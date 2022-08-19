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Джоуи Бартон пробует измениться: был близок к суициду после двух судов, драки с женой и хейта фанатов. Теперь ищет гармонию в садоводстве

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Самый чокнутый тренер Англии.

После провального предсезонного матча тренер «Бристоль Роверс» Джоуи Бартон приехал домой в полночь. Дома было непривычно пусто и одиноко из-за отъезда семьи. Жена с детьми ждали Джоуи в Уэльсе, но он думал не об отпуске с близкими и даже не о футболе. В последние дни его поглотили странные мысли.

Чтобы спрятаться от них, воспитанник «Манчестер Сити» открыл для себя новое хобби. Он взял шахтерскую лампу и инструменты и вышел в сад. Джоуи опасался, что соседи примут его за грабителя и вызовут полицию, но не хотел оставаться наедине с запутанным разумом.

На этот раз работа в любимом саду не помогла, и Джозеф пошел в душ. Там стало еще хуже – навязчивое чувство никчемности и бесполезности сжирало изнутри. После душа Бартон открыл окно, выглянул наружу и прикинул: «Убьет ли меня падение, если я выпрыгну?» Впервые в жизни Джоуи задумался о том, чтобы покончить с собой.

Да-да, вы ничего не перепутали – речь о главном бэдбое английского футбола, который едва не лишил глаза партнера по команде, выбил зубы болельщику, сидел в тюрьме и показывал фанатам голую задницу. Казалось, безумного отморозка не пробьет ни одна проблема, но тогда именно он находился в шаге от прыжка из окна.  

Бартона надломили два суда и критика людей. От самого страшного спасли мысли о семье

Последние месяцы выдались для Джоуи очень тяжелыми – его угнетал очередной суд. В декабре 2021-го после долгих разбирательств (они тянулись 21 месяц) Бартона оправдали в деле о нападении на тренера «Барнсли» Дэниела Стенделя. Одновременно с этим (в июне 2021-го) началось рассмотрение дела о драке Бартона с женой Джорджией. Женщина не подала заявление в полицию и даже отправила письма в защиту мужа, но суда уже не избежать (он состоится осенью).

Личные проблемы перемешались с футбольными: Бартон не спас «Бристоль» от вылета из Лиги 1 и сыпался в Лиге 2. В первых 26 матчах при Джоуи «Роверс» победили всего 5 раз. Моментальное возвращение в третий дивизион тоже откладывалось – лишь 5 побед в 20 турах.

Бартона поливали грязью из каждого угла: фанаты «Бристоля» мечтали о его увольнении, медиа раскручивали скандалы с драками, а люди хейтили в комментариях. Под общественным мнением прогнулся даже стойкий и дерзкий Джоуи. Регулярные унижения заставили его усомниться в себе и все чаще задавать главный вопрос – в чем же смысл такой жизни?

«В тот день я остался наедине с самыми мрачными мыслями: как продолжать жить дальше, в чем смысл моей жизни, зачем я вообще существую? Впервые во мне пропал вечный оптимист. Люди вокруг думали: «Ты бьешь жену, ты отморозок». Я-то знал, что это неправда, но все равно думал: «А если Джорджия и моя семья тоже видят меня таким? Или учителя моих детей. Что они думают и что говорят моим детям?»

Когда у тебя такая репутация, медиа вешают на тебя много вещей, которые потом даже не доказываются в суде. Журналисты поднимают шум, а соцсети его раздувают. Полиция завела на меня дело только потому, что я Джоуи Бартон – преступник. Случись это с кем-то на улице, им было бы плевать», – жаловался Бартон.

Душ после работы в саду был одним из худших моментов в жизни Джоуи. В голове всплывали заголовки из прессы, а комментарии хейтеров втаптывали его эго в грязь.

«Проблем было так много, и если разбить их на части, то становилось очевидно, что их причиной был я. «Бристоль» играет дерьмово, и если я уйду, то клубу будет лучше. Если меня не будет, шум вокруг моей семьи прекратится. У меня достаточно денег на счету – я могу все оставить семье. Они заживут своей жизнью, и всем будет лучше без меня», – Бартон вспомнил мысли из душа в интервью Men’s Health.

В тот момент, у открытого окна, экс-полузащитник «Ньюкасла» впервые задумался о суициде. Он думал об этом и раньше, но совсем в другом контексте. Например, рассуждал о Гари Спиде, который покончил с собой в 2011 году. Тогда Бартон не понимал мотивов, которые принуждают к отчаянному поступку, и размышлял: «Как человек переходит от рационального и нормального к самоубийству? В какой момент меняется мышление, и человек действительно решается на этот шаг?»

«Не видел логику в своей жизни и перестал получать удовольствие. Все это было похоже на бесполезное существование. У меня и раньше случались трудные ситуации. Например, в манчестерской тюрьме. Но даже там я никогда не чувствовал себя так плохо», – откровенничал Бартон.

Джоуи нашел силы отойти от окна, но легче не стало. Он смотрел в зеркало, бесился от отражения и понимал, что происходит что-то плохое. Бартон хотел поскорее уснуть, чтобы перегрузиться, но паника только нарастала. Тренеру казалось, что если он уснет сейчас, то больше не проснется. После мыслей о суициде Джоуи сковал страх, что он действительно умрет, и его найдут жена и дети. Он решил, что спать в таком состоянии еще опаснее.

«Я включал свет, и увидел в спальне фотографию Джорджии и детей. Я сконцентрировался на фото и повторял себе: «Это пройдет». Но меня все еще очень беспокоила мысль, что всем будет лучше без меня.

Продолжал смотреть на фото и говорил: «Это не про тебя». Я думал: «Что бы я чувствовал, если бы мой отец покончил с собой, когда мне было 10?» Ты должен бороться ради своих детей».

Знал себя и понимал, что будет опасно держать все в себе. Я позвонил близким и рассказал, что происходит. Я уверял, что им не надо приезжать. Я нуждался лишь в том, чтобы поделиться с кем-нибудь.

Все прошло так же быстро, как пришло. Я заварил чашку чая и включил телевизор. Кажется, шли новости на ВВС. Потом я, видимо, уснул, потому что, когда проснулся, телевизор еще работал.

Потом я поехал к семье. Этот случай меня очень напугал. Если такое случилось со мной, то может случиться с кем угодно. Важно быть честным и говорить обо всем открыто», – поделился Бартон.

В тот момент ему было страшнее, чем в тюрьме. Хотя там угрожали зарезать

Похожий страх, пусть и не такой сильный, Джоуи испытал в тюрьме – в 2008 году он попал туда на несколько месяцев за избиение подростка.

«Когда думаешь, что достиг дна, это не так. Я много размышлял и понял, что все проблемы навлек на себя сам. В тюрьме были люди, у которых не было шансов. Мир действительно настроен против них.

Главное там – установить иерархию и решить, где вы сидите. Я сидел в безопасной зоне столько, сколько мог. Нужно было убедиться, что люди понимают, что никто с тобой не справится. Ты держишь голову опущенной, входишь и выходишь так быстро, как только можешь. Мне было очень жаль себя, но все изменилось», – признался Бартон.

В тюрьме футболист работал уборщиком спортзала и получал 7,5 фунта в неделю – в «Ньюкасле» он зарабатывал 65 тысяч фунтов в неделю. Рядом с Бартоном мотали срок два убийцы: фермер застрелил грабителя из дробовика, а чех по имени Мариус убил кого-то в бандитской разборке.

«Было очень страшно. Идешь по двору, а люди кричат ​: «Я тебя порежу, я надеру тебе задницу». Это немного отличается от того, когда какой-нибудь фанат с трибун кричит: «Эй, ты дерьмо». Разум начинает заново переосмыслять американские фильмы о тюрьмах. Начинаешь думать, что произойдут безумные вещи. Но потом понимаешь, что люди есть люди», – вспомнил Джозеф.

Бартон-тренер тоже псих: дрался с тренером соперника, конфликтовал с футболистами, сравнил «Бристоль» с Холокостом и выиграл 7:0, когда требовались именно 7:0

В 2017 году 34-летний Бартон играл за «Бернли» и еще не думал о завершении карьеры. Пенсию приблизила дисквалификация – ФА забанила полузащитника на 18 месяцев за ставки на футбольные матчи (в том числе те, в которых играл сам Бартон). Ранее с аналогичными обвинениями выступила Шотландская футбольная ассоциация, но в 2016-м Джоуи отделался дисквалификацией на один матч. Всего англичанин сделал 1260 ставок на футбол – действующим футболистам это запрещено .

«Жестокое наказание. Это решение заставляет меня досрочно завершить карьеру. Признаю, что нарушил правила, но чувствую, что наказание слишком суровое. Я боролся с зависимостью от азартных игр и предоставил ФА медицинскую справку. Жаль, что она не была принята во внимание.

Если ФА действительно борется со ставками, то ей нужно рассмотреть свою зависимость от букмекеров, а не обвинять футболистов», – сокрушался Бартон в 2017-м.

Его последним футбольным воспоминание осталась погоня на Антони Марсьялем в матче против «Манчестер Юнайтед».

«Он врывается на нашу половину поля. Я думаю, что смогу догнать его, а не сбить с ног. Но он уходит и отдает пас на Руни, который забивает. После этого Шон Дайч спросил: «Почему ты не поставил ему подножку?» И я сказал: «Думал, что смогу перехватить его». Он заржал: «Ты? Марсьяля? Серьезно?» 

Футбол оказался для Джоуи слишком важным, чтобы смотреть его по телевизору – после истечения дисквалификации в июне 2018-го он возглавил «Флитвуд». Потолком команды было четвертое место в Лиге 1 в сезоне-2016/17. Бартон почти его пробил – занял шестую строчку, но сгорел в плей-офф за повышение в Чемпионшип.

Возможно, Джоуи переписал бы историю «Флитвуда», если бы не его склочный характер. Самый скандальный момент его тренерской карьеры произошел в 2019-м.

После игры «Барнсли» – «Флитвуд» тренер хозяев Дэниель Стендель получил тяжелые травмы лица. Он утверждал, что шел по туннелю к раздевалке, когда Бартон толкнул его в спину. Стендель упал, ударился о металлическую конструкцию, повредил лицо и сломал несколько зубов. На видеозаписи было видно, как Стендель зашел в туннель, а Бартон проследовал за ним – Джоуи все отрицал и подтвердил лишь то, что «использовал индустриальную лексику во время рукопожатия после матча».

Бартона арестовали сразу после матча – полиция перегородила путь его автомобилю на выезде со стадиона. Тренер вышел под залог и через два дня получил награду «Тренер месяца».

В декабре 2021-го суд оправдал Бартона, но тогда он уже не тренировал «Флитвуд». Руководство уволило его в январе – журналисты утверждали, что Джоуи казнили из-за постоянных ссор с футболистами. Последней каплей стала стычка с форвардом Чедом Эвансом. Он показал пародию на тренера, которая не понравилась Бартону – мужчины сцепились не в первый раз. Ранее Джоуи токсично высмеял игроков за то, что в прохладную погоду они тренировались в перчатках и термобелье. Эванс откопал старое фото, где Бартон сам тренировался в перчатках, и предъявил тренеру.

Чеда и Джозефа многое связывает. Оба начинали в «Манчестер Сити» – Бартон уже гонял за основу, когда Эванс подтягивался через молодежку. Оба сидели в тюрьме: в 2012-м Чеду дали 5 лет по делу об изнасиловании. Он вышел через 2,5 года – на повторном слушании была доказана его невиновность.

Во «Флитвуде» форвард оказался именно благодаря Бартону. Джоуи как никто другой понимал, что бывшие зэки нуждаются в новом шансе: «Если бы я чувствовал, что Чед кого-то изнасиловал, я бы никогда не подписал с ним контракт. Кто-то должен давать людям шанс».

Через год после увольнения из «Флитвуда» Бартон всплыл в «Бристоле», который боролся за выживание в той же Лиге 1. Молодой коуч подобрал клуб у зоны вылета, но провалился и упал на последнее место с 13 поражениями в 18 матчах. Фанаты требовали увольнения Бартона и скандировали оскорбительные чанты.

Джоуи защищался в фирменном стиле: говорил, что предыдущий тренер провел никудышную работу, игроки слишком много ноют, а ситуация в клубе близка к катастрофической. И обронил очень неосторожное сравнение.

«Сказал парням на неделе, что наша команда – как игра в «Музыкальные стулья». Только стоит кому-то поправиться и вернуться в строй, как тут же следует дисквалификация или травма. Только кто-то принимает участие в матче, хорошо проявляет себя, а потом наступает Холокост, кошмар, абсолютная катастрофа».

Бартон чудом удержался на посту и вдруг создал чудо. «Бристоль Роверс» считался кандидатом на моментальное возвращение в Лигу 1, но клуб провалил старт сезона – в 20 турах выстрадал лишь 5 побед и толкался на 17-м месте. Дальше – история: 17 побед в 26 матчах. Концовка сезона получилась ядерной. В предпоследнем туре «Бристоль» гостил у «Рочдейла» и к 89-й минуте горел 2:3. Два гола на финише принесли «Роверс» мощный камбэк, заряд адреналина и надежду на прямое повышение через третье место.

Правда, шансы были математическими – в последнем туре Бартону нужна была победа в семь мячей. И да, он ее добился – после седьмого гола тренеру пришлось брать мегафон и умолять фанатов вернуться на трибуны, чтобы «Бристоль» доиграл исторический матч. «Роверс» впервые в сезоне взлетели в тройку и избежали плей-офф за повышение в Лигу 1.

Невероятный камбэк, любезности болельщикам и фирменные уколы в сторону врагов из «Бристоль Сити» трансформировали Бартона из изгоя в любимчика. Один из фанатов даже сделал тату в честь героя – он проспорил ее, когда в середине сезона клялся, что «Роверс» ни за что не поднимутся в Лигу 1.  

 

В «Бристоле» Джоуи прокачал скилл мотивации и наконец выстроил хорошие отношения с игроками. Помимо пламенных речей, красиво поддержал защитника Ника Андертона, которому диагностировали остеосаркому (рак костей). Карьера футболиста находится под угрозой, и Бартон пообещал пробежать Лондонский марафон в 2023 году, чтобы собрать деньги для семьи Андертона.

«После операции, вероятно, он не сможет ходить год. Это очень тяжелый период для 26-летнего мужчины. Он не игрок Премьер-лиги, который может позволить себе уйти на пенсию и больше не работать. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему. У него двое детей, но у него нет надлежащей медицинской страховки – он не может себе ее позволить. Но мы все будем с ним», – сказал Бартон.

После четырех туров сезона-2022/23 «Роверс» выбили шесть очков и идут на 10-м месте в Лиге 1. Букмекеры лестно оценивают новичков и прогнозируют им 14 место из 24. А вот Бартон аккуратнее с прогнозом: «Приоритетом для нас должны стать 52 очка. Исторически этого достаточно, чтобы остаться в дивизионе».

Последний раз на уровне Чемпионшипа «Бристоль» выступал 29 лет назад.

Вся карьера Бартона кипит от скандалов: драки, длительные дисквалификации, почти миллион штрафа, тюрьма и ДТП. Мы составили полный список

Возможно, Бартон – самый отбитый мужик английского футбола. По крайней мере, столько скандалов нет ни у кого.

2004 год. 22-летний Бартон уже играл за основу «Сити» и глумился над молодежью. На рождественской вечеринке он потушил сигарету о глаз юниора Джейми Тэнди. Клуб оштрафовал Джоуи на 60 тысяч фунтов, но не расторг контракт.

2005 год. Сбил пешехода в центре Ливерпуля и сломал ему ногу.

2005 год. Досрочно покинул клуб во время турне по Таиланду. Бартон поддался на провокацию 15-летнего фаната «Эвертона» и отвесил ему пощечину. Клуб оштрафовал его на 120 тысяч фунтов и настоял на терапии по управлению гневом.

2006 год. Показал голую задницу фанатам «Эвертона» после гола «Сити» на последних минутах. Кадр попал в эфир, и ФА оштрафовала полузащитника на 2 тысячи фунтов.

2006 год. Раскритиковал игроков сборной: «Англия ничего не сделала на чемпионате мира, так почему они [футболисты сборной] выпускают автобиографии? «Мы проиграли в четвертьфинале, я играл как дерьмо, вот моя книга. Кто-то хочет это читать? Я – нет».

2007 год. Раскритиковал собственный клуб: «Если бы я был фанатом, то не стал платить за абонемент, чтобы посмотреть на нас в этом сезоне». Главный тренер «Сити» Стюарт Пирс запретил Бартону общаться с прессой.

2007 год. Отправил в больницу одноклубника Усмана Дабо. Мужчины сцепились на тренировке «Сити»: француз пропустил несколько ударов и потерял сознание. В больнице подозревали отслоение сетчатки глаза, но обошлось. Бартону влепили 12-матчевую дисквалификацию и штраф на 25 тысяч фунтов.

2007 год. После брутального подката Бартона под Диксона Этуху из «Сандерленда» News of the World вышла с заголовком «Забаньте его».

2007 год. Напился в Ливерпуле и в 5 утра подрался с подростком. Джоуи нанес ему 20 ударов, сломал челюсть, выбил несколько зубов и отправил в нокдаун. Футболист был осужден на шесть месяцев, но вышел через 74 дня за примерное поведение (ха).

2009-2010 год. Получил 6 матчей дисквалификации за нарушение на Хаби Алонсо и удар кулаком в грудь Мортена Гамста Педерсена из «Блэкберна». А еще поругался с Аланом Ширером. Легенда «Ньюкасла» тогда был временным тренером и доверился Бартону из-за травм и дисквалификаций. Джоуи обещал, что не подведет тренера, но словил прямую красную карточку за подкат под Хаби Алонсо.

«Он играл у меня около часа. Больше при мне он не выходил. Из-за него после игры с «Ливерпулем» в раздевалке произошла серьезная драка», – вспомнил Ширер в 2020-м.

Джоуи тоже презирает Алана: позже в твиттере он назвал его придурком и сказал, что его волосы лучше, чем у Ширера. 

2011 год. Схлестнулся с ФА из-за токсичных высказываний в твиттере и отказался быть более сдержанным в интернете. Вот примерный посыл его твитов: «Неймар – Джастин Бибер от футбола. На ютубе он великолепен, а на деле – кошачья моча. И не надо приводить в пример его голы в чемпионате Бразилии. Я, знаете ли, однажды наколотил 77 мячей в лиге для 14-летних. А там уровень был посерьезнее, чем в чемпионате Бразилии». 

В какой-то момент на Бартона подписались 3,1 млн человек, сейчас – 2,8 млн. 

2012 год. Ударил головой в лицо игрока «Норвича» Брэдли Джонсона и послал своего тренера в «КПР» Нила Уорнока.

2012 год. Удалился в решающем матче за спасение в АПЛ. Ударил в лицо Карлоса Тевеса, пнул коленом под зад Серхио Агуэро и почти подрался с Венсаном Компани. ФА забанила его на 12 матчей и выписала штраф в 75 тысяч фунтов. «КПР» взыскал с него 500 тысяч и отобрал капитанскую повязку.

2013 год. Назвал Дитмара Хаманна собакой, а Тиаго Силву – толстым трансом.

2015 год. Схватил за яйца Тома Хаддлстоуна из «Халла» и получил девятую красную карточку в карьере.

2016 год. Сказал, что Брендан Роджерс из «Селтика» переживает кризис среднего возраста, а потом сцепился с одноклубником Энди Холлидеем. Через пару месяцев «Рейнджерс» разорвали с ним контракт.

2021 год. Подрался с женой Джорджией. Пара выпила по 4-5 бутылок вина и поссорилась – Бартон схватил девушку за горло и ударил ногой в голову. Супругов разняли друзья, и Джорджия позвонила в полицию.

«Проблема была во мне. Мы поругались, моя благоверная позвонила в полицию, а на следующий день, когда они спросили, хочет ли она предъявить обвинения, она сказала нет. Она сказала, что была пьяна и не должна была звонить, и мы подумали, что все кончено. Через шесть недель полиция сообщила, что меня обвиняют на основании ее телефонного звонка. Сейчас у нас все в порядке, и мы планируем еще одного ребенка», – сказал Бартон в 2022-м.

Жизнь Бартона пропитана конфликтами и зависимостью. Экс-игрок «Сити» признавался в алкоголизме и игромании, но теперь он работает над собой – особенно после того самого страшного дня.

«Зависимость есть, но мне нужно много работать над этим. Жена и дети помогают искать баланс. Когда я впервые встретился с Питером Кеем из Sporting Chance [благотворительная организация для поддержки спортсменов с психическими и эмоциональными проблемами], я не хотел ни жениться, ни заводить детей. У меня было мало эмпатии и много эгоизма.

Но он помог изменить это. Потом я встретил жену, и она была самым большим подарком, который у меня когда-либо был. А потом появились дети. Мне помогают природа и сад, теперь я часто фотографирую цветы и деревья», – признался Бартон.

Он прошел курсы по управлению гневом, обратился за помощью в Sporting Chance и углубился в психологию – увлекся работами Карла Густава Юнга. 

Как думаете – он правда изменился?

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Burstow, Dan Mullan, Pete Norton, Christopher Furlong, Jan Kruger, Scott Heavey, Jo Caird, Ian Horrocks/Sunderland AFC; Instagram/joey7bartonofficialgeorgiabarton3

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