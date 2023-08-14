8 комментариев

Это сериал Sports.ru, посвященный 15-летию Олимпиады в Пекине. Позади:

• большое интервью Светланы Феофановой, где от начала до конца тенью присутствует Елена Исинбаева;

• рассказ о мистической победе Майкла Фелпса, открывшей ему дорогу к 8 золотым на тех Играх;

• напоминание о церемонии открытия – ей грозил дипломатический бойкот, но все обернулось рекордным количеством гостей-глав государств;

• океан ностальгии по тому времени и тому российскому спорту.

Теперь очередь быстрейшего человека планеты.

Именно в Пекине окончательно раскрылся феномен Усэйна Болта. На Играх-2008 ямаец выстрелил дуплетом из мировых рекордов (на 100 и 200 метров), очаровал мир харизмой и жестом-празднованием, устроился на первых строчках всех исторических таблиц – до сих пор.

Мы вспоминаем, как это было.

Пекин-2008 – не первая Олимпиада в карьере Болта! Оказывается, он выступал еще в Афинах

Усэйн стал рекордсменом мира и трехкратным олимпийским чемпионом всего в 21 год (правда, эстафетный титул отняли 8 лет спустя – из-за положительной пробы Несты Картера). Но старт большого пути получился по-плохому оглушающим.

Олимпийский дебют Болта – это Афины-2004: Усэйн тогда считался специалистом бега на 200 м, за пару месяцев до Игр первым среди юниоров разменял 20 секунд. 19,93 от 17-летнего Болта – эти цифры оставались юниорским рекордом мира следующие 10 лет.

Но в Греции у Болта не сложилось.

Вот видео, которое закономерно потерялось в череде побед и ярких празднований. Юный Усэйн в предварительном забеге соревнуется с людьми, о которых вы никогда не слышали. Еще не заигрывает с публикой, не дурачится – наоборот, выкладывается по полной, но не попадает в топ-3 и вылетает.

Так начиналась великая карьера.

За 4 года после поменялось многое: Болт взял серебро ЧМ-2007 на 200-метровке, установил мировой рекорд на 100-метровке (9,72). Но еще, конечно, не вырос в символ целого вида спорта. По инерции почему-то считалось, что ямаец гораздо лучше чувствует себя в длинном спринте – международных стартов на 100-метровке у него и правда было по минимуму.

Даже личный тренер Глен Миллс не хотел лишний раз выпускать Усэйна на 100-метровку: что там делать с таким высоким ростом (196 см) и тяжелым стартом?

Глава МОК считал, что Болт «со временем научится». Но вместо этого сам учился считаться с Усэйном

Звучит странно, но факт: в финале пекинской 100-метровки Болт не выглядел явным фаворитом. Ставки делались на другого ямайца Асафу Пауэлла и на Ричарда Томпсона из Тринидада и Тобаго – очередную звезду NCAA.

– Я вообще не думал ни о каких рекордах, моей задачей было выиграть, – говорил потом Усэйн.

Возможно, поэтому его так и накрыло на дистанции. Примерно после 70 метров Болт понял, что соперники отстали без шансов. И позволил себе то, что потом станет его фирменным жестом: раскинул руки и бросил бежать. Да-да, за 30 метров до финиша. А потом еще оглянулся и ударил себя кулаком в грудь.

Тогдашний президент МОК Жак Рогге ворчал:

– Он должен был проявить уважение к соперникам и, например, пожать им руки, а не демонстрировать жесты из серии «поймай меня, если сможешь». Понимаю его радость, он молодой. Ничего, со временем научится.

Со временем научился Рогге, а не Болт. Когда Усэйн в том же стиле выиграл 200-метровку, то без всяких стеснений кричал в камеру: «Кто номер один? Я номер один!» А еще именно в Пекине Болт впервые сделал жест «молнии», который навсегда станет визиткой.

Мир был в восторге, и Рогге пришлось замолчать.

Но президент МОК, похоже, затаил обиду. Так, в 2012 году (Усэйн к тому моменту установил еще несколько мировых рекордов и добавил три олимпийских золота в Лондоне) Рогге спросили, можно ли назвать Болта легендой. Знаете, что он ответил?

– Чтобы быть настоящей легендой, нужно доказывать величие больше, чем на двух Олимпиадах. Вот Карл Льюис, например, выигрывал награды на четырех Олимпийских играх подряд...

Что ж, до Карла Льюиса Болт все же не дотянул. Но три Олимпиады подряд выдержал.

Возвращаемся на 100-метровку Пекина.

Обратите внимание на детали: почти все бегут в обтягивающей форме для улучшения аэродинамики, многие – вообще в цельных комплектах. Исключения – Болт и еще один ямаец Майкл Фрэйтер на первой дорожке – у обоих майки на выпуск.

Причем у Усэйна уже на бегу развязался шнурок.

Так установлен лучший на тот момент результат в беге на 100 м в истории человечества: с не заправленной футболкой, развязанным шнурком и расслабоном на последней трети дистанции.

В чем величие Болта? Он делает на 100-метровке на 4 шага меньше соперников и держит скорость

Усэйн очевидно отличается от большинства спринтеров ростом и стилем бега, но явно недостаточно быть высоким, чтобы установить мировой рекорд.

Мы попросили проанализировать бег Болта одного из лучших российских тренеров по спринту – Сергея Клевцова, который воспитал Сергея Шубенкова.

– Скорость бегуна – это совокупность длины и частоты шага, – объясняет Клевцов. – Болт в этом отношении – практически эталон. В Пекине он сделал на 100-метровке 41 шаг, в то время как средний показатель – 44-45.

Спустя год, на чемпионате мира в Берлине Болт вообще ушел всего на 40 шагов, и это привело к очередному мировому рекорду. При этом он сохранил частоту 4,2 шага в секунду, против 4,5 у остальных. Уникальный спортсмен!

Интересный пример: у американцев есть целый цикл тренировочных программ, направленных на постановку бегового шага.

Помните такую бегунью Жанну Пинтусевич-Блок, она еще билась с Мэрион Джонс? Ее тренировал Валентин Бондаренко, тоже специалист из бывшего СССР. И вот мой коллега его спрашивает: «Валек, мы тут подсчитали, а Жанна-то на соточке сделала на шаг меньше» – «А вы плохо считали, на самом деле – на два меньше». И вот за счет этого она билась с топовыми американками.

Еще один важный фактор преимущества Болта – способность поддерживать максимальную скорость по дистанции. Например, у Карла Льюиса и Бена Джонсона максимальная скорость была несколько выше, чем у Болта – 12,4 м/с против 12,2. Но у Джонсона падение скорости начинается уже после 70-го метра дистанции. А у Болта в Пекине скорость начала падать только после 80-го метра, и то потому, что он бросил бежать.

При этом длина шага не только сохранялась, но и увеличилась! На отметке 90 метров у него был шаг 2,94 м. А это говорит о том, что в работе с тренером они делали акцент именно на то, что нужно бороться за длину бегового шага, сохраняя максимальную частоту.

– Что вы знаете о тренере Болта – Глене Миллсе?

– Ямайская школа спринта была основана Доном Корри, олимпийским чемпионом 1976 года на 200 метров. Он первым посчитал, что не надо отправлять ямайских ребят учиться в США. Вместо этого туда надо отправить тренеров! И вот как раз Глен Миллс – это продукт американской школы.

– Считается, что одно из ключевых преимуществ Болта – это высокий рост. Но если бы все было так просто, то все спринтеры бы были высокими?

– Конечно, при прочих равных антропометрия может давать большой плюс. Но – подчеркну! – только при прочих равных. Посмотрите: у того же Миллса тренировался Йохан Блэйк.

Он отнюдь не высокий, при этом в лучшие годы был близок к результатам Болта. На длину шага оказывают влияние масса факторов: работа стопы на опоре, сведение-разведение бедер и так далее. Легче ли делать большие шаги, имея длинные ноги? Безусловно. Но только если при этом вы способны сохранять нужную частоту.

– На 100-метровке в Пекине Болт бросил бежать на последних метрах и раскинул руки, за что его даже критиковал президент МОК. Усэйн мог бы пробежать быстрее, если бы был серьезнее?

– Был такой американский спринтер – Томми Смит. В 1968 году в Мехико – первой Олимпиаде на высокогорье и на синтетическом покрытии – он пробежал 200 м за 19,83, впервые в истории разменяв 20 секунд. Так он тоже поднял руки метров за десять до финиша и так и заканчивал бег.

Конечно, когда спортсмен понимает, что совершил что-то невероятное, эмоции перехлестывают. Теряются ли при таком раскладе какие-то доли секунды? Наверное. Но это настолько мизерно, что вряд ли достойно обсуждения.

– Почему Болта изначально считали специалистом бега на 200, а не на 100 метров?

– Во-первых, откуда мы знаем, что тренер поначалу не давал Усэйну бежать 100 метров? Со слов самого Болта! Давайте все-таки не воспринимать его высказывания столь серьезно, он же прирожденный артист. Во-вторых, действительно, если у Болта и есть слабое место, то это стартовый разгон. Учитывая его антропометрию, это абсолютно естественно. И этот условный минус потом по дистанции оборачивается многими плюсами.

Но все равно, особенно пока Болт был совсем юным, видимо, тренер не хотел рисковать и выпускал его на дистанцию, которая максимально отвечала его данным.

– Болт не устанавливал мировых рекордов после 2009 года. Что это значит: он выдохся или захватила звездная жизнь?

– Болт – настолько яркий человек, что думаю, для него важно было бить рекорды, а не просто побеждать. Почему в какой-то период не выходило? А вспомните, что он начал устанавливать всевозможные достижения уже с 15 лет. Столько лет не просто побеждать, а показывать уникальные результаты – не каждый организм выдержит.

Они с тренером, кстати, понимая, что результаты встали, пробовали и 400 м. Пробежал в районе 45 секунд с копейками. И я думаю, что после этого они решили, что нет смысла двигаться в эту сторону. Хотя в теории это как раз стандартный путь, когда с возрастом спортсмен сдвигается к более длинным дистанциям.

– Сколько могут простоять рекорды Болта?

– Кто ж его знает. Вроде все тихо, а потом раз – и на этапе «Бриллиантовой лиги» сразу двое бегут 200 м по 19,47-19,50. А весь сезон бегут за 19,80. Где вот они снимают эти десятые? Лайлс говорит, что готов бежать 100 м за 9,65 и 200 м за 19,10. Либо это пижонство, либо действительно он знает о своем тренировочном процессе что-то такое, что нам пока неизвестно.

Так что я не гадалка, тут предсказать невозможно. Но как бы то ни было, Болт – абсолютно уникальный спортсмен, и останется таким в истории.

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer / Staff, Michael Dodge / Freier Fotograf, Mark Dadswell / Staff, Ezra Shaw / Staff, Michael Steele / Staff, Vladimir Rys / Staff, Mike Hewitt / Staff, Paul Gilham / Staff; РИА Новости/Евгений Биятов