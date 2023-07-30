28 комментариев

Дальний лес
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«Сколько смелости нужно, чтобы так выступить перед людьми, которые у нас в стране могут почти все?» Бабиков вступился за Федермессер

Александр Жуков Александр Жуков
Антон Бабиков Антон Бабиков
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Биатлонист тоже против поправок Госдумы в закон «О психиатрической помощи».

Межсезонье у чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова складывается необычно: он не попал в сборную и готовится к сезону самостоятельно, вместе с двумя Александрами – Логиновым и Поварницыным.

При этом Бабиков находит время на социальную повестку – вникает и уверенно заявляет позицию (далеко не впервые). Он одним из первых выложил сторис с кадром из Государственной думы: обсуждение законопроекта с участием Анны (Нюты) Федермессер, основателя фонда помощи хосписам «Вера». 

Интерес к такой теме крайне нетипичен для российского спортсмена. Мы поговорили об этом с Антоном, который не просто наблюдает со стороны, но и помогает фонду.

Сначала – о сути законопроекта для тех, кто не в курсе.

Психоневрологический интернат (ПНИ) – учреждение, в котором постоянно или временно находятся люди с ментальными особенностями, нуждающиеся в уходе: пожилые, выпускники детдомов или дети. Важно: ПНИ – не психиатрическая клиника, до сих пор у персонала там не было полномочий ограничивать передвижение, запирать, связывать, принудительно давать лекарства. 

Нюта Федермессер последние годы вплотную занимается темой ПНИ. Она жила в одном из интернатов девять дней и этой весной сообщила, что в ПНИ №10 Санкт-Петербурга от истощения умерли семеро детей. На этом фоне в комитете Государственной думы по охране здоровья обсуждали поправки к федеральному закону «О психиатрической помощи». Однако реформа ПНИ пошла не в ту сторону, куда ожидала Федермессер и другие общественные деятели.

Из закона уберут статью 38, которая обязывает государство создавать независимую службу защиты прав пациентов в медицинских организациях. Эта статья позволяла общественным организациям принимать от пациентов ПНИ жалобы, направлять их в прокуратуру или суд. У руководителей и медицинского персонала появляются полномочия отбирать у постояльцев телефоны, ограничивать их круг общения, усложняется процесс выписки из ПНИ. 

Открытое письмо Владимиру Путину с требованием наложить вето на внесение изменений в закон «О психиатрической помощи» подписали более 43 тысяч человек.

Комитет Государственной думы одобрил поправки в трех чтениях, они приняты Советом Федерации. 

Вот эмоциональная речь Федермессер на первом чтении поправок в комитете Госдумы. Ей оппонирует Александр Жуков – экс-глава ОКР, а сейчас его почетный президент и первый заместитель председателя Государственной думы. 

Жуков: Если вы хотите, чтобы как 30 лет не работала 38-я статья, так и еще дальше не работала... 

Федермессер: Мы же предлагаем отложить это до осени. Ну, ведь никто за вами не гонится. Это же действительно судьбы тысяч, сотен тысяч человек. И наши с вами тоже. 

Жуков: Так этот закон принимается исключительно в интересах пациентов как раз. 

Федермессер: Нет. Иначе вы просто сейчас говорите, что 30 тысяч человек, подписавших письмо к президенту, подписывают письмо против своих интересов и интересов своих тяжело больных родственников. 

Жуков: Они подписывают то, что вы им объяснили, что далеко не всегда совпадает с тем, что написано в законе. 

Федермессер: Вы прочитайте, пожалуйста, текст письма. Что мы им объяснили? Хоть ради порядочности кто-нибудь из вас бы воздержался... Вы законодательная власть, а считаете – все абсолютно! – что вы должны зависеть от исполнительной власти. Как можно?

Комитет перешел к голосованию, поправки приняли. 

Федермессер: Я еще раз благодарю Александра Дмитриевича и Бадму Николаевича (депутата Башанкаева – Sports.ru) за то, что вы потратили на нас время. И я думаю, что я не буду больше вообще заниматься федеральным законодательством, потому что мы с вами все – вашими усилиями – живем в стране, где законы пишутся и не соблюдаются. Где законы голосуются – безумные совершенно – потому что вы думаете, что вас и ваших семей они не коснутся. 

Жуков: Анна Константиновна.... 

Федермессер: Очень стыдно за эту Думу! Страшно стыдно! 

А теперь – монолог Антона Бабикова на важную тему

***

– В идеале темой хосписов и ПНИ должны интересоваться все. Хорошо, когда проблема знакома еще до того, как это коснется вас или ваших близких. А коснуться это может вообще каждого.

