Помните Пауло Сезара Ванчопе? Он забивал Бразилии и Германии, поразил Англию голом «МЮ» и ушел из сборной из-за драки

И зарядил Коста-Рику на сенсацию на ЧМ-2014.

ЧМ-2022 пока выглядит для Коста-Рики большим унижением. После 0:7 от Испании команду Луиса Суареса ждут сенсационные японцы и злые немцы – очень похоже на 0 очков и неприятную разницу мячей.

Возможно, одна из причин провала в отсутствии харизматичной звезды – Брайану Руису уже 37, Хоэль Кэмпбелл не искрит даже в Мексике, а Кейлор Навас все-таки вратарь. Когда-то таким лидером был Пауло Сезар Ванчопе: он положил дубль Бразилии на ЧМ-2002, забил Германии на ЧМ-2006 и был в тренерском штабе на сенсационном ЧМ-2014.

Вспоминаем легенду сборной Коста-Рики, который выбирал между баскетболом и футболом, ворвался в АПЛ чумовым голом в ворота «МЮ» и дрался в «Сити» из-за опозданий.

Ванчопе должен был стать баскетболистом и до сих пор хранит щитки Рауля

Ванчопе быстро вымахал до 190 сантиметров и высоко котировался в баскетболе: тем более что детство провел в США. Пауло делал успехи, получал школьную стипендию и претендовал на игру за команду колледжа. Но все же вернулся на родину и выбрал футбол.

«Мне пришлось выбирать [между футболом и баскетболом]. Футбол всегда оставался моей страстью. В 1995-м меня вызвали на чемпионат мира U-20 в Катаре – это помогло мне окончательно определиться. Почти каждый вечер я общался с испанскими футболистами и даже заполучил щитки Рауля. Мы знали, что он будет потрясающим игроком, потому что тогда он дебютировал за «Реал» в 17 лет. Я до сих пор храню эти щитки», – рассказал Ванчопе в интервью в 2022-м.

В 1995-м 19-летний великан гонял за костариканский «Эредиано» – уже через год его вызвали в главную команду страны. Там его заметил бывший игрок «Арсенала» Боб Макнаб – его впечатлили данные форварда, и он предложил ему услуги агента. Ванчопе сразу рассказал о мечте – играть в Англии или Испании.

Макнаб подтянул старые связи и организовал для Ванчопе просмотр в «КПР». Костариканец успешно съездил в Лондон и забил шесть голов в трех матчах за резервистов. Но клуб из Второго дивизиона (сейчас – Чемпионшип) все же отказался от экзотичного нападающего. Через несколько недель после неудачи Макнаб предложил еще один вариант – теперь уже в АПЛ.

«Я был очень разочарован после того, что произошло в «КПР». Когда Боб предложил просмотр в «Дерби», люди говорили мне: «Не трать зря время». Я хорошо сыграл в «КПР», но ничего не получилось, поэтому друзья и все остальные говорили: «Как же ты добьешься успеха в клубе Премьер-лиги?» Я ответил: «Мечтаю там играть. Просто хочу попробовать», – вспоминал Ванчопе в интервью The Athletic.

Забил «МЮ» легендарный гол сразу после трансфера из Коста-Рики

Шансов действительно было мало: в 1997-м в АПЛ уже ввели ограничения на трансферы иностранцев, а сам Ванчопе провалил просмотр. Пауло ни разу не забил за три игры в молодежке, но вдруг получил контракт – главный тренер «Дерби Каунти» Джим Смит даже без голов разглядел потенциал костариканца. Тренер сразу предупредил – первое время Пауло проведет в дубле, чтобы адаптироваться к сложной лиге и подтянуть физику с тактикой.

Смит соврал – долговязый юниор почти сразу оказался в основе на игру против «МЮ». В то время трансферных окон не было, поэтому «Дерби» выхватил усиление под конец сезона: подписал Ванчопе 27 марта, и уже 5 апреля он готовился к матчу на «Олд Траффорд». Вместе с ним приехал одноклубник Маурисио Солис, который уже набегал 33 матча за сборную. Ожидалось, что у Ванчопе возникнут проблемы с получением разрешения на работу в Англии, но в итоге оба костариканца попали в АПЛ.

Одноклубники даже шутили над новичком: в «КПР» и «Дерби» его закидывали раздражающими вопросами – а есть ли в Коста-Рике футбол, а живут ли люди в домах?

Пауло будто находился в фильме: он провел лишь год во взрослом футбол и за несколько недель проделал путь от костариканской лиги до матча против суперклуба Англии. За четыре последних сезона «МЮ» выиграл три титула и готовился к четвертому. Против «Дерби» Алекс Фергюсон выпустил Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Эрика Кантона, братьев Невиллов и Ники Батта.

Абсолютно все на трибунах перешептывались, когда увидели стартовые составы – тыкали пальцем в фамилию Ванчопе и спрашивали: «Это кто?» Сам форвард тоже жутко нервничал: «Очень волновался перед игрой. Ночью я просыпался каждые полтора часа и очень плохо спал».

Нервозность новичка заметил Джим Смит – в отеле он спросил футболиста о любимой музыке, и всю дорогу до стадиона на весь автобус играла сальса.

«Смит хотел меня расслабить и знал, что музыка поможет. Я дал ему немного любимой музыки, и он поставил ее прямо в автобусе. Это было очень мило с его стороны, придало мне уверенности и заставило чувствовать себя как дома.

Партнерам по команде тоже понравилось. Все пытались танцевать и петь под сальсу! Это было действительно круто», – сказал Ванчопе.

Пока зрители изучали необычного легионера, а комментаторы коверкали его фамилию (называли WAN-chop и ONE-chop, хотя правильно Wan-CHOP-ay), Пауло сделал первый гол в Англии. После навеса на край штрафной бывший баскетболист без проблем выиграл верх у Фила Невилла и сбросил мяч в центр, откуда Эшли Уорд перебросил Петера Шмейхеля.

Это был спланированный ход – Смит удивил не только выходом Ванчопе, но и его позицией. Несмотря на высокий рост и внешнюю неуклюжесть, Пауло появился справа, а не в центре.

«Самое забавное, что я играл не на своей позиции. Никогда раньше не выходил справа, но эта позиция дала мне свободу. Смит спросил: «Ты можешь играть справа?» Я ответил, что буду хоть вратарем, если он хочет. Это не проблема. Все, что я знал, это то, что против Фила Невилла и Райана Гиггза на том фланге мне придется бегать, бегать и бегать», – сказал Пауло.

План Смита сработал шикарно – Ванчопе снимал верх на фланге, упрыгивал от соперников и помог сделать гол уже через 29 минут после дебюта в европейском футболе.

А еще через шесть минут стер ощущение неуклюжести и забил один из величайших голов в истории АПЛ. Костариканский ноунейм подобрал мяч на своей половине, немного подумал и дерзко повел мяч вперед: правой ногой, левой, правой, правой, правой, правой, правой, левой, левой, правой, правой – через 11 касаний мяч уже был в сетке! На пути были не парни из костариканской лиги, а лучшие футболисты АПЛ – Ники Батт, братья Нэвиллы, Гари Паллистер и Шмейхель. Позже Петер шутил, что это он сделал Ванчопе знаменитым, пропустив тот удар.

Офигели все: комментаторы кричали, зрители не понимали, что за пацан унижает чемпиона на «Олд Траффорд», обезумел и сам Ванчопе. В детстве он так же праздновал голы во дворе – воображал себя перед трибунами лучших стадионов. И вот мечты сбылись – его дебютом восхищалась вся Англия.

Несмотря на гол+пас, перфоманс Ванчопе был далек от идеала – на первых минутах костариканец ошалел от скоростей, которые радикально отличались от его родного чемпионата. Сначала Пауло даже не понимал, куда попал – вокруг были звезды, игравшие совсем на другом уровне. Его заменили на 65-й минуте из-за сильных судорог.

«Макнаб всегда говорил мне, что для хорошего матча важно уверенно входить в игру. Но я не знаю, касался ли я вообще мяча в первые 10 минут. Все было очень быстро: я шел в одну сторону, а мяч уходил на другую. Тогда я бежал туда, а мяч обратно», – удивлялся Ванчопе.

Почувствовать уверенность помогли особенные навыки: форвард отметил, что оба гола в ворота «МЮ» случились благодаря игре в баскетбол.

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Фото: Getty Images

«Тогда [в моменте с ассистом] я хорошо рассчитал время прыжка. Мы работали над кроссами, и я всегда шел к дальней штанге, чтобы сбросить мяч партнеру или забить самому.

Когда играете в баскетбол, нужно быть в курсе всего, что вас окружает. Я начал бежать [при голе] и знал, где мои товарищи по команде. Я видел, как на меня идет Фил Невилл, поэтому пытался защитить мяч и закрыть его от соперника. Это трудно объяснить, но вы должны знать, что вас окружает, поэтому последним касанием я немного отвел мяч от него. Затем неожиданно пробил, чтобы вратарь не успел среагировать», – делился Ванчопе.

Воодушевленный Пауло сгорал от нетерпения несколько часов, чтобы поделиться счастьем с родственниками. Тогда интернет еще не был развит, и в Коста-Рике редко транслировали матчи чемпионата Англии – семья Ванчопе узнала о подвиге сына только после его звонка из отеля.

В 2009-м на праздновании 125-летия «Дерби» болельщики назвали гол костариканца лучшим в истории клуба. На стадионе «Прайд Парк» есть фреска, на которой форвард празднует легендарный гол, а во время его визита в 2019-м фанаты скандировали «Есть только один Ванчопе».

Карьера Ванчопе в Англии пропитана травмами и драками (даже со своими)

Несмотря на признание фанатов, Ванчопе покинул «Дерби» с плохим бэкграундом. Гол в ворота «МЮ» остался единственным в кампании-1996/97, зато следующие два сезона костариканец был основным. Всего Пауло забил за клуб 25 голов и помог «Дерби» финишировать восьмым и девятым – отличные показатели.

И все же Ванчопе был противоречивым футболистом. Несмотря на высокий рост, он никогда не был классическим столбом. У него не было высокой скорости, но он часто ускользал от защитников благодаря длиннющим ногам. Выглядел пластичным, но его часто сравнивали с мельницей, за хаотичные размахивания руками при беге. Дриблинг даже иногда проходил, и Джим Смит смеялся: «Мы временами думали, что он сам не знает что делает».

Противоречия были и в характере – Ванчопе оказался классическим интровертом: неуютно чувствовал себя в компаниях, редко выходил из дома и оставался скромным. Футболисты «Дерби» часто заруливали в паб после тренировок и заливали по паре пинт. Ванчопе был в шоке – незаметно передвигал бокал на край стола, чтобы никто не видел, что он не пьет.

Тем удивительнее постоянные конфликты Ванчопе – в 1999-м даже Джим Смит не выдержал его наездов, продал форварда в «Вест Хэм» и добавил, что Пауло совсем испортил отношения с раздевалкой. Футболист все отрицал.

«Дерби» остался в плюсе и выручил за нестабильного форварда 4,8 млн фунтов (покупали за 600 тысяч). В 2022-м Athletic пересчитал на современные реалии – «Вест Хэм» заплатил сумму, эквивалентную нынешним 39,4 млн.

Склочный характер проявился не только в «Дерби» – после «Вест Хэма» Ванчопе оказался в «Манчестер Сити», где подрался с вышибалой Энди Моррисоном. Брутальный шотландец вспомнил историю в интервью ютуб-каналу «Сити».

«Любой футболист отчаянно хочет вернуться на поле после продолжительных травм. Мы оба [Моррисон и Ванчопе] восстанавливались после них. Конечно, были определенные трения в раздевалке и в медицинском кабинете.

Чопе с его расслабленным латиноамериканским подходом приходил когда захочет. Мы начинали в 9 утра, а он лениво подтягивался к 9:20. Мы привыкли к этому. Но однажды утром я сказал ему: «Ты снова опаздываешь. Ты отнимаешь у нас у всех время».

Он ответил что-то на иностранном. Не говорил со мной, а просто пренебрежительно отмахнулся. Я психанул и предъявил ему однажды в коридоре возле медицинского кабинета. Мы выпустили пар и потолкались. Он был выше меня, так что подпрыгнул и ударил меня сверху», – сказал Моррино в интервью, а в автобиографии добавил, что после удара Ванчопе на несколько секунд вырубился.

Несмотря на сумму трансфера и место в старте, Пауло провел в «Вест Хэме» всего год – большую часть сезона футболист страдал. Он полгода жил в гостинице и никак не адаптировался к суетливому Лондону, а фанаты никогда не котировали его, несмотря на 15+3 за сезон. Им не нравилась нестабильность нападающего – казалось, что он слишком зависим от настроения.

Самые мощные воспоминания Ванчопе о «Вест Хэме» – победа в Кубке Интертото-1998/99 и игра с Рио Фердинандом, Фрэнком Лэмпардом, Тревором Синклэйром и Паоло ди Канио. Пауло Сезар всегда завороженно смотрел, как итальянец настраивается на матчи.

«Перед играми он сидел в раздевалке и кричал на свои ноги: «Давай, ты сегодня забьешь». Это было очень забавно. Он бил себя по бедрам и говорил им, что нужно быть лучше», – удивлялся Ванчопе.

«Вест Хэм» почти не потерял в деньгах при продаже форварда в «Сити»: там рассчитывали, что Ванчопе составит убойную связку с Джорджем Веа – кумиром костариканца. Сначала Пауло боялся даже заговорить с легендой, который приехал в «Сити» почти в 34 и в качестве обладателя «Золотого мяча».

«Сильно нервничал, когда впервые заговорил с ним. Через несколько месяцев все же рассказал ему, насколько я его фанат и как следил за его карьерой.

С ним было очень легко играть. Нам даже не нужно было говорить на поле – можно просто смотреть в глаза и все. Хорошее касание, хорошее движение и… бум!» – говорил Ванчопе.

Новички сначала вытеснили из основы любимцев «Мэйн Роуд» Шона Гоутера и Пола Дикова – Ванчопе даже стартовал с хет-трика в ворота «Сандерленда» (как же он любит дебютные матчи в Манчестере). Но парочка была слишком нестабильной – Веа провел в «Сити» всего семь матчей, а Ванчопе дальше балансировал между скамейкой и лазаретом. Из-за тяжелых травм (колена и плеча) он никак не набирал форму и даже пропустил весь сезон-2002/03. Они мешали и в сезоне-2001/02: тогда Пауло провел лишь 18 матчей, зато забил 13 голов.

При этом форвард совсем не ныл: «Никогда не тосковал по дому. Для меня было особенным играть в Европе и Премьер-лиге – рядом с лучшими игроками мира и против них. Не было проблемой находиться вдали от дома или даже иметь дело с погодой. Это было тяжело, но я всегда предпочитаю помнить хорошее, даже если в конце было трудно».

Несмотря на все сложности и противоречивый период в «Сити» (команда вылетала и возвращалась), Ванчопе все же оставил след на «Этихаде». Ни за один клуб Пауло не забивал больше (29), а еще отметился важнейшими голами: на финише сезона-2003/04 забил «Ньюкаслу» и «Эвертону» и спас «Сити» от очередного вылета.

После «Этихада» вечно травмированного костариканца продали в любимую Ла Лигу, где он поиграл за «Малагу». А уже в 29 Ванчопе уехал в катарскую «Аль-Гарафу», потом были родной «Эредиано», аргентинский «Росарио», «Токио» и «Чикаго Файр». Нигде Ванчопе не задержался дольше года.

Ванчопе – лучший бомбардир сборной на ЧМ. Был даже ее главным тренером, но ушел из-за драки!

Дуэт Ванчопе с Веа в «Сити» получился разочаровывающим для всех, кроме Ванчопе – тогда он получил мощную мотивацию от африканской легенды.

«Было настоящим шоком, когда он сказал, что я привилегированный игрок, потому что у меня есть шанс сыграть на ЧМ. У него никогда не было такого шанса, хотя он выступал за «ПСЖ», «Милан» и «Монако» и выигрывал «Золотой мяч» и «Золотую бутсу».

Услышать такое от игрока такого калибра было шоком для меня, и я осознал, насколько драгоценны эти минуты», – сказал Ванчопе.

Когда Коста-Рика впервые в истории отобралась на ЧМ, 14-летний Пауло учился в школе и думал о баскетболе. Зато тащил команду на следующем турнире: в 2002-м костариканцы попали в группу с Китаем, Турцией и Бразилией. Ванчопе выходил в старте во всех матчах и даже забил бразильцам, но не помогло. Коста-Рика опережала Турцию на три очка, но крупно проиграла латиноамериканцам (2:5), а турки в параллельной игре занесли Китаю три гола и сделали лучшую разницу.

На следующий ЧМ уже 30-летний Ванчопе поехал игроком родного «Эредиано». Коста-Рика залетела в сложную группу с Германией, Польшей и Эквадором. В первой же игре команда Алешандре Гимарайнса попала под хозяев – Лам вкрутил свой самый знаменитый гол уже на шестой минуте.

Ванчопе вернул своих в игру всего через пять минут – открылся на грани офсайда (а может, даже и попал в него) и прошил Йенса Леманна. Костариканский лидер отпраздновал так же эмоционально, как и свой первый гол в Англии.

«Мы были поражены, увидев, сколько фанатов из Коста-Рики приехали в Германию. Одна часть стадиона была полностью красной. Я помню адреналин, голы, возможность, которую мы имели, чтобы конкурировать с одним из фаворитов. Это то, что вы никогда не забудете», – вспомнил Ванчопе в 2022-м.

Казалось, дубль Мирослава Клозе предрешил победу Германии, но Ванчопе вернул интригу. На 73-й он вновь рванул на грани офсайда (теперь уже точно попал в офсайд, но ВАР тогда не было) и опять проткнул Леманна. Только на 87-й минуте немцы забили четвертый и успокоили игру.

Больше чудес от Коста-Рики не было: проиграли Эквадору (0:3) и Польше (1:2) и покинули ЧМ с нулем очков. Зато героически вернулись спустя восемь лет – в 2014-м стали одной из самых ярких команд турнира, ворвались в четвертьфинал и проиграли голландцам лишь в серии пенальти. Ванчопе был частью и этой команды: вошел в тренерский штаб Хосе Луиса Пинто и заряжал игроков.

«Всегда восхищался Пауло! Его совет очень важен для футболистов. Сегодня утром он сказал мне, что я очень закрыт на поле, что мне нужно чаще открываться, чтобы иметь больше шансов», – рассказывал Брайан Руис во время ЧМ-2014. Он уже обошел кумира по матчам на ЧМ (9 – лучший результат страны), а еще один гол сравняет его с кумиром по мячам на чемпионатах мира.

После сенсационного ЧМ-2014 Пинто покинул команду, и Федерация временно доверила пост Ванчопе. Пауло воспользовался шансом – уже в сентябре взял Кубок Центральной Америки: выиграл группу с Панамой и Никарагуа, а в финале справился с Гватемалой. В январе 2015-го Ванчопе предложили полноценный контракт, но уже в августе он ушел со скандалом.

Пауло пришел на матч молодежной команды и был раздражен судейством. Прямо с трибун он направился к скамейке запасных, но его остановил стюард, который не узнал легенду. Сначала мужчины потолкались, потом подрались – вскоре Ванчопе извинился за вспыльчивость и покинул пост. Следующие три года он потратил на обучение в Англии, но хорошей должности не получил – тренировал костариканские клубы, о которых вы даже не слышали. А сейчас работает с «Картахинес» из высшей лиги.

***

«Пауло был фантастическим игроком, которому не хватает признания. Талантливый, сильный и быстрый! Хорошо его знаю, он очень хороший парень», – сказал Пол Диков про бывшего конкурента по «Сити».

Карьера Ванчопе, как и он сам, полна противоречий: он пришел из ниоткуда, но зажег в первой же игре, был тихим парнем, но влипал в скандалы, забивал на чемпионатах мира, но ни один мяч не принес Коста-Рике очков.

И все же он был лидером и символом сборной на ЧМ – возможно, его присутствие и опыт помогли хотя бы не пропустить от Испании семь. Или зарядить на чудо с Японией.

Фото: East News/AP Photo/Daniel Maurer; Gettyimages.ru/Ben Radford/Allsport, Clive Mason/Allsport, Gary M Prior/Allsport, Jamie Squire/Allsport, Stu Forster/Allsport, Michael Steele; globallookpress.com/Roberto Maya/ZUMAPRESS.com; Iona Rowland