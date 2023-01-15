Где сейчас последний чемпионский «Арсенал»? Один до сих пор играет, другой погиб в автокатастрофе, третий спасает детей

Ностальгия по непобедимым.

Середина января, а «Арсенал» все еще первый в АПЛ. Учитывая форму команды Микеля Артеты, пятиочковый отрыв и то, что «Манчестер Сити» ни разу не пробил в створ ворот 20-й команды АПЛ (и лишь раз в створ ворот «МЮ»), титул лондонцев уже не выглядит таким уж нереальным.

Драйв золотой гонки фанаты «Арсенала» не испытывали очень давно, а чемпионское шампанское последний раз открывали 19 лет назад. Микель Артета тогда бегал за «Рейнджерс», Граниту Джаке еще не продавали пиво, Александр Зинченко только собирался в футбольную секцию, Букайо Сака не умел читать, а родители Итана Нванери еще два года не собирались заводить ребенка.

Вернемся в 2003-й: каждый пацан во дворе знал состав «Арсенала». Как можно было не влюбиться в изящную игру Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Робера Пиреса? Вспоминаем легендарную команду, которая прошла АПЛ без поражений.

Йенс Леманн

В 2003-м «Арсенал» готовился к смене эпохи: место легендарного Дэвида Симэна в воротах занял 34-летний голкипер дортмундской «Боруссии» Йенс Леманн. Удачный выбор: несмотря на ошибки и эксцентричное поведение, немец стал одним из героев сезона и получил «Золотую перчатку».

Йенс провел в Лондоне пять сезонов, а в 2011-м даже вернулся в клуб после завершения карьеры. Из-за эпидемии травм «Арсенал» потерял трех вратарей и экстренно выдернул деда с пенсии. Леманн даже пригодился – сыграл в 41 против «Блэкпула» после травмы Альмунии на разминке.

Было и другое возвращение: в 2017-м он прибыл на «Эмирейтс» уже как тренер вратарей, в 2019-м всплыл ассистентом главного тренера в «Аугсбурге», а в 2020-м вошел в совет директоров «Герты». Оттуда он вылетел со скандалом: экс-игрок сборной Германии Деннис Аого, опубликовал скриншот сообщения от Леманна, где Йенс назвал его «чернокожим парнем по квоте». «Герта» уволила Леманна, а телеканал Sky Sports больше не приглашал его на роль эксперта.

В 2022-м голкипер вляпался в другой скандал – бензопилой разрушил гараж соседа. Леманн думал, что отключил камеры наблюдения, но ошибся. В суде Йенс утверждал, что гараж незаконно построен на его территории и закрывает вид на озеро Штарнберг.

Эшли Коул

Воспитанник клуба дебютировал в АПЛ в 1999-м, а к сезону-2003/04 уже был основным. В 2006-м покинул «Арсенал» (фаны прозвали его «Кэшли») и стал легендой «Челси» (взял 9 трофеев, включая АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы). После доигрывал в «Роме», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби».

Сразу после завершения карьеры остался в «Дерби» и вошел в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда. Эшли следует за бывшим партнером с 2019-го: после «Дерби» работал в «Челси» и «Эвертоне». С февраля совмещает роли ассистента на «Гудисон Парк» и в сборной Англии U-21.

В 2022-м Коул пережил два неприятных инцидента. Сначала он подвергся расистским оскорблениям фанатов «Суиндона» на матче Кубка Англии против «Ман Сити», когда работал экспертом для ITV. А позже вместе с семьей (детьми и новой девушкой Шэрон Кану, с певицей Шерил Твиди он развелся в 2010-м) стал заложником в собственном доме: грабители ворвались в жилище Коула, связали его, когда он держал дочь на руках, и угрожали отрезать пальцы. Эшли думал, что его убьют, но обошлось, а грабителей задержали благодаря образцам ДНК, которые один из воров оставил на стяжках для связывания рук. Их лидеру дали 30 лет.

