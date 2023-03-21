10 комментариев

Артем Буторин наслаждается артистами Первого дивизиона.

«Манчестер Сити» за неделю уничтожил «Лейпциг» (7:0) в Лиге чемпионов, а затем безжалостно разобрался с «Бернли» Венсана Компани (6:0).

Эти успехи отодвинули на второй план угрозу замедленного действия – финансовые разбирательства с Премьер-лигой. Если вину клуба докажут, последствия могут быть самые жесткие – даже бан.

Падения из Премьер-лиги не случалось с «Сити» 22 года – последний раз команда из Манчестера пыхтела вне АПЛ в сезоне-2001/02.

И это была одна из самых ярких команд в истории клуба. Кевин Киган забил на оборону и пинал всех в атаку, лучшим стал бесплатный алжирский пенсионер, капитан Ричард Данн лежал в клинике для алкоголиков, Кевин Хорлок съел чек за чемпионскую вечеринку, а команда умела в 108 голов за чемпионат и без Гвардиолы, Холанда и арабских миллионов.

Конец 90-х и начало 00-х – мрачное время для «Сити»: за 6 лет клуб 6 раз сменил дивизион

В начале 90-х все было неплохо: «Сити» два года подряд финишировал пятым в вышке, в сезоне-1992/93 удержался в десятке, а вот потом приболел – две подряд кампании на грани вылета и наконец падение в Первый дивизион в 1996-м.

Дальше – еще хуже. Перед началом сезона-1997/98 ничего не предвещало катастрофы: финансы были в норме, клуб удержал звездного Георгия Кинкладзе, а The Times считала «Сити» вторым фаворитом чемпионата с коэффициентом 6/1. Все ждали быстрого возвращения в Премьер-лигу, тем более деньги были: например, на нападающего Ли Брэдбери из «Портсмута» потратили аж 3 млн фунтов.

На деле же клубом управляли бездумно. Легендарный в прошлом Фрэнсис Ли сбился с курса и породил хаос: состав раздулся до 40 человек, большинство из них явно не соответствовали амбициям «Сити».

«Я только перешел из «Болтона». В «Сити» были десятки разнообразных игроков, и клуб совсем не торопился избавляться от них. Это не способствовало командному духу», – вспоминал Джейми Поллок, тот самый, который забил самый эпичный автогол в истории и окунул клуб в третью лигу.

С ним был солидарен защитник Кит Саймонс: «Это была не команда – просто мешанина из футболистов со всего мира».

Поражался даже главный тренер Фрэнк Кларк: «Та команда была слишком большой. Но у многих были хорошие контракты, которые не потянули бы другие клубы. Не могу винить футболистов за то, что они предпочли остаться».

Все сразу пошло не так: первая победа прилетела лишь в пятом туре, за 16 игр «Сити» победил трижды. Болельщики горели и срывались: фанаты ненавидели безответственных игроков и в игре против «Стокпорта» призывали арбитра удалить своего же Кита Саймонса.

После поражения от «Хаддерсфилда» в середине сезона терпение лопнуло: до этого «терьеры» ни разу не побеждали на выезде и плелись на последнем месте. Две тысячи фанатов устроили демонстрацию с требованием ухода Фрэнсиса Ли. Тот сначала ограничился увольнением Кларка и назначением Джо Ройла, но позже ушел и сам (его заменил Дэвид Бернштейн).

Джо Ройл воодушевил команду и даже выстрелил тремя победами в четырех стартовых матчах. Но удержаться на победной волне не получилось: результаты вновь ухудшились, «Сити» проиграл всем конкурентам и с грохотом провалился во Второй дивизион (третий по рангу).

Ройл все же оказался достойным тренером и быстро исправил ситуацию: «Сити» не завис во Втором дивизионе и выдал легендарное шоу в финале переходного турнира в Первый дивизион. На 95-й минуте игры против «Джиллингема» Пол Диков спас команду от поражения – а в серии пенальти «МС» вырвал повышение. В 2005-м фанаты признали гол Дикова величайшим в клубной истории.

«Сити» поймал кураж и через год стал вторым уже в Первом дивизионе – есть долгожданное возвращение в Премьер-лигу! Правда, это сыграло против клуба: «Сити» слишком стремительно скакал по дивизионам и не успел сбалансировать состав для повышения. Ройл не справился в АПЛ и лишился работы, а «МС» в очередной раз сменил лигу: с 1997-го по 2003-й клуб 6 раз начинал сезон в разных дивизионах.

Кевин Киган – отец безумного «Сити»: разогнал банду алкашей, улучшил инфраструктуру и поставил турбофутбол

Никто не хотел ухода Джо Ройла: несмотря на вылет, его любили фанаты и руководство. Но все же Бернштейн решил, что «Сити» нуждается в смене стиля и свежем взгляде. Тем более после ухода из сборной Англии 7 месяцев пылился без работы Кевин Киган.

Команды Кигана славились безумным футболом с тонной голов и непредсказуемым сюжетом. Чего-то такого хотели и на «Мэйн Роуд» – правда, боялись, что звездный англичанин не захочет ковыряться в Первом дивизионе. Статус обязывал: Киган выиграл два «Золотых мяча», брал старый Первый дивизион (предок АПЛ) и Кубок чемпионов как игрок, а тренером признавался менеджером года в Англии (1996) и дважды финишировал с «Ньюкаслом» вторым в чемпионате.

Бернштейн заручился поддержкой Денниса Тьюарта (еще одна легенда клуба), и они лично приехали с приглашением в дом Кигана. Переживания оказались напрасными.

«Когда ко мне пришел Бернштейн, ему не нужно было продавать мне клуб. Я знал, что эта самая команда – правильная работа и единственный клуб, куда я хотел», – признался Киган.

Позже он назвал «Сити» «спящим гигантом», которого ему хотелось поскорее разбудить. И шутил на пресс-конференции, что родители запрещали ему даже приближаться к «Мэйн Роуд». Англичанину льстило, что руководство доверилось ему в вопросе трансферов и управления: Кевин сам выбирал футболистов и начал с изменения инфраструктуры.

«Киган верил, что если место, где вы тренируетесь, хотя бы наполовину приличное, то и тренировки будут приличными. Первое, что он сделал – ремонт тренировочной базы в Кэррингтоне», – рассказал защитник «Сити» Стив Хауи.

Следом Киган взялся за разболтавшихся игроков – точнее, спившихся. Его шокировало, что клуб, игравший в Премьер-лиге, так погряз в алкоголе.

«Мы вступали в эпоху, когда большинство здравомыслящих игроков понимали важность заботы о себе. К несчастью, в «Сити» все еще существовала запойная банда, считавшая такое поведение нормой.

Некоторые игроки чрезмерно пили, проявляли неуважение к профессии и подрывали основы ответственного поведения. Моя работа заключалась в том, чтобы положить этому конец», – делился Киган в автобиографии.

На первом же клубном собрании Кевин обозначил приоритеты, но не все услышали. Во время предсезонной подготовки Киган еще искал жилье и кружил по новым районам города, когда заскочил в паб на обед. Там он встретил футболистов, отмечавших конец тренировки с шампанским и пивом.

Киган действовал решительно: вычислил группу главных рецидивистов и разбил ее.

«Сказал игрокам, что в курсе происходящего, и знаю, кто замешан в этом. Клуб будет рассчитывать на Премьер-лигу только в том случае, когда подход изменится. Если игроки не примут это, то будут напиваться на зарплату уже в другом клубе», – обозначил Киган.

Первым под раздачу попал Марк Кеннеди, один из лидеров «Сити». Ирландец продолжал дышать перегаром даже после речей тренера и вылетел из клуба.

Киган избавился от него с огромным сожалением: «Было непросто. Марк был одним из лучших игроков. Мое решение не связано с его игрой: я хотел дать пьяницам сигнал – если я избавился от такого игрока, как Марк, то стоит отнестись ко мне серьезно».

