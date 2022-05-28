Именно Анчелотти раскрыл Тиаго. Сменил его позицию после Пепа и дал больше свободы

Дуэль больших друзей в финале Лиги чемпионов.

Под конец сезона Тиаго набрал отличную форму и в заключительном туре АПЛ против «Вулверхэмптона» отметился шикарным ассистом пяткой. Но очередная травма, скорее всего, лишит его финала ЛЧ. Там он должен был встретиться с отличным знакомым – после сезона-2016/17 с Карло Анчелотти испанца связывают дружба и взаимное уважение.

Тиаго пришел в «Баварию» благодаря Пепу, но раскрылся при Анчелотти

Талант Алькантары был очевиден сразу после того, как он присоединился к академии «Барселоны» в 14 лет. К 19-20 годам полузащитник (после редких появлений в основе в 17 и 18) ворвался в старт: в сезоне-2010/11 Пеп выпустил его в 12 матчах Ла Лиги (6 с первых минут), в сезоне-2011/12 – уже в 27 (20 в старте).

И все же ключевым игроком Тиаго не стал. Мешали тяжелые травмы и конкуренция. В 2012-м он пропустил 132 дня и 12 матчей из-за повреждений колена и большой берцовой кости. В это время на поле царили Хави, Иньеста, Бускетс и Фабрегас.

Все это привело к тому, что Алькантара не собрал нужное количество минут на поле (такой пункт был в контракте), и сумма его отступных упала с 90 до 18 млн евро. За талантливым игроком выстроилась очередь из топ-клубов, но «МЮ» и «Реал» опередила «Бавария». Мюнхенцы заплатили даже больше, чем требовалось: 20 млн сразу + выручка от товарищеского матча.

На трансфере настоял Пеп, которого Тиаго впечатлил, несмотря на трудности в «Барсе». «Поговорил с клубом и рассказал им о своей концепции. Пояснил руководству, почему я хочу именно Тиаго. Он единственный игрок, которого я требовал. Либо он, либо никто», – отметил позже Гвардиола.

Несмотря на воссоединение с любимым тренером, дела Алькантары по-прежнему шли неважно. Снова из-за травм. Вот краткий список его бед при Гвардиоле.

Сезон-2013/14: пропустил 267 дней и 39 матчей «Баварии». Болезнь, повреждение голеностопа, травма бедра, повреждение внутрисуставной связки колена.

Сезон-2014/15: пропустил 154 дня и 26 матчей. Повреждение внутрисуставной связки колена.

Сезон-2015/16: пропустил 31 день и 6 матчей. Грипп и повреждение связок.

Особенно тяжело испанцу пришлось с мая 2014-го по март 2015-го. Он дважды травмировал колено – получил рецидив всего через 10 дней.

«Мне приходилось нелегко. Я потерял почти год. Поэтому сейчас у меня такое впечатление, будто предстоящий сезон будет для меня вторым в составе «Баварии», – сказал Алькантара перед стартом кампании-2015/16.

Боль от травм мучала Тиаго, рассказывал он в документалке о тяжелой реабилитации. Справиться помогла поддержка матери. После рецидива травмы колена Валерия Алькантара сказала сыну: «Я бы хотела, чтобы это было мое колено, а не твое».

Тяжелые травмы отпустили Тиаго, и на первый план вышел футбол, а не реабилитация. В сезоне-2015/16 он наконец повторил достижение по матчам в чемпионате: вышел в 27 играх – столько не было с кампании-2012/13 в «Барселоне». При этом Алькантара сохранял стабильность в голевой статистике. Во всех сезонах без тяжелых травм примерно одинаковый показатель:

Сезон-2011/12 в «Барселоне»: 4+8 во всех турнирах.

Сезон-2012/13 в «Барселоне»: 3+9.

Сезон-2015/16 в «Баварии»: 4+8.

Настоящий прорыв (не статистический, а игровой) случился после ухода Гвардиолы. Что неожиданно, учитывая связь испанцев и вовлеченность игрока в фирменный стиль Пепа. Лучший сезон в карьере Тиаго провел именно при Анчелотти.

Одним из нововведений итальянца стала смена вингеров. В сезоне-2015/16 Гвардиола использовал левшу Кингсли Комана слева и правшу Дугласа Косту справа. Анчелотти вернул в основу Франка Рибери (правша на левом фланге) и Арьена Роббена (левша на правом), которые поддерживали атаку смещениями в центр.

Но ключевое открытие Анчелотти в «Баварии» – смена позиции Тиаго. При Гвардиоле испанец действовал глубже в центре поля. Итальянец передвинул его под Роберта Левандовского и разрешил полную свободу в атаке.

Анчелотти разрешал Тиаго рисковать – передачи Алькантары стали чит-кодом «Баварии» и раскрывали матчи

В тот год Тиаго играл разные роли, но особенно блистал как десятка, и это заслуживает отдельного внимания. Во-первых, в таком образе Алькантару мы не видели ни на одном другом этапе карьере. Во-вторых, сама позиция в таком виде появилась благодаря Анчелотти.

«Мы начали сезон с 4-3-3, но перешли к 4-2-3-1. На тактическом уровне это дало намного больше свободы и больше игроков в центре поля», – вспоминал Тиаго.

Он был хорош даже из глубины, когда выходил в паре опорников. Вообще, со схемой 4-2-3-1 у Тиаго связаны лучшие игровые отрезки – именно в ней он образовал идеальную связку с Йозуа Киммихом у Ханси Флика (последний сезон в «Баварии»). Похожим образом строится взаимодействие с Фабиньо в «Ливерпуле» (иногда схема трансформируется в аналогичную, подробнее разбирали тут).

Общий элемент удачных отрезков Тиаго – партнер (минимум один) по центру с прекрасным пасом. Киммих, Фабиньо, Хаби Алонсо – детали могут варьироваться, но это базис. Алькантара достаточно вариативен, чтобы дополнять таких футболистов– иногда располагаться рядом, иногда в полуфланге, иногда в чужой опорной, а иногда опускаться в линию к защитникам.

У Анчелотти Тиаго получал эти условия в разных вариациях. Первая – испаноязычный треугольник Хаби, Видаль, Алькантара. Тут Тиаго стартовал как десятка и опускался для контроля поближе к Хаби, а Видаль поднимался. Все удобства для Тиаго + интересная непредсказуемая динамика.

Вторая – Мюллер выходил под Левандовским, а Тиаго и Хаби – в центре поля. Тут меньше динамичности и более фиксированные роли, но интеллект средней линии устремлялся в космос.

Ключевое условие выполнялось в обоих сочетаниях. Тиаго важно иметь рядом интеллектуального партнера (можно больше одного) с хорошим пасом. Дальше он обязательно адаптируется и поможет захватить центр.

В общем, связки с участием Алькантары убивают почти любой прессинг и захватывают инициативу в любых условиях, но ему нужны союзники и правильная среда. Анчи построил нужные условия – пожалуй, построил их даже несколько раз.

«Анчелотти – это больше, чем стратегия или тактика. Это свобода и уверенность, которые тренер может дать вам. Мне это нужно, потому что я люблю анализ игры и тактическую строгость.

Анчелотти позволяет все это. Он говорит вам простые вещи, которые вы можете интерпретировать по-своему. Он дает свободу, чтобы вы могли взять ответственность на себя», – описывал совместную работу Тиаго.

Пеп не менее высоко оценивал таланты Алькантары, но сужал рамки полузащитников – в его футболе первична система. «И как игроки, и как тренеры они выиграли все. У них есть душевное спокойствие тренеров, понимающих мысли футболистов. Потому что они сами ими были. Но у них разные характеры. Оба великие тренеры с совершенно разными взглядами на футбол», – сравнивал тренеров Тиаго.

Помимо общего влияния на игру, у Тиаго того сезона был фирменный прием. Получал мяч в глубине (чтобы свободно разогнаться) и разрезал за спину глубокой обороны. Такие тонкие пасы Алькантары давали «Баварии» своего рода чит-код.

Скриншоты – Instat Scout

Карло давал Тиаго право на риск в таком сценарии. Голевые передачи лучше запоминаются, но они плод более широкой картины – действия подобного плана полузащитник пробовал в каждом матче. Вот, например, почти голевой пас тривелой:

Подобные действия Тиаго часто раскрывали матчи – позволяли забить первый гол, который менял весь рисунок. Конечно, такие пасы невозможны без таланта, но Анчелотти помогал полностью раскрыть эту гениальность. Вот показательный ответ полузащитника на эту тему:

Журналист: Анчелотти говорил, что вы не ошибаетесь в передачах. Если пас проваливается, вина лежит на ваших партнерах, которые не прочитали игру так, как следовало бы.

Алькантара: «Раньше я думал, что мог рисковать больше, был уверен, что пас пройдет. И он проходил. Но сейчас я мыслю по-другому. Говорю себе: «Я собираюсь сделать этот пас, но есть и другой, более простой вариант». И ты постоянно взвешиваешь варианты, выбираешь.

Вы приобретаете это [умение выбирать] со временем. В зависимости от участка поля вы принимаете решения и говорите: «Здесь я должен подумать». Но у меня эти решения возникают неосознанно, естественным образом. Моя голова работает быстрее, мой футбол таков.

Я стараюсь видеть ситуации до того, как они произойдут. Они могут закончиться хорошо или плохо, но самое хорошее в игре в центре поля – это умение делать передачи, которые создают голевые моменты или помогают безопасно выходить из критических зон».

Тиаго – один из главных волшебников современности. Этот дар прослеживается и в роли опорника, и в роли десятки, и в свободном футболе, и внутри системы. В лучшие моменты Алькантара совмещает магию с эффективностью. Можно спорить о лучшей версии Тиаго, но без сомнений, сезон у Карло в любом случае был для испанца особенным: ни один тренер не влюблялся в магию Тиаго так сильно.

В том сезоне «Бавария» разрывала всех, но обидно проиграла «Реалу» – Тиаго бесился и винил судей

Единственную кампанию при Анчелотти «Бавария» открыла восемью победами подряд, в том числе над «Боруссией», «Вердером», «Гертой» и «Шальке». На старте команда Папы Карло настреляла разницу 27:1.

Но были и странные тенденции – если «Бавария» и теряла очки, то сериями. Таких за сезон накопилось три.

Первая: 0 побед с 28 сентября по 15 октября. «Бавария» уступила «Атлетико» и после этого сыграла вничью с «Кельном» и «Айнтрахтом».

Вторая: 0 побед с 5 по 23 ноября. После ничьей с «Хоффенхаймом» «Бавария» проиграла «Боруссии» и внезапно «Ростову». Нельзя сказать, что мюнхенцы ехали в Россию без мотивации – там они потеряли первое место в группе. В чемпионате «Бавария» уступила лидерство «Лейпцигу».

Третья: 1 победа с 4 по 26 апреля. «Бавария» вылетела в полуфинале Кубка Германии от «Боруссии», дважды проиграла «Реалу» в четвертьфинале ЛЧ и уступила «Хоффенхайму» в Бундеслиге. Еще были ничьи с «Байером» и «Майнцем» в чемпионате и одинокая (среди шести осечек) победа над «Дортмундом».

Несмотря на это, «Бавария» уверенно выиграла Бундеслигу и уничтожала соперников в атаке.

Одержала 17 крупных побед в сезоне (с разницей минимум в 3 мяча).

Забила минимум 5 мячей в 9 матчах.

По 6:0 получили «Вольфсбург»», «Вердер» и «Аугсбург». «Вольфсбург» вообще в двух матчах настрадал на 0:11 – 1/5 всех пропущенных в чемпионате.

«Бавария» развлекалась и в ЛЧ: «Ростов» уехал из Мюнхена с 0:5, «Арсенал» в 1/8 финала наиграл на 2:10.

Важную роль в этом веселье сыграл Тиаго. Во всех турнирах он оформил 9+9, а главное – в среднем выполнял по 119 касаний за игру. Во многом на этот прогресс повлияли доверительные отношения с тренером.

«До этого я никогда не видел таких хороших отношений между игроком и тренером, какие были при Анчелотти. Я слышал об этом еще до его приезда в Мюнхен», – сказал Тиаго.

Главное разочарование сезона постигло «Баварию» в Лиге чемпионов. В первом матче против «Реала» немцы доминировали и могли заслуженно вести 2:0, если бы Артуро Видаль реализовал пенальти. Вместо этого случился гол Криштиану Роналду и удаление Хави Мартинеса на 61-й минуте. «Реал» воспользовался численным преимуществом, и команды переехали в Мадрид при победе испанцев (2:1).

Там «Бавария» тоже была в порядке и отыграла дефицит. Но все снова решило удаление: после красной Видаля на 84-й минуте «Реал» царил в экстра-таймах (4:2).

«Баварию» возмутило судейство: кроме удаления Видаля, оспаривали второй и третий голы «Реала» – мюнхенцы утверждали, что у Роналду дважды был офсайд.

Тиаго тоже был в бешенстве. Вместе с Видалем и Левандовским он рвался в судейскую на «Сантьяго Бернабеу» – по информации Sport.es, разъяренных игроков «Баварии» остановила полиция.

«Когда Видалю показали желтую карточку, он не совершал фола. Возмущает, что наши усилия свелись арбитром на нет, тогда как в отношении соперника все происходило наоборот. Мы очень расстроены судейством», – сказал Алькантара.

У Тиаго до сих пор особая связь с Анчелотти

Несмотря на обидное поражение от «Реала» и вылет из Кубка Германии, Алькантара с удовольствием вспоминает то время.

«С профессиональной точки зрения это мой лучший сезон. Это был сезон зрелости, большей ответственности. Если ты не играешь ключевую роль в команде, тогда футбол не имеет смысла. Я чувствую, что играю большую роль, и это влияет на уверенность как тренера, так и моих товарищей по команде», – сказал Тиаго в 2017-м.

Анчелотти помог Алькантаре не только сменой позиции, но и в личностном плане. За год между ними образовалась плотная связь. Во многом из-за качеств мудрого итальянца.

«Он никогда не говорит что-то просто так. Он делает так, чтобы его понимали на всех языках. Карло говорит мало, но когда он это делает, все слушают, потому что кажется, что он хочет сказать что-то важное.

Ему удалось найти баланс между тем, чтобы быть тренером, и тем, чтобы быть человеком, который каждый день интересуется вашими делами и расспрашивает про вашу жизнь. На протяжении всей карьеры у него были игроки с непростым характером, и все они хорошо отзывались о нем, это большая редкость», – сказал Алькантара в 2017-м.

Это взаимно: Карло ценит Тиаго не меньше, чем тот его. В 2020-м Рио Фердинанд в эфире BT Sport предложил Анчелотти составить символическую четверку полузащитников, которые выступали у итальянца в «Милане», «Реале», «Баварии» и «Челси».

Сначала Фердинанд предложил свой вариант: в фирменный ромб Анчелотти воткнул Андреа Пирло, Фрэнка Лэмпарда, Кларенса Зеедорфа и Роналдиньо.

Из перечисленных игроков Анчелотти с уверенностью взял только Пирло. На позицию десятки поставил Кака (выбирал между ним и Зиданом), а Зеедорфа заменил Модричем. Над последним слотом Анчелотти думал дольше: еще одним кандидатом был, например, Тони Кроос из нынешнего «Реала». Но Карло поставил выше Лэмпарда и Тиаго и разрывался между ними.

«Очень сложный выбор», – улыбался Анчелотти, но все-таки выбрал Лэмпарда.

Позже Карло сделал Алькантаре другой комплимент, когда комментировал переезд испанца в Ливерпуль».

«Он разбивает мне сердце. Тиаго – мой друг. Фантастический игрок и полузащитник. Мы посчастливилось тренировать лучших футболистов, и Тиаго – один из них. Думаю, он выбрал не тот клуб: он мог выбрать синюю, а не красную команду. Шучу. Фантастический игрок, мой друг Юрген будет счастлив», – сказал Анчелотти.

Скорее всего, Тиаго пропустит финал из-за травмы. Противостояние этих друзей действительно могло стать украшением финала – смог бы тренер, раскрывший лучшие качества Тиаго, нейтрализовать его? Тем более что полузащитник набрал топ-форму под конец сезона – в апреле болельщики «Ливерпуля» признали его игроком месяца.

Небольшой шанс на восстановление Тиаго все же сохраняется. И если Алькантара все-таки вернется, финал только выиграет.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts, Gonzalo Arroyo Moreno, Stuart Franklin/Bongarts; globallookpress.com/Tobias Hase, globallookpress.com/