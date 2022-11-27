Хорваты – короли серии пенальти. Бьют так себе, но побеждают благодаря ментальности

Теперь верят, что выиграют ЧМ по пенальти.

Сегодня Хорватия будет рваться во второй финал ЧМ подряд, а Аргентина – во второй за три последних розыгрыша.

Когда вы слышите про хорватов в плей-офф, наверняка сразу представляете дополнительное время и серию пенальти. Это нормально: с 2008-го шашечные играли в девяти матчах плей-офф и лишь раз завершили игру в основное время (проиграли Франции в финале ЧМ-2018). В пяти из восьми случаев были пенальти – последнее поражение было в 2008-м.

Если Лионель Месси хочет в финал, нельзя дотягивать до перестрелки в послематчевой серии. Аргентинцы вполне резонно выбрали стратегию со ставкой на быстрое уничтожение соперника.

Разбираемся, как хорваты стали мощнейшими пенальтистами в истории ЧМ.

Сначала статистика: действительно ли хорваты так убийственны в сериях?

О, да. Всего хорваты участвовали в пяти перестрелках на ЧМ и ЧЕ. Первая случилась в 2008-м: очень давно, хотя уже тогда в клетчатых футболках сверкали Лука Модрич, Иван Ракитич, Ивица Олич, Дарио Срна, Ведран Чорлука и Нико Кранчар. Хорваты добрались до четвертьфинала, сыграли вничью с Турцией (1:1) и провалились в серии пенальти – из четырех бьющих отличился только Срна. Младен Петрич не переиграл Речбера Рюшту, а Модрич и Ракитич промахнулись.

Следующей попытки ждали 10 лет, но именно тогда началась история: на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 Хорватия затянула соперника в четыре серии пенальти и ни разу не проиграла. 4 победы подряд – лучшая серия в истории ЧМ, она покорилась только немцам, которые растянули их на 4 чемпионата (1982, 1986, 1990, 2006).

Больше побед в серии пенальти только у Аргентины (5), но альбиселесте участвовали в шести перестрелках и один раз проиграли (как раз немцам в 2006-м).

У Хорватии есть еще одно уникальное достижение: никто не выигрывал по две серии пенальти на двух ЧМ подряд. Одна удалась Аргентине в 1990-м. Еще четыре сборные участвовали в двух сериях на одном ЧМ, но выиграли по разу (Испания в 2002-м, Коста-Рика и Нидерланды в 2014-м, Россия в 2018-м).

Хорватские вратари – легенды ЧМ: лишь три голкипера отражали по четыре пенальти за турнир, двое из них хорваты.

Как хорваты шли к этой серии: у Далича есть ритуал, у Ливаковича нет эмоций, Модрича не ломают ментальные игры

Историческая серия запустилась в 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании. Внезапно мощные хорваты выбили три победы в группе с Аргентиной (3:0), Нигерией (2:0) и Исландией (2:1), пропустив единственный гол с пенальти от Гильфи Сигурдссона. Датчане тоже были в порядке: обыграли Перу (1:0) и удержали нужные ничьи с Австралией (1:1) и Францией (0:0).

Команды забили по голу в основное время и должны были обойтись без пенальти, но на 116-й минуте Модрич не реализовал 11-метровый. Это дало датчанам преимущество: Каспер Шмейхель получил лучшую разминку и зарядил уверенностью партнеров.

Обе команды нервничали: хорваты не участвовали в серии на крупных турнирах 10 лет, датчане – 26. Первые удары вышли провальными: Даниел Субашич поддержал своих эффектным сэйвом после удара Кристиана Эриксена, а Шмейхель взял второй пенальти подряд, на этот раз от Милана Баделя.

Если полузащитник «Фиорентины» казался неуверенным, то Крамарич, кажется, кайфовал от напряжения: улыбался, когда шел к точке, хитро притормозил и взбесил Шмейхеля.

Каспер завелся и пытался выбить из себя Модрича, который бил третьим. Когда Шмейхель увидел Луку, то начал размахивать руками, показывал сопернику, что следит за ним и знает, куда Модрич пробьет на этот раз. Датчанин всячески напоминал полузащитнику «Реала» промах в дополнительное время, но не сработало: Модрич даже не смотрел на него и забил.

Это была притирочная серия для Хорватии: Бадель чесался перед ударом, Крамарич улыбался, Модрич ударил очень плохо и чудом пробил Шмейхеля, не забил Пиварич – это еще не ментальная машина. Спас Субашич, который взял три пенальти – но нервничал даже он. Очень несвойственные эмоции для вратаря перед решающим ударом Ракитича.

Подобные эмоции были даже у главного тренера – кажется, Далич даже не видел решающего удара Ракитича.

После гола Златко эмоционально зажигал перед трибунами и размахивал руками. Спустя четыре года его поведение кардинально изменилось.

