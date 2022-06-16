Драфтовать нельзя обменять. Что «Нью-Джерси» делать со вторым выбором на драфте НХЛ-2022?

От редакции Sports.ru: вы читаете блог «Организация Микки Маусов», который посвящен «Нью-Джерси Девилс» и событиям вокруг клуба. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о команде Хьюза и Хишира, а также о хоккее в целом чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Статус самой везучей команды переехал из Эдмонтона на восточное побережье США – «Дьяволы» победили в драфт-лотерее в третий раз за пять лет. Но в отличие от 2017-го и 2019-го они получили второй выбор на драфте, а не первый.

Любопытно, что разговоры об обмене этого пика начались даже раньше лотереи, что несвойственно командам, так уверенно пролетевшим мимо плей-офф – в большинстве случаев они предпочитают драфтовать. Генерального менеджера Тома Фицджералда спросили на итоговой пресс-конференции про такую возможность, и он не исключил обмена. Так что делать «Нью-Джерси» со свалившимся богатством?

Определимся, кто нужен команде. Во-первых, стабильный вратарь, а то свои подводят два года подряд. Но такой высокий выбор на драфте – слишком дорого за обычного кипера, а элитного сейчас никто не даст. В последний раз пик первого раунда меняли на голкипера шесть лет назад: тогда «Торонто» получил Фредерика Андерсена из «Анахайма» за 30-й (Сэм Стил) и 50-й (Максим Комтуа) выборы на драфте. Если говорить про действительно высокие пики, то это 9-й выбор на драфте-2013 (Бо Хорват), отданный Лу Ламорелло за праймового Кори Шнайдера.

Короче, нечасто такое случается – да и сейчас нет предпосылок: на рынок свободных агентов выйдет очень много вратарей. На данный момент нет контрактов у Холтби, Флери, Хуссо, Кэмпбелла, Кюмпера – каждый вариант не лишен недостатков, но текущий сезон они провели неплохо.

Во-вторых, защитник-правша – самое уязвимое место в системе «Нью-Джерси». Если не считать Суббана, у «Дьяволов» есть только Хэмилтон, Сиверсон и Уолш (АХЛ) – остальные пока очень далеко от НХЛ. Выглядит не слишком надежно, но в случае ожидаемого продления Сиверсона, в топ-4 «Нью-Джерси» закрепятся сразу двое правшей на длинных контрактах. Уже не так важно, что там происходит в третьей паре – можно даже Суббана подписать на минималку, если совсем не будет вариантов.

В-третьих, немного неочевидная вакансия, но Фицджералд на той же пресс-конференции четко обозначил, какого игрока сейчас ищут – большого (вингера) в звено к Хьюзу. Павел Заха не умеет пользоваться габаритами, Натан Бастиан полезен в нижних звеньях, а Нолан Фут пока не тянет на топ-6 в НХЛ – тут «Нью-Джерси» крыть нечем, хотя в системе просто тонна вингеров. А значит появляются варианты насчет того, как распорядиться высоким выбором на драфте.

Сценарий №1. Драфт

Очень ровная группа лидеров в нынешнем драфт-классе – даже Шейн Райт не выглядит однозначно лучшим игроком, пусть вас не смущает количество единиц в рейтингах проспектов напротив его фамилии. Команде Фицджералда надо включить голову и оставаться последовательной – нужен большой вингер, нужен правый защитник, центры (особенно мелкие) не нужны.

Подробнее по последнему тезису. В «Нью-Джерси» сейчас такой перебор с центрами, что лишних (Шарангович, Мерсер) приходится спихивать на фланг. Также, в топ-6 уже хватает малышни в лице Братта (179) и Хьюза (180). Нельзя вкладывать лучшие активы в игроков, полностью игнорируя особенности команды – в плей-офф сборище малоросликов наглухо прикроют.

Так что все мелкие центры драфта-2022 – Кули, Савой, Назар и далее по списку – строго мимо «Дьяволов». Даже если «Монреаль» чудом не выберет Райта, надо пересилить себя и прекратить обмазываться центрами – мы же не про Макдэвида или Мэттьюса говорим.

Но «Канадиенс» не должны удивить. Их прошлый генменеджер, Марк Бержевен, допустил много неоднозначных решений, в том числе и на драфте (Котканиеми, Майлу), так что Кенту Хьюзу желательно обойтись без фокусов, чтобы отличаться от предшественника. У «Монреаля» нет классных центров за пределами Сузуки, к тому же домашний драфт, да и Райт слишком давно в статусе потенциального некствана – пройти мимо него будет очень смелым поступком для менеджмента команды.

Тогда «Дьяволы» без раздумий хватают Юрая Слафковского. Словацкий вингер уже проявил себя на взрослом уровне, отметившись на олимпийском турнире (MVP, лучший снайпер) и чемпионате мира (лучший бомбардир сборной), так что его не придется долго ждать в НХЛ – это плюс.

Тут может напрягать пример другого нападающего «ТПС», бившего голевые рекорды и блиставшего за сборную, но пока барахлящего в НХЛ. В отличие от Каапо Какко, Слафковского не записывали в великие снайперы – бросок вообще не его козырь. Юрай впечатляет летальной комбинацией габаритов и техники, позволяющей щемить кого угодно – за его игрой просто кайфово наблюдать.

Словак настолько хорош, что сохраняется вероятность его выбора под первым номером в «Монреаль». В таком случае менеджмент «Дьяволов» заслужит максимальный респект, если сможет пройти мимо Шейна Райта, а еще лучше откатиться вниз ради Давида Иржичека (деф-правша) и/или Каттера Готье (еще один большой вингер). Но вообще ждем Слафковского.

Сценарий №2. Обмен

Весьма маловероятный сценарий, хотя бы потому, что в последний раз обмен настолько высокого пика был в 2001-м. Тогда «Айлендерс» отгрузили полцарства за Яшина: «Оттава» получила Здено Хару и второй пик на драфте, потраченный на Джейсона Спеццу.

Инсайдер Эллиотт Фридман предположил, что у «Нью-Джерси» есть список игроков, которых другие клубы готовы обменять на второй номер драфта. Подумаем, кто может быть в этом списке, судя по трансферным слухам. Не забываем про ключевую хотелку команды – габаритного вингера в топ-6.

Филип Форсберг и Джонни Годро – сразу нет. Оба неограниченно свободные агенты, без подписанных контрактов их стоимость в рамках обмена минимальна.

В «Чикаго» намечается тотальный ребилд, и Алекс ДеБринкет возглавляет список самых интересных обменных активов межсезонья? 171 см/75 кг – не наш случай.

Джей Ти Миллер провел лучший сезон в карьере, но так и не вытащил «Ванкувер» в плей-офф. Вообще он центр, но раньше играл с краю. Проблема в возрасте – ему уже 29, следующим летом неограниченно свободный агент. Давать большой контракт, который начнется после 30 – так себе перспектива, особенно когда остальные лидеры сильно моложе. Неизбежен рассинхрон: Миллер начнет сдавать, пока Хьюз и компания будут в прайме.

Неплохим кандидатом является Тайлер Бертуцци, который на два года моложе Миллера. Но у нападающего пока только один сильный сезон в лиге, плюс тоже истекает контракт через год. Рискованно, так что заметно дешевле второго выбора на драфте.

Внезапное увольнение главного тренера, серьезные травмы лидеров и неопределенность с контрактом Бержерона недвусмысленно намекают, что «Бостон» сейчас на распутье, но обмен Давида Пастрняка не обсуждается даже на уровне слухов. Сильно сомневаюсь, что их руководство может принять настолько судьбоносное для всей франшизы решение раньше драфта, до которого осталось пара дней. Ну и за чешского снайпера потребуется внушительная доплата к драфт-пику.

Идеальным вариантом выглядит Мэттью Ткачак – 24 года, пробил сотню очков в регулярке, отлично обозначает агрессию на площадке. Бонус – семьи Хьюзов и Ткачаков давно дружат, а Том Фицджералд вообще его кузен. Нападающий сейчас в статусе ограниченно свободного агента с правами на арбитраж, так что переговоры наверняка затянутся.

Разумеется, «Калгари» не собирается его менять. Как и Манжипани (в том же статусе). И отпускать Годро свободным агентом. $26 млн в платежке «огней» в теории хватает на всех лидеров и пару ролевиков, но Джонни Хоккей все еще не подписан, хотя был их лучшим игроком в плей-офф. Если руководство махнет рукой и насыпет ему щедрый контракт, Ткачак может оказаться доступным для обмена – тут Фицджералд точно не будет мелочиться.

Среди всех форвардов, фигурирующих в трансферных слухах, отсутствуют те, кто действительно нужен «Нью-Джерси». Ничего не имею против снайперских талантов ДеБринкета, но целенаправленный сбор коротышек в атаке команды ни к чему хорошему не приведет. А чтобы достать Ткачака из «Калгари» (если это вообще возможно), потребуется нереальная переплата. Если руководство команды будет последовательным в своих приоритетах, то вероятность обмена минимальна. А значит ждем драфта.

Фото: globallookpress.com/Kalle Parkkinen, Larry Macdougal, Joel Marklund