Гаэль Клиши

Единственный чемпион Англии-2003/04, который до сих пор в игре. Из того состава есть еще Сеск Фабрегас, Квинси Овусу-Обейе, Михал Пападопулос и Джастин Хойт, но они на четверых провели в АПЛ один матч (у Хойта) и чемпионами не считаются.

А Клиши все еще в деле! Возможно, вы забыли его сразу после «Манчестер Сити»: он с 2017-го гоняет в Турции и Швейцарии. Три года был основным в «Башакшехире» и даже выиграл чемпионство. Теперь третий год не отдает место в основе «Серветта» (был третьим и пятым).

Да и в непобедимом «Арсенале» Клиши котировался: это был его первый сезон в АПЛ, но он выбил 12 игр в основе.

Лаурен

В 2000-м Лаурен почти перешел в «Рому», но трансфер сорвался. И вряд ли камерунец пожалел: он переехал из «Мальорки» в «Арсенал», где стал клубной легендой. Провел за клуб шесть сезонов и дважды выиграл АПЛ.

«Арсенал» до сих пор чтит камерунца: приглашает на благотворительные матчи и доверяет роль посла в Африке. Еще Лаурен помогает ФИФА искать африканские таланты. Экс-защитник «Арсенала» часто попадает в программы на испанском ТВ, где выступает экспертом по Ла Лиге.

Мартин Киоун

Время Киоуна в «Арсенале» разделилось на два этапа. В первом воспитанник зацепил один качественный сезон-1985/86. Во втором стал легендой: провел еще 12 лет и выиграл три чемпионства. Правда, сезон-2003/04 стал для 37-летнего защитника закатом – всего 10 матчей в АПЛ.

После «Арсенала» он еще немного поиграл в «Лестере» и «Рединге» и завершил карьеру. Позже Киоун работал в тренерском штабе клуба «Ньюбери» (уже прекратил существование) и возглавлял команду Оксфордского университета.

С 2006-го Киоун входит в скаутскую команду «Арсенала». А еще работает экспертом на BBC Sport (мелькает в программе Match of the day) и BT Sport. Например, вот его слова про Вирджила ван Дейка:

«Он может стать величайшим защитником в истории. Но иногда вместо того, чтобы прессинговать и подавлять соперника, он стоит как статуя и надеется, что мяч сам попадет к нему. Почему он не хочет рисковать? Боится опозориться? Иногда нужно делать и грязную работу».

Паскаль Сиган

В 2002-м Арсен Венгер рассчитывал, что Сиган станет достойной заменой Тони Адамсу, но француз постоянно заполнял подборки худших трансферов «Арсенала». Его подвели скорость и неповоротливость – быстрые форварды АПЛ легко его обходили. Но вклад в чемпионский сезон он все же внес.

После трех лет в «Вильярреале» и двух в «Картахене» (второй испанский дивизион) Сиган заинтересовался тренерством. Начал с юниоров «Картахены», переключился на резерв «Алькериаса» (фарм-клуб «Вильярреала»), потом был спортивным директором в «Васкеале» из французского подземелья, позже влетел в «Лилль» U-15, следом ассистировал в «Руселаре» из второго бельгийского дивизиона. В 2018-м попал в систему бельгийского же «Мускрона»: сначала тренировал в команде U-21, потом стал главным в U-18.

Сол Кэмпбелл

На сезон-2003/04 Венгер сформировал новую пару центральных защитников из Кэмпбелла и Коло Туре. Мощный англичанин подтвердил высокий уровень: второй год подряд попал в команду года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

После пяти сезонов в «Арсенале» были «Портсмут» и даже «Ноттс Каунти» из Лиги 2, который он покинул через несколько дней после дебютного матча из-за конфликта с руководством. Для поддержания формы до зимнего трансферного окна тренировался с «Арсеналом» и неожиданно получил контракт – даже провел 11 матчей в АПЛ-2009/10. А закончил карьеру сезоном за «Ньюкасл».