Далич сохранил победный ритуал и на следующую серию: когда Россия и Хорватия сгоняли 2:2, тренер обнялся с тренерским штабом в начале, а перед решающим ударом (опять Ракитича) сел на скамейку.

Между сериями прошло пять дней, но хорваты возмужали: лица стали более сосредоточенными, а удары четче. Промахнулся только Матео Ковачич, но удар был хорошим – потащил Игорь Акинфеев. Легенда ЦСКА даже взял удар Модрича, но мяч предательски отлетел в штангу, а от нее запрыгнул в ворота.

Россия не забила дважды: историческую паненку Майкла Джордана взял Субашич, а Марио Фернандес отправил вратаря в другой угол, но не попал в ворота.

Казалось, между сериями с Россией и Японией пропасть, но хорваты помнили все ошибки и вдохновлялись успехом из 2018-го.

«Это впечатляет. Сделать это четыре года спустя… Нас считали мертвыми, но мы показали, что наша вера огромна и что мы никогда не сдавались. У нас сильный менталитет в серии пенальти», – сказал Лука Модрич, убив мечту Бразилии.

Субашич взял четыре пенальти за турнир и вошел в историю ЧМ – в Катаре его рекорд повторил преемник Доминик Ливакович. Субашич потащил три пенальти от Дании, Ливакович нокаутировал Японию.

Несмотря на похожие достижения, голкиперы добились этого в разных стилях. Субашич был эмоциональным и выпрыгивал с ленточки еще до удара (тогда за этим не следили так пристально). Ливакович наоборот заходит глубже в ворота и летает на ленточке, почти не сокращая угол.

А еще у Доминика вообще нет нервов. Вот эмоции человека, который только что взял два пенальти в плей-офф ЧМ. А теперь вспомните эмоции Эмилиано Мартинеса, который танцевал в начале серии с Нидерландами.

Так же спокойно Ливакович вел себя, когда брал удар Родриго. Будто играл не против Бразилии, а с кем-то из чемпионата Хорватии.

Хорваты закалились, и нервная игра их уже не пугала. Только Марко Ливая решил выпендриться и пробил почти без разбега – попал в штангу. Раньше экс-форварда «Рубина» упрекали в легкомысленном отношении к футболу. Его рискованный ход Модрич встретил вот с таким лицом: в трех из четырех сериях Лука бил третьим. Ливайя исполнял как раз в слоте Модрича – машине из «Реала» вдруг потребовался отдых, и Далич заменил его на 99-й минуте.

Промах Ливаи – последний от Хорватии. Остальные били четко и не промахивались даже в серии с Бразилией. На тот момент хорваты уже знали, что пенальти – их главное оружие.

«После ничьей у нас были хорошие предчувствия. Мы знали: если дело дойдет до пенальти, то опыт на нашей стороне», – сказал после Бразилии защитник Борна Соса.

Бразильцы явно не ожидали оказаться в такой ситуации и выглядели потерянными. Ментальная битва осталась за хорватами еще до начала серии – испуганный Родриго пошел первым, и Ливакович его раскусил.

«Нелегко брать на себя такую ответственность. Родриго еще очень маленький мальчик», – сказал Неймар.

Далич подтвердил, что этот момент стал ключевым: «Ливакович был прекрасен в серии пенальти. Он отразил первый пенальти. Этим он вселил уверенность в своих игроков и неуверенность в соперника».

Хорваты вообще готовятся к пенальти?

Теперь все знают, что серия пенальти – главное оружие Хорватии на ЧМ (не считая убойный кулак в центре поля из Модрича, Брозовича и Ковачича). Даже сами хорваты этого не отрицают. Вполне логично, что это стало дополнительным пунктом тренировок.

«Мы отрабатываем пенальти после каждой тренировки. Когда забили [Бразилии] и сделали счет 1:1, я подумал: «Да, у нас все под контролем», – рассказал защитник Йосип Юранович.

После игры с Бразилией Далич сказал, что пенальти – лотерея. Вот это уже похоже на лукавство, потому что у Златко точно есть план. Во-первых, он заранее знает, кто будет бить: в Катаре серию дважды открывал Никола Влашич, а Модрич бил третьим в трех сериях из четырех. Еще Далич не понимает, зачем придерживать лидеров на последние удары, как это сделал Тите – Неймар должен был бить пятым, но очередь до него так и не дошла.

«Что я думаю о том, что Неймар должен был бить пятым? Я бы использовал его раньше», – сказал Далич.

Сам Златко стал намного спокойнее: победу над Данией в 2018-м он встретил бешеными эмоциями, а более статусную победу над Бразилией – легкой улыбкой.

