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Первый трансфер шейхов «Сити» – перехват Робиньо на пути из «Реала» в «Челси». Он ругался с партнерами, развлекался и сбегал с тренировок

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«Зависть будет всегда. Даже Иисус не всем угодил».

Сегодня «Реал» и «Манчестер Сити» сделают первый ход в битве за финал Лиги чемпионов. Сразу несколько ярких мужчин играли за оба суперклуба: например, Стив Макманаман, Николя Анелька, Эммануэль Адебайор, Данило и другие.

Особенно выделяется Робиньо – футболист, который кардинально изменил карьеру после сомнительного трансфера. В «Мадриде» он был важным игроком: за время его пребывания на «Сантьяго Бернабеу» только Руд Ван Нистелрой и Рауль забили больше. По ассистам бразильца опередил только Гути.

Но после ссоры с руководством «Реала» Робиньо уехал в только что родившийся гранд. Он прибыл в Англию суперзвездой и получил самую высокую зарплату в лиге. И провалился – от бразильца отвернулись даже шейхи.

Вспоминаем ошибку суперталанта, который должен был стать наследником Пеле, но оказался в тени Криштиану Роналду и забыл про футбол из-за денег и вечеринок. 

***

«В дедлайн трансферного окна «Челси» сделал хорошее предложение для «Реала» и лично для меня. Оно было принято», – широко улыбался Робиньо перед вспышками фотокамер.

В зале для пресс-конференций воцарилась тишина. Ее нарушил кто-то из журналистов. «Челси»? – переспросил он.

«Ой, «Манчестер Сити», извините», – смутился бразилец.

Никто не верил в реальность происходящего: ни болельщики, ни журналисты, ни игроки «Сити». Ни сам Робиньо. Один из самых талантливых футболистов поколения приехал в клуб, на базе которого не было кофеварки и дверей в туалетах

1 сентября 2008 года началась новая жизнь «Манчестер Сити», и стартовала она с рекордного трансфера в истории английского футбола. 

Робиньо не знал, куда перешел. Его перехватили у «Челси» в последний момент

Бразилец приехал в Англию в 24 года, и это был уже не первый его трансфер, который сопровождался скандалом. В 2005-м он угрожал бойкотом тренировок, чтобы вынудить «Сантос» продать его в «Реал». А в 2008-м поссорился уже с «Мадридом».

«Реал» не отпустил Робиньо на Олимпиаду-2008 и вызвал бразильский гнев: футболиста, главного тренера Дунги, федерации футбола и болельщиков. У «Мадрида» не было вопросов по игре форварда, но клуб все равно был не против продать игрока – не устраивала его репутация. Директор «бланкос» Предраг Миятович заявил, что Робиньо слишком много времени уделял ночным клубам и на одну из тренировок появился с перегаром.

В то время «Реал» засматривался на Криштиану Роналду и предложил «Юнайтед» обменять португальца на бразильца. Робиньо показывал хорошие результаты и требовал новый контракт, но президент Рамон Кальдерон оттягивал переговоры: как выяснилось позже, из-за Роналду. Это задело эго Робиньо, который считал, что он слишком важен, чтобы быть разменной монетой в трансфере Криша.

«Они очень хотели Роналду. Я был козырем в их переговорах, и меня это раздражало. Если они не хотят, чтобы я оставался, то и я не хочу оставаться», – сказал позже Робиньо в одном из интервью.

Бразилец мечтал об Англии, но вместо «Юнайтед» прилетело предложение от «Челси». Лондонский вариант даже больше нравился Робиньо – там рулил бразильский тренер Луис Фелипе Сколари.

Клубы договорились, но в «Челси» слишком рано начали праздновать. Лондонцы до официального подтверждения запустили в продажу именные футболки Робиньо и опубликовали на сайте лицо бразильца в синем джерси. «Реал» возмутился непрофессионализмом лондонцев. У них появились сомнения в сделке – тем более в тот момент возник более выгодный вариант.