После футбола Сол пытался построить политическую карьеру: Daily Mail писала, что партия консерваторов выдвинет его кандидатуру на выборы мэра Лондона, но Кэмпбелл даже не попал в шорт-лист.

Тогда великан вернулся к футболу. В 2017-м стал ассистентом главного тренера сборной Тринидада и Тобаго, потом по 8-9 месяцев рулил «Максфилд Таун» (Лига 2) и «Саутленд Юнайтед» (Лига 1) – первые с ним с трудом спаслись, вторые вылетели.

Сол занимается благотворительностью и много говорит: о том, что ковид чаще вредит чернокожим, о притеснении чернокожих тренеров и о несправедливости, что его не награждают почетным званием.

Коло Туре

Многим запомнился первый день Коло в «Арсенале»: на первой же тренировке ивуариец сломал Анри и Бергкампа, а потом в подкате снес еще и Венгера. Француза отправили к врачу, а Туре думал, что для него все закончилось.

Обошлось: Коло 14 лет играл в Англии и засветился в трех топ-клубах: в «Арсенале», «Сити» и «Ливерпуле». Самым запоминающимся был период в команде Венгера, за которую он провел 327 матчей и взял чемпионский титул.

Туре завершил карьеру в «Селтике», где еще крепче сдружился с Бренданом Роджерсом и вошел в его тренерский штаб. Коло проследовал за валлийцем в «Лестер», а сольную карьеру начал во время ЧМ-2022 – перешел в тонущий в Чемпионшипе «Уиган». Правда, не факт, что ивуариец там задержится: у него пока нет побед в семи матчах, а «латикс» упали на последнее место.

Патрик Виейра

Капитан того «Арсенала» и образцовый центральный полузащитник АПЛ начала нулевых. Чего стоят его рубки с Роем Кином!

После чемпионского сезона Патрик поиграл в Лондоне еще год и уехал в Италию, а после пяти лет в «Ювентусе» и «Интере» снова Англия – «Манчестер Сити». Там он завязал с футболом и начал тренерскую карьеру. Сначала практиковался на юниорах «Сити», потом возился с «Нью-Йорк Сити» благодаря связям с City Football Group.

После 2,5 лет в МЛС – полтора сезона в «Ницце». В сезоне-2019/20 Виейра затащил клуб на пятое место в Лиге 1, но в следующем не вывез: словил 5 поражений подряд, вылетел из Лиги Европы и оставил «Ниццу» на 11-м месте к декабрю 2020-го.

Летом 2021-го Патрика подобрал «Кристал Пэлас». В его тренерских способностях сомневались, но с ним лондонский клуб теперь крепкий середняк: 12-е место в АПЛ-2021/22, а общий баланс при Виейра 22В, 20Н, 22П.

Рэй Парлор

Парлор был душой «Арсенала». Едва не попал в тюрьму из-за драки с хулиганами, придумывал способы, как заставить Бергкампа сесть в самолет, пытался выпить в самолете, несмотря на запрет Венгера. Чтобы лучше это прочувствовать, прочтите замечательный текст Дениса Романцова.

Воспитанник «Арсенала» отдал клубу 12 лет, выиграл три чемпионских титула и ушел после непобедимого сезона. После Лондона Рэй поиграл еще три года: 2,5 в «Мидлсбро», еще полгода помогал «Халл Сити» не вылететь из АПЛ (помог).

После окончания карьеры Парлор занимался организацией мероприятий и был совладельцем паба The Ferry Boat Inn в Эссексе. В 2016-м выпустил автобиографию, которая вошла в десятку лучших от Sunday Times. Сейчас часто появляется на talkSPORT, Radio 5 Live и Sky Sports в качестве эксперта.

Жилберто Силва

Жилберто ворвался в АПЛ из «Атлетико Минейро» и стал любимым бразильцем Вадима Лукомского. Несмотря на отличную игру, Силва не получил должного внимания и, по мнению Венгера, был самым недооцененным игроком из всех, с кем он работал.

После пяти титулов с «Арсеналом» Жилберто поиграл в «Панатинаикосе», вернулся в Бразилию, бегал за «Гремио» и закончил в «Атлетико Минейро».

Через два года Жилберто вернулся в Грецию и семь месяцев был спортивным директором «Панатинаикоса». Потом решил, что ему комфортнее в роли эксперта и агента: главный его клиент – Фред.

«Сегодня я работаю с Жилберто Силвой. Он мой агент и один из тех парней, которые выиграли чемпионат мира. Я много разговариваю с ним и пытаюсь узнать что-то новое для себя», – говорил Фред перед стартом ЧМ-2022.

Эду

Кажется, вселенная была против трансфера Эду в «Арсенал». Сначала его не пустили в Англию из-за поддельного паспорта, потом он сломал лодыжку, позже его сестра разбилась в автокатастрофе. Но все же бразилец осуществил мечту и добрался-таки до «Арсенала».

Несмотря на тяжелую адаптацию, элегантный полузащитник все же стал своим в «Арсенале» благодаря поддержке Венгера и Виейра. И влюбился в клуб, несмотря на расставание из-за конфликта вокруг нового контракта.

После «Арсенала» Эду поиграл за «Валенсию» и «Коринтианс», где по завершении карьеры в 2011-м стал директором. На ЧМ-2014 бразилец был ассистентом Карлуша Кейруша в сборной Ирана, а с 2016-го по 2019-й – техническим координатором сборной Бразилии.

В 2019-м благодаря Киа Джурабчиану (сдружились еще в «Коринтианс») Эду вернулся в «Арсенал»: сначала получил должность технического директора, с 2022-го стал спортивным. В обязанности бразильца входит общение с игроками и их агентами, а еще работа с трансферами – именно он убеждал Габи Жезуса выбрать «Эмирейтс».

Робер Пирес

Статистика француза всегда поражала: с 2001-го по 2005-й только в АПЛ он забил 51 гол и сделал 30 ассистов. В чемпионском сезоне тоже был порядок – 14+8.

Пирес покинул «Арсенал» почти в 33: дальше были «Вильярреал», «Астон Вилла» и даже индийский «Гоа». После завершения карьеры Пирес о футболе только разговаривает: дает советы для ставок и выступает на ТВ. Правда, его критикуют за слишком скучный и осторожный стиль.

Фредди Юнгберг

Юнгберг запомнился в «Арсенале» не только панковским ирокезом, но и яркой игрой. Он провел в Лондоне 9 сезонов, взял 6 трофеев и стал кумиром болельщиков.

Швед покинул «Арсенал» в 30, и его карьера продолжалась еще 7 лет: он поиграл за «Вест Хэм», «Сиэтл», «Чикаго Файр», «Селтик», японский «Симидзу» и индийский «Мумбаи Сити».

Болельщики «Арсенала» радовались, когда Юнгберг вернулся в клуб сначала в качества посла, а потом стал тренером U-15. Именно Фредди помог прогрессу Букайо Сака, Эмиля Смита Роу и Юнуса Муса.

«Юнгберг был отличным тренером, который меня очень вдохновил. Однажды он заставил нас посмотреть фильм «Непобедимые». Было невероятно видеть, чего они достигли», – говорил Муса, который мог играть за сборную Англии, но поехал на ЧМ-2022 игроком США.

После юниоров «Арсенала» Юнгберг стал ассистентом Андриса Йонкера в «Вольфсбурге», но через 7 месяцев покинул клуб вместе с главным тренером. После Фредди вернулся в «Арсенал» – теперь в команду U-23. В 2019-м вошел в тренерский штаб Унаи Эмери и даже был временным главным после увольнения испанца.

Швед рулил пять игр и остался в штате Микеля Артеты. Ушел в 2020-м – мотивировал тем, что хочет совершенствоваться как тренер и ждать новый шанс. Пока не дождался и довольствуется ролью эксперта и модели. У этого хобби есть обратная сторона.

