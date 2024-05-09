«Моим детям говорили, что папа убийца». Великого бегуна травят после гибели соперника

Марафонский бег – центр мировой спортивной драмы прямо сейчас.

● 11 февраля в автокатастрофе погиб рекордсмен мира Келвин Киптум. Ему было 24 года, за несколько месяцев до смерти, в октябре, он установил мировой рекорд на Чикагском марафоне – 2:00.35.

Киптум считался главным претендентом на то, чтобы впервые в истории разменять рубеж двух часов на соревновательном забеге. Это должно было случиться уже в апреле в Роттердаме.

● После смерти Киптума главным бегуном снова стал его соотечественник – двукратный олимпийский чемпион и единственный, кому удалось выиграть в марафоне две Олимпиады подряд (в 2016 и 2021 годах).

39-летний Кипчоге уже бежал марафон быстрее двух часов в 2019-м (1:59.40), но это был показательный забег с пейсмейкерами по идеально ровной трассе, организованный лично для него.

Рекорд мира тоже раньше принадлежал Кипчоге – 2:01.09.

«Они угрожали сжечь мой дом, мою семью, мой город. Но я не осмелился пойти в полицию»

И вот теперь Кипчоге дал шок-интервью британским СМИ. Оказывается, уже несколько месяцев его травят за заговор, который якобы привел к гибели соперника.

Важный бэкграунд: Киптум разбился на машине на узкой горной дороге, не справился с управлением. Бегун сидел за рулем, еще в машине находился тренер, но он остался жив. Согласно расследованию кенийского Nation, перед этим Киптум выпил минимум две банки пива – в крови обнаружили небольшое содержание алкоголя.

Кипчоге тут абсолютно ни при чем. Все обвинения в его адрес – фантазии кенийских болельщиков, расследование гибели Киптума их не подтверждает.

– В соцсетях мне писали, что я имею отношение к смерти этого парня, – рассказал Кипчоге. – Они говорили, что сожгут мой тренировочный лагерь, мой дом, семью, мой город... Я не осмелился тогда пойти в полицию и сказать, что моя жизнь в опасности. Моей главной заботой стала безопасность семьи.

У Кипчоге – трое детей, их тоже не миновала травля.

– Раньше дети ездили в школу на велосипеде, но теперь мы стали отвозить их на машине, потому что вокруг встречались какие-то подозрительные люди, – рассказал Кипчоге. – Старшая дочка учится в интернате, хорошо, что у нее там по крайней мере не было доступа к соцсетям. Но мальчишкам говорили: твой папа кого-то убил. Представьте, каково им это было слышать.

Кипчоге живет в Эльдорете – мекке кенийского бега на выносливость. Его воспитывала мама, которая и сейчас поблизости и активно участвует в жизни сына.

– Хуже всего было позвонить маме и рассказать ей, что происходит, – во время этих слов Кипчоге не смог сдержать слез. – Мы живем в маленьком городке, я понимал, что журналистам и блогерам не составит труда ее найти. А учитывая ее возраст, непонятно, что может случиться. Но она сказала только «береги себя». Мне это очень придало сил.

Кипчоге признался, что потерял 90% друзей, которые тоже поверили в его причастность к гибели Киптума.

– Было очень больно слышать плохие слова от близких людей, товарищей по тренировкам, с кем я постоянно общаюсь, – признался кениец. – Каждый раз это выводило меня из себя. Я даже думал о переезде, но решил ничего не менять. Я открыт, я все еще хожу по улицам. Мой спорт не подразумевает тренировок в зале, чтобы бегать – ты должен выходить.

Также Кипчоге принял решение не удалять аккаунтов в соцсетях. Хотя именно там получал рекордное количество оскорблений.

– Если я это сделаю, будет выглядеть, как будто я что-то скрываю, – мотивация Кипчоге. Но без следа пережитое не прошло.

Теперь Кипчоге не доверяет даже собственной тени

Кипчоге собирается в Париж за третьим олимпийским золотом подряд. Это уникальное достижение. Но сначала нужно было отобраться в команду Кении. Учитывая безумный уровень конкуренции, совсем непростая задача даже для экс-рекордсмена мира.

Элиуд заявился на мартовский марафон в Токио. Но там прибежал лишь 10-м, это его худший результат за все время марафонской карьеры, с 2013-го.

Победителю и соотечественнику Бенсону Кипруто он уступил две с половиной минуты. Причиной такого выступления Кипчоге назвал моральное опустошение.

– Три дня в Токио я не спал, – признался кениец. – Это был худший забег в моей жизни.

Тем не менее, кенийцы включили Кипчоге в состав на Олимпиаду. И теперь ему предстоит справляться с давлением уже в Париже. Есть слабая надежда на МОК – там уже сказали, что будут всячески защищать спортсменов от абьюза в соцсетях. Но в реальности механизм такой защиты почти не работает.

– Если ты начинаешь жаловаться на какие-то аккаунты, их удаляют далеко не сразу, а только спустя время, – рассказал Кипчоге. – Это не работает. Люди без имен или под чужими именами делают реально опасные вещи и говорят плохие слова.

Так что Кипчоге надеется только на себя. Кажется, хуже, чем было, уже не будет.

– Теперь я знаю, что дружбы навсегда не бывает, – признался он. – Теперь я никому не доверяю. Даже собственной тени.

Фото: Gettyimages.ru /Michael Reaves, Luciano Lima; AFP /KIMIMASA MAYAMA, ROBERT SZANISZLO