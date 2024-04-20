Такой развязки на турнире претендентов еще не было: Непомнящий + трое! Расклады за два тура до конца

За два тура до финиша турнира претендентов — сразу три шахматиста имеют равное количество очков. Первое место с Яном Непомнящим делят индиец Гукеш и американец Хикару Накамура. На пол-очка от них отстает еще один представитель США Фабиано Каруана. С ума сойти: любой из этой четверки имеет шансы победить и сразиться за титул с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем.

Кажется, такой крутой развязки в турнирах претендентов еще не было!

Что нужно Яну для победы?

В заключительных турах Непомнящему предстоит сыграть против непосредственных соперников. В 13-м туре (он стартует в 21:30 по московскому времени) Ян белыми сразится с Накамурой, а в 14-м черными фигурами будет противостоять Каруане.

Когда претендентов на победу четверо, надеяться на простую сетку в принципе нельзя. Чуть больше других, возможно, повезло Гукешу – он в 13-м туре играет белыми против одного из аутсайдеров Фируджи. Эта партия и может стать решающей во всем турнире.

– Уникальная ситуация: из восьми оставшихся партий – пять будут иметь реальное турнирное значение, – считает гроссмейстер Евгений Томашевский . – Такое случается крайне редко, обычно к этому моменту что-то решает лишь малое количество партий. При подготовке к сегодняшней партии между собой Ян и Накамура должны будут ответить себе на вопрос: насколько они верят в победу Гукеша над Фируджей.

И если ответ «да, верю» – нужно будет играть максимально остро. Потому что тогда, в случае победы Гукеша, Яну в последнем туре нужно будет на заказ побеждать черными Каруану, а это крайне сложно. Каруана при любых раскладах будет играть белыми против Непомнящего на победу. Если Яна в последнем туре устроит ничья – это один расклад, а вот если нужна будет только победа – совсем другой.

Поэтому я думаю, что Ян с Накамурой будут рисковать уже в 13-м туре. И уже в ближайшие сутки нам многое станет ясно.

А если победителя так и не определят?

В случае равенства очков между двумя или более участниками 22 апреля будет сыгран тай-брейк. Он может состоять из трех этапов: партии с 15-минутным контролем в один круг с жеребьевкой цвета; если снова ничья — партии с 3-минутным контролем; и армагеддон.

– Тай-брейк на таких турнирах отличается от стандартных матчей в быстрые шахматы, – напомнил Томашевский. – Но думаю, никого из лидеров сейчас перспектива тай-брейка не пугает. Если бы прямо сейчас троим предложили сразу переходить к тай-брейку, скорее всего, никто бы не отказался. Возможно, на бумаге чуть предпочтительнее других в быстрых шахматах выглядит Накамура. Но и Ян в таком формате играет прекрасно.

Дин откажется от чемпионского матча?

Чемпион мира из Китая Дин Лижэнь только возвращается к активной игре. В январе на турнире в Вейк-ан-Зее он занял девятое место, набрав 6 очков (правда, у Яна тогда было всего на пол-очка больше). Это был первый турнир для Дина после почти года перерыва. С прошлой весны китаец вообще нигде не играл.

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Все это время ходили разговоры, что Дин может вообще завершить карьеру. Он с трудом справлялся с повышенным уровнем медиа-внимания и, кажется, потерял интерес к шахматам. Правда, недавно подтвердил , что намерен защищать титул чемпиона мира.

– Я бы дал процентов 80 за то, что Дин будет защищать титул, – считает Томашевский. – Видно, что он собирается, настраивается, но вопрос, хватит ли ему моральных и физических сил. Он был не похож на себя уже в матче против Непомнящего, а сейчас вообще выглядит бледной тенью самого себя.

Кстати, если Дин откажется от участия в чемпионском матче, автоматически право сразиться за корону получит второй призер турнира претендентов. Может ли это сказаться на раскладах прямо сейчас?

– Вряд ли кто-то из претендентов сейчас держит в уме второе место, – уверен Томашевский. – Все скорее будут рисковать ради победы. Но не исключаю, что в заключительном туре при принятии каких-то решений тень этого второго места может сыграть свою роль. И кто-то действительно, оценивая вероятности, задумается и об этом.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

13-й тур

20 апреля

Начало партий – 21.30 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Хикару Накамура (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США)

Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)

Гукеш Доммараджу (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)

Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш, Накамура – по 7,5 очков, Каруана – 7, Прагнанандха – 6, Видит – 5, Фируджа – 4,5, Абасов – 3.

14 тур

21 апреля

Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Алиреза Фируджа (Франция) – Видит Сантош Гуджрати (Индия)

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев