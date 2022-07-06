Первое лето, когда «ПСЖ» потратил 90 млн евро: взяли Пасторе, Матюиди, Лугано и еще 6 игроков. Где они сейчас?

Дебютное трансферное окно шейхов.

Летом 2011-го «ПСЖ» нарушил спокойствие: клуб перешел под контроль катарских шейхов и сразу установил господство на трансферном рынке. В первую летнюю кампанию новые топы потратили 90 млн евро. За три предыдущих окна ушло 36 млн, а больше всего прежде тратили в сезоне-2000/01 (62 млн, из которых большая часть ушла на Анелька).

Вспоминаем всех, благодаря кому «ПСЖ» начал строительство амбициозного проекта.

Николя Душе

Надежный вратарь выстрелил в сезоне-2010/11 и помог «Ренну» заскочить на пятое место в чемпионате. У 30-летнего голкипера заканчивался контракт, и он созрел для нового вызова. С Душе заранее договорился «ПСЖ», который готовился к расставанию с Грегори Купе и Аделем Алупа.

Шейхи спутали Николя все планы, ведь предыдущее руководство обещало ему статус первого номера. Спортивным директором «ПСЖ» назначили Леонардо, и бразилец поставил на Сальваторе Сиригу. Душе получил травму на старте парижской карьеры и смирился с ролью резервиста.

Сиригу играл в чемпионате, Николя – в домашних кубках и Лиге Европы. Это не то, на что он рассчитывал при трансфере, но позже Душе все равно кайфовал от «ПСЖ». Он стал важной частью команды и усмирителем Златана. Француз был соседом Ибрагимовича в раздевалке, сдружился с ним и успокаивал, когда швед повышал голос на партнеров.

«В начале было трудно, потому что я не отстоял место в основе из-за травмы. Не поднимал шумиху, потому что всегда был командным игроком. Более того, я понимал, что участвую в чем-то экстраординарном. Поэтому, когда в 2013-м передо мной встал выбор – уйти или остаться, – я остался. Решил, что лучше сыграю 10-15 игр в выдающейся команде, чем 40 в обычной», – вспоминал Душе.

Вратарь отмечал, что тренировки с Бекхэмом, Златаном и другими звездами заметно повысили его уровень и концентрацию: «Если такие топ-футболисты остаются после тренировок и делают что-то дополнительно, кто я такой, чтобы не делать то же самое?»

Летом 2015-го в Париж переехал Кевин Трапп, но Душе все равно остался. Ему нравилось отношение и уважение тренерского штаба. Николя покинул клуб лишь в 2016-м, когда из аренды вернулся Альфонсо Ареоля. Душе ушел в «Ланс» свободным агентом, отыграл там два года и закончил в 2019-м в клубе «Ред Стар».

После завершения карьеры Душе работал экспертом на ТВ и учился на тренера. В июне 2022-го он вернулся в «Гавр» в качестве тренера вратарей.

Диего Лугано

«Фенербахче» чудом удержал защитника после успешного для Уругвая ЧМ-2010, но в следующем сезоне Лугано все же ушел. На него претендовали «Арсенал» и «Ювентус», но самым расторопным оказался «ПСЖ». Французы потратили 3 млн евро и, кажется, просто скупали всех подряд – зимой в команде собралось пять центральных защитников.

Лугано конкурировал с Алексом (приехал зимой), Мамаду Сако, Миланом Бишевацом и Зумана Камара. При Антуане Комбуаре уругваец начал основным, но потом выпал из старта – ситуация не изменилась и при Карло Анчелотти. Положение полуфиналиста ЧМ усугубилось недопониманием с тренером и Леонардо. Они не общались с защитником и не объяснялись.

«Период в Париже был странным. Особенно в психологическом плане – были времена, когда я очень страдал. Всегда уважал решение тренера, потому что это также и способ уважать партнеров по команде. Жаль, что клуб не говорил мне, что не рассчитывает меня. Я потерял почти шесть месяцев. В конце концов я утратил терпение», – описывал Лугано время в «ПСЖ».

Диего рассчитывал, что ситуация исправится в следующем сезоне, но Анчелотти не включил его в заявку на ЛЧ.

«У меня никогда не было проблем ни с тренером, ни с Леонардо. С тренером мы провели восемь месяцев, но практически не разговаривали. В этом была наша ошибка: и моя, и его. Возможно, он не понял моей ситуации, а я не такой игрок, чтобы искать объяснения», – отметил Лугано.

Партнеры по сборной Уругвая убеждали лидера покинуть золотую клетку. Они заметили спад в игре капитана и несколько раз просили его найти новый клуб.

«Игроки подошли ко мне и сказали: «Смени клуб, пожалуйста. Ты должен перейти в команду, где вы будете поддерживать высокий ритм». Это был очень важный момент, отличный знак их доверия ко мне. Но еще и огромное давление с точки зрения ситуации в моем клубе», – вспоминал Лугано.

Лугано ушел в аренду в «Малагу». После возвращения 32-летний защитник подписал контракт с «Вест Бромвичем», так ничего и не выиграв со звездным «Парижем».

Позже Лугано заезжал в Швецию и Парагвай, а завершил карьеру в «Сан-Паулу». В бразильском клубе Диего стал своим и остался в качестве директора по связям с общественностью. Он покинул должность в 2021 году, но остается на слуху – дает много интервью, в которых критикует работу Федерации футбола Уругвая.

Милан Бишевац

C 2008 года крепкий серб зажигал за «Валансьен» – там он провел больше всего матчей в карьере. У Бишеваца сложились отличные взаимоотношения с Антуаном Комбуаре, который в 2009-м уехал в «ПСЖ».

«Не могу подобрать слов, чтобы поблагодарить его. Он был для меня вторым отцом. Антуан всегда был очень близок к игрокам. Он настоял на моем трансфере в «Валансьен». Антуан вселил в меня уверенность и по-настоящему положил начало моей карьере. Я многим ему обязан», – сыпал комплименты Милан.

Комбуаре мечтал сразу забрать Бишеваца в Париж, но руководство «Валансьена» не нашло защитнику достойную замену и попросило его остаться. Из уважения к клубу серб задержался еще на сезон, но летом 2011-го воссоединился с любимым тренером. Ненадолго – уже зимой Антуана уволили.

Бишевац был основным при Комбуаре и, несмотря на большую конкуренцию, остался важным игроком при Анчелотти. Правда, Карло чаще использовал серба на правом фланге. И Милан этим гордился:

«Когда Карло заменил Комбуаре, многие думали, что мне будет сложно. Но это не так: Карло доверял мне, и я очень горжусь этим. Я играл почти все матчи. Он показал всем, что у меня есть необходимые качества, чтобы играть за клуб. Людей, которые относились ко мне скептически, он сразу затыкал».

Но амбиции «ПСЖ» росли: следующим летом в клуб приехали Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Лукас Моура, Эсекиэль Лавесси и Марко Верратти. А главное – Тиаго Силва. Бишевац понял, что проект шейхов разрастается, и они будут ставить на звездных игроков.

«Когда клуб начинает покупать игроков за 40-50 млн евро, ты начинаешь задумываться», – сказал Милан и ушел в «Лион», где был важным футболистом четыре сезона.

Серб завершил карьеру в 36 лет в люксембургском «Дюделанже». Сейчас он организовывает детские лагеря с профессиональными тренерами и помогает раскрывать новые сербские таланты.

Сальваторе Сиригу

Несмотря на трансфер Душе, Леонардо хотел более статусного вратаря. И хотя французу обещали место в основе, в Париж все равно прилетел Сальваторе Сиригу.

«Сальваторе – топ-вратарь, и переезд за границу многому его научит как на поле, так и за его пределами. Он провел два отличных сезона в «Палермо» и зарекомендовал себя в сборной Италии», – гордился спортивный директор.

«ПСЖ» надолго забыл о вратарской проблеме – Сиригу был надежен и почти не отдавал место в основе. Итальянец выступал в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, изредка залетая на кубковые матчи. Контракт был рассчитан до 2018 года, но проблемы Сальваторе начались в 2015-м, когда «ПСЖ» приобрел Кевина Траппа.

К своему удивлению Сиригу стал запасным и в сезоне-2015/16 провел лишь девять матчей – шесть из них в домашних кубках. Ситуация шокировала и не устраивала вратаря.

«Люди, с которыми я обычно разговаривал, перестали отвечать на звонки. Я был незаменимым первым номером, а потом вдруг оказался третьим без объяснения причин. Думаю, за все годы в клубе я заслужил объяснения, но никто ничего не говорил.

Не знаю, с чем это было связано. Возможно, со странной динамикой клуба. Меня обидело не то, что «ПСЖ» хотел избавиться от меня, а то, как они это сделали», – грустил Сиригу.

Сальваторе был обижен и, по словам Траппа, затаил злобу на немца.

«Если у тебя за спиной тот, кто желает тебе зла, это плохо сказывается на обстановке в команде», – бросил немец в 2022-м уже в качестве вратаря «Айнтрахта».

Итальянец же отметил, что его конкуренция с Траппом «никогда не была здоровой», намекнув, что у него не было шансов на основу при любых обстоятельствах.

Сезон-2016/17 Сиригу провел в арендах: неудачно скатался в «Севилью» и доиграл кампанию в «Осасуне». Несмотря на оставшийся год контракта, «ПСЖ» отпустил голкипера в «Торино» бесплатно.

