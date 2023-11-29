«Не люблю, когда улыбаются и чинно смотрят в кадр». Ого, наша топ-бегунья уехала в Португалию и стала фотографом
Ксения Рыжова (Вдовина) активно снимает в Португалии как семейный фотограф. Ее новой карьере всего несколько лет, но уже есть образование, клиенты и творческие удачи.
А еще Рыжова – известная бегунья на 400 метров. Она не была большой звездой, но это по меркам поколения, где сверкали Елена Исинбаева или Анна Чичерова, а медаль в эстафете на ЧМ воспринималась буднично.
На самом деле, Рыжова собрала приличную коллекцию: неоднократная чемпионка Европы, ее личного рекорда на 400 м (49,80) с запасом хватило бы сейчас для победы на чемпионате страны и даже олимпийского норматива. Правда, главную победу Ксении отобрали – золото московского чемпионата мира-2013 в эстафете 4х400 м из-за допинга у Антонины Кривошапки.
Но вот эту радость вы наверняка помните.
История Рыжовой – классный пример того, как важно принимать решения вовремя.
Вовремя (как только ВФЛА получила отстранение) закончить спортивную карьеру ➡️ получить новое образование ➡️ родить ➡️ переехать ➡️ строить новую жизнь.
Естественно, путь Ксении – лишь один из многих вариантов. Но нам показалось важным поговорить с человеком, который сначала реализовался в одной сфере, а потом – уже совсем в другом мире и другой стране – не потерял себя.
Что Ксения делает в Португалии? «Воспринимаю жизнь здесь как приключение»
– Как ты оказалась в Португалии?
– Как все помнят, наша команда раньше постоянно ездила сюда на сборы. Я впервые попала в декабре 2009 года и обалдела: насколько тут красиво! Здесь очень классный климат: например, в Алгарве, где мы тренировались, за зиму могло не пройти ни одного дождя, и температура в районе +22 градусов. Нет лучше места, чтобы закладывать базу на летний сезон.
Поэтому все 10 лет карьеры я с октября по май сидела в Португалии. Еще до нашего переезда она фактически стала для меня второй родиной.
– С мужем тоже в Португалии познакомилась?
– Да, ровно 12 лет назад. Женя раньше бегал средние дистанции, а его отец – крутой марафонец, Федор Рыжов. После карьеры остался в Португалии и как раз организовывал нам тут сборы. Ну, а Женя тогда жил с папой и крутился рядом с нашей командой.
Однажды вечером они ужинали с моим тренером Валентином Маслаковым. Валентин Михайлович заметил, что Женька грустный, ну и направил: «Иди, с девчонками познакомься, сходите погуляйте! Чего ты с нами киснешь!»
А у нас группа девчонок была – безусловные красотки. Алена Мамина, Ксюша Задорина, Лиза Савлинис... Ну, и Маслаков как-то из Жени вытащил, что из всех ему нравлюсь я. Дал номер, на следующий день Женя мне позвонил. А когда я его увидела, обалдела: просто копия Федора Васильевича, только выше ростом. Я такого сходства еще никогда не встречала.
Потом много лет мы жили в Москве, купили квартиру. Женя работал администратором команды, я бегала. А в Португалию ездили в отпуск и на зимние сборы. И у меня всегда была мечта перебраться сюда окончательно.
Когда в 2019-м родилась старшая дочь, мы как обычно поехали в гости к свекру. И тогда мы с мужем поняли, что хотим перебираться. Одно дело – жить вместе с его отцом, и другое – уже самостоятельно искать квартиру, работу и так далее. Быть взрослыми.
Но так получилось, что переехали уже в 2022-м. У нас появилась вторая дочка, Лиза, мы поехали на зимовку и решили остаться. Вернулись в Москву за собакой и вещами и уехали насовсем.
– Переезд в другую страну с двумя детьми, одному из которых два месяца. Как это было?
– Слышала, что психологи сравнивают первый год эмиграции по тяжести переживаний со смертью близкого человека. Для меня это однозначно было не так.
Может, после легкоатлетических сборов мне было несложно. Я обожаю путешествовать, с радостью воспринимаю любые перемены. Хотя, конечно, было «весело»: нет работы, нет няни, нет детского сада, с собакой сложно снять квартиру, вся жизнь с нуля....
Все о Рыжовой-фотографе: где училась, сколько стоит съемка и почему не снимает одиноких девушек
– Как в твою жизнь пришло увлечение фотографией?
