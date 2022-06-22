Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков

Топ-10, начинаем «болеть с детства».
10. Джонни Дэвис
Атакующий защитник, «Висконсин», второкурсник, 20 лет
Статистика - 19,7+8,2+2,1+1,2+2,3, линейка – 42,7%-30,6%-79,1%
196 сантиметров, 88 килограмм
Вингспан – 204 см
Похожие игроки – Джимми Батлер, пока для бедных
Кому может пригодиться?
Известные просмотры: «Детройт», «Индиана», «Оклахома», «Сперс», «Вашингтон»
Плюсы:
- Защитник мечты – комбинация скорости, крепкого корпуса, подвижности и умения. Вас удивит его умение обходить заслоны, потому что у того же Брэнама это вызывает сложности, но Дэвис работает очень умело, очень ловкий
- Потенциальный защитник на 1-3
- Так ладно, я думаю вы не заметили – ОЧЕНЬ ХОРОШО ОБХОДИТ ЗАСЛОНЫ! Это действительно важно в контексте защиты в НБА
- Игра на линиях передач – очень хорошая, он быстрый и умный, хорошо помогает, дисциплинированный
- Атлетичен в проходах, использует физику, при этом сохраняет ловкость рук
- Он не взрывной, но каждый раз, когда он атакует кольцо, ты не ждем от него ничего выдающегося, а он показывает постеры и данки через людей после спин-мувов
- Очень интригует его скилл обходить блоки, его руки очень ловкие, он не Кайри, но что-то на уровне Макси, как минимум
- Он не амбидекстр, но иногда кажется, что да – лучшая слабая рука на драфте? Возможно, да, в это верится
- Больше 6 штрафных за игру, хотя 79% и не выдающаяся цифра, но вполне сносная для студента, особенно, который так хорош в завершении атак при контакте
- Очень богатый арсенал в атаке – пик-н-ролл с броском на средней, немного пост-апов, изоляции
- Хорошая работа ног, степбеки, спины. Я хвалил Брэнама за сложные броски, но не могу сказать, что Дэвис хуже
- Оффскрин и пик-н-ролл – это его продающие скиллы, интересен в роли Букера это сезона
- Хитрый игрок, часто делает обман в сторону ухода через скрин и проходит по противоположной стороне
- Он first-shoot опция, но это не значит, что он как Грин или Харди перед драфтом, он вполне способен двигать мяч, если игрок открыт
- Несмотря на 25-8 игра «Висконсина» была далека от идеала, особенно в части бигменов. Собственно, на пик-н-ролле Дэвиса % реализации даже не 50%, интересно представить, что там на самом деле
- Настоящая хасл-машина, играл 34 минуты, боролся за подборы, играл в защите. Есть качества, которые в лиге ценятся очень сильно
- Лидерские качества
Минусы:
- Нестабильный шутер – начал сезон с 37%, закончил с 23% из-за дуги, хотя возможно это из-за травмы ноги
- Он не взрывной игрок, его первый шаг вызывает вопросы и сомнения, также были проблемы с игрой в посте, на уровне НБА это будет еще сложнее
- Он не обладает шикарным дриблингом, часто совершает глупые потери на ведении
- Его выбор броска – ладно, окей, не буду стариком, но вопросы есть, ибо зачастую он слишком уверен в себе
- Не всегда был хорошо против римпротекторов несмотря на свою ловкость
- Нужно поменьше вестись на фейки в защите
- Слишком трудно встроить в систему НБА, нужно немного переучивать
Мнение:
Уверенность: 8; Соответствие: 7,5; Талант: 8; Готовность к лиге: 8
Пожалуй, Дэвис – один из первых игроков, который, пожалуй, может быть одним из ментальных лидеров команды, которая его выберет.
В общем-то, Дэвис не сильнее, не быстрее и не выше своих кандидатов, да и второгодка, но вот незадача – этот парень точно без ментальных проблем, точно будет играть и хотеть играть за тебя и не подведет в трудную минуту – для интереса откройте список первых номеров драфта за последние 10 и найдите 3 людей, которые полностью адекватны.
К тому же, у Дэвиса хороший прогресс после первого сезона, да и его конкурентоспособность развита лучше других, и если вам нужен надежный вариант, который точно будет заинтересован в победах – это он.
В резюме Дэвиса можно добавить и его выдающийся сезон в NCAA, мне, пожалуй, тяжело сказать, кто был точно лучше него и был ли? Тчибве? Возможно, но это студенческая звезда, всем понятно.
9. Шейдон Шарп
Атакующий защитник, «Кентукки», первогодка, 19 лет
Статистика - 27+5+3 в NBA2K
195 сантиметров, 90 килограмм
Вингспан – 212 см
Похожие игроки – Джейлен Грин похуже, Энтони Эдвардс сильно хуже и без защиты
Кому может пригодиться? Генеральному менеджеру с железными кохонес
Известные просмотры: 8 команд
Все что вы услышите (прочитаете) дальше делите или умножайте на два, его все равно никто не видел со школы, а потому делать какие-то выводы тяжело.
Плюсы:
- Я помню как я писал о Моранте в 2019-м году и сейчас схожие ощущения, его атлетизм, если и уступает Джа, то совсем немного, лишь самую малость
- Лучший атлет драфта, настоящая данк-машина с каким-то запредельным уровень контроля тела и пружин в ногах
- Я хвалил Дэвиса за ловкость, но Шарп... Шарп – это другое, это эстетика, красота и история об отсутствии рамок у возможностей человеческого тела, чрезмерно ловкий
- Уникальная работа ног для такого молодого игрока – это касается и проходов и бросков. Его пулл-апы – особая история, никто на драфте и близко не бросает в движении так хорошо
- Кроссовер, степбек, сайд-степ, спин-мув – все эти непонятные слова в арсенале движений Шарпа
- Его возможность забивать поражает, по всему что видел – он был слишком силен, уничтожал любого соперника один-на-один
- Если его научат играть в пик-н-ролл, он будет может стать лучше Била или Лавина
- Очень хорошая механика броска, хороший баланс тела
- Он не глупый игрок, жадный, эгоистичный – может, но не глупый и когда хочет отдает хорошие передачи
Минусы:
- Многие критикуют его первый шаг, но я более лоялен, не вижу ничего критичного
- Часто заигрывается, обожает владения по 10 секунд. Работа с мячом, изоляции – это его баскетбол
- Разумеется, не командный игрок
- Ловкий, но не самый техничный. Дриблинг не будет его главным преимуществом
- Разумеется, плохо играет без мяча
- Разумеется, сейчас худший защитник в топ-30? Ленивый, не такой дисциплинированный, часто ленится
- Если вас не смущает, то как он кинул команду и тренера, то я не знаю, что вас должно смутить
- Его эго больше его скиллов, пока, по крайней мере
- Прямолинеен (не в плане завершения), но вы знаете, что если он с мячом, то он будет атаковать
Мнение:
Уверенность: 6; Соответствие: 8; Талант: 10; Готовность к лиге: 8
Немного занудства. Вообще Шарп планировал быть на драфте 2023, но переквалифицировался и появился в команде во втором семестре, вроде бы все думали, что появится на площадке в следующем сезоне, но он, посоветовавшись с родителями решил потренироваться и выставиться на драфт 2022. Конец.
Никакой уверенности в Шарпе – нет, он рос, как звезда, играл, как звезда и ощущал себя звездой.
У него звериный атлетизм, который был хорош на фоне игроков, которые даже не все поступили в колледже. И да, он был хорош и силен, обыгрывая практически каждого, но сравнивая его с Грином и Эдвардсом – он хуже, да еще и пропустил важнейший год для переходного периода.
Что там было с ним за год? Никто не знает, но все заинтригованы. Харди, например, сезон сыграл и провалил, Шарп не сыграл и в топ-10, а это кое о чем, да говорит.
Мне тяжело представить, что на уровне НБА Шарп сразу может играть, как играл, а играл он исключительно от атлетизма, поэтому вопросом по нему огромная масса. Он явно не настолько хорош в понимании пик-н-ролла и явно не настолько хитер и идеален, как слешер, а ведь все его ролевые модели играют либо от первого, либо от второго (Лавин, Бил, Эдвардс, Грин), да и его транзишн весьма спорный.
В общем, главная загадка драфта. Вернемся через 5 лет и обсудим.
8. Дайсон Дэниэльс
Свингмен, «G-лига Игнайт», 19 лет
Статистика - 11,0+6,3+4,5+2,0+2,7, линейка – 45,4%-27,3%-52,5%
200 сантиметров, 90 килограмм
Вингспан – 209 см
Похожие игроки – Кайл Андерсон, Бен Симмонс с плохим, но броском, но без атлетизма, Лонзо Болл, который рос без мяча
Кому может пригодиться? Тем, кто хотел Бена Симмонса, который хотя бы чуть-чуть думал о кольце
Известные просмотры: 8 команд
Плюсы:
- Пожалуй, первый защитник драфта, который показал, что способен защищаться по всей площадке
- Фантастическая работа на заслонах в защите, очень гибок и аккуратен
- Хорошо использует периферическое зрение и пытается предугадывать линии передач
- 2 перехвата за игру! Огромное значение
- 0,8 блока для его позиции – это много
- Высокая латеральная подвижность
- Креативный плеймейкер, ему сложно играть пик-н-ролл, но зато он хорошо видит игроков, врожденное качество. В целом, достаточно высокий IQ
- Умеет делать драйв-н-кик, очень хорошо понимает движение игроков
- Умный плеймейкер в транзишине
- Неплохой подбирающий для своих габаритов
- Мягкий флоатер, но слишком предсказуемый для НБА
- Сносная работа ног, за счет которой может набирать очки
Минусы:
- 30%, включая 28,6% с catch&shoot – это больно, только 11 из 33, когда бросал без опеки
- Не могу назвать его механику плохой, мне она даже нравится, хотя очевидно она медленная и не слишком автоматическая
- У него нет дриблинга для скоринга, слишком неаккуратный, да и слишком очевидный
- 25% в изоляциях
- Он хитрый и где-то находит пространство катами, но все это не слишком радует
- Нет среднего броска
- 52,5% СО ШТРАФА!
- Бросок в движении – отсутствует, как скилл
Мнение:
Уверенность: 7; Соответствие: 7; Талант: 9; Готовность к лиге: 8
Дэниэлс на уровне юниоров считался в Австралии гораздо талантливее Гидди примерно во всем – они оба считались разыгрывающими, вот только Дайсон был везде чуть лучше, кроме броска, разумеется.
По многим скаутам, Дайсон – лучший защитник периметра и это возможно, чрезмерно гибок и ловок для себя, координация, ум и латеральная подвижность.
Всех интригует его розыгрыш, но все же бей-беги G-лиги слишком пока смущает, например, Дэйшен Никс пока не факт, что даже в лиге останется, хотя признаться говоря, что я тоже заинтригован его ассистами.
Возможно, лучший пасующий после подбора? Да, это правда, очень хорошо двигает мяч по всей атаке, его даже с Лонзо сравнивали, что в целом похоже, пусть и отчасти на правду.
Что смущает по-настоящему – это призрак маленького Бена Симмонса без атлетизма последнего, когда от Дайсона будут отходить на три шага и весь его розыгрыш улетит в форточку, его арсенал движений в нападении сводится к уходу влево и спин-муву, что выучили уже даже сейчас, броска в движении, со штрафа нет, хотя его механика не так плоха. Здесь реет над просмотром огромный красный флаг с вопросом о нападении, но его защита хороша уже сейчас и его главный продающий скилл.
7. Эй Джей Гриффин
Атакующий защитник, Дьюк», первокурсник, 18 лет
Статистика - 10,4+3,9+1,0+0,5+0,6, линейка – 49,3%-44,7%-79,2%
198 сантиметров, 100 килограмм
Вингспан – 209 см
Похожие игроки – Дезмонд Бейн
Кому может пригодиться? Бросающий винг? Да всем, правда в топ-10? Это сложно, но «Пеликанс» выглядят вариантом
Известные просмотры: «Пеликанс», «Портленд»
Плюсы:
- Ну 44,7% из-за дуги в 18 лет в первый сезон за «Дьюк», знаете ли – это сильно
- У меня есть вопросы к его механике, ибо ноги стоят на ширине от луны до марса и обратно, но в целом она работает
- 43% в спот-апах – сильный скилл для НБА
- Хорошо играет без мяча, знает свою роль и движение по периметру
- Сайд-степ, степбек, переводы за спиной – сильно угрожает из-за дуги при любой позиции, делает все достаточно легко, чтобы верить в угрозу с его стороны на уровне НБА
- В колледже и правда на периметре бросал через руки, в движении, с дриблинга, как угодно
- Нет, ну 45,3% реализация в движении – это очень круто
- На удивление может бросать и со средней, достаточно мягкая кисть
- Он не идеальный атлет, но его работа рук и иногда ног вызывает уважение и надежду на скоринг в НБА
- Умеет финишировать с контактом, любит играть миссматч
- Пару раз удивлял игре в пост-апе, видно, что только учится, но у него получается и он быстро учится
- Какая-то шутка, но 87,5% с катов, хорошая нацеленность на кольцо
Минусы:
- Плохой защитник периметра – его латеральная подвижность слаба и сильно смущает, он пускает слишком легко соперников
- Не лучшая работа ног в защите, плохо меняет направления
- Не самый умный защитник, плохо видит забегания, часто пропускает за спину
- Часто «засыпает» в защите
- Габаритный, но не хватает концентрации
- Испытывает проблем на заслонах – он крупный, но всего 6’6, что заставит его играть его против быстрый игроков
- Были вспышки позитивной защиты – его сложно продавить, он хорош в пост-апах и так далее, где нужно сила
- Первый шаг слабый, а дриблинг, пусть и неплохой, но часто ошибается на ведении, не самый аккуратный
- Не атлет, вот прям совсем, не знаю, в школе делал очень крутые данки, но сейчас заметно крупнее. Ощущение, что его слишком перекачали, я называю данный процесс превращения в кеглю «Огаллинариванием», прошу запатентовать
- Не глупый игрок и иногда отдает хорошие передачи, но все же может делать это чаще
- Много проблем с коленями, много пропустил в последний год школы, да и операция перед сезоном в NCAA
- Проблемный против заслонов, плохо обходит, с ним будет сложно играть без полного размена
Мнение:
Уверенность: 7,5; Соответствие: 8; Талант: 8; Готовность к лиге: 7,5
Вы знаете, Гриффин, очень интересный персонаж с точки зрения оценки менеджеров.
Я скажу странную вещь, если вы видите в нем шутера, который получит большой объем бросков и не хотите заставлять его бегать за каждым игроком в защите, а также у вас есть универсальные защитники, готовые к размену, то вы можете приятно удивиться, потому что у вас появится скоринг опция с потенциалом к набору 20+ очков и с лучшим бросковым потенциалом среди лотерейных игроков, не считая одного парня выше. В это случае, на него можно потратить и топ-6 пик.
Если вы ищите талантливого парня, которого хотите развивать, как универсала, то конечно нет смысла тратить на него и 15-й пик и даже ниже, поэтому Гриффин крайне интересный персонаж с точки зрения попадания в команду. Очевидно, что его будут двигать на тройку и заставлять играть против более медленных игроков, но много вопросов касательно его подвижности (может это временный эффект от травм или он, действительно, перекачался?) и это может стать ключевым фактором, если его резкость и латералка улучшится, то учитывая возраст, вы можете словить джекпот всего драфта. К сожалению, боковая подвижность – один из самых трудных скиллов для развития и за время моего просмотра НБА я не помню большого количества серьезных изменений в этом навыке у игроков.
