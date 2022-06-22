Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков

Топ-10, начинаем «болеть с детства».

Часть 1

Часть 2

10. Джонни Дэвис

Атакующий защитник, «Висконсин», второкурсник, 20 лет

Статистика - 19,7+8,2+2,1+1,2+2,3, линейка – 42,7%-30,6%-79,1%

196 сантиметров, 88 килограмм

Вингспан – 204 см

Похожие игроки – Джимми Батлер, пока для бедных

Кому может пригодиться?

Известные просмотры: «Детройт», «Индиана», «Оклахома», «Сперс», «Вашингтон»

Плюсы:

Защитник мечты – комбинация скорости, крепкого корпуса, подвижности и умения. Вас удивит его умение обходить заслоны, потому что у того же Брэнама это вызывает сложности, но Дэвис работает очень умело, очень ловкий

Потенциальный защитник на 1-3

Так ладно, я думаю вы не заметили – ОЧЕНЬ ХОРОШО ОБХОДИТ ЗАСЛОНЫ! Это действительно важно в контексте защиты в НБА

Игра на линиях передач – очень хорошая, он быстрый и умный, хорошо помогает, дисциплинированный

Атлетичен в проходах, использует физику, при этом сохраняет ловкость рук

Он не взрывной, но каждый раз, когда он атакует кольцо, ты не ждем от него ничего выдающегося, а он показывает постеры и данки через людей после спин-мувов

Очень интригует его скилл обходить блоки, его руки очень ловкие, он не Кайри, но что-то на уровне Макси, как минимум

Он не амбидекстр, но иногда кажется, что да – лучшая слабая рука на драфте? Возможно, да, в это верится

Больше 6 штрафных за игру, хотя 79% и не выдающаяся цифра, но вполне сносная для студента, особенно, который так хорош в завершении атак при контакте

Очень богатый арсенал в атаке – пик-н-ролл с броском на средней, немного пост-апов, изоляции

Хорошая работа ног, степбеки, спины. Я хвалил Брэнама за сложные броски, но не могу сказать, что Дэвис хуже

Оффскрин и пик-н-ролл – это его продающие скиллы, интересен в роли Букера это сезона

Хитрый игрок, часто делает обман в сторону ухода через скрин и проходит по противоположной стороне

Он first-shoot опция, но это не значит, что он как Грин или Харди перед драфтом, он вполне способен двигать мяч, если игрок открыт

Несмотря на 25-8 игра «Висконсина» была далека от идеала, особенно в части бигменов. Собственно, на пик-н-ролле Дэвиса % реализации даже не 50%, интересно представить, что там на самом деле

Настоящая хасл-машина, играл 34 минуты, боролся за подборы, играл в защите. Есть качества, которые в лиге ценятся очень сильно

Лидерские качества

Минусы:

Нестабильный шутер – начал сезон с 37%, закончил с 23% из-за дуги, хотя возможно это из-за травмы ноги

Он не взрывной игрок, его первый шаг вызывает вопросы и сомнения, также были проблемы с игрой в посте, на уровне НБА это будет еще сложнее

Он не обладает шикарным дриблингом, часто совершает глупые потери на ведении

Его выбор броска – ладно, окей, не буду стариком, но вопросы есть, ибо зачастую он слишком уверен в себе

Не всегда был хорошо против римпротекторов несмотря на свою ловкость

Нужно поменьше вестись на фейки в защите

Слишком трудно встроить в систему НБА, нужно немного переучивать

Мнение:

Уверенность: 8; Соответствие: 7,5; Талант: 8; Готовность к лиге: 8

Пожалуй, Дэвис – один из первых игроков, который, пожалуй, может быть одним из ментальных лидеров команды, которая его выберет.

В общем-то, Дэвис не сильнее, не быстрее и не выше своих кандидатов, да и второгодка, но вот незадача – этот парень точно без ментальных проблем, точно будет играть и хотеть играть за тебя и не подведет в трудную минуту – для интереса откройте список первых номеров драфта за последние 10 и найдите 3 людей, которые полностью адекватны.

К тому же, у Дэвиса хороший прогресс после первого сезона, да и его конкурентоспособность развита лучше других, и если вам нужен надежный вариант, который точно будет заинтересован в победах – это он.

В резюме Дэвиса можно добавить и его выдающийся сезон в NCAA, мне, пожалуй, тяжело сказать, кто был точно лучше него и был ли? Тчибве? Возможно, но это студенческая звезда, всем понятно.

9. Шейдон Шарп

Атакующий защитник, «Кентукки», первогодка, 19 лет

Статистика - 27+5+3 в NBA2K

195 сантиметров, 90 килограмм

Вингспан – 212 см

Похожие игроки – Джейлен Грин похуже, Энтони Эдвардс сильно хуже и без защиты

Кому может пригодиться? Генеральному менеджеру с железными кохонес

Известные просмотры: 8 команд

Все что вы услышите (прочитаете) дальше делите или умножайте на два, его все равно никто не видел со школы, а потому делать какие-то выводы тяжело.

Плюсы:

Я помню как я писал о Моранте в 2019-м году и сейчас схожие ощущения, его атлетизм, если и уступает Джа, то совсем немного, лишь самую малость

Лучший атлет драфта, настоящая данк-машина с каким-то запредельным уровень контроля тела и пружин в ногах

Я хвалил Дэвиса за ловкость, но Шарп... Шарп – это другое, это эстетика, красота и история об отсутствии рамок у возможностей человеческого тела, чрезмерно ловкий

Уникальная работа ног для такого молодого игрока – это касается и проходов и бросков. Его пулл-апы – особая история, никто на драфте и близко не бросает в движении так хорошо

Кроссовер, степбек, сайд-степ, спин-мув – все эти непонятные слова в арсенале движений Шарпа

Его возможность забивать поражает, по всему что видел – он был слишком силен, уничтожал любого соперника один-на-один

Если его научат играть в пик-н-ролл, он будет может стать лучше Била или Лавина

Очень хорошая механика броска, хороший баланс тела

Он не глупый игрок, жадный, эгоистичный – может, но не глупый и когда хочет отдает хорошие передачи

Минусы:

Многие критикуют его первый шаг, но я более лоялен, не вижу ничего критичного

Часто заигрывается, обожает владения по 10 секунд. Работа с мячом, изоляции – это его баскетбол

Разумеется, не командный игрок

Ловкий, но не самый техничный. Дриблинг не будет его главным преимуществом

Разумеется, плохо играет без мяча

Разумеется, сейчас худший защитник в топ-30? Ленивый, не такой дисциплинированный, часто ленится

Если вас не смущает, то как он кинул команду и тренера, то я не знаю, что вас должно смутить

Его эго больше его скиллов, пока, по крайней мере

Прямолинеен (не в плане завершения), но вы знаете, что если он с мячом, то он будет атаковать

Мнение:

Уверенность: 6; Соответствие: 8; Талант: 10; Готовность к лиге: 8

Немного занудства. Вообще Шарп планировал быть на драфте 2023, но переквалифицировался и появился в команде во втором семестре, вроде бы все думали, что появится на площадке в следующем сезоне, но он, посоветовавшись с родителями решил потренироваться и выставиться на драфт 2022. Конец.

Никакой уверенности в Шарпе – нет, он рос, как звезда, играл, как звезда и ощущал себя звездой.

У него звериный атлетизм, который был хорош на фоне игроков, которые даже не все поступили в колледже. И да, он был хорош и силен, обыгрывая практически каждого, но сравнивая его с Грином и Эдвардсом – он хуже, да еще и пропустил важнейший год для переходного периода.

Что там было с ним за год? Никто не знает, но все заинтригованы. Харди, например, сезон сыграл и провалил, Шарп не сыграл и в топ-10, а это кое о чем, да говорит.

Мне тяжело представить, что на уровне НБА Шарп сразу может играть, как играл, а играл он исключительно от атлетизма, поэтому вопросом по нему огромная масса. Он явно не настолько хорош в понимании пик-н-ролла и явно не настолько хитер и идеален, как слешер, а ведь все его ролевые модели играют либо от первого, либо от второго (Лавин, Бил, Эдвардс, Грин), да и его транзишн весьма спорный.

В общем, главная загадка драфта. Вернемся через 5 лет и обсудим.

8. Дайсон Дэниэльс

Свингмен, «G-лига Игнайт», 19 лет

Статистика - 11,0+6,3+4,5+2,0+2,7, линейка – 45,4%-27,3%-52,5%

200 сантиметров, 90 килограмм

Вингспан – 209 см

Похожие игроки – Кайл Андерсон, Бен Симмонс с плохим, но броском, но без атлетизма, Лонзо Болл, который рос без мяча

Кому может пригодиться? Тем, кто хотел Бена Симмонса, который хотя бы чуть-чуть думал о кольце

Известные просмотры: 8 команд

Плюсы:

Пожалуй, первый защитник драфта, который показал, что способен защищаться по всей площадке

Фантастическая работа на заслонах в защите, очень гибок и аккуратен

Хорошо использует периферическое зрение и пытается предугадывать линии передач

2 перехвата за игру! Огромное значение

0,8 блока для его позиции – это много

Высокая латеральная подвижность

Креативный плеймейкер, ему сложно играть пик-н-ролл, но зато он хорошо видит игроков, врожденное качество. В целом, достаточно высокий IQ

Умеет делать драйв-н-кик, очень хорошо понимает движение игроков

Умный плеймейкер в транзишине

Неплохой подбирающий для своих габаритов

Мягкий флоатер, но слишком предсказуемый для НБА

Сносная работа ног, за счет которой может набирать очки

Минусы:

30%, включая 28,6% с catch&shoot – это больно, только 11 из 33, когда бросал без опеки

Не могу назвать его механику плохой, мне она даже нравится, хотя очевидно она медленная и не слишком автоматическая

У него нет дриблинга для скоринга, слишком неаккуратный, да и слишком очевидный

25% в изоляциях

Он хитрый и где-то находит пространство катами, но все это не слишком радует

Нет среднего броска

52,5% СО ШТРАФА!

Бросок в движении – отсутствует, как скилл

Мнение:

Уверенность: 7; Соответствие: 7; Талант: 9; Готовность к лиге: 8

Дэниэлс на уровне юниоров считался в Австралии гораздо талантливее Гидди примерно во всем – они оба считались разыгрывающими, вот только Дайсон был везде чуть лучше, кроме броска, разумеется.

По многим скаутам, Дайсон – лучший защитник периметра и это возможно, чрезмерно гибок и ловок для себя, координация, ум и латеральная подвижность.

Всех интригует его розыгрыш, но все же бей-беги G-лиги слишком пока смущает, например, Дэйшен Никс пока не факт, что даже в лиге останется, хотя признаться говоря, что я тоже заинтригован его ассистами.

Возможно, лучший пасующий после подбора? Да, это правда, очень хорошо двигает мяч по всей атаке, его даже с Лонзо сравнивали, что в целом похоже, пусть и отчасти на правду.

Что смущает по-настоящему – это призрак маленького Бена Симмонса без атлетизма последнего, когда от Дайсона будут отходить на три шага и весь его розыгрыш улетит в форточку, его арсенал движений в нападении сводится к уходу влево и спин-муву, что выучили уже даже сейчас, броска в движении, со штрафа нет, хотя его механика не так плоха. Здесь реет над просмотром огромный красный флаг с вопросом о нападении, но его защита хороша уже сейчас и его главный продающий скилл.

7. Эй Джей Гриффин

Атакующий защитник, Дьюк», первокурсник, 18 лет

Статистика - 10,4+3,9+1,0+0,5+0,6, линейка – 49,3%-44,7%-79,2%

198 сантиметров, 100 килограмм

Вингспан – 209 см

Похожие игроки – Дезмонд Бейн

Кому может пригодиться? Бросающий винг? Да всем, правда в топ-10? Это сложно, но «Пеликанс» выглядят вариантом

Известные просмотры: «Пеликанс», «Портленд»

Плюсы:

Ну 44,7% из-за дуги в 18 лет в первый сезон за «Дьюк», знаете ли – это сильно

У меня есть вопросы к его механике, ибо ноги стоят на ширине от луны до марса и обратно, но в целом она работает

43% в спот-апах – сильный скилл для НБА

Хорошо играет без мяча, знает свою роль и движение по периметру

Сайд-степ, степбек, переводы за спиной – сильно угрожает из-за дуги при любой позиции, делает все достаточно легко, чтобы верить в угрозу с его стороны на уровне НБА

В колледже и правда на периметре бросал через руки, в движении, с дриблинга, как угодно

Нет, ну 45,3% реализация в движении – это очень круто

На удивление может бросать и со средней, достаточно мягкая кисть

Он не идеальный атлет, но его работа рук и иногда ног вызывает уважение и надежду на скоринг в НБА

Умеет финишировать с контактом, любит играть миссматч

Пару раз удивлял игре в пост-апе, видно, что только учится, но у него получается и он быстро учится

Какая-то шутка, но 87,5% с катов, хорошая нацеленность на кольцо

Минусы:

Плохой защитник периметра – его латеральная подвижность слаба и сильно смущает, он пускает слишком легко соперников

Не лучшая работа ног в защите, плохо меняет направления

Не самый умный защитник, плохо видит забегания, часто пропускает за спину

Часто «засыпает» в защите

Габаритный, но не хватает концентрации

Испытывает проблем на заслонах – он крупный, но всего 6’6, что заставит его играть его против быстрый игроков

Были вспышки позитивной защиты – его сложно продавить, он хорош в пост-апах и так далее, где нужно сила

Первый шаг слабый, а дриблинг, пусть и неплохой, но часто ошибается на ведении, не самый аккуратный

Не атлет, вот прям совсем, не знаю, в школе делал очень крутые данки, но сейчас заметно крупнее. Ощущение, что его слишком перекачали, я называю данный процесс превращения в кеглю «Огаллинариванием», прошу запатентовать

Не глупый игрок и иногда отдает хорошие передачи, но все же может делать это чаще

Много проблем с коленями, много пропустил в последний год школы, да и операция перед сезоном в NCAA

Проблемный против заслонов, плохо обходит, с ним будет сложно играть без полного размена

Мнение:

Уверенность: 7,5; Соответствие: 8; Талант: 8; Готовность к лиге: 7,5

Вы знаете, Гриффин, очень интересный персонаж с точки зрения оценки менеджеров.

Я скажу странную вещь, если вы видите в нем шутера, который получит большой объем бросков и не хотите заставлять его бегать за каждым игроком в защите, а также у вас есть универсальные защитники, готовые к размену, то вы можете приятно удивиться, потому что у вас появится скоринг опция с потенциалом к набору 20+ очков и с лучшим бросковым потенциалом среди лотерейных игроков, не считая одного парня выше. В это случае, на него можно потратить и топ-6 пик.

Если вы ищите талантливого парня, которого хотите развивать, как универсала, то конечно нет смысла тратить на него и 15-й пик и даже ниже, поэтому Гриффин крайне интересный персонаж с точки зрения попадания в команду. Очевидно, что его будут двигать на тройку и заставлять играть против более медленных игроков, но много вопросов касательно его подвижности (может это временный эффект от травм или он, действительно, перекачался?) и это может стать ключевым фактором, если его резкость и латералка улучшится, то учитывая возраст, вы можете словить джекпот всего драфта. К сожалению, боковая подвижность – один из самых трудных скиллов для развития и за время моего просмотра НБА я не помню большого количества серьезных изменений в этом навыке у игроков.

