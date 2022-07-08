Я прожил 20 лет в Северодвинске и ходил на физру туда, где служит Федотов

И да, там медведи бродят по улицам.

Вратарь сборной России Иван Федотов этим летом планировал переезд в Филадельфию, но оказался в Северодвинске. Таков промежуточный итог очень странной истории с внезапным призывом в армию. Северодвинск – родина автора Sports.ru Артема Буторина. Сейчас он расскажет, в каких декорациях Федотов проведет ближайший год.

Город знаменит заводами и подводными лодками

Северодвинску (до 1952 года Молотовск – Sports.ru) 84 года – это центр атомного судостроения. В городе три крупнейших завода – «Севмаш», «Звездочка» и «Арктика», – которые занимаются производством и ремонтом подводных лодок. Сейчас население примерно 180 тысяч человек. Основная профессия, конечно, работник завода.

Меня от этой участи спасли родители: мама как талантливый художник прививала любовь к прекрасному, а папа заставлял учиться усерднее, чтобы уехать в Москву и быть подальше от вредных цехов. После школы я пропадал на футбольном поле – в 50 метрах от моего дома был стадион, на котором проводились матчи чемпионата Северодвинска. За полем вообще никто не ухаживал – не было смысла, потому что зимой его заливали для игр в хоккей с мячом. Весной арена была локацией чаек, которые тусили в огромной луже от ворот до ворот.

В дни футбольных матчей разметку на поле оформляли опилками. Зато разрешали играть всем и в любое время. Зимой мы болбоями – хоккеисты дарили мячи, которые пролетали мимо ворот и застревали в сугробах.

Северодвинск был одним из основных портов в годы Великой Отечественной войны. Город на берегу Белого моря обеспечивал боеспособность кораблей Северного флота и ремонт транспортных судов союзников. После войны Северодвинск перепрофилировался в центр подводных лодок и до 1991 года был закрытым.

Со временем промышленный городок перестал привлекать молодежь. В Северодвинске есть две отличные школы: гуманитарная гимназия и физико-математический лицей – их выпускники часто становились студентами крупнейших вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Мне повезло обучаться физике – коридоры школы пестрили портретами лучших выпускников, которые добились успехов в МГУ. Многие инженеры потом возвращались в Северодвинск – конечно, на отличную должность на заводе.

Остальные школы готовили к профильным училищам – после них предполагается место на заводе, но конкуренция очень высокая. Несмотря на нафталиновое обозначение «заводчанин», работать на предприятии почти престижно. Завод приносит неплохой доход (по меркам города) – особенно при повышении разряда и продолжении профильного обучения. Часто на заводе работают поколениями – на одной смене можно встретить династии корабелов от деда до внука. Ради завода в Северодвинск переезжают из области – в том числе и деревенская молодежь.

Раньше я боялся работать там – заводчане казались мне серыми мужиками, которые шли домой с бутылочкой пива и пакетом, в котором был контейнер из-под гречи с сосиской. Сейчас я знаю, что большинство из них регулярно занимаются спортом (много команд по футзалу, хоккею и флорболу), активно проводят время и путешествуют. Не все, но клеймо «робота» – это слишком стереотипно.

Северодвинск состоит в основном из 5-6-этажек, реже 9-этажек, еще реже 16-этажек. Это обычный провинциальный городок, в котором все же не так депрессивно и уныло – можно найти альтернативу пиву после учебы и работы. Например, я после лицея заруливал в студию журналистики: писал про выставку кошек, посещал турниры скалолазов, замерзал на хоккейных матчах и слушал жалобы бабулек на мэра. Скромно, но именно там я научился тому, что спустя 15 лет пригодилось Sports.ru.

Я уехал из Северодвинска 11 лет назад. Когда спрашиваю друзей, что изменилось, они уверены, что ничего. На самом деле их взгляд замылился – пусть и немного, но город стал чуть ярче, немного ушла серость и тоска. Еще Северодвинск – очень чистый город. Точно помню, как это отмечали друзья, приезжавшие из других мест – вижу и я, когда возвращаюсь навестить родственников.

Кстати, легендарная фотка с подлодкой – из Северодвинска

Если бы этот кадр появился сейчас, то точно стал бы мемом. Тогда интернет подключался через провод и ужасный звук скрежетаний – поэтому фото редко где всплывало.

Согласитесь – эффектно! Пляж на берегу Белого моря переполнен людьми, кто-то даже купается в прохладной воде – и тут подводная лодка по фарватеру движется на базу. Для Северодвинска – это нормально, кстати.

Фото сделано на острове Ягры – это тоже важная часть города. В 1553-м там пришвартовался единственный уцелевший корабль экспедиции Хью Уиллоби «Эдуард Бонавентура», им командовал английский капитан Ричард Ченслер. Британцы назвали остров «Розовым».

«Розовый остров в бухте святого Николая полон алых и красных роз (шиповника), фиалок и дикого розмарина», – говорилось в воспоминаниях, опубликованных в книге «Английские путешественники в Московском государстве в 16 веке».

Стоп! Пляж в Северодвинске? Какая там погода?

Да, есть крутой песчаный пляж – с дюнами и сосновым бором, который является охраняемым объектом. Там потрясающие закаты. Во многом из-за красочных пейзажей мы с женой вернулись на Ягры спустя шесть лет и сделали там свадебный фотосет.

