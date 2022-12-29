Артета – мой герой года. Шутки про доминатора уже не в тему

В новогодние праздники Sports.ru традиционно собирает в сериал добрые и вдохновляющие истории уходящего года. В 2022-м было мало поводов для радости – тем ценнее рассказ о людях, у которых все хорошо. Во второй серии – Микель Артета и его путь от последнего до первого места в АПЛ.

«Арсенал» закончит 2022-й на первом месте в АПЛ: в этом году «Манчестер Сити» уже не догонит. Шок? Да!

Преображение легендарного, но приболевшего клуба связано исключительно с Микелем Артетой, который делает свою работу медленно и последовательно (возможно, даже слишком). К 2022-му мало кого интересует процесс и терпение – все ждут быстрого результата (как правило, болельщики, но иногда и руководство тоже) чуть ли не с первых игр и даже без предсезонки.

Артета тоже не сотворил чудо: сначала было 8-е место в переходном сезоне-2019/20 после экстренной смены Унаи Эмери (а потом Фредди Юнгберга) в декабре, потом 8-е место в первом полноценном сезоне-2020/21, потом – 5-е.

Все это сопровождалось диким давлением и критикой. Фанаты с трудом принимали новую роль клуба (особенно после ухода Венгера) и самого Артету. Достаточно взглянуть на комментарии пользователей Sports.ru.

Например, вот такой комментарий заплюсовали под новостью «У «Арсенала» 3 победы в 11 последних матчах – все в Лиге Европы» из 2020-го:

Такое писали, когда «Арсенал» проиграл «Бернли» в 2020-м и опустился на 12-е место:

После того поражения Артета все равно настаивал на том, что «Арсенал» доминировал – примерно тогда его тяга к этому слову стала мемом:

Неудачи сопровождались новостями, что терпение боссов «Арсенала» вот-вот лопнет, и на «Эмирейтс» снова задумаются над вопросом, кто на этот раз попытается приблизиться к эпохе Венгера. В начале сезона-2021/22 казалось, что Артета все: «Арсенал» проиграл три стартовых тура в АПЛ, не забил ни одного мяча и рухнул на последнее место. Тогда вы писали:

И вот заканчивается 2022-й, а Микель Артета – на вершине. Ужасный для нас с вами год стал для испанца лучшим в тренерской карьере. Теперь вы восторгаетесь:

Шутки про доминатора теперь уважительные, трансферная кампания вдруг превратилась из провальной в суперперспективную, а за место в ЛЧ теперь грызутся другие.

Риторика болельщиков сменилась не только на Sports.ru, но и в Лондоне – там восьмые места воспринимали примерно аналогично, как и сейчас первое. В интервью CNN это подтвердил ведущий фан-канала «Арсенала» ALTV Сесил Джи Томас:

«Сейчас кажется, что произошли большие перемены и мы вернулись к футболу, который когда-то полюбили. То, как мы играем, и связь между клубом и болельщиками – лучшее, что я видел на «Эмирейтс». Это лучший старт «Арсенала» за многие годы, и сейчас очень приятно быть фанатом клуба».

Действительно: Артера подарил фанатам лучший подарок с 2007 года («Арсенал» 15 лет не лидировал под Рождество. Это прямая отсылка к непобедимому «Арсеналу» из 2004-го, и даже лучше: у той команды Венгера не было 12 побед и 37 очков на аналогичном этапе сезона. Сам же Артета стал лучшим по победам в 150 играх за «Арсенал» (87, у Венгера – 82).

Важную роль в прогрессе команды играют центральные защитники: Габриэл и Вильям Салиба нашли прочное взаимопонимание, которое помогает воплощать идеи Артеты.

«С первого дня эти двое нашли общий язык. Иногда нельзя предсказать это, когда находитесь на рынке или когда игрок возвращается из аренды. Честно говоря, нам повезло.

Салиба позволил нам прессинговать выше. И против команд с хорошей организацией и хорошим пониманием того, какое пространство и игроков использовать или как навредить своим высоким прессингом, это крайне важно» – сказал Артета в интервью Джейми Каррагеру.

Еще одним важным звеном вдруг стал Гранит Джака, которого ранее часто критиковали на «Эмирейтс». Теперь швейцарец действует выше, и прогресс заметен даже в примитивной статистике: 3+3 в 14 матчах АПЛ-2022/23 против 2+4 за 58 матчей двух предыдущих сезонов.

«Я говорил с ним в конце второго сезона и сказал, что мне нужно открыть что-то в нем. Ему было комфортно и уверенно играть в той зоне. Команде требовался игрок в финальной трети. Он сразу принял это: он очень умный игрок и к предсезонке вышел в лучшей форме, чем когда-либо, стройнее, чем когда-либо. Он знал, что если мы хотим вывести команду на новый уровень, мы должны сменить его роль.Он знал, что это произойдет, и у него есть качества, чтобы играть там», – добавил Артета.

Микель адаптирует команду под лучшие качества игроков: Салиба помогает прессинговать выше, Джака помогает интеллектом в продвижении мяча, Мартинелли дает ширину в финальной трети. С приходом Зинченко и Жезуса таких возможностей стало еще больше.

***

6 сентября 2021-го британские журналисты подыскивали Артете замену, а в 2002-м рассуждают, что именно Микель, а не Клопп, лучший кандидат для гонки с Гвардиолой – кумиром, который помог баску раскрыться. Даже шутливое прозвище Доминатор стало не обидным, а нарицательным – прямо как Лысый шарлатан.

Артета уверен, что все дело в единстве (не только с болельщиками, а всех в клубе) и уверенности, которую укрепляют победы – чем больше «Арсенал» побеждает, тем крепче становится.

«Без единства невозможно достичь того, чего мы хотим. Единство означает каждого, кто работает в клубе. Это наш стиль и способ передачи ценностей, наша связь с болельщиками. Все, однообразные, мыслящие одинаково, с одной и той же целью, без эго – просто «Вот наша задача». Это то, что мы хотим получить», – говорил Артета.

В его кабинете на клубной базе нарисовано дерево: корни и ствол образуют клуб, ветки символизируют персонал, а листья – игроков, которые растут благодаря клубу и персоналу.

«Если у вас нет правильной культуры, в трудные минуты дерево начнет трястись», – говорил Артета. В 2022-м его корни проросли уже глубже, ветки стали мощнее, а листья гуще. Прямая заслуга Микеля, который говорит только о настоящем и будущем: он почти никогда не оглядывается на победы Венгера и не сравнивает своих игроков с легендами прошлого.

Он понимает, что у него свой путь, несмотря на то, что он застал Арсена и его идеи. В 2022-м Артета наконец закрепился на этом пути – теперь некому и не за что сбивать его с цели. Даже если 2023-й Микель закончит без титула, именно сейчас он сделал главный шаг к цели.

Возможно, возвращение славных времен почувствовал и Арсен Венгер. Француз впервые с 2018-го (с момента ухода из клуба) посетил домашнюю игру «Арсенал» и явно остался доволен: хозяева обыграли «Вест Хэм» и закрепились на первом месте.

Фото: globallookpress.com/Daniel Karmann, Paul Terry