И все же хорваты не суперпенальтисты – их сила в ментальности

Когда судья дал свисток и отправил Бразилию и Хорватию в серию пенальти, вы наверняка подумали – ну, все понятно. Кажется, такие мысли – и есть главное оружие в лотерее, которая уже давно не лотерея. Просто хорваты очень давно не проигрывали по пенальти: свежие воспоминания и частые победы создают эффект непобедимости.

«Если и есть ситуация, в которой вы бы не хотели встречаться с Хорватией, так это пенальти.

Но их показатели не особо выдающиеся. Они реализовали только 77% ударов – 14 попыток из 18. Это невероятно средний показатель. Но они очень мало пропустили: всего 8 голов из 19 ударов. Соперник забил только 42%», – рассказал журналист The Athletic Лиам Тарм.

Кажется, эти цифры подтверждают: хорваты выполняют удары не идеально, но лучше соперника справляются с давлением.

А вот ментальные данные от The Wall Street Journal: если игрок четко и быстро реализовал пенальти, его команда увереннее бьет дальше, если медленно – партнеры за ним чаще ошибаются. Команда, реализовавшая два первых удара в серии, побеждает в 87% случаев – если запорола два удара подряд, только в 57%.

«Говоря о серии пенальти, обычно упоминают удачу, но я бы сказал, что это связано с сильной ментальностью. Понимаете, у нас к точке подходили футболисты с меньшим опытом и делали это прекрасным образом, точно так же, как их отражал Ливакович», – гордится Марио Пашалич.

Поражает другое – выиграть две серии подряд на турнире невероятно сложно. Чаще всего из-за того, что следующий соперник изучает твои удары и готовится к ним. У футболиста два варианта: либо пробить в излюбленной манере, но нарваться на риск, что вратарь просчитает, либо пробить неудобным способом с более высокой вероятностью промахнуться.

Свежий пример: на Евро-2020 Дани Ольмо успешно выстрелил в левую девятку в серии против Швейцарии. В перестрелке с Италией Ольмо пробил туда же: Джанлуиджи Доннарумма угадал, а Дани все равно промахнулся. Андреа Белотти удачно пробил в серии с Испанией – против Англии сменил угол и не забил.

«У многих игроков есть любимые пенальти. Это правда. Все очень индивидуально. Независимо от того, сколько матчей вы сыграли, пенальти, забитый в юношеской игре, запомнится особенно.

Допустим, вам было 13. Вы были очень эмоциональны и не забили пенальти. Возможно, вы подумаете, что больше никогда не будете бить пенальти таким образом, потому что у вас плохие ассоциации. Но, вероятно, та техника идеально подойдет вам уже в 24 года.

Для людей естественно возвращаться к базовым принципам, когда они находятся в ситуациях повышенного стресса. Вы становитесь менее склонны к риску. Вы возвращаетесь к воспоминаниям, с которыми чувствовали себя в наибольшей безопасности», – сказал немецкий нейробиолог Никлас Хауслер, который сейчас помогает Юргену Клоппу в «Ливерпуле».

Из-за давления футболисты чаще мажут пенальти: в обычном матче процент реализации составляет 80%, в матчах плей-офф – 70%.

«Мы не можем воссоздать финал чемпионата мира. Но мы можем знать, что помогает игроку войти в это автоматическое состояние, в то, что многие люди называют зоной комфорта. Мы буквально измеряем мозговые волны и возвращаем их обратно в игрока. Благодаря нам футболист лучше понимает, что помогает ему оптимизировать свои действия, а что отвлекает», – добавил Хауслер.

Возможно, именно в этом секрет хорватов: они воссоздают счастливые воспоминания, а победная серия их укрепляет. Соперник, видя их предыдущие успехи, думает, что у Хорватии есть какой-то секрет.

«В серии пенальти мы становимся фаворитом, потому что наши соперники знают, насколько мы хороши в них. Они как будто проиграли еще до начала», – давит Далич на будущих соперников.

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Статистика подтверждает, что Хорватия не идеально бьет пенальти, а в некоторых моментах им откровенно везет: например, Акинфеев и Шмейхель почти потащили удары Модрича. Главная причина побед – в ментальности: последний раз Лука проигрывал за Хорватию в серии пенальти, когда Родриго было 7 лет.

Чем чаще хорваты побеждают, тем прочнее попадают в зону комфорта в стрессовой ситуации, а соперники начинают верить в их непобедимость.

«Можем ли мы выиграть чемпионат мира? Конечно. Теперь все возможно. У нас 100-процентный результат в сериях пенальти. Это дает нам преимущество», – уверяет Борна Соса.

Кажется, замкнутый круг может разорвать только случайность. Или такой же искушенный соперник. Например, Аргентина, которая выиграла на ЧМ 5 серий из 6.

Вам тоже хочется проверить?

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Lee Smith, Hannah Mckay