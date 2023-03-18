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Интервью с Магомедом Сулумовым.

Магомеду Сулумову 26 лет. Он идет на рекорде 10-2 и серии из шести побед подряд. В феврале Сулумов провел титульный бой в легком весе на AMC Fight Nights 118 против ветерана Ахмеда Алиева. Сейчас он восстанавливается от травмы глаза и готовится к реваншу.

«Болтаю я только соперников в клетке»

– Как проходит восстановление после титульного боя с Ахмедом Алиевым на AMC Fight Nights 118?

– Чувствую себя хорошо! В принципе уже восстановился, отдохнул и уже провожу восстановительные тренировки.

– Насколько сильно пострадал твой глаз (бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз – примечание Sports.ru)? Когда вернешься в клетку?

– С глазом сейчас все неплохо, он почти не беспокоит, динамика положительная. Была травма роговицы, я прошел курс лечения. Думаю, что вернусь в клетку в июле.

– Какими были первые мысли наутро после боя?

– Непонятные. Я был расстроен, словно не завершил дело. Но потом довольно быстро пришло осознание, что это не самый худший вариант и я могу быть доволен выступлением.

Вспомнил атмосферу на трибуне, осознал, что подарил радость и зрелище всем, кто смотрел. Чуть позже я пересмотрел наш бой. Мне понравилось наше противостояние: оба проделали хорошую работу, сожалеть не о чем. В общем, было довольно позитивное утро после боя.

– Это был твой первый мейн ивент в карьере. Как изменилась жизнь после этого боя? Ощущаешь себя звездой?

– Да, это был мой первый мейн ивент и первый бой за пояс. Особой разницы я не почувствовал, но заметил, что понравилось драться поздней ночью. Звездой себя не ощутил: все-таки звезды, наверное, загораются после побед. Но узнавать меня, конечно, начали гораздо больше.

– Перед боем тебя упрекали за трешток в адрес старшего и заслуженного соперника – ты даже грубо реагировал на фанатов в комментариях. Не вывело ли тебя это из равновесия перед боем?

– Не согласен с теми, кто упрекал меня. Это не был трешток. Трешток – это дерьмо, а у меня был конструктив, я просто говорил, что думаю и как есть. Меня также упрекали, что я якобы много болтаю, но, как и говорил до боя, – болтаю я только соперников в клетке! Пусть говорят. Я ответил за слова в клетке против высококлассного соперника.

С уважением отношусь к старшим. Да и с Ахмедом у нас нормальные уважительные отношения, не было негатива, просто излишнего псевдобратства нет. Думаю, что когда мы закончим нашу историю в клетке, то будем хорошо общаться. А пока сохраним холодок в отношениях, чтобы добавить жара противостоянию.

«Дзюба – большой долбан. Публичный человек, из которого лепили героя для мальчишек, не имеет права так высказываться»

– Я слышал мнения, что 23 февраля в клетке была лучшая версия Магомеда Сулумова. Ты согласен с этим?

– Не согласен, что это была лучшая версия Сулумова, знаю, что могу выступить лучше. Подготовка прошла хорошо и травм не было, но я могу выйти и на более качественный пик формы.

Я исправлю недочеты, работаю над собой во всех аспектах, в том числе прибавляю ментально. Если брать физическую форму, то лучшая моя версия была против Шамиля Мичилова в карде легендарного турнира AMC Fight Nights Минеев – Исмаилов 2.

– Как проходила подготовка? Чего не хватило для идеальных кондиций?

– Повторю, что подготовка была хорошей, отговорок тут быть не может. Моя команда «Ахмат» провела большую работу со мной. Проблемы навалились до начала подготовки. Неопределенность в вопросе, когда и с кем я буду драться за пояс, давила на меня. Летом я настраивался на Аббасова, осенью – на Пираева, затем произошли всем известные события, поэтому сомнений стало еще больше.

В начале осени я испытывал проблемы со здоровьем, много ходил по врачам. Далее спонтанно и неожиданно возникла возможность боя с Ахмедом Алиевым. Конечно, я согласился и хорошо подготовился, но эти проблемы сказались на подготовке.

– Расскажи о проблемах со здоровьем.

– В октябре я тяжело переболел гриппом. После него долгое время сохранялось плохое самочувствие, были проблемы с давлением, приступы тахикардии, мучала бессонница, панические атаки, повышенная тревожность.

Не мог полноценно тренироваться, организм плохо реагировал на нагрузки. В декабре мне было сложно провести даже два раунда спаррингов. Организм слабел, тревожность росла, потому что начал бояться, что не верну прежних кондиций. Не мог выбросить эти мысли из головы. Обследование выявило проблемы в работе ЦНС.

Впервые я столкнулся с этим еще после первого ковида, да и наши весогонки сказываются. Вид спорта очень эмоциональный, часто возникает перетренированность. С помощью хорошей диагностики и врачей я понял, что эти проблемы только из-за ЦНС и что это панические атаки, а не проблемы с сердцем или другими органами.

Осознав это, я постепенно привел себя в норму. Начал более ответственно относиться к психологическому состоянию, продуктам питания, режиму и нагрузке. Прошел несколько курсов лечения (от традиционной медицины до остеопатии и исламской медицины), провел много сеансов остеопатии и массажей.

– Слышал о недавнем нашумевшем интервью Артема Дзюбы? Как относишься к его высказываниям о депрессии?

– Да, слышал. Может, прозвучит слишком грубо, но Дзюба – большой долбан. Публичный человек, из которого лепили героя для мальчишек, не имеет права так высказываться. Клиническая депрессия – это серьезная проблема современного общества. Если по каким-то причинам нарушена биохимия мозга, работа ЦНС, гормонов, то безделье тут ни при чем. Это же не рукоблудие от безделья (смеется).

Не надо путать «модные депрессии» и реальные проблемы большого количества людей с самых ранних возрастов. Дзюбе я бы посоветовал пообщаться с моим менеджером Имамом, руководителем нашего агентства, он и в футболе лучше него разбирается, и про работу ЦНС доходчиво расскажет (смеется).

– Довольно непривычно слышать от бойца ММА такие глубокие рассуждения о здоровье и работе ЦНС. Твое образование как-то связано с медициной?

– Нет, у меня не медицинское образование, но считаю, что профессиональные спортсмены должны многое понимать в этом вопросе и постоянно пополнять знания. Я бы тут еще отметил работу агентства Dark Horse.

С бойцами проводят качественную работу в плане ментальной подготовки, психологического и общего здоровья спортсмена. Имам много времени уделяет этим вопросам и очень помог мне в выздоровлении. За последние месяцы мы намного больше говорили о медицине, чем о ММА.

«В ММА не хватает такой поддержки, как у «Факела»

– Кто ты по образованию? Расскажи немного о школьных и университетских годах.

– Закончил факультет госуправления Чеченского госуниверситета. Но родился в Воронежской области и там пошел в обычную среднюю школу.

– Сколько лет ты прожил в Воронеже? Какие воспоминания о городе?

– Мы жили там в маленьком селе Петровское Лискинского района, типичная маленькая деревня в средней полосе России. До девятого класса прожил там, а потом мы с семьей переехали в Чечню. У меня остались теплые воспоминания о тех краях.

– Первые шаги в спорте ты начал делать там?

– Тренироваться тоже начинал там. Помню как-то гуляли с родными и увидели объявление о наборе в секцию самбо, так мы с младшим братом и пошли тренироваться, мне тогда лет 10 было. Тренером у нас был Рачков Иван Вячеславович, мастер спорта по самбо, призер России. Он много сил в нас вложил. Я очень благодарен ему. Он сыграл значимую роль в моей карьере. Он помог мне очень быстро адаптироваться к такому спорту, сразу начало получаться – выиграл районный турнир, потом областной. Всегда с теплотой вспоминаю эти годы.

– Слышал о футбольной команде «Факел»?

– Конечно, слышал, но ни разу не был на их матчах, если честно. Знаю, что в городе команду очень любят, а их фанаты – одни из самых шумных в России! Нам в ММА не хватает такой поддержки (смеется).

– Твой знакомый Марсио Гамач в недавнем интервью говорил о большой любви к футболу. Как ты относишься к футболу?

– Честно, я не фанат футбола, но это самый популярный вид спорта в Бразилии, так что не удивительно, что Марсио – ярый фанат футбола. Он, кстати, мне и Имаму обещал подарить футболки «Фламенго». Марсио, в следующий раз не забудь привезти (смеется).

– О чем сейчас мечтает Магомед Сулумов?

– Тут все банально – о собственном здоровье и близких, это самое главное. Ну и пора уже пояс AMC Fight Nights домой привезти.

– Что бы ты пожелал людям, которые прочитают это интервью?

– Пожелал бы здоровья. Берегите себя и близких.

Фото: AMC Fight Nights; vk.com/pfcfakel; instagram.com/muhammad_sulumov; РИА Новости/Владимир Астапкович