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Где сейчас последний чемпионский «Арсенал»? Один до сих пор играет, другой погиб в автокатастрофе, третий спасает детей

Нванкво Кану Нванкво Кану
Сол Кэмпбелл Сол Кэмпбелл
Эшли Коул Эшли Коул
Тьерри Анри Тьерри Анри
Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес
Мартин Киоун
Патрик Виейра Патрик Виейра
Рэй Парлор
Фредрик Юнгберг Фредрик Юнгберг
Эду Гаспар Эду Гаспар
Робер Пирес Робер Пирес
Жереми Алиадьер Жереми Алиадьер
Коло Туре Коло Туре
Деннис Бергкамп Деннис Бергкамп
Йенс Леманн Йенс Леманн
Гаэль Клиши Гаэль Клиши
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Сильвен Вильтор
Арсенал Арсенал
Лаурен Лаурен
Жилберто Силва Жилберто Силва
Арсен Венгер Арсен Венгер
Паскаль Сиган Паскаль Сиган
Футбол Футбол

Ностальгия по непобедимым. 

Середина января, а «Арсенал» все еще первый в АПЛ. Учитывая форму команды Микеля Артеты, пятиочковый отрыв и то, что «Манчестер Сити» ни разу не пробил в створ ворот 20-й команды АПЛ (и лишь раз в створ ворот «МЮ»), титул лондонцев уже не выглядит таким уж нереальным.

Драйв золотой гонки фанаты «Арсенала» не испытывали очень давно, а чемпионское шампанское последний раз открывали 19 лет назад. Микель Артета тогда бегал за «Рейнджерс», Граниту Джаке еще не продавали пиво, Александр Зинченко только собирался в футбольную секцию, Букайо Сака не умел читать, а родители Итана Нванери еще два года не собирались заводить ребенка.

Вернемся в 2003-й: каждый пацан во дворе знал состав «Арсенала». Как можно было не влюбиться в изящную игру Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Робера Пиреса? Вспоминаем легендарную команду, которая прошла АПЛ без поражений.

Йенс Леманн

В 2003-м «Арсенал» готовился к смене эпохи: место легендарного Дэвида Симэна в воротах занял 34-летний голкипер дортмундской «Боруссии» Йенс Леманн. Удачный выбор: несмотря на ошибки и эксцентричное поведение, немец стал одним из героев сезона и получил «Золотую перчатку». 

Йенс провел в Лондоне пять сезонов, а в 2011-м даже вернулся в клуб после завершения карьеры. Из-за эпидемии травм «Арсенал» потерял трех вратарей и экстренно выдернул деда с пенсии. Леманн даже пригодился – сыграл в 41 против «Блэкпула» после травмы Альмунии на разминке.

Было и другое возвращение: в 2017-м он прибыл на «Эмирейтс» уже как тренер вратарей, в 2019-м всплыл ассистентом главного тренера в «Аугсбурге», а в 2020-м вошел в совет директоров «Герты». Оттуда он вылетел со скандалом: экс-игрок сборной Германии Деннис Аого, опубликовал скриншот сообщения от Леманна, где Йенс назвал его «чернокожим парнем по квоте». «Герта» уволила Леманна, а телеканал Sky Sports больше не приглашал его на роль эксперта.

В 2022-м голкипер вляпался в другой скандал – бензопилой разрушил гараж соседа. Леманн думал, что отключил камеры наблюдения, но ошибся. В суде Йенс утверждал, что гараж незаконно построен на его территории и закрывает вид на озеро Штарнберг. 

Эшли Коул 

Воспитанник клуба дебютировал в АПЛ в 1999-м, а к сезону-2003/04 уже был основным. В 2006-м покинул «Арсенал» (фаны прозвали его «Кэшли») и стал легендой «Челси» (взял 9 трофеев, включая АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы). После доигрывал в «Роме», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби».

Сразу после завершения карьеры остался в «Дерби» и вошел в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда. Эшли следует за бывшим партнером с 2019-го: после «Дерби» работал в «Челси» и «Эвертоне». С февраля совмещает роли ассистента на «Гудисон Парк» и в сборной Англии U-21. 

В 2022-м Коул пережил два неприятных инцидента. Сначала он подвергся расистским оскорблениям фанатов «Суиндона» на матче Кубка Англии против «Ман Сити», когда работал экспертом для ITV. А позже вместе с семьей (детьми и новой девушкой Шэрон Кану, с певицей Шерил Твиди он развелся в 2010-м) стал заложником в собственном доме: грабители ворвались в жилище Коула, связали его, когда он держал дочь на руках, и угрожали отрезать пальцы. Эшли думал, что его убьют, но обошлось, а грабителей задержали благодаря образцам ДНК, которые один из воров оставил на стяжках для связывания рук. Их лидеру дали 30 лет. 

Гаэль Клиши

Единственный чемпион Англии-2003/04, который до сих пор в игре. Из того состава есть еще Сеск Фабрегас, Квинси Овусу-Обейе, Михал Пападопулос и Джастин Хойт, но они на четверых провели в АПЛ один матч (у Хойта) и чемпионами не считаются.

А Клиши все еще в деле! Возможно, вы забыли его сразу после «Манчестер Сити»: он с 2017-го гоняет в Турции и Швейцарии. Три года был основным в «Башакшехире» и даже выиграл чемпионство. Теперь третий год не отдает место в основе «Серветта» (был третьим и пятым). 

Да и в непобедимом «Арсенале» Клиши котировался: это был его первый сезон в АПЛ, но он выбил 12 игр в основе.  

Лаурен

В 2000-м Лаурен почти перешел в «Рому», но трансфер сорвался. И вряд ли камерунец пожалел: он переехал из «Мальорки» в «Арсенал», где стал клубной легендой. Провел за клуб шесть сезонов и дважды выиграл АПЛ. 

«Арсенал» до сих пор чтит камерунца: приглашает на благотворительные матчи и доверяет роль посла в Африке. Еще Лаурен помогает ФИФА искать африканские таланты. Экс-защитник «Арсенала» часто попадает в программы на испанском ТВ, где выступает экспертом по Ла Лиге. 

Мартин Киоун

Время Киоуна в «Арсенале» разделилось на два этапа. В первом воспитанник зацепил один качественный сезон-1985/86. Во втором стал легендой: провел еще 12 лет и выиграл три чемпионства. Правда, сезон-2003/04 стал для 37-летнего защитника закатом – всего 10 матчей в АПЛ. 

После «Арсенала» он еще немного поиграл в «Лестере» и «Рединге» и завершил карьеру. Позже Киоун работал в тренерском штабе клуба «Ньюбери» (уже прекратил существование) и возглавлял команду Оксфордского университета. 

С 2006-го Киоун входит в скаутскую команду «Арсенала». А еще работает экспертом на BBC Sport (мелькает в программе Match of the day) и BT Sport. Например, вот его слова про Вирджила ван Дейка:

«Он может стать величайшим защитником в истории. Но иногда вместо того, чтобы прессинговать и подавлять соперника, он стоит как статуя и надеется, что мяч сам попадет к нему. Почему он не хочет рисковать? Боится опозориться? Иногда нужно делать и грязную работу». 

Паскаль Сиган

В 2002-м Арсен Венгер рассчитывал, что Сиган станет достойной заменой Тони Адамсу, но француз постоянно заполнял подборки худших трансферов «Арсенала». Его подвели скорость и неповоротливость – быстрые форварды АПЛ легко его обходили. Но вклад в чемпионский сезон он все же внес.

После трех лет в «Вильярреале» и двух в «Картахене» (второй испанский дивизион) Сиган заинтересовался тренерством. Начал с юниоров «Картахены», переключился на резерв «Алькериаса» (фарм-клуб «Вильярреала»), потом был спортивным директором в «Васкеале» из французского подземелья, позже влетел в «Лилль» U-15, следом ассистировал в «Руселаре» из второго бельгийского дивизиона. В 2018-м попал в систему бельгийского же «Мускрона»: сначала тренировал в команде U-21, потом стал главным в U-18. 

Сол Кэмпбелл

На сезон-2003/04 Венгер сформировал новую пару центральных защитников из Кэмпбелла и Коло Туре. Мощный англичанин подтвердил высокий уровень: второй год подряд попал в команду года по версии Ассоциации профессиональных футболистов. 

После пяти сезонов в «Арсенале» были «Портсмут» и даже «Ноттс Каунти» из Лиги 2, который он покинул через несколько дней после дебютного матча из-за конфликта с руководством. Для поддержания формы до зимнего трансферного окна тренировался с «Арсеналом» и неожиданно получил контракт – даже провел 11 матчей в АПЛ-2009/10. А закончил карьеру сезоном за «Ньюкасл».

После футбола Сол пытался построить политическую карьеру: Daily Mail писала, что партия консерваторов выдвинет его кандидатуру на выборы мэра Лондона, но Кэмпбелл даже не попал в шорт-лист. 

Тогда великан вернулся к футболу. В 2017-м стал ассистентом главного тренера сборной Тринидада и Тобаго, потом по 8-9 месяцев рулил «Максфилд Таун» (Лига 2) и «Саутленд Юнайтед» (Лига 1) – первые с ним с трудом спаслись, вторые вылетели.

Сол занимается благотворительностью и много говорит: о том, что ковид чаще вредит чернокожим, о притеснении чернокожих тренеров и о несправедливости, что его не награждают почетным званием

Коло Туре  

Многим запомнился первый день Коло в «Арсенале»: на первой же тренировке ивуариец сломал Анри и Бергкампа, а потом в подкате снес еще и Венгера. Француза отправили к врачу, а Туре думал, что для него все закончилось.

Обошлось: Коло 14 лет играл в Англии и засветился в трех топ-клубах: в «Арсенале», «Сити» и «Ливерпуле». Самым запоминающимся был период в команде Венгера, за которую он провел 327 матчей и взял чемпионский титул.

Туре завершил карьеру в «Селтике», где еще крепче сдружился с Бренданом Роджерсом и вошел в его тренерский штаб. Коло проследовал за валлийцем в «Лестер», а сольную карьеру начал во время ЧМ-2022 – перешел в тонущий в Чемпионшипе «Уиган». Правда, не факт, что ивуариец там задержится: у него пока нет побед в семи матчах, а «латикс» упали на последнее место.  

Патрик Виейра

Капитан того «Арсенала» и образцовый центральный полузащитник АПЛ начала нулевых. Чего стоят его рубки с Роем Кином! 

После чемпионского сезона Патрик поиграл в Лондоне еще год и уехал в Италию, а после пяти лет в «Ювентусе» и «Интере» снова Англия – «Манчестер Сити». Там он завязал с футболом и начал тренерскую карьеру. Сначала практиковался на юниорах «Сити», потом возился с «Нью-Йорк Сити» благодаря связям с City Football Group. 

После 2,5 лет в МЛС – полтора сезона в «Ницце». В сезоне-2019/20 Виейра затащил клуб на пятое место в Лиге 1, но в следующем не вывез: словил 5 поражений подряд, вылетел из Лиги Европы и оставил «Ниццу» на 11-м месте к декабрю 2020-го. 

Летом 2021-го Патрика подобрал «Кристал Пэлас». В его тренерских способностях сомневались, но с ним лондонский клуб теперь крепкий середняк: 12-е место в АПЛ-2021/22, а общий баланс при Виейра 22В, 20Н, 22П.

Рэй Парлор

Парлор был душой «Арсенала». Едва не попал в тюрьму из-за драки с хулиганами, придумывал способы, как заставить Бергкампа сесть в самолет, пытался выпить в самолете, несмотря на запрет Венгера. Чтобы лучше это прочувствовать, прочтите замечательный текст Дениса Романцова. 

Воспитанник «Арсенала» отдал клубу 12 лет, выиграл три чемпионских титула и ушел после непобедимого сезона. После Лондона Рэй поиграл еще три года: 2,5 в «Мидлсбро», еще полгода помогал «Халл Сити» не вылететь из АПЛ (помог).

После окончания карьеры Парлор занимался организацией мероприятий и был совладельцем паба The Ferry Boat Inn в Эссексе. В 2016-м выпустил автобиографию, которая вошла в десятку лучших от Sunday Times. Сейчас часто появляется на talkSPORT, Radio 5 Live и Sky Sports в качестве эксперта. 

Жилберто Силва  

Жилберто ворвался в АПЛ из «Атлетико Минейро» и стал любимым бразильцем Вадима Лукомского. Несмотря на отличную игру, Силва не получил должного внимания и, по мнению Венгера, был самым недооцененным игроком из всех, с кем он работал.

После пяти титулов с «Арсеналом» Жилберто поиграл в «Панатинаикосе», вернулся в Бразилию, бегал за «Гремио» и закончил в «Атлетико Минейро». 

Через два года Жилберто вернулся в Грецию и семь месяцев был спортивным директором «Панатинаикоса». Потом решил, что ему комфортнее в роли эксперта и агента: главный его клиент – Фред. 

«Сегодня я работаю с Жилберто Силвой. Он мой агент и один из тех парней, которые выиграли чемпионат мира. Я много разговариваю с ним и пытаюсь узнать что-то новое для себя», – говорил Фред перед стартом ЧМ-2022. 

Эду 

Кажется, вселенная была против трансфера Эду в «Арсенал». Сначала его не пустили в Англию из-за поддельного паспорта, потом он сломал лодыжку, позже его сестра разбилась в автокатастрофе. Но все же бразилец осуществил мечту и добрался-таки до «Арсенала».

Несмотря на тяжелую адаптацию, элегантный полузащитник все же стал своим в «Арсенале» благодаря поддержке Венгера и Виейра. И влюбился в клуб, несмотря на расставание из-за конфликта вокруг нового контракта.

После «Арсенала» Эду поиграл за «Валенсию» и «Коринтианс», где по завершении карьеры в 2011-м стал директором. На ЧМ-2014 бразилец был ассистентом Карлуша Кейруша в сборной Ирана, а с 2016-го по 2019-й – техническим координатором сборной Бразилии. 

В 2019-м благодаря Киа Джурабчиану (сдружились еще в «Коринтианс») Эду вернулся в «Арсенал»: сначала получил должность технического директора, с 2022-го стал спортивным. В обязанности бразильца входит общение с игроками и их агентами, а еще работа с трансферами – именно он убеждал Габи Жезуса выбрать «Эмирейтс».  

Робер Пирес 

Статистика француза всегда поражала: с 2001-го по 2005-й только в АПЛ он забил 51 гол и сделал 30 ассистов. В чемпионском сезоне тоже был порядок – 14+8. 

Пирес покинул «Арсенал» почти в 33: дальше были «Вильярреал», «Астон Вилла» и даже индийский «Гоа». После завершения карьеры Пирес о футболе только разговаривает: дает советы для ставок и выступает на ТВ. Правда, его критикуют за слишком скучный и осторожный стиль.

Фредди Юнгберг 

Юнгберг запомнился в «Арсенале» не только панковским ирокезом, но и яркой игрой. Он провел в Лондоне 9 сезонов, взял 6 трофеев и стал кумиром болельщиков. 

Швед покинул «Арсенал» в 30, и его карьера продолжалась еще 7 лет: он поиграл за «Вест Хэм», «Сиэтл», «Чикаго Файр», «Селтик», японский «Симидзу» и индийский «Мумбаи Сити».

Болельщики «Арсенала» радовались, когда Юнгберг вернулся в клуб сначала в качества посла, а потом стал тренером U-15. Именно Фредди помог прогрессу Букайо Сака, Эмиля Смита Роу и Юнуса Муса. 

«Юнгберг был отличным тренером, который меня очень вдохновил. Однажды он заставил нас посмотреть фильм «Непобедимые». Было невероятно видеть, чего они достигли», – говорил Муса, который мог играть за сборную Англии, но поехал на ЧМ-2022 игроком США.

После юниоров «Арсенала» Юнгберг стал ассистентом Андриса Йонкера в «Вольфсбурге», но через 7 месяцев покинул клуб вместе с главным тренером. После Фредди вернулся в «Арсенал» – теперь в команду U-23. В 2019-м вошел в тренерский штаб Унаи Эмери и даже был временным главным после увольнения испанца.

Швед рулил пять игр и остался в штате Микеля Артеты. Ушел в 2020-м – мотивировал тем, что хочет совершенствоваться как тренер и ждать новый шанс. Пока не дождался и довольствуется ролью эксперта и модели. У этого хобби есть обратная сторона.

«В рекламе [нижнего белья] я снимался ради забавы, но это обернулось неожиданными последствиями для моей личной жизни. Например, в ночном клубе незнакомые девушки считали допустимым хватать меня за член. Просто так. И это происходило везде. Они подходили сзади или сбоку и пытались меня дернуть», – вспоминал Юнгберг.

Из-за модельной внешности, метросексуальности и любви к фотосессиям многие считали его геем, но Фредди всегда опровергал слухи: «Я не гей. Если бы это было на самом деле, я бы просто сказал, что это так и меня бы это не беспокоило».

Хосе Антонио Рейес 

Яркий испанец ворвался в «Арсенал» в середине легендарного сезона – в январе «Севилья» уступила его за 17 млн фунтов. Рейес сразу отметился высокой скоростью и отличным дриблингом, за что часто получал по ногам: Гари Нэвилл рассказывал, что мстил испанцу, когда тот обыграл его между ног.

По-настоящему раскрываться в «Арсенале» ему помешала тоска по дому – уже в 2006-м он выпросил трансфер в «Реал». После «Мадрида» Хосе Антонио поиграл в «Атлетико», «Бенфике», «Севилье», «Эспаньоле», «Кордове», «Эстремадуре» и китайском «Сяньцзян Тяньшань». 

В 2019-м Рейес погиб в автокатастрофе: испанец разогнался до 186 км/ч, когда лопнула задняя шина. Вместе с Хосе Антонио ехали два его двоюродных брата: один погиб, второй получил ожоги 60% тела. После смерти футболиста Флорентино Перес пообещал взять под контроль карьеру его сына – Хосе Антонио Рейес-младший забивает за молодежку «Реала» и уже вызывается в сборную Испании U-15. 

Деннис Бергкамп 

Чтобы лучшего всего описать важность Бергкампа, хватит одного факта – ему поставили бронзовую статую у входа на «Эмирейтс». А Иан Райт говорил: «Он был лучшим подписанием «Арсенала» всех времен. Он изменил ДНК клуба».

Деннис страдал от кучи фобий и боялся летать, но все равно был важен для клуба в сезоне-2003/04 даже в 34 лет. Именно в «Арсенале» он завершил карьеру в 2006-м.

Изначально Бергкамп не планировал тренировать, но все же влился и закрепился в «Аяксе»: был помощником Марко ван Бастена, тренировал молодежку и ассистировал Франку де Буру. После прихода Питера Боса был понижен до обычного тренера, а в 2017-м его уволили после чистки, устроенной Эдвином ван дер Саром и Марком Овермарсом. 

В 2019-м Деннис на полставки залетел ассистентом в молодежку «Алмере», где играл его сын, но ушел через пару месяцев. Все еще хочет работать с молодежью и рвется в Англию, но предложений нет. О легенде сейчас мало новостей, даже интервью он дает очень редко.

Тьерри Анри

Много слов не требуется: суперлегенда клуба и один из лучших футболистов в истории АПЛ. Тащил «Арсенал» в том сезоне и до 2007 года. 

Позже уехал за мечтой в «Барселону», после Каталонии устроился в «Нью-Йорк Ред Булл». В 2012-м эпично вернулся на «Эмирейтс» и даже забил «Лидсу» в Кубке Англии – было так трогательно, что заплакать могли даже не фанаты «Арсенала». 

В 2015-м Венгер пригласил Анри тренером в молодежную команду, но союз быстро распался: Арсен требовал, чтобы Тьерри забыл про роль эксперта на Sky Sports, но тот выбрал ТВ. 

С 2016-го Анри два года был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, сольную карьеру начал в 2018-м с жуткого провала: на 4 месяца возглавил «Монако», поругался с игроками, психовал и был уволен. Потом полтора года практики в «Монреале» и возвращение к Мартинесу в сборную Бельгии.

После ухода Роберто игроки хотят главным именно Анри: за Тьерри высказались Ромелу Лукаку и Тоби Алдервейрелд. Но у Федерации другие планы (в них Анри, кажется, нет), а сам француз хочет вернуться к сольной карьере. 

Сильвен Вильтор

Чемпионский сезон – последний для Вильтора в «Арсенале». До этого он три года был важным нападающим и стабильно забивал в АПЛ по 8-10 мячей за сезон. Но в кампании-2003/04 Венгер доверил ему всего 8 матчей в старте, а форвард отметился лишь тремя голами.

Сильвен покинул «Арсенал» в 30, но даже не думал заканчивать: еще 8 лет поиграл за «Лион», «Ренн», «Марсель», «Метц» и «Нант». По его словам, многие предрекали ему тренерскую карьеру, но Вильтор кайфует в других видах. Сначала пытался освоить теннис, но из-за травмы запястья переключился на падел. Еще стал послом футгольфа и даже был тренером сборной Франции. 

Часто выступает в качестве эксперта, а на ЧМ-2022 поехал в роли консультанта TF1.