Еще в Уфе я сотрудничал с благотворительными фондами. Потом узнал от добрых людей про фонд «Вера» (он помогает неизлечимо больным людям – Sports.ru) и стал им помогать по мере сил. Многие думают, что помогать – это только жертвовать деньги. Но есть масса способов, которые не связаны с финансами, тут нужны только время и желание.

Сейчас я живу в Москве, тут есть чаты волонтеров. Иногда кто-то прилетает, например, на лечение, и нужно встретить или свозить на экскурсию. На самом деле, свободного времени у нас больше, чем кажется. Если есть пара часов, приятнее сделать кому-то полезное, чем просто зависнуть над фильмом, хотя кино я тоже люблю. Но ощущение, когда ты кому-то помог, ни с чем не сравнится.

Я не люблю рассказывать об этом и не считаю, что делаю что-то особенное. Я мог бы и хотел бы помогать больше. Естественно, я не выпячивал, что занимаюсь спортом. Да кто я такой? Среди тех, кто помогает фондам, есть люди с гораздо более крутыми заслугами.

Мне нравится, что в этой среде вообще не важно, кто ты. Важнее, что ты из себя представляешь. 

Нюта Федермессер – потрясающий человек. Я читал ее книгу «Переписка со всеми» о том, что такое жизнь в хосписе, как вообще устроена благотворительность.

Невозможно спорить с тем, что Нюта разбирается в теме и понимает, что отстаивает. Поэтому, когда я увидел, что случилось в Государственной думе, у меня даже сомнений не было, стоит это постить у себя или нет.

Представляете, сколько нужно смелости и искренности, чтобы вот так выступить перед людьми, которые в нашей стране могут почти все?

Разве будет так себя вести человек, который не уверен на 100% в том, что делает? Мне писали некоторые подписчики, что Нюта – аферистка. Думаю, аферист как раз посмотрит, как проголосовал сосед, и сделает так же. Чтобы возражать, нужен железный характер. Только за одно это ее можно уважать.

Тут нет ничего личного, мы не знакомы с Нютой, а Александра Дмитриевича Жукова я только пару раз видел на мероприятиях, когда он еще был президентом Олимпийского комитета России. Никто из них точно не знает, кто я такой.

Удивился, что моя история оказалась такой популярной. Эту сторис посмотрело гораздо больше людей, чем обычно в моем профиле – например, про тренировки. Значит, слова Нюты многих задели. Может быть, среди этих людей окажутся и те, кто способен реально повлиять на ситуацию. Это и была моя цель.

Некоторые мне написали, что я их разочаровал. Мол, они верили, что я думающий спортсмен, а оказалось – нет. Я тут в спор не вступаю, каждый человек имеет право на мнение. Но мое мнение насчет Нюты, фонда и реформы ПНИ сформировано. У меня достаточно информации, и не похоже, что я заблуждаюсь.

Наверное, я все еще надеюсь, что случится чудо и поправки в закон о ПНИ не будут приняты. Если не верить в то, что один человек может что-то изменить, как вообще жить?

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

Фото: instagram/nuikartoshkanyuta_federmesserРИА Новости/Алексей Филиппов

28 комментариев

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Madcomposer
Очень типично:
правозащитники: у нас большие проблемы, нужны реформы, мы готовы помочь, потому что хорошо знаем ситуацию!
чиновники: ок! Сделаем так, чтобы о проблемах невозможно было узнать и урежем полномочия правозащитников.
правозащитники: люди, мы боремся за вас, помогите!
люди: ахах, либерасты опять повесточку двигают, так им и надо, продались Западу
+57
-2
+55
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nolan_90
Антон - молодец
+47
-1
+46
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Александр Калачев
И ему еще пишут, что в нем разочарованы, боже как же стыдно за некоторых наших граждан
+46
-1
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IntoTheRainBow
очень гуманный закон получается

раньше как было, скажешь "война" - 7 лет колонии, теперь будут 7 лет психушки, правда в колонии хоть на что-то жаловаться можно, а тем кого за неверие в боевых комаров в смирительную рубашку определили - ничего нельзя, даже жаловаться на принуждение к приему лекарств
+19
-2
+17
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VMX1389
Ответ Madcomposer
Очень типично: правозащитники: у нас большие проблемы, нужны реформы, мы готовы помочь, потому что хорошо знаем ситуацию! чиновники: ок! Сделаем так, чтобы о проблемах невозможно было узнать и урежем полномочия правозащитников. правозащитники: люди, мы боремся за вас, помогите! люди: ахах, либерасты опять повесточку двигают, так им и надо, продались Западу
Большинство просто не понимает, что рано или поздно и их коснется это, что перейдешь где-нибудь дорогу чиновникам (в том числе и региональным , местным царькам) , и все противовеса то не будет, с тобой будут делать что захотят, законы все для них, система вся для них, СМИ, и т.д. Правозащитные организации уничтожают со скоростью света
+17
-2
+15
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JL JL
При всех возможных минусах Бабикова (а у кого их нет!) сразу видно, что нормальный и неравнодушный человек. Быть таким сейчас, скажу мягко - опасно. Ведь правят бал самые хитрые гнилые популисты.
Кстати, а, как там проголосовал, неуважаемый шипа? Опять просидел все штаны и нажал на нужную кнопку? Но, зато сколько недвижимости прикарманил!
+10
-1
+9
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IntoTheRainBow
Ответ Георгий Большаков
А как ещё с врагами бороться?
против комаров? репеллентами

против гусей-десантников и сатанистов в синагоге не знаю, "наука пока еще не в курсе дела" (с)
+9
-1
+8
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Андрей Балабаев
Антон конечно молодец, но слишком наивен. Тут на днях опять народ обманули. Обещали призывной возраст с 18-27 поднять до 21- 30, а сделали 18-30. Не хочу показаться особо умным, но был уверен что так и сделают как только речь об изменении возраста пошла. Естественно сделали по "просьбе" трудящихся, точнее призывников. Пошли так сказать на встречу общественному мнения. Ну и милые бонусы в виде аннулирования водительских прав и запрета на выезд за границу. Теперь любой мужчина может быть призван или мобилизован с 18 и до пенсии (почти как при матушке-императрице или царе-батюшке). Кроме тех кто это принимал и их семей. И ничего народ на морском параде благодарит Владим Владимыча за всë😂
+8
-1
+7
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Melnikov1968
А Жуков что-то понимает в психиатрии и проблемах людей с нарушенной психикой? По его лицу видно, что его интересуют совершенно другие вещи. Например, алкоголь. И почему таким людям дают возможность высказываться по тем проблемам, в которых они полный ноль.
+6
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Wekil
Этот закон существенно упрощает работу исполнительной власти, то есть работу государства. В России права и интересы государства выше прав отдельных граждан и групп граждан. Если государству нужно - оно делает. И все, точка. Глупо тратить время и силы, чтобы с этим бороться, в итоге ты просто окажешься жертвой этих самых интересов. Людей с ПНИ очень жаль, Нюту тоже, но ее активная борьба приведет к статусу иноагента и больше ни к чему, увы((( И большая часть народа будет не на ее стороне, так как у нас добропорядочность определяется не делами и поступками, а отношением к государству, если человек против государства - он плохой, вне зависимости от его поступков, если за - то хороший, тоже не взирая на поступки.
+4
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ VMX1389
Большинство просто не понимает, что рано или поздно и их коснется это, что перейдешь где-нибудь дорогу чиновникам (в том числе и региональным , местным царькам) , и все противовеса то не будет, с тобой будут делать что захотят, законы все для них, система вся для них, СМИ, и т.д. Правозащитные организации уничтожают со скоростью света
Да, и это поражает. Поразительная недальновидность и элементарный пофигизм даже на себя и своих детей. Зато все орут про какие-то национализмы и прочую ересь про «а у них там что, видели?»
+5
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VMX1389
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Да, и это поражает. Поразительная недальновидность и элементарный пофигизм даже на себя и своих детей. Зато все орут про какие-то национализмы и прочую ересь про «а у них там что, видели?»
Ну а что вы хотите, для автократии это вполне нормально+ 30 лет каждый должен был быть за себя, полнейший атомизм общества, моя хата с краю, меня обойдет это, а потом будем все расплачиваться, детей спокойно отправят в мясорубку (а президент с улыбкой скажет все равно бы умерли от алкоголя или аварий), пенсии по максимуму поднимут (или отменят)
+4
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AndreyBSC
Спасибо, что опубликовали новость и видео.
Был в шоке, когда смотрел.
Читал про Нюту. Многое делает для людей, которые доживают.
У нас чинуш живые-то не особо беспокоят, а уж тяжелобольные, умирающие и подавно.
Повндение жукова и остальных омерзительно с мужской и человеческой точек зрения, прежде всего.
+4
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Melnikov1968
Пока я вижу только один выход:изменить систему голосования. Голосовать списками - вчерашний день. Избиратели должны голосовать за конкретных людей. Списки уже не катят.
Ох, боюсь, это уже не поможет. Поздно( Я про голосование топил еще в 2014-2016 годах. Тогда всем было пофиг, типа «я не интересуюсь политикой». А теперь уже поздно ей интересоваться. Жалею только об одном - что не подготовил достаточную базу для эвакуации.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Melnikov1968
Ну для приличия можно было пригласить человека имеющего медицинское образование в области психиатрии. Как люди далёкие от проблемы, могут рассуждать об этом. Дичь какая-то.
Дичь, конечно. Но у нас такое государство, людям нравится этот сюр. А власть, разумеется, пользуется полным пофигизмом граждан и творит всё, что в фсбшнику в голову придет
+1
0
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nmnackjbxkasbk
Ответ Wekil
