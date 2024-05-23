Допинг через секс: как это возможно и реально ли доказать? Разбираемся раз и навсегда

Фехтовальщица Изаура Тибюс только что выиграла один из главных поединков в карьере: доказала в суде невиновность в употреблении допинга – дорога на домашнюю Олимпиаду в Париже открыта.

Какой довод ее выручил? Секс!

Сначала – немного контекста, он важен.

Тибюс – мировая звезда в фехтовании на рапирах. Взяла серебро в команде на Олимпийских играх в Токио (тогда француженки уступили как раз сборной России), а в 2022-м (уже после отстранения россиянок) стала чемпионкой мира в личном турнире.

Казалось, подготовка к Олимпиаде проходит безоблачно. Но 14 января во время этапа Кубка мира в Париже Тибюс сдала положительную пробу на запрещенный препарат – остарин . Это анаболический агент, который потенциально способствует набору мышечной массы. WADA дает за него максимально 4 года дисквалификации.

Тибюс временно отстранили, хотя вину она не признала и с самого начала утверждала, что допинг мог попасть в ее организм только случайно. От вскрытия пробы «Б» спортсменка отказалась: это бы затянуло процесс и минимизировало ее шансы успеть до Олимпиады.

И вот на слушаниях француженка рассказала, что остарин оказался в ее пробе в результате «обмена биологическими жидкостями» с супругом (по сути, это обозначение секса в суде).

Рэйс Имбоден – тоже фехтовальщик, по титулам даже превосходит супругу. Выступал на трех Олимпиадах, дважды брал олимпийскую бронзу в команде.

Изаура и Рэйс познакомились на вечеринке после Игр-2016 в Рио, а поженились сразу после возвращения из Токио, где оба выступали.

Правда, потом их спортивные пути разошлись: Тибюс только набирала форму, а Рэйс ушел в мир моделлинга, а также пробовал себя как исполнитель хип-хопа.

Зачем конкретно ему понадобился остарин – непонятно, можно только догадываться (не исключено, что хотел набрать мышечную массу для красоты). Но так как Имбоден уже не в професиональном спорте, то имеет право употреблять анаболик, не спрашивая WADA.

А дальше супруги должны были решить очень сложную задачу: как доказать, что причина попадания допинга – именно секс? На стороне француженки были вот такие аргументы:

● крайне низкая концентрация остарина в анализе, косвенно подтверждавшая версию контаминации;

● показания супруга (правда, неизвестно, сдавал ли он анализ на остарин – материалы суда засекречены). Но в интервью перед судом Имбоден выражал готовность пройти тестирование;

● показания известного французского профессора Жана-Клода Альвареса. Ранее он участвовал в защите теннисистки Симоны Халеп и помог сократить дисквалификацию с 4 лет до 9 месяцев.

И вот в результате всего этого счастливая Тибюс поделилась в соцсетях:

«Нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении трибунала FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация борьбы. Благодарю своего адвоката, психолога, мою команду и близких, которые помогли мне сохранять бодрость духа на протяжении всего этого испытания. Вместе мы смогли доказать мою невиновность в рекордно короткие сроки».

Теперь Изаура сможет выступить на домашней Олимпиаде в Париже. Как же это стало возможно?

Как допинг передается через секс? Ученые проводили эксперимент

Истории с попаданием допинга в организм через секс – относительно распространенная, за последние годы их хватало. И почти всегда, как ни странно, эта версия приводила спортсмена к успеху. Вот только самые известные случаи:

● канадка Лоуренс Венсант-Лапуант – 11-кратная чемпионка мира в гребле на каноэ – доказала, что запрещенный лигандрол попал к ней после «интенсивного обмена биологическими жидкостями» с бывшим партнером. В доказательство он даже сдал пробу волоса – там действительно нашли лигандрол;

● французский теннисист Ришар Гаске утверждал, что кокаин попал в его организм после поцелуя с незнакомкой в ночном клубе. Поверили;

● еще один канадец, прыгун с шестом Шон Барбер перед Олимпийскими играми-2016 попался на кокаине. «Виновата» оказалась проститутка, которую он снял через сайт знакомств. Шону поверили, он выступил на Играх, а спустя год сделал каминг-аут;

● игрок в софтбол американка Мэдлин Никлс в 2020-м попалась на лигандроле. Привела партнера, предоставила препараты, которые он употреблял – все совпало. Никлс простили, спустя год она завоевала серебро Олимпийских игр в Токио.

А вот Ольге Зайцевой версия про интимную связь с мужем не помогла. В одной из проб, взятых во время Олимпийских игр-2014 в Сочи, обнаружили мужскую ДНК. В интервью Der Spiegel Зайцева говорила, что к этому привела их с супругом попытка завести ребенка. Ольге не поверили.

В допинг-пробе Зайцевой нашли ДНК мужа – это спасет ее от дисквалификации? Эксперты допускают, что дело в сексе

Как ни странно, под успешными историями есть мощная научная база. В июне 2022-го опубликована работа под названием «Передача допинга путем секса» . Авторы столкнулись с тем, что концентрация и в принципе присутствие препаратов в биологических жидкостях организма (кроме мочи) крайне мало изучены.

Если в отношении грудного молока исследования еще проводятся, то вот присутствие препаратов в сперме (как и в поте, слезах, спинно-мозговой жидкости) до сих пор никто не изучал, так как медицине этого не требовалось.

Так что 27 добровольцев-мужчин, проходящих лечение от бесплодия, регулярно сдавали сперму в рамках научного эксперимента. Исследование проводилось в Канаде (возможно, это отчасти объясняет, почему именно канадские спортсмены чаще других пользуются этим инструментом для доказательства невиновности).

Выяснилось, что фармакокинетика многих препаратов действительно позволяет им довольно длительное время обнаруживаться в сперме. А дальше в теории может быть сразу несколько способов передачи «зараженной» жидкости половому партнеру:

● следы спермы напрямую попадают в мочу при мочеиспускании (но тогда там должен обнаруживаться белок семеногелин – мы не знаем, был ли он у Тибюс);

● субстанция из спермы всасывается в кровь партнера через влагалище (наименее вероятно), прямую кишку (более вероятно) или при проглатывании. В таком случае должны совпасть концентрация, препарат (далеко не с каждой субстанцией такое возможно) и сроки. Обычно также требуется подтвердить этот способ как минимум путем сдачи анализов партнера;

Если все эти условия совпадают – дисквалификации наверняка удастся избежать. Ведь такой способ передачи допинга исключает вину или даже халатность со стороны спортсмена.

Хотя к Рэйсу Имбодену в теории могли бы возникнуть вопросы. Он все-таки в недавнем прошлом профессионал, то есть знал, что остарин – запрещенный препарат. Но о безопасности супруги не подумал.

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Фото: Panoramic, IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press ; Instagram/ysaorathibus