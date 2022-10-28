Помните Гари Макаллистера? Лысый маг, который в 35 пришел в «Ливерпуль» и вдохновил его на требл

Забил в том самом финале Кубка УЕФА.

В субботу в 14-м туре АПЛ зарубятся «Ливерпуль» и «Лидс». Внимательнее других за принципиальной игрой будет следить Гари Макаллистер, недавно уволенный из «Астон Виллы» вместе со Стивеном Джеррардом. Легендарный полузащитник зажигал за оба клуба: с «Лидсом» выигрывал чемпионат Англии, с «Ливерпулем» брал требл.

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– Об игре Гари Макаллистера нужно говорить больше! Люди называют финал Кубка Англии-2001 финалом Майкла Оуэна. Тогда нам стоит называть финал Кубка УЕФА-2001 финалом Гари Макаллистера!

Это слова Дэнни Мерфи, который в 2021 году с ностальгией вспоминал легендарный финал против «Алавеса» (5:4). Комплименты ветерана «Ливерпуля» идеально подчеркивают феномен Гари Макаллистера. В 2000-м на «Энфилд» приехал облысевший 35-летний дед и за сезон перевернул мировоззрение претенциозных фанатов с «Копа».

Вспоминаем короткий, но яркий отрезок Макаллистера на «Энфилде»: выиграл требл в 36, стал лучшим игроком финала Кубка УЕФА на глазах кумира, едва не получил по голове дилдо и крепко подружился со Стивеном Джеррардом, несмотря на разницу в 15 лет.

Макаллистер – еще и кумир «Лидса». Прокинул Брайана Клафа и стал последним чемпионом Англии до создания АПЛ

Будущая легенда АПЛ начинал на родине – ярко играл за шотландский «Мазеруэлл», засветившись после гола в полуфинале Кубка Шотландии против «Селтика». Парень выделялся тонким чтением игры, отличным ударом и нацеленностью на ворота. Эти качества шотландцы предпочитали использовать в нападении, несмотря на плохую реализацию Гари. В «Лестере» видели иначе: на деньги с продажи Гари Линекера в «Эвертон» они забрали 21-летнего проспекта в 1985-м и перевели в центр полузащиты, откуда Мак дирижировал атаками. Тогда «Лестер» закреплялся в статусе середняка: после двух сезонов во Втором дивизионе дважды финишировали 15-ми.

Британский футбол 80-х был чересчур брутальным – поэтому Макаллистер выделялся. Несмотря на рост под 190 см и широкие плечи, Гари был элегантным игроком и настоящим джентльменом. Брутальные подкаты и трэш-ток – это не про него.

«Макаллистер обладал интуицией, умом, воображением и почти всеми яркими индивидуальными качествами. Его постоянное стремление к более высокому уровню влекло партнеров по команде. В этом плане Гари проявил себя не только как блестящий индивидуальный игрок, но и как талисман и воплощение совершенства, благодаря которому каждый старался соответствовать его стандартам», – так описал Макаллистера журналист Йон Хоу из Leeds Live.

Еще лучше качества Гари раскрылись в более сильном клубе. Даже после вылета «Лестера» приличные клубы следили за Макаллистером – в 1990-м за полузащитником пришел «Ноттингем Форест», выигравший Кубок Лиги. В переговорах участвовал легендарный Брайан Клаф, но в середине беседы футболист покинул его кабинет. Журналисты писали, что Мак разочаровался в Клафе, и отмечали его стальной характер – редко кто отказывал такой личности.

От трансфера в «Лидс» Макаллистер только выиграл: стал частью сенсационного клуба, который сразу после всплытия из Второго дивизиона занял 4-е место, а потом и вовсе выиграл последний чемпионат Англии до создания АПЛ.

Несмотря на потерю Винни Джонса, у «Лидса» собрался впечатляющий центр поля: вместе с креативным Макаллистером зажигали Дэвид Бэтти, Гордон Стракан и Гари Спид. Позже в чемпионский сезон к ним присоединился Эрик Кантона.

Правда, после яркой вспышки «Лидс» потух: клуб организовал худшую защиту титула и в следующем сезоне финишировал 17-м. Макаллистер задержался на шесть лет, но ни разу после чемпионства не залетал выше пятого места. Гари по-прежнему был прекрасен – в сезоне-1993/94 признавался игроком года в «Лидсе», а в 1996-м протащил команду до финала Кубка Лиги. Красивого прощания не получилось: Мак вывел партнеров на «Уэмбли» с капитанской повязкой, но «Астон Вилла» была намного сильнее (3:0).

Полузащитнику стукнуло 30, и он решился на перемены – устроился в скромном «Ковентри», где Рон Аткинсон строил атакующий футбол. Макаллистер идеально вписался в модель и четыре сезона помогал клубу в борьбе за выживание. Особенно впечатляющим получился сезон-1999/2000: 35-летний хав настрелял 11 голов (4 с пенальти) в чемпионате при 27 ударах в створ (без учета пенальти). Например, дальний выстрел «Арсеналу».

Казалось, это был яркий аккорд для завершения карьеры, но вдруг прилетел оффер от «Ливерпуля».

Улье словил хейт за переход Макаллистера, а футболист думал, что это розыгрыш

Как вообще игрок под 36 оказался в «Ливерпуле», у которого не было проблем с составом? Тогда в полузащите у Жерара Улье носились Стивен Джеррард, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Дитмар Хаманн, Дэнни Мерфи и Джейми Реднапп. Абсолютно никто не понимал, зачем там еще и стареющий ветеран – даже сам Макаллистер.

«Когда мне позвонил агент, я подумал, что это розыгрыш. Он сказал, что Улье планирует избавиться от образа Spice Boys и пригласить опытного игрока. Он хотел того, кто на личном примере покажет, как надо тренироваться с понедельника по пятницу», – вспомнил Гари в 2016-м.

Макаллистер был именно таким – всегда оставался трудолюбивым профессионалом. Неожиданная роль на «Энфилде» его полностью устроила.

«С первой тренировки хотел доказать, что все еще могу играть, несмотря на возраст. Мне было 35-36, но я хотел попасть в тройку лучших на предсезонке. Тем более я не мог подвести таких игроков, как Кенни Далглиш и Грэм Сунесс. Думаю, это сработало, и я получил необходимое уважение», – сказал Гари.

На тот момент самым возрастным игроком «Ливерпуля» был Йорген Нильсен (29), который так и не провел за клуб ни одного матча.

«Макка не вел себя так, будто он на 8-9 лет старше остальных. Он всегда был рядом – человек, который найдет для тебя время, если ты просишь об этом. Его ценили и любили. Чем дольше он был в клубе, тем яснее становилось, что его трансфер был мастерский ходом Улье», – делился Дитмар Хаманн.

«Гари не был игроком, который упивался статусом полубога. Макаллистер сдержан, красноречив и величав, ему чуждо высокомерие или безвкусная показуха, которой его дерзкие навыки часто заслуживают в современной игре. Возможно, поэтому Макаллистер так быстро рос в «Лидсе», почти не пропускал матчи, стал капитаном, попал в Зал славы Шотландии и превратился в одного из самых уважаемых полузащитников ранней эпохи Премьер-лиги», – писал журналист Йон Хоу.

Несмотря на высокий авторитет, никто не видел Мака на «Энфилде» – фанаты и журналисты недоумевали после сомнительного трансфера Улье. Уверенная предсезонка не улучшила позиции Гари, а критика увеличилась после красной карточки во втором туре – полузащитник еще в первом тайме словил удаление в принципиальной игре против «Арсенала» (0:2). После этого ветеран на семь недель вылетел из заявки, а по возвращении балансировал между основой и запасом.

Макаллистер стал кумиром «Энфилда» после ядерного рывка на финише и супергола в дерби. Он сделал 6+5 за 10 матчей и помог выиграть требл

После возвращения в основу Макаллистер наконец влился в систему Улье – его опыт и тонкие передачи стали шикарным дополнением быстрой атаки «Ливерпуля».

Настоящий бум случился в конце сезона, когда «Ливерпуль» уже выиграл Кубок Лиги, но еще рубился на три фронта. Неоспоримым лидером на финише вдруг стал Макаллистер, который, как и весь клуб, неудачно провел зиму: в 10 матчах с 31 января по 16 марта мерсисайдцы выбили всего две победы. В 33-м туре «Ливерпуль» дома уступил «Лидсу» и отстал от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

Одним из последних шансов спасти позиции в АПЛ стало дерби против «Эвертона». Хозяева «Гудисон Парк» воспользовались удалением Игора Бишчана на 71-й минуте и сделали счет 2:2. Очередная потеря очков стала бы для Улье катастрофой, но спас Макаллистер.

