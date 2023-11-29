«Не люблю, когда улыбаются и чинно смотрят в кадр». Ого, наша топ-бегунья уехала в Португалию и стала фотографом

Ксения Рыжова (Вдовина) активно снимает в Португалии как семейный фотограф. Ее новой карьере всего несколько лет, но уже есть образование, клиенты и творческие удачи.

А еще Рыжова – известная бегунья на 400 метров. Она не была большой звездой, но это по меркам поколения, где сверкали Елена Исинбаева или Анна Чичерова, а медаль в эстафете на ЧМ воспринималась буднично.

На самом деле, Рыжова собрала приличную коллекцию: неоднократная чемпионка Европы, ее личного рекорда на 400 м (49,80) с запасом хватило бы сейчас для победы на чемпионате страны и даже олимпийского норматива. Правда, главную победу Ксении отобрали – золото московского чемпионата мира-2013 в эстафете 4х400 м из-за допинга у Антонины Кривошапки.

Но вот эту радость вы наверняка помните.

История Рыжовой – классный пример того, как важно принимать решения вовремя.

Вовремя (как только ВФЛА получила отстранение) закончить спортивную карьеру ➡️ получить новое образование ➡️ родить ➡️ переехать ➡️ строить новую жизнь.

Естественно, путь Ксении – лишь один из многих вариантов. Но нам показалось важным поговорить с человеком, который сначала реализовался в одной сфере, а потом – уже совсем в другом мире и другой стране – не потерял себя.

Что Ксения делает в Португалии? «Воспринимаю жизнь здесь как приключение»

– Как ты оказалась в Португалии?

– Как все помнят, наша команда раньше постоянно ездила сюда на сборы. Я впервые попала в декабре 2009 года и обалдела: насколько тут красиво! Здесь очень классный климат: например, в Алгарве, где мы тренировались, за зиму могло не пройти ни одного дождя, и температура в районе +22 градусов. Нет лучше места, чтобы закладывать базу на летний сезон.

Поэтому все 10 лет карьеры я с октября по май сидела в Португалии. Еще до нашего переезда она фактически стала для меня второй родиной.

– С мужем тоже в Португалии познакомилась?

– Да, ровно 12 лет назад. Женя раньше бегал средние дистанции, а его отец – крутой марафонец, Федор Рыжов. После карьеры остался в Португалии и как раз организовывал нам тут сборы. Ну, а Женя тогда жил с папой и крутился рядом с нашей командой.

Однажды вечером они ужинали с моим тренером Валентином Маслаковым. Валентин Михайлович заметил, что Женька грустный, ну и направил: «Иди, с девчонками познакомься, сходите погуляйте! Чего ты с нами киснешь!»

А у нас группа девчонок была – безусловные красотки. Алена Мамина, Ксюша Задорина, Лиза Савлинис... Ну, и Маслаков как-то из Жени вытащил, что из всех ему нравлюсь я. Дал номер, на следующий день Женя мне позвонил. А когда я его увидела, обалдела: просто копия Федора Васильевича, только выше ростом. Я такого сходства еще никогда не встречала.

Потом много лет мы жили в Москве, купили квартиру. Женя работал администратором команды, я бегала. А в Португалию ездили в отпуск и на зимние сборы. И у меня всегда была мечта перебраться сюда окончательно.

Когда в 2019-м родилась старшая дочь, мы как обычно поехали в гости к свекру. И тогда мы с мужем поняли, что хотим перебираться. Одно дело – жить вместе с его отцом, и другое – уже самостоятельно искать квартиру, работу и так далее. Быть взрослыми.

Но так получилось, что переехали уже в 2022-м. У нас появилась вторая дочка, Лиза, мы поехали на зимовку и решили остаться. Вернулись в Москву за собакой и вещами и уехали насовсем.

– Переезд в другую страну с двумя детьми, одному из которых два месяца. Как это было?

– Слышала, что психологи сравнивают первый год эмиграции по тяжести переживаний со смертью близкого человека. Для меня это однозначно было не так.

Может, после легкоатлетических сборов мне было несложно. Я обожаю путешествовать, с радостью воспринимаю любые перемены. Хотя, конечно, было «весело»: нет работы, нет няни, нет детского сада, с собакой сложно снять квартиру, вся жизнь с нуля....

Все о Рыжовой-фотографе: где училась, сколько стоит съемка и почему не снимает одиноких девушек

– Как в твою жизнь пришло увлечение фотографией?

– Еще в спорте я снимала девчонок на телефон, потом монтировала клипы, придумывала необычные фотосессии... Меня подружки в шутку называли продюсером. Надо придумать, что дарить, где праздновать, как оформить? Это я!

Сразу после карьеры я отучилась в школе «Останкино» на телеведущую.

Успела немного поработать на канале «Россия» продюсером, потом родила Машу и поняла: все-таки я хочу стать фотографом.

Моя позиция, что без образования – никуда. Поэтому первым делом отучилась в крутой школе White Photo School. Это были два месяца полноценной офлайн-учебы, включая теорию, студийные съемки и так далее. На выпускном меня признали лучшей ученицей потока.

Потом наступил Новый год, и я очень много снимала бесплатно, чтобы набить руку. Есть три базовых жанра: новогодние съемки, студийные фотосессии и свадьбы. Если ты их не снимаешь, то сложно обрасти клиентами.

Мне, наверное, мешал синдром самозванца. Так как я только начинала, мне сложно было даже назвать цену съемки. Сначала я снимала бесплатно, потом стала брать небольшие деньги. Ну, а потом появилась вторая дочка и мы перебрались в Португалию. Тут базу клиентов пришлось строить с нуля.

– Где ты брала дорогую технику – камеру, свет, объектив и так далее?

– Я на свою технику молюсь. Недавно сломался один объектив, его ремонт вылился почти в катастрофу по финансам.

В самом начале, когда только закончила обучение, все брала в аренду. Нужно было понять, что конкретно мне подходит, попробовать разные марки. Иначе просто нет смысла покупать. Тушка моего фотоаппарата, без объективов, стоит в районе 200 тысяч рублей. Плюс минимум два объектива, а лучше – три. Плюс компьютер для обработки фото, флешки, переходники...

Профессиональная фотография может приносить очень хорошие деньги, но сначала ты сам должен в себя вложиться. Без комплекта техники ты просто не станешь фотографом. Если есть талант, шедевры можно снимать и на плохую камеру. Но невозможно работать без компьютера и всех сопутствующих штук.

– Ты снимаешь в основном портреты и лавстори. Сразу нашла свой жанр?

– Мне нравится «живая» фотография, которая напоминает кино. Не люблю замороженные фото, где все чинно стоят, улыбаются и смотрят в кадр. Называю такие фото «для бабушки в рамочку». Обычно мы с клиентами делаем пару подобных кадров, так называемую базу, а потом уже начинаем работать по-настоящему.

Я люблю жизнь в фотографии. Волосы летят в кадр, дети играют в песке, брызги – вот это мое.

Вдохновляюсь Португалией, ее сумасшедшими видами. Мне кажется, именно здесь я по-настоящему нашла себя как фотограф.

Есть жанры, которые я пока не освоила. Например, food photo – здесь бывают красивые кадры, но я так еще не умею. Тяжеловато даются фотосессии с участием одной девушки. Когда это семья или пара, они в кадре взаимодействуют между собой, а когда девочка одна, ее нужно раскачать, раскрепостить. Если между нами сразу не пошел вайб, мне сложно раскрыть характер и сексуальность.

– Как быстро ты в Португалии обросла клиентами?

– Я пыталась давать рекламу, но лучше всего работает сарафанное радио. Плюс я сотрудничаю с аниматорами и организаторами детских праздников – это тоже большой кусок работы. Здесь много русскоязычных, много туристов – на удивление, проблем с поиском клиентов нет. Истории самые разные: кто-то приехал сделать предложение в замке, кто-то хочет посниматься в Лиссабоне на рассвете... Отдельная тема – китайцы. Их очень много, они обожают тратить деньги на красивые фото.