– Еще в спорте я снимала девчонок на телефон, потом монтировала клипы, придумывала необычные фотосессии... Меня подружки в шутку называли продюсером. Надо придумать, что дарить, где праздновать, как оформить? Это я!
Сразу после карьеры я отучилась в школе «Останкино» на телеведущую.
Успела немного поработать на канале «Россия» продюсером, потом родила Машу и поняла: все-таки я хочу стать фотографом.
Моя позиция, что без образования – никуда. Поэтому первым делом отучилась в крутой школе White Photo School. Это были два месяца полноценной офлайн-учебы, включая теорию, студийные съемки и так далее. На выпускном меня признали лучшей ученицей потока.
Потом наступил Новый год, и я очень много снимала бесплатно, чтобы набить руку. Есть три базовых жанра: новогодние съемки, студийные фотосессии и свадьбы. Если ты их не снимаешь, то сложно обрасти клиентами.
Мне, наверное, мешал синдром самозванца. Так как я только начинала, мне сложно было даже назвать цену съемки. Сначала я снимала бесплатно, потом стала брать небольшие деньги. Ну, а потом появилась вторая дочка и мы перебрались в Португалию. Тут базу клиентов пришлось строить с нуля.
– Где ты брала дорогую технику – камеру, свет, объектив и так далее?
– Я на свою технику молюсь. Недавно сломался один объектив, его ремонт вылился почти в катастрофу по финансам.
В самом начале, когда только закончила обучение, все брала в аренду. Нужно было понять, что конкретно мне подходит, попробовать разные марки. Иначе просто нет смысла покупать. Тушка моего фотоаппарата, без объективов, стоит в районе 200 тысяч рублей. Плюс минимум два объектива, а лучше – три. Плюс компьютер для обработки фото, флешки, переходники...
Профессиональная фотография может приносить очень хорошие деньги, но сначала ты сам должен в себя вложиться. Без комплекта техники ты просто не станешь фотографом. Если есть талант, шедевры можно снимать и на плохую камеру. Но невозможно работать без компьютера и всех сопутствующих штук.
– Ты снимаешь в основном портреты и лавстори. Сразу нашла свой жанр?
– Мне нравится «живая» фотография, которая напоминает кино. Не люблю замороженные фото, где все чинно стоят, улыбаются и смотрят в кадр. Называю такие фото «для бабушки в рамочку». Обычно мы с клиентами делаем пару подобных кадров, так называемую базу, а потом уже начинаем работать по-настоящему.
Я люблю жизнь в фотографии. Волосы летят в кадр, дети играют в песке, брызги – вот это мое.
Вдохновляюсь Португалией, ее сумасшедшими видами. Мне кажется, именно здесь я по-настоящему нашла себя как фотограф.
Есть жанры, которые я пока не освоила. Например, food photo – здесь бывают красивые кадры, но я так еще не умею. Тяжеловато даются фотосессии с участием одной девушки. Когда это семья или пара, они в кадре взаимодействуют между собой, а когда девочка одна, ее нужно раскачать, раскрепостить. Если между нами сразу не пошел вайб, мне сложно раскрыть характер и сексуальность.
– Как быстро ты в Португалии обросла клиентами?
– Я пыталась давать рекламу, но лучше всего работает сарафанное радио. Плюс я сотрудничаю с аниматорами и организаторами детских праздников – это тоже большой кусок работы. Здесь много русскоязычных, много туристов – на удивление, проблем с поиском клиентов нет. Истории самые разные: кто-то приехал сделать предложение в замке, кто-то хочет посниматься в Лиссабоне на рассвете... Отдельная тема – китайцы. Их очень много, они обожают тратить деньги на красивые фото.
Счастье фотографа – клиенты, которые к тебе возвращаются. Есть ребята, которые снимались у меня уже шесть раз. Это особый повод для гордости.
Вообще, у самих португальцев нет культуры фотографирования. Классная съемка не представляет для них особой ценности, поэтому им сложно понять, зачем за нее отдавать несколько сотен евро. Позвать фотографа на юбилей или пойти с девушкой пофотографироваться на пляже – здесь это не принято.
Но постепенно ситуация меняется. Они видят красивые фото в соцсетях, замечают, как мы снимаем на улице – и им хочется тоже. Просто раньше их никто этому не учил. Сейчас у меня процентов 10 местных клиентов, остальные – русскоязычные или туристы.
Есть специфика: в Москве, в основном, снимают в студии, а в Португалии классных студий очень мало. Я долго билась, чтобы найти хотя бы одну, в итоге нашла три, но они очень скромные. У них не принято украшать зал, если к Новому году поставили елку – это уже супер. Но это и объяснимо: когда круглый год можно снимать на пляже – зачем студия?
– В Москве главный заработок фотографа – это свадьбы. Что со свадьбами в Португалии?
– Пока я здесь сняла только три свадьбы. Одна была очень красивая: камерная, всего на 20 человек, и вместо живой музыки или диджея там пели фадо. Это местный романс, по преданию его пели женщины, когда ждали мужчин с моря.
Интересно, что свадьбы бронируют за год: например, меня в августе спрашивают, что я делаю следующим летом. То есть если тебе к Новому году никто не написал, видимо, свадебный сезон ты пропускаешь.
Для Португалии свадебная фотосъемка – очень актуальная тема. Здесь дико красиво, поэтому помимо местных частенько приезжают жениться другие европейцы.
– Почему ты не снимаешь спорт?
– Очень хочу попробовать, но пока не получалось! Для спортивной съемки нужен особенный объектив, которого у меня нет. Но в принципе, можно взять в аренду, не проблема. Я бы с радостью поснимала даже не только легкую атлетику, а другие виды.
– Кто-то из клиентов узнавал в тебе бывшую спортсменку?
– Нет, но все сразу обращают внимание на фигуру. Я более или менее держу себя в форме и, наверное, все равно какими-то повадками, походкой отличаюсь от девчонок, которые просто занимаются фитнесом.
Иногда потом пишут: «Вау, мы загуглили, ты есть в Википедии!»
– Сколько у тебя съемок в неделю?
– Здесь тоже есть сезонность. Конец октября-ноябрь – сезон дождей, соответственно, я три недели сижу почти без работы. А в августе, наоборот, за месяц было 19 съемок. Это очень много, если учесть, что фото нужно еще обрабатывать, а у меня маленький ребенок и нет няни. Тогда я спала по ночам не больше трех часов.
Но предела нет: если нужно, буду вообще не спать. Меня всегда веселит, когда некоторые фотографы пишут: «Торопитесь, осталось последнее окошко!» Ну, не бывает такого, если только ты не снимаешь жестко по выходным или в определенное время. Я всегда подстраиваюсь под клиента: могу забрать на машине или выкручусь, чтобы организовать все в удобное ему время.
– Сколько стоит твоя работа?
– Я работаю в среднем ценовом сегменте. Стандартная съемка у меня стоит 200 евро: сюда входит два часа фотосессии и около 200 обработанных кадров. Цена на детские праздники или свадьбы оговаривается отдельно: в зависимости от задач, времени на съемку и так далее.
В принципе, здесь есть фотографы, которые стоят гораздо дороже меня. И мне тоже многие советуют брать больше денег. Но я пока не готова, может, недостаточно уверена в себе. Поэтому заработанные деньги вкладываю в обучение. За последние два года в Португалии закончила несколько онлайн-курсов, посещала мастер-классы. Всего за пять лет в фотографии я потратила на различные курсы около миллиона рублей.
– Заработок фотографа позволяет обеспечивать семью? Или это скорее увлечение, а основной вклад в бюджет делает муж?
– Не люблю такой подход: мол, я зарабатываю лично для себя, а муж кормит семью. У нас общий бюджет, и у каждого бывают взлеты и падения. Женя занимается недвижимостью, помогает с поиском аренды и квартир на продажу. Здесь тоже никаких гарантий: может быть вал клиентов, а в следующем месяце – ни одного.
Я всегда воспринимала нашу семью как команду. Мы не делим обязанности на мужские и женские: кто сейчас свободней, тот и занимается детьми и бытом. У кого в моменте лучше получается – тот и обеспечивает.
«Приходишь на пляж — и словно попадаешь в Адлер». Как живут русские в Португалии?
– За последние два года в Португалию эмигрировало много россиян. Жизнь изменилась?
– Приходишь на пляж – и словно попадаешь в Адлер. Одна русская речь, все друг друга знают, миллион общих знакомых... У нас есть друзья, которые пять лет прожили на Бали, а потом приехали сюда. Они говорят, что Португалия – это городское Бали, то есть сочетание потрясающей природы и городского быта.
Есть сферы, где русскоязычных даже большинство. Например, бьюти-услуги – даже местные ходят делать маникюр-педикюр к нашим, потому что уровень гораздо выше. В Лиссабоне есть Moscow Beauty Bar – очень популярное место.
Но если говорить о количестве русскоязычных в Португалии, я могу быть необъективна. У нас есть чаты в телеграме, группы в соцсетях, и в итоге появляется ощущение, что нас очень много. На самом деле, может быть, не настолько много – просто мы образовали комьюнити и крутимся внутри него.
– Ты говоришь по-португальски?
– К сожалению, нет. Хотя я знаю французский и благодаря этому немного общаюсь на бытовом уровне. Вино и креветки в ресторане точно смогу заказать. Но жить в стране, не зная ее язык, конечно, неправильно. Сейчас, когда дочки, наконец, пошли в садик, планируем с мужем плотно заняться этим вопросом.
– Вы живете в Синтре – одном из древнейших городов Европы. Почему именно там?
– С одной стороны, это близко от Лиссабона – всего 20 минут езды, примерно как у нас Химки. Но с другой, нет столичной суеты и красиво. Город очень туристический, одно из обязательных мест для посещения в Португалии. Мы снимаем квартиру в симпатичном кондоминиуме. Для нас было важно наличие бассейна – старшая дочка обожает в нем плескаться.
Свекр живет на юге, но относительно недалеко – два часа на машине. Частенько к нему ездим.
– В Москве бываете?
– Сначала не могли поехать, потому что ждали вида на жительство. Буквально на днях его получили, теперь будем планировать поездку ближе к лету. У девчонок нет зимней одежды, младшая и зимы-то толком не видела.
Ого, Рыжова снималась в рекламе Coca-Cola и попалась на том же препарате, что Камила Валиева
– Чуть ли не главное воспоминание о твоей спортивной карьере – поцелуй с Юлией Гущиной на чемпионате мира в Москве.
– Это было дико смешно. Из всего поздравления на пьедестале вырезали секунду, где мы с Юлей касаемся друг друга губами. Причем на фото действительно выглядит, будто мы взасос целуемся.
Представьте наши эмоции: мы выигрываем у американок эстафету на чемпионате мира, дома, на глазах 80 тысяч зрителей! И вот нас награждают, мы с Юлькой поздравляем друг друга, я целую ее и в ажиотаже толком не вижу, в щеку или куда... А это потом представили чуть ли не как нашу жизненную позицию. Была даже пресс-конференция на тему, не было ли в этом намека.
А самое удивительное, что уже пару лет спустя мне подруга показала обложку немецкого журнала, а там – мы! Как и почему мы там оказались? Прикольно же: мы с Юлькой замужние, с детьми, но осталась вот такая веселая история.
– В 2017 году вас лишили этой медали из-за положительной допинг-пробы у Антонины Кривошапки. Шок?
– Ну, конечно, это было неприятно и неожиданно. Но на самом деле, эмоции того дня, как здорово мы бежали, какая у нас была классная команда... Этих воспоминаний у меня никто не отнимет.
– В 2012 году ты снималась в международной рекламе Coca-Cola. Как ты туда попала?
– Это был ролик с участием известных британских музыкантов – Марка Ронсона и Katy B. Накануне Олимпиады в Лондоне они решили пригласить для съемок пятерых спортсменов, причем разных типажей – больших и маленьких, темнокожих и азиатов... Помимо меня там еще были американский барьерист Дэвид Оливер, сингапурский стрелок из лука, ну и так далее.
Сначала они два дня снимали меня в Москве: как я тренируюсь, живу, даже в ночной клуб ходили. А потом еще три дня были съемки в Лондоне. Я бежала на беговой дорожке, кто-то делал движения из тхэквондо, стрелял, играл в настольный теннис, и вместе мы создавали бит, под который пела певица. Получилось безумно красиво.
– Ты из Липецка. Недавно мы писали о том, как там на месте легкоатлетического манежа построили гипермаркет. Все действительно так печально?
– Раньше так и было. Много лет ребята зимой тренировались в ледовом дворце «Звездный», где в подтрибунке лежало кусками метров 50 плохой резины. Фактически я поэтому переехала в Москву: дома в холодное время возвращаться было некуда.