Нванкво Кану

Кану никогда не был супербомбардиром и за 12 сезонов АПЛ забил лишь 54 гола. Но в его игре все равно было что-то завораживающее: высоченный нигериец изящно работал с мячом и укладывал соперников финтами, несмотря на грацию богомола. Зачем слова, просто оцените этот гол и все поймете. 

Кану отдал «Арсеналу» 5 лет и ушел после легендарного сезона. Еще на 8 лет остался в Англии ради «Вест Бромвича» и «Портсмута». 

По окончании карьеры нигериец занимался делами «Фонда сердца Кану»: футболист перенес несколько операций на сердце и вдохновился на помощь детям с таким же недугом. Позже фонд стал заниматься еще и помощью беспризорным детям.

Кану вместе с женой открыл собственный бренд спортивной одежды и подписал контракт с букмекерской компанией. 

Жереми Алиадьер

Алиадьер действительно чемпион Англии! Без шуток – есть даже фото с кубком и медалью. Трофей так и остался единственным значимым в карьере француза (ну не считать же Суперкубок Англии, да?).

Алиадьер считался одним из самых талантливых французов поколения, ради него Венгер гонял в Шотландию, чтобы лично оценить его матчи. Арсен нашел домашний телефон семьи Алиадьер и шокировал отца Жереми звонком и разговором на час. 

Но Алиадьер так и не раскрылся: ни в «Арсенале», ни где-то еще. Позже он говорил, что не чувствует особых эмоций от легендарного сезона, потому что слишком мало играл (10 матчей, 3 старта и 260 минут на поле). Проспект Венгера оказался пустышкой и попал в подборку 100 худших нападающих АПЛ.

Вы удивитесь, но Алиадьер и сейчас в «Арсенале»: его сын занимается в молодежной команде, а сам Жереми работает в медиа-команде клуба – ведет программы и комментирует матчи в клубном приложении. 

Арсен Венгер

Венгер плотно вписал имя в историю «Арсенала», и сезон-2003/04 стал его главным успехом – лондонская машина прошла чемпионат без поражений. Подобное так и не покорилось даже «Сити» и «Ливерпулю». 

Легендарный француз покинул «Арсенал» в конце сезона-2017/18 – с тремя чемпионствами и семью Кубками Англии. Но ушел далеко не так красиво, как заслуживал: в конце его эпохи болельщики устали от борьбы за четвертое место и даже устраивали акции против легенды.

Только в декабре 2022-го Венгер впервые после ухода посетил «Эмирейтс»: при нем «Арсенал» уверенно обыграл «Вест Хэм».

Арсен больше никого не тренировал, но из футбола не ушел. С 2019-го он работает в ФИФА на руководящей должности в органе по развитию футбола. Одна из его обязанностей – технический анализ турниров ФИФА. На ЧМ-2022 вы уже видели плоды его работы.

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9 комментариев

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Гриша
Вильтор и Виера одним своим видом наводили ужас на защитников. Фредди был вездесущ. Анри просто лучший.
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Сади Самедов
Помню дебют Рейеса в Арсенале, очень яркое начало, шикарный дальний удар в ворота Челси, но жаль, что не проникся командой и захотел обратно в Испанию

Классно, что подписали тогда Эду, мечтал играть за клуб, а теперь отлично делает свою работу в нынешней должности
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Артем Буторин
Автор
Артем Буторин
Редактор Sports.ru.
6 подписчиков
Ответ Great ManUtd
Какой Менхенгладбах? Леманн за Дортмунд играл, а не за Менхенгладбах.
Вот это меня переклинило! Спасибо, поправил
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Николай Коровин
кэмпбелл британский мостовой
0
-1
-1
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Павел Мельников
Карьере Леманна не позавидуешь. АПЛ есть, конечно, но проиграть финалы КУ, ЛЧ, Евро и ЧМ, не выиграв в итоге ни одного из них...
+4
0
+4
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Mbest77
Арсен посетил матч Арсенала, значит станут чемпионами
0
0
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olegolic
Леманн никогда не играл за Менхенгладбах. В Арсенал переходил из Дортмунда. Как можно так готовить статьи?!
0
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Great ManUtd
Какой Менхенгладбах? Леманн за Дортмунд играл, а не за Менхенгладбах.
+8
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Francesc Fàbregas
Ну Клиши в порядке, и прическа👍
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