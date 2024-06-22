Лала в слезах, армянки снялись из-за политики, а у Винер новая фаворитка. Что с художкой на Играх БРИКС?

Художественная гимнастика точно в топе Игр БРИКС – и по составу (помимо россиянок есть сильная команда Беларуси), и по зрительскому интересу. Несмотря на будний день, трибуны почти полные.

Спортивная составляющая тоже на уровне: Лала Крамаренко подтвердила статус лидера сборной и победила.

Но если чуть углубиться, начинаются странности. Например, почему на Играх отдельной командой выступает «Небесная грация»? Почему рыдала два дня подряд та же Крамаренко? Что за чудо-юниорка, которой гордится Винер?

Мы попытались во всем разобраться.

«Я не хочу давать комментарий». Лала не готова говорить о травме?

● Лала Крамаренко – безусловный флагман после ухода из спорта сестер Авериных.

Международная карьера у нее получилась суперкороткой: перед Токио-2020 было всего 15 лет, на Игры отобрались Дина и Арина. И другой Олимпиады у Лалы, похоже, не предвидится. Ирина Винер поменяла мнение о нейтральном статусе (вот и в Казани на вопрос про тех, кто едет в Париж, ответила «у нас нет предателей»). Но слишком поздно: у гимнасток уже нет возможности отобраться.

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?

Выступления Крамаренко в Казани немного пугали. Вот, например, видео из квалификации, где она, кажется, близка к потере сознания на старте упражнения.

Слезы на глазах Лалы были почти после каждого выхода на ковер. Скорее всего, это связано с травмой ноги: Лала выступала с повязкой под коленом, а за кулисами заметно прихрамывала.

Но это не помешало обойтись без заметных ошибок и уверенно победить. У ближайшей преследовательницы, Марии Борисовой из «Небесной грации», Крамаренко выиграла больше балла.

– Напишите, что я устала, и все, – сказала Крамаренко после награждения.

– Почему вы плакали?

– Я не хочу давать комментарий. Все.

«Небесная грация» – по меркам Игр БРИКС полноценная страна.

На самом деле это академия художественной гимнастики, которую возглавляет Алина Кабаева. Она проводит собственные сборы (для спортсменок из регионов – бесплатные) и соревнования (по отдельным правилам). Например, на стартах «Небесной грации» пять предметов вместо четырех (плюс скакалка) и нет ограничений по исполнению сложных элементов в программах.

На Играх БРИКС «Небесная грация» – команда, где не только россиянки, но и спортсменки из Беларуси и Киргизии. Как и положено настоящей сборной, у «Грации» (как, кстати, правильно называть ее представительниц?) был многоступенчатый отбор, а сейчас активная поддержка от официального сайта и главного тренера (это, конечно, Кабаева).

А теперь вопросы:

а) может ли клубная команда соревноваться со сборными?

б) если ответ «да», то почему спортсменок из «Небесной грации» допустили только к многоборью, но не в отдельных видах? Теперь там недобор: по правилам должно быть 8 участниц, а стран (не считая «Небесной грации») лишь 7.

Впрочем, учитывая, как быстро здесь все меняется, возможно, в итоге найдут и восьмерых.

● Скорее всего, казус с правилами отдельных видов связан с тем, что изначально участвовать в Играх БРИКС должны были представительницы гораздо большего количества стран. Но в последний момент снялись команды Кувейта, Ливана, Туниса и Армении. Последние – почти со скандалом.

– Сначала главной судьей была назначена представительница Армении, – рассказала лидер Сильва Саргсян. – Потом ее заменили на судью из Азербайджана. Вот Армения и снялась.

Противостояние между странами до сих пор не мешало гимнасткам выходить на один ковер. Действительно ли из-за назначения Айсель Гасановой снялась сборная? Вот объяснение Ирины Винер.

– Так сказала в интервью девочка из Армении, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, – сказала Винер. – Но команда Армении была заявлена во всех видах программы, а потом они снялись. Почему – вопрос к ним.

У Винер, впрочем, к главному судье тоже вопросы. Соревнования шли с задержкой в районе 50 минут, а некоторые оценки пересматривали.

● Арина Ковшова – 15-летняя гимнастка из Новосибирска. На чемпионате России в конце декабря-2023 заняла 12-е место. Тем удивительнее был сюжет из смешанной зоны.

На пресс-подход Ирины Винер там собралось едва ли не больше журналистов, чем было зрителей на трибунах. Задержка на час только способствовала ажиотажу. И перед появлением Винер организатор попросила: «Только задайте вопрос про Арину Ковшову. Советую прямо с него и начать».

А вот и ответ на этот якобы экспромт.

– Она не занимала у нас никаких мест ни на чемпионатах, ни на Кубках, – подтвердила Винер. – А увидела я ее в Омске на турнире Evgenia Cup. И сразу сказала ее тренеру, Жене Канаевой, что девочку срочно нужно везти на базу в Новогорск. Женя удивилась, но я настояла. Я поменяла ей всю музыку в произвольной программе, некоторые элементы. За неделю мы проделали огромную работу – и вот Арина заняла здесь второе место.

Профессионализм и умение видеть талант от Ирины Винер сомнений не вызывают. Но есть вопрос: как сумела пройти отбор на Игры БРИКС (где всего две квоты!) гимнастка, у которой нет никаких официальных достижений, кроме веры в нее главного тренера?

Впрочем, в способности оставлять без ответов интересные вопросы художественная гимнастика вне конкуренции.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид