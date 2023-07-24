11 комментариев

Российским спортсменам тяжело в условиях международной изоляции: отсутствие мотивации, международных соревнований, привычных сборов и инвентаря, неясные перспективы участия в Олимпийских играх.

Однако в некоторых видах спорта есть и позитив.

Так, в нашем биатлоне за сезон прошло рекордное количество гонок. Вместо одного Кубка мира появилось сразу две полноценных гоночных серии – Кубок Содружества и Кубок России. Всего получилось более 35 стартов за сезон. В каждом – солидные призовые. Смотрите:

* – с учетом летнего ЧР

Сопоставив официальную информацию о призовых с результатами сезона (включая эстафетные гонки), мы посчитали, кто же стал самым богатым биатлонистом России.

В список вошли и представители Беларуси – Динара Алимбекова (на фото) и Антон Смольский. Они не имели возможности выступать на этапах Кубка и чемпионате России, но были успешны на этапах Кубка Содружества.

Эти соревнования мы выделили отдельной строкой. Именно потому, что практически для всех они стали основным источником дохода. Например, Эдуард Латыпов из 3,7 заработанных миллионов – 2,9 получил на Кубке Содружества. Динара Алимбекова – вторая по призовым за сезон только благодаря Кубку Содружества.

Также мы учитывали дополнительные призовые от администрации региона победителям и призерам чемпионата России в Увате.

Итак, кто же самый богатый биатлонист России по итогам сезона-2022/23?

Бросается в глаза: в среднем топ-10 биатлонисток заработали гораздо больше, чем ведущие мужчины. Даже Никита Поршнев и Антон Бабиков – одни из лидеров сезона – получили всего в районе 1,5 млн рублей. У женщин с такой цифрой в десятку не попасть. Зато подавляющим получилось преимущество Эдуарда Латыпова – он единственный из всех преодолел отметку в 3,5 млн.

В остальном у мужчин призовые распределены более равномерно среди большего количества биатлонистов. Мы взяли Матвея Елисеева или Ивана Колотова, но есть еще Петр Пащенко или Кирилл Бажин, чьи заработки будут сопоставимы.

А вдруг на Кубке мира они бы заработали больше?

Ну а вообще, 2-3 миллиона рублей за сезон – это много или мало? И сколько заработали бы те же самые спортсмены, если бы имели возможность провести зиму на этапах Кубка мира?

Четкого ответа на эти вопросы, естественно, нет. Но есть официальные данные о призовых на Кубке мира. Так, победитель личной гонки получает 25 000 евро, за второе место положены 19 000 евро, за третье – 14 0000, за четвертое – 10 000, и дальше сумма падает вплоть до 200 евро за 30-е место. Места ниже 30-го не оплачиваются.

Норвежские коллеги подсчитали, что Йоханнес Бо заработал за сезон 495 000 евро. На втором месте Стурла Лагрейд – 300 000 евро, на третьем Ветле Шостад Кристиансен – 250 000.

Мог бы, например, Эдуард Латыпов составить им конкуренцию? А вдруг Виктория Сливко стабильно попадала бы на подиум?

Все это так же неопределенно, как и курс обмена валют. Но очевидно, что если опираться на результаты предыдущих сезонов, сейчас практически все российские биатлонисты оказались в выигрыше. Выплаты за 20-30-е места на Кубке мира несопоставимо меньше призовых за Кубок Содружества и даже чемпионат и Кубок России.

Так что – при всей тяжести изоляции – есть в ней и некоторые плюсы (для кого-то).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов