«Потенциально он может играть в любой команде мира». Разобрали Хвичу с аналитиком, который работал с ним в «Рубине»

Как же его остановить?

«Наполи» максимально близко подобрался к первому месту в группе ЛЧ. Ранее подобное случалось лишь раз: в сезоне-2016/17 Маурицио Сарри обогнал «Бенфику», «Бешикташ» и киевское «Динамо». Сейчас задача казалась сложнее, но для большого успеха достаточно не проиграть «Ливерпулю» 0:3 (или в четыре мяча).

Особое внимание на «Энфилде» уделят Хвиче Кварацхелии. Грузинский вингер впечатлил всех на старте сезона: сейчас он лучший в Серии А по «гол+пас» – 6+5. В Лиге чемпионов тоже полный порядок – 2+3 в четырех матчах против «Ливерпуля», «Рейнджерс» и «Аякса» (2).

Медиа впечатлились Хвичей и уже рассказывают об интересе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». По данным SportMediaset, на этом фоне руководство «Наполи» готово удвоить оклад грузина с 1 до 2 млн евро в год.

Разбираем прогресс Кварацхелии вместе с аналитиком Никитой Васюхиным: с февраля 2021-го по январь 2022-го он работал с Хвичей и Слуцким в «Рубине», а теперь руководит селекционно-аналитическим отделом в азербайджанском «Сабахе», который возглавляет Мурад Мусаев.

Хвича проваливается в дриблинге, но полезен в прессинге

Для итальянцев Хвича, пожалуй, оставался загадкой: в «Рубине» он никогда не сверкал яркой (и понятной для масс) статистикой – его максимумом были 4+4 в РПЛ-2020/21. В еврокубки он тоже не залетал – лишь два грустных матча в Лиге конференций против польского «Ракува» (0:0 и 0:1).

Квара был звездой для тех, кто следил за чемпионатом России и сборной Грузии. Его перспективы увидели сразу – Леонид Слуцкий говорил, что талант такого футболиста можно определить за 5 минут тренировки.

«В игровых упражнениях достаточно быстро подсвечиваются его качества – скорость, разнообразный обыгрыш, доминирование 1-в-1. Плюс в тренировках лучше были видны его способности комбинировать», – рассказывает Васюхин Sports.ru..

Нечто подобное отмечали, с кем тренировался Хвича. Например, главная звезда «Наполи» Виктор Осимхен. В середине октября нигериец сказал: «Он только начинает, вы, ребята, еще ничего толком не видели».

«Сложно понять, что конкретно Осимхен имел в виду. Возможно, речь о том, что в играх за «Наполи» Хвича пока не показывает стабильного обыгрыша 1-в-1. Бывают удачные игры в плане дриблинга, как против «Ливерпуля» или «Милана», но большинство пока достаточно неудачные – с большим числом потерь на ведении.

Например, успешность его обводок в этом сезоне Серии А – 27,9%, что по меркам других вингеров лиги за 5 лет один из худших результатов. Понятно, что это не уровень Хвичи, а обыгрыш 1-в-1 – одно из сильнейших его качеств. Думаю, на тренировках в «Наполи» обыгрывать у него получается гораздо эффективнее. Это и мог иметь в виду Осимхен: когда Хвича перенесет стабильный дриблинг в игры, остановить его будет еще тяжелее», – объясняет Васюхин.

Леонид Слуцкий уверен, что сыграл большую роль в становлении Хвичи. В интервью Фабрицио Романо тренер «Рубина» рассказал, что составил для вингера индивидуальный план тренировок и обучал тактике. Слуцкий отмечал, что Хвича постоянно шел в обводку – и без разницы, было ли у него свободное пространство или нет, он двигался вперед. Грузин спокойно мог пойти в обводку против десятерых.

«Насколько сильно Слуцкий поучаствовал в прогрессе Хвичи, лучше спрашивать у тех, кто был в «Рубине» в первый год их совместной работы. С его приходом Хвича получил больше доверия и стал полноценным игроком старта – проводил по 70+ минут. При Романе Шаронове он чаще выходил на замены и редко играл больше тайма. Для молодого игрока, тем более его позиции, важно много играть», – объясняет Никита.

Несмотря на большой вклад в атакующие навыки Хвичи, Слуцкий отмечал, что полузащитник может и должен стать более полезным в обороне. Тренер «Рубина» предполагал, что большие клубы (привел пример «Тоттенхэма», который интересовался грузином) покупают готовых игроков, способных сразу принести пользу – у них были сомнения по Хвиче, в том числе, из-за плохих оборонительных навыков.

Вот что Васюхин говорит о том, прибавил ли Хвича в обороне:

«Тут вопрос: что имеется в виду под обороной? «Рубин» редко встречал высоко и мало прессинговал – от Хвичи требовалось отходить в средний/низкий блок, выполнять требования в отборе. В «Наполи» все иначе:

клуб редко обороняется низко: только «Фиорентина» и «Торино» в процентном соотношении реже обороняется в своей трети поля;

«Наполи» стремится встречать высоко: только две команды в процентном соотношении больше обороняются в трети поля соперника и выше вступают в отбор – «Фиорентина» и «Интер»;

«Наполи» агрессивно прессингует и разрушает владение соперника вверху: у них вторая в лиге (после «Фиорентины») доля владений соперника – из начавшихся на чужой половине поля, – которые состоят из трех и менее передач и не достигли трети поля обороняющейся команды – 32,1%. Также они с отрывом лидируют по ударам после прессинга – 2,4 за матч;

«Наполи» переключается после потери и накрывает соперника на его половине: «Наполи» чаще всех в лиге возвращает себе владение в течение 10 секунд после потери на чужой половине поля – 21,6% случаев.

В Неаполе Хвича – часть агрессивно прессингующей команды. Не скажу, что он выпадает из их прессинга. Да, если они в низком блоке, то он не всегда садится в схему, но у этого может быть и обратный эффект. Например, понимая его опасность в переходах, Спаллетти оставляет Квару в слегка выдвинутой позиции, чтобы быть острее в контратаках».

В системе Спаллетти тяжело творцам. Как тогда влился Хвича?

«Наполи» давно заметил Кварацхелию: Карло Анчелотти говорил, что следил за грузинским футболистом с сезона-2018/19, когда тот еще играл за «Рустави». В итоге неаполитанцы выиграли гонку за вингером, и талант достался Лучано Спаллетти.

И за Хвичу стало тревожно: в мае автор Sports.ru Андрей Клещенок так выделял опасения по совместной работе Спалла и Квары:

«1. Спаллетти – особенный тренер: сочетает подход гибкой и системной школ. Лучано создает рисунок исходя из характеристик состава, но внутри загружает игроков сотнями заученных розыгрышей и строгих правил. Людовик Жюли попал к нему после 14 лет в клубах вроде «Монако» и «Барсы» и все равно ничего не понимал: «До перехода в «Рому» я мало знал о тактике. У Спаллетти выучил ее за 3 месяца. Но сначала был в шоке. Все делали одно и то же. Казалось, будто я живу в видеоигре, в которой каждое утро повторяется одно и то же»;

2. Спаллетти отнимает свободу и поэтому ссорится со всеми инстинктивными творцами – например, с Кассано и Тотти. Тренер объяснял нелюбовь на личном примере: «Я играл анархично. Время от времени выдавал что-нибудь эдакое, яркое индивидуальное действие. Я делал то, чего сейчас терпеть не могу от своих игроков»;

3. В механизмы Спаллетти редко вписывались вингеры, пускавшиеся в незапланированные обводки вопреки установкам. В неаполитанском запасе скучает лучший дриблер Серии А-2020/21 – Адам Унас».

Не утешали и слова самого Спаллетти, который отвесил Хвиче комплимент, но все же был осторожен:

«Раньше играл [на позиции Хвичи] Инсинье, который знал, как идти в дриблинг, а на этапе владения мячом облегчал команде жизнь, идя в обводку на чужой половине поля.

Хвича очень техничен, но ему нужно набраться опыта. Он очень милый парень».

Спрашиваем у Никиты, насколько в принципе сложно вписаться в систему Спаллетти.

«Смотря что считать свободой, – говорит Васюхин. – Если свобода – это отсутствие атакующих принципов, просто доставка мяча индивидуально сильному игроку, чтобы он решал эпизод только так, как он его видит, то да, Спаллетти загоняет в определенные рамки.

У него есть требование заполнять все пять вертикальных каналов, поддерживать определенные расстояния между игроками, создавать опции для передач, давать разнонаправленные открывания. Естественно, есть наигранные комбинации – много стенок, игры на третьего, есть требования наполнять штрафную. Но в рамках этих требований решения все равно принимают футболисты: если игрок способен воспринимать их, то это только на пользу.

Конечно, встречаются игроки типа Адама Онаса, не очень восприимчивые к новой информации, играющие чисто на импровизации. Вот таким у Спаллетти тяжело».

Главные качества Хвичи – скорость и дриблинг. Несмотря на яркий старт в Италии, статистика показывает, что дриблинг как раз идет не очень. Например, в первом туре с «Вероной» Кварацхелия запорол все 8 попыток, во втором туре с «Монцой» удалась лишь одна попытка из 12. За счет чего тогда такой игровой прорыв?

«Первый момент. «Наполи» в целом очень атакующая команда, которая много на мяче (второй результат по владению в этом сезоне Серии А), но при этом стабильно доставляет его в чужую треть поля (в топ-3 в этом сезоне Серии А по доле владений, доведенных до трети поля соперника) и в чужую штрафную (топ-1 в этом сезоне по доле владений, доведенных до штрафной). Плюс опять же прессинг, благодаря которому они получают много дополнительных владений в 30-40 метрах от чужих ворот.

У Хвичи просто увеличилось число ситуаций, когда он получает мяч вблизи чужой штрафной, откуда он может отдавать обостряющие передачи и завершать – в «Рубине» в поисках мяча ему чаще приходилось опускаться глубоко.

Второй момент. Хвича стал более конкретным в завершающей трети. Лучше ищет комбинационные варианты, больше нацелен на ворота, активнее идет в штрафную на завершение. Думаю, ему пошли на пользу атакующие механизмы Спаллетти в последней трети поля – постоянные разнонаправленные открывания, механические комбинации, хорошая позиционная структура. Благодаря этому у Хвичи чаще есть адреса для передач в выгодные позиции», – уверен аналитик.

В матче с «Миланом» Кварацхелия так измотал Кьера и Калабрию, что их заменили в перерыве. Могло ли это быть специальным заданием от Спаллетти?

«Сомневаюсь, – размышляет Васюхин. – Думаю, логика обратная. Один из элементов игры «Наполи» – создавать Хвиче изоляции. Они в целом много играют через него, Хвича постоянно начинает слева. С «Миланом» так получилось, что он несколько раз оказался на пространстве, а Калабрия и Кьер были оппонентами по эпизоду 1-в-1 и не справились».

Несмотря опасения с адаптацией к системе Спаллетти и проблемы с дриблингом, Хвича за несколько месяцев стал лидером «Наполи». Он лидирует в клубе по «гол+пас» во всех турнирах: 8+8 против 8+1 у Виктора Осимхена. При этом Кварацхелия не штатный пенальтист (всего один гол с 11-метровой) и не чистый завершитель атак.

Особая связь у Хвичи установилась с Осимхеном – лучшим бомбардиром «Наполи» прошлого сезона (14). Три гола в этой Серии А нигериец забил с передач грузина – результативнее в Италии только связка Милинкович-Савича и Иммобиле (5 голов Чиро после передач Сергея).

Осимхен в восторге от нового партнера по атаке: помимо слов про то, что мы еще не видели настоящего Хвичу, сказал, что Кварацхелия – уже определяющий игрок для «Наполи». Это действительно так?

