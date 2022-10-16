Наш любимый Сенегал-2002: Фадига ограбил ювелирку, Диуф стал звездой, а Метсю – героем нации. Команду сломал президент страны

Артем Буторин вспомнил Диуфа, Диопа и Диао, сокрушивших Францию.

В понедельник Сенегал стартует на чемпионате мира матчем против Нидерландов. Это третье появление страны на ЧМ – до турнира в России африканцы влюбили в себя весь мир в 2002-м. Дебютанты стали главной сенсацией и одной из самых запоминающихся команд в истории чемпионатов мира.

Вспоминаем легендарный Сенегал-2002, который хлопнул чемпионов мира, играл на барабанах вместо тренировок, а футболисты воровали ювелирку и плели косички в ночь перед матчем всей жизни.

Сенегал вообще мог не поехать на тот ЧМ

Рассвет сенегальского футбола начался в 2000-м, когда команду возглавил Брюно Метсю. До этого француз не покидал родину и тренировал «Лилль», «Валансьен», «Седан» и «Валанс». Задержался только в «Седане», где рулил три полных сезона.

Потом Брюно вдруг потянуло в Африку – он возглавил Гвинею и пожалел. В стране была убитая инфраструктура, а местная Федерация футбола вмешивалась в его работу. Там он провел всего семь матчей и переехал в Сенегал.

Здесь он наконец нашел свободу – руководство не лезло в его дело и позволило приглашать в сборную любых игроков, несмотря на черный список из парней с плохой репутацией, которые могли нарушить имидж команды. Например, Метсю вызвал Эль-Хаджи Диуфа, которого в «Сошо» штрафовали за нарушение дисциплины, а в «Ренне» вызывали в суд за вождение без прав.

Француз быстро наладил взаимопонимание, освежил команду молодыми игроками и укрепил оборону – в отборочном турнире к Кубку Африки Сенегал пропустил лишь два мяча в четырех матчах. Контратакующий стиль Метсю отточил уже на КАН – сенегальцы компактно оборонялись и быстро контратаковали, но это был совсем не автобус.

Новый стиль впервые в истории вывел Сенегал в финал – первый гол на турнире команда Метсю пропустила лишь на 88-й минуте полуфинала с Нигерией. По пути они прошли Египет, Тунис, Замбию и Конго. Не пропустили и в финале – Камерун с Самюэлем Это’О, Жереми Нжитапом, Марк-Вивьеном Фоэ, Ригобером Сонгом и Пьером Воме победил лишь в серии пенальти. У сенегальцев же солировали Салиф Диао, Папа Диоп и Диуф.

К квалификации на ЧМ сенегальцы готовились уже в ранге одной из лучших команд Африки. В первом раунде Метсю с трудом прополз Бенин (1:1 и 1:0), во втором попал в группу смерти с Марокко, Египтом, Алжиром и Намибией. За две игры до конца Сенегал проигрывал Марокко шесть очков, но имел матч в запасе. У Метсю не было права на ошибку, и тренера спас Диуф – его гол принес стране победу и помог опередить Марокко по личным встречам.

Диуфа Метсю всегда считал неограненным алмазом, который нельзя запирать в рамках, запретах и правилах – Эль-Хаджи сверкал, когда чувствовал свободу.

В последнем туре Сенегал закрепил успех, разгромил еле живую Намибию и впервые влетел на ЧМ – а в 10 матчах группового этапа пропустил всего два гола.

Французский тренер наконец кайфовал от футбола, который поднадоел ему во время клубной карьеры. «В то время мне казалось, что я слишком много играл в футбол, но африканские игроки придали мне сил», – улыбался Брюно в интервью La Voix du Nord в 2011-м.

Футболистом он был так себе: самыми известными клубами в карьере полузащитника были «Лилль» и «Ницца», с которыми он ничего не выиграл и не вызывался в сборную.

Франция даже не тренировалась перед Сенегалом и верила в разгром: в отель завезли дорогое вино, футболисты ходили по клубам

В Японию и Южную Корею французы приехали с коронами на головах. Сборную Роже Лемера считали сильнейшей в мире – от Эме Жаке ему досталась чемпионская команда-1998, с которой он выиграл еще и Евро-2000. В Азии высадились Зинедин Зидан, только что забивший тот самый гол «Байеру» в финале Лиги чемпионов, а еще Тьерри Анри, Сильвен Вильтор и Патрик Виейра, которые выиграли АПЛ и Кубок Англии.

Никто не сомневался в победе Франции – особенно сами французы. За день до игры они так и не появились на тренировке на поле стадиона, где должен был пройти матч. Самоуверенность футболистов подхватили журналисты, которые писали, что основная команда легко раскатает резервистов.

Намек был на то, что Сенегал получил независимость от Франции лишь в 1960 году, а в заявке Метсю только два запасных вратаря не играли во французских клубах.

Еще после жеребьевки группового этапа чемпионы поняли, что без напряга пройдут группу с Сенегалом, Данией и Уругваем. «Ланс» организовал для футболистов совместный просмотр жеребьевки, а когда к Франции отправили Сенегал, все в команде подшучивали над Диуфом.

«Все встали и начали надо мной издеваться. Они уже решили, что у Сенегала нет шансов. А я знал, какая у нас сильная команда. У нас не было настоящих звезд, но мы были сплоченной командой, полной друзей, которые отчаянно пытались создать историю и дать счастье всему населению. Ведь оно так долго ждало, чтобы увидеть страну на ЧМ. Ничья против Франции была просто вишенкой на торте. Мы понимали, что все ждали победы французов. Но еще мы знали, что 31 мая 2002 года может стать нашим днем», – сказал Диуф.

У Франции были другие заботы: чемпионы мира и Европы сверкали перед папарацци, улыбались на светских вечеринках и мало думали о футболе. The Guardian писал, что в пятизвездочный отель Sheraton Grande Hill Walker Hotel and Towers в Сеуле сборной привезли 20 ящиков вина Chateau La Lignane и Domaine de L’Echevin, два ящика Cotes-du-Rhone (подавали во время обеда) и несколько бутылок Romanee-Conti по 4 тысячи фунтов за штуку.

Еще французы (преимущественно игроки, которые не проходили в стартовый состав) заруливали в клуб Sheraton Sirocco: там были секретные лифты, чтобы селебрити могли тайно покинуть заведение в компании девушек.

«Многие игроки были потрясены тем, что последовало за победой на ЧМ-1998. Спонсоры были повсюду. Мы должны были сосредоточиться на работе, но не могли. Всегда находилось какое-нибудь мероприятие, на котором нужно было жать руки и фотографироваться. Нас окружали люди, которые твердили нам, что мы лучшие, что мы не можем проиграть. Я сам немного потерял голову. Это был беспорядок», – вспоминал Эммануэль Пети.

В Корее Фадига попался на краже ювелирки, но Метсю обернул это в мотивацию

За пять дней до матча против Франции сенегальская делегация прогуливалась по корейскому городу Тэгу. Команда зашла в торговый центр, и часть игроков направилась в ювелирный салон. Халилу Фадига, который вырос в нищете, влюбился в ожерелье в форме сердца на 18 карат. Диуф заметил восторг партнера и пошутил, что Фадига может его украсть. И как же команда удивилась, когда в автобусе Халилу вытащил из кармана то самое ожерелье за 230 тысяч долларов.

Тем же вечером ужин команды прервали люди из посольства Сенегала, которые сопроводили Фадига на допрос корейской полиции. Новость с преступлением игрока африканской сборной стала главной темой вечера в Южной Корее.

Но вместо отстранения вора Метсю придал команде мощную мотивацию.

«Все только об этом и говорят. Единственный способ заставить всех забыть об этом – победить Францию. Если не выиграете, эта история получит ход. Но если хотите спасти друга, вы должны выиграть матч. Люди будут говорить только об этом, потому что наша победа вызовет землетрясение», – заряжал Метсю.

За это его и обожали – Брюно не был супертактиком, но быстро стал в Сенегале своим, когда понял африканский менталитет (прямо как Хиддинк в сборной России). Француз уяснил, что тактика и дисциплина – это не про Сенегал, где зарешает дружба с игроками. К ним он относился очень бережно – как к членам семьи.

«Он был образцовым человеком, щедрым к друзьям и семье и заботившимся о нуждах других сильнее, чем о своих. Он не мог уснуть, пока не решил их проблемы. У него была личность и харизма, он выбирал игроков, в которых верил, независимо от того, были они звездами или нет. Ему удавалось убедить их в том, что они ценны независимо от статуса соперника», – делилась в интервью жена Метсю Вивиен.

Сам Метсю тоже не скрывал секрет: «На тренировках мы работали так же усердно, как и любая другая команда. Но не нужно быть отличным тренером, чтобы команда играла по схеме 4-4-2, 4-3-3 или любой другой. Это может сделать каждый.

Напротив, направлять энергию и силу каждого в одном направлении – вот это уже нечто другое. Мотивировать игроков, придавать им уверенности, делать их психологически сильными. Футбол это не только тактика, но некоторые склонны забывать об этом».

Его подход максимально раскрыл команду – он ловил настроение футболистов и подстраивался. Если чувствовал заряд – нагружал на тренировках, если ощущал давление – давал выходной. В команде установилась потрясающая атмосфера – журналисты приходили на интервью, а футболисты в холле отеля играли на барабанах и пели песни.

Однажды журналисты застали игроков в 2 ночи во время командного турнира по армрестлингу. В компании друг друга игроки раскрывались и не напрягались из-за матча с сильнейшей командой мира. В ночь перед первым в истории страны матчем ЧМ мама 25-летнего Салифа Диао заплетала ему косички в гостиничном номере.

«Почему мы не спали? Потому что никогда не чувствовали стресса. Мы были очень-очень расслаблены. Мне никогда не приходило в голову, что мы проиграем», – вспомнил Диао.

Но Сенегал не только развлекался – в день игры футболисты сконцентрировались, и вместо танцев в раздевалке была пронзительная тишина.

«Между нами было нечто мощное – нам не нужно было разговаривать, мы общались глазами. Я смотрел на партнера и понимал: он знает, что делать. В раздевалке мы были расслабленны – это была тишина перед войной. С обеда говорили только глазами. У нас была огромная вера, мы знали, что нужно делать, и собирались победить», – делился Диао в интервью в 2018-м.

Победа над Францией – бум для Сенегала: в стране поедали курицу и мирились после 10 лет вражды

В стартовом составе Франции не было травмированных Робера Пиреса и Зинедина Зидана, но звезд меньше не стало: Фабьен Бартез, Тьерри Анри, Давид Трезеге и другие.

У сенегальцев же вышли игроки средних французских клубов без опыта ЧМ. Любой бы испугался под давлением чемпиона, но не Сенегал. Эль-Хаджи Диуф вспоминал:

«Мы слышали много подобных вещей [прогнозов, что Франция крупно победит], но сказали себе: «Эй, парни, в конце концов, мы же львы, а не петушки [символ сборной Франции]! Как петушок может съесть льва? Это невозможно!»

Сенегал играл так же дерзко: не дрогнули после удара Трезеге в штангу, держали оборону и быстро контратаковали. А потом вызвали то самое землетрясение. Омар Дафф в центре поля вырвал мяч у Юрия Джоркаеффа и прокинул на Диуфа, который издевательски ушел от подката Франка Лебефа. Эль-Хаджи прострелил во вратарскую, а мяч после рикошета от Эммануэля Пети и Фабьена Бартеза отлетел к Буба Диопу.

Началось африканское безумие: Диоп снял футболку у углового флага и пригласил партнеров станцевать рядом с ней. Сенегальцы доказали, что кайфуют от футбола, а не выживают и прячутся в обороне. Кадры с тем празднованием навечно закрепились в хайлайтах. Сейчас это особенно ценно и трогательно, потому что Диоп скончался в 2020-м после болезни.

У французов же ничего не получалось – сенегальцы отлично знали соперника и его слабые стороны. Например, Диао рос со многими в одной команде: в «Монако» тогда были Анри, Бартез, Пети и Трезеге. И это сильно помогало: сенегальцы знали и использовали страх Анри – Салиф Диао рассказал, что Тьерри считал Фердинанда Коли грубым парнем, который мог и ноги сломать.

«Для нас это не было похоже на матч против чемпиона. Мы играли против друзей», – добавил Диао.

После свистка на перерыв довольные сенегальца пошли в раздевалку, поздравляли друг друга и давали пять. За это Метсю их разнес – кричал, что это еще не победа и многое может измениться за 45 минут.

«Брюно был тренером, который появился из ниоткуда и стал настоящим сенегальцем! Когда он говорил, мы слушали. Он и его помощник Жюль-Франсуа Боканде были нам как родители или старшие братья. Мы любили друг друга и были готовы сражаться друг за друга, вместе добиться результата, чтобы войти в историю», – вспоминал Диуф.

У Метсю не было плана Б, потому что шикарно работал план А: французы забуксовали в обороне Сенегала, а быстрые Диуф и Фадига разрывали в реактивных контратаках. Да-да, тот самый Фадига, который после допроса полиции попал в стартовый состав, терзал чемпионов дриблингом и был близок к голу (Бартеза спасла перекладина).

У французов тоже не было запасного плана: после матча Лемер признался, что знал, как будет играть Сенегал, но не привык подстраиваться под соперника. Когда команда Метсю действовала как единое целое, Франция развалилась – лидеры не понимали тактику тренера и ворчали в раздевалке.

Франция так и не забила – после финального свистка некоторые игроки Сенегала упали на колени, кто-то держался за голову, а Амара Траоре носился по полю с флагом. После матча Метсю попросил футболистов отпраздновать как следует, но не забывать о следующих матчах – чтобы доказать всем, что это не случайность.

«Когда вернулись в отель, мы переключали каналы и увидели, что о нас говорит весь мир. Телеканалы в Китае, в других частях Азии и в Южной Америке показывали только нас. Мы добились чего-то экстраординарного», – говорил Диуф.

В Сенегале тоже случился бум: люди праздновали победу на улицах и съели почти всю курицу. Для африканской страны победа над Францией стала огромным событием – намного большим, чем просто успех в футбольном матче.

«Я встречал людей, которые говорили, что день победы над Францией сопоставим по радости с днем свадьбы. Я встречал братьев, которые были в ссоре 10 лет и не разговаривали друг с другом. Но в день победы Сенегала над Францией они обнялись и помирились», – сказал Диао.

В матче с Данией Диао боялся подвести страну – привез пенальти, исправился голом и удалился

Сенсационная победа добавила уверенности и без того бесстрашному Сенегалу: Диуф кричал, что они создадут хаос и заставят соперников обделаться от страха. Была и другая мотивация.

«Мы знали, что нам не просто повезло. Не хотели, что люди думали, что мы обыграли Францию на удаче. Мы можем играть хорошо, но у нас не было дисциплины, как у европейских игроков. Они делают то, что говорит им тренер, а африканцы получают удовольствие от футбола. Теперь сенегальцы выступают в европейских клубах и имеют такой же менталитет», – рассуждал Диао.

Во втором туре против Дании африканцы вновь продемонстрировали дисциплину и слаженность, о которой говорил Диао. Хотя все начиналось отвратительно: Дания, которая ранее обыграла Уругвай, быстро заработала пенальти благодаря неуклюжему фолу Диао – он толкнул Йон-Даля Томассона в спину. Возможно, это был самый страшный момент в жизни Салифа.

«Семья – первое, о чем я подумал в тот момент. В Африке считают: если ты хороший сын – ты сын общества, если плохой – ты сын своего отца. В тот момент я был сыном мистера Диао», – вспомнил полузащитник.

Салиф исправился на 52-й минуте: Анри Камара перехватил мяч у своей штрафной и за несколько секунд трансформировал опасную атаку Дании в гол Сенегала. Африканцы образцово вышли в контратаку – Диао сначала ее разогнал, потом поддержал и завершил. Ничья (1:1) устроила обе команды.

Позже Салиф признался, что в тот момент почувствовал себя суперменом, но перестарался и схватил вторую желтую – решающий матч с Уругваем прошел без него. Тогда стало очевидно, насколько он важен для команды – без лидера в центре поля Метсю потерял надежность в обороне. Вместо дисциплинированного Сенегала вышли типичные африканцы: сначала закинули Уругваю три за тайм, потом легко растеряли преимущество (3:3). Диао даже заплакал на скамейке и после матча говорил, что если бы он был на поле, камбэка Уругвая не случилось бы.

Несмотря на упущенную победу, Сенегал все равно прорвался в 1/8 финала – феноменальный успех для дебютанта ЧМ, который был в одной группе с чемпионами мира (пусть и липовыми – французы так и не забили ни одного гола). Для Сенегала это был шок и праздник одновременно.

«Мы хотели продолжить фурор, как это сделал Камерун с Роже Милла, когда они вышли в четвертьфинал в 1990-м. Мы говорили друг другу: «Если Джей-Джей Окоча и Милла сделали это, почему мы не можем?» Мы обязаны сделать это ради самих себя, чтобы создать частичку истории Африки и чемпионатов мира», – говорил Диуф.

Сенегал жил мечтой и уже готовился к матчу с Англией – Диао даже видел в этом преимущество. Он рассуждал, что африканцы всегда играют за сборную лучше, чем за клуб – из-за патриотизма и духа. А англичане теряются в сборной и зажигают исключительно за клубы.

Планы сенегальцев спутала Швеция: европейцы вдруг не проиграли Аргентине (1:1), а Англия внезапно потеряла очки с Нигерией – африканцы и команда Бьелсы поехали домой.

Шведы тоже были в порядке: в воротах тащил Магнус Хедман, в обороне цементировал Олоф Мельберг, в центре – крутая четверка из Свенссонов, Александерссона и Тобиаса Линдерота, впереди – Маркус Ольбак и Хенрик Ларссон. Джордану Ларссону тогда было всего пять, а вот Златану Ибрагимовичу – 21. Это был его первый ЧМ: юной звезде доверили пять минут с Аргентиной и почти полчаса с Сенегалом.

Метсю противостояли сразу два тренера – шведами тогда рулил дуэт из Ларса Лагербека и Томми Седерберга.

Матч получился очень мощным, особенно выделялся Диуф: европейцы пытались играть с ним плотно, но Эль-Хаджи постоянно проходил их дриблингом. Не зря же его забрал «Ливерпуль»!

Шведы забили первыми – после ошибки вратаря Тони Силвы. Он здорово читал игру, часто выбегал из штрафной и страховал головой или ногами. Но на угловом Швеции не хватило роста – 185-сантиметровый Силва хотел сыграть смело, но потерялся и остался за спиной Ларссона.

Сенегал ответил в том же тайме шикарным голом Анри Камара: форвард «Седана» роскошно принял мяч и четко пробил из-за штрафной. Конечно, все это сопровождалось улыбками и танцами у углового флага.

Дальше команды устроили перестрелку опасными ударами, но так и не забили, а в экстра-таймах все могло закончиться для Сенегала очень быстро. Андрес Свенссон завалил в штрафной финт Зидана и зарядил пушку – спасла штанга!

