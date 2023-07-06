8 комментариев

В Алжире продолжаются Арабские игры – турнир, который вдруг стал известен благодаря участию там наших спортсменов с измененными именами и датами рождения.

Правда, теперь там соревнуются только две россиянки, прошедшие полную процедуру смены спортивного гражданства: Александра Максимова в спортивной гимнастике и Милана Мрад в дзюдо. Остальные пять девушек, которые фигурировали в заявке сборной Сирии на турнир, не выступят.

Мы разобрались: а как вообще устроен массовый исход российских спортсменок из самых разных видов на Ближний Восток? Почему именно Сирия? Участвовали ли в этом наши Олимпийский комитет и Минспорта? И наконец, почему арабскую страну интересовали именно девушки?

Вот ответы на все вопросы.

«Страна разрушена, спортивных баз почти нет. Сирийцы просили меня поискать спортсменов в плавании и в шахматах»

В комментариях под этим текстом пользователь МитяПро написал, что еще в мае видел объявление сирийцев о поиске пловцов по определенным критериям.

Мы связались с Митей, и он действительно показал нам объявление в телеграм-канале «Тренеры по плаванию». Вот оно (мы исправили грамматические и пунктуационные ошибки):

«Ищем девушку, желающую выступить за сборную Сирии по плаванию на Арабской олимпиаде.￰ С действующим результатом на дистанции 400 метров вольным стилем – 4 минуты 10 секунд. З/п: $2500 в месяц.

В случае призового места – выплата +$2000 к зарплате. Занятость на два месяца❗️ Все расходы по перелетам, проживанию, питанию будут оплачены сборной. Можно поехать с тренером. При необходимости будет оказана помощь с получением заграничного паспорта.

На период подготовки к Олимпиаде и участия соревнующейся будет выдан временный паспорт страны. Официально, с заключением контракта ✍. Срок подачи заявки: до 30 мая 2023 года. Будет необходимо подтвердить выполнение норматива документом и предоставить видео заплыва. Откликнуться: Руслан (и номер телефона)».

Конечно, мы позвонили Руслану из объявления .

– Кто вы такой?

– Несколько лет я находился в Сирии в служебной командировке. Обеспечивал безопасность первых лиц сирийского государства. Потом вернулся, уволился из армии и стал работать по специальности – тренером по плаванию. Я тренирую в МБОУ СОШ №55, это самая современная школа Ставропольского края.

Как-то мы познакомились с Рашадом из Ассоциации иностранных студентов. Стали общаться, и он попросил подыскать девушек для выступления на Арабской Олимпиаде. У меня в плавании много знакомых, кому-то я предлагал лично, плюс искал онлайн.

– Много было желающих?

– Не очень. Они хотели спортсменок с довольно серьезным результатом. И все-таки речь о Сирии, это многих отпугивало. Не каждая девушка соберется и поедет в арабскую страну. Но могу сказать, что Настя Сорокина не единственная российская пловчиха, кто согласился. Не знаю уж, почему еще одной нашей девочки не оказалось в заявке.

– Зачем сирийцам понадобились российские пловчихи?

– Страна разрушена, спортивных баз почти нет. По сути, с 2015 года им было вообще не до спорта. И тут эти Арабские игры, нужно выставить команду... Меня ведь просили поискать спортсменов не только в плавании, но и в шахматах. Но с шахматами я совсем плохо знаком, поэтому не взялся.

– Почему они искали именно девушек?

– Видимо, парней нашли у себя. А с девушками-спортсменками в арабских странах всегда проблемы...

– Какие условия предлагались нашим пловчихам?

– Девушкам предлагалось в Сирии проживание в приличном отеле, все возможности для тренировок и очень приличная оплата. Со своей стороны они давали обязательство тренироваться и выступить на Арабских играх.

Они подписывали договор, я выступал гарантом его выполнения. Естественно, без договора никто бы не поехал. Что теперь будет с теми, кто не стал выступать на Играх, я не знаю. По идее, там возможны штрафные санкции.

– Что за временный паспорт предлагали сирийцы?

– По их законодательству полноценное гражданство страны можно получить только по рождению. Но есть так называемый временный паспорт, который дает право находиться в стране. Его оформляют довольно быстро.

Мы исходили из того, что для наших девушек это отличная возможность продлить карьеру. Надежды когда-либо выступить за сборную России у них уже практически не было. Им около 20 лет, результат, который просили сирийцы, для них почти максимальный. Вряд ли получится плыть на порядок быстрее. Тогда почему бы не попробовать?

– Почему девушки были заявлены под другими именами?

– Понятия не имею. Моей задачей было организовать поездку и пребывание девушек в Сирии. К заявке на соревнования я не имею никакого отношения.

Спортсмены надеялись, что про «сирийский вояж» никто не узнает?

Теперь смотрим: результат Анастасии Сорокиной (или Enas Sorkine) не дотягивает до требуемого сирийцами. В конце марта этого года она плыла 400 метров за 4:39.03. Это ниже норматива мастера спорта, в то время как заявленные 4:10 – уже почти МСМК.

Вероятно, столкнувшись с небольшим количеством желающих, сирийской стороне пришлось смягчить требования. Хотя на старте Арабских игр мы видим, что секунд Сорокиной уверенно хватило бы для победы.

Судя по полученной нами информации, хантинг спортсменов в других дисциплинах сирийцы осуществляли по схожей схеме. Где-то на помощь приходили российские тренеры (например, в легкой атлетике на Ближнем Востоке работала плеяда наших специалистов по метаниям, что отлично сочетается с выбором метательницы копья Карины Полудкиной). В других случаях спортсменов подбирали онлайн, по схожим объявлениям.

Олимпийский комитет и Министерство спорта к этой акции никакого отношения не имели. По растерянным комментариям тренеров сборной в первый день это очевидно.

Нарушали ли сирийцы какие-то правила? Зависит от процесса оформления спортивного гражданства в конкретной федерации и законодательства страны. В истории было немало примеров такого массового хантинга. Например, на последнем чемпионате мира по легкой атлетике за сборную Казахстана выступали сразу три кенийки. Правда, они получили полноценные (а не временные) паспорта, а одна из них впоследствии попалась на допинге. Но это уже другая история.

Что совершенно точно: действующий член сборной России не может участвовать в соревнованиях, которые не входят в календарный план, и к тому же в форме сборной другой страны. Сорокина и остальные четыре спортсменки входили в основные и в резервные списки сборных и получали зарплату у себя в регионе и/или в Центре спортивной подготовки Минспорта.

Вероятно, надежда была, что за далекими Арабскими играми никто следить не будет. И «сирийский вояж» на два месяца удастся сохранить в тайне не только от прессы, но и от работодателя. А напоминать о нем будут только честно заработанные 5 тысяч долларов плюс призовые.

Но все тайное – даже если у тебя другое имя и дата рождения – стало явным. И теперь мы знаем, что за 2500 долларов в месяц российские спортсменки согласны ехать в Сирию ради участия в мутных соревнованиях. Возможно, это только начало массового хантинга?

Фото: РИА Новости/Ильнар Тухбатов