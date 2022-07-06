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Первое лето, когда «ПСЖ» потратил 90 млн евро: взяли Пасторе, Матюиди, Лугано и еще 6 игроков. Где они сейчас?

Блез Матюиди Блез Матюиди
трансферы
Сальваторе Сиригу Сальваторе Сиригу
Николя Душе Николя Душе
ПСЖ ПСЖ
Милан Бишевац Милан Бишевац
Хавьер Пасторе Хавьер Пасторе
Диего Лугано Диего Лугано
Мохамед Сиссоко Мохамед Сиссоко
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Жереми Менез Жереми Менез
Кевин Гамейро Кевин Гамейро
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Дебютное трансферное окно шейхов.

Летом 2011-го «ПСЖ» нарушил спокойствие: клуб перешел под контроль катарских шейхов и сразу установил господство на трансферном рынке. В первую летнюю кампанию новые топы потратили 90 млн евро. За три предыдущих окна ушло 36 млн, а больше всего прежде тратили в сезоне-2000/01 (62 млн, из которых большая часть ушла на Анелька). 

Вспоминаем всех, благодаря кому «ПСЖ» начал строительство амбициозного проекта.  

Николя Душе

Надежный вратарь выстрелил в сезоне-2010/11 и помог «Ренну» заскочить на пятое место в чемпионате. У 30-летнего голкипера заканчивался контракт, и он созрел для нового вызова. С Душе заранее договорился «ПСЖ», который готовился к расставанию с Грегори Купе и Аделем Алупа.

Шейхи спутали Николя все планы, ведь предыдущее руководство обещало ему статус первого номера. Спортивным директором «ПСЖ» назначили Леонардо, и бразилец поставил на Сальваторе Сиригу. Душе получил травму на старте парижской карьеры и смирился с ролью резервиста.

Сиригу играл в чемпионате, Николя – в домашних кубках и Лиге Европы. Это не то, на что он рассчитывал при трансфере, но позже Душе все равно кайфовал от «ПСЖ». Он стал важной частью команды и усмирителем Златана. Француз был соседом Ибрагимовича в раздевалке, сдружился с ним и успокаивал, когда швед повышал голос на партнеров.

«В начале было трудно, потому что я не отстоял место в основе из-за травмы. Не поднимал шумиху, потому что всегда был командным игроком. Более того, я понимал, что участвую в чем-то экстраординарном. Поэтому, когда в 2013-м передо мной встал выбор – уйти или остаться, – я остался. Решил, что лучше сыграю 10-15 игр в выдающейся команде, чем 40 в обычной», – вспоминал Душе.

Вратарь отмечал, что тренировки с Бекхэмом, Златаном и другими звездами заметно повысили его уровень и концентрацию: «Если такие топ-футболисты остаются после тренировок и делают что-то дополнительно, кто я такой, чтобы не делать то же самое?»

Летом 2015-го в Париж переехал Кевин Трапп, но Душе все равно остался. Ему нравилось отношение и уважение тренерского штаба. Николя покинул клуб лишь в 2016-м, когда из аренды вернулся Альфонсо Ареоля. Душе ушел в «Ланс» свободным агентом, отыграл там два года и закончил в 2019-м в клубе «Ред Стар».

После завершения карьеры Душе работал экспертом на ТВ и учился на тренера. В июне 2022-го он вернулся в «Гавр» в качестве тренера вратарей.

Диего Лугано

«Фенербахче» чудом удержал защитника после успешного для Уругвая ЧМ-2010, но в следующем сезоне Лугано все же ушел. На него претендовали «Арсенал» и «Ювентус», но самым расторопным оказался «ПСЖ». Французы потратили 3 млн евро и, кажется, просто скупали всех подряд – зимой в команде собралось пять центральных защитников. 