«Помимо завершения Хвича вносит огромный вклад в развитие атак. Это хорошо видно на более сложных метриках. Например, в среднем за 90 минут он участвует в 19,5 владениях «Наполи» – самый высокий результат среди атакующих игроков Спаллетти. Это говорит о том, насколько часто партнеры ищут его в атаках. При этом по полезности, которую он приносит передачами и ведением, у него второй результат в команде – опять же наглядно показывает, что помимо непосредственно голов и ассистов он делает серьезный вклад в развитие, доставляя мяч в опасные зоны», – подтверждает Васюхин.

Как теперь остановить Хвичу?

Это настолько важный пункт, что мы вынесли его отдельно. Кажется, сейчас это главная тема чемпионата Италии, потому что разогнавшийся Хвича становится одним из символов успеха «Наполи», который выдал серию из 13 побед подряд.

«Не думаю, что есть какие-то гарантированные рецепты, – говорит экс-аналитик «Рубина». – Можно быть чемпионом мира по сдерживаю Хвичи на макете, а в матче ничего из этого не сработает.

Очевидно, что его нельзя оставлять 1-в-1 на пространстве, нельзя позволять создавать под него изоляции – надо стараться сдваиваться на нем. Нельзя позволять ему принимать мяч лицом к воротам, чаще атаковать в прием, когда он развернут спиной.

Если же он все же остался 1-в-1, то надо закрывать ему уход в центр под правую ногу – да, он и во фланг может обыгрывать, и отдавать острые передачи левой ногой, но после ухода в центр он гораздо опаснее. И в целом Хвича больше полагается на правую ногу, нанося ей больше 80% ударов и делая под 90% касаний.

Но такие рекомендации можно дать практически на любого крайнего нападающего, который силен 1-в-1 и нацелен на смещение в центр».

В интервью Фабрицио Романо Леонид Слуцкий рассказывал про другое слабое место Хвичи – полузащитник не мог терпеть боль. После каждого грубого подката игрок начинал плакать:

«На первой тренировке был такой момент: игрок пошел в подкат, Квара упал и начал плакать. Я подумал: «Невозможно. Первая тренировка, а у лучшего игрока может быть травма связки, может, он сломал ногу, я не знаю».

Но когда он встал через минуту и продолжил играть, как будто ничего не произошло, мне пришлось свистнуть и сказать: «Это серьезная игра, футбол – мужская игра, и если ты не готов к этому, если ты мальчик, а не мужчина, – это нехорошо».

Возможно, это и есть ключ к тому, как выключить новую звезду «Наполи».

«У Хвичи был достаточно низкий болевой порог, – вспоминает Васюхин. – Со временем некоторые команды это раскусили и с первых минут играли с ним достаточно цинично. После пары ударов по ногам на старте матча он меньше искал мяч, где-то прятался и меньше полагался на дриблинг, где-то выбирал простые решения вместо свойственных себе обострений. За счет жесткости на грани грубости удавалось сделать его менее опасным.

В игровом плане он уже один из лидеров «Наполи», он оказывает большое влияние на игру. Способен ли он стать лидером раздевалки? Год назад не было похоже – поставил бы, что скорее нет, но молодым свойственно меняться».

***

Хвича живет мечтой: сейчас он играет в Лиге чемпионов и рвется к сенсационной победе в Серии А. Несмотря на качества индивидуального игрока, Кварацхелия работает на команду – это доказывает его вовлеченность в командные взаимодействия Спаллетти (без нее он бы не закрепился в старте).

Квара учит итальянский, пашет на тренировках так, что впечатляет партнеров, и нанял личного тренера по физической подготовке – это говорит о желании Хвичи лучше контролировать свое состояние.

Юрий Семин по таланту сравнил Кварацхелию с Андреем Аршавиным, Слуцкий сказал, что Хвича может стать кандидатом на «Золотой мяч» (Вадим Лукомский, кстати, согласен). Никита Васюхин чуть более сдержан в прогнозе, но считает, что у грузинского вингера большое будущее: «Думаю, потенциально он может играть в любой команде мира».

Возможно, слухи про «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – уже не просто слухи, а фанаты «Реала» не зря хотят избежать встречи с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca, Piroschka Van De Wouw; globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency , Augusto Casasoli/XinHua , IMAGO/Jonathan Moscrop ; premierliga.ru ; rubin-kazan.ru