Матч «Манчестер Сити» и «Арсенала» вдруг стал принципиальным не только из-за прошлого Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты.

Заряженным в этом противостоянии был еще Эммануэль Адебайор. После ссоры с Арсеном Венгером тоголезец возненавидел «Арсенал» и забил лондонцам в первой же встрече после трансфера. Его эмоциональное и провокационное празднование вошло в историю АПЛ – никто и никогда еще не был настолько дерзким.

Вспоминаем эффектного нападающего, который не стал своим ни в одном клубе, но везде проявил склочный характер.

В «Арсенал» Адебайор тоже перешел со скандалом

Венгер нашел долговязого африканца во Франции (ну а где же еще) и гордился перспективным подписанием: «Отличное дополнение к нашей команде. В матчах за «Монако» и сборную Того он показал, что добавит качества нашей атаке. Адебайор высокий, отлично играет в воздухе и делает хорошие рывки».

Вы удивитесь, но в «Арсенал» Эммануэль тоже перешел со скандалом. С первого же сезона в «Монако» тоголезец возмущался: сначала ему не повезло попасть в команду, где атакой рулили Дадо Пршо и Фернандо Морьентес. Вспоминаете? Да-да, это был тот самый «Монако», который дошел до финала Лиги чемпионов-2003/04.

Даже в такой компании 19-летний африканец провел 31 в чемпионате Франции – и все равно требовал больше внимания. В следующем сезоне он его получил: 29 матчей в старте в Лиге 1: Пршо и Морьентеса уже не было. Зато было Мохамед Каллон, Хавьер Савиола и Хавьер Чевантон – тоже солидная компания.

Адебайор ставил себя выше их и даже команды: зимой 2006-го укатил на Кубок Африки без разрешения «Монако». Президент клуба Мишель Пастор пригрозил форварду санкциями – штрафом и переводом в юниорскую команду. На что Адебайор пшикнул: «Пусть штрафуют! Они не хотят, чтобы я играл за Того, а я готов умереть за страну. В Англии и Испании полно клубов, которые хотят подписать меня».

И это правда: «Арсенал» давно следил за высоченным нападающим и моментально воспользовался ситуацией. Тем более «Монако» подстраховался и до переговоров с Венгером выписал из «Валенсии» Марко ди Вайо, а из «Милана» – Кристиана Вьери.

Тьерри Анри, Робин ван Перси, Хосе Антонио Рейес, Деннис Бергкамп – даже в такой компании с февраля по май Адебайор 12 раз вышел в стартовом составе на матч АПЛ.

У Эммануэля все было хорошо: он удачно адаптировался к Англии, стабильно забивал и заслужил сравнения с Нванкво Кану. «Адебайор, Адебайор! Дайте мяч Адебайору, и он забьет гол» – сейчас такой чант фанатов «Арсенала» звучит будто из параллельной вселенной, но тогда в красном Лондоне его любили.

Адебайор каждый год просил новый контракт и возненавидел Венгера

Самым ярким получился сезон-2007/08: африканец забил 30 мячей во всех турнирах и успешно заменил уехавшего Анри и травмированных Ван Перси и Эдуардо. В АПЛ Адебайор наколотил 24 мяча и в гонке бомбардиров уступил только Криштиану Роналду (31).

Но с Адебайором спокойствие невозможно. Перед стартом яркого сезона Эммануэль подписал новый контракт с зарплатой в 35 тысяч фунтов в неделю. После успешной кампании он потребовал прибавку – уже 80 тысяч, «как у лучших игроков Премьер-лиги».

Венгер сдался, тем более был повод: летом 2008-го раскрывшимся нападающим заинтересовались «Милан» и «Барселона». Правда, Арсена смущало, что высокая зарплата Адебайора развратит других игроков, и они тоже придут за прибавкой.

Африканец же кайфовал: «Теперь во весь голос могу сказать – я подпишу новый контракт с клубом. Я никогда не говорил, что покину «Арсенал». Просто никогда не говори никогда. Я рад, что мы договорились.

У меня еще три года контракта, но я хотел расширить его еще на 2-3. Рад оставаться частью замечательной семьи».

