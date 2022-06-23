God Damn It!
Блог
Live

Драфт НБА-2022. Онлайн

Чет Холмгрен
Джабари Смит
НБА НБА
Паоло Банкеро
драфт НБА драфт НБА
Баскетбол Баскетбол

Онлайн драфта НБА.

В ночь с четверга на пятницу в 03:00 по московскому времени (20:00 по Нью-Йорку) в бруклинском «Барклайз-Центре» пройдет церемония драфта НБА. Первый выбор – у «Орландо», за ним будут выбирать «Оклахома-Сити», «Хьюстон» и «Сакраменто». Счастливые новички, неожиданные выборы, нервные сделки в попытке подняться или опустить в порядке драфта... пока мы все в ожидании, вот что можно почитать о драфте заранее:

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов

Рейтинг от этого блога: 30-21 | 20-11 | Топ-10

Агрегатор экспертов-прогнозистов

Плюс: традиционная ссылка на ликбез по тому, что вообще такое драфт и зачем он нужен

Традиционный онлайн тоже здесь – но в новом формате! Настраивайте сортировку снизу вверх или наоборот, выбирайте опцию «только ключевые новости», если вам не нужны слухи и обсуждения, только факты:

Если онлайн не отображается у вас в приложении «Баскетбол», установите, пожалуйста, флагманское приложение Sports.ru (iOS | Android) или перейдите на сайт в браузере.

 

Напомним порядок выбора в первом раунде:

  1. Орландо

  2. Оклахома-Сити

  3. Хьюстон

  4. Сакраменто

  5. Детройт

  6. Индиана

  7. Портленд

  8. Новый Орлеан

  9. Сан-Антонио

  10. Вашингтон

  11. Нью-Йорк

  12. Оклахома-Сити

  13. Шарлотт

  14. Кливленд

  15. Шарлотт

  16. Атланта

  17. Хьюстон

  18. Чикаго

  19. Миннесота

  20. Сан-Антонио

  21. Денвер

  22. Мемфис

  23. Филадельфия

  24. Милуоки

  25. Сан-Антонио

  26. Даллас (этого игрока получит Хьюстон, когда завершат обмен Кристиана Вуда)

  27. Майами

  28. Голден Стэйт

  29. Мемфис

  30. Оклахома (этого игрока получит Денвер, когда завершат обмен Джамайкла Грина)

Россияне, доступные на драфте НБА-2022:

Это, как уже сказано, все игроки 2000 года рождения. В том числе Никита Михайловский, прошлый сезон проскучавший в Австралии, Владислав Одиноков, завершавший сезон в "Парме", Александр Шашков из "Нижнего Новгорода". Все они в прошлые сезоны подавали заявки на драфт, но в последний момент отзывали их из-за нулевых шансов быть выбранными.

Но не только они. В этот раз свою кандидатуру в списке оставил 20-летний свингмен Павел Савков из испанской "Басконии". Кроме того, на драфт выходит 20-летний форвард теперь уже ЦСКА Самсон Руженцев. В отличие от Савкова, он заявку не подавал - он тоже на драфте автоматически. Редкое правило: Самсон играл за американский колледж, но оставил его и подписал контракт с сербской "Мегой". А это означает автоматическую доступность к выбору через год после перехода из американской любительской системы в профессионалы.

Таких случаев становится все больше, но Руженцеву об этом не сообщили.

Ни одному из россиян не прогнозируют выбора на драфте-2022.

Ежегодный вопрос: а зачем вообще выходить на драфт, если проще быть свободным агентом и перейти в ту команду, которую хочешь?

Короткий ответ: потому что так нельзя, все игроки обязательно проходят через драфт.

Более подробный ответ: все мы раз в жизни были на драфте. Большинство профессиональных баскетболистов НБА выходили на драфт по собственной инициативе - подавали заявку. В год драфта игрок должен уже не учиться в американской школе и ему должно исполняться не менее 19 - и тогда он может отправить письмо в офис НБА с просьбой включить его имя в число доступных для выбора игроков.

Но если человек не подавал заявку? Он обязательно будет на драфте автоматически. Если учился в Америке - то когда отыграет все 4 года в спортивной команде. Если не учился - то в год своего 22-летия.

Так что если вы родились в 2000 году - сегодня вас могут задрафтовать в НБА. Но вряд ли станут, жаль рушить ваши мечты.

"Кингз" по сути используют свой выбор во втором раунде на европейца, но сразу такого, кто может помочь в ближайшие сезоны, а не будет медленно взрослеть за океаном и терять актуальность. 26-летний Везенков из "Олимпиакоса" в прошлом сезоне попал в первую сборную Евролиги и, видимо, готов попробовать силы и в НБА.

Обмен Везенкова - хорошая иллюстрация того, что выбор игрока из Европы в поздних номерах драфта (Саша был 57-м номером в 2017-м) не всегда становится наручниками для баскетболиста, сковывающими его карьеру в Америке. Да, иногда игрок не получает хороший контракт с выбравшей его когда-то командой, потому что у той уже сменились цели, задачи, планы. Но если есть другая заинтересованная команда, то выход из ситуации всегда найдется. Поэтому, к примеру, если Василие Мицич из "Эфеса" так сильно не хочет играть за "Оклахому", то сегодня - лучший день для агентов серба, чтобы придумать обмен. Агенты Везенкова справились.

Обмен

«Лейкерс» тоже нацелились на кого-то во втором раунде, а потому заполучили 35-й пик от «Орландо» в обмен на будущий пик второго раунда и деньги.

Обмен

До начала еще много часов, а есть уже первые движения:

"Сакраменто" меняет 49-й номер драфта в "Кливленд" на права на Сашу Везенкова

Драфт НБА начнется в 03:00 мск

Сегодня почти шесть десятков игроков из студенческого баскетбола, европейских и австралийских клубов, а также Лиги Развития НБА и, возможно, полупрофессиональной американской лиги "Овертайм Элит" услышат свое имя, объявленное комиссионером НБА или его заместителем. 3,5 часа, 30 команд, 2 раунда, 58 выборов.

Почему 58, а не 60? "Майами" и "Милуоки" были лишены пиков второго раунда за неправомерные переговоры с Кайлом Лаури и Богданом Богдановичем соответственно год и два года назад. Это выборы в самом конце драфта.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные