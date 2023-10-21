«Мы до сих пор ощущаем страх, оставшийся с детства». Братья-чемпионы из Норвегии обвинили отца в насилии

Олимпийский чемпион в беге на 1500 метров Якоб Ингебритсен вместе с братьями Хенриком и Филипом (чемпионы Европы на той же дистанции) опубликовал в норвежском издании VG открытое письмо.

В нем братья признались, что самая звездная семья Норвегии на самом деле совсем не такая дружная, как казалось со стороны.

«Мы рассказываем нашу историю. Больно, но другого выхода не видим».

С детства братьев тренировал отец Гьерт. До того он не имел серьезного тренерского опыта, и собственные дети стали первым (и суперуспешным) проектом. Два года назад они прекратили сотрудничество, объяснив это проблемами Гьерта со здоровьем. И вот теперь братья пишут:

«Мы росли с отцом, который был агрессивным, властным, а в воспитании применял физическое насилие и угрозы. Мы до сих пор ощущаем дискомфорт и страх, оставшиеся с нами с детства.

Тогда мы каким-то образом прошли через это. Жили, взрослели и двигались дальше – по крайней мере, нам так казалось. Но, оглядываясь назад, мы понимаем, что это было наивно. Ведь два года назад агрессия и физические наказания повторились. И это стало последней каплей.

Мы знаем, каково расти в страхе перед агрессивным, властным и жестоким отцом. В детстве мы проходили через это вместе, нас было много братьев. Сейчас такая ситуация уже невыносима.

Нам стоило раньше что-то предпринять, чтобы это прекратилось. И нас тяготит факт, что мы этого не сделали. Произошедшего два года назад было достаточно. С того момента мы решили порвать с отцом».

Якоб не пригласил отца на свадьбу. А тот жалеет, что был ему больше тренером, чем отцом

Что именно случилось два года назад, братья не уточняют. Но на тот момент Якоб уже был звездой и олимпийским чемпионом.

Слухи о размолвке в семье Ингебритсенов в Норвегии ходили давно. В сентябре Якоб женился, но отца на свадьбу не пригласил.

И вот грянул скандал. Братья понимают, что идут на беспрецедентный для легкой атлетики шаг. Возможно, внутрисемейные разборки привычны для тенниса или фигурного катания, но в беге ничего подобного еще не было.

«Это больно, потому что затрагивает человека, который много значил для нас и нашей карьеры, – написали Ингебритсены. – Это повлияет на близких нам людей. И это касается людей, которые никогда не просили, чтобы их втягивали в публичный конфликт».

Гьерт Ингебритсен уже дал комментарии, прислав письменный ответ через адвоката.

«Их заявления безосновательны. Я никогда не применял насилие по отношению к собственным детям. Я слишком поздно осознал, что был им больше тренером, чем отцом. Я далеко не идеален как отец и муж, но я никогда не был жесток.

Наша семья много лет живет в центре внимания общественности, мы решили впустить публику в нашу жизнь через сериалы, интервью и многое другое. Немыслимо, чтобы при такой публичности в семье имело место насилие. Норвежский народ видел нашу жизнь не лучше и не хуже, чем она была. Сейчас происходит трагедия для нашей семьи: мы дошли до того, что распространяем в СМИ ложные обвинения друг против друга. Это делает меня глубоко несчастным».

Ингебритсены – это «северные Кардашьяны»: годами жили в реалити-шоу норвежского ТВ

Семья Ингебритсенов действительно стала одним из символов норвежского спорта. Семеро детей, трое из них – звезды мирового уровня. Все трое специализируются на дистанции 1500 м, до того считавшейся исключительно территорией африканцев.

• Самый старший, Хенрик, сейчас ему 32, в 2012 году стал чемпионом Европы и занял 5-е место на Олимпийских играх в Лондоне.

Личный рекорд – 3:31.46.

• Средний, Филип, на два года младше. В 2016-м также выиграл чемпионат Европы, а в 2017-м взял бронзу на чемпионате мира.

Личный рекорд – 3:30.01.

• Наконец, самый успешный из братьев, 23-летний Якоб. Выделялся с раннего возраста, уже в 14 лет бежал «полторашку» за 3:48.37, а в 16 дебютировал на этапе «Бриллиантовой лиги». Сейчас Якоб – олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы...

Личный рекорд – 3:27.14.

Ингребритсенов называют «северными Кардашьянами» – отчасти потому что норвежский канал NRK несколько лет снимал про семью реалити-шоу под названием Team Ingebritsen.

В шоу пять сезонов, и хотя акцент сделан на спорте, в кадре появлялись все члены семьи. Уже тогда Гьерта упрекали в эксцентричности, хотя за рамки он (на экране) не выходил.

А как дела у других Ингебритсенов? Всего их семеро, и младшие тоже бегают

Скандал будет иметь заметные последствия для Ингебритсена-старшего.

Ему по просьбе братьев уже не выдавали аккредитацию на чемпионат мира-2023, где Якоб взял серебро. Норвежская ассоциация легкой атлетики объявила, что в числе тренеров, аккредитованных на главные старты следующего сезона – чемпионат мира в помещениях и Олимпийские игры в Париже, Гьерта тоже нет.

И это несмотря на то, что в числе его учеников – новая звезда бега на средние дистанции Нарве Нордас. На ЧМ-2023 в Будапеште он, между прочим, финишировал третьим на «полторашке» – сразу за чемпионом мира англичанином Керром и Якобом Ингебритсеном.

А еще Гьерт мечтал о спортивной карьере для двух младших детей: Ингрид, которой сейчас 17, и 7-летнего Уильяма.

Два года назад, когда Гьерт перестал тренировать братьев, Ингрид тоже закончила с бегом и сосредоточилась на учебе. Хотя в 15 лет бегала 800 м за 2:20, а 1500 м – за 4:42.

Как дела у Уильяма? Возможно, скоро узнаем.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Christian Petersen, Alexander Hassenstein; East News/AP Photo/Martin Meissner; instagram.com/jakobing; NRK TV; instagram.com/ingrid.ingebrigtsen