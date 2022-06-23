Драфт НБА-2022. Онлайн

Онлайн драфта НБА.

В ночь с четверга на пятницу в 03:00 по московскому времени (20:00 по Нью-Йорку) в бруклинском «Барклайз-Центре» пройдет церемония драфта НБА. Первый выбор – у «Орландо», за ним будут выбирать «Оклахома-Сити», «Хьюстон» и «Сакраменто». Счастливые новички, неожиданные выборы, нервные сделки в попытке подняться или опустить в порядке драфта... пока мы все в ожидании, вот что можно почитать о драфте заранее:

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов

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