Перемен! «Хьюстон»

Я долго думал, как назвать материалы про команды в этом году, и не придумал ничего гениального (предложения принимаются в комментариях) и решил назвать ее названием одной из величайших песен на русском языке. Да, во многих источниках она именуется, как «Хочу перемен», но много где и дается более емкое название. Имя нарицательное, краткое и понятное. Перемены – это главное, что ожидать от межсезонья в командах. За всю историю НБА не было ни одной команды, которая за лето не делала изменений в симбиозе офис-команда, да и отсутствие изменений – это тоже изменение, говорящее о том, что офис все устраивает (почему, как, подводные камни). От этого НБА только лучше и интереснее.

Еще одно важное уточнение. Да, цикл. Но не факт, что все команды будут текстом, как пойдет, так как у нас с Димой есть амбиции по обсуждению некоторых команд голосом, но все анонсы вы найдете здесь и на канале.

Выдохнули. Погнали.

Краткие вводные

Прошлогодний катарсис в Техасе не остался без следа. «Хьюстон» очистился настолько, что потерял по пути Джона Уолла, который при этом не очень потерял в деньгах, ну разве он и в правду не величайший? Никто не получал в здоровом состоянии больше денег без выхода на паркет – работа мечты.

Говоря о «Рокетс» последних двух лет, всегда нужно обсуждать потенциал данной франшизы и никак не текущий уровень, который ... ну, весьма спорен и сложен для оценки. В середине сезона, когда в офисе «Рокетс» вспомнили о наличии двух видеокоординаторов в студии, которые должны были смотреть и разбирать игру команды, они нашли их с предсмертной запиской: «Застрелите Джейлена Грина Кевина Портера!!!»

Впрочем, отбросив грустные пассажи касательно несмотрибельности игр «Хьюстона», все не так уж плохо. Правда.

Команде повезло на драфте. Они по-прежнему заряжены талантом, осталось этот талант правильно направлять, а вот с этим пока совсем туговато.

Проигрывать можно по-разному.

«Оклахома» в своих проигрышах переделала Гилджес-Александра, создала Дорта, что-то пытается слепить из Покушевски, играя даже в симпатичный баскетбол. Да, они не попадают в кольцо, но делают правильные вещи и экспериментируют, а «Рокетс» просто плохо играют в баскетбол. И главная проблема «Хьюстона», что офис команды и тренерский штаб ждут естественного прогресса, а не стараются максимизировать собственный труд.

Естественно это не так, но влияние тренерского штаба и, в частности, Сайласа среди всех тренеров НБА – самое спорное.

Статус: Пилот батискафа, находящегося на дне Марианской впадины, проснулся

Пришли:

Стерлинг Браун, Бобан Марьянович, Трей Берк, Тари Исон, Джабари Смит, Тай Тай Вашингтон, Уилли Колли-Стайн

Ушли:

Деннис Шредер, Кристиан Вуд, Джон Уолл

Офис и тренер

Сэм Прести задал высокий стандарт методов сброса балластов из платежной ведомости. Поговорим о том, как это делали «Ракеты»?

Джон Уолл – выкуп, Эрик Гордон все еще тут, Деннис Шредер – Деннис Шредер, Даниэль Тайс – тоже Деннис Шредер, а за Кристиана Вуда вы получаете 4 «ничего» и игрока под 26-м пиком. Резюмируем:

За 5 ветеранов или опытных игроков вы получили 26-й пик. Равнять всех по Прести не совсем корректно, ведь он продаст и Криштиану Роналду за 100 миллионов в «Реал» в 2022 году, но все же получить за 5 игроков настолько мало...

Из позитивного – продление Тейта на хорошие деньги, толку от этого мало, ведь когда его контракт закончится, «Рокетс» только-только подойдут к плей-офф и там нужно платить уже другие деньги.

Зато повезло на драфте.

Паоло Банкеро выглядел наилучшим вариантом только в глазах людей, которые ни разу не видели игру Банкеро и Шенгюна. Их потенциальное сочетание на площадке будет напоминать очень нелепый групповой секс, где краска будете выполнять роль... Впрочем ладно, не работает это вместе, я это хотел сказать.

А вот Смит – работает.

Если это будет тот Смит, который забрался так высоко. Кстати, почему он забрался так высоко и почему провалился в летней лиге?

Во-первых, на каждом драфте определенные скиллы будут цениться всегда выше, чем на другом. 20 лет назад это была физика, сейчас потенциал шутера и защита на мяче. Примечательно, что Смит умеет хорошо делать две вещи – бросать и защищаться на мяче. А вот дальше – головная боль тренерского штаба. Ведь забирая игрока под третьим пиком, вы сохраняете определенные надежды, что там точно монстр, который подомнет всю лигу под себя. И с этим к Смиту будут вопросы.

Джабари Смит, если его оставить таким, какой он есть, вполне может стать лучшим 3 and D в истории баскетбола.

Проблема Смита в том, что он попал в лучшее для себя время в истории баскетбола, когда ценится хорошая личная защита и хороший потенциал шутера. В любое другое время Смит не смог бы попасть и в топ-5 драфта, и это нисколько не говорит о его потенциале, что он провалится или обречен на успех.

Джабари Смит, которого будут пытаться развивать, диверсифицируя его навыки – это риск. За периметром его плюсов все очень расплывчато и сложно. Он плохо ведет мяч, плохо идет в проходы, плохо видит партнеров, теряется в зоне и не всегда хорошо защищается командно.

Тем более в «Хьюстоне». Летняя лига смутила многих, но и заинтриговала. Повторюсь, мы не знаем личностные качества Смита, но попытки заигрывать его центровым выглядят странно и опасно для его будущего, но это все же только летняя лига.

Весь сезон Сайласа – это полная свобода для развития игроков, что иногда работает при должном уровне профессионализма и нужному подходу к делу, но не у Грина, который в 18 лет просил называть его Кобе, который страдал эгоизмом в G-лиге, которого растили как суперзвезду последние 5 лет.

Дайте свободу Смиту, и вы можете серьезно рискнуть всем его потенциалом, потому что там нужна серьезная работа, его нужно водить за ручку и учить что делать, если не с нуля, то почти. Нужно запирать его с двумя новыми видеокоординаторами в студии и смотреть на свои ошибки.

Конечно, если Смит окажется профессионалом и начнет сам работать над своими минусами, как это сделал Мобли в прошлое межсезонье, тренируясь с Адамсом, то многое решится само собой, но тут мы ставим знак вопроса и двигаемся дальше.

Вообще работа с молодыми игроками – главная претензия к «Рокетс», а учитывая процесс перестройки через драфт, то это уже близко к приговору. Давайте детальнее.

Джош Кристофер – талантливый школьник (топ-10 своего года), который имеет проблемы с броском. Лучший процент из-за дуги – декабрь, худший – март. Март, если что, наступает позже по календарному году НБА.

Усман Гаруба – европеец, которому нужно найти подходящую роль за океаном, но учитывая данные, то имеет потенциал второй защитной пятерки. Сыграл 24 игры, находясь в основном в фарме.

Алперен Шенгюн – талантлив от природы, его вспышки были позитивны, но его так и не пытались адаптировать в системе НБА. Можно начать играть каты через передачу из хай поста от Шенгюна, так начинали и Йокич и Марк Газоль и Сабонис, а у вас к тому же 2 атлетичных гарда. Поэтому успех Алперена весьма индивидуален и не так уже сильно на него влияли Сайлас и штаб. Потенциала там куда больше.

Кевин Портер-младший – по-прежнему проблемы в голове, но их решить почти уже невозможно. Там бардак погрязнее Бизли и Уэста.

Сайлас не производит впечатление тренера, который придет и наведет порядок, но зато офис команды неплохо поработал на тренерском рынке и добавил как минимум трех человек в штат: Лайонела Холлинса (будет отвечать за защиту, grit&grind – это его детище во многом), Махмуд Абдельфаттах (будет отвечать за развитие игроков), Майка Батиста, знакомого Стивена Сайласа, который по источникам «Атлетика» очень даже авторитетен среди игроков.

В этом направлении Стоун сделал очень качественные изменения, и сам Сайлас может продолжить экспериментировать с нападением.