Счастье фотографа – клиенты, которые к тебе возвращаются. Есть ребята, которые снимались у меня уже шесть раз. Это особый повод для гордости.

Вообще, у самих португальцев нет культуры фотографирования. Классная съемка не представляет для них особой ценности, поэтому им сложно понять, зачем за нее отдавать несколько сотен евро. Позвать фотографа на юбилей или пойти с девушкой пофотографироваться на пляже – здесь это не принято.

Но постепенно ситуация меняется. Они видят красивые фото в соцсетях, замечают, как мы снимаем на улице – и им хочется тоже. Просто раньше их никто этому не учил. Сейчас у меня процентов 10 местных клиентов, остальные – русскоязычные или туристы.

Есть специфика: в Москве, в основном, снимают в студии, а в Португалии классных студий очень мало. Я долго билась, чтобы найти хотя бы одну, в итоге нашла три, но они очень скромные. У них не принято украшать зал, если к Новому году поставили елку – это уже супер. Но это и объяснимо: когда круглый год можно снимать на пляже – зачем студия?

– В Москве главный заработок фотографа – это свадьбы. Что со свадьбами в Португалии?

– Пока я здесь сняла только три свадьбы. Одна была очень красивая: камерная, всего на 20 человек, и вместо живой музыки или диджея там пели фадо. Это местный романс, по преданию его пели женщины, когда ждали мужчин с моря.

Интересно, что свадьбы бронируют за год: например, меня в августе спрашивают, что я делаю следующим летом. То есть если тебе к Новому году никто не написал, видимо, свадебный сезон ты пропускаешь.

Для Португалии свадебная фотосъемка – очень актуальная тема. Здесь дико красиво, поэтому помимо местных частенько приезжают жениться другие европейцы.

– Почему ты не снимаешь спорт?

– Очень хочу попробовать, но пока не получалось! Для спортивной съемки нужен особенный объектив, которого у меня нет. Но в принципе, можно взять в аренду, не проблема. Я бы с радостью поснимала даже не только легкую атлетику, а другие виды.

– Кто-то из клиентов узнавал в тебе бывшую спортсменку?

– Нет, но все сразу обращают внимание на фигуру. Я более или менее держу себя в форме и, наверное, все равно какими-то повадками, походкой отличаюсь от девчонок, которые просто занимаются фитнесом.

Иногда потом пишут: «Вау, мы загуглили, ты есть в Википедии!»

– Сколько у тебя съемок в неделю?

– Здесь тоже есть сезонность. Конец октября-ноябрь – сезон дождей, соответственно, я три недели сижу почти без работы. А в августе, наоборот, за месяц было 19 съемок. Это очень много, если учесть, что фото нужно еще обрабатывать, а у меня маленький ребенок и нет няни. Тогда я спала по ночам не больше трех часов.

Но предела нет: если нужно, буду вообще не спать. Меня всегда веселит, когда некоторые фотографы пишут: «Торопитесь, осталось последнее окошко!» Ну, не бывает такого, если только ты не снимаешь жестко по выходным или в определенное время. Я всегда подстраиваюсь под клиента: могу забрать на машине или выкручусь, чтобы организовать все в удобное ему время.

– Сколько стоит твоя работа?

– Я работаю в среднем ценовом сегменте. Стандартная съемка у меня стоит 200 евро: сюда входит два часа фотосессии и около 200 обработанных кадров. Цена на детские праздники или свадьбы оговаривается отдельно: в зависимости от задач, времени на съемку и так далее.

В принципе, здесь есть фотографы, которые стоят гораздо дороже меня. И мне тоже многие советуют брать больше денег. Но я пока не готова, может, недостаточно уверена в себе. Поэтому заработанные деньги вкладываю в обучение. За последние два года в Португалии закончила несколько онлайн-курсов, посещала мастер-классы. Всего за пять лет в фотографии я потратила на различные курсы около миллиона рублей.

– Заработок фотографа позволяет обеспечивать семью? Или это скорее увлечение, а основной вклад в бюджет делает муж?

– Не люблю такой подход: мол, я зарабатываю лично для себя, а муж кормит семью. У нас общий бюджет, и у каждого бывают взлеты и падения. Женя занимается недвижимостью, помогает с поиском аренды и квартир на продажу. Здесь тоже никаких гарантий: может быть вал клиентов, а в следующем месяце – ни одного.

Я всегда воспринимала нашу семью как команду. Мы не делим обязанности на мужские и женские: кто сейчас свободней, тот и занимается детьми и бытом. У кого в моменте лучше получается – тот и обеспечивает.

«Приходишь на пляж — и словно попадаешь в Адлер». Как живут русские в Португалии?

– За последние два года в Португалию эмигрировало много россиян. Жизнь изменилась?

– Приходишь на пляж – и словно попадаешь в Адлер. Одна русская речь, все друг друга знают, миллион общих знакомых... У нас есть друзья, которые пять лет прожили на Бали, а потом приехали сюда. Они говорят, что Португалия – это городское Бали, то есть сочетание потрясающей природы и городского быта.

Есть сферы, где русскоязычных даже большинство. Например, бьюти-услуги – даже местные ходят делать маникюр-педикюр к нашим, потому что уровень гораздо выше. В Лиссабоне есть Moscow Beauty Bar – очень популярное место.

Но если говорить о количестве русскоязычных в Португалии, я могу быть необъективна. У нас есть чаты в телеграме, группы в соцсетях, и в итоге появляется ощущение, что нас очень много. На самом деле, может быть, не настолько много – просто мы образовали комьюнити и крутимся внутри него.

– Ты говоришь по-португальски?

– К сожалению, нет. Хотя я знаю французский и благодаря этому немного общаюсь на бытовом уровне. Вино и креветки в ресторане точно смогу заказать. Но жить в стране, не зная ее язык, конечно, неправильно. Сейчас, когда дочки, наконец, пошли в садик, планируем с мужем плотно заняться этим вопросом.

– Вы живете в Синтре – одном из древнейших городов Европы. Почему именно там?

– С одной стороны, это близко от Лиссабона – всего 20 минут езды, примерно как у нас Химки. Но с другой, нет столичной суеты и красиво. Город очень туристический, одно из обязательных мест для посещения в Португалии. Мы снимаем квартиру в симпатичном кондоминиуме. Для нас было важно наличие бассейна – старшая дочка обожает в нем плескаться.

Свекр живет на юге, но относительно недалеко – два часа на машине. Частенько к нему ездим.

– В Москве бываете?

– Сначала не могли поехать, потому что ждали вида на жительство. Буквально на днях его получили, теперь будем планировать поездку ближе к лету. У девчонок нет зимней одежды, младшая и зимы-то толком не видела.

Ого, Рыжова снималась в рекламе Coca-Cola и попалась на том же препарате, что Камила Валиева

– Чуть ли не главное воспоминание о твоей спортивной карьере – поцелуй с Юлией Гущиной на чемпионате мира в Москве.

– Это было дико смешно. Из всего поздравления на пьедестале вырезали секунду, где мы с Юлей касаемся друг друга губами. Причем на фото действительно выглядит, будто мы взасос целуемся.

Представьте наши эмоции: мы выигрываем у американок эстафету на чемпионате мира, дома, на глазах 80 тысяч зрителей! И вот нас награждают, мы с Юлькой поздравляем друг друга, я целую ее и в ажиотаже толком не вижу, в щеку или куда... А это потом представили чуть ли не как нашу жизненную позицию. Была даже пресс-конференция на тему, не было ли в этом намека.

А самое удивительное, что уже пару лет спустя мне подруга показала обложку немецкого журнала, а там – мы! Как и почему мы там оказались? Прикольно же: мы с Юлькой замужние, с детьми, но осталась вот такая веселая история.

– В 2017 году вас лишили этой медали из-за положительной допинг-пробы у Антонины Кривошапки. Шок?

– Ну, конечно, это было неприятно и неожиданно. Но на самом деле, эмоции того дня, как здорово мы бежали, какая у нас была классная команда... Этих воспоминаний у меня никто не отнимет.

– В 2012 году ты снималась в международной рекламе Coca-Cola. Как ты туда попала?

– Это был ролик с участием известных британских музыкантов – Марка Ронсона и Katy B. Накануне Олимпиады в Лондоне они решили пригласить для съемок пятерых спортсменов, причем разных типажей – больших и маленьких, темнокожих и азиатов... Помимо меня там еще были американский барьерист Дэвид Оливер, сингапурский стрелок из лука, ну и так далее.

Сначала они два дня снимали меня в Москве: как я тренируюсь, живу, даже в ночной клуб ходили. А потом еще три дня были съемки в Лондоне. Я бежала на беговой дорожке, кто-то делал движения из тхэквондо, стрелял, играл в настольный теннис, и вместе мы создавали бит, под который пела певица. Получилось безумно красиво.

– Ты из Липецка. Недавно мы писали о том, как там на месте легкоатлетического манежа построили гипермаркет. Все действительно так печально?

– Раньше так и было. Много лет ребята зимой тренировались в ледовом дворце «Звездный», где в подтрибунке лежало кусками метров 50 плохой резины. Фактически я поэтому переехала в Москву: дома в холодное время возвращаться было некуда.

Но примерно десять лет назад рядом с моим домом построили 200-метровый зимний манеж, и проблема решилась. Сейчас все отлично.

– В 2014-м у тебя была допинговая дисквалификация за триметазидин. Как это вышло?

– Говорили, что этот препарат защищает сердце при высоких нагрузках. Я тогда готовилась к зимнему чемпионату мира, 400 метров считается тяжелой дистанцией... Ну, и по рецепту доктора команды купила триметазидин. Как сейчас помню, он в аптеке стоил 39 рублей.

1 января 2014 года триметазидин внесли в запрещенный список. В марте я сдала положительную пробу. Когда об этом услышала, была в шоке: ведь триметазидин – это действующее вещество, а торговое название у лекарства было другим. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться.

Конечно, это была глупость: как могут повлиять на результат таблетки за 39 рублей? Но беру вину на себя, незнание не освобождает от ответственности. Повезло, что мне дали маленький срок – всего 9 месяцев дисквалификации.

Так что летний чемпионат Европы-2014 я пропустила, потом еще два года тренировалась, но когда начались допинговые санкции в адрес федерации, закончила со спортом.

– Ты должна быть рада: застала золотые времена нашей легкой атлетики, а потом вовремя ушла?

– На данный момент, мы последнее поколение, кто соревновались в эстафете, бежали с флагом, слушали гимн на пьедестале... Не могу сказать, что я рада, потому что среди тех, кто выступает сейчас, осталось много друзей. За них болит сердце.

Смотришь, например, на Кристину Макаренко – фантастическая девочка, бегает по 11,15 при нулевой конкуренции! Уверена, что если бы не санкции, у нее был бы большой путь. А так, ее карьера – это мои слезы.

Лично мне решение уйти из спорта далось просто. Мне было 29 лет, я прекрасно понимала, что все ограничения – это надолго, не на год-два точно. Ну, и какой смысл был ждать?

– Ты ни о чем не жалеешь?

– Абсолютно. Я в целом воспринимаю жизнь как приключение. Если мы завтра вернемся в Москву – классно. Если придется перебираться дальше в Китай, Корею или куда угодно еще – будем пробовать, почему нет? Меня это не сломает.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Александр Вильф; instagram.com/ksuryzhova