больно даже ходить по улице. Иногда просто гуляю. Плавать и кататься на велосипеде нормально. Но прогулки или изменения погоды… Знаешь, я как старик с артритом! У меня лодыжка 80-летнего деда.

При ходьбе я чувствую острую боль. Будто укол. Это кость трется о кость. У меня маленький ребенок. Я гуляю с ним в парке через дикую боль.

Круто хорошо играть в футбол и зарабатывать много денег. Но есть и обратная сторона. Я страдаю всю жизнь. Чем старше я становлюсь, тем хуже. Но это тоже футбол», – говорит Мичу.

Карьера Мичу построена на совести: он отказался от больших денег, потому что не верил, что заслужил

Когда Гарри Монк завернул Мичу, «Астон Вилла» хотела дать испанцу шанс, несмотря на провал в «Наполи». Тим Шервуд предлагал Мигелю трехлетний контракт – даже с повышением зарплаты. Но внезапно получил отказ: совесть не позволила Мичу браться за работу, с которой он вряд ли справится. Он предчувствовал, что не вернется на уровень первого сезона в АПЛ, и не хотел выкачивать из «Астон Виллы» миллионы ни за что.

Бирмингемцы настояли, чтобы Мичу прошел медосмотр в Испании – а по его результатам уверяли, что ничего страшного нет.

«Они сказали, что это обычная травма, которая может случится у любого футболиста. Думаю, как человек ты всегда должен оставаться честным и благородным. Я не чувствовал, что смогу играть на своем уровне. Многих игроков это не смущает, но у меня есть совесть», – объяснил Мичу.

Никто не понимал Мигеля: ни «Астон Вилла», ни другие футболисты, ни даже семья. Его родители работали на обычных работах и поражались, как легко сын отказывается от миллионов.

«Моя мама учитель. Когда мне предложили трехлетний контракт с «Виллой», она могла подумать: «Я не заработаю таких денег даже за две жизни. Так просто иди и сделай это». А я сказал: «Нет, у меня болит нога».

Я не хочу просто зарабатывать деньги. Деньги – это еще не вся жизнь. У меня были деньги после «Суонси» и «Наполи», – говорил Мичу.

Подобную сентиментальность Мигель проявил и в самом начале карьеры. Когда он еще запинался о кочки в Сегунде во второй команде «Сельты», его заметил хихонский «Спортинг», который готовился к всплытию в Ла Лигу. «Сельта» была не против трансфера, но Мичу отказался сам.

«Я из Овьедо. «Спортинг» – наш соперник, между городами всего 30 км. Я никогда не буду играть за «Спортинг». Я знаю, что это необычно, но «Овьедо» – моя родная команда. Это не изменится, даже если они будут играть во втором и третьем дивизионе».

Когда в «Спортинге» услышали отказ, сказали: «Твой поезд ушел, ты упустил шанс сыграть в высшей лиге». В ответ Мичу закрепился в главной команде «Сельты» и через два года перешел в «Райо»: в первом же сезоне в Ла Лиге Мигель забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром среди полузащитников.

Честность по отношению к своим клубам Мичу проявлял и в «Суонси», и «Овьедо» – он отказался от компенсации за досрочное расторжение контракта и не обременял лишними выплатами.

Холанд праздновал голы как Мичу и обожал испанца. Они восхищаются друг другом и много общаются

Мичу хватило одного сезона в АПЛ, чтобы растопить сердце юного киборга из Норвегии. Холанду было 12, когда Мигель зажигал за «Суонси», любовь пронеслась сквозь года.

На ранних фото в инстаграме Холанд регулярно отмечал аккаунт Мичу. А когда Squawka опубликовала пост с достижениями испанца, ретвитнул и добавил: «Улицы никогда не забудут Мичу».

Да чего уже там – даже голы за норвежскую молодежку Холанд праздновал в стиле Мичу.

«Мне всегда нравилось видеть, как другие нападающие преуспевают. Наверное, поэтому мне всегда нравилось быть резким. Вот почему мне так полюбился Мичу. Мне всегда нравилось наблюдать за ним», – признался Холанд.

Сам Мичу в шоке от выбора Эрлинга.

«Не знаю, почему он это делал [отмечал Мичу в инстаграме]. Даже не знаю, родился ли он, когда я играл за «Суонси». Может, я ему запомнился, потому что я тоже высокий и левша?

Мы стали общаться. И сейчас общаемся. Я подарил ему футболку «Бургоса». Для меня большая честь, что футболист такого уровня выбрал меня в качестве ориентира.

Мы похожи? Он лучше меня, дружище. Он зверь и один из лучших нападающих мира», – уверен Мичу.

***

Мичу справедливо называют героем одного сезона. Он ворвался в Англию ноунеймом, но за сезон стал звездой. За это его часто сравнивают с Амром Заки, Роке Санта Крусом, Бенджани Мварувари, Паписсом Сиссе и другими парнями из АПЛ, которые гасли так же стремительно, как загорались.

Мичу такое сравнение не обижает.

«Я все еще горжусь тем сезоном. Да, он был один, но зато какой. 22 гола! Лучший сезон в карьере, 100%. С удовольствием повторил бы его, если мог. Это было как сон», – как всегда оптимистичен Шэгги.

Его вспышка была одной из самых чудесных в АПЛ: с голами, кубком, загадочностью и скромностью. Мичу все еще влюблен в футбол, хотя он до сих пор делает ему очень больно в ответ.

Главная картинка и графика: Алиса Ефремова

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Scott Heavey, David Ramos, Alex Livesey, Paolo Bruno; East News/GLYN KIRK / AFP, ADRIAN DENNIS / AFP, PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP, GEOFF CADDICK / AFP, JAIME REINA / AFP; globallookpress.com/swansofficial/Instagram.com, imago sportfotodienst; instagram.com/michuoviedo9; swanseacity.com