«В рекламе [нижнего белья] я снимался ради забавы, но это обернулось неожиданными последствиями для моей личной жизни. Например, в ночном клубе незнакомые девушки считали допустимым хватать меня за член. Просто так. И это происходило везде. Они подходили сзади или сбоку и пытались меня дернуть», – вспоминал Юнгберг.

Из-за модельной внешности, метросексуальности и любви к фотосессиям многие считали его геем, но Фредди всегда опровергал слухи: «Я не гей. Если бы это было на самом деле, я бы просто сказал, что это так и меня бы это не беспокоило».

Хосе Антонио Рейес

Яркий испанец ворвался в «Арсенал» в середине легендарного сезона – в январе «Севилья» уступила его за 17 млн фунтов. Рейес сразу отметился высокой скоростью и отличным дриблингом, за что часто получал по ногам: Гари Нэвилл рассказывал, что мстил испанцу, когда тот обыграл его между ног.

По-настоящему раскрываться в «Арсенале» ему помешала тоска по дому – уже в 2006-м он выпросил трансфер в «Реал». После «Мадрида» Хосе Антонио поиграл в «Атлетико», «Бенфике», «Севилье», «Эспаньоле», «Кордове», «Эстремадуре» и китайском «Сяньцзян Тяньшань».

В 2019-м Рейес погиб в автокатастрофе: испанец разогнался до 186 км/ч, когда лопнула задняя шина. Вместе с Хосе Антонио ехали два его двоюродных брата: один погиб, второй получил ожоги 60% тела. После смерти футболиста Флорентино Перес пообещал взять под контроль карьеру его сына – Хосе Антонио Рейес-младший забивает за молодежку «Реала» и уже вызывается в сборную Испании U-15.

Деннис Бергкамп

Чтобы лучшего всего описать важность Бергкампа, хватит одного факта – ему поставили бронзовую статую у входа на «Эмирейтс». А Иан Райт говорил: «Он был лучшим подписанием «Арсенала» всех времен. Он изменил ДНК клуба».

Деннис страдал от кучи фобий и боялся летать, но все равно был важен для клуба в сезоне-2003/04 даже в 34 лет. Именно в «Арсенале» он завершил карьеру в 2006-м.

Изначально Бергкамп не планировал тренировать, но все же влился и закрепился в «Аяксе»: был помощником Марко ван Бастена, тренировал молодежку и ассистировал Франку де Буру. После прихода Питера Боса был понижен до обычного тренера, а в 2017-м его уволили после чистки, устроенной Эдвином ван дер Саром и Марком Овермарсом.

В 2019-м Деннис на полставки залетел ассистентом в молодежку «Алмере», где играл его сын, но ушел через пару месяцев. Все еще хочет работать с молодежью и рвется в Англию, но предложений нет. О легенде сейчас мало новостей, даже интервью он дает очень редко.

Тьерри Анри

Много слов не требуется: суперлегенда клуба и один из лучших футболистов в истории АПЛ. Тащил «Арсенал» в том сезоне и до 2007 года.

Позже уехал за мечтой в «Барселону», после Каталонии устроился в «Нью-Йорк Ред Булл». В 2012-м эпично вернулся на «Эмирейтс» и даже забил «Лидсу» в Кубке Англии – было так трогательно, что заплакать могли даже не фанаты «Арсенала».

В 2015-м Венгер пригласил Анри тренером в молодежную команду, но союз быстро распался: Арсен требовал, чтобы Тьерри забыл про роль эксперта на Sky Sports, но тот выбрал ТВ.

С 2016-го Анри два года был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, сольную карьеру начал в 2018-м с жуткого провала: на 4 месяца возглавил «Монако», поругался с игроками, психовал и был уволен. Потом полтора года практики в «Монреале» и возвращение к Мартинесу в сборную Бельгии.