Этот закон существенно упрощает работу исполнительной власти, то есть работу государства. В России права и интересы государства выше прав отдельных граждан и групп граждан. Если государству нужно - оно делает. И все, точка. Глупо тратить время и силы, чтобы с этим бороться, в итоге ты просто окажешься жертвой этих самых интересов. Людей с ПНИ очень жаль, Нюту тоже, но ее активная борьба приведет к статусу иноагента и больше ни к чему, увы((( И большая часть народа будет не на ее стороне, так как у нас добропорядочность определяется не делами и поступками, а отношением к государству, если человек против государства - он плохой, вне зависимости от его поступков, если за - то хороший, тоже не взирая на поступки.
а кто там у вас суверен?
0
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Андрей Балабаев
Антон конечно молодец, но слишком наивен. Тут на днях опять народ обманули. Обещали призывной возраст с 18-27 поднять до 21- 30, а сделали 18-30. Не хочу показаться особо умным, но был уверен что так и сделают как только речь об изменении возраста пошла. Естественно сделали по "просьбе" трудящихся, точнее призывников. Пошли так сказать на встречу общественному мнения. Ну и милые бонусы в виде аннулирования водительских прав и запрета на выезд за границу. Теперь любой мужчина может быть призван или мобилизован с 18 и до пенсии (почти как при матушке-императрице или царе-батюшке). Кроме тех кто это принимал и их семей. И ничего народ на морском параде благодарит Владим Владимыча за всë😂
Все это понимали, кто живет в этой стране, к сжл. Для путинского режима это классика
+1
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дмитрий курыкин
Ответ Melnikov1968
А Жуков что-то понимает в психиатрии и проблемах людей с нарушенной психикой? По его лицу видно, что его интересуют совершенно другие вещи. Например, алкоголь. И почему таким людям дают возможность высказываться по тем проблемам, в которых они полный ноль.
Конечно же в психиатрии и в оказании помощи инвалидам понимают всё кто угодно, общественники, г-жа Федермессер, Грета Тунберг и массоны с рептилоидами. Все, кроме непосредственно персонала ПНИ, почему решение такой серьёзной проблемы сводится к очередной показухе со стороны общественных организаций, зачастую их деятельность это такой же пиар. Никто и не собирается решать комплексно проблемы инвалидов. Эта дама сводит всё к одному, ПНИ- это концлагерь и их надо закрыть, а инвалидов то куда девать. Я абсолютно не склонен идеализировать интернаты, но зачастую это единственная возможность для семей с инвалидаии вести относительно нормальную жизнь, работать. Родственники 10 интерната, о котором говорила Федермессер положительно отзывались об условиях содержания и отношении медицинского персонала к инвалидам, а прокурорская проверка не нашла никак ошибок, приведших к "гибели детей", как она их называет. Поймите одну простую вещь это люди имеющие тяжелейшие врождённые пороки развития и то, что они дожили до этого возраста, уже чудо.
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Melnikov1968
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Дичь, конечно. Но у нас такое государство, людям нравится этот сюр. А власть, разумеется, пользуется полным пофигизмом граждан и творит всё, что в фсбшнику в голову придет
Пока я вижу только один выход:изменить систему голосования. Голосовать списками - вчерашний день. Избиратели должны голосовать за конкретных людей. Списки уже не катят.
0
0
0
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Melnikov1968
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Так им сверху спустили «Принять» и всё. Это ж тупые машины исполнения указов.
Ну для приличия можно было пригласить человека имеющего медицинское образование в области психиатрии. Как люди далёкие от проблемы, могут рассуждать об этом. Дичь какая-то.
0
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Melnikov1968
А Жуков что-то понимает в психиатрии и проблемах людей с нарушенной психикой? По его лицу видно, что его интересуют совершенно другие вещи. Например, алкоголь. И почему таким людям дают возможность высказываться по тем проблемам, в которых они полный ноль.
Так им сверху спустили «Принять» и всё. Это ж тупые машины исполнения указов.
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ведь медь
ох не прав Шура Жуков, не прав. Не зря же Антошенька Бабиков заголосил. Нужно всем поддержать Нюточку и её идею! Мы, люди со светлыми лицами, должны вместе донести идеи Нюты до Мити Медведева, а если он нам не поможет, то и до Володи...
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Y BO
Бабиков - биатлонист здорового человека
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Костя Както
Комментарий удален пользователем
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OnlyDendy
Бабикову бы дали допуск
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