Минуточку
Собственно мы подошли к моменту, когда я решил сделать небольшую градацию.
Я разделил свой топ-6 на условную пирамиду из трех уровней, где номер 5 и 6 являются игроками со звездным потенциалом, но большими красными флагами, которые нужно учитывать.
Номера 3 и 4 (особенно 3) – звездный потенциал с претензией на франчайза, но вопросами по соответствию к времени.
Номера 1 и 2 – безусловные таланты уровня франчайзов, с сырыми скиллами и очень высокой планкой прогресса.
Это аннотация больше для того, чтобы вы поняли мою логику и из чего я исходил. Итак, финально – уровень 3 (таланты с рисками), уровень 2 (таланты с вопросами соответствия) и уровень 1 (сырые франчайзы).
Почему именно так?
Потому что, уровень 3 – это отсутствие уверенности в таланте для игры первой звездой + вопросы по вообще уровню, который они донесут до НБА.
Уровень 2 – нет вопросов в таланте, но есть вопросы в соответствии (уровень-то донесут, но толку бы было от условного Стоктона в текущих реалиях НБА, возможно и был бы, но я не уверен) и все равно неуверенность в соответствии я ставлю выше, чем красные флаги, потому что Яннис будучи архаичным игроком является звездой, то есть примеры все же есть.
Уровень 1 – безусловный талант суперзвезд с вопросом реализации и сможет ли вообще. Самая высокая планка и отсутствие глобальных стоп-факторов.
6. Бенедикт Матурин
Атакующий защитник, Аризона», второкурсник, 19 лет
Статистика - 17,7+5,6+2,5+0,5+0,6, линейка – 49,3%-44,7%-79,2%
198 сантиметров, 100 килограмм
Вингспан – 209 см
Похожие игроки – Виктор Оладипо без защиты
Кому может пригодиться? Очевидно у «Индианы» и «Портленда» присутствует любовь к защитникам без защиты
Известные просмотры: «Индиана», «Портленд», «Детройт»
Плюсы:
- Самый готовый шутер к НБА, механика, баланс тела, бросок в движении – все при нем, он выглядит абсолютно совершенно другим игроком даже по сравнению с топ-10 игроками, его умения выглядят очень сильно для реализации в НБА
- Дальний бросок прекрасен для НБА – 36,9% на 6+ попыток, это шикарные цифры для студентов
- Забивает половину всех catch&shoot, высокий релиз, всегда заряженные ноги, я думаю – у него моя любимая механика броска среди всех игроков драфта
- Лучший офф-скрин скорер, играет шикарно от заслонов. Его движение без мяча – очень сильный плюс, к тому же с его балансом тела любой бросок в движении реализовывается с аналогичным процентом спот-ап попыток
- Фантастическая работа ног перед броском, ему не нужно много места и времени, чтобы подготовиться
- Бросает с 9 метров
- Один из лучших атлетов класса – сильный, взрывной. Его «Аризона» давала 17-й темп в стране, во многом из-за него и это его очень сильная сторона. Переход, транзишн – его сильные качества
- Как говорят скауты: Угроза 3-х уровней, то есть опасен и из-за дуги и со средней и при входе, постоянно двигается без мяча, непредсказуем, может после заслона отвалиться на дугу, а может сделать кат
- Технически шикарен – опять же, работа ног, механика, движение без мяча
- 69% в роли каттера – сильно
- 32/58 реализовали его партнеры, когда он играл пик-н-ролл. Не плеймейкер, но понимающий игрок, понимающий что делать и куда двигать мяч
- Он точно улучшил навыки розыгрыша за сезон, но опять же, не сильно
- Не боится бросков при сопротивлении
Минусы:
- На удивление плохо двигается в защите, плохо обходит заслоны, защитная стойка высокая, двигается на прямых ногах
- Часто теряет концентрацию и играет лениво, не добегает, выключается
- У него хорошая боковая подвижность, но все зря из-за его плохой защитной стойки
- Со скринами прям совсем беда, очень легко тормозит
- У него были вспышки активной защиты, но очень редко. Забавно, но он неплохой защитник, если пытается, но в защите часто он Уэстбрикует (не уверен, что такое слово есть в словаре Даля, но это синоним халтурить)
- Хорошая работает без мяча и на пик-н-ролле, хорошо бросает, но это все. В изоляциях меньше 25% и не самый хороший дриблинг, предсказуем
- Слабый флоатер, он как будто все делает на одной скорости, в одном режиме – слишком грубый, чтоли
Мнение:
Уверенность: 8; Соответствие: 8,5; Талант: 8,5; Готовность к лиге: 8
Матурин с точки зрения эстетики броска и движения без мяча для меня безусловно один из любимейших игроков, который удивляет тем, насколько же он выглядит готовым для НБА игроком, с его плавностью, с его умением искать пространство и броском уровня НБА.
Главный красный флаг – защита, где сочетается лень и неумение обходить заслоны. Парадокс, но Матурин прекрасный атлет и никаких проблем, чтобы обходить скрины у него быть не должно, но в NCAA он делал это ужасно.
Кевин О’Коннор сказал в подкасте страшную вещь, что это Уэстбрук в нападении, но это чушь, он и следующего игрока сравнил с Хорфордом, хотя в защите у Матурина в голове часто происходят расчеты сложных формул или что-то подобное, потому что в моментах он просто отключается от происходящего, забывая, что он и где он, если он исправит это, то станет очень заметным игроком лиги.
5. Киган Мюррей
Форвард, «Айова», второкурсник, 21 год
Статистика - 23,5+8,7+1,5+1,3+1,1, линейка – 55,4%-39,8%-74,7%
203 сантиметров, 102 килограмм
Вингспан – 210 см
Похожие игроки – подделка мини-Янниса или Тобайас Харрис
Кому может пригодиться? Тем, кому не достался Смит
Известные просмотры: 5 команд
Плюсы:
- Лучший транзишн-скорер. Их так много в этом году? Обычно не лучшее качество, которое больше пугает, чем радует
- 1,5 очка за один транзишн, это его главный скилл, на уровне NCAA просто доминировал в проходах в стиле Янниса – финиш с контактом, евростеп, силовой проход с данком, умеет все
- Достаточно ловок в проходах, использует обе руки, старается играть клоузаут (вход внутрь при получении мяча, очень частый навык), это позитивные знаки
- Лучший пост-ап скорер драфта – очень активно борется за получение, ловкий, но и мощный, хорошо работают ноги, неидеально, но хорошо
- Идеальный катер – опять же его скиллы от транзишн игры. Ловкий, мощный, играющий от заслонов и входов
- Один из лучших подбирающих на чужом щите – очень заряженный на борьбу, мощный
- Хорошая механика броска, очень плавная, сильный баланс тела, иногда двигается без мяча, как защитник
- Пик-к-поп с ним – это интересно, очень важный скилл для его будущего в НБА
- Хороший защитник на мяче, не такая хорошая боковая подвижность, но иногда сменялся на маленького, явно не размен. К тому же хорошие данные и инстинкты, он генерировал много перехватов и касаний мяча. Радует и его потенциал в краске – он крепкий, длинные руки и достаточно ловкий
Минусы:
- Он неплохо бросает, хорош в отрывах, в посте, но тяжело назвать его идеальной опцией в нападении. Он похож на молодого Леброна и Янниса, но у него нет их данных, можно играть, как они, но сможет ли он быть хотя бы на 50% эффективен?
- Не самый аккуратный игрок, часто отдает передачи в траффике или играет слишком самоуверенно
- Иногда слишком верит в собственный вингспан и играет очень рискованно
- Многие хотят видеть его центровым, но это тяжело, слишком легкий
- В августе 22, хотя поздно начал играть на высоком уровне, обычно у таких игроков прогресс отложенный
Мнение:
Уверенность: 7; Соответствие: 7; Талант: 7,5; Готовность к лиге: 8
Я скажу честно – мне нравится Мюррей, но глобальных надежд на него не держу.
Киган – выдающийся студенческий игрок, который очень поздно стал расти, в школе он получил всего 3 звезды и даже решил не сразу поступать в колледж, что в целом принесло свои плоды.
Красных флагов здесь много, сильно много.
Во-первых, Киган Мюррей играет в баскетбол Янниса, будучи Киганом Мюрреем и на уровне NCAA – окей, это норма, но на уровне НБА нужно обладать звериным атлетизмом и работоспособностью, да и определенный характер нужно иметь. Хотя вроде бы со вторым и третьим проблем нет.
Во-вторых, Мюррею в августе будет 22 года, да, он очень поздно начал и возможно только начинает свой рост, но и его основные стоп-факторы по стилистике не игровые и не технические, а физические. Вроде высокого центра тяжести, подвижности на ногах (опять же, она не ужасна, но не такая идеальная) и массы. Возможно, он решит первую и третью проблему за счет работоспособности и набора масса, но он должен тогда потерять и в латеральной подвижности.
В-третьих, опять стиль. Ты лучший игрок в отрывах на уровне студентов, что круто, но это студенты и никто не верит в тебя, как в супер уверенную опцию в нападении, потому что в атаке ты можешь делать 3 вещи и 2 из них под вопросом:
- Бежать в транзишине (?)
- Играть в пост-ап (?)
- Бросать спот-ап
Ты не являешься айзо скорером и не обладаешь убедительным дриблингом.
Вот и получается, что большинство верят, что перед нами Тобайас Харрис с чуть улучшенными навыками и бОльшим хаслом. Это ведь тоже не так плохо.
Спросите, почему тогда Мюррей в моем топ-5?
Прогресс за последние 3 года феноменален + он не глуп и да, скауты не видят его франчайзом, но вдумайтесь, мы рассуждаем об игроке, который по нашему мнению должен стать лучше, чем Харрис, а Харрис за карьеру делает 16+6+2, если Мюррей будет играть в следующие 8 лет на уровне 19+8+4 и будет лучше в защите, то это хороший пик.
Секундочку
На деле, скорее всего, № 3 и 4 будут выбраны наоборот, но это не прогноз на драфт, а обзор лучших игроков.
№3 при всех его сравнениях с не самым интеллектуальном игроком НБА вполне вероятно обучить легче, чем исправить какие-то совсем закостенелые особенности игровой стилистики у №4.
4. Паоло Банкеро
Тяжелый форвард, «Дьюк», первокурсник, 19 лет
Статистика - 17,2+7,8+3,2+1,1+2,4, линейка – 47,8%-33,8%-72,9%
208 сантиметров, 113 килограмм
Вингспан – 217 см
Похожие игроки – Крис Уэббер, Джулиус Рэндл без толстой задницы, Майкл Бизли
Кому может пригодиться? Тому кто не хочет всегда видеть Грина и Портера младшего с мячом
Известные просмотры: «Хьюстон»
Плюсы:
- Серьезный атлет, очень мощный прыжок, мощный. Я не ставлю его на уровень с Блейком или Симмонсом или Леброном, но сразу за ними
- Силен в изоляциях, может находить бросок. Сильный дриблинг, хороший бросок со средней – в движении, в посте, после получения
- Ловче чем кажется, его проходы больше походи на защитников, чем на тяжелого форварда
- Любит контакт, вполне легко финиширует с фолом и опекуном на плечах
- Хороший спин-мув, хорошая работа ног, он удивляет своим арсеналом движений
- Есть серьезный потенциал для игры в посте
- Гораздо сильнее в роли плеймейкера, чем кажется – отдает передачи поперек всей площадки, любит выводить снайперов на броски после драйв-н-кика
- Хорошо пасует из поста, намного лучше, чем может показаться
- Часто играл пик-н-ролл боллхендлера и это странно, но работало, в целом могу даже занести в топ-5 игроков с драфта по этому компоненту, хотя в НБА будет гораздо труднее
- Улучшал бросок, передачи к концу сезона, солидная динамика
Минусы:
- Откровенно плох в защите – спит, теряется, выключается
- Часто сконцентрирован на мяче, даже когда опекает игрока без мяча
- Многие думают о нем, как о центровом, но у него слабые инстинкты римпротектора
- Самый большой страх – его пик-н-ролл защита, но я не могу это воспринимать серьезно, пока он просто выключается и отпускает игрока, надо разобраться почему, пока нет понимания
- Он не дыра, когда работает. Например, на мяче он защищался хорошо (21,9%) в изоляциях
- В целом, механика – ок, но есть нюансы по плавности и работе ног. Релиз не быстрый, ноги и руки живут отдельно
- Не лучший первый шаг, хотя он бигмен – поэтому претензий минимум
- Заигрывается и иногда слишком агрессивен
Мнение:
Уверенность: 8; Соответствие: 7; Талант: 9; Готовность к лиге: 8,5
Давайте сразу.
Похож ли Банкеро на Рэндла? Ну в целом, да. Хотя справедливости ради он везде получше.
В защите, в отличие от Джулиаса, Банкеро может играть на мяче, большого смысла делать в него размен нет, а по пик-н-роллу там вопросов много, но ощущение, что он просто не старался на должном уровне по студентам.
В атаке все же Рэндл часто полагается на задницу (есть тут еще кто помнит Саллинджера? Я не про того, кто написал «Над пропастью во ржи»), а Банкеро наоборот от поста старается не скорить, а отдать и больше склонен к проходу и броску со средней.
Другое дело, что Рэндл своей задницей и правда многое может, а проход Банкеро не настолько хорош, особенно против римпротекторов НБА, да и его бросок из-за дуги пока не так хорош и остался у нас только средний? Это не так серьезно, хотя его розыгрыш интригует.
История против Банкеро – Бизли был плох, хотя там не совсем игровые причины, Рэндл сдулся, Уэббер был хорош, но местами и только Блейк, которому пришлось полностью переучиться для игры в баскетбол был на неплохом уровне. Относительно неплохом.
Является ли Банкеро – лучшей копией позднего поинт-Блейка? Очевидно, да и поэтому Паоло тут.
3. Джейден Айви
Комбогард, «Пердью», второкурсник, 20 лет
Статистика - 17,3+4,9+3,1+0,9+2,6, линейка – 46,0%-35,8%-74,4%
193 сантиметров, 90 килограмм
Вингспан – 206 см
Похожие игроки – Уэстбрук, Морант похуже
Кому может пригодиться? Только не «Пистонс», ну пожалуйста...
Известные просмотры: «Орландо», «Детройт»
Плюсы:
- Награда «Лучший первый шаг» с драфта, возможно, лучший атлет с драфта. Резкий, взрывной, очень мощный. Я говорил об атлетизме Шарпа, но в Айви я уверен больше, он прошел хотя бы NCAA
- Атлетизмом напоминает молодого Уэстбрука. ТОЛЬКО АТЛЕТИЗМОМ!
- Дайте ему место разбежаться и он уничтожит вас проходом – ловкий, не только думает о данке, переводы мяча за спиной, евростеп, перекладывания в воздухе. Он хорош
- Его первый шаг похож на Мюррея, хотя Джейден крупнее. Я часто говорю, что не знаю будет ли это работать в НБА, но это будет
- Есть некоторые моменты, которые игроки любят делать особенно, их маленькие привычки, так вот, у Айви – это смена темпа и выглядит это очень круто
- У него очень много похожих на Моранта движений
- Хорошо финиширует с контактом, ловкий, хитрый, отлично держит баланс тела
- Использует пик-н-ролл, как Морант – для разгона, не для среднего
- 5,8 штрафных за игру, думаю способен бросать в лиге около 8-10 попыток
- Сильно спрогрессировал на броске из-за дуги за второй год (25,8%-35,8%)
- На удивление хорош при бросках в движении, даже лучше, чем на catch&shoot
- Я был один из немногих, кто верил в розыгрыш Джа и здесь похожая ситуация. Мне не нравится его пик-н-ролл, но он вызывает постоянные ошибки в защите у соперников и может играть драйв-н-кик, может использовать двойную опеку, как шанс для передачи, хорошо пасует в плотной опеке, в траффике
- Хорошо пасует на периметр, отлично играет в отрывах, раскидывая соперников. Ему удобно играть со снайперами, римраннерами или просто с атлетичными вингами
Минусы:
- Я не фанат его пик-н-ролла, как и не фанат пик-н-ролла Моранта. По статистике это работает гораздо хуже средних, а они у Айви плохи. Дроп также будет проблемой для него, как и для Джа
- Механика броска шероховатая, а в целом он нестабилен. Бросал периодом 45%, потом 25%, низкий релиз, медленный, ноги и руки не всегда за одно
- Ему нужен флоатер, чтобы быть эффективным на пик-н-ролле
- Пулл-ап бросок Уэстбрука, к сожалению
- 20,5% со средней, 29,7% с пулл-апов
- Не туннельное зрение, но часто играет эгоистично
- Соотношение передач к потерям почти 1 к 1, все же ему нужно быть умнее или чтобы мысли догоняли ноги
- Слишком агрессивно помогает в защите, теряет игрока, пытаясь помочь
- Обход заслонов спорный, может быть гораздо лучше
- Элитный первый шаг, но не дриблинг
Мнение:
Уверенность: 8; Соответствие: 7; Талант: 9; Готовность к лиге: 8,5
Айви очень вероятно может оказаться в «Пистонс». Есть миллион причин, почему это плохо – от того, что Кейси снова всех ведет в два защитника, которым нужен мяч и один из них неуверенный шутер до той, что б***ь им обоим нужен мяч, а Кейси в моем списке лучших тренеров для молодых игроков стоит чуть выше Бойлена.
Что касается по Айви, то он действительно очень похож на Моранта, вплоть до лет проведенных в университете. У Джейдена повыше потенциал в защите и лучше бросок для входа в лигу, но у Моранта меньше эгоизма и лучше видение игры и партнеров.
Обычно, такие игроки становятся звездами, потому что банально их берут франшизу, которая развалена и где ему можно дать мяч и время. Здесь есть страх «Детройта», но даже там у Айви будет время чтобы показать свой талант.
У него есть явно очень сильный продающий скилл – первый шаг, который ему позволит уже побороться за звание очередного Уэстбрука/Уолла, но я бы сильно акцентировал внимание на его далеко неидеальном пик-н-ролле и розыгрыше.
Совсем секундочку
Если честно, то я не могу разделить обоих и поставить кого-то выше или ниже. Почему – чуть позже.
1-2. Джабари Смит
Форвард, «Оберн», первокурсник, 19 лет
Статистика - 16,9+7,4+2,0+1,1+1,9, линейка – 42,9%-42,0%-79,9%
208 сантиметров, 99 килограмм
Вингспан – 216 см
Похожие игроки – Харрисон Барнс, который длиннее и талантливее. Майкл Портер младший с работой ног, защитой и талантом. Аккуратные намеки на Дюранта, но не сильные. Придумал! Тейтум без розыгрыша. Обычный Тейтум, в общем (без проходов тоже, на самом деле).
Кому может пригодиться? Всем
Известные просмотры: «Орландо», «Оклахома»
Плюсы:
- Очевидно, что Смит – самый талантливый шутер с драфта и, возможно, уже лучший
- Готовая механика для НБА, придраться не к чему. Баланс тела, работа ног, руки, релиз. Поражает и дистанция, с которой он уже бросает
- Бросок в движении развит слишком хорошо, страшно представить, что он сможет делать через год или два
- Он может быть смертельным оружие на пик-н-ролле, отваливаясь на пик-н-поп или делая бросок со средней. В лиге часто играют и «рога», так что он будет угрозой в каждой атаке
- Один из лучших игроков по сложным броскам. В отличие от Матурина, Брэнама и Дэвиса обладает данными, которые позволят ему делать это в НБА
- Интригует его игра в посте, он хорошо играет «фэйд-эвей»
- Работа ног при броске особенно впечатляет на получении, похож на КейДи
- Его защита на периметре, мягко говоря, хороша. Он 208 сантиметров, который активно играет руками. Неудивительно, что против него забили 25,7% в изоляциях
- Любит играть в защите, полная самоотдача, классика – хлопки в лицо, прессинг, он готов морально к лиге
- Вполне способен защищаться на 4 позициях и переключаться почти на любого игрока
Минусы:
- Он играет от броска, нельзя назвать его сильным боллхендлером, который может генерировать проходы и скидки
- Нужно улучшить дриблинг, у него огромный талант, но нужно сделать корректировки
- Слишком ориентирован на атаку из-за дуги
- С такими данными ему нужно лучше и хитрее финишировать в краске, он точно должен стать лучше, чем Мюррей
- Хорошо находит контакт (4,8 штрафных за игру), но нужно научиться делать это в проходах
- Неаккуратный пасующий, да и в целом не боллхендлер сейчас, нужно улучшать видение площадки
Мнение:
Уверенность: 9; Соответствие: 10; Талант: 10; Готовность к лиге: 8
Давайте немного еще по причине того, почему я не смог кого-то из них поставить гарантированно на первое место.