Через пару минут забил Сенегал: Папе Тьяв из сложной ситуации отдал пас пяткой на Камара, Анри опять показал крутую технику и расстрелял угол уже из штрафной. Сенегал повторил достижение кумиров!

«Это был совершенно сумасшедший матч, отличная игра для болельщиков. Дальше хотим Японию, потому что встреча с хозяевами при их болельщиках будет большим матчем. Но с кем бы мы ни встретились, это не так важно – мы выйдем в полуфинал», – ликовал Метсю.

Команду сломал президент Сенегала – подобное случилось и с Камеруном-1990

Чем дальше двигался Сенегал, тем сильнее кайфовали футболисты. Они отвлекали друг друга танцами, музыкой и разговорами – Метсю не влезал. Но к сенсационному успеху хотел примазаться президент страны Абдулайе Вад – он почему-то решил, что тренер все делает неправильно и команда нуждается дополнительном контроле.

Вад отправил в Азию специальных людей для обеспечения дисциплины в команде – они запретили вечерние собрания и хотели, чтобы футболисты концентрировались на игре в номерах.

«Помню, когда они вошли – окликнули тренера и команду, поздравили нас с проделанной работой. Но сказали, что им не нравится, как обстоят дела. Это было неуважительно – мы были в шоке. Они установили правила: вести себя тихо, оставаться в номере и отдыхать», – вспомнил Диао.

Метсю тоже был в шоке: француз кричал, что это его команда и она добивается результатов по его методам. Но его не слушали и призвали соблюдать правила президента.

Тогда сенегальцы наконец ощутили стресс: в изоляции они остались наедине с мыслями и переживаниями. Перед четвертьфиналом с Турцией команда лишилась энергии, свободы и легкости.

«Помню эти 48 часов до игры. Мы виделись только во время обеда и на тренировках. Все остальное время ты должен быть в номере, смотреть в потолок, проигрывать в голове мысли по сотому разу. Я был истощен: умственно и психологически. Это чувство было у всех», – признался Диао.

Метсю понимал проблему: перед игрой он сказал команде, что эти правила не подходят африканцам – им нужна свобода и веселье. Вместо счастья от игры в четвертьфинале Брюно увидел моральное истощение.

«Черт, я так устал. Хотел поскорее закончить с этим. Все давление вырвалось наружу: я два месяца был вдали от дома и скучал по семье. У нас не было той свежести, мы потеряли спонтанность – играли с включенным психологическим ручным тормозом», – объяснил Диао.

Нечто подобное пережили камерунцы в 1990-м: они сенсационно ворвались в четвертьфинал и до 83-й минуты выигрывали у Англии. Но потом пропустили с пенальти от Гари Линекера и рассыпались в экстра-таймах.

«Многие игроки морально устали перед игрой с Англией. Я уже хотел домой и устроить вечеринку. Полуфинал или финал – мне было уже все равно. Мы сказали, что сыты по горло и хотим домой. Хотя министр спорта сказал, что у Федерации просто не было денег, чтобы заплатить за дополнительные матч и снять гостиницу на случай выхода в полуфинал.

Наша работа была сделана, нам уже было все равно. Несколько ребят собрали чемоданы еще до матча с Англией. Я даже не смотрел полуфиналы и финал – хотел поскорее вернуться домой, выпить, поесть, повидаться с семьей. Мне все это надоело», – вспоминал полузащитник сборной Камеруна Эммануэль Мабоанг.

Сенегал перегорел, устал от футбола и гнулся под давлением – но все еще был не хуже Турции. Африканцы втянули турок в вязкую игру, и команды проверяли друг друга на контратаках.

Турция владела мячом 59% времени, но дотянула до экстра-таймов – правда, там борьбы не получилось. Ильхан Маншиз выбежал на поле на 87-й, а уже на 4-й минуте дополнительного времени сходил с ума после золотого гола. Сказка Сенегала закончилась слишком цинично – без праздника и с дикой усталостью от футбола.