На 94-й минуте гости заработали стандарт в 40 метрах от штрафной соперника. Все, включая вратаря «Эвертона» Пола Джеррарда, ждали навес. Макаллистер же удивил смелым и точным ударом в угол. Фанаты взревели, комментатор сошел с ума, а Улье был похож на мальчишку, получившего заветный подарок на Рождество.

3:2 – «Ливерпуль» в меньшинстве на последних секундах вырвал победу в дерби и вернулся в гонку за ЛЧ. На лысого полузащитника взглянули по-другому, и трибуны стали чаще исполнять чант про новичка:

«Гари Мак,

Гари Мак,

Гари, Гари Мак.

У него нет волос,

но нам все равно,

Гари, Гари Мак…»

Никакой случайности в этом эффектном голе – Макаллистер был большим мастером стандартов.

«Это инстинкт? Не думаю, что этому можно научиться. Ты просто чувствуешь момент и используешь шанс. Очевидно, я бы выглядел нелепо, если бы не попал в цель. Чувствовал, что мяч будет в сетке, потому что их вратарь сделал шаг в сторону от угла ворот и совершил фатальную ошибку», – Мак вспомнил чудо-гол спустя 19 лет.

В этом матче Макаллистер появился в стартовом составе и до конца сезона его не покидал (за исключением Кубка). Тогда же началась невероятная серия Гари, которая совпала с безумным финишем «Ливерпуля» – в 10 последних матчах мерсисайдцы победили девять раз при одной ничьей.

Улье практически не выводил ветерана из основы – исключением стал лишь финал Кубка: с «Арсеналом» «Ливерпуль» играл через три дня после «Челси» и за три дня до рубки с «Алавесом» в Кубке УЕФА. Тренер поберег 36-летнего полузащитника и сильно его расстроил.

«Он был опустошен, потому что ранее никогда не играл в финале Кубка Англии. Но он не позволил этому повлиять на себя», – говорил Дэнни Мерфи.

Сам же Макаллистер не чувствовал усталости из-за марафона матчей и мечтал сыграть в финале.

«Был момент, который ранил меня. Мы вышли в финалы Кубка Англии и Кубка УЕФА. Если вы спросите британских игроков, в каком финале они хотят сыграть, они бы выбрали Кубок Англии.

За полтора часа до игры с «Арсеналом» мне сказали, что я не сыграю. Как так, ведь я забил в четырех матчах подряд?! Вечер подсластило то, что Оуэн сделал дубль и мы победили», – рассказал Макаллистер в подкасте Грэма Хантера в 2016-м.

«Арсенал» был лучше и заметно давил «Ливерпуль» – лондонцы не реализовали много моментов, но дожали на 72-й минуте благодаря голу Фредди Юнгберга. Неожиданный камбэк запустил Макаллистер – он появился на поле на 60-й минуте, а на 83-й вырезал фирменный кросс со стандарта. Сложный навес привел к панике, в которой быстрее всех сориентировался Оуэн. Через пять минут Майкл принес «Ливерпулю» титул в стремительной контратаке.

«Никогда не сдавайся и не признавай поражение. Ни в коем случае. Ты просто не знаешь, что случится дальше», – описал тот финал Гари.

Кубок УЕФА-2000/01 – главный турнир в карьере Макаллистера. Чуть не разбил лицо Пуйолю и стал главным героем финала

К первому за 16 лет еврокубковому финалу «Ливерпуль» добирался через «Олимпиакос», «Рому», «Порту» и «Барселону». В полуфинале мерсисайдцы приехали в Испанию аутсайдерами, а Джеррард и Каррагер офигевали только от самого выхода на «Камп Ноу». Улье припарковал в Испании автобус и увез неожиданные 0:0.

Гол Макаллистера в дерби «Эвертону» придал «Ливерпулю» импульс на оставшуюся часть сезона. Через два дня англичане дали звездной «Барсе» брутальный бой в ответке: хотя в составе испанцев блистали Гвардиола, Пуйоль, Клюйверт, Луис Энрике, Коку, Ривалдо и другие.

Все решил единственный гол – с пенальти на 44-й забил Макаллистер. И едва не организовал драку вместо празднования.

«Перед пенальти Пуйоль очень много кричал на испанском. Я не понимал, что он говорил, но догадывался, что что-то нехорошее. После моего гола первым желанием было найти его и вмазать кулаком по лицу. Но ко мне подлетел Джеррард, и я немного задел кулаком его», – вспомнил Макаллистер.

Улье учел ошибки финала с «Арсеналом» (на «Уэмбли» «Ливерпуль» стабилизировался только после выхода Макаллистера) и против «Алавеса» выставил ветерана с первых минут. Англичане с первых минут подтвердили статус неоспоримого фаворита – 2:0 к 16-й минуте и 3:1 к перерыву.

«Когда мы повели 2:0, я думал, что мы выиграем в 5-6 мячей. Но в перерыве Улье почему-то попросил нас сыграть на удержание. Думаю, эта мелочь была причиной, по которой «Ливерпуль» не выиграл АПЛ», – сказал Макаллистер.

Англичане расслабились. Хотя они и до игры не особо напрягались – не сомневались, что обыграют выскочек из Испании, а Оуэн даже хотел сыграть в новеньких неразношенных бутсах. Тем более что для большинства игроков вершиной сезона уже стал Кубок Англии – после него многие напились, несмотря на просьбу Улье думать о новом финале.

«Мы были большими фаворитами. Йорди Кройфф и, возможно, Хави Морено – пожалуй, единственные игроки «Алавеса», о которых слышали массы. Мы думали, что это будет просто. В первом тайме было одностороннее движение», – вспомнил Гари.

Дерзкий «Алавес» вдохновился крупными премиальными (800 тысяч евро на команду), перестроился в перерыве на три форварда и оглушил фаворита – к 50-й минуте на табло уже горели 3:3.

Позже с Макаллистером произошел, возможно, самый странный эпизод в жизни. Он готовился выполнять угловой, а рядом разминался Робби Фаулер. Вдруг за спиной Гари что-то упало – он обернулся, осмотрелся и спросил Фаулера.

– Робби, это то, что я думаю?

– Да, Гари, это огромный дилдо.

«Робби беззаботно подошел к нему, подбросил правой ногой, а левой бросил обратно в толпу. Вот что я помню о той ночи», – смеялся Гари.

Но все же это был не главный момент для Макаллистера: «Ливерпуль» и «Алавес» устроили перестрелку на 4:4, а золотой гол влетел в ворота испанцев после хитрого кросса Гари. Из пяти банок «Ливерпуля» шотландец поучаствовал в четырех: забил сам, выполнил два ассиста на своих и один – на решающий автогол Делфи Гели.

Макаллистер мысленно уже готовился к пенальти, но после золотого штрафного понял, что это победа. В отличие от партнеров.

«Все игроки поздравляли меня так, будто забил я. Сразу понял, что мы выиграли. Но если посмотрите на повтор, то увидите, что 4-5 наших игроков пошли к центру поля – они думали, что игра продолжится. Смешно, Диди (Хаманн) и Маркус (Баббель) забыли про правило золотого гола и хотели доиграть оставшиеся 5 минут. Типичная немецкая эффективность», – удивлялся Макаллистер.

Позже Джеррард признался, что и он был среди тех, кто забыл про правило.

За эффектный перфоманс и 1+3 36-летнего шотландца признали лучшим игроком финала – приз вручал кумир детства.

«Я был старым профессионалом, который приближался к концу карьеры. И вдруг у меня произошла невероятность ночь! Йохан Кройфф! Он был моим кумиром. Мне нравилось в нем все: от бутс Puma до футболки с 14-м номером! Это было сюрреалистично.

Иногда трудно запомнить все, что случилось в карьере. Но это останется со мной навсегда! Когда я переезжал, то нашел нашу с Кройффом фотографию. Это одна из величайших ночей в жизни», – гордился Макаллистер в 2016-м.

Отпраздновать ее почти не получилось: футболисты немного повеселились в раздевалке, сделали памятные фото и отправились в Англию, чтобы сыграть с «Чарльтоном» в решающем туре АПЛ. От той игры зависело попадание в Лигу чемпионов – справедливо считать, что та неделя состояла для мерсисайдцев исключительно из финалов.

Победу в Кубке УЕФА Гари оценил выше, чем сенсационное чемпионство с «Лидсом»: «Хорошо, что это случилось со мной в таком возрасте. В молодости такие игры, как эта, как правило, проходят мимо».

Макаллистер большой друг и ассистент Джеррарда-тренера, несмотря на разницу в 15 лет. Раньше Стивен боялся, что из-за ветерана сядет в запас

Если вы вдруг не сразу опознали лысого мужчину рядом с Джерардом на матчах «Астон Виллы» – это как раз Макаллистер. Несмотря на разницу в 15 лет мужчины крепко подружились еще во время футбольной карьеры. Хотя изначально Стивен воспринимал новичка с опаской – боялся, что Улье взял ветерана на его позицию.

«Я был опустошен. Думал, что он пришел на мое место. Моей первой реакцией было драться за место с еще одним из лучших полузащитников. В то время я пытался сместить с пути Пола Инса и Джейми Реднаппа, чтобы зарекомендовать себя. Но Улье взял и купил Макаллистера, который был на том же уровне, что и те двое, которых я пытался сдвинуть», – вспомнил Джеррард в 2015-м.

Когда Джеррард запустил тренерскую карьеру, то понимал, что ему потребуется опытный и надежный помощник – человек из прошлого, которому он доверял. Им стал старый друг Макаллистер, который после «Энфилда» был играющим тренером в «Ковентри», немного потренировал «Лидс» и вернулся в «Ливерпуль» на должность посла – Джеррард тогда занимался с молодежкой. Их дружба началась еще в 2000-м.

«Казалось, трансфер Макаллистера сильно осложнит мне жизнь, но когда я впервые встретил его и потренировался с ним, моя реакция изменилась. Я осознал, что он очень сильно мне поможет.

Понял, что он игрок, у которого я мог бы учиться как на поле, так и за его пределами. Он очень помог мне прогрессировать как футболисту. И научил, как быть скромным и порядочным человеком. Многим обязан Гари Маку», – признался Джеррард.

Несмотря на дружбу, Гари удивился, когда Стивен пригласил его в Глазго.

«Для меня огромный комплимент быть парнем, которого Джеррард пригласил в ассистенты. Польщен, что он попросил именно меня. У меня было такое предчувствие. Не думал, что это будет в «Рейнджерс», но было чувство, что в какой-то момент мы будем работать вместе», – гордился Макаллистер в 2018-м.

С того момента Гари был неизменным ассистентом Стиви Джи в «Рейнджерс» и «Астон Вилле». Скорее всего, они сработаются и в новом клубе – Макаллистер покинул Бирмингем вслед за другом.

***

Спустя много лет звезды того «Ливерпуля» (например, Джеррард и Каррагер) сокрушались, что Макка пришел в команду лишь в 35. Они сравнивали его со Скоулзом и Лэмпардом и считали, что с 25-летним Макаллистером «Ливерпуль» добился бы большего.

«Никто в то время [при трансфере Гари] не думал, что он будет иметь такое влияние и внесет такой большой вклад. Возможно, даже он сам не понимал, что все получится так хорошо – для него это было как во сне.

Все, к чему он прикасался, превращалось в золото за то короткое время, что он был здесь.

Но это была его заслуга: он заботился о себе, усердно тренировался и многим жертвовал, пока был в «Ливерпуле». Он был фантастическим», – сказал Джеррард.

Гари Макаллистер приехал на «Энфилд» со смешанными чувствами: его уважали за характер и славную карьеру, но никто не понимал, зачем задорному «Ливерпулю» доигрывающий ветеран. Но за короткий срок он изменил жизни многих – в том числе свою. Он явно не ожидал, что на излете карьере способен выдать лучший сезон в жизни. А фанаты не верили, что лысый пенсионер вдохновит молодой «Ливерпуль» на безумный требл.

Возможно, без того самого штрафного «Эвертону» не было бы галактической концовки с двумя кубками – гол Макаллистера в дерби вдохновил «Ливерпуль» на легендарный финиш.

Фото: Gettyimages.ru/ Gary M. Prior, Catherine Ivill , Clive Brunskill, Stanley Chou / Stringer, Shaun Botterill, ; globallookpress.com/ Gary M. Prior, Petter Arvidson/Keystone Press Agency