Но примерно десять лет назад рядом с моим домом построили 200-метровый зимний манеж, и проблема решилась. Сейчас все отлично.
– В 2014-м у тебя была допинговая дисквалификация за триметазидин. Как это вышло?
– Говорили, что этот препарат защищает сердце при высоких нагрузках. Я тогда готовилась к зимнему чемпионату мира, 400 метров считается тяжелой дистанцией... Ну, и по рецепту доктора команды купила триметазидин. Как сейчас помню, он в аптеке стоил 39 рублей.
1 января 2014 года триметазидин внесли в запрещенный список. В марте я сдала положительную пробу. Когда об этом услышала, была в шоке: ведь триметазидин – это действующее вещество, а торговое название у лекарства было другим. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться.
Конечно, это была глупость: как могут повлиять на результат таблетки за 39 рублей? Но беру вину на себя, незнание не освобождает от ответственности. Повезло, что мне дали маленький срок – всего 9 месяцев дисквалификации.
Так что летний чемпионат Европы-2014 я пропустила, потом еще два года тренировалась, но когда начались допинговые санкции в адрес федерации, закончила со спортом.
– Ты должна быть рада: застала золотые времена нашей легкой атлетики, а потом вовремя ушла?
– На данный момент, мы последнее поколение, кто соревновались в эстафете, бежали с флагом, слушали гимн на пьедестале... Не могу сказать, что я рада, потому что среди тех, кто выступает сейчас, осталось много друзей. За них болит сердце.
Смотришь, например, на Кристину Макаренко – фантастическая девочка, бегает по 11,15 при нулевой конкуренции! Уверена, что если бы не санкции, у нее был бы большой путь. А так, ее карьера – это мои слезы.
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Лично мне решение уйти из спорта далось просто. Мне было 29 лет, я прекрасно понимала, что все ограничения – это надолго, не на год-два точно. Ну, и какой смысл был ждать?
– Ты ни о чем не жалеешь?
– Абсолютно. Я в целом воспринимаю жизнь как приключение. Если мы завтра вернемся в Москву – классно. Если придется перебираться дальше в Китай, Корею или куда угодно еще – будем пробовать, почему нет? Меня это не сломает.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Александр Вильф; instagram.com/ksuryzhova
В зеркалах не отражается и тень не отбрасывает.
Насчет спорта - она наверное меньше всех пострадала именно за свои препараты - дискву ей дали минимальную - но больше от того, что препараты применяли другие.
Опять же, молодец, что не ноет и не страдает, а движется вперед. Респект.
Удачи ребятам!
жмякать фоточки со свадьбы? ну любой сможет после пары месяцев тренировки...
даже не понятно как же так получилось-то, само вышло.
А так молодец!
Объясню, что имею в виду.
Моя жена делает фото на одну из последних моделей айфона с приставкой про хуже, чем моя мама сделает на айфон 4. Я имею в виду и качество самого фото, и, главное, выбор картинки.
У мамы художествнный вкус, мама эстет, поэтому у нее взгляд на все абсолютно иной. Жена- прагматик и ее глаз подобное не увидит никогда.
Правильный фикс.
Быть хорошим фотографом довольно сложно. Это навыки, оборудование, наметанный взгляд. 90% же "профи", к сожалению, ничем не отличаются от среднестатистического человека в профессиональном плане. Порог вхождения низкий.
Фотограф без инженерного понимания обычно хреновый фотограф. Творческий мотив и воображение нужно, конечно, но без понимания механизма - фоточки на мобильник для инсты.
Если заказы есть - это означает лишь то, что заказы есть. Зачем вы занимаетесь подменой понятий? Так набрасывать труднее?)) Дальше ваши тезисы разбирать? Популярность вообще ни разу не гарант качества продукта. Вам сколько лет вообще?)) Что такие очевидные вещи приходится разжёвывать... Ну и я уж не знаю откуда у неё там заказы... Это-то на самом деле не проблема - "пипл хавает"(с) Б.Титомир
Купола на закате, невесты на ладони и прочий "китч" всегда найдут своего ценителя))
Но по качеству (художественному, разумеется; техническое на веб-марках нет смысла оценивать) - как я уже и говорил, околонулевая ценность. Для семейного альбома, разумеется, пойдёт.
И специально для зуммеров - "заводы по сжиганию фотографов" не справлялись с нагрузкой уже 15 лет назад...