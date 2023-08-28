39 комментариев

Кирилл Недосеков – не самый звездный, но очень крепкий российский стайер. В прошлом году: победа в Омске, бронза на Кубке России по бегу на 10 000 метров и 4-е место на Московском марафоне.

Там Кирилл и сдал допинг-пробу, в которой обнаружили фонтурацетам – стимулирующий препарат, запрещенный только в соревновательный период.

Дальше Недосеков рассказал удивительную историю: он купил в аптеке «Ноотропил», но то ли аптекарь перепутала, то ли спортсмен невнятно произнес название – и вот уже вместо безобидного «Ноотропила» в руках запрещенный «Нанотропил». Что принимал на самом деле не тот препарат, Кирилл понял, только получив результаты допинг-контроля.

За эту ошибку РУСАДА дисквалифицировало Недосекова сразу на 4 (!) года. Сейчас Кирилл подал апелляцию в Национальный центр спортивного арбитража. Недосеков максимально открыт: вот тут можно почитать текст апелляции, а вот – отзыв РУСАДА на исковое заявление. Кажется, до него подобные документы еще не публиковали.

Так почему за препарат из аптеки ценой меньше тысячи рублей дают такой же срок дисквалификации, как за ЭПО или анаболические стероиды?

«Эксперт из австрийской лаборатории говорит, что я прекратил прием препарата минимум за два дня до старта»

– Как ты узнал о положительной пробе?

– Это было в октябре, примерно через месяц после Московского марафона. Я как раз приехал на чемпионат России по кроссу. Супругу с дочкой отправил в Сочи и сразу после старта должен был лететь к ним, отдыхать. Соревнования были на следующий день. Я размялся, пришел в комнату, и тут увидел уведомление на почте. Открыл, а там положительный тест...

Сначала была такая каша в голове, что даже не мог сориентироваться, что вообще делают в таких ситуациях. Сразу набрал жене и товарищу из нашей региональной федерации. Вместе с ним уже и стали думать, что я принимал, где мог содержаться запрещенный препарат.

– Сразу понял где?

– Я использовал не так много препаратов. По сути, только БАДы вроде «Омеги-3», аминокислоты и «Ноотропил», как я тогда думал. Мы тогда увидели в интернете слова бывшего главы РУСАДА Юрия Гануса, который рассказывал, что если разрешенный и запрещенный препараты изготавливают на одном заводе, то там может быть какая-то примесь запрещенного вещества.

Я взял упаковку препарата, стал искать, где его делают. Скинул фотку товарищу, он проверил, а этот завод, оказывается, вообще «Ноотропил» не производит. И только тогда я посмотрел внимательней и понял, что это «Нанотропил», а не «Ноотропил». И там сходу в инструкции указано, что действующее вещество – фонтурацетам, а он запрещен.

– Зачем тебе был в принципе нужен «Ноотропил»?

– Мне его рекомендовали еще лет 10 назад, когда я занимался лыжными гонками. Это ноотропный препарат, который принимают, например, в период экзаменов или повышенных умственных нагрузок. Но я прибегал к нему крайне редко. Почему вспомнил о нем той осенью? У меня был очень насыщенный сезон, марафон в Москве должен был стать уже третьим за весну-лето. Я чувствовал себя уставшим, причем не столько физически, сколько морально. Впервые я так много времени проводил на сборах, без семьи. Поэтому пошел в аптеку в Кисловодске и попросил «Ноотропил».

Видимо, аптекарь меня не расслышала. А упаковки у препаратов реально похожи, в «Нанотропиле» даже буква «А» оформлена так, что ее можно принять за товарный знак.

Да я, если честно, уже и не помнил, как правильно должна выглядеть упаковка.

«Ноотропил» и «Нанотропил», как оказалось, препараты из одной группы, но с разным действующим веществом. Пирацетам, который в «Ноотропиле», не запрещен. Фонтурацетам запрещен только в соревновательный период. Хотя, как видите, там даже названия похожи.

– За сколько дней до старта Московского марафона ты прекратил принимать препарат?

– Дней за 9-10. Я заболел, горло першило, нос заложило. И я начал лечиться от простуды и прекратил его принимать, не до того стало.

– Препарат запрещен только в соревновательный период, ты принимал его вне соревнований. В чем тогда проблема?

– Соревновательный период начинается за сутки до старта. Мою пробу проверяли в австрийской лаборатории, потому что в России сейчас пробы не анализируют. Австрийский эксперт сказал, что, судя по концентрации, моя версия о приеме препарата более чем за 9 дней до старта возможна, но маловероятна, и предположил, что я прекратил принимать препарат за 2-5 дней до старта.

Даже если бы я прекратил принимать за два дня (это минимальный срок, который указан в заключении лаборатории), то за два дня прошло бы 10 периодов полувыведения препарата. Поэтому, мне кажется, я получил чрезмерное наказание.

Я изначально был открыт, в объяснительной все написал как есть, ничего не утаил. По ходу сезона выступал на всех официальных стартах – Кубок России, чемпионат России – и почти везде сдавал пробы. Человек, который скрывается от контроля, по идее должен такие соревнования обходить стороной.

А в итоге я получил 4 года дисквалификации, как за стероиды или ЭПО. Я понимаю, что существуют правила, но ведь даже по правилам я бы мог подписать признание и за любой серьезный препарат получить 3 года вместо 4. Разве это справедливо?

Как живет Недосеков в дисквале? Сначала был менеджером по продажам, теперь тюнингует машины

– Как ты сейчас живешь?

– Первые полгода мне было очень сложно. Месяц был в таком шоке, что вообще бросил бегать. Не мог смотреть на кроссовки без отвращения.

Потом устроился на работу в спортивный магазин менеджером по продажам. Три месяца промучился и понял, что это вообще не про меня. Тут друг предложил пойти в автоателье и заняться тюнингом. Мне эта тема всегда нравилась, еще со своей машиной занимался. А сейчас воспринимаю это как возможность получить новый опыт.

– Ты тренируешься?

– Бегаю для себя в поддерживающем режиме в свободное от работы время. Поначалу думал: может, действительно лучше уйти из спорта? Зато буду все время с семьей, у меня дочке как раз почти два года.

Но с другой стороны, я же знаю, что в спорте могу гораздо больше. Одно дело уйти по своей воле, а другое – когда ты только-только начал серьезно тренироваться, влился в этот ритм, почувствовал себя настоящим профиком. Хотя, видимо, недостаточно я был профессионален, раз влип в такую историю...

– Твой тренер Евгений Пищалов – из проекта Rocket Scienze, который как раз активно топит против запрещенной фармакологии. Как он воспринял новость о положительной пробе?

– Естественно, не обрадовался. Получается, я подвел не только себя, но и тренера. И он, конечно, имеет все основания быть недовольным и высказывать мне претензии.

Мы с Пищаловым проработали вместе около года. Сам его нашел, потому что понял, что тренироваться одному – уже не вариант. Я, по сути, ставил эксперименты на самом себе. Иногда они были удачными и получалось подойти к старту в хорошей форме, а иногда – нет. И я подумал: обидно, вроде здоровье есть, а занимаюсь какой-то ерундой. В мае у меня родилась дочка, а в августе мы случайно пересеклись с Евгением.

В нем меня сразу подкупило желание учиться и узнавать что-то новое. Он очень рассудительный, любую тренировку может объяснить – что и почему мы делаем. Я ему полностью доверился. И действительно, результат в том сезоне вырос. Может, я все еще не был среди лидеров в России, но предпосылки были хорошие. Ведь я, по сути, всего год как стал полностью профессиональным спортсменом.

– А кем ты был раньше?

– Изначально занимался лыжными гонками. Там у меня всегда хорошо получались кроссы. Еще школьником составлял конкуренцию в кроссе на первенстве России, хотя специально его даже не готовил. А потом встал вопрос, что заниматься лыжами очень дорого. Нужны качественный инвентарь, смазочные материалы, сервис, и без поддержки сборной или региона тут не обойтись.

Я не говорю, что если бы мне все купили, то я стал бы Большуновым. Но была пара гонок, когда я был готов на отличный результат, но не показал его только из-за инвентаря. Когда заканчивал институт, понимал, что нужно где-то работать. Совмещать лыжи с основной работой на более или менее приемлемом уровне нереально. Нужен снег, нужна специально подготовленная трасса, а значит – сборы...

А с бегом все проще, надел кроссовки и побежал. Я работал по графику «два через два» и умудрялся при этом делать по десять тренировок в неделю. Либо рано утром перед работой, либо вечером. Если есть мотивация, то все легко дается.

– А в чем была твоя мотивация? Ты мечтал стать олимпийским чемпионом? Хотел зарабатывать призовые?

– Это же постепенно затягивает. Главный фактор, наверное, что у меня быстро стало получаться. Я понимал, что есть возможность показывать гораздо более высокие секунды. Было интересно, на что я способен, хотел испытать возможности организма. Ну и сам процесс тоже нравился, я просто люблю бегать.

Мечтал, чтобы хобби и работа сошлись в одной точке и бега стало достаточно, чтобы кормить семью. В тот сезон, что познакомился с Евгением, у меня впервые появилась достаточная поддержка от региона, чтобы сосредоточиться только на спорте. Я первый раз в жизни два месяца сидел на сборе в Кисловодске, впервые не нужно было думать, как выкрутиться, чтобы успеть и поработать, и сделать тренировку...

Я хотел попробовать: смогу быть профессиональным бегуном или нет? Вышло, что по результатам – могу, а вот на мелочи прокололся.

– Получается, что сейчас бегуну твоего уровня нереально прожить без дополнительных подработок?

– В этом сезоне, наверное, уже было бы реально. Появилось много стартов с хорошими призовыми, где даже спортсмен среднего уровня может что-то заработать. А раньше было так: где хорошие призы – туда приезжают все топы, и попробуй еще что-то выиграть.

– У тебя были амбиции войти в число лидеров хотя бы на российском уровне?

– Конечно. Я же бежал старты рядом с ними и понимаю: ничего особенного, такие же ребята. Мне кажется, если взять первую десятку с чемпионата России по марафону, то там все будут примерно равны по силам. Просто у кого-то было чуть лучше самочувствие в конкретный день, кто-то грамотней тактически разложил дистанцию...

– Почему ты решил бегать именно марафоны?

– Вообще, душа у меня лежит к «пятерке» на стадионе. Но так как я с детства не занимался легкой атлетикой, скорость дается тяжело. Бег в шиповках более упругий, чем по шоссе, а у меня за счет лыжного прошлого силовой стиль и недостаточно сильная стопа.

Мои дисциплины – от полумарафона и дальше. Я спокойно переношу длинные тренировки, даже в лыжах предпочитал 30 и 50 км. На длинных дистанциях я выигрываю даже у тех, кому много проигрываю на той же десятке.

– Заметил, что сейчас интерес к бегу в России растет?

– Конечно. Гораздо больше стало стартов, а те, что уже есть, сильно улучшились в плане организации. На все старты на шоссе я приезжал, как на праздник. Там шикарный прием, начиная от экспо и выдачи номеров, очень тепло болеют на трассе. Особенно понравилось в Омске.

– Если тебе сейчас сократят срок дисквалификации, ты готов вернуться? Не разочаровался в профессиональном спорте?

– 4 года – это точно перебор. Не представляю, как можно так долго сохранять мотивацию. Да и кто сейчас готов загадывать на 4 года вперед?

По идее, год отстранения у меня уже в любом случае заканчивается в октябре. Если бы удалось сократить срок, конечно, я хочу вернуться. Мне очень важно доказать, что я на самом деле могу. Снова встать на стартовую линию с сильнейшими ребятами и доказать, что я профессионал. Теперь уже – во всех отношениях.

Фото: из личного архива Кирилла Недосекова