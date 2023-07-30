28 комментариев

Биатлонист тоже против поправок Госдумы в закон «О психиатрической помощи».

Межсезонье у чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова складывается необычно: он не попал в сборную и готовится к сезону самостоятельно, вместе с двумя Александрами – Логиновым и Поварницыным.

При этом Бабиков находит время на социальную повестку – вникает и уверенно заявляет позицию (далеко не впервые). Он одним из первых выложил сторис с кадром из Государственной думы: обсуждение законопроекта с участием Анны (Нюты) Федермессер, основателя фонда помощи хосписам «Вера».

Интерес к такой теме крайне нетипичен для российского спортсмена. Мы поговорили об этом с Антоном, который не просто наблюдает со стороны, но и помогает фонду.

Сначала – о сути законопроекта для тех, кто не в курсе .

Психоневрологический интернат (ПНИ) – учреждение, в котором постоянно или временно находятся люди с ментальными особенностями, нуждающиеся в уходе: пожилые, выпускники детдомов или дети. Важно: ПНИ – не психиатрическая клиника, до сих пор у персонала там не было полномочий ограничивать передвижение, запирать, связывать, принудительно давать лекарства.

Нюта Федермессер последние годы вплотную занимается темой ПНИ. Она жила в одном из интернатов девять дней и этой весной сообщила, что в ПНИ №10 Санкт-Петербурга от истощения умерли семеро детей. На этом фоне в комитете Государственной думы по охране здоровья обсуждали поправки к федеральному закону «О психиатрической помощи». Однако реформа ПНИ пошла не в ту сторону, куда ожидала Федермессер и другие общественные деятели.

Из закона уберут статью 38, которая обязывает государство создавать независимую службу защиты прав пациентов в медицинских организациях. Эта статья позволяла общественным организациям принимать от пациентов ПНИ жалобы, направлять их в прокуратуру или суд. У руководителей и медицинского персонала появляются полномочия отбирать у постояльцев телефоны, ограничивать их круг общения, усложняется процесс выписки из ПНИ.

Открытое письмо Владимиру Путину с требованием наложить вето на внесение изменений в закон «О психиатрической помощи» подписали более 43 тысяч человек.

Комитет Государственной думы одобрил поправки в трех чтениях, они приняты Советом Федерации.

Вот эмоциональная речь Федермессер на первом чтении поправок в комитете Госдумы. Ей оппонирует Александр Жуков – экс-глава ОКР, а сейчас его почетный президент и первый заместитель председателя Государственной думы.

Жуков: Если вы хотите, чтобы как 30 лет не работала 38-я статья, так и еще дальше не работала...

Федермессер: Мы же предлагаем отложить это до осени. Ну, ведь никто за вами не гонится. Это же действительно судьбы тысяч, сотен тысяч человек. И наши с вами тоже.

Жуков: Так этот закон принимается исключительно в интересах пациентов как раз.

Федермессер: Нет. Иначе вы просто сейчас говорите, что 30 тысяч человек, подписавших письмо к президенту, подписывают письмо против своих интересов и интересов своих тяжело больных родственников.

Жуков: Они подписывают то, что вы им объяснили, что далеко не всегда совпадает с тем, что написано в законе.

Федермессер: Вы прочитайте, пожалуйста, текст письма. Что мы им объяснили? Хоть ради порядочности кто-нибудь из вас бы воздержался... Вы законодательная власть, а считаете – все абсолютно! – что вы должны зависеть от исполнительной власти. Как можно?

Комитет перешел к голосованию, поправки приняли.

Федермессер: Я еще раз благодарю Александра Дмитриевича и Бадму Николаевича (депутата Башанкаева – Sports.ru) за то, что вы потратили на нас время. И я думаю, что я не буду больше вообще заниматься федеральным законодательством, потому что мы с вами все – вашими усилиями – живем в стране, где законы пишутся и не соблюдаются. Где законы голосуются – безумные совершенно – потому что вы думаете, что вас и ваших семей они не коснутся.

Жуков: Анна Константиновна....

Федермессер: Очень стыдно за эту Думу! Страшно стыдно!

А теперь – монолог Антона Бабикова на важную тему .

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– В идеале темой хосписов и ПНИ должны интересоваться все. Хорошо, когда проблема знакома еще до того, как это коснется вас или ваших близких. А коснуться это может вообще каждого.

Еще в Уфе я сотрудничал с благотворительными фондами. Потом узнал от добрых людей про фонд «Вера» (он помогает неизлечимо больным людям – Sports.ru) и стал им помогать по мере сил. Многие думают, что помогать – это только жертвовать деньги. Но есть масса способов, которые не связаны с финансами, тут нужны только время и желание.

Сейчас я живу в Москве, тут есть чаты волонтеров. Иногда кто-то прилетает, например, на лечение, и нужно встретить или свозить на экскурсию . На самом деле, свободного времени у нас больше, чем кажется. Если есть пара часов, приятнее сделать кому-то полезное, чем просто зависнуть над фильмом, хотя кино я тоже люблю. Но ощущение, когда ты кому-то помог, ни с чем не сравнится.

Я не люблю рассказывать об этом и не считаю, что делаю что-то особенное. Я мог бы и хотел бы помогать больше. Естественно, я не выпячивал, что занимаюсь спортом. Да кто я такой? Среди тех, кто помогает фондам, есть люди с гораздо более крутыми заслугами.

Мне нравится, что в этой среде вообще не важно, кто ты. Важнее, что ты из себя представляешь.

Нюта Федермессер – потрясающий человек. Я читал ее книгу «Переписка со всеми» о том, что такое жизнь в хосписе, как вообще устроена благотворительность.

Невозможно спорить с тем, что Нюта разбирается в теме и понимает, что отстаивает. Поэтому, когда я увидел, что случилось в Государственной думе, у меня даже сомнений не было, стоит это постить у себя или нет .

Представляете, сколько нужно смелости и искренности, чтобы вот так выступить перед людьми, которые в нашей стране могут почти все?

Разве будет так себя вести человек, который не уверен на 100% в том, что делает? Мне писали некоторые подписчики, что Нюта – аферистка. Думаю, аферист как раз посмотрит, как проголосовал сосед, и сделает так же. Чтобы возражать, нужен железный характер. Только за одно это ее можно уважать.

Тут нет ничего личного, мы не знакомы с Нютой, а Александра Дмитриевича Жукова я только пару раз видел на мероприятиях, когда он еще был президентом Олимпийского комитета России. Никто из них точно не знает, кто я такой.

Удивился, что моя история оказалась такой популярной. Эту сторис посмотрело гораздо больше людей, чем обычно в моем профиле – например, про тренировки. Значит, слова Нюты многих задели. Может быть, среди этих людей окажутся и те, кто способен реально повлиять на ситуацию. Это и была моя цель.

Некоторые мне написали, что я их разочаровал. Мол, они верили, что я думающий спортсмен, а оказалось – нет . Я тут в спор не вступаю, каждый человек имеет право на мнение. Но мое мнение насчет Нюты, фонда и реформы ПНИ сформировано. У меня достаточно информации, и не похоже, что я заблуждаюсь.

Наверное, я все еще надеюсь, что случится чудо и поправки в закон о ПНИ не будут приняты. Если не верить в то, что один человек может что-то изменить, как вообще жить?

Фото: instagram/nuikartoshka, nyuta_federmesser; РИА Новости/Алексей Филиппов