Лугано конкурировал с Алексом (приехал зимой), Мамаду Сако, Миланом Бишевацом и Зумана Камара. При Антуане Комбуаре уругваец начал основным, но потом выпал из старта – ситуация не изменилась и при Карло Анчелотти. Положение полуфиналиста ЧМ усугубилось недопониманием с тренером и Леонардо. Они не общались с защитником и не объяснялись.

«Период в Париже был странным. Особенно в психологическом плане – были времена, когда я очень страдал. Всегда уважал решение тренера, потому что это также и способ уважать партнеров по команде. Жаль, что клуб не говорил мне, что не рассчитывает меня. Я потерял почти шесть месяцев. В конце концов я утратил терпение», – описывал Лугано время в «ПСЖ».

Диего рассчитывал, что ситуация исправится в следующем сезоне, но Анчелотти не включил его в заявку на ЛЧ.

«У меня никогда не было проблем ни с тренером, ни с Леонардо. С тренером мы провели восемь месяцев, но практически не разговаривали. В этом была наша ошибка: и моя, и его. Возможно, он не понял моей ситуации, а я не такой игрок, чтобы искать объяснения», – отметил Лугано.

Партнеры по сборной Уругвая убеждали лидера покинуть золотую клетку. Они заметили спад в игре капитана и несколько раз просили его найти новый клуб.

«Игроки подошли ко мне  и сказали: «Смени клуб, пожалуйста. Ты должен перейти в команду, где вы будете поддерживать высокий ритм». Это был очень важный момент, отличный знак их доверия ко мне. Но еще и огромное давление с точки зрения ситуации в моем клубе», – вспоминал Лугано.

Лугано ушел в аренду в «Малагу». После возвращения 32-летний защитник подписал контракт с «Вест Бромвичем», так ничего и не выиграв со звездным «Парижем».

Позже Лугано заезжал в Швецию и Парагвай, а завершил карьеру в «Сан-Паулу». В бразильском клубе Диего стал своим и остался в качестве директора по связям с общественностью. Он покинул должность в 2021 году, но остается на слуху – дает много интервью, в которых критикует работу Федерации футбола Уругвая.  

Милан Бишевац

C 2008 года крепкий серб зажигал за «Валансьен» – там он провел больше всего матчей в карьере. У Бишеваца сложились отличные взаимоотношения с Антуаном Комбуаре, который в 2009-м уехал в «ПСЖ».

«Не могу подобрать слов, чтобы поблагодарить его. Он был для меня вторым отцом. Антуан всегда был очень близок к игрокам. Он настоял на моем трансфере в «Валансьен». Антуан вселил в меня уверенность и по-настоящему положил начало моей карьере. Я многим ему обязан», – сыпал комплименты Милан.

Комбуаре мечтал сразу забрать Бишеваца в Париж, но руководство «Валансьена» не нашло защитнику достойную замену и попросило его остаться. Из уважения к клубу серб задержался еще на сезон, но летом 2011-го воссоединился с любимым тренером. Ненадолго – уже зимой Антуана уволили.

Бишевац был основным при Комбуаре и, несмотря на большую конкуренцию, остался важным игроком при Анчелотти. Правда, Карло чаще использовал серба на правом фланге. И Милан этим гордился:

«Когда Карло заменил Комбуаре, многие думали, что мне будет сложно. Но это не так: Карло доверял мне, и я очень горжусь этим. Я играл почти все матчи. Он показал всем, что у меня есть необходимые качества, чтобы играть за клуб. Людей, которые относились ко мне скептически, он сразу затыкал».

Но амбиции «ПСЖ» росли: следующим летом в клуб приехали Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Лукас Моура, Эсекиэль Лавесси и Марко Верратти. А главное – Тиаго Силва. Бишевац понял, что проект шейхов разрастается, и они будут ставить на звездных игроков.

«Когда клуб начинает покупать игроков за 40-50 млн евро, ты начинаешь задумываться», – сказал Милан и ушел в «Лион», где был важным футболистом четыре сезона.

Серб завершил карьеру в 36 лет в люксембургском «Дюделанже». Сейчас он организовывает детские лагеря с профессиональными тренерами и помогает раскрывать новые сербские таланты. 

Сальваторе Сиригу

Несмотря на трансфер Душе, Леонардо хотел более статусного вратаря. И хотя французу обещали место в основе, в Париж все равно прилетел Сальваторе Сиригу.

«Сальваторе – топ-вратарь, и переезд за границу многому его научит как на поле, так и за его пределами. Он провел два отличных сезона в «Палермо» и зарекомендовал себя в сборной Италии», – гордился спортивный директор.

«ПСЖ» надолго забыл о вратарской проблеме – Сиригу был надежен и почти не отдавал место в основе. Итальянец выступал в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, изредка залетая на кубковые матчи. Контракт был рассчитан до 2018 года, но проблемы Сальваторе начались в 2015-м, когда «ПСЖ» приобрел Кевина Траппа.

К своему удивлению Сиригу стал запасным и в сезоне-2015/16 провел лишь девять матчей – шесть из них в домашних кубках. Ситуация шокировала и не устраивала вратаря.

«Люди, с которыми я обычно разговаривал, перестали отвечать на звонки. Я был незаменимым первым номером, а потом вдруг оказался третьим без объяснения причин. Думаю, за все годы в клубе я заслужил объяснения, но никто ничего не говорил.

Не знаю, с чем это было связано. Возможно, со странной динамикой клуба. Меня обидело не то, что «ПСЖ» хотел избавиться от меня, а то, как они это сделали», – грустил Сиригу.

Сальваторе был обижен и, по словам Траппа, затаил злобу на немца.

«Если у тебя за спиной тот, кто желает тебе зла, это плохо сказывается на обстановке в команде», – бросил немец в 2022-м уже в качестве вратаря «Айнтрахта».

Итальянец же отметил, что его конкуренция с Траппом «никогда не была здоровой», намекнув, что у него не было шансов на основу при любых обстоятельствах.

Сезон-2016/17 Сиригу провел в арендах: неудачно скатался в «Севилью» и доиграл кампанию в «Осасуне». Несмотря на оставшийся год контракта, «ПСЖ» отпустил голкипера в «Торино» бесплатно.

Сальваторе 35, но он еще в деле. Душевно съездил на Евро-2020 и стал основным в «Торино» и «Дженоа». После вылета генуэзцев голкипер вышел на рынок свободных агентов – по последним данным, подхватить ветерана могут «Лацио» и «Фиорентина».

Запасной вратарь Сиригу – главный мотиватор Италии. Перед финалом сделал видео, от которого все плакали, каждому написал свое послание

Мохамед Сиссоко

После вступления в должность Леонардо хотел усилить центр поля и выбрал экс-звезду «Ливерпуля» и «Ювентуса». Бразильца даже не смутила травма Сиссоко – он пропустил почти 100 дней и концовку сезона.

«Меня звал лично Леонардо, который знал меня по выступлениям в Италии. Он объяснил мне суть проекта, в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – вспомнил Сиссоко.

«ПСЖ» перестраивался, но даже в первом сезоне француз не был основным игроком. По его словам, после травмы колена он так и не вернулся на свой уровень. Уже зимой катарцы подвезли Тьяго Мотту, а следующим летом приехал Марко Верратти. Половину сезона-2012/13 Мохаммед провел на лавке и зимой уехал в аренду в «Фиорентину». После его возвращения «ПСЖ» уже не рассчитывал на полузащитника, и стороны разорвали контракт.

«Для меня «ПСЖ» был хорошим выбором. Я вернулся в Париж, где жила моя семья. Это был хороший опыт, как и все, что я пережил в карьере. И я очень рад быть частью начала возрождения «ПСЖ», учитывая, каким клуб стал сейчас», – сказал Сиссоко.

После ухода из «ПСЖ» начался закат карьеры: он играл в «Леванте», потом в Индии, Китае, Индонезии, Мексике и Гонконге. Сейчас Сиссоко 37 лет: он сотрудничает с агентством DW Sports Management, которое представляет в основном африканцев (например, Мохамеда Эль-Ненни). Еще француз помогает в организации детских футбольных лагерей в Ливии и Сирии.

Жереми Менез

В 2011-м форвард из пригорода Парижа был безумно счастлив вернуться на родину. Комбуаре отправил его на правый фланг атаки – там Жереми играл и при Анчелотти. Первый сезон в «ПСЖ» до сих пор остается лучшим для Менеза – в чемпионате Франции он набрал 23 очка (7+16).

Следующим летом в Париж прилетели Ибрагимович, Моура, Лавесси и Бекхэм, но Жереми все еще был в порядке – оформил в чемпионате 5+7 и оставался важным игроком даже в звездной атаке.

Все изменилось в третьей кампании, когда Анчелотти сменил Лоран Блан. С ним у Жереми тянулся конфликт еще с Евро-2012. При французском тренере Менез предсказуемо стал запасным – тем более в 2013-м привезли еще и Кавани.

«Не знаю, почему с Бланом так сложно. К сожалению, так бывает, когда ты не нравишься человеку. Его выбор следует уважать, но я не мог дождаться окончания сезона, чтобы уйти», – сказал Менез в 2014-м.

Первые два сезона в Париже получились яркими: Жереми играл среди звезд и был полезен. Даже несмотря на конфликт с Анчелотти: медиа писали, что в матче против «Аяччо» форвард отказался выходить на замену. Менезе опроверг эти слухи, но сразу появились новости об интересе «Ливерпуля», «Интера» и «Монако».

«Чтобы правильно оценить мое время в «ПСЖ», нужно смотреть на общие показатели. Почему-то первые два сезона быстро забыли, хотя там все было неплохо. Я был очень решительным и мог забивать по 20 голов за сезон. По статистике я опережал многих игроков «ПСЖ».

Например, посмотрите на Лукаса Моуру. Он был в клубе два года и забил 3 гола. Но стоил на 40 млн дороже и был бразильцем. Пожалуй, сегодня в «ПСЖ» лучше быть иностранцем», – защищался Менез.

Жереми 35 лет – он забил пять голов в последнем розыгрыше Серии В, его контракт с «Реджиной» рассчитан еще на сезон. Несмотря на холодный разрыв с «ПСЖ», Менез до сих пор гордится выступлением за «Париж».

Блез Матюиди

Главная покупка «ПСЖ» в первое трансферное окно шейхов. Матюиди мгновенно стал важнейшим футболистом и не терял место в основе у четырех тренеров. Блез был примером работоспособности и казался идеальным бокс-ту-боксом.

Тем удивительнее оказался его уход в 2017-м. «Ювентус» приходил за французом еще в 2016-м, но ничего не добился. А спустя год итальянцы увели полузащитника за смешные 25 млн евро.

Сказались два фактора. УЕФА давил на «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей, и шейхи торопились заработать. В список возможных продаж Блез попал по собственному желанию – спустя шесть лет в Париже он искал новый вызов.

«Покинуть «ПСЖ» оказалось непросто. Провел здесь много замечательных лет, и очень жаль, что все так сложилось. «ПСЖ» предложил новый контракт, но я искал новый вызов. Когда тебе 30, ты хочешь посмотреть, не зеленее ли трава в другом месте», – объяснил Матюиди.

После «Ювентуса» француз переехал в Майями и присоединился к новому клубу Бекхэма. И сразу вляпался в скандал из-за правил регистрации новичков.

Возможно, именно из-за этих проблем «Интер» отказался от француза в новом сезоне. В прошлой кампании Блез был основным, в этой даже не попал в заявку. Найти новый клуб 35-летнему французу не удалось, и он остался на контракте с американцами – соглашение длится до конца 2022-го. Матюиди добросовестно тренируется и выкладывает в соцсетях новости команды, но не играет.

Кевин Гамейро

Внезапно разбогатевший «Париж» предсказуемо забрал второго бомбардира прошлого сезона – в кампании-2010/11 Гамейро забил 22 гола за «Лорьян».

Комбуаре рассчитывал на форварда и получил отдачу – в первых 10 матчах Кевин вонзил семь мячей. Все изменилось после прихода Анчелотти – итальянец предпочитал другие варианты и усадил Гамейро в запас. Француз понял, что его время в Париже сочтено, и попросил трансфер. Но только усугубил отношения с главным тренером.

«Анчелотти подвел меня. После первого сезона я хотел уйти, но он оставил меня и пообещал, что я пригожусь при насыщенном календаре. Но не сдержал слово. Однажды Ибрагимович был дисквалифицирован, но я так и не вышел на поле. Я потребовал разговора в офисе Анчелотти. Он меня выслушал, но ничего не изменилось.

Из основного форварда я резко превратился в запасного, который вообще не выходил на поле», – огрызнулся Гамейро из «Атлетико» в 2016-м.

Кевин ушел вместе с Анчелотти и на восемь лет уехал в Испанию. Вернулся только в этом сезоне. И очень впечатляюще: в 35 лет оформил 11+3 и помог скромному «Страсбургу» залететь на шестое место в Лиге 1.

Хавьер Пасторе

За талантливым полузащитником «Палермо» охотились многие топ-клубы, и шейхи в первое же окно вывалили за одного футболиста 42 млн евро, побив рекорд Франции (на 10 млн больше, чем за Анелька в 2000-м).

Несмотря на огромный талант, своим в Париже аргентинец так и не стал. Он чередовал яркие игры с провальными и уже через два сезона достал Лорана Блана. Француз был разочарован полузащитником, от которого за четыре млн евро в год явно ожидали большего – в медиа полетели слухи об отъезде Пасторе в АПЛ.

Удивительно, что Хавьер задержался в «ПСЖ» до 2018 года. С каждым сезоном его статистика ухудшалась: например, в чемпионате Франции-2015/16 он провел лишь 15 матчей и ни разу не забил.

Сложно сказать, что повлияло на провал Пасторе. Возможно, травмы: всего он пропустил 431 день и 79 матчей «ПСЖ».

«Постоянно травмировался и не мог найти решение с медицинским персоналом, чтобы играть без боли. Часто страдал от мышечной усталости», – сокрушался Пасторе.

Возможно, сказался характер.

«Пасторе – хороший и скромный мальчик. Недостаточно сильный персонаж, чтобы реагировать на плохую форму», – объяснил Анчелотти.

После «ПСЖ» случился тлен в «Роме» и 3+2 за три чемпионата Италии. Сезон-2021/22 Хавьер провел в «Эльче», но не набил ни одного результативного действия. В конце июня ему исполнилось 33 года.

«Не был рад уйти из «ПСЖ», но все же остался доволен, потому что мы выиграли все. В Париже я встретил замечательных людей, это всегда был идеальный город для моей семьи. Знать, что я должен уйти, было немного сложно. Мой этап в «ПСЖ» закончился, клуб намеревался взять других игроков. Не хотел оставаться в команде и не играть. Но «ПСЖ» останется лучшим клубом, в котором я когда-либо был», – сказал Пасторе в 2018-м.

***

Второе трансферное окно шейхи провели осторожнее и качественнее: зимой приехали Алекс и Максвелл, которые стали важными героями в истории клуба. В следующем сезоне с катарских счетов улетел 151 млн евро. Дальше – история. 

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Фото: East News/imago/PanoramiC; Gettyimages.ru/ Mike Hewitt, Pascal Le Segretain, Pascal Le Segretain, David Ramos / Stringer, Richard Heathcote; globallookpress.com/p34/ZUMAPRESS.com, Panoramic/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst

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