Холмгрен – талантливее (немного и лишь по моему скромному мнению) и умеет больше уже сейчас, но его стоп-фактор (тело) гораздо ярче и серьезнее.
Смит – имеет гораздо более продающий скилл (уникальный шутер) и играет с большей душой (сам ненавижу этот аргумент), но его остальные навыки за пределами бросковых способностей пока сырые и лишь в теории.
Смит – уже сейчас шутер очень сильного уровня и в отличие от Портера младшего у Джабари сенсационная работа ног при броске, что в на спот-апе, что в движении, да и его защита на мяче вызывает только уважение, респект и большую надежду.
Тут почти нет стопов, которые по-настоящему смущает, потому что если в лиге есть команды, готовые платить Портеру максималку, то Джабари Смит может получить ее уже сейчас, он явно не хуже.
Нужно понимать, что сейчас у молодых игроков защита и бросок, а особенно такой развитый – самые ценные навыки, которые вообще могут быть.
Но вообще, я слышал, что в НБА есть примета, что выбирать тяжелого форварда под вторым пиком с именем Джабари – к несчастью, однако глянем.
1-2. Чет Холмгрен
Слендермен, «Гонзага», первокурсник, 20 лет
Статистика - 14,1+9,9+1,9+0,8+1,9, линейка – 60,7%-39,0%-71,7%
213 сантиметров, 88 килограмм
Вингспан – 222 см
Похожие игроки – Эван Мобли, но моментами. Единорог, которого не было, ну или Покушевски 5.0
Кому может пригодиться? Всем
Известные просмотры: «Орландо», «Оклахома»
Плюсы:
- Сильный римпротектор, делающий 3,7 блока за игру. В отличие от много других бигменов может блокировать хитрые лей-апы в проходах, умный и ловкий
- Лучший бигмен по обороне пик-н-ролла? Возможно, он может играть дроп, но может и выходить на дугу. Вроде бы в школе был фанатом Карри и стремился играть, как он, собственно и получилось, что рос, двигаясь, как маленький игрок
- Если считать его игроком лиги, то среди центровых я поставлю его на третье место по латеральной подвижности и игре на периметре – после Адебайо и Мобли. Очень хорош в изоляциях, быстр и ловок
- В краске забивает 80%, больше , чем Уильямс или Дюрен
- Пик-н-ролл с ним интересен, он быстр и его антропометрия поражает. Да и пик-н-поп, разумеется
- Абсолютно не мощный игрок, но его мягкая кисть позволяет ему быть элитным финишером
- 39% из-за дуги – это, конечно, космос. Слишком уникален – может бросать с ведения, пулл-апы, в движении
- Работа ног на броске, как у защитников, быстрая подготовка ног
- Его механика хороша уже сейчас, не знаю что можно сильно улучшить
- 213 сантиметров, которые могут вести мяч и играть с ним в руках. Хорошее ведение и движение, я бы сказал прекрасное для его роста
- Не фанат пост-апов, но иногда показывал Дирка
- Работа ног в нападении сильно лучше, чем кажется на первый взгляд
Минусы:
- 88 килограмм и высокий центр тяжести – его продавливали студенты, будут и в НБА
- Его выбор позиции часто компенсирует эти проблемы, но это NCAA
- Иногда слишком странно играет – пытается работать на дуге с мячом и делает глупые потери
Мнение:
Уверенность: 8; Соответствие: 9; Талант: 10; Готовность к лиге: 8,5
Странно слышать, что вес – реальная проблема для Холмгрена, если Мобли, который был на 7 килограмм тяжелее за лето и через работу с Адамсом вполне подготовился к сезону.
Правда... Вот знаете, что немного смущает, что Холмгрен не факт, что будет это делать.
Он бигмен по природе, но не призванию и я очень сомневаюсь, что он будет перекачиваться ради того, чтобы стать полноценным центровым. Сила и талант Чета не в римпротекте, а в том, что он по сути умеет делать на площадке все.
Всех смущает его вес, но назовите хоть один его игровой параметр, который действительно плох и у Холмгрена?
Безусловно ему нужно нарастить мышц, но не так много, как хотят большинство.
Нужно понимать, что вокруг Холмгрена уже куча людей, которые работают с ним индивидуально и мы не умнее их и они тоже знают, что нужно делать с телом Чета.
Да, год назад я бы сказал, что здесь очень много рисков, но пример Мобли и Холмгрен на уровне NCAA дают веру в то, что его переход в НБА будет легче.
Если честно, то я больше верю в Холмгрена, как в первый пик, потому что его гораздо легче поженить с Айзеком, Вагнером и Картером, но при выборе под первым пиком все же нужно думать уже о том, как не встроить игрока, а окружить данного игрока, так что посмотрим.
P.S. Буду всем рад в Telegram канале. Там больше новостей, обзоров и много всего, что вам понравится.
Фото: Gettyimages.ru/Patrick McDermott, Andy Lyons, Jason Miller, Steph Chambers, Sean M. Haffey, Justin Casterline, Jamie Squire, Patrick Smith, Eakin Howard, Hannah Foslien
Комментарии