Минуточку

Собственно мы подошли к моменту, когда я решил сделать небольшую градацию.

Я разделил свой топ-6 на условную пирамиду из трех уровней, где номер 5 и 6 являются игроками со звездным потенциалом, но большими красными флагами, которые нужно учитывать.

Номера 3 и 4 (особенно 3) – звездный потенциал с претензией на франчайза, но вопросами по соответствию к времени.

Номера 1 и 2 – безусловные таланты уровня франчайзов, с сырыми скиллами и очень высокой планкой прогресса.

Это аннотация больше для того, чтобы вы поняли мою логику и из чего я исходил. Итак, финально – уровень 3 (таланты с рисками), уровень 2 (таланты с вопросами соответствия) и уровень 1 (сырые франчайзы).

Почему именно так?

Потому что, уровень 3 – это отсутствие уверенности в таланте для игры первой звездой + вопросы по вообще уровню, который они донесут до НБА.

Уровень 2 – нет вопросов в таланте, но есть вопросы в соответствии (уровень-то донесут, но толку бы было от условного Стоктона в текущих реалиях НБА, возможно и был бы, но я не уверен) и все равно неуверенность в соответствии я ставлю выше, чем красные флаги, потому что Яннис будучи архаичным игроком является звездой, то есть примеры все же есть.

Уровень 1 – безусловный талант суперзвезд с вопросом реализации и сможет ли вообще. Самая высокая планка и отсутствие глобальных стоп-факторов.

6. Бенедикт Матурин

Атакующий защитник, Аризона», второкурсник, 19 лет

Статистика - 17,7+5,6+2,5+0,5+0,6, линейка – 49,3%-44,7%-79,2%

198 сантиметров, 100 килограмм

Вингспан – 209 см

Похожие игроки – Виктор Оладипо без защиты

Кому может пригодиться? Очевидно у «Индианы» и «Портленда» присутствует любовь к защитникам без защиты

Известные просмотры: «Индиана», «Портленд», «Детройт»

Плюсы:

Самый готовый шутер к НБА, механика, баланс тела, бросок в движении – все при нем, он выглядит абсолютно совершенно другим игроком даже по сравнению с топ-10 игроками, его умения выглядят очень сильно для реализации в НБА

Дальний бросок прекрасен для НБА – 36,9% на 6+ попыток, это шикарные цифры для студентов

Забивает половину всех catch&shoot, высокий релиз, всегда заряженные ноги, я думаю – у него моя любимая механика броска среди всех игроков драфта

Лучший офф-скрин скорер, играет шикарно от заслонов. Его движение без мяча – очень сильный плюс, к тому же с его балансом тела любой бросок в движении реализовывается с аналогичным процентом спот-ап попыток

Фантастическая работа ног перед броском, ему не нужно много места и времени, чтобы подготовиться

Бросает с 9 метров

Один из лучших атлетов класса – сильный, взрывной. Его «Аризона» давала 17-й темп в стране, во многом из-за него и это его очень сильная сторона. Переход, транзишн – его сильные качества

Как говорят скауты: Угроза 3-х уровней, то есть опасен и из-за дуги и со средней и при входе, постоянно двигается без мяча, непредсказуем, может после заслона отвалиться на дугу, а может сделать кат

Технически шикарен – опять же, работа ног, механика, движение без мяча

69% в роли каттера – сильно

32/58 реализовали его партнеры, когда он играл пик-н-ролл. Не плеймейкер, но понимающий игрок, понимающий что делать и куда двигать мяч

Он точно улучшил навыки розыгрыша за сезон, но опять же, не сильно

Не боится бросков при сопротивлении

Минусы:

На удивление плохо двигается в защите, плохо обходит заслоны, защитная стойка высокая, двигается на прямых ногах

Часто теряет концентрацию и играет лениво, не добегает, выключается

У него хорошая боковая подвижность, но все зря из-за его плохой защитной стойки

Со скринами прям совсем беда, очень легко тормозит

У него были вспышки активной защиты, но очень редко. Забавно, но он неплохой защитник, если пытается, но в защите часто он Уэстбрикует (не уверен, что такое слово есть в словаре Даля, но это синоним халтурить)

Хорошая работает без мяча и на пик-н-ролле, хорошо бросает, но это все. В изоляциях меньше 25% и не самый хороший дриблинг, предсказуем

Слабый флоатер, он как будто все делает на одной скорости, в одном режиме – слишком грубый, чтоли

Мнение:

Уверенность: 8; Соответствие: 8,5; Талант: 8,5; Готовность к лиге: 8

Матурин с точки зрения эстетики броска и движения без мяча для меня безусловно один из любимейших игроков, который удивляет тем, насколько же он выглядит готовым для НБА игроком, с его плавностью, с его умением искать пространство и броском уровня НБА.

Главный красный флаг – защита, где сочетается лень и неумение обходить заслоны. Парадокс, но Матурин прекрасный атлет и никаких проблем, чтобы обходить скрины у него быть не должно, но в NCAA он делал это ужасно.