Да и сам Сайлас – личность спорная, но не без таланта. Он принял команду с истеричным Харденом, ему дали полных эгоизма молодых игроков и Джона Уолла. И к концу второго сезона команда показала прогресс, последние два месяца «Рокетс» показывали лучшие цифры в атаке (очки, ассисты к потерям, % попадания), да и в защите была тенденция хотя бы к средним цифрам по лиге. Это может быть засчитано за прогресс, почему нет? Следующий сезон для Сайласа определяющий. Во-первых, мы поймем движение, а вернее развитие молодых игроков и поймем степень влияния Сайласа на игру. Насколько он управляет коллективом, раздевалкой, влияет ли на игру Грина и Портера, слушают ли они его, могут ли развиваться при нем и оставаться системными, как он работает над слабыми сторонами. Главное – как он умеет адаптировать молодой коллектив по ходу игр и сезона, как играет в концовках, будет ли тенденция, что «Хьюстон» начнет в решающие минуты играть лучше и выигрывать? Все это вопросы следующего сезона. Пока Сайлас ближе к уходу, чем к продлению, если честно. Его влияние на команду кажется слишком невзрачным.

В целом, любая качественная молодая команда должна строиться через ветеранов и сильный тренерский штаб. Что с ветеранами?

Уолл ушел, но это больше как плюс, ведь его деструктивное влияние уже немного ощущалось в молодых игроках, остался Гордон, хотя скорее из-за высокой цены, чем из-за необходимости. С ветеранами в команде все не так интересно и весело, вероятно, что в лагере они тоже не появятся, насколько это хорошо или плохо – увидим позже.

Звезда – Джейлен Грин

Как я и говорил раньше, Грин провалит старт первого сезона и вырулит на что-то понятное к концу, как Эдвардс. Это нормально. Молодой айзо скорер с огромным талантом после прихода в лигу должен привыкнуть.

Во-первых, к более сложной защите, где есть зона, микс, персональная опека. Дроп и box and one. Все это не приходит сиюминутно и игрока его позиции нужно было время.

Во-вторых, к скоростям, темпу, к партнеру.

В-третьих, к восстановлению между играми.

И да, это все сложно, Грин прошел первые проверки, но дальше будет только сложнее.

Энтони Эдвардс скорер на любом уровне, как говорят в США – triple threat, проход, средняя, дальний бросок. Он уже один из лучших в лиге по части быстрых владений и может претендовать на сравнения с молодым Леброном в миниатюре (цифры подтверждают), и он уже играет боллхендлера в атаке, зачастую заказывая комбинации, да и в защите Эдвардс выглядит внушительно.

Джейлен Грин не факт, что сумеет это делать.

В связке Эдвардса и «Миннесоты» важно понимать, что Энтони несмотря на весь пафос максимально круто впитывает все вокруг и его рабочая этика уже на уровне лучших игроков лиги. Это говорят источники внутри, да это видно и за пределами площадки. Он учился у Рубио, принимает идеи Финча, при чем начал переучиваться еще в первом сезоне, а нападения у Криса не самое легкое.

Джейлен Грин пока приходит играть в стритбол, он может стучать мячом по 15 секунд в атаке, бесполезно пытаясь совершить айзо и это не реинкарнация Джеймса Хардена, это просто плохой баскетбол.

Удивительная статистика, вот кто его ролевые модели? Бил, Букер, Митчелл, Лавин? У всех них большое количество владений, где они держат мяч 6 секунд и больше, но все же разница есть.

Да, у Грина прошел только первый сезон и сравнивать его с опытными игроками не совсем корректно, да и не только вина Грина здесь. Тот же Митчелл владеет столько мячом, чтобы найти лучший пик-н-ролл, а это не только его задача, но и скринеров. Но все же важно понимать, что если опытные игроки через долгие владения находят наилучшие возможности и не сильно теряют в эффективности, а Грин пока сейчас теряется и не знает что делать с мячом.

Что дальше спросите вы?

Зависит от тренерского штаба – отвечу вам я.

В худшем случае – комбогард с плохой защитой и низкой вариативностью в нападении. Да, Бил или Лавин.