Голов резко стало меньше: за 21 старт в АПЛ тоголезец забил всего десятку – на 14 меньше, чем до прибавки. А фанаты уловили его язык тела и теперь смотрели на него немного иначе: им все больше казалось, что Адебайор в основном забивает после добиваний или головой. Это не была открытая критика, но Эммануэль никак не становился действительно важным игроком.

Летом 2009-го за африканцем пришел «Манчестер Сити», который только осваивал нефтяные деньги и скупал всех, кто умеет приемлемо пинать мяч. Богачи предложили «Арсеналу» 25 млн фунтов: Венгер тут же просчитал выгоду – 3,5 года назад за игрока заплатили 4-5 млн. Зарплату Адебайора тоже умножили – до космических 170 тысяч в неделю, о них он даже не мечтал и точно бы не выпросил у бережливого Венгера.

Стороны быстро провернули трансфер – и начались взаимные обвинения. Венгер утверждал, что Адебайор повелся на большие деньги и потребовал перехода, сам футболист твердил – он не собирался сбегать, это тренер выжил его из клуба ради финансовой выгоды.

«Мне поступило предложение, и, насколько я понимаю, Арсен и клуб приняли его в тот же день. Я ушел не по своей воле – Венгер хотел принять это предложение вместо меня. Я не давал никаких комментариев в прессе и не говорил, что я хочу уйти или что я недоволен. Это клуб хотел продать меня», – прояснил Адебайор.

Это был ответ на слова Венгера. Француз утверждал обратное:

«У меня было общее правило руководства – говорить игрокам, что если он уйдут, то больше не вернутся. Это был мой способ удержать футболистов, которые иногда хотели посмотреть, не зеленее ли трава где-то еще».

Более подробно о конфликте с Венгером Адебайор рассказал в интервью Daily Mail в 2018-м.

«Поймите, я не просто так однажды утром проснулся в «Манчестер Сити». У меня был 5-летний контракт с «Арсеналом». Я приехал на предсезонку, и Венгер сказал: «Ты должен уйти». Я спросил: «Это почему?» Я просил у тренера еще один год, и если бы он был недоволен, я бы ушел. Он ответил «нет» и добавил, что если я останусь, он просто не включит меня в состав».

Вот новое интервью и новые подробности из подкаста Beyond the Game.

«На следующий день после трансфера в «Манчестер Сити», я увидел, как он [Венгер] проводит пресс-конференцию в Лондоне со словами, что я хотел уйти из-за больших денег и все такое. С того дня я возненавидел «Арсенал».

Что творилось в моей голове? Заключенный вышел на свободу. Я играл за клуб 3,5 года, меня купили за 3 млн фунтов, а продали на 20 млн дороже. И ты говоришь мне, что это я ухожу из-за денег и оскорбляешь меня?»

Вспомним то самое празднование?

Злой и мотивированный Адебайор с ноги ворвался на «Этихад»: в трех первых играх за «Сити» он забил по голу – «Блэкберну», «Вулверхэмптону» и «Портсмуту». Все мячи были победными.

Возможно, история с «Арсеналом» не получилась бы такой громкой, если бы не столь ранняя встреча после болезненного разрыва. Суперклубы сошлись уже в пятом туре – злость Адебайора еще не остыла, и вся Англия предвкушала принципиальное противостояние.

Тем более восприятие «Сити» вышло на новый уровень: летом клуб вытряхнул больше 100 млн за Гарета Барри, Джолеона Лескотта, Карлоса Тевеса, Роке Санта-Круса, Коло Туре и, конечно, Адебайора.

Марк Хьюз выделял африканца даже среди такой звездной компании: «Эммануэль стал одним из лучших нападающих Премьер-лиги с тех пор, как приехал из Франции. Мы рады, что он согласился перейти к нам, Эммануэль значительно повысит нашу способность конкурировать с топ-клубами».

«Арсенал» же никем не заменил тоголезца: Венгер сказал, что состав и так большой. В нападении остались Робин ван Перси, Никлас Бендтнер, Карлос Вела, Эдуардо и Тео Уолкотт.

