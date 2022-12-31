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Забытый герой «Сити» закончил в 32: Фабиана Делфа считали суперталантом, а Пеп полностью его переделал

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«В Англии нет полузащитника лучше».

Представляете, Фабиан Делф завершил карьеру! Да-да, тот самый лысый коротышка, который зачем-то (так говорили) перешел в «Сити» и предсказуемо загубил карьеру (так тоже говорили). Новость воспринимается по-разному: кто-то забыл про Делфа и думал, что он уже давно закончил, кого-то поразило, что талантливый полузащитник ушел в 32 (уже 33). 

В этом весь Делф – он вечно где-то посерединке: не стал великим для «Астон Виллы» из-за трансфера в «Сити», а на «Этихаде» растворился в водопаде звезд. И все же он заслужил трибьют на Sports.ru – за мощный характер, с которым выгрыз путь в АПЛ и место в основе у Гвардиолы, ради которого согласился на радикальную смену амплуа. 

Провожаем Фабиана Делфа, который стал лидером раздевалки «Сити» (серьезно!), провернул один из самых скандальных трансферов в истории АПЛ, спас рекордный сезон Пепа и до сих пор верит в призраков.

Рос без отца, а мать получила условный срок за мошенничество. Защищался от комплексов боксом

Вы тысячу раз читали про сложное детство звездных футболистов, которые играли на асфальте в рваных бутсах старшего брата или штопали старый мяч, чтобы еще немного его попинать. Ну вот и Фабиан из таких. В детстве отец бросил семью, и Донна Делф осталась с тремя детьми на руках.

Она хваталась за любой заработок, не пугалась работать шваброй и драить посуду. Но денег все равно не хватало, и семья переехала в беднейший и опасный район Брэдфорда. Как многодетная мать-одиночка Донна встала на пособие и с 1998-го по 2005-й получила от государства 45 тысяч фунтов. При этом Донна подрабатывала уборщицей и посудомойкой за 140 фунтов в неделю. 

Однако получать пособие и при этом работать в Британии нельзя: когда это вскрылось, суд дал Донне год условно. Тогда у Фабиана появилась главная цель в жизни – подарить маме дом.

«Мама вырастила меня и двух сестер в суровом муниципальном районе. Она мой герой, мой кумир! Она всегда внушала мне, что все будет хорошо, если я буду усердно работать», – рассказал Фабиан. 

У Делфа тоже был выбор: вписаться в какую-нибудь банду, что было нормально для злачного района Брэдфорда, или найти другой путь. Он выбрал спорт. Ему нравился футбол, но мяч не помогал выплеснуть накопившуюся агрессию. Тогда появился бокс – там научился давать сдачи и закалил характер. Фингалы и синяки в том районе прилипали только так.

«Бокс – мое хобби. Я увлечен им! В детстве у меня были муравьи в штанах, и я не мог усидеть на месте: либо играл в футбол, либо боксировал в зале. 

Мне было 9 лет, и я частенько приходил домой с синяком под глазом. Тогда начал заниматься боксом и кикбоксингом. Занимался довольно часто. В соревнованиях не участвовал, но спарринговал и был смертоносен в ринге», – гордился Делф в интервью Birmingham Live в 2014-м.

А еще единоборства стали защитной реакцией из-за комплексов о маленьком росте. Взрослый Фаби дотянулся до 174 см – младший был совсем крохой. Сколько раз он слышал, что коротышки ничего не добиваются. Тогда Делф усвоил – в мечты нужно вгрызаться и цепляться за каждый шанс. 

«Мой рост с самого начала рассматривался как огромная проблема. Но у меня было стремление стать лучше – это подстегнуло меня и разозлило. Я был агрессивным в борьбе, потому что люди твердили, что я слишком мал. Полагаю, это синдром маленького человека – я думал, что должен делать больше», – объяснял Делф. 

Он действительно делал много: чтобы попасть на тренировку «Лидса» Фаби ехал на трех автобусах, а потом еще на поезде. В «Лидс» он попал благодаря легенде «Брэдфорда» Гари Эбботу, который провел за клуб почти 300 матчей и забил около 40 голов. После окончания карьеры полузащитник тренировал в академии «Лидса», где подрастали Джеймс Милнер и Аарон Леннон. Где-то там среди мелкотни бегал и его сын, который дружил с Делфом. 

Когда Эббот увидел, как 11-летний Фаби чеканит теннисный мяч, понял – перед ним талантище.

«Он обращался с теннисным мячом лучше, чем я с футбольным, хотя у меня больше 500 игр. Я спросил: «Ты Фабиан Делф, не так ли?» А он ответил: «А вы мистер Эббот, не так ли?» Я: «Ты не должен называть меня мистером. Ты очень хороший игрок и можешь звать меня Грегом». 

После недолгих уговоров и компенсации для «Брэдфорда» Делф перебрался в «Лидс», где гонял мяч рядом с Дэнни Роузом (214 матчей за «Тоттенхэм» и 29 за сборную Англии) и Джонни Хаусоном (104 матча в АПЛ за «Норвич»). 

Именно ради этого Фаби тратил несколько часов на дорогу, возвращался домой к полуночи и с рассветом начинал все сначала. 

Быстро взлетел: с драками в баре, проблемами с полицией и штрафами 

В «Лидсе» Фаби рос и крепчал – в 2007-м стал капитаном молодежки, закрепился у старшаков при легендарном Гари Маккалистере и выбил первый профессиональный контракт. Прогресс и перспективы юного питбуля были очевидны: уже в 2008-м появились первые слухи про интерес Арсена Венгера. 

Но с успехом и вниманием пришло расслабление – 19-летнего Делфа арестовали за вождение в пьяном виде, когда он ехал с друзьями после вечеринки. Футболист извинился перед клубом и часть зарплаты отправил на благотворительность, но интерес Венгера испарился – таких на «Эмирейтс» не ждали. 

Было и предложение от «Ньюкасла», но 6 млн фунтов не убедили уже «Лидс». Через день после отказа Делф забил «Брайтону» шикарный гол, а главный тренер Саймон Грэйсон потирал руки: «Если он продолжит так забивать, то цена будет только расти».

В первом же полноценном сезоне-2008/09 юноша разорвал Лигу 1: отбегал 42 матча, забил 6 голов и реально претендовал на звание лучшего в чемпионате. Проиграл только Мэтти Фрайетту из «Лестера», который наколотил 27 голов. Зато забрал награду лучшего молодого игрока Лиги 1 и приз лучшего в команде от болельщиков «Лидса».

После такого только в АПЛ: «Лидс» проиграл в плей-офф за повышение в Чемпионшип, и «Астон Вилла» забрала талант за 8 млн фунтов. Также были слухи про «Эвертон», «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Сандерленд» и уже разбогатевший «Сити». 

В Бирмингеме проблемы с законом продолжились. В 2012-м Делф в компании верзилы Джеймса Коллинза и Криса Херда поцапались с охранниками в ночном клубе Gatecrasher. Потасовка попала на камеры и в таблоиды и возмутила многих. Во-первых, она случилась сразу после благотворительного ужина в честь Стилиана Петрова, которого признали игроком года в клубе. Во вторых, через несколько дней «Виллу» ждал важный матч с «Тоттенхэмом». 

Делф раскаялся, извинился перед всеми и пообещал исправиться. Получилось: за год до этого Фабиан порвал кресты и пропустил полсезона, но вернулся еще сильнее. В 2015-м фанаты «Виллы» праздновали продление его контракта и предвкушали новый сезон: команда Пола Ламберта с капитаном Делфом, Роном Вларом, Томом Клеверли, Эшли Вествудом, Карлосом Морено, Андреасом Вайманном и Кристианом Бентеке выглядела очень перспективной. 

Мог стать легендой «Виллы», а стал змеей и предателем 

Помните, как Джеку Грилишу гудели, когда он перешел в «Манчестер Сити»? По сравнению с ненавистью к Делфу это полная ерунда. 

В 2015-м фанаты обожали капитана – с ним команда спаслась в Премьер-лиге и впервые за 15 лет вышла в финал Кубка Англии. Даже полуфинал болельщиков вполне устроил – после победы над «Вест Бромвичем» они высыпали на поле и вцепились в Делфа.

«Мне порвали капитанскую повязку, кто-то сорвал с меня бутсу. Меня поцеловали и укусили. Было страшно! Но я понимаю радость фанатов после такого результата», – сказал Делф после матча. 

Его ценили и обожали, несмотря на то, что из-за травм за четыре сезона он пропустил 413 дней и 51 игру. Фанатам нравилась его храбрость, работоспособность и постоянная заряженность. Например. журналист Мэтт Маккейт сравнил раннего Делфа с Джудом Беллингемом. Представили?

Восторгался и главный тренер «Виллы»Тим Шервуд, который сменил Ламберта: «Не собираюсь перебарщивать, но в данный момент в Англии нет полузащитника лучше, чем Фабиан Делф. У него есть все: он здорово отбирает и прорывается в атаку, у него есть хитрость. Дело не только в его энергии и желании, но и в чутье и креативности. Он воин, если вы фанат «Виллы», вы его обожаете». 

Примерно с таким бэкграундом в гонку за Делфом вступил «Манчестер Сити». И никто бы не упрекнул Фаби в желании играть за суперклуб – он все испортил сам. 

В январе 2015-го Делф улыбался на табло «Вилла Парк» и рассказывал фанатам, что продлил контракт с клубом, в апреле забил решающий мяч в полуфинале Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:1), а в июне стал лицом рекламной кампании – щеголял в центре плаката, указывая на капитанскую повязку. Все было готово к началу сезона, где ставка делалась на Делфа, Грилиша и Бентеке. 

Следующий день взорвался слухами, что «Вилла» приняла предложение «Сити», и Делфу осталось подписать контракт. Внезапно всех успокоил сам Фабиан: «Знаю, что за последний день в медиа было много слухов о моем будущем. Хочу внести ясность – я не ухожу! Остаюсь в великом клубе и жду начало нового сезона».

Следующие пять дней все кайфовали: Шервуд гордился, что Делф остается, а его помощник Рэй Уилкинс выдал: «Мы сидели и грустили, будто в самой большой дыре на планете. А потом пришел Шервуд и сказал, что Делф остается. Будто к нам вернулся игрок, которого уже не было с нами. Словно новый трансфер! 

Делф заслуживает похвалы за его действия. Он мог перейти в «Сити» и получить большие деньги. Но он хочет 700 игр и славную карьеру. Такое в футболе редкость, я бы даже сказал – фантастика!»

Через несколько дней Делф улыбался в голубой футболке «Сити». Он поблагодарил «Виллу», но добавил, что не мог упустить такой шанс. Выбор дался очень тяжело: позже футболист признался, что вместе с женой и друзьями составил список из плюсов и минусов, чтобы не ошибиться. 

Бирмингем охватила ярость: фанаты оскорбляли его в соцсетях, лепили коллажи со змеями и поздравляли с завершением карьеры.

Газета Birmingham Live писала: «Ты завершил грязный и разрушающий веру переход в «Сити» и обеспечил себе статус врага №1 на «Вилла Парк». Баннеры про змей, мемы в соцсетях и сжигание твоей футболки – всего этого можно было избежать. Ты бы отправился в «Сити» с чистой репутацией, если бы не произнес такую чушь, как: «Я доказательство, что в футболе есть лояльность». 

Всего неделю назад ты обещал остаться капитаном. О, Фабиан, почему ты не ушел тихо, вместо того, чтобы подстегнуть нас безумной и ложной надеждой». 

Возвращение на «Вилла Парк» стало для Делфа адом – все свистели, обзывались, трясли надувными змеями и плакатами про предательство. Даже в такой обстановке у него был шанс забить, но к наслаждению фанатов промахнулся. 

Делф – первый (и самый необычный) ложный фулбек Гвардиолы в Манчестере. Пеп обуздал в его игре повадки Джеррарда

В общей сложности Делф пробыл в «Сити» четыре года, но только один можно назвать по-настоящему полноценным. В сезоне-2017/18 Фабиан провел 1746 минут в АПЛ – в трех других совокупно набралось меньше (1701). Фишка той кампании – роль Делфа. Фабиан стал первым ложным фулбеком Пепа Гвардиолы в Манчестере. 