Сальваторе 35, но он еще в деле. Душевно съездил на Евро-2020 и стал основным в «Торино» и «Дженоа». После вылета генуэзцев голкипер вышел на рынок свободных агентов – по последним данным, подхватить ветерана могут «Лацио» и «Фиорентина».

Запасной вратарь Сиригу – главный мотиватор Италии. Перед финалом сделал видео, от которого все плакали, каждому написал свое послание

Мохамед Сиссоко

После вступления в должность Леонардо хотел усилить центр поля и выбрал экс-звезду «Ливерпуля» и «Ювентуса». Бразильца даже не смутила травма Сиссоко – он пропустил почти 100 дней и концовку сезона.

«Меня звал лично Леонардо, который знал меня по выступлениям в Италии. Он объяснил мне суть проекта, в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – вспомнил Сиссоко.

«ПСЖ» перестраивался, но даже в первом сезоне француз не был основным игроком. По его словам, после травмы колена он так и не вернулся на свой уровень. Уже зимой катарцы подвезли Тьяго Мотту, а следующим летом приехал Марко Верратти. Половину сезона-2012/13 Мохаммед провел на лавке и зимой уехал в аренду в «Фиорентину». После его возвращения «ПСЖ» уже не рассчитывал на полузащитника, и стороны разорвали контракт.

«Для меня «ПСЖ» был хорошим выбором. Я вернулся в Париж, где жила моя семья. Это был хороший опыт, как и все, что я пережил в карьере. И я очень рад быть частью начала возрождения «ПСЖ», учитывая, каким клуб стал сейчас», – сказал Сиссоко.

После ухода из «ПСЖ» начался закат карьеры: он играл в «Леванте», потом в Индии, Китае, Индонезии, Мексике и Гонконге. Сейчас Сиссоко 37 лет: он сотрудничает с агентством DW Sports Management, которое представляет в основном африканцев (например, Мохамеда Эль-Ненни). Еще француз помогает в организации детских футбольных лагерей в Ливии и Сирии.

Жереми Менез

В 2011-м форвард из пригорода Парижа был безумно счастлив вернуться на родину. Комбуаре отправил его на правый фланг атаки – там Жереми играл и при Анчелотти. Первый сезон в «ПСЖ» до сих пор остается лучшим для Менеза – в чемпионате Франции он набрал 23 очка (7+16).

Следующим летом в Париж прилетели Ибрагимович, Моура, Лавесси и Бекхэм, но Жереми все еще был в порядке – оформил в чемпионате 5+7 и оставался важным игроком даже в звездной атаке.

Все изменилось в третьей кампании, когда Анчелотти сменил Лоран Блан. С ним у Жереми тянулся конфликт еще с Евро-2012. При французском тренере Менез предсказуемо стал запасным – тем более в 2013-м привезли еще и Кавани.

«Не знаю, почему с Бланом так сложно. К сожалению, так бывает, когда ты не нравишься человеку. Его выбор следует уважать, но я не мог дождаться окончания сезона, чтобы уйти», – сказал Менез в 2014-м.

Первые два сезона в Париже получились яркими: Жереми играл среди звезд и был полезен. Даже несмотря на конфликт с Анчелотти: медиа писали, что в матче против «Аяччо» форвард отказался выходить на замену. Менезе опроверг эти слухи, но сразу появились новости об интересе «Ливерпуля», «Интера» и «Монако».

«Чтобы правильно оценить мое время в «ПСЖ», нужно смотреть на общие показатели. Почему-то первые два сезона быстро забыли, хотя там все было неплохо. Я был очень решительным и мог забивать по 20 голов за сезон. По статистике я опережал многих игроков «ПСЖ».

Например, посмотрите на Лукаса Моуру. Он был в клубе два года и забил 3 гола. Но стоил на 40 млн дороже и был бразильцем. Пожалуй, сегодня в «ПСЖ» лучше быть иностранцем», – защищался Менез.

Жереми 35 лет – он забил пять голов в последнем розыгрыше Серии В, его контракт с «Реджиной» рассчитан еще на сезон. Несмотря на холодный разрыв с «ПСЖ», Менез до сих пор гордится выступлением за «Париж».

Блез Матюиди

Главная покупка «ПСЖ» в первое трансферное окно шейхов. Матюиди мгновенно стал важнейшим футболистом и не терял место в основе у четырех тренеров. Блез был примером работоспособности и казался идеальным бокс-ту-боксом.

Тем удивительнее оказался его уход в 2017-м. «Ювентус» приходил за французом еще в 2016-м, но ничего не добился. А спустя год итальянцы увели полузащитника за смешные 25 млн евро.