Следующей мишенью стал капитан Ричард Данн, который заглядывал на тренировки с дикого похмелья. Киган поставил ирландцу ультиматум: либо он ложится в профильную клинику, либо начинает сезон подальше от «Мэйн Роуд». Защитник признал проблему и предпочел лечение.

«Как только он посвятил себя спорту, то сразу завоевал мое уважение. Ричард стал ярким примером, почему тренер не должен отказываться от игроков слишком быстро. Он добился выдающегося прогресса и четыре года подряд становился игроком года по мнению фанатов «Сити». А потом еще четыре года играл в АПЛ за «Астон Виллу» и был капитаном «КПР», – гордился Киган.

Тренер установил в клубе сухой закон, но футбол «Сити» все равно опьянял. Киган ассоциировался с безбашенной атакой так же, как сейчас Пеп Гвардиола олицетворяет позиционный футбол, а Юрген Клопп – гегенпрессинг.

Только понять его игру легче, правило всего одно – давайте просто забьем больше соперника.

«Киган хотел, чтобы мы бежали в атаку и побеждали 3:2 или 5:4. Он требовал, чтобы мы играли открыто, агрессивно, атаковали», – вспоминал главный бомбардир того «Сити» Шон Гоутер. В первом сезоне при Кигане ему был 31 год, но он все равно выбил 28+3 в чемпионате.

А вот воспоминания защитника Стива Хауи: «Кевин говорил: «Идите и развлекайтесь». Его философия была такова: «Если нам забьют 2, мы забьем 3. Если нам забьют 3, мы забьем 4». Я сказал парням: «Крепитесь, это будет необычное путешествие».

Хауи знал, о чем говорит: до «Сити» он 11 лет рубился за «Ньюкасл» и застал яркий отрезок при Кигане. Сразу после назначения Кевина одноклубники взорвали телефон Хауи звонками и расспросами о новом тренере. Стив отвечал: «Послушайте, если вы ладите с ним, он отличный тренер. Он без сомнения изменит ситуацию в клубе. Он очень яркий, и эта яркость заразительна. Его азарт передается остальным».

Не все верили, что такая звезда теперь разгребает завалы на «Мэйн Роуд». После завязки и клиники для алкозависимых Ричард Данн вспоминал: «Для команды из Первого дивизиона получить тренера такого масштаба – потрясающе! Мы сразу начали думать: «То, как он видит футбол, действительно захватывающе, и это будет очень весело».

Киган сразу стал душой команды: благодаря авторитету, привлекательному футболу и отношению к футболистам. Например, капитан Энди Моррисон рассказывал, как тренер постоянно интересовался его здоровьем, хотя полузащитник восстанавливался из-за операции на колене и вообще не появлялся в раздевалке.

Киган угадал с трансферами: почти 40-летний Стюарт Пирс сделал 3+8, а израильтянин Беркович блеснул (хоть и поругался с тренером)

Кигану достался масштабный состав, наполненный разнообразными игроками: за «Сити» уже зажигали бомбардир Шон Гоутер, любимец фанатов Пол Диков, яркий Кевин Хорлок и голкипер Ники Уивер.

Но Кевин нуждался в новичках, поэтому руководство расщедрилось на 20 млн евро. Половина бюджета сгорела на Джона Маккена (7,5) и Сунь Цзицая (3,2) – на двоих в сезоне-2001/02 они провели всего 15 матчей. Оба страдали из-за серьезных травм, но китаец хотя бы продержался в клубе до 2008 года.

Остальной бюджет улетел на центральных защитников Люсьена Меттомо и Кристиана Негуаи, вратаря Кевина Штура Эллегаарда и защитника Никласа Йенсена – из них только камерунец Меттомо и датчанин Йенсен более-менее приблизились к основе.

Самыми полезными трансферами оказались Эяль Беркович (2,3 млн) и Стюарт Пирс.

Израильтянин изначально считался рискованным вариантом из-за склочного характера. В «Вест Хэме» он подрался с Джоном Хартсоном (как, если великан Хартсон в два раза больше щуплого Эяла?) и вылетел из команды. В «Селтике» так и не стал своим: его критиковали за нетипичный для Шотландии мягкий стиль, а после одного из поражений агрессивные болельщики наехали на него на парковке. Беркович предпочитал техничный футбол с изящными передачами – мясорубка в Глазго его пугала. За то, что он избегал единоборств и прятал ноги, партнеры по «Селтику» прозвали Берковича Кузнечиком.

Из Шотландии Эяль должен был уехать сразу на «Мэйн Роуд», но тренер Мартин О’Нил напел Джо Ройлу, что Беркович слишком токсичный и разобщает раздевалку. Ройл испугался и заблокировал трансфер, а вот Киган рискнул – после аренды в «Блэкберне» израильтянин наконец добрался до Манчестера.

И сразу стал любимцем: в первом же туре показал фирменную игру и забил «Уотфорду» (3:0). Разрезающие передачи Берковича стали подарком для «Сити» – никто не понимал, как игрок такого уровня приехал в Первый дивизион, а не в вышку Испании, Англии или Италии.

Фанаты влюбились в худощавого полузащитника, творившего красоту. Любовь стала еще сильнее через год: яркая вспышка Берковича помогла впервые за 13 лет вынести «Манчестер Юнайтед».

Тогда Эяль почувствовал себя суперзвездой, и наконец проявился его характер. Он требовал у Кигана новый контакт, хотя ему уже 31 год, а до конца действующего оставалось 2,5 сезона. После отказа Беркович взбесился, поругался с тренером, улетел в дубль и назвал Кигана «большим ребенком». «Сити» сплавил любимца фанатов в «Портсмут»: дебют Эяля за «Помпи» пришелся именно на игру против «горожан» – он был зол и прекрасен (4:2).

Еще одной звездой того сезона стал новичок Стюарт Пирс. Ветеран приехал в Манчестер доигрывать, но увлекся: в 39-40 лет(!) защитник (!) оформил в чемпионате 3+8. Несмотря на возраст, англичанин выдержал 38 стартов в Первом дивизионе и вынудил Дэнни Тиатто переехать на другую позицию.

«Он очень тихий. За час до игры в раздевалке мы обычно болтали, но Пирс всегда был настолько сосредоточенным, что даже смешно. Люди из противоположной команды шли к нему в туннеле перед игрой, чтобы пожать руку. Он их останавливал и говорил: «Сначала работа», – смеялся Стив Хауи.

Пирс настолько удачно заехал на «Мэйн Роуд», что остался там по окончании карьеры. Стюарт вошел в тренерский штаб Кигана, а когда Кевин перегорел и попросил отставку, стал главным. Правда, при нем «Сити» сполз с борьбы за еврокубки на 14-15 места.

Главная звезда «Сити» – бесплатный 33-летний алжирец: Бенарбиа прилетел за несколько часов до феерического дебюта и стал игроком года

Роль плеймейкера вроде бы застолбил Беркович, но израильтянин очень быстро получил травму. Киган занялся поисками еще одного полузащитника, и сама судьба отправила ему Али Бенарбиа – крутого и одновременно абсолютно неизвестного футболиста.

В конце 90-х в Англии совсем не показывали чемпионат Франции, где и блистал Бенарбиа. Алжирец сверкал в «Монако», «Бордо» и «ПСЖ»: выиграл Лигу 1 в 1997-м, стал игроком сезона-1998/99, завоевал Кубок Интертото в 2001-м. Во Франции Али был звездой, в Англии его знали только фрики, которые где-то читали про Лигу 1 – даже Киган о нем ничего не слышал.

В 2001-м контракт 33-летнего капитана «ПСЖ» закончился, и, несмотря на интерес всех больших клубов Франции, Бенарбиа засобирался в Англию – его манила страсть и любовь фанатов к футболу.

Агент Уилли Маккей договорился о просмотре в «Сандерленде». Бенарбиа прилетел в Манчестер, и Маккей предложил ему сначала посетить базу «МС»: Уилли еще вел дела игрока «Сити» Алиу Туре и хотел переговорить с Киганом. Футболиста усадили в столовой, его заметил помощник Кигана Артур Кокс – он тут же подскочил к главному тренеру.

«Кокс спросил меня: «Вы знаете этого игрока?» Я ответил, что не знаю. Кокс сказал: «Вы что?! Он за «Монако» в одиночку уничтожил «Ньюкасл» после вашего ухода. Этот парень – один из лучших футболистов, которых я видел!»

Наши франкоговорящие игроки окружили его в столовой. Было видно, что они его очень уважали. Я подошел и сказал: «Послушай, если на обратном пути ты захочешь потренироваться с нами – приходи», – вспомнил Киган первое знакомство с Бенарбиа.

Алжирец скромно улыбнулся и сказал, что у него уже просмотр в «Сандерленде». Али и Маккей укатили, но вернулись через пару дней: Бенарбиа здорово проявил себя на тренировке, но главный тренер «Сандерленда» Питер Рид просто не пришел на занятие. Футболист счел это неуважением и вернулся в Манчестер.

На первой же тренировке Киган понял, о чем говорил Кокс – Бенарбиа покорил всех и моментально заслужил контракт. Али немного поломался, но согласился после фирменного тунца от клубного повара.

«Он не просил много денег, просто сказал: «Хочу играть». Он достался нам абсолютно бесплатно. Я сказал: «Тогда езжай домой и возьми бутсы», – Киган.

Бенарбиа улетел в четверг и планировал вернуться в субботу, хотя не рассчитывал, что попадет в заявку на игру с «Бирмингемом». Али даже опоздал на самый ранний рейс и вылетел только в 11:15. В 13:00 он был в Манчестере, а в 19:00 вышел в стартовом составе. Сначала фанаты переглядывались, увидев в протоколе неизвестное имя, но уже через 10 минут стоя аплодировали алжирцу.

Бенарбиа за один матч получил то, о чем мечтал: «Я мечтал сыграть в Англии, но, приехав во второй по силе дивизион и увидев на игре с «Бирмингемом» 35 тысяч человек, подумал: «Нет, этого быть не может! Как столько людей могут прийти на игру такого уровня?

Конечно, я сыграл хорошо, мы победили 3:0. Я ушел с поля под аплодисменты со всех четырех сторон. Это был лучший дебют».

Киган сыпал комплиментами уже после месяца Бенарбиа в клубе: «Не думаю, что фанаты «Сити» за последние 20-30 лет видели много таких игроков».

Раздевалка стонала от восторга, что такой футболист теперь в «Сити»: Пирс называл Али «потрясающим», а Гоутер – «феноменальным».

«Перед играми я всегда проверял, в порядке ли Али. Нужна ли ему чашечка чая или повязка на лодыжке. Я понимал, что если он будет в порядке, то и у меня все будет в порядке. Я спал как младенец, зная, что мне будет ассистировать Бенарбиа», – восторгался Гоутер, который наколотил 30 мячей за сезон благодаря ассистам алжирца.

Доволен был и другой бомбардир – Паоло Ванчопе: «Он находит [пасом] там, где ты сам не ожидаешь себя найти».

У Бенарбиа было все: физическая мощь, техника, отличный пас, дальновидность и футбольный интеллект. Сначала он заменил Берковича в качестве плеймейкера, а когда израильтянин вернулся, Киган перестроил схему на 3-5-2, чтобы найти место обоим. Это была феноменальная связка: Бенарбиа и Беркович дополняли друг друга и вспарывали любую оборону. А фанаты и журналисты удивлялись: что вообще эти монстры забыли в Первом дивизионе?

За 38 матчей чемпионата Бенарбиа настрелял 8+14, и фанаты «Сити» признали его лучшим в сезоне. Следующую кампанию Али начал уже капитаном, но не потянул: Премьер-лига требовала больше физики и скорости, а алжирцу уже стукнуло 34. Несмотря на год контракта, он предпочел уехать в расслабленный Катар.