Выбор был вынужденным и сенсационным одновременно. Вынужденным – из-за травмы купленного на левый край Бенжамена Менди. Сенсационным – из-за характеристик самого Делфа. После трансфера в «Сити» Фабиан открещивался от сравнений с Полем Погба (летом-2015 тоже отправляли в Манчестер) и описывал свою роль так:

«Я совсем не похож на Поля. Не думаю, что слухи, связывающие «Сити» с ним, как-то повлияли на мой трансфер. Я прихожу как бокс-ту-бокс, который вкладывает много энергии в свою игру. Моими кумирами в детстве были Стивен Джеррард и Патрик Виейра. Тоже бокс-ту-боксы с отличным отбором и способностью забивать». 

Показательно сравнение с Джеррардом и от тренера «Астон Виллы» Пола Ламберта: «Если Фаби продолжит прогрессировать, он сделает большую карьеру. Его энергичный стиль заражает остальных игроков, и, безусловно, это плюс для наc. Думаю, он даже способен заменить Джеррарда в сборной – у него похожие качества». 

Помимо схожести ролей, с Джеррардом Делфа роднило движение в режиме нон-стоп. Фабиан отмечал, что не любит, когда у него остаются силы после тренировок. Тим Шервуд рассказывал, что Делф отдает игре всего себя. Как не вспомнить первый разговор Джеррарда с Рафой Бенитесом: испанец упрекал капитана «Ливерпуля» в том, что тот слишком много бегает. 

Энерджайзер-стиль Делфа неплохо раскрывали Ламберт с Шервудом – в схеме «Астон Виллы» часто не было фланговых полузащитников, поэтому Фабиан пахал за двоих, что позволяло разместить больше игроков в атаке (например, шансы начал получать молодой Джек Грилиш). Энергичность Фабиана помогала и в режиме владения – удавалось без потери скорости протащить мяч в атаку. 

В «Сити» при Мануэле Пеллегрини эти качества Делфа еще кое-как использовались, но в позиционном футболе Пепа требовалось спокойствие. Адаптироваться помогли два фактора. Первый – внезапное погружение Фаби в медитацию. «Она помогает обрести спокойствие и лучше контролировать мыслительные процессы. Еще просто-напросто успокаивает. Гаэль Клиши, который играл за «Сити», много медитирует. Он порекомендовал мне это занятие, потому что я был даже чересчур активным парнем», – рассказывал Делф. 

Второй, и еще более важный фактор – сила тренировок Пепа. Фабиан отмечал, что за три недели с Гвардиолой узнал о футболе больше, чем за всю карьеру до этого. А потом хвалил Пепа за то, что тот помог ему эволюционировать в более уравновешенного игрока: 

«Я классический английский игрок, который верит в упорную работу и преданность делу и отдает все силы на поле. Пеп направил эту энергию на то, чтобы выигрывать подборы, но во всем остальном перепрограммировал меня. Теперь моя задача – сохранять спокойствие с мячом, грамотно им распоряжаться и следить за тем, где располагаются партнеры, чтобы подстроиться под них». 

Прогресс не позволил Делфу сместить Давида Сильву и Кевина де Брюйне в полузащите (куда там!), но впечатлившись развитием, Пеп отправил его на левый фланг обороны. Фабиан объяснял, что от него требуется там: «Не нужно сравнивать меня с Менди. Это как сравнивать «Феррари» с «Ауди». У нас разные качества – я контролирую контратаки соперника, а он создает ширину в атаке. У тренера два варианта – он выбирает наилучший в зависимости от соперника». 

На карте усредненных позиций контраст между Делфом и Менди еще очевиднее. Для примера – пара матчей того сезона. В игре с «Кристал Пэлас» Менди (22-й номер) располагается высоко и широко на фланге – на одной линии с полузащитниками. В игре с «Наполи» у Делфа (18-й номер) другая позиция – ближе к центру поля на одной линии с опорником Фернандиньо. 

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Стока» Данни Хиггинботтом перечислял функции Фабиана в этой роли: «Перемещение Делфа в середину дает дополнительную поддержку Фернандиньо – единственному опорнику в структуре «Сити». Вдобавок это создает пространство для играющего слева Лероя Сане. Делф не подключается в атаку, но благодаря этому Сане может оставаться 1-в-1 с соперником. С его скоростью это всегда очень опасно». 

В разных интервью Гвардиола подчеркивал, как Делф помогает «Сити» с розыгрышем: «Когда Фаби получает мяч, он почти никогда его не теряет. Он знает, когда отдать вперед, когда – назад, а когда – поперек. Под давлением некоторые теряются, но это не случай Делфи. Он всегда пытается отдать пас, дополнительный пас, который изматывает соперника и позволяет нам поддерживать необходимый ритм атак». 

Успех Делфа в рамках позиционного футбола Пепа подчеркивает статистика. Фабиан сохранял мяч для «Сити» и через передачи (место в топ-10 АПЛ), и через подборы (лучший в команде), и через обыгрыши (лучший среди крайних защитников лиги). Такой фактурный набор даже заставил Пепа пожалеть, что не попробовал эксперимент с Делфом в дебютном сезоне. 

Пожалуй, из недостатков можно выделить лишь склонность к потери концентрации и подкатам, которые для Фаби так и остались средством исправления ошибок. Доминантный стиль «Сити» минимизировал их (защищаться почти не приходилось), но показательно, что некоторые команды направляли свои редкие атаки в основном на его фланг. 

Окончательно развиться в этом направлении не получилось из-за травм. С Делфом в роли ложного фулбека «Сити» забрал первое чемпионство в эпоху Пепа, а сам Фабиан после удачного сезона даже поехал на ЧМ в России. Гвардиола мечтал, что в следующем году англичанин сможет удержаться на этом уровне, но травмы остановили прогресс. Из-за них Пеп все чаще доверял Александру Зинченко – еще одному профильному полузащитнику, который тоже раскрылся на левом фланге. 

После «Виллы» у Делфа было 19 травм. В «Сити» он стал душой раздевалки, а в «Эвертоне» про него забыли  

Делф завершил карьеру в 32, и в его прощальном посте не было ни слово про травмы. Но все все понимали. В «Астон Вилле» у него случился разрыв крестов и шесть других травм. После Бирмингема жуткий кошмар: 19 повреждений в «Сити» и «Эвертоне». Первую травму в «МС» он получил уже на 18-й минуте первого матча. 

Все это вылилось в катастрофу с игровым временем – за семь сезонов Фабиан лишь раз отыграл в чемпионате больше 17 матчей. Если в «Сити» потерю Делфа компенсировали мощной скамейкой, то в «Эвертоне» грустили Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес. 

За «Эвертон» Фабиан за три сезона отыграл всего 41 матч, и со временем его забыли. Когда он завершил карьеру в сентябре, фанаты удивлялись – думали, что он уже давно закончил. 

В «Сити» все было иначе: Фаби пропадал в лазарете, был душой команды и даже лидером. Серьезно! В сезоне-2017/18 «Сити» мог оформить титул в домашней игре с «МЮ» и даже вел 2:0 перед перерывом. Но после камбэка команды Жозе Моуринью за 16 минут раздевалка хозяев приуныла. Слово вдруг взял Делф.

«Мы перестали бегать во втором тайме! Я никого не обвиняю, но это основы футбола. Когда дела идут против нас, и все опускают головы, важно помнить об основах. Победы – в индивидуальных битвах. Надо сплотиться как единое целое. Защитники защищаются, полузащитники бегают от штрафной до штрафной, вратари делают сэйвы – основы футбола.

Когда смотрите невзгодам в лицо, важно вернуться к принципам и следовать им правильно», – такую речь Делфа захватил Amazon в сериале про «Сити».

Позже Фабиана троллили за его ужасный йоркширский акцент и при встрече говорили: «О, Фаби, как там основы футбола?» Но полузащитника это не смущало – он уже не был тем коротышкой из детства и достаточно закалился, чтобы высказывать мнение в окружении суперзвезд. В этом Делф видел свою миссию в «Сити» – особенно без выходов на поле.

«В «Вилле» я был капитаном, но когда появился шанс перейти в «Сити», я понимал, что там у меня не будет ключевой роли. Понимал, что не буду играть за «Сити» по 60 игр за сезон – если сыграю хотя бы половину, уже будет хорошо. 

Знал, что в таком клубе с такими ресурсами всегда будет поток игроков. Речь шла не о том, чтобы играть в каждом матче, а о том, чтобы стать частью фантастической команды. Моя роль изменилась: я стал голосом, лидером и помощником для партнеров», –– рассуждал Делф, который задвигал речи еще в «Лидсе» в 18 лет. 

Травмы и ограниченное время на поле не заставили Фабиана усомниться в принципах – работать на износ и вгрызаться в шансы. Это он осознал в детстве, а закрепил в «Лидсе», когда каждый день видел девиз на клубной базе – «Упорный труд побеждает талант, когда талант не работает усердно».

За это его любили многие тренеры.

Пеп Гвардиола: «Некоторые парни хотят играть только на одной позиции, говорят, что на другой им неудобно. А Делф – парень, который всегда готов помочь».

Рафаэль Бенитес: «У Делфа правильный менталитет. Мне часто приходилось его тормозить на тренировках, потому что он слишком сильно давил». 

Фабиан Делф: «Я самый трудолюбивый игрок «Сити».

Еще на «Этихаде» запомнят его как странного парня, который верит в привидения.

«Я постоянно их вижу. Видел уже минимум 4 раза. В моем доме, бывает, мебель двигается сама по себе. Еще несколько месяцев назад видел два приведения в спальне, когда один призрак держал на руках другого. Когда я вернулся в спальню с балкона, они пропали», – говорил Делф с очень серьезным лицом. 

***

Фабиан Делф выиграл два чемпионата Англии и рубился за сборную на ЧМ, но все равно остается ощущение недосказанности. Казалось, у него были все слагаемые успеха – талант, помноженный на характер, и трудолюбие. Но в глазах фанатов Делф так и остался невзрачным парнем, «которому когда-то повезло оказаться в чемпионской команде».

The Telegraph так описала его трансфер в «Эвертон»: «Его переход нельзя назвать ни хорошим, ни плохим. Это средний вариант». 

Травмы не позволили ему стать лидером в «Эвертоне», а звездные конкуренты – основным в «Сити». Но, кажется, Делф был к этому готов. Главную задачу он выполнил – купил маме дом и отблагодарил за шанс стать чемпионом. 

Напоследок насладимся последним голом Делфа в карьере – он случился еще в 2017-м.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Laurence Griffiths, Pete Norton; AFP/OLI SCARFF

18 комментариев

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Rio (BLR)
Современный сбалансированной игрок. Умный, техничный, дисциплинированный, достаточно атлетичный в лучшей форме.
Просто травмат.
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Kirill_Abramov
интересно пофантазировать на тему "если бы он не расслабился и перешёл в арсенал к венгеру")
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выходец из убежища
Ответ El Ilusionista
Я человек простой. Вижу завиральный пафосный заголовок - ставлю минус, и сочинение копирайтеров не читаю
Но заходишь в пост и оставляешь комментарий. То есть увеличиваешь ему просмотры и тем самым продвигаешь.
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AmanEsen
Как раз его Зинченко и вытеснил из основы тогда
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El Ilusionista
Я человек простой. Вижу завиральный пафосный заголовок - ставлю минус, и сочинение копирайтеров не читаю
+3
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-1
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RedDevil1909
174 это уж точно не коротышка,средний рост.У Модрича 172 и его никто карланом не считает
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moldfan
Ответ Руслан Бекух
Условный Барри ... Ну и сравнение. Барри - гений а Делф так себе ...
Фрэнк Лампард - гений, Поул Скоулз - гений. 20 летний Дель Алли - гений. Беллингэм сейчас - очень похоже,ч то гений. Барри просто очень качественный добротный полузащитник.
0
-3
-3
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Руслан Бекух
Ответ moldfan
Не знаю. Никогда не считал, его настолько явным супер талантом. Не больше чем условный Барри. Не понимаю, что кроется в ненависти его перехода из Астон Виллы, особенно учитывая, он не первый лидер Астон Виллы, который ушел в Сити. Миллнер, Барри... Нет ? До шейхов, туда Вассел уходил. И все это было норм. А Делф - змея ? Серьезно ? Добротный, работоспособный полузащитник. С хорошей карьерой на самом деле, особенно учитывая довольно высокую травматичность. Человек и 20 игр за сборную провел и выиграл АПЛ, пускай и не на передних ролях. Не хуже, чем у гораздо более хайповых "талантов" как Баркли, Родвелл...
Условный Барри ... Ну и сравнение. Барри - гений а Делф так себе ...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
m1kky
Ответ moldfan
Не знаю. Никогда не считал, его настолько явным супер талантом. Не больше чем условный Барри. Не понимаю, что кроется в ненависти его перехода из Астон Виллы, особенно учитывая, он не первый лидер Астон Виллы, который ушел в Сити. Миллнер, Барри... Нет ? До шейхов, туда Вассел уходил. И все это было норм. А Делф - змея ? Серьезно ? Добротный, работоспособный полузащитник. С хорошей карьерой на самом деле, особенно учитывая довольно высокую травматичность. Человек и 20 игр за сборную провел и выиграл АПЛ, пускай и не на передних ролях. Не хуже, чем у гораздо более хайповых "талантов" как Баркли, Родвелл...
ненависть чисто из-за того, что переобулся так быстро.. говорил что не уйдет, а через неделю уже фотки в голубой футболке
+3
0
+3
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Какао Боб
"Защитники защищаются, полузащитники бегают от штрафной до штрафной, вратари делают сэйвы."
____
В защите поуже, в атаке пошире
+10
0
+10
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Владимир Самсонов
Ответ moldfan
Не знаю. Никогда не считал, его настолько явным супер талантом. Не больше чем условный Барри. Не понимаю, что кроется в ненависти его перехода из Астон Виллы, особенно учитывая, он не первый лидер Астон Виллы, который ушел в Сити. Миллнер, Барри... Нет ? До шейхов, туда Вассел уходил. И все это было норм. А Делф - змея ? Серьезно ? Добротный, работоспособный полузащитник. С хорошей карьерой на самом деле, особенно учитывая довольно высокую травматичность. Человек и 20 игр за сборную провел и выиграл АПЛ, пускай и не на передних ролях. Не хуже, чем у гораздо более хайповых "талантов" как Баркли, Родвелл...
Ненависть из-за того, что он сказал, что остаётся и будет символом преданности а через 5 дней уже в футболке Сити.
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Kanonir152
На мой взгляд, слишком много информации в тексте выносится в скобки. Лучше этим не злоупотреблять.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
п╔я┐п╟п╫
Думал, он до сих пор лавку Шыти полирует.
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-2
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Mur89
Достижения в Эвертоне "Не вылетел из АПЛ" 🤣🤣🤣
+9
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+9
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ORP BVK
Ответ moldfan
Не знаю. Никогда не считал, его настолько явным супер талантом. Не больше чем условный Барри. Не понимаю, что кроется в ненависти его перехода из Астон Виллы, особенно учитывая, он не первый лидер Астон Виллы, который ушел в Сити. Миллнер, Барри... Нет ? До шейхов, туда Вассел уходил. И все это было норм. А Делф - змея ? Серьезно ? Добротный, работоспособный полузащитник. С хорошей карьерой на самом деле, особенно учитывая довольно высокую травматичность. Человек и 20 игр за сборную провел и выиграл АПЛ, пускай и не на передних ролях. Не хуже, чем у гораздо более хайповых "талантов" как Баркли, Родвелл...
Мы же не в курсе какие у него были отношения с болельщиками АВ. Может он там был в кругу своих и давал обещание, что будет только в АВ играть.
+4
-2
+2
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moldfan
Не знаю. Никогда не считал, его настолько явным супер талантом. Не больше чем условный Барри. Не понимаю, что кроется в ненависти его перехода из Астон Виллы, особенно учитывая, он не первый лидер Астон Виллы, который ушел в Сити. Миллнер, Барри... Нет ? До шейхов, туда Вассел уходил. И все это было норм. А Делф - змея ? Серьезно ?

Добротный, работоспособный полузащитник. С хорошей карьерой на самом деле, особенно учитывая довольно высокую травматичность. Человек и 20 игр за сборную провел и выиграл АПЛ, пускай и не на передних ролях.

Не хуже, чем у гораздо более хайповых "талантов" как Баркли, Родвелл...
+29
-3
+26
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SuperStarrrr
Пора завести на sports раздел "рабочие лошадки"
+20
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+20
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Trash Talking
А я ведь реально и забыл о нем. Спасибо, что хоть напомнил, Спортс.
+48
-3
+45
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