А еще без рекордного полуфинала, зато с гордостью за страну.

«Футбол в Африке – немного большее, чем просто игра. Когда играет Сенегал, любой парень, у которого плохой момент в жизни, у которого нет работы, денег, еды или даже ночлега – в день игры Сенегала он часть команды. Если команда побеждает, этот парень гордится и чувствует себя победителем. Футбол вытягивает людей из негатива. Единственный момент в Африке, когда люди забывают о проблемах – когда идет футбол.

Когда играет гимн Сенегала, я вижу маму, папу, детей, соседей, парня, которого не знаю, но который болеет за нас и потратил все деньги, чтобы купить билет. Другие парни в глуши слушают репортаж по маленькому радио и два часа мечтают. Или женщина, которая ничего не понимает в футболе, но когда побеждает Сенегал, она верит, что тоже является частью чего-то», – рассказывал Диао.

После ЧМ-2002 Метсю вернулся в клубный футбол, и яркая сборная рассыпалась. Диуфа заперли в рамки АПЛ, он утонул в скандалах и не стал звездой «Ливерпуля». Там же на «Энфилде» растворился Диао. Анри Камара на год остался в «Седане», потом играл за второстепенные клубы АПЛ и катался по Греции до 41 года. Фадига через год после ЧМ залетел в «Интер», не провел там ни одного матча за сезон и растворился в Чемпионшипе. Диоп допахал до АПЛ, но выше «Вест Хэма» и «Фулхэма» не поднимался. Никто из той сенсационной команды так и не вырос в супертопа, хотя и заслуживал это.

Метсю стал в Сенегале своим – получил прозвище «Белый колдун», женился на сенегалке и принял ислам.

«Я твердо верю в человеческие ценности. Если не любите своих игроков, вы не добьетесь результатов. Все дело в чем-то небольшом, что может привнести тренер, в стимуле, который он дает игрокам, а они дают ему», – говорил Метсю.

В 2013-м герой Сенегала умер от рака. Ему было 59 лет.

***

У нынешнего Сенегала все еще есть связь с той легендарной командой – Алиу Сиссе было 26 лет, когда он зажигал рядом с Диуфом, Диопом, Диао, Камара и другими. С 2015-го он тренер национальной команды и на ЧМ-2018 он стал мемом благодаря эпичному празднованию гола Польше.

Перед стартом ЧМ-2022 Сиссе осторожен в прогнозах, но все же мечтает хотя бы о повторении шоу 20-летней давности. Сенегал сыграет в группе А с Нидерландами, Катаром и Эквадором.

«Наша цель все та же – брать игру за игрой. Мы вылетели с последнего ЧМ всего после трех игр. Цель в том, чтобы выйти из группы. Мы оставим свой след. Люди уже с нетерпением ждут 1/8 финала, четвертьфинала, но мы будем двигаться по одной игре», – сказал Сиссе.

Возможно, ему пригодятся воспоминания о Метсю – он знает рецепт, чтобы раскрепостить команду и вдохновить на чудо даже без Садьо Мане. Тем более у нынешнего Сенегала достаточно звезд: за «Челси» играют Эдуар Менди и Калиду Кулибали, за «ПСЖ» – Абду Диалло. Сейчас многие игроки представляют АПЛ, Ла Лигу, Серию А и Лигу 1 – Шейку Куяте, Пап Сарр, Нампали Менди и другие точно хотят повторить путь легенд и не раствориться после новой сенсации.

Графика: Марина Семенова. Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose/Bongarts, Don MacKinnon, Gary M. Prior, Neal Simpson/EMPICS, Shaun Botterill /Allsport, Ben Radford, Stuart Franklin /Allsport, Henri Szwarc/Bongarts, Gunnar Berning/Bongarts, Andreas Rentz/Bongarts; globallookpress.com/www.imago-images.de