Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

«Сегодня Хартия МОК, по сути, упраздняется ситуативными решениями», – яркая цитата от главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Этим тезисом он рубил МОК много раз.

«Спорт должен оставаться вне политики» и «мы против любых форм дискриминации» – вот главные аргументы России для возвращения на международную арену. Это основные принципы олимпизма, которые прописаны в Олимпийской хартии.

А откуда взялся главный закон олимпизма? Что там на самом деле говорится о политике? И действительно ли нынешние действия МОК идут в разрез с Хартией?

Что такое Олимпийская хартия и как она появилась?

Когда Пьер де Кубертен придумывал олимпийское движение, ни о какой хартии речи еще не шло. Были только первые наброски от руки – принципы, по которым, как надеялся барон, станут соревноваться будущие олимпийцы.

И только спустя 10 лет, в 1906 году, на седьмой сессии МОК в Афинах, Хартию приняли как главный закон олимпизма. Тогда она занимала две страницы. Сейчас (в переводе на русский) – 55.

Почему, кстати, Хартия, а не закон, конституция или книга? В начале XX века этот вопрос обсуждали. Проскакивали разные варианты: «Олимпийский ежегодник», «Олимпийские правила», «Правила и регуляции». Только в 1978 году на обложке появилось сегодняшнее название – Олимпийская хартия.

МОК показалось, что именно слово «хартия» лучше всего отражает суть. Конституция (то есть свод законов) – это конкретная инструкция, где прописаны действия и их последствия. Хартия – скорее про дух и следование определенным идеалам. Толковать ее можно по-разному, что и стало впоследствии причиной многих разногласий.

Сейчас Хартия состоит из шести глав.

Фундаментальные принципы олимпизма (которые изначально и вошли в Хартию) остались в преамбуле. Дальше уже появлялись прикладные главы, которые регулируют взаимоотношения между основными субъектами олимпийского движения и скорее напоминают конституцию, а не хартию.

Сейчас Олимпийская хартия – еще и устав МОК (поэтому, например, в ней не обойтись без главы о дисциплинарных процедурах).

Что в Хартии сказано о политике?

Напрямую Хартия не обсуждает политику (как и другие актуальные вопросы) – это нейтральный документ. Но при желании нетрудно найти пункты, которые напрямую относятся к текущей ситуации. Например, Станислав Поздняков негодует, что МОК дискриминирует россиян по национальному признаку – и он прав. Слово «дискриминация» встречается в Хартии.

Смотрим, что там написано – одна из обязанностей МОК:

«Принимать меры, направленные на укрепление единства Олимпийского движения, защиту его независимости, поддержание и содействие его политическому нейтралитету и сохранение автономии спорта; (..). А также противодействовать любым формам дискриминации, наносящей ущерб Олимпийскому движению» .

Или еще, олимпийский принцип 4:

«Занятия спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации , в духе Олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры».

Принцип 6:

«Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации – расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса».

Но вопросы могут возникать и к Позднякову. Он, например, много раз благодарил за поддержку президента страны, а летом опубликовал вот такое поздравление с Днем России:

«Сейчас мы вновь проходим через серьезные испытания. Нацизм, экстремизм, агрессивная политика, направленная против нашей Родины, – все это вызовы, которые требуют от нашего многонационального народа в первую очередь единства и сплоченности».

А вот принцип олимпизма №5:

«Понимая, что спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации внутри Олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет».

Справедливости ради, на этот принцип закрывают глаза давно, и не только в России. Например, предыдущий глава ОКР Александр Жуков остается первым заместителем председателя Государственной думы, избранным от партии «Единая Россия». В Азербайджане и Туркменистане НОК возглавляют президенты стран (Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов соответственно), а в ОАЭ и на Украине – действующие министры спорта.

Вряд ли это похоже на политический нейтралитет. Но МОК, видимо, не против.

МОК нарушал Олимпийскую хартию из-за политики? Конечно, много раз!

Для начала стоит разобраться, что мы понимаем под нарушением Олимпийской хартии. Если речь о нарушении фундаментальных принципов (в частности, дискриминации по национальному или политическому характеру) – да, примеров хватает.

Самый известный (и болезненный) – недопуск ЮАР на Олимпийские игры из-за проводимой в стране политики апартеида. Спортсмены из этой страны не выступали на Играх с 1964-го до середины 90-х. С одной стороны, это делалось как раз в защиту 4-го принципа Олимпийской хартии: «Каждый должен иметь право заниматься спортом». С другой, ударило по нескольким поколениям южноафриканских спортсменов.

Уже в 2000-х МОК несколько раз порывался недопускать арабские страны из-за дискриминации женщин. Под угрозой тотального бана Афганистан и ОАЭ вынужденно включали в состав делегации местных спортсменок. Прямо сейчас полыхает в Иране: после казни и арестов атлетов, которые участвовали в протестах, МОК подвесил вопрос участия страны в Играх в Париже. Ясности нет, решение примут в ближайшие месяцы (возможно даже, одновременно с вердиктом по России).

Еще одна болевая точка – «взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры». Сюда относится в том числе актуальная тема с рукопожатиями и поздравлениями на пьедестале. Но не только: например, много лет полыхает конфликт между израильтянами и представителями арабских стран. На Олимпийских играх в Токио дзюдоист Фетхи Нурин из Алжира отказался выходить во втором круге на татами против израильтянина и разразился каскадом политических заявлений о судьбе Палестины.

МОК осудил алжирца, забрал у них с тренером аккредитации, а международная федерация впоследствии дисквалифицировала его на 10 (!) лет.

Хотя в мелочах олимпийские чиновники готовы идти на уступки: в том же Токио развели в тренировках сборные Израиля и Ливана, которые из-за близких букв алфавита попали на одно время.

Есть и примеры, когда проблема не в отсутствии «дружбы и солидарности», а наоборот. Так, в вольной борьбе братья Адам и Мавлет Батировы делили между собой поездки на Олимпиады в 2004-м и 2008-м: дважды подряд оба пробивались в финал предолимпийских чемпионатов страны, и кто именно поедет на Игры – решал их отец. Второй брат на схватку не выходил.

А МОК все устраивало.

А можно подать в суд за нарушение Хартии?

Конечно, да.

Ведь Хартия описывает множество процедурных моментов (отношения с международными федерациями, национальными олимпийскими комитетами, спортсменами). Принципы Хартии звучат практически на каждом заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), где задействован МОК.

Но вот оспорить именно нарушение фундаментальных принципов олимпизма (в частности, касающихся дискриминации) крайне сложно. Дело в том, что Олимпийская хартия – это почти конституция, которая предполагает полную автономность олимпийского движения.

Олимпийские игры – детище МОК. Кого и на каких условиях туда приглашать – компетенция комитета. Как бы и кто к этому ни относился.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Stuart Franklin, David Ramos; olympics.com; РИА Новости/Алексей Даничев