Сказались два фактора. УЕФА давил на «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей, и шейхи торопились заработать. В список возможных продаж Блез попал по собственному желанию – спустя шесть лет в Париже он искал новый вызов.

«Покинуть «ПСЖ» оказалось непросто. Провел здесь много замечательных лет, и очень жаль, что все так сложилось. «ПСЖ» предложил новый контракт, но я искал новый вызов. Когда тебе 30, ты хочешь посмотреть, не зеленее ли трава в другом месте», – объяснил Матюиди.

После «Ювентуса» француз переехал в Майями и присоединился к новому клубу Бекхэма. И сразу вляпался в скандал из-за правил регистрации новичков.

Возможно, именно из-за этих проблем «Интер» отказался от француза в новом сезоне. В прошлой кампании Блез был основным, в этой даже не попал в заявку. Найти новый клуб 35-летнему французу не удалось, и он остался на контракте с американцами – соглашение длится до конца 2022-го. Матюиди добросовестно тренируется и выкладывает в соцсетях новости команды, но не играет.

Кевин Гамейро

Внезапно разбогатевший «Париж» предсказуемо забрал второго бомбардира прошлого сезона – в кампании-2010/11 Гамейро забил 22 гола за «Лорьян».

Комбуаре рассчитывал на форварда и получил отдачу – в первых 10 матчах Кевин вонзил семь мячей. Все изменилось после прихода Анчелотти – итальянец предпочитал другие варианты и усадил Гамейро в запас. Француз понял, что его время в Париже сочтено, и попросил трансфер. Но только усугубил отношения с главным тренером.

«Анчелотти подвел меня. После первого сезона я хотел уйти, но он оставил меня и пообещал, что я пригожусь при насыщенном календаре. Но не сдержал слово. Однажды Ибрагимович был дисквалифицирован, но я так и не вышел на поле. Я потребовал разговора в офисе Анчелотти. Он меня выслушал, но ничего не изменилось.

Из основного форварда я резко превратился в запасного, который вообще не выходил на поле», – огрызнулся Гамейро из «Атлетико» в 2016-м.

Кевин ушел вместе с Анчелотти и на восемь лет уехал в Испанию. Вернулся только в этом сезоне. И очень впечатляюще: в 35 лет оформил 11+3 и помог скромному «Страсбургу» залететь на шестое место в Лиге 1.

Хавьер Пасторе

За талантливым полузащитником «Палермо» охотились многие топ-клубы, и шейхи в первое же окно вывалили за одного футболиста 42 млн евро, побив рекорд Франции (на 10 млн больше, чем за Анелька в 2000-м).

Несмотря на огромный талант, своим в Париже аргентинец так и не стал. Он чередовал яркие игры с провальными и уже через два сезона достал Лорана Блана. Француз был разочарован полузащитником, от которого за четыре млн евро в год явно ожидали большего – в медиа полетели слухи об отъезде Пасторе в АПЛ.

Удивительно, что Хавьер задержался в «ПСЖ» до 2018 года. С каждым сезоном его статистика ухудшалась: например, в чемпионате Франции-2015/16 он провел лишь 15 матчей и ни разу не забил.

Сложно сказать, что повлияло на провал Пасторе. Возможно, травмы: всего он пропустил 431 день и 79 матчей «ПСЖ».

«Постоянно травмировался и не мог найти решение с медицинским персоналом, чтобы играть без боли. Часто страдал от мышечной усталости», – сокрушался Пасторе.

Возможно, сказался характер.

«Пасторе – хороший и скромный мальчик. Недостаточно сильный персонаж, чтобы реагировать на плохую форму», – объяснил Анчелотти.

После «ПСЖ» случился тлен в «Роме» и 3+2 за три чемпионата Италии. Сезон-2021/22 Хавьер провел в «Эльче», но не набил ни одного результативного действия. В конце июня ему исполнилось 33 года.

«Не был рад уйти из «ПСЖ», но все же остался доволен, потому что мы выиграли все. В Париже я встретил замечательных людей, это всегда был идеальный город для моей семьи. Знать, что я должен уйти, было немного сложно. Мой этап в «ПСЖ» закончился, клуб намеревался взять других игроков. Не хотел оставаться в команде и не играть. Но «ПСЖ» останется лучшим клубом, в котором я когда-либо был», – сказал Пасторе в 2018-м.

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Второе трансферное окно шейхи провели осторожнее и качественнее: зимой приехали Алекс и Максвелл, которые стали важными героями в истории клуба. В следующем сезоне с катарских счетов улетел 151 млн евро. Дальше – история.

Фото: East News/imago/PanoramiC; Gettyimages.ru/ Mike Hewitt, Pascal Le Segretain, Pascal Le Segretain, David Ramos / Stringer, Richard Heathcote; globallookpress.com/p34/ZUMAPRESS.com, Panoramic/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst