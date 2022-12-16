Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог God Damn It, где разбирают клубы НБА перед новым сезоном. Подписывайтесь.

Любой предсезонный цикл должен пройти через несколько этапов перед тем, как приступить непосредственно к его написанию.

Сначала внутренний спор с собой (зачем и нужно ли кому-то это, да и дел много)

Успею ли я? Ведь часики-то тикают!

Я не хочу писать про «Детройт», а ведь текст про них будет одним из первых

С первым я справился легко. Оказалось, что между своими делами и общим напряжением в воздухе последних лет именно баскетбол помогает немного отвлечься, так что это было легко. Надеюсь, поможет в схожей форме он не только мне, но и вам.

Второй пункт, конечно, висит в воздухе, но постараюсь сделать все, чтобы успеть.

А с третьим мне до сих пор больно.

Как-то на пробежке я решил в голове пройтись по каждой команде, формируя первичную ассоциацию о ней, вокруг которой можно построить гипотетический текст. 29 команд я прошел за минут 10-15, «Детройт» занял у меня минут 20 в одиночку.

Но я ни в коем случае не собираюсь делать так, чтобы этот текст выглядел, как «НАДО», а читался как искреннее мнение о команде, пусть и сделаю я ее в отличном от других команд формате.

P.S.

На всякий случай отмечу, что часть цикла будет текстом, часть голосом в формате подкастов. Уж не обессудьте, но, сколько я ни спрашивал людей, я так и не понял, где преобладает большинство, так что это будет золотой серединой.

Разбор полетов

Мне нравятся организации, которые следуют плану, каким бы безумным он ни был. Да, Прести может собрать две команды на драфте расширения только собственными пиками, но это план, который не лишен смысла. Мы умеем драфтовать и будем заполнять команду талантом так, чтобы даже, отдав 3 будущих MVP, у нас осталась парочка своих.

Аналогично можно сказать и про «Хит», «Юту» сейчас да и «Денвер» – это лучшая иллюстрация того, что если у вас есть план, нужно его придерживаться.

Какой план у команды, которая на воспитание молодежи назначает Дуэйна Кэйси?

Я пытался вспомнить, сколько игр «Пистонс» я посмотрел за сезон, и здесь внимательный читатель сразу остановится и спросят себя: «НУ И КАК ТЫ ОЦЕНИВАЕШЬ КОМАНДУ, КОТОРУЮ ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛ?»

Посмотрел я действительно игр 7-9, 3 в начале сезона, 1 после травма Каннингема, 1 посреди сезона и парочку под конец + случайные переключения в перерывах других игр, но вы правда верите, что я потерял что-то от этого?

Давайте попробуем провести рефлексию вместо офиса «Пистонс» и разобраться, как прошел предыдущий сезон.

Нужно дать максимальное количество владений Каннингему, чтобы он стал Дончичем.

Каннингем травмируется.

Нужно дать максимальное количество владений Айви, чтобы он не стал Хэйсом хотя бы.

Айви бегает туда-сюда с мячом, играя в Уэстбрука.

Фух, ну вот и слили сезон, может сейчас первый пик?

Получают 5-й пик.

Ладно, в следующем либо Кейд заиграет, либо первый пик получим!

В этом плане «Пистонс» выглядят организацией, которая ходит по кругу в надежде, что на них упадет франчайз, но что они делают кроме танкинга? Хорошо ли он строят команду за пределами Каннингема? Давайте разбираться.

Статус: Танкист-ветеран

Главный тренер

Сейчас обрисую вам гипотетическую ситуацию и задам риторический вопрос. Пожалуйста, ответьте на него, абстрагируясь от персоналий.

У вас целый год тренер, который судя по всему страдает начальной стадией маразма и не всегда понимает, где он находится, не говоря о ваших пик-н-роллах, пик-н-жопах и прочих извращениях.

Вы сливаете таким образом сезон вашей молодой команды и увольняете его (фактически переводите на другую позицию в клубе, но это не важно). У вас стоит дилемма, кого же нужно позвать?

Майк Буденхольцер, который может поставить вам систему, Куин Снайдер (договориться можно было и походу сезона), который научит и мертвого играть от заслона, а еще Ник Нерс. Не говоря еще о куче перспективных тренеров, которые находятся в тренерских штабах-династиях.

Еще есть тренер, который два года подряд своими решениями сливает в плей-офф, управляя контендером. Но мало ли что там было, да? Команда проклятая, может, или игрок какой? В общем, тренер, может, и не сильный тактик, зато он отлично ладит с игроками! Не важно, что основной центровой команды целый год с ним не говорил, а тренер никак это не решал, а один из ветеранов команды весь год сидел на скамейке, тоже не разговаривая с тренером. Наверное, только в игроках дело. Еще, что важно, этот тренер абсолютно не хочет переходить к вам и хочет отдохнуть.

Какого кандидата вы выберете?

В общем, все ясно. Нужно дать рекордное количество денег последнему кандидату и выдать контракт на 6 лет.

Монти Уильямс – крайне спорный персонаж.

С одной стороны, его приход в «Финикс» изменил все. Об этом говорили игроки, работники офиса, да и результата в «пузыре» говорят за себя, там не было Криса Пола, если вы хотели использовать этот аргумент. «Финикс» изменился именно после назначения Монти.

С другой стороны, статистически все команды и даже аутсайдеры после назначения нового тренера показывают улучшение результатов, потом Монти дали Криса Пола, который контролировал всю атаку, и Уильямс постоянно проваливал самые важные моменты.

Суть в том, что мы до конца не поняли, кто такой Уильямс. Говорят, что он тренер-коммуникатор, friendly coach, способный налаживать связи, но вот же его конфликт даже с пассивным Эйтоном и Краудером, а что касается управления командой по ходу матча и тактики, то не сказать, что Монти отличался хотя бы средним уровнем. Может, при нем растут игроки? Эйтон – нет, Джонсон – в целом, да, но сколько заслуги в этом у тренера, еще есть Бриджес, который, оказывается, мог делать гораздо бОльшее, находясь в составе команды. И вот ему мы доверяем ростер, который нужно учить особо жестокими методами, надевая на Айви электрический ошейник, чтобы бить его каждый раз, когда он делает 10 ударов мяча о паркет за владение.

Я бы сильно сомневался в выбранном плане.

Офис

Не сказать, что Уивер бездарен, даже можно сказать, что на фоне всего, что происходило с «Пистонс» последние лет 15, он очень даже неплох.

Например, в это межсезонье он выменял за «пустоту» Джо Харриса и Монте Морриса, которых можно заставить быть дядьками в коллективе, драфтует он пока спорно, но и не хуже многих, так что тут тоже не будем его сильно винить и ругать, тем более никто из его высоких пиков не получал клейма «баст». Разве только Киллиан Хэйс, но попал француз совсем не в свою среду. В общем-то, Уивер не так плох.

Но есть пару вопросов.

Во-первых, приходя в офис в сезоне-2022/2023 – из чего состоял твой рабочий день? Явно ты не смотрел игры своей команды или обсуждал развитие в долгосрочной перспективе. У тебя выбыл Каннингем, который вроде твой франчайз, может, нужно хотя бы сделать сдвиги к сбору команды вокруг него или, что самое главное, отвезти Кейси в дом престарелых?

Во-вторых, открывая ростер «Пистонс» на следующий сезон, вы увидите 12 защитников, 3 форварда и 4 бигмена. Откатываемся назад на полгода и задаем вопрос – разве Саддик Бей не идеальный игрок для Каннингема? Готовый 3-and-D, бросающий даже в «Атланте» с нулевым спейсингом 40% из-за дуги? Зачем его менять на Уайзмена, если у тебя есть Стюарт, умница Дюрен и такой же тупой, как Джеймс, Бэгли? Если даже тренерский штаб «Голден Стэйт» не смог вырастить дополнительную извилину парню, то медицина тут бесполезна.

В-третьих, у тебя выбывает Каннингем, Богданович играет, как больше никогда не заиграет, ты воротишь носом и записываешь его в лидеры своего франчайза, но сможет ли хорват в следующем году хотя получить хотя бы 70% от бросков этого сезона? Не просядет ли в цене? А если ты его обменяешь, то кто твой форвард? Айзея Ливерс или Томпсон, который все же не форвард и вообще-то новичок.

В-четвертых, у тебя точно есть план, как строить команду? Потому что ваша идея, вокруг которой вы собираетесь, это отдать мяч Каннингему и попросить Дюрена/Стюарта потолкаться на подборе. И вернемся к Бею. Бей бросал в «Атланте» 40% из-за дуги, ваш стартовый состав следующего сезона будет выглядеть как-то так: Каннингем-Айви-Богданович-Стюарт-Дюрен, не знаю, что более грустно, что вашим вторым лучшим шутером будет Стюарт или что против вас команды будут играть в защите поуже, в атаке пошире, и это вполне себе легитимный план против «Пистонс».

И да, если Каннингем сделает скачок, Томпсон окажется талантливее брата, а так и было по школе и по игре, а Дюрен продолжит прогрессировать, что логично, если он становился лучше даже у Кейси, то Уивер станет менеджером-спасителем, который видит звезд заранее, но пока кажется, что он не имеет четкого плана на следующие n лет.

Главная звезда

Мы до сих пор не знаем Каннингема как игрока, и, на самом деле, это главный фактор всего будущего «Пистонс». Его желание быть Дончичоподобным игроком меня немного разочаровывает, потому что до сих пор я не видел того, что делает Лука, находясь в НБА, хотя нужно быть честным, вокруг Дончича выстраивают команду, как хочет только он (да, да, вы можете винить сколько угодно Кьюбана и офис, но все там крутится вокруг словенца, о чем говорят все инсайдеры).

Дончич закрывает отсутствие первого шага своей работой ног, Каннингем – нет.

Дончич гениально видит площадку, Каннингем – предсказуем.

Дончич эффективен при плотной опеке, Каннингем бросает 28,6% при близком сопротивлении оппонента.

Во всем этом разница огромна, что в целом не важно на текущий момент развития Кейда, но есть ли там потенциал стать чем-то бОльшим?

Натягивание совы на глобус в отношении Кейда и правда пугает. Он хочет делать все, и вы хотите видеть его, умеющим все, но у него нет дриблинга, броска, навыков разыгрывающего или умения работать с заслонами, как у элитного поинт-гарда.

Его 0,96 очка за пик-н-ролл – первый звоночек, ведь это самый базовый тип владения, а он хуже Брауна, Секстона и Джулиуса Рэндла.

Еще один факт, который меня удивил, что Каннингем делает больше 50 передач за игру, и не так много баскетболистов выше него в рейтинге по их количеству: 27. Знаете, кто из них делает меньше передач, чем Кейд? Розир, Макколлум, Барнс, Сиакам, Лаури, Портер-младший. Компания такая себе, как ни смотри.

Еще хуже – его взаимодействие с большими. Ну то есть, да, Дюрен был слишком хорош для этой команды, и у него огромное будущее в дуэте с умным разыгрывающим, но так ли хорошо заигрывает больших Кейд?

Из 50 передач половина уходило Бею и Богдановичу (хорвату вообще уходило больше четверти), еще 12 Хэйсу и Айви, еще 6 по мелочи другим не большим и лишь 7 на пару Дюрен-Стюарт. Справедливости ради, Кэйси тоже молодец, решив, что основному центровому на следующие 10 лет нужно играть не больше 10 минут с вашим франчайзом на площадке, но 1,5 передачи за 10 минут на площадке своему центровому, играя разыгрывающего...

Я бы смутился очень сильно.

Окей, Каннингем – не очень хорошо заигрывает больших, но разве мало примеров, когда были боллхендлеры на мяче без этого? Леброн, простите, Бен Симмонс в прайме (он же был?), Грин.

Тогда есть 3 момента, по которым тоже вопросы.

Каннингем – плохой атлет. У него нет первого шага и доминирующей физики, он точно не может быть Симмонсом с его драйв-н-кик баскетболом (ворвись и скинь на дугу). Может он закроет все это своим игровым IQ? Возможно, но пока не давал поводов поверить в это. Может, в «Пистонс» есть система, чтобы он мог быть эффективно внедрен в нее? Тоже нет.

Так и получается, что Каннингем застрял между позиций куда больше, чем кто-либо еще. Он не настолько умен, как Дончич, не так хорошо видит площадку, как Халибертон, да и не так аккуратен, у него не настолько хороший джампер, как у Шая (со средней) или Кигана Мюррея (с дальней), он не настолько универсален, как Банкеро и больше напоминает Гранта Хилла, после всех его травм.

Вот и получается, что франчайз-то ненастоящий, по крайней мере, пока.

Состав

Первое с чего хочу начать – это пересказ диалога в подкасте Сэма Весени и Адама Спинеллы, когда они говорили о летней лиге.

- Каждый раз, когда я вижу Джейдена Айви с мячом, я хочу, чтобы он делал на 10 стуков мяча о паркет меньше, чем делает сейчас и это странно, ведь он второгодка, который должен показывать свой уровень игры на фоне соперников, но реальность такова, что сейчас он по-прежнему не готов.

...

- Сравнивая Дюрена и Уайзмена, ты понимаешь, что Джейлен уже сейчас не должен играть в летней лиге, он хорошо чувствует себя на пик-н-ролле, полезен в атаке, не делает ничего лишнего, потом вы смотрите на Уайзмена и понимаете, что, несмотря на хорошую статистику, Джеймс должен играть именно на этом уровне. Он не понимает, где ему быть в защите, как ему владеть мячом, какое пространство покрывать в обороне, как меняться и помогать в атаке своему боллхендлеру

Ну, вы поняли.

«Пистонс» – обладатели самого юного ростера в лиге на предстоящий сезон, но едва ли самый талантливый. Едва ли он входит в десятку самых талантливых.

Касательно Уайзмена страшнее всего. Я имею в виду, у вас есть Бэгли, и если Марвин не является самым глупым баскетболистом команды, то как это вообще возможно?

Мы еще не понимаем масштаб разочарования в Джеймсе и то насколько он плох. Как за два года не спрогрессировать в защите, когда тебя за руку водят тренерский штаб «Голден Стэйт»?!

Ладно, давайте по цифрам.

Уайзмен – здоровый и подвижный бигмен, но он абсолютно худший центровой лиги при опеке «краске» среди всех (65%). Я объясню вам, почему это шокирующие цифры.

Во всей лиге, все броски из «краски», включая отрывы, каты и прочие открытые броски – это 64,5%. Соперники буквально лучше бросают, когда это палка стоит в защите. Это настолько стыдный результат, что Уайзмена даже в Летней лиге не считали за соперника, бросая через него все что можно и нельзя. Джеймс не знает, как управлять своими габаритами и покрывать нужное пространство, он не видит, когда делать смены, ведется на фейки, да нет ни одной области обороны, где он был лучше, чем ужасен.

В атаке он чуть лучше, но и тут есть проблемы с работой ног, игрой в посте и заслонами, которые либо неправильны, либо не ставятся. Про отрицательное соотношение передач к потерям и говорить не стоит.

Касательно Айви все немного лучше.

Да, чем он больше он с мячом, тем он хуже. Это правда – владения меньше 2 секунд (44,7%), от 2 до 6 (41,1%), больше 6 секунд (39,9%), у него нестабильный бросок (хотя лучше, чем ожидалось), а его соотношение передач к потерям ужасное, но были и проблески.

Его дуэт с Дюреном не так плох, по крайней мере, Джейлен забивал с его передач 62,7%, что говорит о каком-никаком качестве передач и о том, что Дюрен сильный финишер у кольца.

Непонятно, как использовать Айви в будущем. Он не очень любит работу без мяча, да и что ему делать без него? Уходить во вторую пятерку? Как-то странно, учитывая, что весь год вы наигрывали именно его основных боллхендлером? Возвращаемся к стратегическому мышлению. Какой у вас план на этот сезон? Отдать все Кейду? А что тогда делать Айви и зачем вы тратили год на него как на боллхендлера? Почему нельзя было лепить сразу из него каттера на двойке? Много вопросов, пока в никуда.

Светлое пятно всего этого хаоса – Джейлен Дюрен. Вот кто уж правда бенефициар кризиса команды, но непонятно почему, и главная теория сейчас, что Дюрен – просто очень хороший и талантливый игрок.

1,24 очка за владения через среднего качества пик-н-роллы Айви – это хорошо. Лучше, чем у Коллинза, Эмбиида, Джексона, Эйтона, Таунса, Порзингиса, Пелтля и еще у доброй кучи игроков. Его способность занимать позицию в «краске» тоже весьма оптимистична, он вполне способен выйти на уровень 12-14 подборов в будущем и делать это не только за счет физики. Касательно защиты самый большой вопрос. Статистически он на световые годы опережает Уайзмена лишь за счет того, что имеет в голове больше 1 извилины, чем у оппонента за место в состав. Фактически Джейлен – тоже плохой защитник, которому пока прощают это из-за того, что все-таки он новичок.

Первое, что бросается в глаза – ошибки на сменах, коммуникациях, лишняя подстраховка или ее отсутствие. Это и из-за бардака внутри «Пистонс», но и в команде нет человека, который подсказывает, что нужно делать. Сам Дюрен, понятное дело, этого делать не может.

Второе – потеря концентрации, Дюрен просто спит, но тоже можем спихнуть это на факт, что тяжело защищаться, когда вокруг тебя 4 игрока уже думаю, как потерять мяч в атаке.

Третье – пассивность. Это, пожалуй, самый тревожный знак, ведь защита складывается из умения, желания и возможности. Если нет желания, то потенциально это будет очень большой проблемой, особенно, если мы говорим о центровом.

Еще важный персонаж новой команды – Осар Томпсон.

На самом деле я до сих пор не понимаю, почему Амен считается талантливее. Вроде, как из-за того, что Амен лучше контролирует мяч и больше выглядит боллхендлером, но именно Осар показал прогресс в броске и выглядит сильным защитником, который к тому же может вести мяч. Вопрос только в том, что вы хотите от команды в этом сезоне? Побеждать и бороться за гипотетический плей-ин, в который на Востоке-то можно зацепиться и «Детройту» или развивать игроков? Мое предположение, что 25 игр надо сделать вид борьбы, 25 игр, что мы не собираемся обменивать Богдановича, Беркса, Харриса и Морриса. Обменять их и спокойно слить. Тогда Томпсона будут подводить к составу аккуратно, чтобы и увидим мы его к концу сезону на больших минут, но я заинтригован в нем и считаю его одним из самых талантливых игроков класса.

Есть еще и Айзейя Стюарт.

Один из ключевых вопросов предстоящего сезона – как совмещать Дюрена и Стюарта вместе на площадке.

Айзейя неплох в защите, но все же мне с трудом представляется он в роли плюсового защитника. Его тяжесть на ногах, которая ограничивает его защиту на дуге (40% через из-за дуги) пугает, в «краске» он лучше. Плюсы Стюарта, что вот тут вообще никогда не бывает пассивности. Мощный, габаритный, способный обороняться против центровых – это хорошее подспорье на то, чтобы стать центровым для смоллболла. К тому же, Стюарт готов принимать разные роли в нападении – быть растягивающим, играть от заслона (принес команде заслонами 5,8 очка за игру), играть пик-н-поп. К тому же, Стюарт – ментальный лидер коллектива. В общем, игрок – очень интересный, и даже могу сказать, что мой любимый из всего ростера «Пистонс», но вот как его воткнуть в ростер к Дюрену непонятно, ведь тогда у них два проблемных защитника среди больших.

Стартовая пятерка

Кейд Каннингем-Джейден Айви-Боян Богданович-Айзея Стюарт-Джейлен Дюрен

Ротация – Алек Беркс, Осар Томпсон, Джо Харрис, Монте Моррис, Киллиан Хэйс, Марвин Бэгли, Джеймс Уайзмен

Мальчики на побегушках – Сгенерированные GPT имена и фамилии игроков типа Стэнли Умуде и Маркус Сассер

Плей-офф – Нет

Плей-ин - Нет

Кейд Каннингем – франчайз – Все же да

Монти Уильямс хорош? – Если оценивать его банковский счет

Сумма извилин Уайзмена и Бэгли – 1,5

Статус на конец сезона – По-прежнему, без пика, сидя в танке

«Шарлотт»

«Сан-Антонио»

«Юта»

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Фото: Gettyimages.ru/Nic Antaya, Christian Petersen, Patrick McDermott, Gregory Shamus