После ухода Роберто игроки хотят главным именно Анри: за Тьерри высказались Ромелу Лукаку и Тоби Алдервейрелд. Но у Федерации другие планы (в них Анри, кажется, нет), а сам француз хочет вернуться к сольной карьере.

Сильвен Вильтор

Чемпионский сезон – последний для Вильтора в «Арсенале». До этого он три года был важным нападающим и стабильно забивал в АПЛ по 8-10 мячей за сезон. Но в кампании-2003/04 Венгер доверил ему всего 8 матчей в старте, а форвард отметился лишь тремя голами.

Сильвен покинул «Арсенал» в 30, но даже не думал заканчивать: еще 8 лет поиграл за «Лион», «Ренн», «Марсель», «Метц» и «Нант». По его словам, многие предрекали ему тренерскую карьеру, но Вильтор кайфует в других видах. Сначала пытался освоить теннис, но из-за травмы запястья переключился на падел. Еще стал послом футгольфа и даже был тренером сборной Франции.

Часто выступает в качестве эксперта, а на ЧМ-2022 поехал в роли консультанта TF1.

Нванкво Кану

Кану никогда не был супербомбардиром и за 12 сезонов АПЛ забил лишь 54 гола. Но в его игре все равно было что-то завораживающее: высоченный нигериец изящно работал с мячом и укладывал соперников финтами, несмотря на грацию богомола. Зачем слова, просто оцените этот гол и все поймете.

Кану отдал «Арсеналу» 5 лет и ушел после легендарного сезона. Еще на 8 лет остался в Англии ради «Вест Бромвича» и «Портсмута».

По окончании карьеры нигериец занимался делами «Фонда сердца Кану»: футболист перенес несколько операций на сердце и вдохновился на помощь детям с таким же недугом. Позже фонд стал заниматься еще и помощью беспризорным детям.

Кану вместе с женой открыл собственный бренд спортивной одежды и подписал контракт с букмекерской компанией.

Жереми Алиадьер

Алиадьер действительно чемпион Англии! Без шуток – есть даже фото с кубком и медалью. Трофей так и остался единственным значимым в карьере француза (ну не считать же Суперкубок Англии, да?).

Алиадьер считался одним из самых талантливых французов поколения, ради него Венгер гонял в Шотландию, чтобы лично оценить его матчи. Арсен нашел домашний телефон семьи Алиадьер и шокировал отца Жереми звонком и разговором на час.

Но Алиадьер так и не раскрылся: ни в «Арсенале», ни где-то еще. Позже он говорил, что не чувствует особых эмоций от легендарного сезона, потому что слишком мало играл (10 матчей, 3 старта и 260 минут на поле). Проспект Венгера оказался пустышкой и попал в подборку 100 худших нападающих АПЛ.

Вы удивитесь, но Алиадьер и сейчас в «Арсенале»: его сын занимается в молодежной команде, а сам Жереми работает в медиа-команде клуба – ведет программы и комментирует матчи в клубном приложении.

Арсен Венгер

Венгер плотно вписал имя в историю «Арсенала», и сезон-2003/04 стал его главным успехом – лондонская машина прошла чемпионат без поражений. Подобное так и не покорилось даже «Сити» и «Ливерпулю».

Легендарный француз покинул «Арсенал» в конце сезона-2017/18 – с тремя чемпионствами и семью Кубками Англии. Но ушел далеко не так красиво, как заслуживал: в конце его эпохи болельщики устали от борьбы за четвертое место и даже устраивали акции против легенды.

Только в декабре 2022-го Венгер впервые после ухода посетил «Эмирейтс»: при нем «Арсенал» уверенно обыграл «Вест Хэм».

Арсен больше никого не тренировал, но из футбола не ушел. С 2019-го он работает в ФИФА на руководящей должности в органе по развитию футбола. Одна из его обязанностей – технический анализ турниров ФИФА. На ЧМ-2022 вы уже видели плоды его работы.