В лучшем? Кобе и правда подходит, но остаются вопросы про защиту. Грин не лишен интеллекта, а к физическим данным вопросов почти нет. Он мелковат, но он первогодка, его тело будет меняться. Что касается желания и умения, то тут тоже вопрос к тренерскому штабу и как они будут с ним работать. Тот же Лавин в защите играть хочет, но не умеет и не понимает как, но вспомните его тренеров?

Кто еще?

Кевин Портер - это сложно.

Сложно для всех. При очевидном таланте, работать с ним почти никто не хочет, а из тех кто хочет, будет обречен на постоянные проблемы вне площадки – не тот номер, расизм, суицидальные мысли, а он в лиге только 3 года.

И да, он очень талантливый. Глупо отрицать.

Дело даже не в его физике, возможностях или таланте. Играя в ужасный баскетбол он делает линейку 15,6+4,4+6,2 с 41,5%-37,5%-64,2%. Все, кроме штрафных, в пределах нормы для молодого баскетболиста. Даже проценты, вполне солидные для игрока, играющего вне системы и при сливных сезонах.

Но реально ли его встроить в систему?

Его баскетбол по-прежнему трудный для понимания, просмотра и нет надежды, что там будет движение в сторону... эм ... Букера? Не знаю, ладно. Вполне вероятно, что тут все же приземленный Джордан Кларксон.

Сомневается и офис. Да, сейчас все говорят, что обе стороны заинтересованы и будет вам счастье, но разброс большой. Кто-то говорит о 100 на 4, как у Анферни Саймонса, а кто-то о контракте в стиле Хертера (64 на 3), истина думаю по середине, но я бы боялся давать человеку с психическими проблемами контракт на срок больше 3 лет.

Говоря о Портере нужно учитывать такие факторы, как будущая совместимость, влияние на раздевалку, умение адаптироваться. Все это сложно.

Стефон Марбери, Стив Фрэнсис – они были прекрасными игроками, но и козлами, едва ли они были нужны серьезным командам.

Куда интереснее развитие Алперена Шенгюна – вот где вопросы актуальны и насущны. Я вам даже так скажу, сейчас идеальное время для Шенгюна и команды, в которой он будет.

У вас перед глазами есть истории Йокича, Сабониса, Марка Газоля и других. Вы видите их слабые и сильные стороны, вы знаете, что можно из него сделать.

Немного мыслей.

Игрок А в первый год в лиге – 9,6+5,5+2,6

Игрок Б в первый год в лиге – 10+7+2,4

Б – это Йокич, А – Шенгюн.

Ну какой Йокич – спросите вы. В офисе «Денвера» говорили примерно тоже самое, когда выбирали между Нуркичем и двукратным MVP.

Я ничего не говорю, просто привожу цифры. Шенгюн с запасом умнейший игрок команды и показывает удивительное понимание игры, играя с двумя доминирующими на мяче игроками. Шутка ли, но у Шенгюна и Грина одинаковое количество и передач и потерь, но разница в касаниях и игровом времени колоссальная – 48,6 против 37,6 и +11 минут игрового времени в среднем больше у Джейлена.

История интересная, у вас перед глазами пример взаимодействия Мюррея и Йокича и возможность сделать копию с апдейтом, но здесь придется сильно работать над движением без мяча, а это не самая сильная сторона команды сейчас. «Рокетс» играли второй темп в лиге, но средняя дистанция за игру, пройденная командой лишь 20-я в лиге. Очень напоминает тактику беги-бросай. И кстати темп – тоже проблема для Шенгюна. Тот же «Денвер» катает 19-й и всем доволен. Будем честны, Шенгюн не игрок быстрого нападения, он может быть римраннером, но только против определенных соперников. Его игра – это пост-ап, увидеть кат, отдать хэндофф или сделать оффскрин. Все это больше про игру, когда вы прибегаете, занимаете позицию и начинаете играть комбинации. Совсем не «Рокетс». С другой стороны, подумайте – Йокич провел первый сезон в команде с результатом 33-49, тоже не самой сильной, но не сливающей явно, а Шенгюн был в команде, где могли сделать выговор за победу. И он был хорош.

