Первые трансферы шейхов «Сити» за 160 млн: Робиньо, Беллами, Де Йонг и вратарь с Фарер. Где они сейчас?

Рассказывает Артем Буторин.

На прошлой неделе мы вспомнили первых героев перестройки «ПСЖ». Настало время другого гранда, который внезапно разбогател и покорил трансферный рынок.

Шейхи из Abu Dhabi United выкупили «Манчестер Сити» в конце лета 2008-го и опоздали на полноценную кампанию – Жо, Пабло Сабалету, Венсана Компани и других покупало предыдущее руководство во главе с Таксином Чинаватом.

10 первых покупок шейхов растянулись на три окна. Действуем по хронометражу: от первого трансфера в 2008-м к зиме 2009-го и части летней кампании.

Робиньо

Звездный бразилец стал витриной нового «Манчестер Сити». Шейхи из ОАЭ закрыли сделку по покупке клуба в последний день трансферного окна и спешили продемонстрировать финансовую мощь. Новые владельцы приказали привести статусную звезду и подчеркнули, что деньги не проблема – в дедлайн представители «Сити» разрывались на переговорах по 10-15 игрокам.

Повезло с Робиньо: бразильца соблазнили суммы, а «Челси» и «Реал» поругались из-за того, что лондонцы поспешили с продажей именных футболок. Вингеру пообещали огромную зарплату, и он так обрадовался, что даже запутался, куда перешел – на первой пресс-конференции назвал «Сити» – «Челси».

Робиньо эффектно начал и забил уже на 13-й минуте дебютного матча – пробил Петра Чеха со штрафного. За четыре первых месяца форвард оформил 11 голов, несмотря на то, что к январю «Сити» плелся на 13-м месте.

После яркого старта Робиньо словил звезду: стал слишком расслабленным и высокомерным. Он лениво тренировался, выкладывался только в матчах за сборную и ругался с одноклубниками (однажды чуть не подрался с Крэйгом Беллами). Главный тренер Марк Хьюз вынужденно ставил Робиньо в состав – чувствовал себя обязанным шейхам из-за громкой покупки.

Бразилец этим пользовался: часто закатывал вечеринки, нарушал режим и, конечно, проваливался на поле. Его статистика резко ухудшилась, и после прихода Роберто Манчини он вылетел из состава.

Последним ударом по карьере Робиньо в Англии стал матч с «Эвертоном». Манчини показательно оставил звезду в запасе, но вынужденно выпустил на 9-й минуте после травмы Роке Санта Круса. Бразилец был настолько ужасен, что к 60-й минуте Роберто провел обратную замену – больше в АПЛ Робиньо не сыграл.

Всего через полтора года после громкого трансфера бразилец уехал в аренду в «Сантос», а по возвращении перешел в «Милан». Потом в его карьере случились китайский «Гуанчжоу Эвергранд», турецкие «Сивасспор» и «Башакшехир», а еще бразильские «Атлетико Минейро» и «Сантос».

Из последнего клуба он ушел со скандалом. Сначала с «Сантосом» разорвал контракт один из спонсоров – из-за сомнительной репутации футболиста, который проходил по делу об изнасиловании. Потом перестраховался и сам клуб – Робиньо так и не сыграл ни одного матча.

После этого наследник Пеле залег на дно: притих в Бразилии и перестал летать в Европу (поэтому и покинул турецкую лигу). Все из-за дела об изнасиловании – итальянский суд приговорил его к девяти годам тюрьмы без права апелляции. Бразилия не выдает преступников Италии, но европейцы пытаются убедить бразильские власти наказать футболиста хотя бы на родине. Официально Роб не завершал карьеру, но недавно сорвался на журналиста, который нашел его номер телефона – в коротком диалоге Робиньо прокричал, что давно завязал с футболом.

Первый трансфер шейхов «Сити» – перехват Робиньо на пути из «Реала» в «Челси». Он ругался с партнерами, развлекался и сбегал с тренировок

Уэйн Бридж

После перехода Робиньо трансферное окно закрылось, и следующие сделки «Сити» стали более продуманными. Бразильца брали без мысли – ради громкого имени и рекламы проекта. Зимой клуб укреплял проблемные позиции и пригласил Уэйна Бриджа – до него на левом фланге обороны бегал Майкл Болл (помните вообще такого?).

Бридж не пригодился в «Челси», но в «Сити» в него поверили. До прихода Роберто Манчини – итальянцу почему-то не нравился англичанин, и в сезоне-2010/11 он приобрел Александара Коларова (позже еще и Гаэля Клиши). Взаимная неприязнь Манчини и Бриджа тянется до сих пор.

«Мне было больно [от победы Италии на Евро-2020], я ненавижу Манчини. Все знают о моей к нему неприязни. Не скажу, что он худший тренер, с которым мне довелось работать, но в плане тактики он не так хорош. Он добился хорошего результата, и мне больно об этом говорить.

Терпеть его не могу. Все его достижения в «Сити» – благодаря футболистам. Это были их победы, а не тренера Манчини. Однажды Беллами пытался у него спросить, что будет, если в игре сложится определенная ситуация, а Манчини велел ему заткнуться и отправил домой», – отметил Бридж в 2021-м.

После прихода Коларова Уэйн выпал из состава и скитался по бесконечным арендам: поиграл за «Вест Хэм», «Сандерленд» и «Брайтон». Ушел свободным агентом в «Рединг» – за сезон-2013/14 отыграл лишь 12 матчей в Чемпионшипе и завязал.

Все получилось очень буднично, и даже Бридж это понимает.

«Самый разочаровывающий момент в том, что я, вероятно, больше известен тем, что не пожал руку Джону Терри, чем тем, что играл в футбол. Меня оскорбляют, когда я иду по улице. Это влетает в одно ухо и вылетает из другого. В конце концов это рукопожатие, не более того», – сокрушался Бридж.

В чем-то он прав – даже The Sun пишет статьи о нем с заголовком «Чем известен муж Фрэнки Бридж». Она известная певица и участница реалити-шоу «Я знаменитость» – теперь в Англии все обсуждают ее личную жизнь. Фрэнки отмечала, что Уэйн почти не дружит с футболистами, занимается домашними делами, нянчится с тремя детьми и помогает ее ментальному здоровью.

Крэйг Беллами

Один из главных бэдбоев АПЛ ворвался в «Сити» зимой и забил в первом же матче. Беллами никогда не демонстрировал безумной результативности, но всегда отличался заряженностью и упорством.

Крейг был основным при Марке Хьюзе и оставался важным при Манчини. Даже несмотря на ссоры – мужчины несколько раз ругались из-за тренировочных методов итальянца. Роберто перевел футболистов на двойные сессии и требовал подчинения от каждого. Беллами жаловался на чрезмерные нагрузки и говорил про личный фитнес-план после травмы. Это повреждение особенно разозлило Манчини – Беллами травмировал колено в потасовке с фанатами «Манчестер Юнайтед».

Валлиец быстро стал одним из лидеров «Сити» – выкладывался на поле сам и требовал этого от других. Уже после нескольких месяцев в Манчестере он высказывал Робиньо, Элано, Жо и Глауберу за слабую форму и вялые тренировки. Крэйг даже был близок к тому, чтобы вмазать Робиньо.

«Они сформировали бразильскую банду. Им вообще было насрать на все. Они не тренировались усердно, и, если вы сталкивались с одним из них, это было похоже на то, что вы совершили преступление», – возмущался Беллами.

Крэйг оставался востребованным даже после трансферов Карлоса Тевеса, Роке Санта Круса и Эммануэля Адебайора. Ушел только в сезоне-2010/11, когда в «Сити» прилетели Эдин Джеко и Марио Балотелли.

После завершения карьеры Беллами перебрался в «Андерлехт», где работал тренером вместе с Венсаном Компани. Бельгию валлиец покинул в 2021 году, сославшись на ментальные проблемы.

«Во время карьеры депрессия лишь прогрессировала. Приходил домой и мог не разговаривать по три дня. У меня была жена, малыши, а я буквально не мог разговаривать. Запирался в комнате и ложился спать. Это был единственный способ бороться с депрессией», – признался Крэйг.

Бывший футболист три года принимал лекарства, и, кажется, сейчас проблемы позади. В Англию вернулся Компани, и парочка воссоединилась – теперь Беллами помогает Венсану в «Бернли».

Найджел де Йонг

«Сити» нуждался в крепком центральном полузащитнике – и клуб выбрал самый брутальный вариант. Де Йонг моментально забетонировал место в основном составе и стал важной частью команды на четыре сезона.

Найджен был жестким и эмоциональным – поэтому ссорился с Манчини.

«С Роберто у нас сложились отношения в стиле любовь/ненависть. У нас у обоих большое эго. Мы много говорим, поэтому было много столкновений. Но я всегда уважал его за работу в «Сити» и создание успешной команды. Роберто вспыльчивый персонаж, но так он объединял команду», – сказал Найджел.

Голландец стал важной частью долгожданного чемпионства (первого за 44 года) и чувствовал себя звездой. Де Йонг потребовал значительное увеличение зарплаты – 110 тысяч фунтов в неделю, что было слишком даже для богатого «Сити». Найджел хотел стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но Манчини было против – в сезоне-2011/12 Де Йонг все реже выходил на поле.

Тогда клуб впервые задумался о возможных проблемах с финансовым фэйр-плей, и руководство избавилось от полузащитника, который отказывался от продления. «Сити» не хотел отпускать футболиста бесплатно, поэтому отдал в «Милан», несмотря на то, что Де Йонг пользовался популярностью у фанатов.

В 2021-м Де Йонг завершил карьеру в Катаре, где поиграл за «Аль-Ахли» и «Аль-Шаханию». Сейчас он работает экспертом на ТВ и развивает бизнес – с 2007-го он управляет автосалоном Continental Cars. В гараже Найджела есть Lamborghini Aventador, Bentley Continental GT и GTC, Wiesmanns, Maserati, Ferrari F430 и другие элитные тачки.

Де Йонг получил высшее экономическое образование во время выступления за «Аякс», а страсть к бизнесу унаследовал от деда, который был директором нидерландского филиала Ford.

«Он всегда приходил вовремя, следил за тем, чтобы выплаты работникам никогда не задерживались. Я смотрел на него снизу вверх – на поле и за его пределами хотел быть похожим на него. Бог дал мне талант и силу, чтобы стать футболистом. Это дало мне финансовые ресурсы и возможность совершенствоваться в других областях. Думаю, для футболистов очень важно разумно относиться к тому, что они делают с зарплатой. Она может стать инвестицией или исчезнуть, прежде чем вы это поймете», – рассуждал Де Йонг.

Шей Гивен

Несмотря на неплохую игру Джо Харта, «Сити» решил укрепить вратарскую позицию солидным вратарем. Гивен пришел в середине сезона и сразу отобрал место в основе. 32-летний ирландец заряжал команду опытом и вынудил юного Харта уехать в аренду в Бирмингем.

Но время в клубе получилось слишком коротким – Шей отыграл только следующий сезон. В 2011-м вернулся Харт, и Манчини заметил серьезный прогресс англичанина – Гивен присел в запас и через год сбежал в «Астон Виллу».

В «Сити» Гивен выиграл Кубок Англии, но не считает это своей победой – он не провел в турнире ни одного матча.

«Где-то дома у меня есть медаль за победу в Кубке Англии. Но я даже не знаю, где она. Конечно, было приятно поучаствовать в победе, но когда ты не играешь, это не имеет особой ценности. Рад за клуб, но у меня нет чувства, что я что-то сделал», – признался Гивен.

«Сити» хотел сохранить матерого вратаря, но Шей отказался от роли запасного.

«Через 10 лет я мог бы оглянуться и сказать: «Почему не остался в «Сити» и не заработал больше денег?» Я покинул дом в 16 лет и хотел добиваться статуса №1 во всех командах.

Не мог тренироваться всю неделю, а на выходных сидеть в запасе и радоваться бонусам. Хотел быть частью команды», – объяснил голкипер.

Шей завершил карьеру в 2017-м в «Стоке», а в 2018-м всплыл в «Дерби». Ирландец работал при Фрэнке Лэмпарде, Филлипе Коку и Уэйне Руни. В 2021-м его контракт завершился, и он покинул тонущую команду, несмотря на уговоры Руни. Новую работу Гивен пока нашел только на ТВ.

Гуннар Нильсен

Постойте, это не такой уж и странный трансфер. Во-первых, фарерского вратаря пригласил Марк Хьюз, который знал его по «Блэкберну». Во-вторых, 22-летний голкипер достался «МС» бесплатно – клуб ничем не рисковал.

Однажды у Гуннара случился кошмарный день. Утром директор «Сити» Брайан Марвуд предложил ему уйти в аренду. Нильсен согласился, но уже в обед прошла новая беседа – аренда отложилась из-за травмы Гивена. Тем же вечером голкипер вышел на матч дублеров и получил тяжелейшую травму колена, которая выбила его на полтора года.

«Очень тяжелое время. Мне повезло, что я был в «Сити». Если бы я был в клубе более низкого дивизиона, то меня посадили бы на велосипед и сказали заниматься своими делами. В «Сити» реально заботились обо мне. Если бы не они, я бы уже не играл в футбол. Врачи не могли гарантировать, что я вернусь. Многим обязан врачам и персоналу «Сити», – вспомнил Нильсен.

Несмотря на конкуренцию, Гуннар все равно сыграл в АПЛ – за 15 минут до конца заменил травмированного Гивена и сохранил 0:0 в игре с «Арсеналом».

«Сити» отправлял вратаря в аренды в низшие лиги, но он не пригодился даже там. Действительно основным Гуннар стал почти в 30, когда переехал в Исландию. Он выступает до сих пор – в 35 выходит за «Хафнарфьордур» и Фарерские острова. За сборную провел 70 матчей и до сих пор выходит в основе – в июне помог обыграть Литву.

Гарет Бэрри

Зимние трансферы закончились, поэтому переносимся в следующее окно – первое и полноценное для шейхов. Переходов было много, поэтому первую десятку добьем по хронометражу – 1 июля «Сити» заполучил Гарета Бэрри.

Полузащитник «Астон Виллы» впечатлил на многие клубы АПЛ, среди вариантов был «Ливерпуль». Барри выбрал «Сити» и словил хейт болельщиков. Перед медосмотром в «МС» Гарет ехал в одной машине с директором Брайаном Марвудом, они слушали радио, где болельщики комментировали трансфер Барри и отмечали, что он испортил карьеру, выбрав не «Ливерпуль». Марвуд предложил Барри переключить станцию, но Гарет ответил: «Оставь, хочу послушать. И доказать им, что они не правы».

Доказал: Барри мгновенно стал важным игроком в центре поля. Во всех сезонах на «Этихаде» Гарет провел в АПЛ 31+ матчей.

Все испортила смена тренера – после подписания Мануэля Пеллегрини агенту Барри сообщили, что его игровое время сократится. Англичанин готовился к борьбе за основу, но Пеллегрини не включил его в заявку даже на товарищеский матч – тогда Гарет понял, что шансов нет.

«Не думаю, что был бы счастлив, сидя в запасе и не играя. АПЛ началась, а я сидел дома и не участвовал. Видел футболистов, которые сидят без дела и получают зарплату. Вы можете шутить над ними и говорить, что это легкая жизнь. Но обычно они несчастны. Вы попадете в рутину: идете на тренировку, зная, что, независимо от усердия, это не повлияет на тренера», – сказал Барри после перехода в «Эвертон».

Гарет закончил в 2020-м – в 39 лет. Работал экспертом ТВ и вдруг пропал. Оказалось, дело в разбирательствах с Федерацией футбола Англии, которая обвиняла полузащитника в сомнительной схеме покупки прав на клуб «Суиндон». В 2013-м Барри через третьих лиц пытался купить 50% акций команды, при этом был футболистом «Эвертона» – такие хитрости запрещены законом. Теперь экс-игроку сборной Англии грозит отстранение от любой футбольной деятельности.

Роке Санта Крус

Еще одна ошибка Марка Хьюза, который вместо тщательного скаутинга предпочитал знакомых. Санта Крус был прекрасен в первом сезоне в «Блэкберне» – АПЛ-2007/08 до сих пор остается его лучшей кампанией в карьере (19+2). У форварда были варианты в обоих «Манчестерах», но он предпочел знакомого тренера.

К парагвайцу вернулись травмы, которые мучали его еще в «Баварии», но почему-то Хьюза это не смутило. «Сити» забрал уже травмированного игрока – за весь сезон форвард лишь шесть раз вышел в старте в АПЛ.

Несмотря на травмы, Хьюз верил в Санта Круса – все изменилось после прихода Манчини. Эмоциональный итальянец не нашел общий язык с тихим и интеллигентным форвардом – лучшим вариантом было уйти. Роке скитался по арендам в «Блэкберне», «Бетисе» и «Малаге», пока не истек контракт. За 21 млн «Сити» получил всего четыре гола.

«Всегда был счастлив в клубе и в этом сезоне надеялся быть частью великой команды. К сожалению, вариант с переходом в «Лацио» сорвался, а Манчини не рассчитывает на меня. Мне предстоит много тренироваться, чтобы держать себя в тонусе. Нет смысла обижаться на кого-либо», – Санта Крус был вежлив даже в тяжелые времена.

В августе Роке исполнится 41, но он вообще не останавливается – контракт с «Либертадом» рассчитан минимум до декабря. Ветеран действительно важен: он выходит не на символические минуты, а все еще забивает. В 2022-м на его счету восемь мячей, включая два гола в Кубке Либертадорес.

Стюарт Тэйлор

Еще одно подписание 1 июля – «Сити» вдруг забрал вратаря, который к 29 годам провел примерно 70 матчей. Причиной оказалось правило АПЛ по доморощенным игрокам, а у Тэйлора был нужный паспорт и скромные амбиции.

В этом трансфере тоже была рука Хьюза: перед сделкой Стюарт советовался с Брэдом Фриделем, который работал у Марка в «Блэкберне».

Тэйлор ехал в «Сити» вторым вратарем с перспективой на кубковые матчи, но ему не доверяли даже там. После возвращения Джо Харта из аренды он стал третьим вариантом Манчини. Единственный матч за три года он провел в четвертом раунде Кубка Англии.

«Когда покидал команды, и мои агенты искали новые клубы, там отвечали: «О, мы знаем, кто такой Стюарт Тэйлор. Но мы давно не видели, как он играет». Полагаю, люди действительно думают обо мне как о запасном голкипере. Это больно, я чувствую, что у меня достаточно способностей, чтобы хорошо выполнять работу», – грустил Тэйлор.

Стюарт закончил в 2018-м, но так и не добрался до 100 матчей в карьере (91). Зато накопил большой опыт и открыл собственную академию вратарей. Среди заслуг Тэйлор указал: «Я участвовал в трех победах в чемпионатах Англии, двух – в Кубах Англии, двух – в Суперкубке».

«Очень сильно хочу улучшить молодых вратарей и хочу дать им все возможности, чтобы добраться до вершины. Хочу вселить в них уверенность, технику и знания, как осуществить мечты», – написал Тэйлор и добавил, что юным вратарям могут помочь его связи в бывших клубах.

Карлос Тевес

Несмотря на громкий трансфер Робиньо, именно переход Тевеса перезапустил историю клуба. В первую очередь из-за пощечины титулованным соседям. Карлитос успешно влился в «МЮ», отлично играл, много забивал и эффектно праздновал. Для аргентинца все складывалось идеально, пока не пришел Димитар Бербатов.

Алекс Фергюсон хотел увеличить конкуренцию в атаке, но Тевес идеей не проникся. Шотландец больше доверял болгарину, задвинул Карлоса на кубковые матчи и медлил с подписанием полноценного контракта. Футболиста и его агента кормили обещаниями, но после двухгодичной аренды выкупа не последовало.

Заминкой воспользовался «Сити»: Тевес увидел в этом не только деньги, но и шанс отомстить «МЮ». Сначала красную часть города бесил голубой баннер «Добро пожаловать в Манчестер» в честь переметнувшего бомбардира. Потом на праздновании титула аргентинец появился с плакатом «RIP Fergie» – отсылкой к фразе Фергюсона, что, пока он жив, «Сити» не обгонит «МЮ».

Тевес быстро стал кумиром «Этихада» благодаря страстной игре и отличной статистике.

Все изменила ссора с Манчини: аргентинец отказался выходить на замену в матче ЛЧ против «Баварии» и разозлил тренера. Итальянец сказал, что Тевес больше не сыграет за «Сити», и футболист гордо улетел в Аргентину. Даже спустя девять лет форвард был уверен в правоте.

«Сожалею о неудачном моменте, но я был прав. В Мюнхене Манчини поставил единственным нападающим Агуэро. На 10-й минуте мы проигрывали 0:2, Роберто поворачивается ко мне и говорит, чтобы я разминался. Я подумал, что выйду еще в первом тайме, но просто разминался 35 минут.

Потом думал, что выйду в начале второго тайма, потому что он сказал мне разогреваться во время перерыва. Но тоже ничего не произошло. На 15-й минуте второго тайма я разогрелся и пошел на скамейку – в итоге разминался больше часа.

Потом он вновь обернулся и сказал, что мне надо разминаться. Я отказался и сказал, что это сумасшествие. На конференции Манчини сказал, что я не хочу играть», – вспомнил Тевес в 2020-м.

Аргентинец был оштрафован на 500 тысяч фунтов и не играл за «Сити» полгода. К марту мужчины наконец помирились – Тевес вернулся и внес большой вклад в чемпионский рывок.

Карлитос отыграл еще один сезон и ушел: его контракт заканчивался, и он отказывался его продлевать. Форвард хотел вернуться в «Боку» – «Сити» решил, что лучше его продать, чем отпускать бесплатно. Правда, до возвращения в Аргентину футболист два сезона отыграл за «Юве».

Последний матч Тевес провел в 2021 году, но карьеру завершил только в июне 2022-го – еще искал силы и мотивацию продолжать, но окончательно утратил их после смерти приемного отца. Спустя несколько месяцев Карлитос стал главным тренером «Росарио» – обязательно прочитайте подробности, там целая детективная история.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Shaun Botterill, Clive Mason, Stu Forster,Matthew Lewis / Stringer, Mark Thompson