Солнца в городе очень мало, поэтому в редкие теплые дни на Яграх биток – как минимум, чтобы подышать морским воздухом. Средняя температура летом – примерно +15. Конечно, случается и жара, но редко.

А вот зимы суровые и долгие – бывает, что снег выпадает уже в октябре, а пик холодов в феврале (минимум -15 градусов). Меня это никогда не смущало: я бежал в школу даже в -20 градусов, когда приходить было уже необязательно. В классах мы сидели в куртках и после занятий бежали на стадион, чтобы поиграть в футбол. Не шучу – поляна всегда была вытоптана, потому что мы играли в любую погоду. Лимонад возле ворот быстро покрывался льдом.

Особенно сурово зима чувствуется на Яграх – градус ощущается сильнее из-за ветра с Белого моря. Зато в Северодвинске часто можно увидеть северное сияние.

С мая по август в городе стоят белые ночи. Если вы застали их в Санкт-Петербурге – то это была пародия. В Северодвинске почти не темнеет – шторы блэкаут обязательны.

Ходят ли по Северодвинску медведи? Конечно!

В Архангельской области много лесов – в том числе возле Северодвинска. Оттуда часто прибегают дикие животные. Самый свежий случай – июнь 2022-го, когда медведь разгуливал по главной улице города. Обошлось без происшествий – зверь просто стал героем десятка сторис в соцсетях.

В части Федотова есть хоккейная команда

Получить игровую практику Федотов может прямо в Северодвинске. У Беломорской военно-морской базы тоже есть команда – за «Авангард» выступают исключительно военнослужащие. Команда выиграла чемпионат Северодвинска-2021/22: в турнире выступали семь команд, и «Авангард» не потерял ни одного очка. По данным Mash, именно там и будет играть Федотов.

Возле части расположен небольшой стадион, принадлежащий Дому офицеров флота. Там находятся клуб войсковой части и футбольное поле с беговыми дорожками. На стадионе ДОФа обычно проходят учения и тренировки призывников.

Стадион в общем доступе: в детстве я занимался там школьной физкультурой. Летом мы наматывали кроссы и гоняли в футбол с воротами для хоккея с мячом. Зимой залетали на турниры по зарнице и биатлону. Заниматься спортом мог любой – главные ворота всегда были открыты, но можно было зайти и через дыры в заборе.

Но это не весь городской спорт. Архангельская область была в топе мира по хоккею с мячом

В начале 2000-х «Водник» из Архангельска (35 км от Северодвинска – Sports.ru) гремел на весь мир. Команда по хоккею с мячом воспитывала лучших спортсменов и доминировала в стране – примерно как «Спартак» Олега Романцева в футболе. С 1996-го по 2005-й «Водник» выиграл 9 чемпионатов России из 10.

Пошумели и в мире: архангельский клуб 8 раз играл в финале европейской Лиги чемпионов (3 титула) и дважды выиграл Кубок мира (при одном поражении в финале).

Гегемонию «Водника», в котором работал легендарный тренер Владимир Янко, прервали финансовые проблемы: лучшие игроки разъехались, и клуб подвис на грани ликвидации. Легенду спасли, но возрождение шло долго: только в 2020-м «Водник» впервые за 15 лет попал в тройку чемпионата России. В последнем сезоне залетели на второе место.

В Северодвинске тоже есть команда. До расформирования (до 2004 года) город в высшей лиге представлял «Север». Его считали фарм-клубом «Водника» – лучшие хоккеисты Северодвинска моментально шли на повышение к соседям. Несмотря на отсутствие больших побед, «Север» собирал достаточно зрителей даже в лютые морозы: некоторые разогревались в -20 градусов водочкой (досмотров не было, но никто не буянил), некоторые ели мороженое (без шуток).

С 2011-го главной командой города стал «Севмаш» – сильнейший клуб области.

Флорбол – еще одна гордость Северодвинска

Младший брат хоккея с шайбой. У игр похожие правила, размеры площадок и ворот – только вместо шайбы резиново-пластмассовый мяч и коньки не нужны. Флорбол максимально популярен в Северодвинске – сейчас им занимаются около 700 человек (3000 в Архангельской области). В городе отлично развита система подготовки юных флорболистов – начиная с детского сада. Некоторые из выпускников академии недавно стали чемпионами России среди юношей 14-16 лет.

Я тоже занимался флорболом и был крошечной частью молодежной «Науки» – один из моих школьных одноклубников добрался до сборной России. Взрослая «Наука» – вообще легенда города, в 2011 году она впервые выиграла чемпионат России.

В ее составе блистал Анатолий Быков – мой тренер в молодежной команде и экс-капитан сборной. Сейчас он главный в женской сборной России, которая участвовала в чемпионате мира-2021.

Еще Быков – основатель женской «Науки» (сейчас – «Наука-САФУ»). Команда уже покорила Европу – 10 раз выиграла чемпионат России и трижды Кубок Европы (аналог футбольной Лиги Европы, в которой выступают чемпионы своих стран).

Сейчас главная команда России – «Помор» (сборная лучших флорболистов Северодвинска и Архангельской области), 11-кратный чемпион России и регулярный участник европейских соревнований.

Северодвинцы регулярно попадают в составы сборных России (мужской и женской), которая выступает на чемпионатах мира. С 2014-го город подготовил 22 мастеров спорта по флорболу.

Кстати, Федотов уже знаком с флорболом – играл во время подготовки сборной России к Олимпиаде.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Михаил Мордасов, Алексей Куденко; narfu.ru; vk.com