«Мне позвонили в 8 вечера в день трансферного дедлайна. Сказали, что кто-то из «Манчестер Сити» хочет купить Робиньо. Я спросил: «Сколько?»

Мне ответили: «35 миллионов».

Я сказал: «Нет, 40».

Они согласились. Вот так, никаких дискуссий. Я сразу увидел возможность и сказал: «А как же солидарные выплаты? Там еще 5 процентов». Они опять сказали: «Окей».

Тогда я спросил: «Наличкой?» Они ответили: «Конечно».

Это было необычно – тогда все пользовались рассрочкой», – рассказал Кальдерон в подкасте журналиста Грэма Хантера. 

Функционер добавил, что Робиньо плакал и просил отпустить его из Испании.

Когда бразилец вылетел из Мадрида, он действительно думал, что перейдет в «Челси». Но в аэропорту Лондона его встретили менеджеры «Манчестер Сити». Они перехватили бразильца и отвезли в офис, которым владел Таксин Чинават (владелец «Сити» до шейхов). Робиньо быстро согласился на зарплату в 7,7 млн фунтов в год. Тогда у боссов «Сити» создалось впечатление, что игрока интересуют исключительно деньги. 

Робиньо стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Он зарабатывал 160 тысяч фунтов в неделю – на 100 больше, чем Шон Райт-Филлипс, который до бразильца был самым затратным игроком «Сити». До уровня Роба не дотягивали ни Уэйн Руни (90 тысяч в неделю), ни Криштиану Роналду (120), ни Джон Терри (130). 

«Я до сих пор не уверен, что он понимал, что в конце концов окажется в Манчестере. Он знал, что заработает много денег, играя за другую команду в АПЛ, и собирался стать очень богатым человеком», – вспомнил громкую сделку менеджер «Сити» Гарри Кук.

Правда, манкунианцы тоже чуть не запороли сделку глупой ошибкой: они неправильно оформили факс, и в Мадрид пришел пустой бланк. Проблему оперативно исправили, и Робиньо остался в Англии.

Выбор Роба удивил многих. Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра назвал трансфер «самым позорным эпизодом в бразильской истории», добавив что «Робиньо выбрал не тот «Манчестер». 

Марк Хьюз не знал, что делать с Робиньо, но боялся убрать из состава

1 сентября 2008-го главный тренер «Сити» Марк Хьюз точно запомнил навсегда. Трансферная шумиха и новости о покупке клуба шейхами из ОАЭ – валлиец понимал, что команда скоро изменится, но не предполагал, что настолько.

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Хьюз пытался отвлечься на ежегодном турнире по гольфу и найти спонсоров для академии «Сити». Таксин Чинават предпочитал вливать деньги в новых футболистов, а не в улучшение инфраструктуры. Хьюз постоянно отвлекался на звонки и сообщения: продвижение сделки с шейхами, трансфер Димитара Бербатова и другие слухи. После одного из сообщений он досрочно закончил игру – «Сити» встретил Робиньо, и тренеру срочно нужно было выезжать в Лондон.

Марк до последнего не верил. Сезон-2007/08 «МС» закончил на 9-м месте и разгромом 1:8 от «Мидлсбро», а спустя пару месяцев потратил 38,7 млн фунтов на звезду «Реала» и сборной Бразилии. Хьюз успокоился, только когда увидел Робиньо на базе.

«В дедлайн «Сити» пытался провернуть 10-15 сделок. Все предложения были на столах у больших клубов, и они думали: «Что еще за «Манчестер Сити»? Думаю, тогда никто еще не знал про наш клуб.

Случилось чудо – мы купили Робиньо. Думаю, в то время он был самым высокооплачиваемым игроком мира. Это были огромные деньги. Все произошло очень быстро», – прокомментировал трансфер Хьюз.

До ближайшего матча «Сити» было 12 дней: вместо адаптации Робиньо уехал в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира ЧМ-2010. Все было согласовано с шейхами, и на тренировку «селесао» звезду доставили на вертолете.

