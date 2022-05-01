Лэмпард против «Челси» – теперь как тренер. А какой была его последняя встреча с родным клубом в роли игрока?

Проигрывать нельзя – «Эвертону» грозит вылет.

В воскресенье Фрэнк Лэмпард вновь испытает сложные чувства: в 35-м туре АПЛ его «Эвертон» сыграет с родным для Фрэнки «Челси». Впрочем, Лэмпарду сейчас не до сентиментальностей – мерсисайдский клуб провалился в зону вылета и остро нуждается в очках.

В качестве тренера Фрэнк лишь во второй раз встретится с «Челси»: ранее он залетел на родной стадион с «Дерби» в Кубке Лиги-2018/19 (и проиграл 2:3).

А вот игроком он накопил 12 матчей против главного клуба своей карьеры. Правда, 10 из них случились еще до трансфера на «Стэмфорд Бридж» в 2001 году – за «Вест Хэм». Еще две встречи с родным клубом получились сюрреалистичными: никто не мог представить, что гол Лэмпарда в ворота «Челси» – правда.

Почему Фрэнки вообще играл против «Челси»? Это странная история

В 2014 году «Стэмфорд Бридж» охватила тоска – 36-летний Лэмпард попрощался с клубом, которому отдал 13 лет и с которым выиграл 13 титулов, включая три чемпионства, четыре Кубка Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Фанаты мечтали, чтобы Фрэнки остался навсегда: казалось, этого хотели и футболист, и руководство. Не вышло.

«Потрясающе, как Абрамович подошел к ситуации с Лэмпардом. Ему сказали: «Уходи, если хочешь. Возвращайся, если захочешь. Можешь вернуться, кем захочешь: ассистентом, послом, директором или тренером». Это фантастика», – прокомментировал расставание с легендой тренер «Челси» Жозе Моуринью.

На деле все оказалось не так красиво – желание полузащитника не особо учитывалось.

«Конечно, я бы остался, если бы «Челси» предложил мне еще один год. У меня не было причин уходить», – отметил Лэмпард в интервью The Sun.

Полузащитник не думал о завершении карьеры или другом английском клубе. Он отклонил предложение своего дяди Харри Реднаппа, который хотел видеть Фрэнки в «Куинз Парк Рейнджерс». Ситуацией воспользовался новичок МЛС: «Нью-Йорк Сити» готовился к дебюту в лиге, а первым подписанием команды стал Давид Вилья.

Лэмпард заключил контракт с американцами и стал отличной рекламой нового проекта. Болельщики воодушевились приездом победителя Лиги чемпионов и купили 11 тысяч абонементов на матчи «Нью-Йорк Сити».

Однако к всеобщему удивлению через пару недель Лэмпард позировал в футболке «Манчестер Сити»: трансфера не поняли ни в США, ни в Англии. Фанаты клуба и руководство МЛС чувствовали себя обманутыми – им прорекламировали новую звезду, а она уехала сразу после бума на продажи сезонных абонементов.

Изначально сообщалось, что отъезд Лэмпарда – аренда на полгода. Сезон МЛС стартует в марте, и Фрэнки хочет поддержать форму на высоком уровне.

Клубы заподозрили в сговоре: «Нью-Йорк Сити» – это младший брат «Ман Сити», они входят в City Football Group. Предполагалось, что Лэмпард вернется в США зимой и будет готов к старту МЛС. Этого не произошло – англичанин отыграл на родине весь сезон-2014/15.

«Сити» признал, что изначальное сообщение об аренде было ошибкой. Оказалось, что «Манчестер» подписал с легендой полноценное соглашение на год – с возможностью расторжения договора зимой (его не произошло).

Арсен Венгер пытался уличить «Сити» в мошенничестве. В 2014 году клуб шейхов был оштрафован на 49 млн фунтов за нарушение финансового фэйр-плей. Венгер предполагал, что «Сити» подписал новичка через клуб-побратим, чтобы не регистрировать его в финансовой отчетности. На «Этихаде» опровергли домыслы француза, отметив, что всю зарплату Лэмпарду выплачивают в Англии. Многие предположили, что клуб МЛС вообще не при делах и Лэмпард изначально вел переговоры с «Сити». Слухи пресек сам футболист.

«Конечно, это на 100% были переговоры с «Нью-Йорком». Я встречался с Ферраном Сориано – генеральным директором City Football Group. Все происходило в Нью-Йорке. О «Ман Сити» даже речи не шло. Если бы они хотели, то изначально вели бы диалог от лица «Манчестер Сити», потому что я был свободным агентом», – прояснил Лэмпс.

По данным The Athletic, это правда. Если Давид Вилья предпочел остаться в США и готовиться к сезону, то Лэмпард заявил о желании поддерживать форму на высоком уровне. Риторика полузащитника понравилась боссам «Манчестер Сити», которые дали ему еще один год в АПЛ.

Отец полузащитника добавил: «Что ему было делать? Не каждый день чемпионы Англии предлагают тебе присоединиться».

В «Сити» Лэмпарда сначала считали угрюмым и не доверяли

После ста лет на «Стэмфорд Бридж» Фрэнк предсказуемо чувствовал себя на «Этихаде» неуютно. Каждый год клубы АПЛ проводят рождественские фотосессии, где игроки кривляются и снимаются для клубных видео. Когда очередь дошла до Лэмпарда, он улыбнулся в камеру и сказал: «Всем привет! Я Фрэнк Лэмпарда из «Чел… Можно еще один дубль?»

В раздевалке «Сити» его приняли настороженно – он был слишком тихим и выглядел гостем на чужом празднике. Сначала Лэмпард общался только с лидерами клуба, которых знал давно – Венсаном Компани, Джеймсом Милнером и Джо Хартом.

«Я знал его лучше, чем наши иностранные футболисты. Они предположили, что головой он все еще в «Челси». Я знал его по сборной Англии, любил и уважал как игрока. Он привнес в «Сити» по-настоящему свежий взгляд и вклад», – отметил Харт.

Сначала одноклубники не очень доверяли Лэмпарду: предполагали, что он слишком угрюмый и думает только о «Челси». Фрэнки действительно был немногословным. Он заслужил доверие делом – выкладывался на тренировках и помогал во время матчей. Очень быстро мнение о новичке изменилось, и все в «Сити» прониклись величием Лэмпарда.

«Он был профессионалом высокого уровня. Очень скромный парень. Он действительно наслаждался временем в «Сити», это было что-то свежее после сумасшедшей карьеры в «Челси». Первоклассный парень. Многие не из «Челси» ценили его как личность и партнера по команде», – добавил Харт.

Лэмпард переживал из-за реакции фанатов «Челси» на трансфер

«Утром я проснулся и еще не знал, чего хочу от этого дня. И я доволен тем, как все получилось», – прокомментировал Лэмпард матч против «Челси».

Лондонцы приехали на «Этихад» в 5-м туре АПЛ-2014/15. Лэмпард дебютировал в голубой футболке за неделю до этого, отыграв 45 минут против «Арсенала». Англия замерла в преддверии невероятного сюжета – выйдет ли Фрэнк против «Челси»?

Обе стороны подогревали матч как могли.

«Фрэнк – член нашей команды. Конечно, он будет вовлечен в эту игру. Думаю, Лэмпард не продолжил играть за «Челси», потому что клуб этого не хотел, а не потому что Фрэнк желал перейти в «Манчестер Сити». Он не мог продолжить выступать за клуб, в котором провел всю жизнь, но он имеет право продолжать играть в футбол», – сказал тренер «Сити» Мануэль Пеллегрини.

Моуринью тоже отбросил эмоции и воспринимал Лэмпса как соперника:

«Он игрок «Сити». Я не верю в истории про страсть и сердце. Возможно, я слишком прагматичен. Когда Фрэнк решил перейти к прямому конкуренту «Челси», история любви закончилась. Когда футболист уходит к соперникам, в матче с бывшей командой он не на отдых настраивается, а на то, чтобы побить ее. Такой игрок может считать бывший клуб клубом сердца, но это не так. Может быть, все изменится, когда он покинет «Сити», но сейчас он хочет победить «Челси». Это природа футбола».

Лэмпард начал игру на скамейке запасных. Матч складывался для «Сити» тяжело: команда Пеллегрини владела преимуществом и зажала лондонцев в штрафной, но на 66-й минуте Пабло Сабалета словил красную карточку. «Челси» воспользовался численным преимуществом – уже через 5 минут забил Андре Шюррле.

И тогда Пеллегрини рискнул и выпустил Лэмпарда вместо защитника Александара Коларова. Трюк сработал уже через 7 минут: Фрэнки в фирменном стиле подключился к атаке и пробил из центра штрафной после прострела Джеймса Милнера. Нельзя сказать, что радость Лэмпарда была сдержанной – ее не было совсем. Полузащитник максимально погасил эмоции, оставив их поздравляющим его партнерам.

«Сложная ситуация. Я не был бы профессионалом, если бы не вышел на поле и не сделал работу. У меня смешанные чувства. Очевидно, я рад, что команда, за которую играю, спасла матч. Но я не ожидал, что выйду и забью», – поделился Лэмпард.

Даже в 36 он остался ранимым – ему по-прежнему было важно, что подумают о нем фанаты «Челси». Ранее он несколько раз объяснял решение о трансфере в «Сити» – чувствовал необходимость в том, чтобы все поняли его мотивы:

«После 13 лет в «Челси» меня беспокоила реакция фанатов на переход в другую английскую команду. Я многое чувствую к этому клубу, поэтому не знал, стоит ли мне уходить в «Сити». Мои профессиональные потребности подсказали мне принять это тяжелое решение».

Перед встречей с болельщиками «Челси» на «Этихаде» ветеран волновался, но все прошло идеально: фанаты не обидели легенду и распевали песни в его честь. А после матча проводили аплодисментами, несмотря на гол и отобранную победу.

«Эмоциональный матч. Слышал, как фанаты «Челси» скандировали мое имя. Я не так хотел попрощаться с болельщиками «Челси». Наверное, в шутку можно сказать, что матч прошел хорошо, потому что никто не проиграл», – улыбался Лэмпард.

Гол в том матче (самый памятный за «Сити») Фрэнки забил из-под многолетнего партнера Терри – казалось, Джон, как и все в «Челси», не представляли, что делать в такой момент.

«Очень странно играть против Лэмпарда и видеть его в футболке «Сити». Наши фанаты устроили ему невероятный прием. Лэмпс – истинная легенда, «Челси» навсегда в его сердце», – отметил Терри.

«Сити» пошутил над «Челси», а Лэмпард не пожалел о трансфере

В 38-м туре «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» (2:0) и закончил чемпионат на втором месте. Лэмпард вышел в старте и забил. После игры «Сити» красиво чествовал чужую легенду: игроки подбрасывали Фрэнка в воздух, а руководство подарило памятную футболку с цифрой 609 (столько матчей Лэмпард отыграл в АПЛ).

Твиттер «Сити» подразнил «Челси» и выложил видео с историческим голом: «Прощальный мяч Фрэнка Лэмпарда. Легенда «Сити». К записи прикрепили шутливое эмодзи, но фанаты «Челси» все равно восприняли иронию слишком близко к сердцу.

Лэмпард ехал на «Этихад» за поддержанием формы и вряд ли рассчитывал на внушительное игровое время. Однако Пеллегрини использовал ветерана в 32 матчах чемпионата: из 9 последних игр сезона в 7 Фрэнк вышел в старте. Еще полузащитник успел попрощаться с Лигой чемпионов.

«Полагал, что мои дни в ЛЧ закончились, но мне очень нравилось играть против команд высшего класса», – сказал Лэмпард после 128 минут с «Баварией», «Барселоной» и «Ромой». Самым продуктивным оказался матч против немцев: «Сити» победил 3:2, а Фрэнки отыграл без замены. Результативными действиями в ЛЧ-2014/15 ветеран не отметился.

Трансфер Фрэнка в «Сити» после 13 лет в «Челси» казался безумной авантюрой, от которой не выиграет никто. Но Лэмпард стал на «Этихаде» своим (пусть и не сразу) и остался доволен спонтанным решением. В 2017 году легенда сборной Англии назвал Серхио Агуэро лучшим бомбардиром, с которым играл, а Давида Сильву – лучшим партнером без учета одноклубников из «Челси».

«Я не осознавал, что могу закончить карьеру не в «Челси». Но год в «Сити» был идеальным для меня: он открыл мне глаза на другой клуб, другую структуру, другую раздевалку, тренерскую философию и идею», – признался Лэмпард в интервью The Independent.

В конце сезона Фрэнк еще раз встретился с «Челси» на родном «Стэмфорд Бридж». Он также отыграл около 15 минут и ушел под аплодисменты фанатов обеих команд. Подобное повторилось и спустя 2,5 года: Лэмпард проводил лишь 19-й матч в тренерской карьере и проиграл «Челси» с «Дерби». На протяжении всего матча фанаты скандировали имя легенды, а после финального свистка устроили Фрэнки овацию.

«Думаю, с возрастом я стал более эмоциональным. Такие вещи цепляют», – сказал Лэмпард.

Прием действительно оказался королевским: фанаты разместили огромный баннер с изображением кумира. А еще слоган: «Гол за голом, игра за игрой, навеки синий, навеки легенда». После игры Лэмпард совершил круг почета и купался в любви.

Лэмпард был тронут, и нет сомнений, что сегодня гостевая трибуна на «Гудисон Парк» повторит красивую акцию. Фрэнк оставил слишком большой след в истории клуба, чтобы обижаться на него за то, что теперь он живет футболом в другом месте.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Clive Rose, Shaun Botterill, Laurence Griffiths; globallookpress.com/Bryan Smith