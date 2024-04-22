Лучшая бегунья России взяла престижный марафон! Она – любитель и собирается на Олимпиаду за свои деньги 😱
Дина Александрова продолжает изумлять.
● Это межсезонье она начала сбором в Португалии, а потом пробежала (вместе с любителями) полумарафон в Барселоне.
● Затем отправилась в Кению. Пахала там больше месяца, тренировалась вместе с участницей Олимпиады Джойслин Джепкосгей и другими топовыми местными бегуньями.
● И вот – внезапно! – вместо «половинки» в Москве заявилась на марафон в Цюрихе. И выиграла с личным рекордом 2:29.00.
Это на 4 с лишним минуты лучше предыдущего личного достижения Дины (2:33.06 в прошлом году на Московском марафоне). У ближайшей преследовательницы из Эфиопии она выиграла свыше пяти минут!
Быстрейшая бегунья России – любитель. Как это возможно?
– Даже если после Кении я не смогу бежать так быстро, как хочу, я все равно не разочаруюсь. Жизнь одна, карьера одна, я получила уникальный опыт – а значит, все не зря, – говорила мне Дина несколько недель назад.
Тогда она производила впечатление одновременно смертельно уставшего, но и очень счастливого человека. Если хотите увидеть, что такое «умирать» на тренировках с африканцами – посмотрите вот это видео из Кении. Такой атмосферной изнанки бега на выносливость еще не было.
Важная деталь: к этому сезону (как и к прошлому) Дина вместе с тренером Степаном Киселевым готовится полностью за свой счет. В сборную России их не включили (победы на чемпионате страны в беге на 15 км оказалось мало), из региона Дина уволилась сама. Прямо сейчас она, по сути, ничем не отличается от тысяч других любителей бега:
● тренируется за свои средства;
● совмещает спорт с работой (онлайн-тренировки для других любителей);
● планирует график стартов и сборов.
– Я и есть любитель, который хочет быстро бегать, – говорила Александрова. Поэтому призовые становятся основным средством к существованию.
Тем удивительней, что вместо полумарафона в Москве (там Дина точно была бы в призах и могла бы заработать) она выбрала марафон в Цюрихе. Где даже в сектор элиты пробивалась через переговоры, а уж о подъемных за приезд даже речи не шло.
– Но еще на «половинке» в Барселоне я поняла, насколько же это круто бегать в Европе, – рассказывала мне Дина. – Атмосфера на трассе и вокруг нее невероятная! В Москве тоже здорово, но это воспринимается скорее как работа. А здесь – чистое наслаждение.
А что, если Дине и олимпийский марафон стартовать вместе с любителями? Она уже об этом думала!
В один день с марафоном в Цюрихе проходил и забег в Лондоне. Там установили мировой рекорд women only (для забега, где женщины стартуют отдельно от мужчин). Победила кенийка Перес Джепчирчир – 2:16.16, а подруга Дины по тренировочной группе Джепкосгей стала третьей – 2:16.24.
Если на этом месте вам захотелось снисходительно улыбнуться на результат Александровой в Цюрихе, подождите.
Во-первых, погода: в Лондоне сегодня комфортные +13, а в Цюрихе было +4 с дождем. Ощутимый контраст, особенно после Кении. Накануне забега Дина показывала в соцсетях, как пыталась купить нарукавники – бежать в одной футболке слишком холодно.
Во-вторых, рекорд России в марафоне – 2:20.47 – установлен Галиной Богомоловой в Чикаго еще в 2006-м. Последние годы к этому результату никто не приближался. А после ухода в команду Киргизии Сарданы Трофимовой даже бег из 2:30 – редкость.
В-третьих, для Дины Александровой это всего второй полноценный сезон в марафонском беге. До этого она бегала 1500 м на дорожке. Для такого мизерного стажа сбросить с личного рекорда сразу 4 минуты – феноменальное достижение.
Кстати, наставник Дины Степан Киселев именно в Цюрихе установил личный рекорд, но ровно 10 лет назад – 2:11.28. В прошлом году Степан бежал марафон в Чикаго, недавно стартовал в Париже. Пусть без призовых мест, но именно он показал Дине и остальным, что вообще-то «так можно было». И участвовать в топовых мировых стартах реально даже сейчас, было бы желание.
Интересно, что на официальном сайте марафона в Цюрихе напротив Александровой был даже российский флаг.
А никаких законов она не нарушила: российские любители могут стартовать на международных массовых пробегах без ограничений, а Дина сейчас по факту любитель.
Олимпийский норматив в Париж – 2:26.30, выполнить его в этом сезоне уже, конечно, нереально. Да и нейтральный статус международная федерация сейчас не дает никому. Но что, если попытаться стартовать и олимпийский марафон в Париже вместе с любителями? А там уже попытаться догнать элиту и побороться за результат.
Идея не такая уж сумасшедшая, к Дине уже приходила.
– Слоты на марафон и на 10 км в Париже разыгрываются через лотерею, – рассказывала Александрова. – Марафон уже точно нет, но вдруг мне повезет выиграть слот хотя бы на 10 км? В таком случае я обязательно приеду в Париж и пробегу!
Вот так быстрейшая на данный момент бегунья России хочет поехать на Игры за свои деньги и стартовать там в толпе любителей. Без сомнения, просто потому, что это Олимпиада. Возможно, единственная в жизни. А упускать шансы – это не в стиле Дины Александровой.
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