В это время Хьюзу было не до развлечений. Когда персонал заходил в тренерскую, то видел зависшего Марка у доски со схемами и именами игроков. Жирным и отдельным цветом был выделен Робиньо – тренер думал, как интегрировать монстра в состав: у него уже были Элано, Мартин Петров, Стивен Айрленд, Валерий Божинов, Шон Райт-Филлипс и другие футболисты, способные сыграть на флангах или в атаке.

Робиньо ворвался в АПЛ с двух ног. На его первый матч с «Челси» «Сити» продал на 11 тысяч билетов больше, чем обычно. Перед игрой один из шейхов пообещал бразильцу дорогущие часы, если он пробьет Петра Чеха. Робиньо сделал это уже на 13-й минуте: красиво положил со штрафного и постучал себя по запястью.

За 4 первых месяца форвард забил 11 голов, несмотря на то, что к январю «Сити» плелся на 13-м месте. В гонке бомбардиров он проигрывал только Николя Анелька из «Челси».

Но не все считали старт хорошим – Хьюз тщательно проанализировал все игры Робиньо за первые полгода в клубе и пришел к выводу: только в матче со «Стоком» новичок действительно показал крутой футбол. Тогда бразилец сделал хет-трик и напоминал парня, который приехал за 39 млн фунтов. 

Тогда же журналисты и болельщики заметили в Робиньо высокомерие и расслабленность. Это совпало с падением продуктивности. В 2009 году бразилец забил всего 3 мяча и выдал две черные серии: по 17 и 13 матчей без голов.

Хьюз все чаще зависал у доски с расстановкой и искал варианты. Других возможностей у него не было: тренер, на которого свалилось богатство шейхов, боялся увольнения и ставил дорогую покупку в состав. Валлиец чувствовал себя обязанным новым владельцам и хотел доказать, что правильно использует звездного игрока.

«Сити» закончил сезон-2008/09 лишь на 10-м месте, а Робиньо, несмотря на плохую форму, всегда был в составе.

Робиньо прогуливал тренировки, получал фейковые штрафы, не понимал тренера и подрался с Беллами

Когда шейхи выписывали чек на футболиста, они думали о том, чтобы громко заявить о себе. О футболе думали менеджеры «Сити» – англичане сильно сомневались в репутации бразильца. Они знали о ночных тусовках Робиньо, его характере и слабой дисциплине. В «Сити» допускали, что звездный новичок может стать «террористом в раздевалке»: внести раскол в команду и негативно влиять на партнеров.

Робиньо тем временем наслаждался запредельным вниманием – даже в раздевалке все смотрели на него с удивлением.

«Ночью [в день дедлайна] мне написал приятель: «Мы подписали Робиньо». Я подумал, что все еще сплю, и сказал: «Да-да, конечно». Я имею в виду, что Робиньо был из тех игроков, которых обычно покупают в «Сити» только в компьютерных играх», – сказал воспитанник клуба Майка Ричардс.

Робиньо быстро влился в жизнь Манчестера – особенно ночную. Футболиста часто замечали в ресторанах, ночных клубах и барах, куда его пускали без очереди. Позже никто не удивился, когда бразилец стал опаздывать на тренировки или вообще пропускать их.

Робиньо всем улыбался и заряжал позитивом – сотрудники клуба говорили: «Казалось, его вообще ничего не волновало. Он всегда со всеми здоровался и был на позитиве». При этом бразилец почти ничего не понимал. Клуб нанял ему репетитора по английскому. Он встретился с учителем и пообещал скоро начать занятие. Через несколько минут репетитор и менеджер «Сити» смотрели в окно, как Робиньо уезжает домой на автомобиле.

Проблемы с коммуникацией возникли и у тренера. Во время одного из матчей Хьюз докричался до Робиньо и требовал его отрабатывать в обороне. Бразилец вопросительно посмотрел на него и повернулся к Элано: «Брат, что ему надо?» Элано быстро перевел: «Он хочет, чтобы ты возвращался в оборону». Робиньо поморщился и ответил: «Передай ему, что я не буду возвращаться. Помоги мне, переведи ему». Хьюз все понял, махнул рукой и сказал: «######## [гребаные] сумасшедшие бразильцы».

После этого случая форвард попросил слово на тактическом занятии и предложил партнерам отрабатывать за него в обороне.

Робиньо общался только с бразильцами: с Жо, Элано и Глаубером. Они все делали вместе – в столовой их прозвали «стол самбы».

Сначала раздевалка «Сити» восторгалась новичком – ему аплодировали за финты на тренировке и пели: «Теперь у нас есть Робиньо». Через полгода бразилец уже напрягал: Хьюз и лидеры клуба отмечали, что он не старался на тренировках и терялся в выездных матчах (Робу действительно нравилось играть только дома).

Хьюз попросил защитника Ричарда Данна поговорить с форвардом: ему казалось, что апатичность звезды негативно влияет на молодых и весь коллектив. Тогда же тренер провернул идею с фейковыми штрафами: игрокам и прессе сообщили, что Робиньо оштрафован за прогулы и слабую форму. На самом деле никаких штрафов не выписывали – это был ход, чтобы дисциплинировать остальных.

После провальной игры с «Портсмутом» по ТВ крутили нарезку кривых пасов Робиньо, который ходил по полю пешком. Через несколько дней форвард преобразился и забил – правда, в сборной Бразилии. Это и смущало: одноклубники считали, что за национальную команду он выкладывается намного усерднее.

То, на что у тренера не хватило мужества, провернул Крейг Беллами. Валлийский бэдбой появился в клубе позже бразильца, но предъявил уже как лидер. После одного из неудачных матчей Беллами публично накричал на Робиньо – тот, конечно, ничего не понимал и попросил Элано перевести. Беллами был недоволен слабой игрой бразильца, а еще его старанием – форвард еле передвигался по полю, хотя недавно зажигал за сборную Бразилии. За друга заступился Глаубер, который оттолкнул валлийца.

На следующий день инцидент повторился – теперь уже Робиньо подозвал Беллами, чтобы поговорить, а рядом суетился Элано.

Элано: «Я играю в основе сборной Бразилии. Потом я возвращаюсь и не играю в «Манчестер Сити». Как ты думаешь, я себя чувствую?»

Беллами: «Это не моя гребаная проблема. У тебя был шанс в субботу. И посмотри, как ты играл?»

Элано: «У тебя никогда не было плохой игры?»

Беллами: «Дело не в плохой игре. У вас просто не было никаких усилий. Вам было не интересно. Это больнее всего».

Робиньо: «Ты всегда только болтаешь. Говорить должен тренер, а не ты».

Беллами: «Если мне есть что сказать, я скажу, черт побери».

После этого Робиньо отвернулся и сказал Беллами, что больше никогда не хочет с ним разговаривать. 

Эта выдержка из биографии Крейга подчеркнула две ключевых проблемы.

1) Робиньо находился в привилегированном положении из-за опеки шейхов. В клубе появилось негласное правило: если хочешь на него наехать, то помни, что он обязательно расскажет шейхам. Этого боялся даже Хьюз.

Во время зимних сборов в Тенерифе Робиньо вдруг потерялся. Хьюз не дождался его на тренировке, а на ресепшене сказали, что футболист выселился еще вчера. Оказалось, Робиньо улетел в Бразилию на день рождения друга. В клубе все были в шоке, хотя у форварда другая версия.

«Правда в том, что это Хьюз не сдержал слово. Когда я приехал в «Сити», у меня не было отпуска. И он пообещал мне неделю отдыха. Когда мы отправились на Тенерифе, я спросил: «Мистер, можно мне сейчас в отпуск?» Он согласился. Я собрал вещи и сообщил клубу, что уезжаю домой на неделю». 

2) Элано негативно влиял на соотечественника. Если Робиньо был добродушным лентяем, то его друг часто демонстрировал скверный характер. Еще при Свен-Йоране Эрикссон [тренировал «Сити» до Хьюза] Элано вспылил на тренировке: обругал партнеров и далеко выпнул мяч. Ему не понравилось, что одноклубника не наказали за фол в двусторонке, а самому Элано сказали: «Да брось, поднимайся давай». Бразилец истерил не на одной тренировке, а еще словил штраф за публичную критику Хьюза.

В клубе все понимали, что негатив идет именно от Элано, но не рисковали: он мог наябедничать Робиньо, а тот сразу побежал бы к шейхам.

Напряжение в команде закипало: Беллами и Венсан Компани критиковали бразильцев за отсутствие стремления, южноамериканцы отмахивались и говорили про ревность и зависть.

«Они сформировали бразильскую банду. Им вообще было насрать на все. Они не тренировались усердно, и если вы сталкивались с одним из них, это было похоже на то, что вы совершили преступление», – вспоминал Беллами.

«Робиньо всегда бездельничал на тренировках. Делал трюки, финты и все такое. Он вообще никогда не казался чем-то обеспокоенным. Мы видели, как он играл за «Реал» и в одиночку разрывал соперников. Большую часть времени его голова не была на нем», – добавил экс-вратарь «Сити» Шей Гивен.

Робиньо забивал на дресс-код, не хотел сдавать мочу и вляпался в историю с изнасилованием

Хьюз старался быть требовательным: для контроля здоровья футболистов Марк ввел ежедневные анализы. Для Робиньо это было адом: он мечтал тусоваться с друзьями и финтить на выходных в АПЛ, а не сдавать по утрам кровь и мочу. Фраза «Каждый день тест на мочу» стала в «Сити» мемом – персонал угорал над милой злостью Робиньо на ломаном английском.

Еще одним нововведением Хьюза стал дресс-код на выездных матчах в еврокубках. Все надевали клубный костюм. Кроме Робиньо: он приходил в рубашке, заправленной в белые брюки, белых кроссовках, пиджаке без галстука и шерстяной шапке с козырьком. Хьюза это бесило, но бразилец всегда отвечал: «Простите, босс! Я плохо понимаю английский, произошло недопонимание. В следующий раз я приду как надо». Не приходил. 

Позже недовольство игроков подхватили менеджеры. Зимой 2009-го клуб устроил рождественский сюрприз тяжелобольным детям. Футболисты приехали в клинику, чтобы вручить подарки – все, кроме Робиньо. Акция была крупной, поэтому подтянулись журналисты. И получили жирный сюжет: детишки спрашивали «Где Робиньо, мы хотим Робиньо».

Бразилец должен был давать интервью ВВС сразу после встречи с детьми. Дозвониться до него не удалось, поэтому один из менеджеров поехал к нему домой – когда он вернулся с футболистом, мероприятие уже закончилось.

Той же зимой клуб затрясло от скандалов. Чед Эванс случайно прострелил ногу другу, Cтивен Айрленд подвергся шантажу после потери iPod с фотографиями, а Майка Ричардс подрался с кем-то возле ночного клуба. Потом подоспел еще один удар по имиджу: Робиньо обвинили в изнасиловании в вип-зоне ночного клуба Лидса. Полиция заставила его сдать текст ДНК, но дело не получило ход. В следующем матче фанаты «Стока» скандировали Робиньо: «Она сказала тебе нет». 

Манчини выгнал Робиньо в самом начале карьеры в «Сити». За бразильца уже некому было вступиться

Тогда даже шейхи признали, что Робиньо опасен для команды. В декабре 2009-го Хьюза сменил Роберто Манчини, и при нем бразилец сыграл всего 230 минут.

К тому моменту «Сити» попрощался с Жо, Элано и Глаубером. Робиньо окончательно потерял мотивацию и посвятил себя тусовкам: он достал всех соседей по деревне Мобберли, когда закатывал шумные вечеринки с очень громкой музыкой.

Последним ударом по карьере Робиньо в Англии стал матч с «Эвертоном». Манчини показательно оставил звезду в запасе, но вынужденно выпустил на 9-й минуте после травмы Роке Санта Круса. Бразилец был настолько ужасен, что к 60-й минуте Роберто провел обратную замену – больше в АПЛ Робиньо не сыграл.

«Манчини хотел, чтобы он ушел. Робиньо не нравился ему, он хотел, чтобы его уже выгнали. В матче с «Эвертоном» Робиньо был так смущен, что сразу отправился в душ и уехал домой. Думаю, его оштрафовали», – вспоминал Айрленд.

Когда Робиньо уехал в аренду в «Сантос», он сказал: «Я хотел уйти, потому что тренер не доверял мне. После такого начинаешь терять уверенность на поле». Манчини ответил: «Думал, что Робиньо напишет историю «Сити».

В 2010-м «Сити» перепродал бразильца в «Милан» и потерял на сделке 20 млн фунтов. В Англии бразилец так ничего и не добился: 11 из 16 мячей за «Сити» он забил в первые 4 месяца. С ним клуб зацепился лишь за 10-е место в АПЛ и добрался до 1/4 Кубка УЕФА. Сам форвард заслужил репутацию падкого на деньги человека.  

Язвил Робиньо уже из Италии:

«В «Милане» меня окружали великие игроки. В «Сити» было иначе». 

Робиньо сравнивал себя с Иисусом и пообещал повзрослеть (не получилось)

В 2004 году у футболистов сборной Бразилии была фишка – стягивать друг с друга шорты. Робиньо всегда злился, что Диего его опережал. Однажды он дождался шанса для красивой мести: подшутил над Диего, когда сборная позировала для фотографа перед стартом квалификационного турнира к Олимпиаде.

«Я сделал с ним то, что он часто делал со мной, только теперь это увидела вся Бразилия», – гордился Робиньо.

Сначала всем было смешно, но команда провалила отбор, и болельщики обвинили футболистов в слишком расслабленном настроении.

«Это было поворотным моментом для нас. Мы знали, что должны оставить детство позади и стать мужчинами», – сказал Робиньо.

Сделать это ему так и не удалось. Робиньо называли наследником Пеле и одним из талантливейших футболистов Бразилии. Но его больше волновали вечеринки, музыка и деньги: даже в 36 лет он решил, что свой же автограф на дне личного бассейна – хорошая идея.

«Зависть будет всегда. Даже Иисус не всем угодил», – заявил футболист в 2014-м.

В «Милане» случилась типичная для Робиньо история: он бодро стартовал, но со временем его статистика и мотивация упали. В 31 Робиньо попрощался с большим футболом – дальше в его карьере случились Китай, Турция и Бразилия. Последний крупный титул он взял в 2011 году – в 27 лет стал чемпионом Италии. 

Робиньо до сих пор укрывается от полиции Италии: суд Милана приговорил его к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование.

Дорогущий бразилец стал символом нового «Сити» – его трансфер изменил в клубе все. Подписанием Робиньо шейхи заявили о серьезных планах и переделали трансферный рынок. Эпоха бездумных трансферов «Сити» быстро закончилась: шейхи сбалансировали состав и почти не ошибались с крупными покупками. «Сити» по-прежнему тратил много, но большинство игроков оставили след. Например, в сезоне-2010/11, когда ушел Робиньо, на «Этихад» приехали Давид Сильва, Эдин Джеко, Яя Туре и Александар Коларов.

А еще Марио Балотелли – более безумная и эгоцентричная версия Робиньо. Но в отличие от бразильца итальянец полностью искупил грехи решающим ассистом на исторический гол Серхио Агуэро в чемпионском сезоне-2011/12.

Робиньо – тоже история клуба, но ее принято вспоминать с улыбкой и ладонью на лбу.

У Стерлинга рекорд АПЛ по заработанным пенальти и хейт за нырки. Так он симулянт или нет?

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose/Bongarts, Laurence Griffitsh, Shaun Botterill, Christof Koepsel/Bongarts, Jasper Juinen, Michael Regan, Denis Doyle, Pedro Vilela, Phil Cole, Alex Livesey; globallookpress.com/TONY SPENCER, imago sportfotodienst via imago-images.de

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