Фанаты полюбили африканского гения и сокрушались: «Что бы было, если бы Бенарбиа оказался у нас на 6 лет раньше».

Али тоже все нравилось: «Я играл в Манчестере два года, но чувствую, что провел там 10 лет. Наслаждался каждой минутой в «Сити».

Так всего за год «Сити» остался без убойного дуэта Беркович-Бенарбиа, а вскоре еще и без Кигана.

«Сити»-2001/02 – атакующая машина: 108 голов, 99 очков, титул и серия из 19 побед в 24 матчах

Вы наверняка слышали фразу «Ох, типичный «Сити». Сезон-2001/02 начали именно так: в семи стартовых турах команду Кигана штормило так, что у фанатов началась морская болезнь. Оцените:

• «Горожане» открыли сезон уверенными 3:0 с «Уотфордом».

• В следующем же туре – 0:2 от «Норвича».

• Дальше: 9 банок в ворота «Крю Александры» (5:2) и «Бернли» (4:2).

• Следом – 0:4 от «Вест Бромвича»!

• В шестом туре разгром «Бирмингема» 3:0.

• Но потом 4 пули от «Ковентри» (3:4).

«Сити» Кигана – сплошной драйв, эмоции, атака и никакой обороны. Команда летела по сезону как на американских горках. То фанаты «Сити» отбивали лицо ладошкой, то кайфовали – на играх Первого дивизиона «Мэйн Роуд» собирал по 30-35 тысяч. «Горожане» быстро получили прозвище «Артисты» и привлекли всеобщее внимание: ITV Sport впервые запустил трансляции Первого дивизиона, чтобы все могли оценить шоу Кигана.

«Когда мы играли на выезде, стадионы заполнялись битком. Эти клубы привлекали по несколько тысяч человек, но на «Сити» шли толпами. Все билеты улетали, потому что их город хотел увидеть ярких игроков «Сити», – гордился Стив Хауи.

«Сити» тоже наслаждался собой: в восьмом и девятом туре закинули девятку «Уолсоллу» и «Шеффилд Уэнсдей». 27 мячей в девяти турах – это вообще что?!

«Когда мы пропускали 2, Киган спрашивал: «Парни, можем ли мы забить 3?» Меня как форварда воодушевило то, как он стремился забивать побольше мячей. Он хотел, чтобы все игроки команды были более креативными – так мы получали еще больше шансов на гол», – кайфовал Шон Гоутер.

А партнеры кайфовали от Гоутера. Изначально форвард приехал с Бермуд ради «МЮ», но не закрепился там и после «Ротерема», «Ноттс Каунти» и «Бристоля» вернулся в Манчестер. И обрел себя на «Мэйн Роуд»: забил 89 голов в 173 матчах и стал одной из легенд того периода.

«Он был крутым финишером, хотя люди его недооценивали. Он был не из тех, кто обыграет двух-трех соперников. Но он был ловким и оказывался в нужное время в нужном месте. Иногда мяч отскакивал от его бедра или колена, но все равно влетал в сетку! Если у него был шанс, он забивал», – так партнера описал Стив Хауи.

Но после яркого отрезка – снова провал: 4 матча без побед, 2 поражения и домашний разгром от «Уимблдона» (0:4). Тогда даже Киган понял, что пора бы заняться обороной.

«Кевин хотел, чтобы защитники играли выше, что раньше в «Сити» никогда не делали. Его не назовешь тренером оборонительного плана. Он был тем, кто пропускал голы, но выигрывал матчи.

Мы много рисковали, но именно этого он и хотел. Сейчас так много тактики, обороны, опеки, блокировок. А Киган просто хотел идти в атаку и побеждать», – рассказывал Ричард Данн.

В 13-м туре «Сити» сгорел «Престону» 1:2, и амбиции фанатов поутихли: команда упала на девятое место и была в семи очках от лидирующего «Кристал Пэлас».

Киган же игрался со схемами: менял позиции игроков и расстановку. Ниже – ориентировочный состав «Сити» на сезон-2001/02, но с несколькими оговорками.

Первая: «горожане» выходили и в 4-4-2, и в 4-5-1, и даже в 3-5-2. Мы же за основу взяли классические 4-4-2.

Вторая: основа составлена из тех, кто чаще выходил в старте. Не удивляйтесь, что маэстро Беркович прописан мелким шрифтом – из-за его травмы мы подсветили Кевина Хорлока, который выбил 33 старта в чемпионате.

Сделать четкую подборку просто невозможно: у Кигана все было так хаотично и безумно, что опираемся на среднюю выборку.

Перестановки Кигана сработали: в следующих девяти матчах «Сити» победил 6 раз и дважды проиграл. Но главное – клуб стабилизировал оборону и стал менее уязвимым в контратаках: в этих девяти матчах «горожане» пропустили 9 голов, в 13 до этого – 24.

«На адаптацию к футболу Кигана ушло некоторое время. В первой части сезона мы играли не слишком хорошо. Но потом просто щелкнуло – началась полномасштабная атака. Это было отличное время для фанатов», – ностальгировал форвард Даррен Хаккерби.

Это был лучший сезон англичанина, который после «Сити» зажигал еще и в «Норвиче». Прорывным он стал из-за дисциплины Даррена: он совсем не пил, следил за питанием (редкость для игроков 00-х) и приходил на тренировки раньше остальных. Всего Хаккерби забил за «горожан» 31 гол – аж 20 из них пришлись на Первый дивизион-2001/02. Даррен стал вторым бомбардиром команды после Гоутера. Трио Хаккерби-Гоутер-Ванчопе почти не подпускало к основе легендарного Пола Дикова, который в середине сезона покинул команду ради игровой практики.

Когда настройка завершилась, «Сити» понесло: после поражения от «Кристал Пэлас» «горожане» провели в чемпионате 24 матча и взяли 19 побед! Сметали всех: фаворитов, середняков, аутсайдеров. Например, сильно досталось «Бернли»: один из фаворитов получил от «Сити» 3:9 по сумме двух матчей.

«Это была команда, которая боролась за повышение. Но мы обыграли их и дома, и на выезде. Мы были на другом уровне. Они сами говорили: «Все, на что мы можем рассчитывать, это второе место, потому что эту команду не победить», – рисовался Стив Хауи.

После игры с «Бернли» «Сити» впервые в сезоне взлетел на первое место: после 29 декабря «горожане» лишь на три тура упустили первую строчку (с 35-го по 38-й туры) – больше не отдавали.

«Сити» раскрепостился, почувствовал превосходство, устранял конкурентов и увеличивал отрыв. Все благодаря атмосфере, созданной Киганом.

«Сначала он стабилизировал нашу форму, а потому позволил игрокам творить. У нас были отличные игроки, и он нам доверял: говорил, чтобы мы просто делали свою работу», – Хаккерби.

К апрелю было понятно, что «Сити» не отдаст место в топ-2 и прямое повышение. Но упускать титул очень не хотелось: решающим стало начало апреля, когда «МС» встретился с главными преследователями из «Вулверхэмптона». Сначала «горожане» лично грохнули «волков» (2:0) благодаря дублю Шона Райт-Филлипса – воспитанник проводил первый взрослый сезон и забил 8 мячей.

В следующем туре «Вулверхэмптон» проиграл еще и «Миллуоллу», поэтому «Сити» за три тура до конца оформил эффектное чемпионство. Киган не допустил, чтобы команда бросила играть: выиграли 3 оставшихся матча и забили в них 11 мячей.

Всего за чемпионат «Сити» настрелял 108 голов и выбил 99 очков. Это был клубный рекорд по голам, победам в сезоне (31) и домашним победам (19).

Вторым по голам в лиге стал «Вулверхэмптон» – на 32 меньше. Прямое повышение заработал «Вест Бромвич», отставший от банды Кигана на 10 очков.

«Кажется, я забил 100-й мяч в том сезоне. Это мой любимый сезон в карьере! Мы были артистами! Это по-настоящему осознается, когда оглядываешься назад и пересматриваешь обзоры. Некоторые голы, некоторые игры… артисты!» – резюмировал полузащитник Кевин Хорлок.

Вайбы того «Сити»: Хорлок съел чек в чемпионском баре, Хаккерби отпраздновал перед пустыми трибунами, а Пирс обломал себе прощальный матч

Поворотным моментом того сезона стала игра против «Миллуолла» в 12-м туре. «Сити» нуждался в победе после неудачного старта, но обстановка была гнетущая: из-за конфликтов фанатов полиция Лондона не пустила на игру болельщиков «Сити». Напряженные отношения тянулись уже несколько лет, поэтому билеты на игру продавались только болельщикам с почтовыми индексами Лондона.

Ситуация усугубилась перед матчем: фанаты «Миллуолла» на расовой почве оскорбляли темнокожих игроков Гоутера и Райт-Филлипса, а еще алжирца Бенарбиа и израильтянина Берковича. «Сити» ответил на поле: Гоутер и Райт-Филлипс отвесили обидчикам по голу, еще один добавил Хаккерби.

Празднование Даррена вошло в историю: он эмоционально отметил гол перед гостевой трибуной, будто она взрывалась в аплодисментах – на самом деле там никого не было. Так команда показала единство с фанатами – они оценили.

Еще фанатам понравился поступок Кевина Хорлока. Когда «Сити» обеспечил титул, руководство организовало вечеринку в отеле «Мидленд»: Хорлок открыл пожарный выход, чтобы запустить в бар фанатов «Сити».

«Обычно я не пью, поэтому мало что помню о том вечере. Я открыл фанатам доступ к бару, потому что решил: пришло их время расслабиться и повеселиться. Я купил выпивку всем, кого запустил, а их было много. Когда мне принесли счет, я съел чек», – отрывки чемпионской ночи Хорлока.

Историю подтвердили на форуме болельщиков «Сити»: «Я был одним из тех, кого запустил Хорлок. Он организовал всем бесплатный бар. Потом пришел официант и выставил ему счет. Хорлок признал, что облажался, и съел чек. Официант покачал головой и ушел, а мы катались со смеху».

Одним из самых драматичных моментов сезона было прощание с Пирсом – 40-летний капитан завершал карьеру в матче против «Портсмута». «Сити» комфортно вел 3:1 и заработал пенальти в компенсированное время. И все складывалось идеально: Пирс мог забить сотый мяч в карьере и красиво уйти с голом на последних секундах. Капитан подошел к точке, фанаты приготовились к овациям – но Стюарт запустил мяч над перекладиной.

«Пирс подбежал ко мне и качал головой. Я сказал: «Какой же ты идиот», – улыбался Хауи.

В шоке был и Гоутер: «Мы не могли поверить. Мы все хотели, чтобы он забил – это было бы большим достижением».

Промах не испортил праздник никому, кроме Пирса. Только посмотрите на его лицо – разве он доволен?

«Сити» не просто вернулся в Премьер-лигу: клуб занял девятое место и благодаря призу фэйр-плей попал в Кубок УЕФА. Киган все еще притягивал звезд: под АПЛ приехали Николя Анелька, Сильвен Дистен, Робби Фаулер, Марк Вивьен Фоэ и Петер Шмейхель.

Позже «Сити» переехал на «Этихад» и попрощался сначала с легендарным «Мэйн Роуд», а потом и с Киганом – в один момент англичанин перегорел и попросил отдых: в клубе были готовы и знали, что эмоциональный Кевин редко задерживается в одной команде.

Эпоха сумасшедшего «Сити» закончилась, но клуб больше никогда не покидал Премьер-лигу. Даже если Гвардиолу и его звезд отправят в Чемпионшип, превзойти артистов Кигана с дирижером Бенарбиа будет сложно.

Это действительно был концерт.

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Графика и главная картинка: Алиса Ефремова

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele / Staff, Alex Livesey / Staff, David Rogers / Staff, Gary M. Prior / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Stu Forster / Staff, Martin Rose / Staff, Ross Kinnaird