Кевин О’Коннор сказал в подкасте страшную вещь, что это Уэстбрук в нападении, но это чушь, он и следующего игрока сравнил с Хорфордом, хотя в защите у Матурина в голове часто происходят расчеты сложных формул или что-то подобное, потому что в моментах он просто отключается от происходящего, забывая, что он и где он, если он исправит это, то станет очень заметным игроком лиги.

5. Киган Мюррей

Форвард, «Айова», второкурсник, 21 год

Статистика - 23,5+8,7+1,5+1,3+1,1, линейка – 55,4%-39,8%-74,7%

203 сантиметров, 102 килограмм

Вингспан – 210 см

Похожие игроки – подделка мини-Янниса или Тобайас Харрис

Кому может пригодиться? Тем, кому не достался Смит

Известные просмотры: 5 команд

Плюсы:

Лучший транзишн-скорер. Их так много в этом году? Обычно не лучшее качество, которое больше пугает, чем радует

1,5 очка за один транзишн, это его главный скилл, на уровне NCAA просто доминировал в проходах в стиле Янниса – финиш с контактом, евростеп, силовой проход с данком, умеет все

Достаточно ловок в проходах, использует обе руки, старается играть клоузаут (вход внутрь при получении мяча, очень частый навык), это позитивные знаки

Лучший пост-ап скорер драфта – очень активно борется за получение, ловкий, но и мощный, хорошо работают ноги, неидеально, но хорошо

Идеальный катер – опять же его скиллы от транзишн игры. Ловкий, мощный, играющий от заслонов и входов

Один из лучших подбирающих на чужом щите – очень заряженный на борьбу, мощный

Хорошая механика броска, очень плавная, сильный баланс тела, иногда двигается без мяча, как защитник

Пик-к-поп с ним – это интересно, очень важный скилл для его будущего в НБА

Хороший защитник на мяче, не такая хорошая боковая подвижность, но иногда сменялся на маленького, явно не размен. К тому же хорошие данные и инстинкты, он генерировал много перехватов и касаний мяча. Радует и его потенциал в краске – он крепкий, длинные руки и достаточно ловкий

Минусы:

Он неплохо бросает, хорош в отрывах, в посте, но тяжело назвать его идеальной опцией в нападении. Он похож на молодого Леброна и Янниса, но у него нет их данных, можно играть, как они, но сможет ли он быть хотя бы на 50% эффективен?

Не самый аккуратный игрок, часто отдает передачи в траффике или играет слишком самоуверенно

Иногда слишком верит в собственный вингспан и играет очень рискованно

Многие хотят видеть его центровым, но это тяжело, слишком легкий

В августе 22, хотя поздно начал играть на высоком уровне, обычно у таких игроков прогресс отложенный

Мнение:

Уверенность: 7; Соответствие: 7; Талант: 7,5; Готовность к лиге: 8

Я скажу честно – мне нравится Мюррей, но глобальных надежд на него не держу.

Киган – выдающийся студенческий игрок, который очень поздно стал расти, в школе он получил всего 3 звезды и даже решил не сразу поступать в колледж, что в целом принесло свои плоды.

Красных флагов здесь много, сильно много.

Во-первых, Киган Мюррей играет в баскетбол Янниса, будучи Киганом Мюрреем и на уровне NCAA – окей, это норма, но на уровне НБА нужно обладать звериным атлетизмом и работоспособностью, да и определенный характер нужно иметь. Хотя вроде бы со вторым и третьим проблем нет.

Во-вторых, Мюррею в августе будет 22 года, да, он очень поздно начал и возможно только начинает свой рост, но и его основные стоп-факторы по стилистике не игровые и не технические, а физические. Вроде высокого центра тяжести, подвижности на ногах (опять же, она не ужасна, но не такая идеальная) и массы. Возможно, он решит первую и третью проблему за счет работоспособности и набора масса, но он должен тогда потерять и в латеральной подвижности.

В-третьих, опять стиль. Ты лучший игрок в отрывах на уровне студентов, что круто, но это студенты и никто не верит в тебя, как в супер уверенную опцию в нападении, потому что в атаке ты можешь делать 3 вещи и 2 из них под вопросом:

Бежать в транзишине (?)

Играть в пост-ап (?)

Бросать спот-ап

Ты не являешься айзо скорером и не обладаешь убедительным дриблингом.

Вот и получается, что большинство верят, что перед нами Тобайас Харрис с чуть улучшенными навыками и бОльшим хаслом. Это ведь тоже не так плохо.

Спросите, почему тогда Мюррей в моем топ-5?

Прогресс за последние 3 года феноменален + он не глуп и да, скауты не видят его франчайзом, но вдумайтесь, мы рассуждаем об игроке, который по нашему мнению должен стать лучше, чем Харрис, а Харрис за карьеру делает 16+6+2, если Мюррей будет играть в следующие 8 лет на уровне 19+8+4 и будет лучше в защите, то это хороший пик.

Секундочку

На деле, скорее всего, № 3 и 4 будут выбраны наоборот, но это не прогноз на драфт, а обзор лучших игроков.

№3 при всех его сравнениях с не самым интеллектуальном игроком НБА вполне вероятно обучить легче, чем исправить какие-то совсем закостенелые особенности игровой стилистики у №4.

4. Паоло Банкеро

Тяжелый форвард, «Дьюк», первокурсник, 19 лет

Статистика - 17,2+7,8+3,2+1,1+2,4, линейка – 47,8%-33,8%-72,9%

208 сантиметров, 113 килограмм

Вингспан – 217 см

Похожие игроки – Крис Уэббер, Джулиус Рэндл без толстой задницы, Майкл Бизли

Кому может пригодиться? Тому кто не хочет всегда видеть Грина и Портера младшего с мячом

Известные просмотры: «Хьюстон»

Плюсы:

Серьезный атлет, очень мощный прыжок, мощный. Я не ставлю его на уровень с Блейком или Симмонсом или Леброном, но сразу за ними

Силен в изоляциях, может находить бросок. Сильный дриблинг, хороший бросок со средней – в движении, в посте, после получения

Ловче чем кажется, его проходы больше походи на защитников, чем на тяжелого форварда

Любит контакт, вполне легко финиширует с фолом и опекуном на плечах

Хороший спин-мув, хорошая работа ног, он удивляет своим арсеналом движений

Есть серьезный потенциал для игры в посте

Гораздо сильнее в роли плеймейкера, чем кажется – отдает передачи поперек всей площадки, любит выводить снайперов на броски после драйв-н-кика

Хорошо пасует из поста, намного лучше, чем может показаться

Часто играл пик-н-ролл боллхендлера и это странно, но работало, в целом могу даже занести в топ-5 игроков с драфта по этому компоненту, хотя в НБА будет гораздо труднее

Улучшал бросок, передачи к концу сезона, солидная динамика

Минусы:

Откровенно плох в защите – спит, теряется, выключается

Часто сконцентрирован на мяче, даже когда опекает игрока без мяча

Многие думают о нем, как о центровом, но у него слабые инстинкты римпротектора

Самый большой страх – его пик-н-ролл защита, но я не могу это воспринимать серьезно, пока он просто выключается и отпускает игрока, надо разобраться почему, пока нет понимания

Он не дыра, когда работает. Например, на мяче он защищался хорошо (21,9%) в изоляциях

В целом, механика – ок, но есть нюансы по плавности и работе ног. Релиз не быстрый, ноги и руки живут отдельно

Не лучший первый шаг, хотя он бигмен – поэтому претензий минимум

Заигрывается и иногда слишком агрессивен

Мнение:

Уверенность: 8; Соответствие: 7; Талант: 9; Готовность к лиге: 8,5

Давайте сразу.

Похож ли Банкеро на Рэндла? Ну в целом, да. Хотя справедливости ради он везде получше.

В защите, в отличие от Джулиаса, Банкеро может играть на мяче, большого смысла делать в него размен нет, а по пик-н-роллу там вопросов много, но ощущение, что он просто не старался на должном уровне по студентам.

В атаке все же Рэндл часто полагается на задницу (есть тут еще кто помнит Саллинджера? Я не про того, кто написал «Над пропастью во ржи»), а Банкеро наоборот от поста старается не скорить, а отдать и больше склонен к проходу и броску со средней.

Другое дело, что Рэндл своей задницей и правда многое может, а проход Банкеро не настолько хорош, особенно против римпротекторов НБА, да и его бросок из-за дуги пока не так хорош и остался у нас только средний? Это не так серьезно, хотя его розыгрыш интригует.

История против Банкеро – Бизли был плох, хотя там не совсем игровые причины, Рэндл сдулся, Уэббер был хорош, но местами и только Блейк, которому пришлось полностью переучиться для игры в баскетбол был на неплохом уровне. Относительно неплохом.

Является ли Банкеро – лучшей копией позднего поинт-Блейка? Очевидно, да и поэтому Паоло тут.

3. Джейден Айви

Комбогард, «Пердью», второкурсник, 20 лет

Статистика - 17,3+4,9+3,1+0,9+2,6, линейка – 46,0%-35,8%-74,4%

193 сантиметров, 90 килограмм

Вингспан – 206 см

Похожие игроки – Уэстбрук, Морант похуже

Кому может пригодиться? Только не «Пистонс», ну пожалуйста...

Известные просмотры: «Орландо», «Детройт»

Плюсы:

Награда «Лучший первый шаг» с драфта, возможно, лучший атлет с драфта. Резкий, взрывной, очень мощный. Я говорил об атлетизме Шарпа, но в Айви я уверен больше, он прошел хотя бы NCAA

Атлетизмом напоминает молодого Уэстбрука. ТОЛЬКО АТЛЕТИЗМОМ!

Дайте ему место разбежаться и он уничтожит вас проходом – ловкий, не только думает о данке, переводы мяча за спиной, евростеп, перекладывания в воздухе. Он хорош

Его первый шаг похож на Мюррея, хотя Джейден крупнее. Я часто говорю, что не знаю будет ли это работать в НБА, но это будет

Есть некоторые моменты, которые игроки любят делать особенно, их маленькие привычки, так вот, у Айви – это смена темпа и выглядит это очень круто

У него очень много похожих на Моранта движений

Хорошо финиширует с контактом, ловкий, хитрый, отлично держит баланс тела

Использует пик-н-ролл, как Морант – для разгона, не для среднего

5,8 штрафных за игру, думаю способен бросать в лиге около 8-10 попыток

Сильно спрогрессировал на броске из-за дуги за второй год (25,8%-35,8%)

На удивление хорош при бросках в движении, даже лучше, чем на catch&shoot

Я был один из немногих, кто верил в розыгрыш Джа и здесь похожая ситуация. Мне не нравится его пик-н-ролл, но он вызывает постоянные ошибки в защите у соперников и может играть драйв-н-кик, может использовать двойную опеку, как шанс для передачи, хорошо пасует в плотной опеке, в траффике

Хорошо пасует на периметр, отлично играет в отрывах, раскидывая соперников. Ему удобно играть со снайперами, римраннерами или просто с атлетичными вингами

Минусы:

Я не фанат его пик-н-ролла, как и не фанат пик-н-ролла Моранта. По статистике это работает гораздо хуже средних, а они у Айви плохи. Дроп также будет проблемой для него, как и для Джа

Механика броска шероховатая, а в целом он нестабилен. Бросал периодом 45%, потом 25%, низкий релиз, медленный, ноги и руки не всегда за одно

Ему нужен флоатер, чтобы быть эффективным на пик-н-ролле

Пулл-ап бросок Уэстбрука, к сожалению

20,5% со средней, 29,7% с пулл-апов

Не туннельное зрение, но часто играет эгоистично

Соотношение передач к потерям почти 1 к 1, все же ему нужно быть умнее или чтобы мысли догоняли ноги

Слишком агрессивно помогает в защите, теряет игрока, пытаясь помочь

Обход заслонов спорный, может быть гораздо лучше

Элитный первый шаг, но не дриблинг

Мнение:

Уверенность: 8; Соответствие: 7; Талант: 9; Готовность к лиге: 8,5

Айви очень вероятно может оказаться в «Пистонс». Есть миллион причин, почему это плохо – от того, что Кейси снова всех ведет в два защитника, которым нужен мяч и один из них неуверенный шутер до той, что б***ь им обоим нужен мяч, а Кейси в моем списке лучших тренеров для молодых игроков стоит чуть выше Бойлена.

Что касается по Айви, то он действительно очень похож на Моранта, вплоть до лет проведенных в университете. У Джейдена повыше потенциал в защите и лучше бросок для входа в лигу, но у Моранта меньше эгоизма и лучше видение игры и партнеров.

Обычно, такие игроки становятся звездами, потому что банально их берут франшизу, которая развалена и где ему можно дать мяч и время. Здесь есть страх «Детройта», но даже там у Айви будет время чтобы показать свой талант.

У него есть явно очень сильный продающий скилл – первый шаг, который ему позволит уже побороться за звание очередного Уэстбрука/Уолла, но я бы сильно акцентировал внимание на его далеко неидеальном пик-н-ролле и розыгрыше.

Совсем секундочку

Если честно, то я не могу разделить обоих и поставить кого-то выше или ниже. Почему – чуть позже.

1-2. Джабари Смит

Форвард, «Оберн», первокурсник, 19 лет

Статистика - 16,9+7,4+2,0+1,1+1,9, линейка – 42,9%-42,0%-79,9%

208 сантиметров, 99 килограмм

Вингспан – 216 см

Похожие игроки – Харрисон Барнс, который длиннее и талантливее. Майкл Портер младший с работой ног, защитой и талантом. Аккуратные намеки на Дюранта, но не сильные. Придумал! Тейтум без розыгрыша. Обычный Тейтум, в общем (без проходов тоже, на самом деле).

Кому может пригодиться? Всем

Известные просмотры: «Орландо», «Оклахома»

Плюсы:

Очевидно, что Смит – самый талантливый шутер с драфта и, возможно, уже лучший

Готовая механика для НБА, придраться не к чему. Баланс тела, работа ног, руки, релиз. Поражает и дистанция, с которой он уже бросает

Бросок в движении развит слишком хорошо, страшно представить, что он сможет делать через год или два

Он может быть смертельным оружие на пик-н-ролле, отваливаясь на пик-н-поп или делая бросок со средней. В лиге часто играют и «рога», так что он будет угрозой в каждой атаке

Один из лучших игроков по сложным броскам. В отличие от Матурина, Брэнама и Дэвиса обладает данными, которые позволят ему делать это в НБА

Интригует его игра в посте, он хорошо играет «фэйд-эвей»

Работа ног при броске особенно впечатляет на получении, похож на КейДи

Его защита на периметре, мягко говоря, хороша. Он 208 сантиметров, который активно играет руками. Неудивительно, что против него забили 25,7% в изоляциях

Любит играть в защите, полная самоотдача, классика – хлопки в лицо, прессинг, он готов морально к лиге

Вполне способен защищаться на 4 позициях и переключаться почти на любого игрока

Минусы:

Он играет от броска, нельзя назвать его сильным боллхендлером, который может генерировать проходы и скидки

Нужно улучшить дриблинг, у него огромный талант, но нужно сделать корректировки

Слишком ориентирован на атаку из-за дуги

С такими данными ему нужно лучше и хитрее финишировать в краске, он точно должен стать лучше, чем Мюррей

Хорошо находит контакт (4,8 штрафных за игру), но нужно научиться делать это в проходах

Неаккуратный пасующий, да и в целом не боллхендлер сейчас, нужно улучшать видение площадки

Мнение:

Уверенность: 9; Соответствие: 10; Талант: 10; Готовность к лиге: 8

Давайте немного еще по причине того, почему я не смог кого-то из них поставить гарантированно на первое место.

Холмгрен – талантливее (немного и лишь по моему скромному мнению) и умеет больше уже сейчас, но его стоп-фактор (тело) гораздо ярче и серьезнее.

Смит – имеет гораздо более продающий скилл (уникальный шутер) и играет с большей душой (сам ненавижу этот аргумент), но его остальные навыки за пределами бросковых способностей пока сырые и лишь в теории.

Смит – уже сейчас шутер очень сильного уровня и в отличие от Портера младшего у Джабари сенсационная работа ног при броске, что в на спот-апе, что в движении, да и его защита на мяче вызывает только уважение, респект и большую надежду.

Тут почти нет стопов, которые по-настоящему смущает, потому что если в лиге есть команды, готовые платить Портеру максималку, то Джабари Смит может получить ее уже сейчас, он явно не хуже.

Нужно понимать, что сейчас у молодых игроков защита и бросок, а особенно такой развитый – самые ценные навыки, которые вообще могут быть.

Но вообще, я слышал, что в НБА есть примета, что выбирать тяжелого форварда под вторым пиком с именем Джабари – к несчастью, однако глянем.

1-2. Чет Холмгрен

Слендермен, «Гонзага», первокурсник, 20 лет

Статистика - 14,1+9,9+1,9+0,8+1,9, линейка – 60,7%-39,0%-71,7%

213 сантиметров, 88 килограмм

Вингспан – 222 см

Похожие игроки – Эван Мобли, но моментами. Единорог, которого не было, ну или Покушевски 5.0

Кому может пригодиться? Всем

Известные просмотры: «Орландо», «Оклахома»

Плюсы:

Сильный римпротектор, делающий 3,7 блока за игру. В отличие от много других бигменов может блокировать хитрые лей-апы в проходах, умный и ловкий

Лучший бигмен по обороне пик-н-ролла? Возможно, он может играть дроп, но может и выходить на дугу. Вроде бы в школе был фанатом Карри и стремился играть, как он, собственно и получилось, что рос, двигаясь, как маленький игрок

Если считать его игроком лиги, то среди центровых я поставлю его на третье место по латеральной подвижности и игре на периметре – после Адебайо и Мобли. Очень хорош в изоляциях, быстр и ловок

В краске забивает 80%, больше , чем Уильямс или Дюрен

Пик-н-ролл с ним интересен, он быстр и его антропометрия поражает. Да и пик-н-поп, разумеется

Абсолютно не мощный игрок, но его мягкая кисть позволяет ему быть элитным финишером

39% из-за дуги – это, конечно, космос. Слишком уникален – может бросать с ведения, пулл-апы, в движении

Работа ног на броске, как у защитников, быстрая подготовка ног

Его механика хороша уже сейчас, не знаю что можно сильно улучшить

213 сантиметров, которые могут вести мяч и играть с ним в руках. Хорошее ведение и движение, я бы сказал прекрасное для его роста

Не фанат пост-апов, но иногда показывал Дирка

Работа ног в нападении сильно лучше, чем кажется на первый взгляд

Минусы:

88 килограмм и высокий центр тяжести – его продавливали студенты, будут и в НБА

Его выбор позиции часто компенсирует эти проблемы, но это NCAA

Иногда слишком странно играет – пытается работать на дуге с мячом и делает глупые потери

Мнение:

Уверенность: 8; Соответствие: 9; Талант: 10; Готовность к лиге: 8,5

Странно слышать, что вес – реальная проблема для Холмгрена, если Мобли, который был на 7 килограмм тяжелее за лето и через работу с Адамсом вполне подготовился к сезону.

Правда... Вот знаете, что немного смущает, что Холмгрен не факт, что будет это делать.

Он бигмен по природе, но не призванию и я очень сомневаюсь, что он будет перекачиваться ради того, чтобы стать полноценным центровым. Сила и талант Чета не в римпротекте, а в том, что он по сути умеет делать на площадке все.

Всех смущает его вес, но назовите хоть один его игровой параметр, который действительно плох и у Холмгрена?

Безусловно ему нужно нарастить мышц, но не так много, как хотят большинство.

Нужно понимать, что вокруг Холмгрена уже куча людей, которые работают с ним индивидуально и мы не умнее их и они тоже знают, что нужно делать с телом Чета.

Да, год назад я бы сказал, что здесь очень много рисков, но пример Мобли и Холмгрен на уровне NCAA дают веру в то, что его переход в НБА будет легче.

Если честно, то я больше верю в Холмгрена, как в первый пик, потому что его гораздо легче поженить с Айзеком, Вагнером и Картером, но при выборе под первым пиком все же нужно думать уже о том, как не встроить игрока, а окружить данного игрока, так что посмотрим.

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Фото: Gettyimages.ru/Patrick McDermott, Andy Lyons, Jason Miller, Steph Chambers, Sean M. Haffey, Justin Casterline, Jamie Squire, Patrick Smith, Eakin Howard, Hannah Foslien