В общем-то парадокс понятен. Шенгюн безумно талантлив, но не совсем понятно его будущее именно в «Хьюстоне» – какая он опция, что с ним делать, кого под кого подстраивать и это мы не обсуждали защиту, к которой как раз вопросов много.

Стартовая пятерка

Кевин Портер-Джейлен Грин-Джейшон Тейт-Джабари Смит-Алперен Шенгюн

На бумаге у вас потенциально два боллхендлера, способных играть в айзо, также Шенгюн, любящий повозиться с мячом и отдать передачу. Уже интересно, а еще есть Смит и Тейт для 3-and-D. Нет, побеждать они не будут и 30 побед будет уже сенсацией, но потенциально они очень даже укомплектованы на следующие несколько лет.

Эрик Гордон, Усман Гаруба, Джош Кристофер, Тари Исон, Тай Тай Вашингтон

Продажа Эрика Гордона не из легких задач, ведь если его срезать и подсчитать кольца, то ему уже все 110 лет, а если делать выводы по медицинской книжке, то все 210, да и 20 миллионов в следующем году никому неинтересны, даже «Филадельфии Рокетс».

Предположу, что этот сезон будет определяющим для Кристофера. При всем его таланте, его бросок по-прежнему спорен, как и его совместимость. Он свингмен с тягой к мячу, что-то вроде Эвана Тернера со вспышками раннего Батлера. Интересно, но не в 2022 году и не в этом ростере.

Усман Гаруба должен получить шанс в этом году. Лайонель Холлинс любит таких игроков, которые готовы пахать в лиге. Другое дело, что на площадке ему будет сложно найти место. Потенциально, если он находит свой бросок, вы можете вытащить из стартовой пятерки Тейта или Портера и пытаться сыграть большим составом, где Смит и Гаруба могут играть в полный размен, если не находит, то вы получаете смолл болл, заменив Алперена на испанца, но все это на бумаге и пока дальше физических возможностей и желания не заходит. Вполне вероятно, что мы увидим и грустную историю твинера, где он слишком мал для центрового, но не имеет броска для тяжелого форварда.

Тай Тай Вашингтон слишком типичный проспект из студентов. Мы понимаем, что его потенциал ограничен, а его роль в команде может варьироваться от Трея Берка до Иммануэля Куикли, но ведь иногда получается Тайриз Макси? В случае с Вашингтоном все не так очевидно. Его склонность к средним броскам вызывает опасения, так как его бросок и флоатер выглядят не очень хорошо, если мы рассматриваем его как игрока НБА на больших минутах.

Тари Исон – потенциальный двусторонний форвард. Не реализовал себя в первый год, привык к лиге и набрал мышц и выдал сильный второй год, попутно вызывая вопросы у скаутов. Все хорошо, но Исон слишком неопределенный игрок для лиги. Может ли при должном отношении к делу и упорству тренерского штаба получиться хороший двусторонний игрок? Да, но и Майкл Кидд-Гилкрист считался таковым, а бросок достаточно проблемная зона для Исона и пока больших тенденций для изменений там нет. В летней лиге его пробовали большим – спорно, но интересно.

Браун, Марьянович, Берк очень спорные опции, которые не так сильно нужны команде. Могут играть, но ситуационно, последнего вообще нужно поскорее убрать из ростера, чтобы ничему не научил молодежь, что умеет сам. Браун, очевидно, захочет найти контендера, а Бобан – просто классный, но что ему делать в этом ростере не совсем понятно. Интересен Уилли Коули-Стайн – low risk and high reward. Неизвестно про его желание играть в баскетбол, но когда-то он был очень хорош.

Плей-офф – Нет

Плей-ин – Нет

Обмен Эрика Гордона – Нет

Выкуп Эрика Гордона - Да

Увольнение Стивена Сайласа - Возможно

2 извилины на двух боллхендлеров – Спорно

Статус на конец сезона – Перебор таланта с отсутствием результата

P.S. Буду всем рад в Telegram канале. Там больше новостей, обзоров и много всего, что вам понравится.

Telegram God Damn It!

YouTube

Поддержать проект

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Kevin C. Cox, Sarah Stier, Bob Levey; East News/AP Photo/David J. Phillip, Gregory Shamus/Getty Images/AFP, AP Photo/Tony Dejak