Презрение между Адебайором и «Арсеналом» было обоюдным: фанаты из Лондона весь матч оскорбляли африканца, а некоторые бывшие партнеры, со слов Эммануэля, отказались пожать ему руку. Заряженный ненавистью к Венгеру и заведенный расистскими кричалками с трибун, Адебайор стал героем самого скандального празднования в истории Премьер-лиги.

На 80-й минуте, когда «Сити» вел 2:1, Шон Райт-Филлипс устоял после нарушения правил от Гаэля Клиши, продвинулся по флангу и прицельно зарядил в центр штрафной. Рядом с Адебайором никого не было – в прыжке он пробил в угол и через секунду сошел с ума. Сначала он пробежался рядом с фанатами «Сити», но потом, словно вспомнив что-то, рванул на противоположную сторону поля. Бежал стремительно – с явной целью. Через несколько секунд он напомнил «Арсеналу» фирменное празднование – проскользил на коленях с расставленными руками. Все это африканец сделал перед гостевой трибуной, показывая: вот чего вы лишились!

«После гола следующим, что я увидел, был Аде. Он пробежал мимо меня и направлялся к другому концу поля. Я не погнался за ним, потому что хотел сэкономить силы. Эмоции взяли верх над ним, потому что он много страдал во время трансфера, и я думаю, что с него было достаточно», – вспомнил Райт-Филлипс.

С трибун в Адебайора полетели бутылки, монеты и ругательства. Кто-то даже отобрал стул у фотографа и попытался попасть в ненавистного футболиста. В итоге один из файеров прилетел в стюарда, который на несколько минут потерял сознание. Позже Адебайор отправил ему футболку с автографом.

В этом хаосе Адебайор поймал дзен и не обращал внимания на летевшие в него предметы. «Даже если бы в меня выстрелил снайпер, он бы меня не сразил», – сказал он позже.

Партнеры улыбались, поздравляли Аде и пытались оттащить подальше от горячей точки. Африканец все равно размахивал руками и просил трибуны – еще, еще, еще!

«Я был в своей зоне комфорта. Позже Коло Туре сказал мне: «Я смотрел на фотографии, и ты ни разу не вздрогнул». Я больше не чувствовал себя человеком. Оскорблений было слишком много. Я был готов умереть», – признался Адебайор.

«Твоя мать – шлюха, а отец моет слонов»

Адебайор остыл сразу после матча и извинился уже во флеш-интервью: «Конечно, я потерял голову. Не думал, что сделаю то, что сделал. Меня охватили эмоции, понимаете? Мне жаль, что я сделал это.

Но люди судят меня за то, чего я не делал. Сегодня, когда я снова забиваю, я чувствую себя свободным.

Все мы люди. Мы должны совершить ошибку, чтобы завтра стать лучше. Сегодня я совершил большую ошибку – думаю, завтра таких вещей я уже не сделаю».

Марк Хьюз пытался потушить скандал: «Надеюсь, матч запомнится яркой игрой, а не одним инцидентом. Мы не хотим, чтобы это бросало тень на выдающуюся игру».

После празднования Марк Клаттенбург выписал Адебайору желтую карточку, а ФА рассматривала вариант с дисквалификацией на две игры. В итоге африканец заплатил штраф в 25 тысяч фунтов, но бана за празднование избежал.

Венгер был краток: «Его отношение и поведение находятся вне моего контроля».

А Эммануэль настаивал, что дело не в мести Венгеру или ненависти к «Арсеналу». Африканца завели расистские оскорбления и несправедливые обвинения в причинах трансфера.

«Помню, как ехал до стадиона – вокруг были фанаты «Арсенала». Все, что я слышал, это скандирования: «Твоя мать – шлюха, а твой отец моет слонов».

Моя мать занимается бизнесом, а отец работает в сфере обмена валюты.

Это продолжалось вновь и вновь. Что я мог им ответить? У меня не было голоса против тысячи фанатов. Когда я отпраздновал гол, ФА оштрафовала меня. Фанатов никто не наказал. Это [расистские оскорбления] началось задолго до меня, но никого не наказывают.

Человек не может выдержать столько оскорблений, он обязательно достигнет предела. Я не виноват в том, что покинул «Арсенал». Это Венгер принял предложение «Сити» вместо меня. Если бы вы час кричали человеку оскорбления на улице, он бы отреагировал. И его реакция была бы хуже, чем празднование гола», – объяснил нападающий.

За Адебайора заступился главный тренер «Тоттенхэма» Харри Рэднапп: «Не празднование гола вызывает беспорядки, а идиоты, которые хотят начать их. Почему они не могут просто смотреть футбол? Какие психи хотят беспорядков? Должно быть, с тобой что-то не то, если ты хочешь этого».

Не понимал шумихи и Гарет Саутгейт – тогда он еще тренировал «Мидлсбро» и пока не дорос до сборной Англии.

«В Англии очень странное отношение к празднованию голов. Мой отец сказал бы, наверное: «Почему бы футболистам просто не пожимать друг другу руки после забитого мяча и бежать к центру поля, как это было раньше?»

Но если кто-то не умеет наслаждаться голами, то это его проблема. Если болельщики «Арсенала» неадекватно среагировали на поведение Адебайора, может, им не стоило так вести себя во время игры?» – удивлялся Саутгейт.

От Адебайора досталось не только фанатам: он врезал Фабрегасу, разбил лицо Ван Перси и возмутил полицию

Безусловно, оскорбления с трибун разозлили Адебайора, но он действительно по-особенному настраивался на матч. Исторического празднования могло и не случиться – Ману вполне мог получить красную еще до гола на 80-й минуте.

В одном из моментов он опоздал к мячу и мощно вдарил по ногам Сеска Фабрегаса. После игры Алекс Сонг признался, что схватил от Адебайор удар исподтишка. Еще в одном из моментов африканец неуклюже пробежал мимо лежавшего Ван Перси – и попал ему бутсой в лицо. Кажется, случайно – только вот Робин так не считал.

«Я огорчен и расстроен тем, что мой бывший одноклубник Эммануэль Адебайор бездумно и грубо наступил на меня во время матча. Я знаю, что футбол тяжелый вид спорта, и сам не раз действовал жестко и ошибался в подкате, но никогда не стремился сделать кому-то больно. Он хотел причинить мне боль.

Знаю, что Адебайор осознанно шел на столкновение, потому что он специально наклонил тело так, чтобы столкнуться со мной. Показал, что он не профессионал.

Мне повезло, что я не получил серьезной травмы. Шипы его бутс были в сантиметре от моего глаза. Я так и не получил извинений, он вообще не обменялся со мной ни словом».

Адебайор опроверг заявления в намеренном ударе и сказал, что точно извинился перед Ван Перси. Официальный сайт «Сити» тоже заверил, что африканец раскаялся перед голландцем. Это не спасло Ману от трехматчевой дисквалификации: главный судья пропустил эпизод, поэтому ФА рассматривала его отдельно (вместо ВАР).

В «Арсенале» радовались, что хотя бы так поставили соперника на место. Фабрегас твердил, что Адебайор должен был получить красную еще за подкат под него, а Эммануэль Эбуэ открыто ликовал.

«Адебайор поступил некрасиво. В том, что произошло, нет ничего хорошего для футбола. За игрой наблюдало много молодых людей. Рад, что ФА дисквалифицировала его на 3 игры. Очень-очень рад. Я знаю его, поэтому думаю, что он задумается и сделает выводы.

После матча в раздевалке мы были расстроены. Мы не понимали, что с ним случилось. Когда он был в «Арсенале», мы все делали вместе. В раздевалку зашел Коло Туре и извинился перед каждым из нас. Это было приятно», – сказал Эбуэ.

А вот реакция Венгера: «Опросите 100 человек: 99 из них скажут, что Адебайор поступил очень плохо. Сотым будет Марк Хьюз. Я пересмотрел тот эпизод, когда пришел домой после матча. Эммануэль не прав».

Столкновения на трибунах после празднования привели к травмам нескольких человек и наезду от полиции Манчестера.

«Своими действиями он спровоцировал беспорядки. Полиция Манчестера подала заявление в ФА, где изложила свои взгляды на эту ситуацию», – заявили в руководстве английского футбола.

В «Сити» Адебайор тоже не стал своим и ушел, сюрприз-сюрприз, из-за Манчини

Первый сезон на «Этихаде» получился для Ману прорывным. Дисквалификация чуть сбила его прицел, но 14 голов в 25 матчах выглядят хорошим результатом. В «Арсенале» он забивал больше только в одном сезоне.

У «Сити» же дела шли совсем не круто. После «Арсенала» «горожане» без Адебайора проиграли в дерби «МЮ», а после победы над «Вест Хэмом» выбили стрик из семи (!) ничьих подряд. Из больших клубов там был только «Ливерпуль».

Руководство занялось поисками более статусного тренера. Победа над «Сандерлендом» не спасла Хьюза – она была лишь второй в 11 матчах. Англичанин оставил команду на шестом месте и в 12 очках от лидирующего «Челси».

Хьюза заменил Манчини, и вы знаете, как Роберто любит показывать характер и со всеми ссориться. Например, с Крэйгом Беллами он не разговаривал полтора года.

«При Манчини все изменилось. Он сразу же начал объяснять мне, откуда берутся мои проблемы с коленями и что мне нужно делать, чтобы их решить. Когда я сказал ему, что у меня есть индивидуальная программа восстановления, он ответил, что я должен выполнять его распоряжения или вообще не приходить на тренировки. Это произошло в течение недели после его приезда в клуб – и с тех пор мы ни разу не разговаривали», – делился Беллами.

Нечто подобное ожидало и Адебайора. В конце сезона-2009/10 Ману еще был основным, но летом все изменилось: «Сити» подписал Марио Балотелли и Эдина Джеко. С августа по январь африканец вышел в старте в АПЛ лишь два раза. Потом случилось уже классическое для Адебайора расставание.

«Никто в клубе не нашел мужества, чтобы объявить мне об уходе. Это очень оскорбительно и многое говорит о « Манчестер Сити». С одной стороны, они хотят стать самым большим и успешным клубом в мире, но люди, которые управляют клубом, ведут себя совершенно иначе.

Я только что получил электронное письмо от секретаря Брайана Марвуда, в котором он просил меня явиться на тренировку 9 июля. Но когда я поговорил с другими игроками, обнаружил, что команда уезжает в предсезонный тур по США 8 июля.

Они не хотят, чтобы я был здесь, но никто мне даже не позвонил. Марвуд только попросил секретаря прислать мне электронное письмо. И я слышал, что то же самое было по крайней мере с шестью другими игроками», – так Адебайор попрощался с «Сити».

В голубой футболке он больше не забивал «Арсеналу» – эмоции и обиды утихли, в следующих матчах Ману был уже не так заряжен. Но «Арсенал» всегда оставался для него принципиальным соперником. Особенно в играх за «Тоттенхэм».

Лондонцы сначала арендовали Адебайора сразу после «Реала» – мадридцы не выкупили трансфер из-за высокой зарплаты африканца. «Шпоры» тоже не потянули: во время аренды «Тоттенхэм» платил ему 100 тысяч фунтов в неделю, «Сити» доплачивал 80. Но когда Ману окончательно переехал на «Уайт Харт Лейн», Дэниэлу Леви пришлось раскошелиться.

И вряд ли он был доволен: в аренде мотивированный Адебайор повторил свой самый результативный сезон в карьере, набрав 28 очков (17+11). После выкупа трансфера Аде за три сезона суммарно набрал в АПЛ 18+6. Английская карьера закончилась бесславной арендой в «Кристал Пэлас»: там Ману сделал 1+1. Единственный ассист он оформил в игре с «Арсеналом» – как же ему нужна мотивация!

***

Адебайор завершил карьеру совсем недавно – в марте 2023-го. После Англии форвард бегал за турецкие «Башакшехир» и «Кайсериспор», в парагвайской «Олимпии» вновь пересекся с Роке Санта-Крусом, а доигрывал где-то в Того.

У талантливого нападающего было много качеств и моментов, чтобы сделать карьеру незабываемой. Но когда вы вспоминаете про Эммануэля Адебайора, то всплывает образ парня, скользящего на коленях перед беснующейся трибуной «Арсенала».

Этот хайлайт – один из самых ярких в противостоянии «Ман Сити» и «Арсенала». Сегодня ждем новый!

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill, Jamie McDonald, Phil Cole